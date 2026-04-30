10 Film Hrithik Roshan Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Wajib Ditonton Pecinta Bollywood

Senyum tipis Hrithik Roshan yang khas kembali terlihat, sederhana, namun tetap mampu memikat perhatian (Foto: Instagram / hrithikroshan)

Hrithik Roshan atau Hrithik Rakesh Nagrath adalah salah satu superstar terbesar di industri film India sekaligus aktor dengan bayaran tertinggi, lahir pada 10 Januari 1974.

Ia dikenal dengan julukan “Dewa Yunani Bollywood” berkat ketampanan dan kemampuan menarinya yang luar biasa.

Namanya melejit setelah debut utama dalam Kaho Naa... Pyaar Hai, yang sukses besar dan langsung menjadikannya superstar, bahkan membawanya meraih penghargaan Aktor Terbaik dan Debut Pria Terbaik di Filmfare Awards.

Sebelumnya, Hrithik Roshan juga sempat tampil sebagai aktor cilik di film-film produksi ayahnya, Rakesh Roshan.

Karier Hrithik Roshan semakin kokoh lewat film sukses, seperti Kabhi Khushi Kabhie Gham, serta reputasinya sebagai aktor serba bisa dan salah satu penari terbaik di Bollywood.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan cerita kuat, akting memukau, serta beragam genre mulai dari drama, romansa, hingga aksi, rekomendasi film terbaik Hrithik Roshan dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Hrithik Roshan Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Hrithik Roshan terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan beragam genre, mulai dari drama emosional, romansa, aksi penuh intensitas, hingga kisah inspiratif tentang pencarian jati diri dan makna hidup:

1. Zindagi Na Milegi Dobara (2011)

Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain : Hrithik Roshan, Farhan Akhtar, Abhay Deol, Katrina Kaif, Kalki Koechlin

: Hrithik Roshan, Farhan Akhtar, Abhay Deol, Katrina Kaif, Kalki Koechlin Situs atau platform streaming : Vidio, Prime Video

Film Zindagi Na Milegi Dobara merupakan salah satu film road trip Bollywood paling ikonik yang disutradarai oleh Zoya Akhtar.

Ceritanya berfokus pada tiga sahabat masa kecil, Arjun, Kabir, dan Imran, yang memutuskan melakukan perjalanan darat selama tiga minggu di Spanyol untuk merayakan pesta bujangan Kabir sebelum ia menikah.

Perjalanan ini bukan sekadar liburan biasa, karena mereka juga sepakat untuk menjalani berbagai aktivitas ekstrem seperti diving, skydiving, dan berlari dari banteng (La Tomatina dan festival San Fermín), yang secara tidak langsung memaksa mereka menghadapi ketakutan terbesar dalam hidup masing-masing.

Di antara ketiganya, karakter Arjun yang diperankan oleh Hrithik Roshan menjadi sorotan utama.

Ia digambarkan sebagai seorang bankir yang kaku, sangat ambisius, dan terobsesi pada pekerjaan hingga melupakan arti hidup.

Sepanjang perjalanan, terjadi transformasi karakter yang sangat kuat, dari pribadi yang dingin menjadi seseorang yang mulai menikmati hidup, membuka diri terhadap emosi, persahabatan, dan cinta.

Selain itu, kekuatan utama film ini juga terletak pada chemistry yang sangat autentik antara Hrithik Roshan, Farhan Akhtar, dan Abhay Deol.

Hubungan persahabatan mereka terasa hidup, penuh humor, konflik, dan kehangatan, menjadikan film ini tidak hanya menghibur tetapi juga menyentuh secara emosional.

