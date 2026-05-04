10 Film Jake Gyllenhaal yang Raih Rating Terbaik, dari Thriller, Detektif, bahkan Komedi

Ukuran Font Kecil Besar

Jake Gyllenhaal adalah aktor papan atas yang dikenal karena totalitas akting dan keberaniannya memilih peran-peran intens.

Ia mulai dikenal luas lewat Donnie Darko dan semakin diakui setelah Brokeback Mountain yang memberinya nominasi Oscar.

Lahir dari keluarga perfilman, putra Stephen Gyllenhaal dan Naomi Foner, Jake sudah berakting sejak kecil, termasuk debut di City Slickers.

Jake Gyllenhaal dikenal tidak pernah “main aman”, sering melakukan riset mendalam dan transformasi fisik ekstrem, seperti dalam Nightcrawler dan Zodiac.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan akting kuat, cerita berkelas, dan karakter ikonik, rekomendasi film Jake Gyllenhaal terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Jake Gyllenhaal dengan Cerita dan Plot Paling Keren

Berikut adalah rekomendasi film Jake Gyllenhaal terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, pilihan peran yang berani, serta cerita-cerita kuat yang penuh emosi, ketegangan, dan kedalaman karakter:

1. Prisoners (2013)

Prisoners (2013) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Misteri, Psikologis

: Thriller, Misteri, Psikologis Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano

: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Prisoners (2013)

Film Prisoners (2013) merupakan thriller misteri psikologis yang sangat gelap dan menegangkan, disutradarai oleh Denis Villeneuve.

Ceritanya berfokus pada Keller Dover, seorang ayah yang hidupnya hancur setelah putrinya yang masih berusia 6 tahun, Anna, menghilang bersama temannya, Joy, saat perayaan Thanksgiving di Pennsylvania.

Keputusasaan Keller semakin memuncak ketika polisi justru melepaskan satu-satunya tersangka, Alex Jones, karena kurangnya bukti yang kuat.

Dalam kondisi mental yang tertekan, Keller memilih jalan ekstrem dengan menculik dan menyiksa Alex demi mendapatkan informasi tentang keberadaan anaknya.

Ketegangan film ini tidak hanya berasal dari misteri penculikan, tetapi juga dari eksplorasi moralitas yang sangat kompleks.

Keller, yang awalnya digambarkan sebagai ayah penuh kasih, perlahan berubah menjadi sosok yang melakukan tindakan kejam demi keluarganya.

Di sisi lain, Detektif Loki berusaha menyelesaikan kasus ini dengan pendekatan hukum dan prosedural, menciptakan dinamika konflik antara keadilan pribadi dan hukum yang sangat intens.

Performa Jake Gyllenhaal sebagai Detektif Loki dianggap luar biasa. Ia memerankan sosok detektif yang obsesif, perfeksionis, dan cenderung dingin, namun memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya.

Gyllenhaal menampilkan akting yang sangat subtil, mengandalkan ekspresi wajah, kedutan mata, dan bahasa tubuh untuk menunjukkan tekanan batin karakternya.

Penampilannya mendapat banyak pujian karena mampu mengimbangi intensitas Hugh Jackman, sehingga konflik “warga vs penegak hukum” terasa sangat hidup dan menegangkan.

Review IMDb oleh will-vanduzer: Hugh Jackman membawa penonton melalui perjalanan emosi yang intens dari sebuah keluarga yang sedang berada di masa tergelap mereka. Ini mungkin menjadi peran terbaiknya sejauh ini. Dari trailer, kita sudah tahu bahwa karakternya akan dipenuhi kemarahan karena putrinya diculik, tetapi sepanjang film, kita benar-benar merasakan rasa sakit, amarah, dan pergulatan moral yang ia alami dalam menghadapi situasi tersebut. Sutradara berhasil menjaga keterlibatan emosional penonton dengan sangat baik, bahkan di tengah adegan-adegan yang sangat penuh kekerasan. Latar film yang suram tidak memberikan kenyamanan, tetapi justru selaras dengan narasinya. Film ini mungkin tidak cocok untuk orang yang mudah terganggu, tetapi menjadi tontonan wajib bagi sebagian besar penonton.

2. Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Superhero, Petualangan

: Aksi, Superhero, Petualangan Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain : Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx

: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

: Netflix, Prime Video Tonton trailer: Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home adalah film besar dalam Marvel Cinematic Universe yang melanjutkan langsung peristiwa dari Spider-Man: Far From Home.

