9 Film Kareena Kapoor Rating Terbaik di IMDb, Siap-Siap Terpesona Sama Ratu Bollywood!

Ukuran Font Kecil Besar

Kareena Kapoor Khan, lahir pada 21 September 1980, merupakan salah satu aktris paling populer dan berpengaruh di Bollywood.

Berasal dari keluarga legendaris Kapoor, ia dikenal dengan julukan “Bebo” dan telah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk enam Filmfare Awards.

Kareena Kapoor memulai debutnya lewat film Refugee (2000) dan mulai dikenal luas setelah memerankan karakter ikonik “Poo” dalam Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001).

Seiring berjalannya waktu, ia terus menunjukkan kemampuan akting yang semakin matang melalui berbagai genre film, termasuk Jab We Met (2007), 3 Idiots (2009), dan Bajrangi Bhaijaan (2015), yang menjadi beberapa film Bollywood paling populer dan sukses.

Bagi Anda yang ingin menikmati kualitas akting Kareena Kapoor lebih jauh, terdapat sejumlah film terbaik dengan rating tinggi yang wajib masuk dalam daftar tontonan.

Rekomendasi Film Kareena Kapoor Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Kareena Kapoor terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, cerita yang emosional, karakter ikonik, hingga penampilan paling memorable sepanjang kariernya di Bollywood:

1. 3 Idiots (2009)

3 Idiots (2009) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Drama, Coming-of-Age

: Komedi, Drama, Coming-of-Age Rating (IMDb) : 8.4/10

: 8.4/10 Pemain : Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani, Omi Vaidya

: Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani, Omi Vaidya Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: 3 Idiots (2009)

Film 3 Idiots (2009) merupakan salah satu film Bollywood paling inspiratif dan paling berpengaruh sepanjang masa.

Ceritanya mengikuti perjalanan tiga mahasiswa teknik di sebuah kampus elite India yang harus menghadapi sistem pendidikan yang sangat menekan, kaku, dan terlalu berorientasi pada hafalan.

Di tengah tekanan akademik, tuntutan keluarga, hingga persaingan antar mahasiswa, mereka mulai mempertanyakan arti kesuksesan yang sebenarnya dan berusaha mengejar impian hidup mereka masing-masing.

Tokoh utama film ini adalah Ranchoddas “Rancho” Shamaldas Chanchad yang diperankan oleh Aamir Khan.

Rancho digambarkan sebagai mahasiswa jenius dengan pola pikir bebas dan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak percaya bahwa pendidikan seharusnya hanya berfokus pada nilai dan hafalan semata.

Bersama dua sahabatnya, Farhan Qureshi yang diperankan R. Madhavan dan Raju Rastogi yang diperankan Sharman Joshi, mereka menjalani berbagai pengalaman lucu, emosional, sekaligus menyentuh selama masa kuliah mereka.

Kehadiran Prof. Viru “Virus” Sahastrabuddhe yang diperankan Boman Irani sebagai rektor kampus menjadi simbol dari sistem pendidikan yang keras dan tanpa toleransi terhadap kegagalan.

Selain itu, Omi Vaidya sebagai Chatur Ramalingam juga berhasil menghadirkan karakter yang sangat ikonik melalui sosok mahasiswa ambisius yang hanya mengejar prestasi akademik.

Peran Kareena Kapoor dalam film ini juga sangat penting dan ikonik. Ia memerankan karakter Pia Sahastrabuddhe, putri dari sang rektor kampus yang berprofesi sebagai dokter.

Meski film ini lebih banyak berfokus pada kisah persahabatan tiga tokoh utama, Kareena berhasil memberikan penampilan yang sangat menawan dan berkesan.

Karakter Pia digambarkan sebagai sosok perempuan yang cerdas, mandiri, berani, dan memiliki jiwa bebas.

Ia menjadi penyeimbang emosional bagi karakter Rancho serta menghadirkan sentuhan romansa yang manis tanpa menghilangkan fokus utama cerita.

Hubungan Pia dan Rancho terasa natural, hangat, dan menjadi salah satu elemen yang paling disukai penonton.

Selain itu, karakter Pia juga sering menjadi penghubung moral antara Rancho dan keluarganya, sehingga kehadirannya memiliki dampak besar terhadap perkembangan cerita secara keseluruhan.

