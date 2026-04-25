10 Film Hugh Jackman Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Dari Aksi sampai Drama Semua Keren!

Ukuran Font Kecil Besar

Hugh Jackman adalah aktor, penyanyi, produser, dan penari asal Australia yang lahir pada 12 Oktober 1968.

Ia dikenal sebagai aktor serbabisa dengan bayaran tertinggi di dunia (triple threat) berkat kemampuannya dalam akting, menyanyi, dan menari.

Kariernya dimulai dari teater dan televisi Australia pada 1990-an, sebelum namanya melejit secara global lewat peran Logan/Wolverine di X-Men (2000).

Ia terus memerankan karakter ikonik tersebut selama 17 tahun hingga Logan (2017), dan kembali di Deadpool & Wolverine (2024).

Selain film aksi, Hugh Jackman juga meraih nominasi Oscar lewat Les Misérables (2012) dan sukses besar di The Greatest Showman (2017).

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan perpaduan aksi, emosi, dan karakter ikonik, rekomendasi film-film Hugh Jackman terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Hugh Jackman Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Hugh Jackman terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, mulai dari peran penuh aksi sebagai pahlawan ikonik, drama emosional yang menyentuh, hingga karakter kompleks yang sarat konflik batin:

1. Logan (2017)

Logan (2017) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Drama, Superhero

Rating (IMDb) : 8.1/10

Pemain : Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant

Situs atau platform streaming : Disney+, Prime Video, Google Play Movies

: Disney+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Logan (2017)

Film Logan (2017) sering dianggap sebagai salah satu film X-Men terbaik sekaligus paling emosional, karena menghadirkan penutup kisah Wolverine yang brutal namun menyentuh hati.

Film ini juga menjadi momen perpisahan bagi Hugh Jackman dan Patrick Stewart dalam peran ikonik mereka sebagai Wolverine dan Profesor X.

Berlatar di tahun 2029, ketika populasi mutan hampir punah, Logan digambarkan sebagai sosok yang menua, sakit-sakitan, dan kekuatannya mulai memudar.

Ia menjalani hidup terasing sebagai sopir limusin di perbatasan Meksiko, jauh dari masa lalunya sebagai pahlawan.

Konflik utama muncul ketika Logan harus merawat Profesor X yang sudah sangat renta dan menderita demensia.

Kehidupan mereka yang rapuh berubah drastis saat Logan diminta melindungi Laura (X-23), seorang anak mutan misterius yang diburu organisasi jahat Transigen.

Misi mereka adalah membawa Laura ke tempat aman bernama Eden.

Berbeda dari film superhero kebanyakan, Logan mengusung nuansa drama yang kelam, realistis, dan berani dengan rating dewasa (R) karena menampilkan kekerasan yang brutal.

Film ini juga terinspirasi dari komik Old Man Logan, yang memperkuat kesan suram dan reflektif.

Performa Hugh Jackman di film ini dianggap luar biasa dan bahkan disebut sebagai penampilan terbaiknya selama 17 tahun memerankan Wolverine.

Ia tidak lagi tampil sebagai pahlawan perkasa, melainkan sebagai pria yang lelah, rapuh, dan penuh luka batin.

Tanpa mengandalkan karisma bintang semata, Hugh Jackman memberikan akting yang jujur, kasar, dan emosional.

Penampilannya menjadi perpisahan yang sangat memuaskan dan mengukuhkan statusnya sebagai Wolverine yang ikonik.

Review IMDb oleh artgutierrez: Ini benar-benar salah satu film superhero terbaik sepanjang masa. Dan yang paling hebat, film ini bahkan tidak terasa seperti film superhero. Ceritanya fantastis dan akting dari seluruh pemainnya sangat luar biasa.

2. Prisoners (2013)

Prisoners (2013) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Misteri, Kriminal

Rating (IMDb) : 8.2/10

Pemain : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano

Situs atau platform streaming : Apple TV, Prime Video, BiliBili

: Apple TV, Prime Video, BiliBili Tonton trailer: Prisoners (2013)

Prisoners (2013) adalah film thriller misteri yang sangat intens dan emosional, disutradarai oleh Denis Villeneuve.

