10 Film Jared Leto Terbaik Rating Tinggi, Aktingnya Selalu All Out dan Gak Pernah Tanggung!

Jared Leto adalah aktor, musisi, dan sutradara asal Amerika Serikat yang lahir pada 26 Desember 1971.

Ia dikenal sebagai sosok multitalenta yang sukses di dunia film dan musik, serta meraih Academy Award sebagai Aktor Pendukung Terbaik lewat perannya di Dallas Buyers Club (2013).

Leto juga dijuluki “aktor bunglon” karena totalitasnya dalam bertransformasi, baik secara fisik maupun psikologis, demi mendalami karakter, mulai dari perubahan berat badan ekstrem hingga penggunaan metode akting yang intens.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan akting kuat, emosi mendalam, dan karakter yang berkesan, rekomendasi film Jared Leto terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Jared Leto Terbaik dengan Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Jared Leto terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, totalitas peran yang ekstrem, serta karakter-karakter kuat dan berkesan dari berbagai genre:

1. Requiem for a Dream (2000)

Genre : Drama, Psychological Thriller

: Drama, Psychological Thriller Rating (IMDb) : 8.3/10

: 8.3/10 Pemain : Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Marlon Wayans

: Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Marlon Wayans Situs atau platform streaming : Apple TV

Requiem for a Dream adalah film drama psikologis yang sangat brutal karya Darren Aronofsky, diadaptasi dari novel karya Hubert Selby Jr..

Film ini menggambarkan secara tanpa kompromi kehancuran fisik dan emosional empat orang yang hidup di Coney Island akibat kecanduan narkoba dan delusi pribadi mereka.

Ceritanya menelusuri kehidupan Harry Goldfarb (Jared Leto) dan sahabatnya Tyrone (Marlon Wayans), dua pecandu heroin yang bermimpi menjadi bandar narkoba demi kehidupan yang lebih baik.

Sementara itu, Marion Silver (Jennifer Connelly), pacar Harry, ikut terjerumus dalam lingkaran yang sama, dan Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), ibu Harry yang kesepian, terobsesi dengan televisi dan pil diet berbasis amfetamin demi tampil di acara kuis favoritnya.

Film ini dengan tajam memperlihatkan bagaimana berbagai bentuk kecanduan, baik narkoba, pil, maupun media, menghancurkan mimpi, kewarasan, dan moral mereka hingga berujung pada keputusasaan total.

Peran Jared Leto sebagai Harry Goldfarb dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Ia menunjukkan dedikasi ekstrem dengan menurunkan berat badan sekitar 28 pon (13 kg) agar tampil realistis sebagai pecandu heroin.

Tidak hanya itu, Jared Leto juga melakukan riset mendalam dengan hidup bersama para pecandu di jalanan New York.

Review IMDB by Maryam-Jabr: Segala sesuatu dalam film ini dibuat dengan sangat sempurna. Aktingnya sempurna, mereka semua berakting dengan sangat baik sampai saya benar-benar merasakannya. Sutradaranya luar biasa, cara segala hal diarahkan dan disampaikan kepada penonton benar-benar sempurna. Efek suaranya penuh dengan ketegangan dan nuansa thriller. 20 menit terakhir saya sangat tegang sepanjang waktu, merasakan semuanya bersama setiap karakter. Film ini benar-benar menyentuh saya. Dan jika Anda menonton film lalu memahami pesannya, itu adalah film yang bagus. Jika Anda menonton film dan kemudian terdiam tanpa kata-kata dan merasa seperti “brain freeze”, maka itu adalah film yang sempurna.

2. Blade Runner 2049 (2017)

Genre : Sci-Fi, Neo-Noir, Thriller

: Sci-Fi, Neo-Noir, Thriller Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain : Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Jared Leto, Robin Wright

: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Jared Leto, Robin Wright Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV, Google Play Movies

Blade Runner 2049 adalah film fiksi ilmiah bergaya noir yang disutradarai oleh Denis Villeneuve, sekaligus sekuel dari film klasik tahun 1982.

Film ini sering dianggap sebagai salah satu sekuel terbaik sepanjang masa dan bahkan memenangkan Oscar untuk sinematografi serta efek visual.

Ceritanya berlatar 30 tahun setelah film pertama, di mana dunia kini dipenuhi replicant generasi baru yang lebih patuh.

Karakter utama K (Ryan Gosling), seorang blade runner LAPD, menemukan rahasia besar yang dapat mengguncang sisa peradaban manusia.

