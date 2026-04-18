10 Film Johnny Depp Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Dijamin Gak Ada yang Jelek!

Ukuran Font Kecil Besar

Johnny Depp atau John Christopher Depp II adalah aktor, produser, dan musisi asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu bintang Hollywood paling sukses dan serba bisa.

Ia identik dengan peran karakter eksentrik dan unik, dengan total pendapatan film lebih dari US$8 miliar di seluruh dunia.

Awalnya bercita-cita menjadi musisi rock, Depp beralih ke akting setelah didorong oleh Nicolas Cage, memulai debut lewat A Nightmare on Elm Street (1984), dan mencapai titik balik saat berkolaborasi dengan Tim Burton.

Bagi Anda yang mencari tontonan berkualitas dengan akting kuat dan cerita berkesan, deretan film terbaik Johnny Depp dengan rating tinggi bisa menjadi pilihan menarik untuk ditonton.

Rekomendasi Film Johnny Depp Terbaik Dengan Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Johnny Depp terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, karakter-karakter ikonik, serta cerita yang kuat dan berkesan:

1. Edward Scissorhands (1990)

Edward Scissorhands (1990) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Romantis, Drama Gelap

: Fantasi, Romantis, Drama Gelap Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Alan Arkin

: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Alan Arkin Situs atau platform streaming : Disney Hotstar+, Prime Video, Google Play Movies

: Disney Hotstar+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Edward Scissorhands (1990)

Film Edward Scissorhands (1990) merupakan karya ikonik dari sutradara Tim Burton yang memadukan unsur dongeng, tragedi, serta komedi satir dalam nuansa fantasi romantis yang gelap.

Ceritanya berpusat pada Edward, seorang manusia buatan yang diciptakan oleh seorang penemu tua, namun tidak pernah benar-benar “selesai” karena sang penciptanya meninggal sebelum sempat memberinya tangan manusia.

Akibatnya, Edward harus hidup dengan gunting tajam sebagai pengganti tangannya, sebuah simbol yang sekaligus indah dan tragis.

Ia hidup terisolasi di sebuah kastil tua di atas bukit hingga suatu hari ditemukan oleh Peg Boggs, seorang ibu dari pinggiran kota, yang kemudian membawanya tinggal bersama keluarganya.

Kehidupan Edward mulai berubah saat ia mencoba beradaptasi dengan lingkungan pinggiran kota yang tampak ceria namun sebenarnya penuh kepalsuan dan kemunafikan.

Kepolosan Edward justru membuatnya menonjol di tengah masyarakat yang cepat menghakimi.

Ia jatuh cinta pada Kim, putri Peg, tetapi perbedaan fisik dan ketidakmampuannya menyesuaikan diri membuatnya menjadi sasaran kecurigaan dan akhirnya dikucilkan oleh lingkungan sekitar.

Di sinilah konflik emosional film berkembang kuat, antara keinginan untuk diterima dan realitas bahwa ia tidak sepenuhnya “manusia” di mata orang lain.

Peran Johnny Depp sebagai Edward dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dalam kariernya sekaligus kolaborasi paling ikonik bersama Tim Burton.

Dengan dialog yang sangat minim, Depp mengandalkan ekspresi mata dan bahasa tubuh untuk menyampaikan emosi mendalam, mulai dari rasa ingin tahu, kesepian, hingga kesedihan yang menusuk.

Ia berhasil membentuk karakter yang lembut, artistik, namun terjebak dalam penampilan yang menakutkan, sehingga memunculkan simpati yang kuat dari penonton.

Peran ini juga menjadi titik penting transformasi Depp dari idola remaja menjadi aktor karakter yang serius dan unik.