Review IMDb oleh goyamjain: Aamir kembali melakukannya. Film yang luar biasa. Dari awal sampai akhir penuh dengan momen-momen lucu. Naskahnya sangat fantastis. Komedinya benar-benar penuh, namun tetap tidak kehilangan sisi hatinya. Aamir berhasil memerankan karakter berusia 22 tahun dengan sangat brilian. Tidak sekali pun kita merasa sedang melihat Aamir Khan; di layar benar-benar terasa seperti Rancho. Sharman dan Madhavan—saya sangat menghormati mereka. Musiknya mungkin terdengar biasa saja di CD, tetapi saat di film justru menjadi nilai tambah. Lagu-lagu yang muncul sesuai situasi sangat mendukung film ini. Durasi film mungkin terdengar terlalu panjang, tetapi percayalah, Anda tidak akan sadar ketika paruh pertama selesai. Paruh kedua mungkin terasa sedikit terlalu kocak, tetapi selain itu film ini adalah sebuah mahakarya. Aamir yang hebat, sekali lagi film yang brilian. 10/10.

2. Omkara (2006)

Omkara (2006) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Kriminal, Thriller

: Drama, Kriminal, Thriller Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain : Ajay Devgn, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, Vivek Oberoi, Konkona Sen Sharma, Bipasha Basu, Naseeruddin Shah

: Ajay Devgn, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, Vivek Oberoi, Konkona Sen Sharma, Bipasha Basu, Naseeruddin Shah Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Omkara (2006)

Omkara (2006) adalah film drama kriminal India yang disutradarai oleh Vishal Bhardwaj dan dikenal sebagai salah satu adaptasi modern terbaik dari karya William Shakespeare.

Cerita film berpusat pada Omkara “Omi” Shukla yang diperankan oleh Ajay Devgn, seorang pemimpin geng berpengaruh yang disegani di wilayahnya.

Konflik mulai berkembang ketika Ishwar “Langda” Tyagi yang diperankan Saif Ali Khan merasa kecewa dan iri setelah posisi penting dalam organisasi diberikan kepada Keshav “Kesu Firangi” Upadhyay yang diperankan Vivek Oberoi.

Dari sinilah berbagai manipulasi dan fitnah mulai muncul hingga menghancurkan hubungan antar karakter.

Film ini juga diperkuat oleh penampilan luar biasa Konkona Sen Sharma sebagai Indu Tyagi, Bipasha Basu sebagai Billo, serta Naseeruddin Shah sebagai Tiwari Bhaisaab.

Kareena Kapoor memerankan karakter Dolly Mishra, adaptasi modern dari karakter Desdemona dalam Othello.

Penampilannya di film ini dianggap sangat luar biasa karena berhasil menampilkan sosok perempuan yang lembut, polos, namun tetap memiliki keteguhan hati.

Kareena Kapoor mampu menyampaikan emosi yang sangat kuat tanpa perlu terlalu banyak dialog.

Ekspresi wajahnya berhasil memperlihatkan cinta, ketulusan, kebingungan, hingga ketakutan secara sangat natural dan emosional.

Review IMDb oleh SurpriseIIIIIIIme: Ini mungkin salah satu film paling tidak terduga yang sangat brilian tahun ini. Kemampuan pembuatan film Vishal Bhardwaj tentu tidak buruk, tetapi dengan film ini ia jelas menaikkan levelnya di mata kita secara signifikan. Satu hal yang saya perhatikan saat menonton film ini adalah efek memukau yang terjadi di dalam bioskop—ketika penonton siap untuk pergi, tidak ada satu pun suara… sampai semuanya keluar dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak memahami pesan film ini. Namun sebenarnya, film ini tidak memiliki pesan khusus. Yang ingin disampaikan hanyalah nuansa “India”, atau lebih tepatnya “pedesaan Uttar Pradesh”, dari karya klasik Bard. Kagumi kematangan akting Saif Ali Khan, atau penampilan kuat Ajay Devgn. Film ini layak mendapatkan pujian seperti karya klasik lain dalam dekade ini. Salut untuk Vishal, teruslah berkarya.

3. Jab We Met (2007)

Jab We Met (2007) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Drama

: Komedi Romantis, Drama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Kareena Kapoor, Shahid Kapoor, Tarun Arora, Dara Singh, Saumya Tandon

: Kareena Kapoor, Shahid Kapoor, Tarun Arora, Dara Singh, Saumya Tandon Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Jab We Met (2007)

Jab We Met (2007) adalah salah satu film komedi romantis Bollywood paling ikonik dan paling dicintai hingga sekarang.