Film ini berfokus pada Keller Dover, seorang ayah yang hidupnya hancur setelah putrinya, Anna, dan temannya Joy menghilang saat perayaan Thanksgiving di Pennsylvania.

Ketika polisi yang dipimpin oleh Detektif Loki terpaksa melepaskan satu-satunya tersangka karena kurangnya bukti, Keller merasa sistem hukum gagal memberikan keadilan.

Dalam keputusasaan, Keller mengambil langkah ekstrem dengan menculik dan menyiksa tersangka tersebut demi mendapatkan informasi.

Film ini menggali secara mendalam batas moralitas manusia, mempertanyakan sejauh mana seseorang bisa melangkah demi menyelamatkan orang yang dicintai.

Atmosfernya sangat gelap, penuh ketegangan, dan terus menekan emosi penonton.

Peran Hugh Jackman sebagai Keller Dover dianggap sebagai salah satu performa terbaik dalam kariernya.

Ia menampilkan emosi yang mentah, amarah, kesedihan, dan keputusasaan, dengan sangat meyakinkan.

Banyak yang menilai aktingnya di film ini layak mendapatkan nominasi Oscar. Ia benar-benar melepaskan citra superhero dan tampil sebagai manusia biasa yang rapuh, bahkan menakutkan ketika didorong oleh rasa kehilangan.

Review IMDb oleh corrosion-2: Prisoners sangat menegangkan sekaligus mengganggu secara emosional. Sutradara asal Kanada, Denis Villeneuve, yang sebelumnya membuat film Incendies yang sama-sama memukau dan mengusik, membangun ketegangan sejak adegan pertama dan tidak pernah mengendur sepanjang durasi 153 menit film ini. Naskah karya Aaron Guzikowski, meskipun di permukaan terlihat seperti thriller penculikan anak, justru menentang banyak pola khas Hollywood. Selain menjadi thriller yang sangat rapi, film ini juga mengangkat isu moral yang serius. Didukung pula oleh jajaran pemain kelas satu yang tampil luar biasa: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Terrence Howard, Melissa Leo, Maria Bello, dan Viola Davis. Prisoners bukan untuk penonton yang lemah hati, tetapi sangat mungkin menjadi salah satu kandidat kuat di ajang Oscar tahun berikutnya.

3. X2: X-Men United (2003)

X2: X-Men United (2003) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah, Superhero

Rating (IMDb) : 7.4/10

Pemain : Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Brian Cox

Situs atau platform streaming : Disney+, Prime Video, Google Play Movies

: Disney+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: X2: X-Men United (2003)

X2: X-Men United (2003) merupakan sekuel dari film X-Men (2000) dan sering dianggap sebagai salah satu film superhero terbaik pada masanya.

Film ini menghadirkan konflik besar ketika Kolonel William Stryker, seorang anti-mutan, melancarkan serangan terhadap sekolah Profesor Xavier setelah terjadi insiden mutan di Gedung Putih.

Tujuannya jelas, yaitu memusnahkan seluruh mutan di Bumi.

Dalam situasi genting ini, X-Men terpaksa menjalin aliansi dengan musuh lama mereka, Magneto.

Di balik konflik tersebut, terungkap bahwa Stryker memiliki hubungan erat dengan masa lalu Wolverine, sehingga film ini juga menggali asal-usul Logan secara lebih dalam.

Selain aksi spektakuler, film ini mengangkat tema diskriminasi dan ketakutan manusia terhadap yang berbeda.

Performa Hugh Jackman di sini benar-benar menonjol, terutama dalam menampilkan sisi “feral” Wolverine yang liar dan penuh amarah.

Adegan serangan di sekolah Xavier selama enam menit menjadi salah satu momen paling ikonik, memadukan aksi brutal dengan emosi yang kuat.

Hugh Jackman juga menunjukkan sisi pelindung terhadap mutan muda serta konflik batin akibat kehilangan ingatannya, yang membuat karakternya terasa lebih dalam dan kompleks.