Review IMDb oleh mixedvixen77:

Saya harus mengatakan bahwa Edward Scissorhands sejauh ini adalah salah satu film terbaik yang dibuat oleh Tim Burton. Ini adalah sebuah cerita yang sangat indah. Mereka tidak bisa memilih pemeran yang lebih baik untuk film ini. Johnny Depp benar-benar fenomenal sebagai Edward. Ia menghidupkan karakter-karakter dalam film-filmnya dengan sangat baik sehingga sulit dipercaya bahwa ia sedang berakting. Seolah-olah ketika ia mempelajari film dan membaca naskahnya, ia benar-benar berubah menjadi karakter tersebut. Film ini adalah salah satunya. Film ini benar-benar tidak kurang dari kata mempesona. Film ini adalah alasan saya jatuh cinta pada Tim Burton dan Johnny Depp. Jika Anda menyukai film yang membuat Anda tertegun, membuat Anda berpikir, dan membuat Anda ingin lebih, maka ini adalah film untuk Anda. Saya sangat merekomendasikan film ini kepada siapa pun yang menyukai kisah dongeng yang bagus.

2. Donnie Brasco (1997)

Donnie Brasco (1997) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Kejahatan, Biografi

: Drama, Kejahatan, Biografi Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Johnny Depp, Al Pacino, Michael Madsen, Anne Heche, Bruno Kirby

: Johnny Depp, Al Pacino, Michael Madsen, Anne Heche, Bruno Kirby Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

: Netflix, Prime Video Tonton trailer: Donnie Brasco (1997)

Donnie Brasco (1997) adalah film drama kriminal berbasis kisah nyata yang menampilkan sisi paling realistis dan membumi dari akting Johnny Depp.

Film ini mengangkat cerita agen FBI Joseph D. Pistone yang menyamar sebagai pencuri permata bernama Donnie Brasco pada akhir tahun 1970-an.

Berbeda dari film mafia pada umumnya yang sering menonjolkan glamor atau kekerasan, film ini lebih fokus pada sisi psikologis dan keseharian para anggota mafia, menjadikannya salah satu film mafia paling autentik dan berkesan.

Dalam penyamarannya, Pistone berhasil menyusup ke dalam jaringan mafia New York dengan mendekati Lefty Ruggiero, seorang pembunuh bayaran veteran yang diperankan secara luar biasa oleh Al Pacino.

Hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar rekan kerja, Lefty menjadi mentor sekaligus figur yang dihormati oleh Pistone.

Konflik utama muncul ketika Pistone menyadari bahwa keberhasilan misinya berarti kehancuran, bahkan kematian, bagi Lefty.

Di saat yang sama, kehidupan pribadinya sebagai suami dan ayah mulai runtuh karena ia terlalu lama hidup dalam identitas palsu.

Performa Johnny Depp di film ini sangat dipuji karena pendekatannya yang halus namun intens. Ia tidak tampil mencolok, melainkan menghadirkan karakter yang penuh tekanan batin, hidup di antara dua dunia yang saling bertolak belakang.

Transformasi emosionalnya terasa nyata, terutama dalam menggambarkan dilema moral yang kompleks.

Bahkan Joseph Pistone asli mengakui bahwa Depp berhasil menangkap gestur dan gaya bicaranya dengan sangat akurat.

Chemistry antara Depp dan Al Pacino menjadi inti emosional film ini, menghadirkan hubungan mentor-protégé yang tragis dan mendalam.

Review IMDb oleh paul2001sw-1:

Di dunia yang dipenuhi oleh film gangster yang berlebihan dan sering kali terlalu dipuji, menurut saya Donnie Brasco karya Mike Newell—kisah seorang polisi yang menyamar untuk menyusup ke dunia mafia—sering kali justru terabaikan. Berdasarkan kisah nyata, film ini menampilkan penampilan luar biasa dari Johnny Depp dan Al Pacino, alur cerita yang kompleks namun tetap koheren, serta mengangkat tema universal (loyalitas yang terbagi, perkembangan hubungan manusia, dan perilaku). Akhir ceritanya juga benar-benar menyentuh. Mungkin film ini tidak cukup cepat bagi penggemar genre ini; atau lebih mungkin lagi, film ini “gagal” bagi mereka karena justru terlalu berhasil menggambarkan mafia sebagai sesuatu yang pada dasarnya menyedihkan, sementara sebagian besar film gangster biasanya tetap memelihara mitos glamornya. Namun bagi saya, ini adalah film yang lebih unggul dibandingkan Goodfellas karya Scorsese, dengan sentuhan komedi gelap yang samar di balik tragedinya. Sangat direkomendasikan.