Film ini mengisahkan pertemuan tak terduga antara Aditya Kashyap dan Geet Dhillon di dalam kereta api yang kemudian mengubah hidup mereka secara perlahan.

Aditya yang diperankan Shahid Kapoor digambarkan sebagai seorang pengusaha kaya yang sedang mengalami depresi berat akibat patah hati dan kehilangan arah hidup.

Di sisi lain, Geet yang diperankan Kareena Kapoor adalah perempuan muda asal Punjab yang sangat ceria, blak-blakan, energik, dan penuh semangat hidup.

Pertemuan keduanya memicu perjalanan panjang yang dipenuhi berbagai kejadian lucu, emosional, romantis, dan menyentuh.

Karakter Geet perlahan membantu Aditya menemukan kembali semangat hidupnya, sementara Aditya juga membantu Geet memahami arti cinta dan kenyataan hidup yang sebenarnya.

Selain Kareena Kapoor dan Shahid Kapoor, film ini juga dibintangi Tarun Arora sebagai Anshuman, kekasih Geet, Dara Singh sebagai kakek Geet, serta Saumya Tandon sebagai Roop, saudara perempuan Geet.

Peran Kareena Kapoor sebagai Geet Dhillon dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dalam kariernya.

Karakter Geet sangat dicintai karena kepribadiannya yang bebas, spontan, optimis, cerewet, namun sangat tulus.

Kareena Kapoor berhasil membawakan karakter ini dengan energi yang luar biasa hidup sehingga Geet terasa sangat nyata dan tidak dibuat-buat.

Ia mampu menghadirkan sosok perempuan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga inspiratif bagi banyak penonton.

Review IMDb oleh jco40: Saya masih baru dengan film India. Tapi saya rasa saya baru saja jatuh cinta pada Kareena Kapoor. Sejujurnya, saya pikir aktris ini lebih karismatik dibandingkan nama-nama besar Hollywood atau Eropa yang saya tahu saat ini. Saya tidak akan terkejut jika seluruh dunia segera mengenalnya. Coba sebutkan satu aktris Amerika atau Eropa yang bisa menandingi gaya, kecantikan, dan terutama pesonanya—tidak ada! Karena dirinya, film ini menjadi salah satu kisah cinta paling menyentuh yang pernah saya tonton. Film ini benar-benar membuat Anda jatuh cinta—apa lagi yang bisa dikatakan tentang sebuah film romantis? Dan saya biasanya tidak terlalu tertarik pada film seperti ini, apalagi ini hanya sekitar film Bollywood kelima yang pernah saya tonton.

4. Udta Punjab (2016)

Udta Punjab (2016) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Kriminal, Dark Comedy

: Drama, Kriminal, Dark Comedy Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Shahid Kapoor, Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Diljit Dosanjh

: Shahid Kapoor, Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Diljit Dosanjh Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Udta Punjab (2016)

Udta Punjab (2016) adalah film drama kriminal dengan sentuhan dark comedy yang mengangkat isu serius tentang krisis penyalahgunaan narkoba di negara bagian Punjab, India.

Film ini menggambarkan bagaimana narkoba telah menghancurkan kehidupan generasi muda dan bagaimana jaringan perdagangan gelapnya melibatkan banyak pihak, termasuk oknum yang memiliki kekuasaan.

Cerita film mengikuti beberapa karakter dengan latar belakang berbeda yang hidup mereka saling terhubung karena masalah narkoba.

Shahid Kapoor memerankan Tommy Singh, seorang bintang rock Punjabi yang kecanduan narkoba dan hidup dalam kekacauan akibat popularitas serta gaya hidup destruktifnya.

Alia Bhatt tampil luar biasa sebagai Bauria atau Mary Jane, seorang buruh migran asal Bihar yang tanpa sengaja terjebak dalam dunia perdagangan narkoba.

Diljit Dosanjh memerankan Sartaj Singh, seorang polisi yang awalnya tidak peduli terhadap masalah tersebut hingga adiknya sendiri menjadi korban overdosis.

Kareena Kapoor Khan memerankan karakter Dr. Preet Sahni, seorang dokter sekaligus aktivis yang peduli terhadap korban kecanduan narkoba.