Review IMDb oleh The_Bigstinker: Film ini melakukan banyak hal dengan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Taruhannya terasa lebih tinggi, adegannya benar-benar seru dan enak ditonton. Beberapa dialognya sangat bagus, dan penulisannya juga jauh lebih baik. Saya juga jadi lebih peduli dengan karakter-karakter ini berkat film pertama. Hubungan antara Xavier dan Magneto masih tetap menarik dan membuat saya terus terikat dengan ceritanya. Cyclops masih terasa seperti potensi yang belum dimaksimalkan 😕. Saya senang mereka bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai sebelumnya. Film pertama membangun dunia ceritanya, dan yang ini melakukannya dengan lebih baik lagi. Karena kita sudah lebih mengenal karakter-karakternya, mereka jadi terasa lebih disukai.

4. Les Misérables (2012)

Les Misérables (2012) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Musikal, Sejarah

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Samantha Barks

Situs atau platform streaming : Apple TV, Google Play Movies, Prime Video

: Apple TV, Google Play Movies, Prime Video Tonton trailer: Les Misérables (2012)

Les Misérables (2012) adalah adaptasi film musikal epik dari novel klasik karya Victor Hugo.

Disutradarai oleh Tom Hooper, film ini terkenal karena pendekatan uniknya di mana para aktor menyanyikan lagu secara langsung di lokasi syuting.

Cerita berlatar di Prancis abad ke-19 dan mengikuti perjalanan Jean Valjean, seorang mantan narapidana yang dipenjara selama 19 tahun hanya karena mencuri roti.

Setelah bebas, Valjean berusaha memulai hidup baru, namun terus diburu oleh Inspektur Javert yang kejam.

Di tengah pelariannya, ia berjanji merawat Cosette, anak dari Fantine, sambil menghadapi ketidakadilan sosial dan peristiwa Pemberontakan Juni 1832 di Paris.

Hugh Jackman menampilkan performa yang sangat kuat dan emosional sebagai Jean Valjean.

Ia berhasil menggambarkan transformasi karakter dari sosok kasar menjadi penuh kasih dengan sangat meyakinkan.

Sebagai aktor Broadway, Hugh Jackman menyanyikan perannya secara langsung, memberikan nuansa autentik meski sempat dikritik dari sisi vokal.

Namun secara keseluruhan, akting Hugh Jackman dipuji luas dan membuatnya mendapatkan nominasi Oscar serta memenangkan Golden Globe.

Review IMDb oleh matthewssilverhammer: Selain nyanyian Russell Crowe (yang sebenarnya tidak buruk), beberapa keanehan musikal (yang mungkin hanya soal selera), serta keseriusannya yang ekstrem (yang justru saya anggap sebagai kekuatan), film ini hampir tidak memiliki cela. Ada begitu banyak momen yang sangat kuat: “Do You Hear?”, “Empty Chairs at Empty Tables”, adegan pertempuran di barikade sampah, dan tentu saja “I Dreamed a Dream”. Anda boleh berpendapat bahwa Anne Hathaway terkadang terlalu berlebihan, tetapi rasanya ia memang terlahir untuk membawakan adegan tersebut.

5. X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Days of Future Past (2014) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah, Superhero

Rating (IMDb) : 7.9/10

Pemain : Hugh Jackman, James McAvoy, Patrick Stewart, Michael Fassbender, Ian McKellen, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult

Situs atau platform streaming : Disney+, Google Play Movies

: Disney+, Google Play Movies Tonton trailer: X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Days of Future Past (2014) adalah salah satu film paling penting dalam franchise X-Men karena berhasil menggabungkan dua generasi karakter dalam satu cerita perjalanan waktu.

Berlatar di masa depan yang distopia, mutan hampir punah akibat diburu oleh robot Sentinel. Untuk mencegah kehancuran ini, kesadaran Wolverine dikirim kembali ke tahun 1973.

Di masa lalu, Logan harus menyatukan Charles Xavier dan Magneto versi muda untuk menghentikan Mystique membunuh Bolivar Trask, pencipta Sentinel.

Aksi ini menjadi kunci untuk mengubah masa depan. Film ini tidak hanya menyajikan aksi besar, tetapi juga konflik emosional antar karakter.

Hugh Jackman menjadi pusat cerita dan berperan sebagai penghubung antara dua timeline. Ia tampil lebih matang, bukan sekadar petarung, tetapi juga mentor dan penengah konflik.

Karakternya terasa lebih berpengalaman dan karismatik, menunjukkan perkembangan Logan selama bertahun-tahun.