Review oleh luvkushrock (ZNMD): ZNMD, atau Zindagi Na Milegi Dobara, adalah perjalanan penuh petualangan yang menyenangkan dari awal hingga akhir. Film ini terasa segar di perfilman India dan menghadirkan genre yang jarang terlihat di Bollywood. Sinematografinya indah dan didukung oleh penampilan para pemain yang luar biasa, yang dengan hangat menggambarkan ikatan persahabatan serta pentingnya menikmati setiap momen dalam hidup sepenuhnya. Film ini sangat cocok untuk anak muda, penuh kesenangan dan semangat persahabatan. Wajib ditonton, terutama bagi mereka yang menghargai persahabatan dan pengalaman hidup yang indah, karena film ini mampu mengubah cara pandang kita terhadap hidup dan prioritas agar bisa menjalani hidup sepenuhnya. Sangat direkomendasikan bagi siapa pun yang menempatkan persahabatan sebagai hal penting. Ketiga pemeran utama pria memberikan penampilan yang luar biasa, terutama “Mr. Greek God” (Hrithik Roshan) yang semakin menunjukkan dirinya sebagai sosok perfeksionis sejati. Katrina dan Kalki juga memberikan dukungan yang sangat baik dalam film luar biasa ini.

2. Lakshya (2004)

Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Hrithik Roshan, Preity Zinta, Amitabh Bachchan, Om Puri, Boman Irani

: Hrithik Roshan, Preity Zinta, Amitabh Bachchan, Om Puri, Boman Irani Situs atau platform streaming : Prime Video

Lakshya adalah film drama perang yang disutradarai oleh Farhan Akhtar, yang mengisahkan perjalanan hidup Karan Shergill, seorang pemuda tanpa arah yang perlahan menemukan tujuan hidupnya melalui dunia militer.

Di awal cerita, Karan digambarkan sebagai sosok yang manja, tidak bertanggung jawab, dan hidup tanpa tujuan yang jelas.

Ia bahkan tidak mampu mempertahankan komitmen dalam hubungan maupun karier.

Dorongan dari pacarnya, Romila (Preity Zinta), membuatnya secara impulsif bergabung dengan Angkatan Darat India.

Namun, kerasnya pelatihan militer membuatnya menyerah dan mundur. Kegagalan ini justru menjadi titik balik penting dalam hidupnya.

Dengan kesadaran baru, ia memutuskan kembali ke militer dan menjalani proses transformasi yang perlahan namun mendalam, hingga akhirnya menjadi seorang perwira yang disiplin dan berani di medan perang yang terinspirasi dari konflik Kargil.

Performa Hrithik Roshan dalam film ini sering disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Ia mampu menampilkan perkembangan karakter secara halus dan realistis, dari pemuda malas menjadi pemimpin yang matang.

Aktingnya yang “understated” atau tidak berlebihan justru membuat karakternya terasa lebih nyata dan meyakinkan, terutama dalam adegan-adegan perang yang intens.

Review oleh vicramb (Lakshya): Saya termasuk orang yang menikmati film aksi ringan sekaligus film yang cerdas, sensitif, dan menggugah pikiran. Lakshya termasuk dalam kategori kedua. Promonya terlihat menarik dan musiknya terdengar bagus. Namun ketika melihat laporan box office, saya terkejut dengan respons yang biasa saja, karena menurut saya film ini seharusnya menjadi hit besar. Sayangnya, sineas berbakat seperti Farhan Akhtar sering kurang dihargai karena film mereka tidak “menyuapi” penonton dengan penjelasan yang terlalu jelas. Terlepas dari itu, film ini adalah salah satu favorit pribadi saya dan saya memberinya nilai 10/10. Tahun 2004 menghasilkan banyak film yang matang dan cerdas seperti Lakshya, Yuva, Hum Tum, dan Swades, dan saya senang melihat perkembangan tersebut. Film ini sangat menginspirasi saya dan membantu saya menyadari bahwa kita harus memiliki tujuan dalam hidup, karena hidup tanpa tujuan ibarat tubuh tanpa jiwa.

3. Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)

Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Rani Mukerji

: Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Rani Mukerji Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

Kabhi Khushi Kabhie Gham adalah film drama keluarga Bollywood legendaris yang mengangkat tema perpecahan dan rekonsiliasi dalam keluarga kaya akibat perbedaan status sosial.

Ceritanya berpusat pada Rahul (Shah Rukh Khan), anak angkat dari keluarga Raichand yang diusir oleh ayahnya, Yashvardhan, karena menikahi Anjali yang berasal dari latar belakang sederhana.