Penemuan ini membawanya pada pencarian Rick Deckard (Harrison Ford), blade runner lama yang telah menghilang selama tiga dekade.

Film ini tidak hanya kuat secara visual dengan gaya dystopian karya sinematografer Roger Deakins, tetapi juga mendalam secara tematik, mengeksplorasi kesepian, identitas, ingatan, dan makna kemanusiaan.

Jared Leto berperan sebagai Niander Wallace, seorang visioner sekaligus antagonis utama yang mengendalikan produksi replicant.

Karakternya digambarkan sebagai sosok buta yang berbicara lembut namun memiliki aura mengancam.

Perannya mendapat respon beragam, sebagian memuji nuansa misterius dan intelektualnya, sementara yang lain merasa karakternya kurang berkembang dibanding Luv.

Untuk mendalami peran, Jared Leto bahkan menggunakan lensa kontak khusus yang membuatnya benar-benar tidak bisa melihat selama syuting.

Review IMDb by SebMoz: Sangat jarang ada sekuel atau reboot modern yang kualitasnya setara dengan film aslinya, tetapi film ini adalah salah satu pengecualian langka tersebut. Film ini mempertahankan sinematografi yang luas dan memukau, melanjutkan alur cerita dengan cara yang natural, memberi referensi pada film aslinya tanpa menjiplak, memperkenalkan konsep baru tanpa merusak kesinambungan cerita, serta memperluas tema yang sudah ada dengan sangat alami. Film ini juga tidak terasa terlalu lambat seperti film sebelumnya, dan bahkan memiliki protagonis yang lebih menarik. Saya merasa film ini akan semakin saya nikmati seiring waktu, dan saya sudah sangat menyukainya sekarang. Ini adalah film yang memiliki banyak hal untuk dianalisis, dan saya yakin akan semakin baik saat ditonton ulang.

3. Dallas Buyers Club (2013)

Genre : Drama, Biografi

: Drama, Biografi Rating (IMDb ): 7.9/10

): 7.9/10 Pemain : Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner

: Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner Situs atau platform streaming : Prime Video

Dallas Buyers Club adalah film drama biografi yang diangkat dari kisah nyata Ron Woodroof, seorang koboi Texas yang didiagnosis HIV/AIDS pada tahun 1985 dan hanya diberi waktu hidup 30 hari.

Menolak menyerah, ia mulai menyelundupkan obat alternatif dari Meksiko yang belum disetujui FDA untuk membantu dirinya dan pasien lain, lalu mendirikan “Dallas Buyers Club” sebagai jalur distribusi.

Film ini mendapat respon sangat positif berkat cerita yang kuat dan akting para pemainnya.

Jared Leto memerankan Rayon, seorang wanita transgender pengidap HIV yang menjadi karakter pendukung penting. Perannya dianggap luar biasa dan sangat transformatif.

Ia menurunkan berat badan lebih dari 30 pon demi menggambarkan kondisi fisik karakter yang sakit parah, serta tetap berada dalam karakter sepanjang proses produksi selama 25 hari.

Aktingnya dipuji karena mampu menghadirkan kelembutan, kerapuhan, dan kemanusiaan tanpa jatuh ke dalam stereotip.

Penampilan ini bahkan menjadi salah satu peran paling diakui dalam kariernya.

Review IMDb by reddiemurf81: McConaughey, Leto, dan Garner semuanya memberikan penampilan yang luar biasa dalam film ini. Saya baru menontonnya cukup lama setelah rilis, tetapi film ini menjadi lebih bermakna bagi saya setelah saya mengalami masalah kesehatan sendiri. Film ini dengan sangat baik menggambarkan bagaimana sistem perawatan medis dan FDA benar-benar bekerja. Saya paham bahwa uang memang harus dihasilkan, tetapi saat ANDA yang sakit, Anda hanya ingin merasa lebih baik! Pokoknya, tonton saja film ini sekarang juga!!!

4. Fight Club (1999)

Genre : Drama, Psychological Thriller

: Drama, Psychological Thriller Rating (IMDb) : 8.8/10

: 8.8/10 Pemain : Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto

: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Jared Leto Situs atau platform streaming : Netflix

Fight Club adalah film thriller psikologis karya David Fincher yang diadaptasi dari novel Chuck Palahniuk.