Penampilannya di film ini sering disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam seluruh seri X-Men.

Review IMDb oleh thepriceofpayne: Dengan cerdas menggabungkan para pemain lama dan tim First Class yang baru, sambil tetap menyajikan alur cerita klasik dari komik dengan sangat adil, X-Men: Days of Future Past memberikan semua hal yang kita sukai dari franchise ini—bahkan lebih. Dengan penampilan akting yang luar biasa dari seluruh pemain, film ini menjadi sebuah perpaduan penutup sekaligus awal baru yang megah, membuka jalan untuk kisah-kisah berikutnya.

6. The Prestige (2006)

The Prestige (2006) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Misteri, Psikologis

Rating (IMDb) : 8.5/10

Pemain : Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, Rebecca Hall

Situs atau platform streaming : HBO Max, Apple TV

: HBO Max, Apple TV Tonton trailer: The Prestige (2006)

The Prestige (2006) adalah film thriller psikologis misteri garapan Christopher Nolan yang mengangkat kisah persaingan sengit antara dua pesulap panggung di London pada akhir abad ke-19.

Cerita berpusat pada Robert Angier dan Alfred Borden, dua ilusionis berbakat yang awalnya bekerja bersama, namun berubah menjadi musuh bebuyutan setelah sebuah tragedi yang melibatkan kematian istri Angier dalam sebuah trik sulap.

Sejak saat itu, hubungan mereka berubah menjadi rivalitas penuh dendam yang berlangsung bertahun-tahun.

Obsesi menjadi tema utama yang menggerakkan cerita. Kedua karakter ini saling menyabotase karier satu sama lain dan terobsesi untuk membongkar rahasia trik sulap lawannya, terutama trik legendaris “The Transported Man”.

Dalam prosesnya, mereka rela mengorbankan apa pun, moralitas, hubungan pribadi, bahkan kemanusiaan mereka sendiri. Film ini disusun dengan narasi yang kompleks dan penuh plot twist, membuat penonton terus menebak hingga akhir.

Performa Hugh Jackman sebagai Robert Angier dianggap sangat luar biasa. Ia berhasil menampilkan sosok pesulap yang elegan di permukaan, tetapi sebenarnya penuh penderitaan, obsesi, dan dendam yang membara.

Salah satu kekuatan aktingnya terlihat ketika karakternya harus berpura-pura menjadi orang lain, di mana Hugh Jackman menunjukkan perubahan bahasa tubuh dan ekspresi yang sangat meyakinkan.

Chemistry rivalitas Hugh Jackman dengan Christian Bale juga terasa sangat kuat, menciptakan ketegangan yang konstan sepanjang film.

Review IMDb oleh iohefy-2: Saya menonton preview khusus The Prestige dan ternyata film ini menjadi salah satu yang terbaik yang saya tonton tahun ini. Film ini membuktikan bahwa penulis bisa menghasilkan naskah yang luar biasa jika mereka mau berusaha sedikit lebih keras. Penampilan akting dari Hugh Jackman, Christian Bale, dan Michael Caine adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dalam waktu lama. Satu-satunya kekurangan menurut saya adalah durasinya yang agak panjang, tetapi setelah keluar dari bioskop, Anda pasti akan terus membicarakan film ini beserta berbagai plot twist-nya. Saya dan istri bahkan mendiskusikannya sepanjang perjalanan pulang. Ini adalah film yang luar biasa dan layak mendapatkan penghargaan Oscar. Saran saya: segera tonton film ini, Anda tidak akan kecewa.

7. Real Steel (2011)

Real Steel (2011) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah, Drama Olahraga

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand

Situs atau platform streaming : Disney+, Prime Video, Google Play Movies

: Disney+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Real Steel (2011)

Real Steel (2011) adalah film fiksi ilmiah aksi-olahraga yang memadukan pertarungan robot dengan drama keluarga yang emosional.

Berlatar di masa depan (tahun 2020 menurut versi film), dunia tinju manusia telah digantikan oleh pertarungan robot raksasa.

Hugh Jackman memerankan Charlie Kenton, seorang mantan petinju yang kariernya hancur dan kini hidup sebagai promotor robot kelas bawah yang terlilit hutang.