Meskipun durasi kemunculannya tidak sebanyak karakter lain, seperti Tommy Singh atau Mary Jane, penampilan Kareena tetap memberikan dampak besar terhadap keseluruhan cerita.

Review IMDb oleh rajkumarucoolest: Sebuah kisah besar tentang isu serius dengan latar Punjab. Sangat realistis dan berani, film ini pantas mendapat nilai 10/10 untuk usahanya. Salut untuk Phantom dan Abhishek Chaubey. Diljit tampil luar biasa, Shahid sekali lagi membuktikan kemampuannya—dia aktor yang sangat underrated dan menunjukkan sisi versatilnya di film ini. Kareena Kapoor kembali tampil dalam peran kuat dan siapa pun bisa jatuh cinta padanya. Alia juga mengesankan. Setelah sekian lama, akhirnya ada film yang sangat kuat dan penuh substansi. Saya rasa film ini bisa saja dibuat dengan lebih sedikit unsur negatif, tetapi tetap sesuai dengan tingkat permasalahannya. Kerja bagus untuk tim Phantom. Saya berharap kita bisa lebih menerima film seperti ini secara komersial.

5. Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)

Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001) (Foto: imdb)

Genre : Drama Keluarga, Romantis

: Drama Keluarga, Romantis Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan

: Shah Rukh Khan, Kajol, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

: Netflix, Prime Video Tonton trailer: Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)

Kabhi Khushi Kabhie Gham... atau yang sering disingkat K3G adalah salah satu film keluarga Bollywood paling legendaris sepanjang masa.

Film yang dirilis tahun 2001 ini mengangkat kisah tentang keluarga kaya raya Raichand yang mengalami perpecahan akibat ego, status sosial, dan konflik keluarga.

Cerita dimulai ketika Yashvardhan Raichand yang diperankan Amitabh Bachchan mengusir putra angkatnya, Rahul Raichand yang diperankan Shah Rukh Khan, karena menikahi Anjali Sharma yang berasal dari keluarga kelas menengah.

Setelah bertahun-tahun berpisah, Rohan Raichand yang diperankan Hrithik Roshan berusaha menyatukan kembali keluarganya.

Film ini menghadirkan drama emosional yang sangat kuat tentang kasih sayang keluarga, pengorbanan, cinta, dan penyesalan.

Selain Shah Rukh Khan dan Kajol sebagai pasangan utama, film ini juga diperkuat oleh penampilan Jaya Bachchan sebagai ibu keluarga Raichand yang penuh kasih dan emosional.

Peran Kareena Kapoor sebagai Pooja “Poo” Sharma menjadi salah satu elemen paling fenomenal dalam film ini.

Karakter Poo digambarkan sebagai perempuan muda yang modis, percaya diri, manja, glamor, dan sangat blak-blakan.

Meskipun pada awalnya karakter ini bisa terlihat arogan dan narsis, Kareena berhasil membuatnya menjadi sangat menghibur dan dicintai penonton.

Penampilannya dianggap luar biasa karena berhasil menciptakan karakter yang benar-benar ikonik dalam budaya pop Bollywood.

Dialog-dialog Poo sangat terkenal dan sering dikutip hingga bertahun-tahun kemudian. Selain itu, gaya fashion yang digunakan karakter ini juga menjadi tren besar pada masanya.

Banyak orang menganggap peran Poo sebagai salah satu karakter paling memorable dalam sejarah perfilman India.

Review IMDb oleh hansbearnl: Saya tidak pernah menjadi penggemar Bollywood, sungguh. Terutama dengan semua film yang penuh ular kobra, pembunuhan, dan polisi korup. Tetapi hari ini saya memutuskan untuk menonton hanya karena wajah tampan di poster bioskop, dan akhirnya duduk selama sekitar 3 jam menikmati hiburan khas Bollywood. Tidak ada penyesalan! Sebuah cerita modern tentang konflik antar generasi, tumbuh di zaman yang berbeda dengan tradisi yang berbeda. Cerita yang bisa dirasakan oleh penonton di banyak negara sebagai kisah kehidupan mereka sendiri. Bahkan musiknya tidak mengganggu, dan humornya segar di beberapa bagian. Musiknya bahkan bagi orang Barat seperti saya cukup bagus untuk ditambahkan ke koleksi CD saya. Satu-satunya hal kecil yang kurang bagi saya adalah kemunculan piramida Mesir secara tiba-tiba sebagai latar belakang adegan romantis. Setelah film Indonesia yang saya cintai di tahun 2001 dan film Prancis “Amélie”, Bollywood menjadi berikutnya, sementara Hollywood mulai kehilangan pengaruh.