Ceritanya mengikuti seorang pekerja kantoran yang menderita insomnia kronis dan merasa hampa dengan kehidupan modern, hingga bertemu Tyler Durden (Brad Pitt), sosok karismatik yang mengajaknya membentuk klub pertarungan bawah tanah.

Klub ini kemudian berkembang menjadi gerakan anarkis bernama Project Mayhem, dengan plot twist yang sangat terkenal mengenai identitas sang narator.

Jared Leto berperan sebagai Angel Face, karakter dengan porsi kecil namun sangat berkesan. Ia tampil dengan penampilan mencolok, rambut dan alis pirang, sebagai anggota setia Tyler Durden.

Meski singkat, perannya krusial dalam menggambarkan transformasi anggota Fight Club menjadi lebih radikal.

Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika karakternya dihajar habis-habisan oleh narator, yang melambangkan kecemburuan dan kehancuran terhadap sesuatu yang indah.

Review IMDb by shuklaprakhar: Percayalah, jika Anda ingin benar-benar merasakan film ini sampai ke inti, tontonlah dua kali. Saya sendiri butuh dua kali menonton untuk memahami bahwa film ini jauh lebih dari sekadar luar biasa. Akting Brad Pitt benar-benar brilian, mungkin ini salah satu penampilannya yang terbaik. Sutradaranya juga berada di atas rata-rata. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari film ini dibandingkan apa yang terlihat di permukaan. Tontonlah dan temukan sendiri.

5. Mr. Nobody (2009)

Genre : Sci-Fi, Drama, Fantasy

: Sci-Fi, Drama, Fantasy Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger, Linh-Dan Pham

: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger, Linh-Dan Pham Situs atau platform streaming : Prime Video, Hulu, Google Play Movies

Mr. Nobody adalah film drama fiksi ilmiah filosofis karya Jaco Van Dormael yang mengisahkan Nemo Nobody, manusia fana terakhir di tahun 2092 ketika manusia lain telah mencapai keabadian.

Pada usia 118 tahun, Nemo menceritakan berbagai versi hidupnya kepada seorang wartawan.

Cerita disajikan secara non-linier dan mengeksplorasi konsep multiverse serta efek kupu-kupu, di mana pilihan-pilihan kecil dalam hidup menghasilkan berbagai realitas berbeda, termasuk tiga hubungan dengan wanita berbeda, yaitu Anna, Elise, dan Jean.

Peran Jared Leto sebagai Nemo dianggap sangat luar biasa karena ia harus memerankan karakter yang sama dalam berbagai usia, kepribadian, dan takdir yang berbeda.

Ia berhasil menghidupkan Nemo tua yang eksentrik dan tragis sekaligus Nemo muda yang penuh dilema.

Aktingnya memberikan kedalaman emosional pada konsep film yang kompleks dan filosofis, bahkan sering disebut sebagai salah satu “peran seumur hidup” dalam kariernya.

Review IMDb by olga1403: Ada satu hal dari film ini yang membuat saya mengabaikan kekurangannya: film ini benar-benar tidak seperti apa pun yang pernah saya lihat sebelumnya. Beberapa orang bahkan meninggalkan bioskop 20 menit sebelum film berakhir. Saya tidak bisa memahami mengapa siapa pun melakukan itu (saya sangat tergoda untuk bertanya, tetapi saya benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar). Sangat tidak mungkin menjelaskan alur ceritanya karena film ini jauh lebih besar daripada sekadar ringkasan. Film ini memiliki banyak perubahan gaya, nada, dan narasi sehingga terasa benar-benar gila di setengah jam pertama. Ini adalah pengalaman sinema yang paling unik dan layak ditonton dalam tahun terakhir, sangat relevan dengan masa kini. Saya bisa terus berbicara tentang hal-hal yang saya sukai, tetapi saat ini saya tidak bisa merekomendasikan film lain yang lebih layak ditonton untuk semua usia, jenis kelamin, atau selera film. Film ini memiliki semuanya: lucu, menyentuh, menegangkan, surealis, dan indah.

6. American Psycho (2000)

Genre : Satire, Psychological Horror, Dark Comedy

: Satire, Psychological Horror, Dark Comedy Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Christian Bale, Jared Leto, Willem Dafoe, Reese Witherspoon, Chloë Sevigny

: Christian Bale, Jared Leto, Willem Dafoe, Reese Witherspoon, Chloë Sevigny Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV, Google Play Movies

American Psycho adalah film komedi satir horor psikologis yang disutradarai oleh Mary Harron dan diadaptasi dari novel tahun 1991 karya Bret Easton Ellis.