Dalam cerita ini, identitas Peter Parker sebagai Spider-Man terbongkar ke publik oleh Mysterio sebelum kematiannya, yang membuat kehidupan Peter dan orang-orang terdekatnya menjadi kacau.

Dalam keputusasaan, Peter meminta bantuan Doctor Strange untuk membuat semua orang melupakan identitasnya, tetapi mantra tersebut gagal dan justru membuka kekacauan multiverse.

Akibatnya, berbagai penjahat dari dimensi lain seperti Green Goblin, Doc Ock, dan Electro masuk ke dunia Peter, menciptakan konflik besar yang menggabungkan berbagai realitas.

Film ini menjadi salah satu film superhero paling ambisius karena memperkenalkan konsep multiverse secara masif.

Menariknya, Jake Gyllenhaal tidak muncul secara fisik dalam film ini. Namun, perannya sebagai Quentin Beck alias Mysterio di film sebelumnya menjadi pemicu utama seluruh konflik dalam No Way Home.

Ia adalah sosok yang menyebabkan kehancuran reputasi Peter dan memulai rangkaian kejadian besar di film ini.

Jadi meskipun tidak hadir secara langsung, pengaruh karakternya tetap sangat krusial dalam alur cerita.

Review IMDb oleh jonsturdivant: Meskipun durasinya lebih dari dua jam, film ini terasa berjalan sangat cepat. Tidak banyak yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah dikatakan orang lain. Film ini penuh aksi dan dialognya terasa lucu tanpa berlebihan. Saya suka bagaimana meskipun film ini diceritakan dari sudut pandang generasi Z, penggemar Marvel yang lebih tua tidak akan merasa terasing.

3. Donnie Darko (2001)

Donnie Darko (2001) (Foto: imdb)

Genre : Thriller Psikologis, Fiksi Ilmiah

: Thriller Psikologis, Fiksi Ilmiah Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze, Mary McDonnell, Katharine Ross, James Duval

: Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze, Mary McDonnell, Katharine Ross, James Duval Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Donnie Darko (2001)

Donnie Darko adalah film cult classic bergenre thriller psikologis fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Richard Kelly.

Film ini terkenal karena alurnya yang kompleks, penuh simbolisme, dan membahas tema besar seperti perjalanan waktu, takdir, dan dunia paralel.

Cerita berlatar Oktober 1988 dan mengikuti Donnie Darko, seorang remaja cerdas namun bermasalah yang sering mengalami sleepwalking.

Hidupnya berubah drastis ketika ia selamat dari kecelakaan aneh, sebuah mesin jet jatuh ke kamarnya saat ia sedang berjalan dalam tidur.

Ia mengaku dipandu oleh sosok misterius berbentuk kelinci raksasa bernama Frank, yang memberitahunya bahwa dunia akan berakhir dalam waktu tertentu.

Sejak saat itu, Donnie mulai melakukan berbagai tindakan aneh dan kriminal yang tampaknya bagian dari rencana yang lebih besar.

Peran Jake Gyllenhaal di film ini dianggap sebagai salah satu yang paling menentukan dalam kariernya.

Ia berhasil menampilkan karakter remaja yang rapuh, sinis, penuh rasa ingin tahu, dan emosional dengan sangat meyakinkan.

Penampilannya dipuji karena mampu menjadi pusat dari cerita yang kompleks dan membingungkan, sekaligus memberikan kedalaman emosional yang kuat.

Banyak kritikus menyebut aktingnya sebagai “luar biasa” dan “mengagumkan”.

Review IMDb oleh Jim-512: Saya pertama kali menonton ini di TV kabel. Saat sedang berpindah channel, saya berhenti tepat ketika Donnie Darko mulai diputar. Saya menganggap judulnya aneh, dan sudah siap menekan tombol ganti channel… tetapi saya malah tidak jadi melakukannya sampai film selesai! Saya tidak bisa berhenti menonton. Saya belum pernah melihat film seperti ini sebelumnya. Film ini memiliki aspek yang indah, terutama di bagian akhir, dan ada beberapa momen yang juga cukup lucu. Berbeda dengan beberapa komentar kritis, ada kedalaman dan kompleksitas cerita yang membuatnya perlu ditonton lebih dari sekali. Saya bukan orang jenius, tetapi yang saya tangkap dari Donnie Darko adalah tentang peran kita dalam desain takdir kita sendiri, dan saya menemukan lebih banyak makna setiap kali menontonnya ulang. Sebuah karya seni! Menurut saya masuk dalam 100 film terbaik sepanjang masa.