Bertahun-tahun kemudian, Rohan, adik kandung Rahul yang diperankan oleh Hrithik Roshan, berusaha menyatukan kembali keluarganya yang terpecah.

Di sinilah peran Hrithik menjadi sangat penting sebagai penggerak utama cerita di paruh kedua film.

Meskipun saat itu ia masih tergolong pendatang baru, ia berhasil membawa energi segar yang modern, karismatik, dan sedikit “kebarat-baratan” ke dalam film yang sarat emosi ini.

Selain kemampuan aktingnya yang solid, Hrithik Roshan juga menunjukkan keunggulannya dalam menari, yang menjadi salah satu daya tarik utama film ini.

Perannya sebagai Rohan tidak hanya menjadi jembatan emosional antar karakter, tetapi juga menghadirkan keseimbangan antara drama yang berat dan hiburan yang ringan.

Dengan rating IMDb 7.5/10, film ini tetap menjadi salah satu karya Bollywood paling populer sepanjang masa.

Review oleh hansbearnl (Kabhi Khushi Kabhie Gham): Saya bukan penggemar Bollywood, sungguh. Terutama karena banyak film yang penuh dengan ular kobra, pembunuhan, dan polisi korup. Namun hari ini saya memutuskan menonton film karena tertarik dengan wajah tampan di poster bioskop, dan bersiap menyaksikan sekitar tiga jam hiburan khas Bollywood. Ternyata tidak ada penyesalan sama sekali! Film ini adalah cerita modern tentang konflik antar generasi, tentang tumbuh dewasa di zaman yang berbeda dengan tradisi yang berbeda pula. Ceritanya bisa terasa relevan bagi penonton di banyak negara. Bahkan musiknya tidak mengganggu, dan humornya terasa segar di beberapa bagian. Musiknya juga cukup menarik bahkan bagi penonton Barat seperti saya untuk dimasukkan ke koleksi pribadi. Satu hal kecil yang sedikit mengganggu adalah kemunculan piramida Mesir secara tiba-tiba sebagai latar lagu romantis. Setelah sebelumnya jatuh hati pada film Indonesia di tahun 2001 dan film Prancis “Amelie”, kini Bollywood menjadi favorit berikutnya, sementara Hollywood mulai terasa menurun.

4. Jodhaa Akbar (2008)

Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Hrithik Roshan, Aishwarya Rai Bachchan, Sonu Sood, Kulbhushan Kharbanda, Ila Arun

: Hrithik Roshan, Aishwarya Rai Bachchan, Sonu Sood, Kulbhushan Kharbanda, Ila Arun Situs atau platform streaming : Netflix, Google Play Movies

Jodhaa Akbar adalah film epik sejarah romantis yang disutradarai oleh Ashutosh Gowariker, yang mengisahkan pernikahan politik antara Kaisar Mughal Jalaluddin Muhammad Akbar dan Putri Rajput Jodhaa Bai pada abad ke-16.

Awalnya, pernikahan ini dilakukan demi kepentingan politik untuk memperkuat kekuasaan dan stabilitas kerajaan, namun seiring waktu hubungan mereka berkembang menjadi cinta sejati.

Film ini tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga menyoroti isu toleransi beragama, kepemimpinan, dan upaya mempersatukan berbagai kelompok dalam satu kerajaan.

Hrithik Roshan tampil sangat kuat sebagai Akbar, menghadirkan sosok raja yang berwibawa, tegas, namun juga memiliki sisi lembut dan emosional, terutama dalam hubungannya dengan Jodhaa yang diperankan Aishwarya Rai.

Penampilannya mendapat pujian luas dan bahkan memenangkan penghargaan Best Actor di Filmfare Awards ke-54.

Salah satu kekuatan utamanya adalah karisma yang luar biasa, termasuk dalam adegan-adegan romantis yang ikonik, seperti “cinta pada pandangan pertama”.

Ia berhasil menyeimbangkan aura kekaisaran dengan sisi manusiawi, menjadikan karakter Akbar terasa hidup dan kompleks.