Kehidupan Charlie berubah drastis ketika ia harus merawat putranya yang selama ini terasing, Max, setelah mantan kekasihnya meninggal dunia. Hubungan mereka yang canggung menjadi inti emosional film ini.

Bersama-sama, mereka menemukan robot tua bernama “Atom” di tempat rongsokan. Dari situ, mereka mulai memperbaiki dan melatih Atom untuk bertarung di arena, sambil perlahan membangun kembali hubungan ayah dan anak yang sebelumnya retak.

Film ini sering dijuluki sebagai “Rocky dengan robot” karena alur underdog-nya yang inspiratif.

Peran Hugh Jackman di sini sangat penting dalam menjaga keseimbangan cerita. Ia memulai sebagai sosok egois dan kacau, lalu berkembang menjadi ayah yang peduli dan pejuang yang gigih.

Chemistry Hugh Jackman dengan Dakota Goyo terasa sangat natural dan menjadi jantung emosional film. Jackman juga berhasil menghadirkan sisi humanis di tengah dominasi efek CGI, membuat kisahnya terasa nyata dan menyentuh.

Review IMDb oleh UniqueParticle: Saya sangat suka menonton Real Steel kapan pun ada kesempatan. Banyak adegan yang menyenangkan, terutama yang melibatkan anak kecil dan Hugh Jackman yang tampil luar biasa sepanjang film! Efek visualnya sangat mengesankan dan rapi; saya senang film ini mendapat nominasi. Shawn Levy telah membuat banyak proyek yang saya sukai, bahkan beberapa menjadi guilty pleasure. Ada banyak momen yang menggemaskan, dan menurut saya ini adalah salah satu film robot terbaik dalam beberapa dekade terakhir!

8. Deadpool & Wolverine (2024)

Deadpool & Wolverine (2024) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Komedi, Superhero

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Morena Baccarin, Dafne Keen, Rob Delaney

Situs atau platform streaming : Disney+, Prime Video, Google Play Movies

: Disney+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Deadpool & Wolverine (2024)

Deadpool & Wolverine (2024) menjadi film penting karena menandai masuknya karakter Deadpool secara resmi ke dalam Marvel Cinematic Universe.

Film ini melanjutkan kisah Wade Wilson yang mencoba menjalani kehidupan normal, namun kembali terseret ke dalam kekacauan ketika Time Variance Authority (TVA) merekrutnya untuk sebuah misi berbahaya yang melibatkan multiverse.

Dalam misinya, Deadpool harus bekerja sama dengan varian Wolverine dari semesta lain, seorang Logan yang lebih keras, sinis, dan enggan terlibat.

Bersama-sama, mereka berusaha menyelamatkan dunia dari ancaman kehancuran eksistensial.

Kombinasi antara humor khas Deadpool dan nuansa serius Wolverine menjadi daya tarik utama film ini.

Performa Hugh Jackman sangat mencuri perhatian. Ia akhirnya mengenakan kostum kuning-biru ikonik Wolverine dari komik, sesuatu yang telah lama dinantikan penggemar.

Jackman tetap mempertahankan karakter Logan yang emosional dan penuh kemarahan, yang menjadi kontras sempurna dengan gaya Deadpool yang absurd.

Chemistry antara Hugh Jackman dan Ryan Reynolds terasa sangat hidup dan natural, diperkuat oleh hubungan pertemanan mereka di dunia nyata.

Meskipun Logan (2017) sudah menjadi penutup sempurna, film ini memberikan dimensi baru pada karakter Wolverine.

Salah satu momen paling ikonik adalah adegan pembuka saat Deadpool berjoget dengan lagu “Bye Bye Bye” dari NSYNC, yang dibawakan oleh penari profesional Nick Pauley (“Dancepool”).