3. Pirates of the Caribbean Film Series (2003-2017)

Pirates of the Caribbean Film Series (2003-2017) (Foto: imdb)

Genre : Petualangan, Fantasi, Aksi

: Petualangan, Fantasi, Aksi Rating (IMDb) : 8.1/10 (film pertama)

: 8.1/10 (film pertama) Pemain : Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Javier Bardem

: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Javier Bardem Situs atau platform streaming : Disney+

: Disney+ Tonton trailer: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Seri Pirates of the Caribbean (2003–2017) adalah waralaba film fantasi petualangan bajak laut produksi Disney yang terinspirasi dari wahana taman hiburan dengan nama yang sama.

Ceritanya mengikuti petualangan Kapten Jack Sparrow di lautan Karibia yang dipenuhi elemen magis, kutukan, serta perburuan harta karun.

Film pertama, The Curse of the Black Pearl (2003), menjadi yang paling sukses secara kritik dengan rating IMDb 8.1/10, diikuti oleh sekuel-sekuelnya seperti Dead Man’s Chest (2006), At World’s End (2007), On Stranger Tides (2011), dan Dead Men Tell No Tales (2017) yang masing-masing tetap mempertahankan popularitas meski dengan rating yang sedikit menurun.

Setiap film menghadirkan konflik yang berbeda, mulai dari melawan kru bajak laut mayat hidup, menghadapi hutang darah dengan Davy Jones, hingga perburuan artefak legendaris seperti Fountain of Youth dan Trisula Poseidon. Di tengah semua itu, karakter Jack Sparrow selalu menjadi pusat cerita, figur bajak laut yang licik, nyentrik, namun juga penuh keberuntungan.

Peran Johnny Depp sebagai Jack Sparrow dianggap fenomenal dan menjadi salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah perfilman modern.

Dengan gaya bicara yang khas, gerakan tubuh yang unik, serta kepribadian eksentrik, Depp menciptakan karakter yang benar-benar berbeda dari stereotip bajak laut pada umumnya.

Peran ini tidak hanya mengangkat popularitas Depp ke level megastar, tetapi juga menjadi “nyawa” dari seluruh seri film ini.

Kesuksesan besar waralaba ini, dengan pendapatan lebih dari US$4,5 miliar, tidak lepas dari daya tarik karakter Jack Sparrow yang begitu kuat dan memorable.

Review IMDb oleh rising_star-42:

Pirates of the Caribbean adalah film yang ditulis dengan baik, dibuat dengan baik, dan diperankan dengan baik. Jangan mengharapkan film aksi sederhana; film ini lucu sekaligus menyeramkan, menarik sekaligus mendebarkan. Seperti kebanyakan film, ada beberapa lubang kecil dalam cerita, tetapi film ini memang tidak dibuat untuk Oscar—tujuannya adalah hiburan, dan itu berhasil sepenuhnya. Ini adalah petualangan menyenangkan dengan para aktor yang bagus (termasuk pemenang Academy Award Geoffrey Rush yang luar biasa) di lautan yang penuh petualangan. Jangan sampai dilewatkan!

4. Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Sweeney Todd The Demon Barber of Fleet Street (2007) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Musikal, Drama

: Horor, Musikal, Drama Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jamie Campbell Bower

: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jamie Campbell Bower Situs atau platform streaming : Apple TV, Google Play Movies

: Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Film ini merupakan adaptasi terkenal dari karya musikal yang disutradarai oleh Tim Burton, mengisahkan Benjamin Barker yang kembali ke London setelah 15 tahun diasingkan dengan identitas baru sebagai Sweeney Todd.