Review oleh shivak-1 (Jodhaa Akbar): Sebuah karya klasik yang tak lekang oleh waktu. Pujian setinggi-tingginya untuk sutradara dan seluruh pemain. Hrithik tampil sempurna seperti biasa. Ini mungkin menjadi penampilan terbaik Aishwarya sejauh ini karena ia tidak berlebihan atau terlalu dibuat-buat dalam aktingnya. Para pemeran pendukung juga tampil sangat baik, terutama Punam Sinha dan Nikitin. Sedikit kekurangan mungkin pada karakter Sonu Sood yang seharusnya bisa dibuat lebih kuat, namun hal ini tidak terlalu memengaruhi keseluruhan film. Musiknya sangat berkesan dan akan semakin terasa indah setelah didengarkan beberapa kali. Disarankan untuk tidak menonton versi bajakan, karena tidak akan mampu menangkap kemegahan film ini secara utuh.

5. Guzaarish (2010)

Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Hrithik Roshan, Aishwarya Rai Bachchan, Shernaz Patel, Aditya Roy Kapur

: Hrithik Roshan, Aishwarya Rai Bachchan, Shernaz Patel, Aditya Roy Kapur Situs atau platform streaming : Netflix

Guzaarish adalah film drama emosional karya Sanjay Leela Bhansali yang mengangkat tema berat tentang eutanasia dan hak untuk mati dengan martabat.

Film ini bercerita tentang Ethan Mascarenhas, seorang mantan pesulap terkenal yang mengalami kelumpuhan total (quadriplegic) akibat kecelakaan, dan telah menjalani hidup dalam kondisi tersebut selama 14 tahun.

Meski terjebak dalam tubuh yang tidak bisa bergerak, Ethan tetap menjalani kehidupan sebagai penyiar radio yang cerdas, humoris, dan inspiratif.

Namun di balik itu, ia menyimpan keinginan untuk mengakhiri hidupnya melalui eutanasia, yang kemudian menjadi konflik utama dalam cerita.

Ia didampingi oleh Sofia (Aishwarya Rai), perawat setia yang merawatnya dengan penuh dedikasi.

Performa Hrithik Roshan dalam film ini dianggap luar biasa karena ia harus mengandalkan ekspresi wajah, tatapan mata, dan intonasi suara untuk menyampaikan emosi, mengingat karakternya tidak bisa bergerak.

Ia berhasil menghidupkan karakter yang kompleks, ceria di permukaan, tetapi penuh penderitaan di dalam.

Aktingnya yang intens dan menyentuh menjadikan film ini salah satu penampilan terbaik dalam kariernya, sekaligus menghadirkan refleksi mendalam tentang kehidupan, penderitaan, dan pilihan manusia.

Review oleh mainak_27 (Guzaarish): Ini adalah salah satu penampilan terbaik Hrithik, disusun dengan sangat indah dalam setiap adegan oleh sutradara Sanjay. Aishwarya tampil baik, bahkan lebih baik dibanding penampilannya sebelumnya di tahun yang sama. Shernaz Patel dan Suhel Seth juga tampil luar biasa dalam peran mereka. Aditya Roy Kapoor layak mendapat perhatian khusus karena tampil sangat baik dan menunjukkan potensi besar sebagai aktor masa depan. Secara keseluruhan, film ini sangat luar biasa. Hrithik sekali lagi membuktikan mengapa ia berada di jajaran aktor terbaik saat ini, unggul dalam segala aspek—baik akting, tarian, maupun ekspresi emosi. Saya benar-benar kagum dengan film ini, terutama penampilan Hrithik. Ia benar-benar seperti pesulap, baik dalam cerita maupun dalam aktingnya. Permintaan saya: tolong tonton film ini, kalian pasti akan menyukainya.

6. Koi... Mil Gaya (2003)

Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Hrithik Roshan, Preity Zinta, Rekha, Rajat Bedi, Johnny Lever

: Hrithik Roshan, Preity Zinta, Rekha, Rajat Bedi, Johnny Lever Situs atau platform streaming : Prime Video

Koi... Mil Gaya adalah film fiksi ilmiah romantis India yang sangat ikonik dan disutradarai oleh Rakesh Roshan.