6. Talaash (2012)

Talaash (2012) (Foto: imdb)

Genre : Thriller Psikologis, Misteri, Drama, Supranatural

: Thriller Psikologis, Misteri, Drama, Supranatural Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan, Rani Mukerji, Nawazuddin Siddiqui, Rajkummar Rao

: Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan, Rani Mukerji, Nawazuddin Siddiqui, Rajkummar Rao Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV

: Prime Video, Apple TV Tonton trailer: Talaash (2012)

Talaash (2012) atau yang memiliki judul lengkap Talaash: The Answer Lies Within merupakan film thriller psikologis India yang memadukan unsur investigasi kriminal, drama emosional, dan sentuhan supranatural dengan sangat atmosferik dan penuh misteri.

Cerita film dimulai dari sebuah kecelakaan misterius di tengah malam ketika seorang aktor terkenal mengalami kecelakaan fatal dan mobilnya jatuh ke laut.

Kasus tersebut kemudian diselidiki oleh Inspektur Surjan Singh Shekhawat yang diperankan oleh Aamir Khan.

Di balik sosoknya sebagai polisi yang tenang dan profesional, Surjan sebenarnya sedang mengalami kehancuran emosional dalam kehidupan pribadinya.

Ia dan istrinya, Roshni Shekhawat yang diperankan oleh Rani Mukerji, masih dihantui trauma mendalam setelah kematian tragis putra mereka yang meninggal karena tenggelam.

Rasa bersalah dan kesedihan membuat hubungan rumah tangga mereka menjadi dingin dan perlahan retak.

Dalam proses penyelidikan kasus, Surjan bertemu dengan seorang pekerja seks misterius bernama Rosie yang diperankan Kareena Kapoor Khan.

Rosie kemudian membantu Surjan memahami berbagai petunjuk yang mengarah pada kebenaran mengejutkan di balik kasus tersebut.

Seiring berjalannya cerita, film ini perlahan membuka rahasia demi rahasia yang membuat penonton terus penasaran hingga akhir.

Atmosfer malam kota Mumbai yang suram, dialog yang emosional, serta nuansa misteri yang konsisten menjadi salah satu kekuatan utama film ini.

Selain Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan, dan Rani Mukerji, film ini juga dibintangi oleh Nawazuddin Siddiqui sebagai Tehmur dan Rajkummar Rao sebagai Devrath Kulkarni.

Peran Kareena Kapoor Khan sebagai Rosie menjadi salah satu aspek paling dipuji dalam film ini.

Cara bicara yang lembut, tatapan mata yang melankolis, serta chemistry-nya dengan Aamir Khan membuat karakter Rosie terasa sangat berkesan.

Review IMDb oleh kamalbeeee: Film ini benar-benar mengejutkan saya meskipun saya sudah menontonnya untuk kedua kali. Saya bahkan bisa menebak klimaksnya, tetapi tetap saja film ini sangat layak ditonton. Semua pemain sangat bagus, naskah dan alurnya juga luar biasa. Sangat keren.

7. Chup Chup Ke (2006)

Chup Chup Ke (2006) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis, Drama

: Komedi, Romantis, Drama Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Shahid Kapoor, Kareena Kapoor, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Suniel Shetty, Neha Dhupia, Om Puri, Anupam Kher

: Shahid Kapoor, Kareena Kapoor, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Suniel Shetty, Neha Dhupia, Om Puri, Anupam Kher Situs atau platform streaming : Prime Video, Netflix

: Prime Video, Netflix Tonton trailer: Chup Chup Ke (2006)

Chup Chup Ke (2006) adalah film komedi romantis Bollywood yang menggabungkan kisah cinta, kesalahpahaman, identitas palsu, dan humor khas Bollywood dalam satu cerita yang ringan namun sangat menghibur.

Cerita film berpusat pada Jeetu yang diperankan Shahid Kapoor, seorang pemuda baik hati yang hidupnya penuh masalah karena terlilit utang besar.