Film ini mengambil latar di New York pada akhir 1980-an, tepatnya di era Reaganomics, dan mengikuti kehidupan Patrick Bateman (Christian Bale), seorang eksekutif muda Wall Street yang tampak sempurna, kaya, tampan, dan sangat memperhatikan penampilan.

Namun di balik citra tersebut, Bateman menyimpan sisi gelap sebagai psikopat dan pembunuh berantai yang tidak terkendali.

Film ini bukan sekadar kisah kekerasan, tetapi juga sindiran tajam terhadap budaya konsumerisme, narsisisme, keserakahan, serta dangkalnya kehidupan kelas atas pada era tersebut.

Klimaks cerita semakin memanas ketika Bateman merasa sangat iri terhadap rekan kerjanya, Paul Allen (Jared Leto), terutama karena hal-hal sepele seperti kartu nama yang dianggap lebih “superior”, yang akhirnya memicu tindakan pembunuhan brutal.

Jared Leto dalam peran Paul Allen mungkin bukan karakter utama, tetapi keberadaannya sangat penting sebagai simbol status sosial yang dibenci oleh Bateman.

Ia berhasil membawakan sosok eksekutif yang narsis, percaya diri, dan sedikit angkuh dengan sangat meyakinkan.

Salah satu momen paling ikonik dalam film ini adalah adegan pembunuhan di apartemen Allen menggunakan kapak, yang hingga kini menjadi adegan legendaris dalam sejarah film.

Menariknya, ekspresi ketakutan Jared Leto dalam adegan tersebut dikabarkan cukup nyata karena ia tidak diberi tahu detail penuh mengenai bagaimana adegan itu akan berlangsung, sehingga reaksi yang muncul terasa sangat autentik.

Review IMDb by albertodr07: Sekarang semuanya masuk akal. Christian Bale memang terlahir untuk memerankan karakter horor. Saya dulu tidak mengerti mengapa saya begitu, begitu takut padanya bahkan dalam film seperti Velvet Goldmine. Ia adalah “poster boy” untuk jiwa busuk dalam balutan elegan. Dalam American Psycho—film yang seharusnya mendapat lebih banyak perhatian daripada yang ia terima—ia benar-benar luar biasa. Sangat meyakinkan. Saya bisa merasakan kesenangannya dalam memerankan monster seperti ini. Menariknya, monster yang rapi ini seolah meminta simpati—bayangkan keberaniannya! Namun Christian Bale berhasil menunjukkan wajah yang belum pernah benar-benar kita lihat sebelumnya, namun tetap bisa kita terima tanpa pertanyaan. Ia seharusnya mendapat nominasi Oscar, tetapi untungnya juga tidak mendapatkannya.

7. Lord of War (2005)

Genre : Crime, Thriller, Satire

: Crime, Thriller, Satire Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke, Bridget Moynahan, Eamonn Walker

: Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke, Bridget Moynahan, Eamonn Walker Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

Lord of War adalah film thriller kriminal satir yang mengangkat sisi gelap perdagangan senjata internasional, disutradarai oleh Andrew Niccol.

Ceritanya berpusat pada Yuri Orlov (Nicolas Cage), seorang imigran Ukraina-Amerika di New York yang memutuskan untuk menjadi pedagang senjata ilegal.

Film ini mengikuti perjalanan kariernya sejak tahun 1980-an hingga 1990-an, di mana ia memanfaatkan sisa-sisa senjata dari runtuhnya Uni Soviet untuk dijual ke berbagai wilayah konflik di dunia.

Selain menjadi kisah kriminal, film ini juga menyajikan kritik tajam terhadap sistem global, memperlihatkan bagaimana konspirasi internasional memungkinkan pedagang senjata lolos dari hukum, bahkan sering kali didukung secara tidak langsung oleh negara-negara besar.

Konsep “Merchant of Death” digambarkan dengan ironi yang kuat sepanjang film.

Jared Leto berperan sebagai Vitaly Orlov, adik dari Yuri yang ikut terlibat dalam bisnis tersebut, namun memiliki kondisi mental dan moral yang jauh lebih rapuh.

Ia digambarkan sebagai pecandu kokain yang hidup dalam bayang-bayang kakaknya, tetapi perlahan berkembang menjadi suara hati dalam cerita.