Hidupnya hancur akibat fitnah Hakim Turpin yang korup, yang tidak hanya memenjarakannya tetapi juga merebut istri dan anaknya.

Dengan dendam yang membara, Todd membuka kembali tempat cukurnya dan mulai menjalankan aksi balas dendam yang mengerikan.

Bekerja sama dengan Mrs. Lovett, ia membunuh para pelanggan dan secara diam-diam mengubah mereka menjadi pai daging yang dijual ke masyarakat, sebuah premis yang gelap sekaligus satir.

Film ini memadukan horor, tragedi, dan musikal dengan gaya gotik khas Tim Burton.

Johnny Depp tampil sangat intens dalam peran ini, menggambarkan karakter yang dipenuhi rasa sakit dan kebencian.

Ia juga mengejutkan penonton dengan kemampuan vokalnya dalam membawakan lagu-lagu kompleks karya Stephen Sondheim.

Penampilannya tidak hanya ikonik secara visual, tetapi juga diakui secara kritis, terbukti dengan nominasi Oscar dan kemenangan Golden Globe untuk kategori Aktor Terbaik.

Review IMDb oleh katiemeyer1979:

Apa sebuah suguhan luar biasa dari kisah balas dendam yang kotor dan penuh darah ini. Cara indah Tim Burton menyajikannya membuatnya menjadi seperti itu. Mahakarya panggung Stephen Sondheim berubah menjadi mahakarya film dengan tingkat keagungan yang tak tertandingi. Segala sesuatu tentang film ini memancarkan kejeniusan dan keajaiban. Sekali lagi, Johnny Depp mengisi dunia gelap Burton dengan kemanusiaan yang luar biasa. Ia bisa saja menggorok sebanyak mungkin leher, tetapi jika kita melihat ke matanya, kita melihat pergulatan batin, sisi manusia yang menang dalam keputusasaan. Saya tahu mungkin saya tidak terlalu masuk akal, tetapi saya hanya ingin mendorong Anda, jika Anda mencintai sinema, untuk segera menontonnya di layar besar dengan suara Dolby surround sebagaimana seharusnya.

5. What's Eating Gilbert Grape (1993)

What's Eating Gilbert Grape (1993) (Foto: imdb)

Genre : Drama

: Drama Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Darlene Cates, Mary Steenburgen, John C. Reilly, Crispin Glover

: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Darlene Cates, Mary Steenburgen, John C. Reilly, Crispin Glover Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: What's Eating Gilbert Grape (1993)

What’s Eating Gilbert Grape (1993) adalah film drama yang menyentuh tentang kehidupan seorang pemuda bernama Gilbert yang terjebak dalam tanggung jawab besar di kota kecil Endora, Iowa.

Ia menjadi tulang punggung keluarga yang harus merawat adiknya Arnie yang memiliki keterbatasan mental, serta ibunya yang mengalami obesitas morbid dan tidak pernah keluar rumah sejak tragedi keluarga mereka.

Kehidupan Gilbert terasa monoton dan penuh tekanan, hingga kehadiran Becky, seorang gadis bebas, membawa perubahan dalam cara pandangnya terhadap hidup.

Johnny Depp membawakan karakter Gilbert dengan sangat halus dan penuh nuansa emosional.

Ia menampilkan kesabaran, kelelahan, dan kemarahan yang terpendam dengan cara yang sangat manusiawi dan relatable.

Penampilannya menjadi penyeimbang dari karakter-karakter lain yang lebih eksplosif, terutama Arnie yang diperankan secara luar biasa oleh Leonardo DiCaprio.

Kritikus Roger Ebert bahkan memuji Depp karena mampu menghadirkan kehangatan yang tulus, menjadikan Gilbert sebagai pusat emosional dari film ini.