Putus asa menghadapi tekanan hidup dan merasa menjadi beban bagi keluarganya, Jeetu memutuskan memalsukan kematiannya agar keluarganya bisa mendapatkan uang asuransi.

Namun rencananya berubah kacau ketika ia justru diselamatkan oleh dua nelayan unik bernama Gundya dan Bandya yang diperankan Paresh Rawal dan Rajpal Yadav.

Karena takut identitas aslinya terbongkar dan kembali ditagih utang, Jeetu kemudian berpura-pura menjadi pria bisu dengan identitas baru bernama Kanhaiya.

Ia akhirnya bekerja di rumah keluarga kaya raya milik Prabhart Singh Chauhan yang diperankan Om Puri. Di sanalah ia bertemu dengan Shruti Singh Chauhan yang diperankan Kareena Kapoor.

Menariknya, Shruti juga merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tidak bisa berbicara.

Dari sinilah hubungan romantis yang manis dan menyentuh mulai berkembang di tengah berbagai kekacauan komedi yang terus terjadi sepanjang film.

Selain Shahid Kapoor dan Kareena Kapoor, film ini juga diperkuat oleh penampilan Suniel Shetty sebagai Mangal Singh, Neha Dhupia sebagai Meenakshi, serta Anupam Kher sebagai Jai Dev, ayah Jeetu.

Namun salah satu daya tarik terbesar film ini tentu saja adalah aksi komedi Paresh Rawal dan Rajpal Yadav yang sangat ikonik dan berhasil mencuri perhatian penonton melalui tingkah laku mereka yang kocak dan penuh improvisasi lucu.

Peran Kareena Kapoor sebagai Shruti mendapatkan banyak pujian karena berbeda dari karakter glamor yang sering ia mainkan pada masa itu.

Dalam film ini, Kareena Kapoor harus memerankan sosok perempuan tuna rungu yang tidak bisa mendengar dan berbicara.

Ia berhasil membawakan karakter tersebut dengan sangat meyakinkan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan emosi yang terasa natural.

Tanpa banyak dialog, ia tetap berhasil menyampaikan emosi karakter dengan sangat kuat sehingga hubungan romantis antara Shruti dan Jeetu terasa menyentuh hati penonton.

Review IMDb oleh harishiit-36890: Ini adalah satu-satunya film yang saya tonton lebih dari 20 kali. Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Om Puri, dan Shakti Kapoor tampil dalam performa terbaik mereka. Salah satu penampilan terbaik Kareena Kapoor dan Shahid sepanjang karier mereka. Dialognya sangat lucu sampai-sampai saya mungkin mengingat setiap kalimatnya. Setiap adegan ditulis dengan sangat baik. Naskah dan dialog adalah jiwa dari film ini. Ada banyak film komedi bagus, mungkin bahkan lebih baik dari ini, tetapi hanya sedikit yang bisa ditonton berulang kali tanpa bosan. Anda akan tetap menikmati film ini setiap kali menontonnya. Semua aktor juga tampil sangat baik. Salah satu film terbaik dari Priyadarshan.

8. Hulchul (2004)

Hulchul (2004) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis, Drama Keluarga

: Komedi, Romantis, Drama Keluarga Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Akshaye Khanna, Kareena Kapoor, Amrish Puri, Lakshmi, Paresh Rawal, Arshad Warsi, Suniel Shetty, Jackie Shroff, Arbaaz Khan

: Akshaye Khanna, Kareena Kapoor, Amrish Puri, Lakshmi, Paresh Rawal, Arshad Warsi, Suniel Shetty, Jackie Shroff, Arbaaz Khan Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Hulchul (2004)

Hulchul (2004) adalah film drama komedi romantis Bollywood yang menghadirkan kisah tentang permusuhan dua keluarga besar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Film ini memadukan konflik keluarga, romansa, dan komedi dalam suasana yang ramai, penuh kekacauan, namun tetap menghibur dan emosional.

Dengan gaya khas film Bollywood awal 2000-an, Hulchul menghadirkan banyak karakter unik serta dinamika keluarga yang membuat ceritanya terasa hidup.

Cerita film berfokus pada Jai yang diperankan Akshaye Khanna dan Anjali yang diperankan Kareena Kapoor.

Kedua keluarga mereka telah lama bermusuhan akibat konflik masa lalu yang belum terselesaikan.