Penampilan Jared Leto dianggap sangat memukau karena berhasil menampilkan dinamika hubungan kakak-adik yang kompleks dan emosional.

Banyak yang menyebut peran ini sebagai salah satu “peak” dalam karier Leto di era 2000-an, karena ia mampu tetap menonjol meskipun beradu akting dengan Nicolas Cage.

Berbeda dengan karakter Yuri yang dingin dan kalkulatif, Vitaly menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan atas dampak bisnis mereka, sehingga memberikan lapisan emosional yang sangat kuat pada film.

Review IMDb by RatedVforVinny: Film ini adalah komedi gelap tentang seorang pedagang senjata gila dan nakal (Nicolas Cage) yang menampilkan salah satu penampilan terbaiknya dalam film yang benar-benar unik. Film ini memiliki pesan serius sepanjang cerita, serta banyak dialog yang sangat ikonik seperti “AK-47 adalah senjata pemusnah massal terbesar karena telah membunuh lebih banyak daripada senjata lainnya.” Judul film ini adalah permainan kata yang cerdas, dengan karakter diktator yang sering membalikkan istilah, seperti “Bath of Blood” alih-alih “Bloodbath” dan “Lord of War” menggantikan “Warlord”, dan sebagainya. Film ini memiliki nuansa kebenaran yang pahit tentang kematian, kehancuran, dan pembunuhan yang menjadi perdagangan sangat menguntungkan.

8. Prefontaine (1997)

Genre : Biography, Sport, Drama

: Biography, Sport, Drama Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Jared Leto, R. Lee Ermey, Ed O'Neill, Breckin Meyer, Lindsay Crouse

: Jared Leto, R. Lee Ermey, Ed O'Neill, Breckin Meyer, Lindsay Crouse Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV

Prefontaine adalah film biografi olahraga yang disutradarai oleh Steve James, mengisahkan kehidupan nyata Steve Prefontaine, pelari jarak jauh legendaris asal Oregon yang bercita-cita menjadi atlet Olimpiade.

Film ini menelusuri perjalanan hidupnya sejak masa sekolah, kemudian bergabung dengan Universitas Oregon di bawah bimbingan pelatih legendaris Bill Bowerman, hingga partisipasinya dalam Olimpiade Munich 1972.

Kisahnya berakhir tragis dengan kematian dalam kecelakaan mobil pada usia 24 tahun pada tahun 1975.

Selain itu, film ini juga menyoroti perjuangan atlet amatir Amerika Serikat pada masa tersebut, termasuk keterbatasan dukungan finansial dan tekanan kompetisi.

Peran Jared Leto sebagai Steve “Pre” Prefontaine dianggap sebagai salah satu pencapaian awal terbaik dalam kariernya dan mendapat pujian kritis yang luas.

Ia melakukan transformasi total dengan mempelajari secara mendalam kehidupan Prefontaine, mulai dari cara berbicara, gaya berlari, hingga gestur khasnya.

Bahkan, saudara perempuan Prefontaine, Linda, dikabarkan menangis saat pertama kali melihat Jared Leto dalam karakter tersebut karena kemiripannya yang luar biasa.

Jared Leto juga berhasil menampilkan intensitas, karisma, serta sedikit kesombongan yang menjadi ciri khas “Pre” di lintasan lari, sehingga membuat karakter ini terasa hidup dan autentik.

Review IMDb by johnny-deppfan185: Film ini luar biasa!!!!!!!!!!!!! Film ini ditayangkan di BBC2 sangat larut malam, jadi saya awalnya mengira film ini tidak bagus karena biasanya film buruk diputar pada jam seperti itu, tetapi saya SANGAT SALAH! Saya sangat menyukainya! Film ini memiliki nuansa yang sangat keren dan musik yang bagus! Jared Leto memerankan Prefontaine. Jujur saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi saya tidak akan melupakannya! Dia aktor yang luar biasa! Tidak hanya aktingnya bagus, dia juga sangat, sangat, sangat tampan!!!!! Jika Anda suka drama, olahraga, romansa, aksi, atau pria tampan, film ini memiliki semuanya dalam porsi yang pas! Saya menyarankan semua orang untuk menonton film ini! GO PRE!!!!!