Review IMDb oleh mstorey-1:

Seperti yang banyak orang katakan, pertama kali saya menonton film “kehidupan yang tidak biasa” ini, saya yakin bahwa aktor yang memerankan Arnie benar-benar memiliki keterbelakangan mental. Ini adalah penampilan yang luar biasa. Saya pernah berada di sekitar orang dengan keterbatasan mental yang sangat mirip dengan karakter yang diperankan Leonardo. Saya rasa tidak ada orang lain yang bisa memerankan ini tanpa terlihat konyol. Pemeran utama kita, Johnny Depp, melakukan pekerjaan luar biasanya seperti biasa, tetapi justru penampilan Leo yang membuat film ini wajib ditonton. Saya baru saja menontonnya lagi malam ini, dan kembali terkesan. Sekolah akting seharusnya memiliki salinan film ini dalam arsip mereka! Saya akan selalu menjadi penggemar Leo hanya karena film ini.

6. Ed Wood (1994)

Ed Wood (1994) (Foto: imdb)

Genre : Biografi, Komedi, Drama

: Biografi, Komedi, Drama Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Bill Murray, Jeffrey Jones

: Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, Bill Murray, Jeffrey Jones Situs atau platform streaming : Disney Hotstar+, Prime Video

: Disney Hotstar+, Prime Video Tonton trailer: Ed Wood (1994)

Film Ed Wood (1994) adalah film biografi komedi-drama hitam-putih garapan Tim Burton yang mengangkat kisah nyata Edward D. Wood Jr., sosok yang sering dijuluki sebagai “sutradara terburuk sepanjang masa”.

Cerita film ini berfokus pada periode paling produktif dalam hidup Ed Wood di era 1950-an, ketika ia dengan penuh semangat berusaha mengejar mimpinya menjadi sutradara besar di Hollywood, meskipun ia tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai dan karyanya kerap dianggap buruk oleh banyak orang.

Alih-alih menertawakan kegagalannya, film ini justru menyajikan potret yang hangat dan manusiawi tentang perjuangan seseorang yang tidak pernah menyerah pada mimpinya.

Selain menampilkan keeksentrikan Ed Wood dalam membuat film-film beranggaran rendah seperti Glen or Glenda dan Plan 9 from Outer Space, film ini juga menyoroti hubungan persahabatannya yang sangat mengharukan dengan Bela Lugosi, aktor horor legendaris yang kariernya telah meredup dan bergulat dengan kecanduan narkoba.

Interaksi keduanya menjadi salah satu inti emosional film, memperlihatkan sisi kemanusiaan yang rapuh namun tulus.

Peran Johnny Depp sebagai Ed Wood dianggap sangat brilian dan menjadi salah satu penampilan terbaik dalam kariernya.

Ia berhasil menangkap karakter Wood yang luar biasa optimistis, penuh energi, dan selalu bersemangat bahkan di tengah kritik pedas dan kegagalan bertubi-tubi.

Depp tidak menggambarkan Wood sebagai sosok tragis, melainkan sebagai pribadi yang tulus, ceria, dan sedikit naif, sehingga membuat penonton merasa simpati sekaligus kagum.

Karakteristik unik seperti senyum yang hampir tidak pernah hilang (“perma-smiled”) dan rasa percaya diri yang nyaris buta memberikan nuansa komedi yang khas, namun juga menghadirkan inspirasi tentang kegigihan dan keyakinan diri.