Film ini mengisahkan Rohit Mehra, seorang pria dewasa dengan keterbelakangan mental akibat kecelakaan yang dialami ibunya saat mengandungnya.

Ayahnya, seorang ilmuwan bernama Sanjay Mehra, tewas ketika berusaha menghubungi makhluk luar angkasa, meninggalkan warisan penelitian yang kelak mengubah hidup Rohit.

Saat dewasa, Rohit hidup sederhana bersama ibunya, Sonia (Rekha), dan berteman dengan sekelompok anak-anak yang dikenal sebagai “The Super Six”, serta menjalin kedekatan dengan Nisha (Preity Zinta).

Kisah mulai berkembang ketika Rohit dan Nisha secara tidak sengaja mengaktifkan perangkat komunikasi alien milik ayahnya, yang kemudian menghadirkan makhluk luar angkasa kecil yang mereka beri nama “Jadoo” (yang berarti “sihir”).

Jadoo memiliki kemampuan luar biasa, termasuk kekuatan psikis yang mampu meningkatkan kemampuan mental dan fisik Rohit, mengubahnya menjadi pria yang cerdas, percaya diri, dan “normal”.

Transformasi ini menjadi inti emosional film, sekaligus menghadirkan konflik baru ketika pihak berwenang mencoba menangkap Jadoo.

Peran Hrithik Roshan sebagai Rohit dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya dan bahkan menjadi tonggak penting dalam sejarah Bollywood.

Ia berhasil memerankan karakter dengan keterbelakangan mental secara tulus, menggemaskan, dan penuh empati tanpa terkesan berlebihan atau mengejek.

Transformasi fisik dan emosinya, dari sosok seperti anak kecil dalam tubuh dewasa menjadi pria percaya diri, ditampilkan dengan sangat meyakinkan.

Atas performa luar biasa ini, Hrithik memenangkan penghargaan Best Actor dan Best Actor (Critics) di Filmfare Awards ke-49.

Review oleh ClonesMakeMeCrazy (Koi... Mil Gaya): Jika Anda menonton Koi Mil Gaya dengan pikiran terbuka tanpa ekspektasi tinggi, ini adalah film yang sangat menyenangkan. Memang tidak dibuat dengan sempurna dan memiliki beberapa kekurangan, tetapi tujuan film adalah untuk menghibur—dan film ini berhasil melakukannya. Ada banyak momen lucu yang membuat tertawa, serta bagian-bagian seru yang menarik. Hrithik Roshan tampil sangat baik dalam film ini. Meskipun alur ceritanya tidak sepenuhnya orisinal dan beberapa bagian terasa terinspirasi dari film Hollywood, tetap saja film ini menyenangkan dengan musik yang bagus (meskipun lagu “Haila Haila” mungkin bisa dihilangkan). Secara keseluruhan, film ini sangat menghibur dan layak ditonton.

7. Luck by Chance (2009)

Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Farhan Akhtar, Konkona Sen Sharma, Rishi Kapoor, Dimple Kapadia, Juhi Chawla, Hrithik Roshan, Isha Sharvani

: Farhan Akhtar, Konkona Sen Sharma, Rishi Kapoor, Dimple Kapadia, Juhi Chawla, Hrithik Roshan, Isha Sharvani Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV (sewa/beli)

Luck by Chance adalah film drama satir yang disutradarai oleh Zoya Akhtar, yang menghadirkan potret realistis, jujur, sekaligus kritis terhadap industri film Bollywood.

Cerita berfokus pada Vikram Jaisingh (Farhan Akhtar), seorang aktor pemula yang berusaha keras meraih ketenaran di industri yang penuh persaingan, koneksi, dan keberuntungan.

Bersama Sona Mishra (Konkona Sen Sharma), film ini menggambarkan bagaimana perjuangan seorang newcomer tidak hanya soal bakat, tetapi juga tentang kesempatan, relasi, dan bahkan nepotisme.