9. The Outsider (2018)

Genre : Crime, Drama, Thriller

: Crime, Drama, Thriller Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Jared Leto, Tadanobu Asano, Kippei Shiina, Shiori Kutsuna

: Jared Leto, Tadanobu Asano, Kippei Shiina, Shiori Kutsuna Situs atau platform streaming : Netflix

The Outsider adalah film drama kriminal thriller yang dirilis oleh Netflix dan berlatar di Jepang pasca-Perang Dunia II.

Ceritanya mengikuti Nick Lowell (Jared Leto), seorang mantan tentara Amerika yang dipenjara di Osaka.

Ia kemudian dibebaskan berkat bantuan seorang anggota Yakuza bernama Kiyoshi, dan sebagai bentuk balas budi, Nick masuk ke dalam dunia kriminal Yakuza yang keras.

Ia perlahan merangkak naik dalam hierarki organisasi sambil berusaha mendapatkan rasa hormat dari klan Shiromatsu, meskipun statusnya sebagai “gaijin” (orang asing) menjadi hambatan besar.

Film ini berfokus pada konflik antar klan serta perjuangan adaptasi dalam budaya Yakuza yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan tradisi.

Film ini dikenal memiliki tempo lambat (slow-burn) dengan atmosfer yang kuat dan adegan kekerasan yang muncul secara tiba-tiba namun artistik.

Jared Leto memerankan Nick dengan gaya akting yang dingin, minim dialog, tetapi tetap terasa berbahaya dan intens.

Pendapat mengenai penampilannya cukup terbagi, sebagian penonton menganggapnya sangat cocok sebagai sosok misterius di lingkungan Yakuza, sementara sebagian kritikus menilai aktingnya cenderung kaku atau kurang ekspresif.

Meski begitu, Jared Leto berhasil menangkap esensi karakter orang asing yang berusaha masuk ke dunia yang sangat tertutup, sehingga menghadirkan nuansa unik dalam film.

Review IMDb by ajping: Tidak diketahui bagaimana Jared Leto bisa “terjebak” dalam proyek ini, tetapi jujur saja ia layak mendapat Nobel Perdamaian untuk penampilannya. Film ini bisa saja menjadi biografi yang mengesankan jika para produser mampu mengarahkannya ke versi yang lebih realistis. Sayangnya, meskipun memiliki set, kostum, dan sinematografi yang mengesankan, film ini gagal karena plotnya sama sekali tidak masuk akal. Ini bukan film yang buruk, dan adegan akhirnya memang sesuai dengan kesimpulan cerita yang harus kita terima. Namun tetap saja penonton merasa kurang puas—kita tidak benar-benar memahami apa artinya menjadi Yakuza, dan juga tidak memahami apa artinya menjadi orang luar di Jepang.

10. Suicide Squad (2016)

Genre : Action, Superhero, Crime

: Action, Superhero, Crime Rating (IMDb) : 5.9/10

: 5.9/10 Pemain : Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jay Hernandez

: Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Jay Hernandez Situs atau platform streaming : HBO Max, Apple TV, Google Play Movies

Suicide Squad adalah film aksi pahlawan super yang diadaptasi dari tim antihero DC Comics dan disutradarai oleh David Ayer.

Ceritanya dimulai setelah kematian Superman, ketika pejabat intelijen Amanda Waller (Viola Davis) membentuk Task Force X, sebuah tim yang terdiri dari para penjahat super berbahaya yang dipaksa menjalankan misi rahasia demi keselamatan dunia.

Mereka dikendalikan melalui bom nano yang ditanam di leher agar tetap patuh.

Tim ini terdiri dari berbagai karakter unik, seperti Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, El Diablo, Killer Croc, dan lainnya, yang masing-masing memiliki latar belakang kriminal yang kuat.

Jared Leto memerankan Joker dalam film ini, namun perannya cukup terbatas dengan durasi sekitar 10 menit, lebih banyak digunakan untuk membangun latar belakang hubungan dengan Harley Quinn.

Interpretasinya terhadap Joker berbeda dari versi sebelumnya, menampilkan karakter yang lebih menyerupai bos gangster modern dengan tato mencolok.

Jared Leto juga menggunakan pendekatan method acting ekstrem selama produksi, bahkan dikabarkan mengirimkan benda-benda aneh kepada rekan pemain untuk mendalami karakter yang gila dan tidak terduga.

Meskipun beberapa penonton mengapresiasi pendekatan unik ini, banyak kritikus merasa karakternya kurang berkembang dan kehadirannya terasa tidak sepenuhnya menyatu dengan alur cerita utama, menjadikannya salah satu interpretasi Joker yang paling kontroversial.