Review IMDb oleh filmquestint:

Tanpa diragukan lagi ini adalah karya terbaik dan paling lengkap dari Tim Burton, dan Johnny Depp sangat luar biasa. Mungkin karena pemahaman yang total terhadap subjeknya, Burton bisa terbang begitu tinggi di sini. Naskah yang ditulis dengan indah memberi ruang untuk karakterisasi yang sangat kuat, seperti Martin Landau sebagai Bela Lugosi dan Vincent D’Onofrio sebagai Orson Welles. “Ketika kamu menulis ulang naskah, itu akan semakin baik,” kata Ed/Johnny kepada pacarnya dengan senyum penuh kepolosan. Penampilan yang luar biasa! Johnny Depp adalah jenis aktor yang unik, kita belum pernah punya yang seperti dia. Bagaimana dia bisa menghilang ke dalam karakter tetapi tetap membawa seluruh “trik”-nya, saya tidak tahu, tapi dia melakukannya. Saya hanya berharap dia tidak tersesat dalam film-film biasa seperti Nick of Time, The Astronaut’s Wife, dan Secret Window. Ia seharusnya berada di dunia sineas besar. Lebih banyak Ed Wood, tolong!

7. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Fear and Loathing in Las Vegas (1998) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Gelap, Drama, Surealis

: Komedi Gelap, Drama, Surealis Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey Maguire, Ellen Barkin, Gary Busey, Christina Ricci

: Johnny Depp, Benicio del Toro, Tobey Maguire, Ellen Barkin, Gary Busey, Christina Ricci Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

: Netflix, Prime Video Tonton trailer: Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Fear and Loathing in Las Vegas (1998) adalah film komedi hitam surealis yang disutradarai oleh Terry Gilliam dan diadaptasi dari novel kultus karya Hunter S. Thompson tahun 1971.

Film ini mengikuti perjalanan “jurnalistik” yang liar, kacau, dan penuh halusinasi dari Raoul Duke (Johnny Depp) bersama pengacaranya, Dr. Gonzo (Benicio del Toro).

Awalnya mereka pergi ke Las Vegas pada awal 1970-an untuk meliput balapan motor, namun perjalanan tersebut dengan cepat berubah menjadi eksplorasi absurd dalam mencari “American Dream” melalui konsumsi berbagai jenis narkoba dan zat psikoaktif.

Sepanjang film, penonton disuguhi pengalaman visual yang kacau, penuh distorsi, dan terkadang membingungkan, sebuah refleksi dari kondisi mental para karakternya.

Di balik kekacauan itu, film ini sebenarnya merupakan sindiran tajam terhadap kegagalan budaya tandingan (counterculture) tahun 1960-an, serta kritik terhadap ilusi “Impian Amerika” yang mulai runtuh.

Peran Johnny Depp sebagai Raoul Duke dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam kariernya.

Ia menunjukkan totalitas luar biasa dengan mendalami karakter secara ekstrem, termasuk tinggal bersama Hunter S. Thompson untuk meniru gaya bicara dan perilakunya, bahkan mengenakan pakaian asli sang jurnalis.

Depp berhasil menangkap esensi gaya penulisan gonzo yang kacau namun tajam, dengan delivery dialog yang unik dan eksentrik.

Ia juga mampu mempertahankan performa yang kuat di tengah visual film yang sangat surealis, membuat penonton seolah ikut merasakan efek halusinasi yang dialami karakternya.

Review IMDb oleh kosmasp:

Setelah pertama kali menonton film ini, saya pikir ini adalah film paling bodoh yang pernah saya lihat! Tapi seiring waktu (hanya beberapa jam) dan karena saya tidak bisa berhenti memikirkannya, saya menyadari bahwa Terry Gilliam sekali lagi membuat film yang tidak bisa dibuat oleh orang lain… setidaknya tidak dengan cara seperti ini! Semua orang mengatakan film ini tidak mungkin dibuat dari buku tersebut, dan para penentang masih akan percaya hal itu. Tapi saya akhirnya menerimanya dan benar-benar memahami film ini apa adanya. Ini adalah perjalanan gila yang benar-benar absurd—dan saya menyukainya! Setiap menitnya! Dan bagaimana mungkin menulis review tanpa menyebut kata kasar? Cobalah dengarkan komentar dari Hunter S. Thompson yang asli! Dialah penulis bukunya, bagi yang belum tahu. Jadi karena film ini benar-benar gila, saya tidak tahu bagaimana menutupnya… mungkin saya biarkan saja terbuka…