4. Nightcrawler (2014)

Nightcrawler (2014) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Neo-Noir, Drama

: Thriller, Neo-Noir, Drama Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton

: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton Situs atau platform streaming : Catchplay+, Vidio, Prime Video, Bilibili

: Catchplay+, Vidio, Prime Video, Bilibili Tonton trailer: Nightcrawler (2014)

Nightcrawler adalah film thriller neo-noir yang mengambil latar dunia gelap jurnalisme kriminal di Los Angeles.

Film ini mengikuti Lou Bloom, seorang pria ambisius, manipulatif, dan cenderung sosiopat yang mencoba bertahan hidup dengan menjadi jurnalis lepas yang merekam kejadian kriminal untuk dijual ke stasiun TV.

Seiring waktu, Lou tidak hanya menjadi pengamat, tetapi mulai melanggar batas etika dengan memanipulasi situasi demi mendapatkan rekaman yang lebih dramatis dan eksklusif.

Film ini secara tajam mengkritik dunia media yang sering mengorbankan moral demi rating.

Peran Jake Gyllenhaal di sini benar-benar total. Ia bahkan menurunkan berat badan sekitar 13,6 kg untuk menciptakan tampilan fisik yang kurus dan menyeramkan.

Aktingnya menggambarkan karakter yang dingin, manipulatif, dan “creepy” dengan sangat meyakinkan.

Penampilannya dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya karena berhasil membuat karakter yang tidak simpatik tetap terasa realistis dan memikat.

Jake Gyllenhaal juga mendapat banyak nominasi penghargaan berkat perannya ini.

Review IMDb oleh madmika: Saya ingin menekankan satu hal yang selalu saya rasakan di setiap film yang dibintangi aktor ini: aktingnya. Akting Jake Gyllenhaal tidak pernah gagal membuat saya terkesan. Di film ini ia memiliki “tatapan gila”, dan jujur saja itu membuat saya beberapa kali tidak nyaman untuk melihat layar. Tambahan yang sangat menyeramkan untuk karakternya, saya sangat suka aktor ini. Sikap karakternya mengingatkan saya pada perannya di The Guilty. Filmnya sendiri cukup bagus. Saya sebenarnya tidak suka ending yang terbuka, tapi menurut saya ini cocok dengan tema dan makna filmnya. Penonton dibiarkan menafsirkan sendiri akhir cerita dan kaitannya dengan dunia nyata. Secara keseluruhan saya merekomendasikan film ini, terutama jika Anda suka karakter Gyllenhaal yang tidak stabil secara mental dan terasa aneh.

5. October Sky (1999)

October Sky (1999) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Biografi

: Drama, Biografi Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, Chris Owen, William Lee Scott, Chad Lindberg, Natalie Canerday

: Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, Chris Owen, William Lee Scott, Chad Lindberg, Natalie Canerday Situs atau platform streaming : Netflix, CatchPlay+, Prime Video

: Netflix, CatchPlay+, Prime Video Tonton trailer: October Sky (1999)

October Sky adalah film drama biografi yang diangkat dari kisah nyata Homer H. Hickam Jr., seorang anak penambang batu bara di West Virginia pada tahun 1950-an.

Terinspirasi oleh peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet, Homer bermimpi membangun roket bersama teman-temannya.

Namun, ia harus menghadapi konflik besar dengan ayahnya, seorang pengawas tambang yang ingin ia mengikuti jejak keluarga bekerja di tambang.

Film ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan tekad untuk mengejar mimpi di tengah keterbatasan.

Peran Jake Gyllenhaal sebagai Homer Hickam dianggap sebagai salah satu peran terobosannya.

Ia berhasil membawakan karakter remaja yang naif namun penuh semangat dengan sangat emosional dan natural.

Chemistry-nya dengan Chris Cooper juga sangat kuat, terutama dalam menggambarkan konflik ayah dan anak.

Aktingnya dipuji karena mampu menghadirkan kisah inspiratif yang terasa nyata dan menyentuh, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi karier Jake Gyllenhaal di dunia akting.