Review IMDb oleh omar-d-sheikh: Hugh Jackman adalah Wolverine yang sempurna. Film ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Saya suka dialognya yang cerdas dan penuh celetukan tajam, dengan sedikit kata-kata kasar yang menambah kesan hidup. Film ini jelas tidak terlalu serius, dan itu justru membuatnya seru. Ada banyak cameo tak terduga! Biasanya saya menonton spoiler terlebih dahulu, tapi kali ini tidak, dan saya senang karena ada banyak momen mengejutkan. Film ini penuh aksi dan sangat menghibur. Candaan yang memecahkan “dinding keempat” benar-benar lucu. Saya bisa melihat kemungkinan sekuel untuk duo ini di masa depan. Promosinya juga besar-besaran—saya bahkan melihat mereka di acara Hot Ones makan sayap ayam. Mereka benar-benar pasangan yang dinamis. “Sampai umur 90 ya, Wolverine… sampai 90!” 😄

9. Bad Education (2019)

Bad Education (2019) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Kriminal, Biografi

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Hugh Jackman, Allison Janney, Geraldine Viswanathan, Ray Romano, Alex Wolff, Rafael Casal

Situs atau platform streaming : HBO Max

: HBO Max Tonton trailer: Bad Education (2019)

Bad Education (2019) adalah drama kriminal berbasis kisah nyata yang mengangkat skandal penggelapan dana sekolah terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, yang terjadi di Long Island pada awal 2000-an.

Film ini berfokus pada sosok Dr. Frank Tassone, seorang kepala sekolah yang sangat karismatik, dicintai, dan berhasil membawa institusinya menjadi salah satu yang terbaik di negara tersebut.

Namun di balik citra sempurna itu, Tassone ternyata terlibat dalam skema korupsi bersama asistennya, Pam Gluckin.

Mereka menggelapkan jutaan dolar untuk membiayai gaya hidup mewah. Skandal ini perlahan terungkap ketika seorang siswa reporter mulai menyelidiki kejanggalan dalam anggaran sekolah.

Performa Hugh Jackman di film ini sering disebut sebagai “masterclass” akting. Ia berhasil memerankan karakter yang sangat menawan di permukaan, tetapi sebenarnya manipulatif dan penuh kebusukan.

Perannya ini juga menunjukkan keberanian Hugh Jackman keluar dari bayang-bayang Wolverine, menghadirkan karakter yang jauh lebih kompleks dan realistis.

Ia bahkan mendapatkan nominasi Primetime Emmy Award, dan banyak kritik menyebut penampilannya sebagai “brilliantly creepy”, aneh, mengganggu, tapi sangat brilian.

Review IMDb oleh MoviePowell: Awalnya saya tidak terlalu tertarik menonton film ini, tetapi akhirnya saya mencobanya karena diangkat dari kisah nyata. Allison Janney tampil luar biasa, Hugh Jackman memberikan performa hebat, Geraldine Viswanathan juga sangat bersinar seperti biasa, dan seluruh pemainnya benar-benar solid. Sejak awal, film ini menyajikan cerita dengan cara yang menarik dan memikat. Ketegangannya terus meningkat sepanjang durasi sekitar seratus menit. Ceritanya membuat penonton terus tegang di kursi. Film ini bahkan terasa layak dijadikan miniseri karena saking bagusnya. Lakukan kebaikan untuk diri Anda sendiri: tonton film ini.

10. The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman (2017) (Foto: netflix)

Genre : Drama, Musikal, Biografi

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya

Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman (2017) adalah film drama musikal yang terinspirasi dari kisah hidup P.T. Barnum, seorang visioner yang membangun pertunjukan hiburan spektakuler dari nol hingga mendunia.

Berlatar di New York abad ke-19, film ini menyoroti perjalanan Barnum dari kehidupan sederhana menuju kesuksesan besar dengan menciptakan pertunjukan yang merayakan keunikan dan perbedaan manusia.

Tema utama film ini mencakup keberanian untuk bermimpi, penerimaan diri, serta perjuangan melawan stigma sosial.

Barnum mengumpulkan orang-orang dengan latar belakang unik dan menjadikan mereka bintang dalam pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya.

Hugh Jackman menjadi pusat kekuatan film ini. Ia menunjukkan dedikasi luar biasa, bahkan tetap bernyanyi meskipun disarankan dokter untuk tidak melakukannya.

Karisma, energi, dan kemampuan vokalnya membuat karakter Barnum terasa hidup dan inspiratif.

Penampilannya membawa Hugh Jackman meraih nominasi Golden Globe, dan banyak yang menganggap ini sebagai salah satu performa musikal terbaiknya setelah Les Misérables.