8. Finding Neverland (2004)

Finding Neverland (2004) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Biografi, Fantasi

: Drama, Biografi, Fantasi Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Johnny Depp, Kate Winslet, Freddie Highmore, Julie Christie, Radha Mitchell, Dustin Hoffman

: Johnny Depp, Kate Winslet, Freddie Highmore, Julie Christie, Radha Mitchell, Dustin Hoffman Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Finding Neverland (2004)

Finding Neverland (2004) adalah film biografi drama fantasi yang menyentuh hati, mengisahkan kehidupan J. M. Barrie dan inspirasi di balik terciptanya karakter legendaris Peter Pan.

Berlatar tahun 1903 di London, film ini menggambarkan Barrie yang sedang mengalami kebuntuan kreatif setelah salah satu karyanya gagal di teater.

Hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan Sylvia Llewelyn Davies, seorang janda, dan keempat anaknya, George, Jack, Michael, dan Peter.

Melalui interaksi hangat dan permainan imajinatif bersama anak-anak tersebut, terutama Peter yang sedang berduka, Barrie perlahan menemukan kembali semangat dan inspirasinya.

Dari hubungan inilah lahir dunia magis “Neverland” yang kemudian menjadi karya abadi. Film ini tidak hanya berbicara tentang kreativitas, tetapi juga tentang kehilangan, harapan, dan kekuatan imajinasi.

Johnny Depp memberikan penampilan yang sangat berbeda dibandingkan peran-perannya yang eksentrik.

Ia tampil dengan pendekatan minimalis namun penuh emosi, menghadirkan sosok yang hangat, lembut, dan penuh empati.

Perannya sebagai Barrie menunjukkan sisi “keajaiban anak-anak” dalam diri orang dewasa, menjadi kontras yang kuat dengan karakter, seperti Jack Sparrow.

Penampilannya yang menyentuh membuatnya mendapatkan nominasi Oscar untuk Aktor Terbaik, sementara chemistry-nya dengan Freddie Highmore dinilai sangat kuat dan meyakinkan, menambah kedalaman emosional film ini.

Review IMDb oleh blackburnj-1:

Finding Neverland adalah salah satu film terbaik yang saya tonton tahun ini. Depp dan Winslet tampil luar biasa, dan para pemeran pendukungnya juga sangat kuat, terutama Julie Christie, Dustin Hoffman, dan Freddie Highmore. Arahan Forster sangat rapi dan ia berhasil menjaga cerita agar tidak terasa membosankan. Depp memberikan penampilan yang benar-benar meyakinkan dan ia berinteraksi dengan para pemeran lain dengan sangat baik, terutama Freddie Highmore yang justru memberikan penampilan yang melampaui Depp. Ini adalah tontonan luar biasa dari bakat akting. Jelas Highmore memiliki masa depan yang cerah. Nilai 9/10 untuk sebuah karya film yang dibuat dengan sangat baik, namun sayangnya harus bersaing dengan banyak film kuat lainnya sehingga tidak mendapatkan banyak penghargaan.

9. Public Enemies (2009)

Public Enemies (2009) (Foto: imdb)

Genre : Kriminal, Biografi, Aksi

: Kriminal, Biografi, Aksi Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Jason Clarke, Stephen Dorff, Billy Crudup

: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Jason Clarke, Stephen Dorff, Billy Crudup Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Public Enemies (2009)

Public Enemies (2009) adalah film aksi kriminal biografi yang disutradarai oleh Michael Mann, mengangkat kisah nyata perampok bank legendaris era Depresi Besar, John Dillinger.

Film ini berfokus pada perburuan besar-besaran oleh FBI, yang dipimpin oleh agen Melvin Purvis, terhadap Dillinger yang dikenal sebagai “Musuh Nomor 1 Masyarakat” karena aksi perampokan banknya yang cepat, cerdas, dan sulit dilacak.