Review IMDb oleh haydensprincess2005: 1.) Film ini luar biasa! Saya menontonnya ketika sedang berada di kota sebelah dari tempat di mana tokoh aslinya dibesarkan! Saya bahkan melihat bangunan-bangunan tempat cerita ini terjadi. Secara keseluruhan saya sangat menyukai film ini, salah satu yang terbaik dari Jake Gyllenhaal!! Bagian favorit saya adalah adegan pameran sains dan semua momen bersama ayahnya. Semuanya terasa sangat menyedihkan. Homer ingin mengejar mimpinya, tetapi ayahnya tampak tidak terlalu peduli. Tagline film ini benar: “Sometimes One Dream is bright enough to light up the sky.” 2.) Cara film ini dibuat sangat luar biasa, semuanya terasa begitu nyata seolah-olah benar-benar direkam pada tahun 1950-an. Kostum sangat akurat dan penggunaan bahasa juga sesuai zamannya. Sangat direkomendasikan!

6. Zodiac (2007)

Zodiac (2007) (Foto: imdb)

Genre : Psychological Thriller, Crime Drama, Mystery

: Psychological Thriller, Crime Drama, Mystery Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, John Carroll Lynch

: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards, John Carroll Lynch Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Zodiac (2007)

Zodiac adalah film thriller kriminal dan misteri yang disutradarai oleh David Fincher, diangkat dari kisah nyata tentang pembunuh berantai misterius yang dikenal sebagai Zodiac Killer di California Utara pada akhir 1960-an hingga 1970-an, kasus yang hingga kini tidak pernah benar-benar terpecahkan.

Film ini menggambarkan bagaimana sang pembunuh meneror masyarakat sekaligus mengejek aparat hukum melalui surat-surat berisi sandi yang dikirim ke surat kabar San Francisco Chronicle, menciptakan ketakutan sekaligus obsesi publik.

Alih-alih berfokus pada aksi pembunuhan semata, film ini lebih menyoroti dampak psikologis dan obsesi yang dialami para penyelidik dan jurnalis yang terlibat dalam kasus ini.

Salah satu fokus utama adalah Robert Graysmith, seorang kartunis politik yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal, yang awalnya hanya tertarik secara ringan, namun lama-kelamaan menjadi sangat terobsesi hingga mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya untuk mengungkap identitas sang pembunuh.

Peran Gyllenhaal sebagai Graysmith dinilai sangat kuat karena ia berhasil menunjukkan perkembangan karakter secara bertahap, dari sosok biasa menjadi individu yang terisolasi, terobsesi, dan rela mempertaruhkan kehidupan pribadinya demi mencari kebenaran.

Aktingnya dipuji karena mampu menangkap rasa frustrasi, kelelahan mental, dan kegilaan perlahan dari pengejaran kasus yang tidak kunjung menemukan titik terang.

Ia juga berfungsi sebagai “jembatan emosional” bagi penonton untuk merasakan betapa rumit dan menyesakkannya misteri Zodiac.

Review IMDb oleh jordyntsmith: Kesan keseluruhan saya cukup baik, dan film ini membuat saya semakin tertarik dengan kasusnya. Dari yang saya pahami, film ini cukup akurat dalam menggambarkan kejadian nyata. Namun, alurnya berjalan lambat dengan sangat sedikit momen menegangkan—ini lebih mencerminkan betapa realistisnya film tersebut. Film ini cocok untuk orang yang tertarik pada hukum dan kriminal, tetapi tidak untuk yang mencari thriller atau aksi.

7. Presumed Innocent (2024)

Presumed Innocent (2024) (Foto: imdb)

Genre : Thriller Hukum, Drama Kriminal

: Thriller Hukum, Drama Kriminal Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard, Bill Camp, Elizabeth Marvel, O-T Fagbenle

: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard, Bill Camp, Elizabeth Marvel, O-T Fagbenle Situs atau platform streaming : Apple TV+

: Apple TV+ Tonton trailer: Presumed Innocent (2024)

Presumed Innocent (2024) adalah serial terbatas bergenre thriller hukum dan drama kriminal yang diadaptasi dari novel karya Scott Turow.

Serial ini berpusat pada Rusty Sabich, seorang jaksa penuntut umum di Chicago yang reputasinya hancur ketika ia menjadi tersangka utama dalam pembunuhan brutal rekan kerjanya, Carolyn Polhemus.