Film ini dengan tajam menyoroti kontras antara gemerlap pesta industri film dengan kenyataan pahit di balik layar, mulai dari audisi yang tak berujung, peran kecil yang tak berarti, hingga impian yang sering kali kandas.

Salah satu tema utamanya adalah pertanyaan apakah kesuksesan lebih ditentukan oleh bakat atau keberuntungan, dan film ini dengan cerdas menunjukkan bahwa sering kali “luck” memegang peran besar.

Hrithik Roshan muncul sebagai Zaffar Khan, seorang superstar besar yang berada di puncak karier namun merasa jenuh dengan peran-peran komersial yang terus berulang.

Keputusannya untuk menolak sebuah proyek justru membuka peluang bagi karakter utama.

Meskipun bukan pemeran utama, perannya sangat krusial karena memberikan perspektif lain tentang kehidupan selebritas, bahwa di balik kesuksesan besar, ada tekanan, kejenuhan, dan keinginan untuk mencari makna yang lebih dalam.

Review oleh cinish (Luck by Chance): Kekuatan utama film ini adalah empati terhadap aktris biasa—mereka yang tidak pernah menjadi bintang utama. Film ini menghadirkan potret yang sangat intim, menggambarkan karakter dengan segala kelemahan dan kekurangannya, namun tetap memiliki kebaikan hati yang tulus. Seiring perjalanan cerita, karakter ini menemukan kepercayaan diri, keberanian, dan harga diri, yang menjadi inti dari kisahnya.

8. Kaho Naa... Pyaar Hai (2000)

Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Hrithik Roshan, Ameesha Patel, Anupam Kher, Farida Jalal, Satish Shah

: Hrithik Roshan, Ameesha Patel, Anupam Kher, Farida Jalal, Satish Shah Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

Kaho Naa... Pyaar Hai adalah film romantis thriller yang menjadi debut fenomenal Hrithik Roshan dan langsung mengangkatnya menjadi superstar Bollywood.

Disutradarai oleh Rakesh Roshan, film ini mengisahkan cinta antara Rohit, seorang penyanyi miskin, dan Sonia, gadis kaya.

Hubungan mereka berkembang dengan manis hingga tragedi terjadi, Rohit dibunuh setelah tanpa sengaja menjadi saksi kejahatan yang melibatkan ayah Sonia sendiri.

Kehilangan tersebut membuat Sonia terpuruk dan pindah ke Selandia Baru, di mana ia bertemu Raj, pria yang sangat mirip dengan Rohit.

Raj kemudian membantu Sonia mengungkap kebenaran di balik kematian Rohit, membawa cerita ke arah thriller penuh misteri dan emosi.

Peran Hrithik Roshan di sini sangat ikonik karena ia memainkan dua karakter sekaligus, Rohit yang polos, sederhana, dan penuh perasaan, serta Raj yang modern, stylish, dan percaya diri.

Ia berhasil membedakan kedua karakter ini dengan sangat jelas dan meyakinkan.

Penampilannya mendapatkan pujian luas dari kritikus, terutama karena kemampuan akting, tarian, dan aksi yang luar biasa.

Hrithik Roshan bahkan memenangkan penghargaan Best Actor dan Best Male Debut di Filmfare Awards, menciptakan fenomena “Hrithik Mania” dan menjadikannya superstar hanya dalam semalam.

Review oleh shailley (Kaho Naa... Pyaar Hai): Film yang sangat menghibur. Alur ceritanya mungkin tidak sepenuhnya orisinal, tetapi penyutradaraan, penyuntingan, dan koreografi berhasil menutupinya dengan baik. Pendatang baru Hrithik dan Ameesha tampil memukau. Film ini memiliki tempo cepat dan mampu mempertahankan minat penonton dari awal hingga akhir. Hrithik benar-benar menjadi daya tarik utama—ia tampan, menari dengan sangat baik, dan juga mampu berakting. Semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi bintang besar.