Dalam upaya membalas dendam dan mempermalukan pihak lawan, Jai dan Anjali awalnya berpura-pura saling jatuh cinta sebagai bagian dari rencana manipulatif mereka.

Namun seiring waktu, hubungan pura-pura tersebut perlahan berubah menjadi cinta yang sungguhan, sehingga membuat situasi semakin rumit dan penuh kekacauan.

Film ini juga diperkuat oleh deretan aktor senior dan komedian terkenal Bollywood, seperti Amrish Puri sebagai Angar Chand, Lakshmi sebagai Laxmi Devi, Paresh Rawal sebagai Kishan Chand, Arshad Warsi sebagai Lucky, Suniel Shetty sebagai Veer, Jackie Shroff sebagai Balram, serta Arbaaz Khan sebagai Shakti.

Peran Kareena Kapoor sebagai Anjali sangat menonjol karena ia berhasil membawakan karakter perempuan yang kuat, percaya diri, keras kepala, namun tetap memiliki sisi emosional yang dalam.

Kareena Kapoor tampil sangat luwes ketika harus bertransisi dari sosok perempuan yang awalnya berpura-pura dingin dan manipulatif menjadi seseorang yang perlahan menunjukkan kerentanan emosional saat cinta palsunya berubah menjadi nyata.

Chemistry antara Kareena Kapoor dan Akshaye Khanna juga menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Interaksi mereka terasa natural, lucu, dan emosional secara bersamaan.

Review IMDb oleh pawanpunjabithewriter: Film ini memiliki semuanya—benar-benar penuh unsur hiburan: aksi, komedi, drama, dan romansa, serta banyak pemain bintang. Film ini membawa Anda ke dalam drama keluarga yang lengkap dan petualangan keluarga yang seru. Anda akan menikmati dan larut dalam campuran cerita ini dengan sangat baik. Semua karakter sangat menarik. Yang paling menonjol adalah Arshad Warsi—salah satu karakter komedi terbaik yang pernah ada. Kareena Kapoor juga luar biasa, meskipun warna rambutnya membuatnya terlihat sedikit kurang menarik. Tonton film ini. Thumbs up!

9. Jaane Jaan (2023)

Jaane Jaan (2023) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Misteri, Kriminal, Drama

: Thriller, Misteri, Kriminal, Drama Rating (IMDb ): 7.0/10

): 7.0/10 Pemain : Kareena Kapoor Khan, Jaideep Ahlawat, Vijay Varma

: Kareena Kapoor Khan, Jaideep Ahlawat, Vijay Varma Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Jaane Jaan (2023)

Jaane Jaan (2023) adalah film thriller misteri India yang diadaptasi dari novel Jepang terkenal The Devotion of Suspect X karya Keigo Higashino.

Cerita film mengikuti kehidupan Maya D’Souza yang diperankan Kareena Kapoor Khan, seorang ibu tunggal yang tinggal di kota kecil bersama putrinya.

Kehidupan Maya yang tampak biasa berubah drastis ketika mantan suaminya yang kasar datang kembali dan memicu insiden tragis yang berujung pada kematian.

Dalam keadaan panik, Maya kemudian dibantu oleh tetangganya yang misterius namun sangat jenius dalam matematika, Naren Vyas yang diperankan Jaideep Ahlawat, untuk menyembunyikan kejahatan tersebut dari penyelidikan polisi.

Di sisi lain, polisi bernama Karan Anand yang diperankan Vijay Varma mulai menyelidiki kasus ini dan perlahan menemukan berbagai kejanggalan.

Dari sinilah permainan psikologis mulai berkembang, menghadirkan ketegangan yang terus meningkat hingga akhir cerita.

Peran Kareena Kapoor Khan dalam film ini mendapatkan pujian besar dari para kritikus dan penonton.

Sebagai debutnya di dunia streaming atau OTT, Kareena tampil sangat memukau dan menunjukkan perkembangan akting yang jauh lebih dewasa dibanding peran-peran glamor yang membesarkan namanya di awal karier Bollywood.

Ia berhasil membawakan karakter Maya sebagai seorang ibu yang protektif, rapuh secara emosional, penuh rasa takut, namun juga sangat kuat demi melindungi anaknya.

Kareena Kapoor mampu memperlihatkan tekanan psikologis, rasa panik, kesedihan, dan kebingungan karakter dengan sangat natural sehingga penonton bisa merasakan emosi yang dialami Maya sepanjang film.