Kasus ini menjadi semakin rumit ketika terungkap bahwa Rusty memiliki hubungan gelap dengan korban, menjadikannya target utama dalam penyelidikan.

Namun, serial ini tidak hanya menyajikan misteri pembunuhan, melainkan juga menggali lebih dalam tema obsesi, seks, politik, serta kehancuran rumah tangga dan tekanan hukum yang kompleks.

Dibandingkan versi film tahun 1990 yang dibintangi Harrison Ford, versi 2024 ini memberikan fokus yang jauh lebih kuat pada sisi psikologis karakter.

Penampilan Jake Gyllenhaal dalam serial ini dinilai sangat menonjol, bahkan menjadi salah satu kekuatan utama cerita.

Ia berhasil menghadirkan karakter Rusty sebagai sosok yang kompleks, tidak hanya sebagai jaksa, tetapi juga sebagai suami dan ayah yang hidupnya perlahan runtuh.

Akting Jake Gyllenhaal menunjukkan presisi psikologis yang kuat, menggambarkan tekanan emosional dan hukum yang luar biasa.

Kritikus menyebut penampilannya “menarik” karena mampu menghidupkan konflik batin yang intens dan berlapis.

Review IMDb oleh stukb-293-184151: Saya dan istri saya menonton serial ini secara maraton dan menikmati setiap menitnya. Deretan aktornya luar biasa, dipimpin dengan sangat baik oleh Jake Gyllenhaal. Semua aktor memainkan perannya dengan sangat baik—dari Tommy Molto yang menyebalkan hingga Ray yang ramah, serta istri (Ruth Negga yang luar biasa) dan anak-anak yang juga sangat bagus. Ceritanya sangat menarik dan untuk pertama kalinya, baik saya maupun istri saya yang seorang detektif tidak bisa menebak twist-nya. Kami senang dengan kesimpulan akhirnya meskipun tidak terduga. Tapi semuanya dibuat dengan sangat baik sehingga memberikan akhir yang sempurna untuk serial ini. Saya bahkan berani mengatakan ini adalah serial yang wajib ditonton.

8. Brokeback Mountain (2005)

Brokeback Mountain (2005) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Neo-Western

: Drama, Romantis, Neo-Western Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway

: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Prime Video

: Netflix, Catchplay+, Prime Video Tonton trailer: Brokeback Mountain (2005)

Brokeback Mountain adalah film drama romantis neo-Western yang disutradarai oleh Ang Lee, diadaptasi dari cerita pendek karya Annie Proulx.

Film ini mengisahkan hubungan cinta yang tragis dan penuh rahasia antara dua pria, Ennis Del Mar dan Jack Twist, yang pertama kali bertemu saat bekerja sebagai penggembala domba di Wyoming pada musim panas 1963.

Di tengah kesunyian pegunungan, keduanya menjalin hubungan emosional dan fisik yang mendalam.

Namun setelah musim panas berakhir, mereka kembali ke kehidupan masing-masing, menikah dengan wanita, dan mencoba menjalani kehidupan “normal”.

Meski begitu, selama dua dekade berikutnya, mereka terus bertemu secara diam-diam dalam perjalanan yang mereka samarkan sebagai aktivitas memancing, sembari bergulat dengan perasaan cinta, rasa bersalah, dan tekanan sosial yang kuat.

Peran Jake Gyllenhaal sebagai Jack Twist mendapat pujian luas karena intensitas emosionalnya.

Ia menghadirkan karakter yang lebih ekspresif, penuh harapan, dan berani dibandingkan Ennis yang lebih tertutup.

Gyllenhaal juga berhasil menunjukkan kerentanan mendalam, rasa rindu, harapan, hingga keputusasaan, dari seseorang yang mencintai dalam kondisi terlarang.

Chemistry-nya dengan Heath Ledger dianggap sangat kuat dan autentik, menjadikan kisah cinta mereka terasa sangat nyata dan menyayat hati.

Review IMDb oleh aimeelee76: Untuk semua orang yang menahan diri menonton film ini karena dianggap “gay” atau ada adegan cinta antara dua pria… film ini sama sekali bukan tentang seks. Jujur, saya bahkan tidak merasa ini benar-benar tentang homoseksualitas. Ini adalah kisah cinta paling indah dan paling menyedihkan yang pernah saya lihat, dan fakta bahwa ini adalah cinta antara dua pria sebenarnya bukan inti utamanya. Ini tentang cinta antara dua orang yang tidak bisa bersama, tetapi jika manusia lebih baik dalam menjadi manusia, dan jika dunia ini lebih baik, mereka akan menjalani hidup berdampingan. Saya sangat tersentuh. LUAR BIASA!!!! Wajib ditonton.

9. Southpaw (2015)

Southpaw (2015) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Olahraga

: Drama, Olahraga Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, Oona Laurence, 50 Cent, Victor Ortiz, Naomie Harris

: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, Oona Laurence, 50 Cent, Victor Ortiz, Naomie Harris Situs atau platform streaming : Catchplay+, Prime Video, Netflix

: Catchplay+, Prime Video, Netflix Tonton trailer: Southpaw (2015)

Southpaw adalah film drama olahraga yang disutradarai oleh Antoine Fuqua, mengisahkan perjalanan hidup Billy Hope, seorang juara dunia tinju yang berada di puncak karier sebelum hidupnya runtuh akibat tragedi.

Setelah istrinya meninggal dalam sebuah insiden tragis, Billy terjerumus ke dalam depresi dan kehilangan kendali atas hidupnya, yang berujung pada hilangnya hak asuh atas putrinya.

Film ini mengikuti perjuangan Billy untuk bangkit dari keterpurukan, mengendalikan amarahnya, dan kembali ke dunia tinju dengan bantuan pelatih baru, Tick Wills.

Lebih dari sekadar film olahraga, Southpaw adalah kisah tentang penebusan, kehilangan, dan usaha memperbaiki diri.

Performa Jake Gyllenhaal di film ini dianggap fenomenal. Ia menjalani transformasi fisik besar-besaran dengan membentuk tubuh petinju yang sangat kekar, kontras dengan penampilannya di Nightcrawler.

Selain itu, akting emosionalnya juga sangat kuat, ia mampu menampilkan karakter yang rapuh, penuh amarah, dan putus asa dengan sangat meyakinkan.

Meski alur cerita film ini dinilai cukup klise, banyak kritikus sepakat bahwa akting Gyllenhaal menjadi kekuatan utama yang mengangkat kualitas film ini.

Review IMDb oleh jespor: Wow. Ini benar-benar film yang luar biasa di mana Gyllenhaal memberikan penampilan yang layak mendapat Oscar. Ini seperti roller coaster emosional yang memberikan kombinasi terbaik antara dunia tinju dan drama. Sebuah kisah comeback yang sempurna. Hubungan ayah dan anak adalah bagian yang paling menyentuh bagi saya. Saya sudah menonton film ini berkali-kali dan masih tidak habis pikir Jake Gyllenhaal bahkan tidak mendapatkan nominasi—ia benar-benar luar biasa!

10. Demolition (2015)

Demolition (2015) (Foto: prime video)

Genre : Drama, Komedi Gelap

: Drama, Komedi Gelap Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Judah Lewis

: Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Judah Lewis Situs atau platform streaming : Catchplay+, Prime Video

: Catchplay+, Prime Video Tonton trailer: Demolition (2015)

Demolition adalah film drama komedi gelap yang disutradarai oleh Jean-Marc Vallée. Film ini menceritakan Davis Mitchell, seorang bankir investasi sukses yang hidupnya berubah total setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil.

Alih-alih merasakan kesedihan secara normal, Davis justru mengalami mati rasa emosional dan tidak mampu menangis.

Sebagai bentuk pelarian dan upaya memahami perasaannya, ia mulai memiliki kebiasaan aneh: membongkar berbagai benda mekanis, dari mesin penjual otomatis hingga rumahnya sendiri.

Tindakan ini menjadi metafora dari usahanya untuk “merobohkan” kehidupannya yang lama dan membangun kembali pemahaman tentang dirinya.

Peran Jake Gyllenhaal di film ini dipuji karena kedalaman emosionalnya. Ia berhasil menggambarkan karakter yang tampak tenang di luar namun sebenarnya hancur dan kosong di dalam.

Aktingnya menghadirkan nuansa duka yang tidak biasa, aneh, sunyi, namun terasa sangat jujur. Banyak kritikus menilai penampilannya sebagai salah satu bagian dari rangkaian performa luar biasa Gyllenhaal di era 2010-an, setelah Prisoners dan Nightcrawler.