9. Agneepath (2012)

Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Hrithik Roshan, Sanjay Dutt, Priyanka Chopra, Rishi Kapoor, Zarina Wahab

: Hrithik Roshan, Sanjay Dutt, Priyanka Chopra, Rishi Kapoor, Zarina Wahab Situs atau platform streaming : Netflix

Agneepath adalah film aksi-drama balas dendam yang intens, berfokus pada perjalanan hidup Vijay Chauhan yang penuh luka dan kemarahan.

Sejak kecil, Vijay menyaksikan ayahnya yang jujur digantung oleh gembong narkoba kejam, Kancha Cheena (Sanjay Dutt), di desa Mandwa. Trauma ini membentuk seluruh hidupnya.

Setelah pindah ke Mumbai, Vijay tumbuh dengan satu tujuan, yaitu membalas dendam. Ia memasuki dunia kriminal, menjalin hubungan dengan mafia lokal seperti Rauf Lala (Rishi Kapoor), dan perlahan membangun kekuatan untuk kembali ke Mandwa.

Perjalanan ini dipenuhi konflik moral, kekerasan, dan pergulatan batin hingga akhirnya ia menghadapi Kancha dalam pertarungan hidup mati.

Hrithik Roshan memberikan performa yang sangat kuat dan berbeda dari citra sebelumnya. Ia berhasil meninggalkan image aktor romantis dan tampil sebagai karakter yang gelap, intens, dan penuh emosi.

Tatapan matanya yang tajam dan ekspresi penuh kemarahan menjadi kekuatan utama dalam membangun karakter Vijay.

Review oleh amresh01 (Agneepath): Saya biasanya tidak suka menonton remake film Bollywood klasik karena pengalaman buruk sebelumnya dengan beberapa film yang terasa klise dan gagal. Namun Agneepath justru berbeda dan berhasil tampil kuat. Meskipun tema dasarnya sama—tentang seorang anak yang membalas kematian ayahnya—film ini menghadirkan kualitas sinematografi, set, adegan, dan musik yang membawa cerita ke level yang lebih tinggi. Saya sangat terkesan dengan akting Rishi Kapoor yang luar biasa. Sanjay Dutt dengan penampilan menyeramkan dan dialognya benar-benar menggambarkan karakter jahat dengan sempurna. Sementara itu, fisik berotot Hrithik dan sikapnya yang tenang menggambarkan gejolak emosi yang mendalam akibat trauma masa lalu. Film ini memiliki perpaduan sempurna antara emosi, cinta, kekuasaan, dan romansa. Sangat direkomendasikan untuk ditonton.

10. Dhoom:2 (2006)

Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Uday Chopra, Bipasha Basu

: Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Uday Chopra, Bipasha Basu Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

Dhoom 2 adalah film aksi-thriller populer yang menampilkan Hrithik Roshan sebagai Aryan Singhania alias Mr. A, seorang pencuri internasional yang sangat cerdas, licik, dan hampir mustahil ditangkap.

Ia dikenal karena melakukan pencurian berteknologi tinggi dengan penyamaran yang sempurna di berbagai lokasi eksotis di dunia.

Cerita mengikuti permainan kucing dan tikus antara Mr. A dengan polisi Jai Dixit (Abhishek Bachchan) dan Ali (Uday Chopra).

Dalam perjalanannya, Mr. A bertemu Sunehri (Aishwarya Rai), seorang pencuri yang kemudian bekerja sama dengannya, namun diam-diam menjadi mata-mata polisi.

Kejar-kejaran mereka membawa penonton dari Namibia hingga Rio de Janeiro, penuh aksi spektakuler dan visual yang mewah.

Peran Hrithik Roshan dalam film ini sangat ikonik karena ia tampil sebagai penjahat yang karismatik, stylish, dan memikat.

Ia tidak hanya mengandalkan akting, tetapi juga kemampuan fisik, tarian, dan transformasi karakter melalui berbagai penyamaran.

Performa ini bahkan membuat Hrithik Roshan memenangkan penghargaan Best Actor di Filmfare Awards ke-52.

Karakternya menjadi salah satu villain paling memorable dalam sejarah Bollywood, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai aktor serba bisa.