Selain menampilkan aksi kriminal yang intens, film ini juga menggali sisi personal Dillinger, terutama hubungan romantisnya dengan Billie Frechette.

Di sisi lain, film ini juga menunjukkan transformasi sistem penegakan hukum Amerika Serikat dengan lahirnya FBI modern sebagai respons terhadap kejahatan terorganisir.

Johnny Depp memberikan penampilan yang kuat dan karismatik sebagai John Dillinger.

Ia berhasil menghidupkan sosok kriminal yang kompleks, di satu sisi terlihat sopan dan bahkan ramah kepada sandera, namun di sisi lain tetap berbahaya dan kejam dalam aksinya.

Depp juga menghadirkan aura “selebriti kriminal,” sosok yang dicintai publik namun diburu pemerintah.

Penampilannya dipuji karena mampu menampilkan sisi emosional dan kerentanan Dillinger, terutama dalam interaksinya dengan karakter yang diperankan Marion Cotillard, sehingga membuat karakter ini terasa lebih manusiawi.

Review IMDb oleh mar-moura:

Masalahnya adalah… ini adalah Christian Bale dan Johnny Depp dalam film gangster! Hal ini tentu saja membuat ekspektasi sangat tinggi! Pemerannya hebat, ceritanya menarik, tetapi film ini terlalu lambat—seharusnya bisa menjadi film yang bagus jika dipadatkan menjadi satu setengah jam saja. Penampilannya sangat bagus, Depp sangat keren, Bale hampir tidak dikenali (seperti biasa), dan ia bahkan dipuji oleh keluarga Purvis atas perannya! TETAPI mereka tidak diberi naskah yang cukup baik untuk mengembangkan karakter mereka lebih jauh. Kesimpulannya, ini adalah film yang layak ditonton dengan beberapa adegan bagus, tetapi pacing-nya buruk dan kurang pengembangan karakter.

10. Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald (2018)

Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald (2018) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Petualangan, Drama

: Fantasi, Petualangan, Drama Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller

: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller Situs atau platform streaming : HBO Max, Apple TV, Google Play Movies

: HBO Max, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) merupakan bagian kedua dari seri Fantastic Beasts dalam dunia Wizarding World karya J. K. Rowling.

Film ini berfokus pada konflik besar antara penyihir gelap Gellert Grindelwald dan Albus Dumbledore, di mana Grindelwald berambisi mengangkat supremasi penyihir darah murni atas manusia biasa (Muggle).

Cerita dimulai dengan pelarian Grindelwald dari tahanan MACUSA, yang kemudian memulai rencana besar untuk mengumpulkan pengikut.

Di sisi lain, Newt Scamander diminta oleh Dumbledore untuk melacak Grindelwald ke Paris.

Konflik semakin kompleks dengan keterlibatan berbagai karakter, termasuk pencarian terhadap Credence Barebone yang menjadi kunci dalam konflik tersebut.

Klimaks film terjadi di Paris, ketika Grindelwald mengungkapkan visinya secara terbuka dan berhasil menarik sejumlah pengikut, termasuk Queenie Goldstein yang beralih ke sisinya.

Penampilan Johnny Depp sebagai Gellert Grindelwald menarik perhatian besar dengan interpretasi visual yang unik, berpenampilan pucat, rambut pirang berantakan, dan mata dengan warna berbeda yang menciptakan aura menyeramkan.

Ia berhasil menghadirkan sosok pemimpin yang karismatik dan manipulatif, bukan sekadar penjahat biasa.

Namun, respons kritikus terhadap perannya cukup beragam, meskipun penampilannya dinilai kuat dan menjadi penopang film, beberapa pihak merasa karakter Grindelwald tidak mendapatkan cukup waktu layar untuk sepenuhnya mengeksplorasi kedalaman kejahatannya.

Review IMDb oleh jeetubhat30-233-646934: