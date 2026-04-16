10 Rekomendasi Film Kevin Hart Terbaik dengan Komedi Paling Gila dan Menghibur

Kevin Hart adalah komedian, aktor, produser, dan penulis asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu komedian stand-up paling sukses di generasinya.

Lahir pada 6 Juli 1979 di Philadelphia, ia terkenal dengan gaya komedi yang energik, penuh ekspresi, serta humor self-deprecating yang diangkat dari pengalaman sehari-hari.

Ia memulai karier dari klub komedi kecil sebelum dikenal luas lewat serial Undeclared garapan Judd Apatow, lalu semakin populer melalui tur stand-up sukses seperti Laugh at My Pain.

Bagi Anda yang ingin menikmati hiburan seru, penuh tawa, sekaligus menghadirkan cerita yang hangat, rekomendasi film Kevin Hart terbaik bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda.

Rekomendasi Film Kevin Hart Terbaik

Berikut adalah rekomendasi film Kevin Hart terbaik yang menghadirkan perpaduan komedi segar, cerita yang menghibur, hingga sentuhan drama yang emosional, sehingga mampu menunjukkan sisi lain dari kemampuan aktingnya dan wajib Anda tonton:

1. The Jumanji Reboot Series (2017, 2019)

The Jumanji Reboot Series (2017, 2019) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Petualangan, Fantasi

: Komedi, Petualangan, Fantasi Rating (IMDb) : 6.9/10 (2017) & 6.6/10 (2019)

: 6.9/10 (2017) & 6.6/10 (2019) Pemain : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas

: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Vidio, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) & Jumanji: The Next Level (2019)

Reboot dari franchise klasik ini menghadirkan dua film, yaitu Jumanji: Welcome to the Jungle dan Jumanji: The Next Level, yang disutradarai oleh Jake Kasdan.

Kedua film ini berhasil menghidupkan kembali konsep permainan ajaib dari versi orisinal tahun 1995, tetapi dengan pendekatan yang lebih modern, mengubah permainan papan menjadi video game.

Dalam film pertama, empat remaja SMA menemukan sebuah kaset video game tua dan tanpa sengaja tersedot ke dalam dunia permainan tersebut.

Di dalamnya, mereka berubah menjadi avatar dewasa dengan kemampuan unik, dan harus menyelesaikan misi berbahaya di hutan belantara agar bisa kembali ke dunia nyata.

Sekuelnya, The Next Level, melanjutkan cerita dengan skala yang lebih besar dan kompleks. Spencer kembali masuk ke dalam permainan yang kini rusak, memaksa teman-temannya untuk menyusul demi menyelamatkannya.

Namun, permainan telah berubah drastis, mulai dari level yang lebih ekstrem hingga variasi lingkungan, seperti padang pasir dan pegunungan salju.

Selain itu, terjadi pertukaran avatar yang kacau, menciptakan situasi komedi yang segar dan tak terduga.

Kekuatan utama film ini terletak pada dinamika para pemerannya. Kevin Hart berperan sebagai Franklin “Mouse” Finbar, seorang zoologis yang sering menjadi bahan lelucon karena tubuhnya kecil, selalu membawa perlengkapan, dan memiliki kelemahan unik terhadap kue.

Perannya sangat penting dan krusial dalam membangun humor film. Ia menampilkan komedi fisik dan verbal yang sangat energik.

Di film kedua, Kevin Hart bahkan dipuji karena mampu “menirukan” gaya bicara Danny Glover dengan sangat meyakinkan, menambah variasi humor dari film sebelumnya.

Chemistry antara Kevin Hart dan Dwayne Johnson, yang sering disebut sebagai duo “Rock-Hart”, menjadi salah satu daya tarik utama, dengan interaksi penuh adu mulut jenaka yang konsisten menghibur sepanjang film.

Review IMDb oleh markovd111:

Ketika saya mendengar bahwa film “Jumanji” baru sedang dibuat dan melihat seperti apa bentuknya, saya cukup kesal. Saya tidak melihat urgensi dibuatnya film ini dan tidak bisa membayangkan kualitas serta gaya yang bisa menyamai film pertamanya. Ekspektasi saya semakin turun saat mengetahui daftar pemainnya. Namun, dua tahun kemudian saya akhirnya menontonnya dan—kejutan—film ini ternyata menyenangkan. Memang bukan jenis film yang membuat Anda tertawa sampai terbahak-bahak atau menangis, tetapi tetap merupakan tontonan yang menghibur. Para aktornya juga tidak kaku atau membosankan, sehingga Anda akan sering tersenyum, terutama pada para pemeran pria yang luar biasa, khususnya Kevin Hart. Tontonlah bersama teman atau orang terdekat Anda dan nikmati saja. Ini bukan mahakarya, tetapi juga bukan sekadar film blockbuster Hollywood yang bodoh. Nilai: 8/10.

2. Top Five (2014)

Top Five (2014) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis

: Komedi, Romantis Rating (IMDb) : 6.4/10

: 6.4/10 Pemain : Chris Rock, Rosario Dawson, Gabrielle Union, Kevin Hart, JB Smoove, Cedric the Entertainer, Tracy Morgan

: Chris Rock, Rosario Dawson, Gabrielle Union, Kevin Hart, JB Smoove, Cedric the Entertainer, Tracy Morgan Situs atau platform streaming : Netflix, Google Play Movies, Apple TV

: Netflix, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: Top Five (2014)

Film Top Five merupakan komedi romantis yang ditulis, disutradarai, dan dibintangi langsung oleh Chris Rock.

Ceritanya berfokus pada Andre Allen, seorang komedian terkenal yang dikenal lewat franchise film “Hammy the Bear”, namun kini berusaha keluar dari citra tersebut untuk menjadi aktor serius.

Di tengah upayanya, ia juga harus menghadapi kehidupan pribadinya, termasuk tunangannya (diperankan oleh Gabrielle Union) yang merupakan bintang reality show dan tengah merencanakan pernikahan mewah yang akan disiarkan di televisi.

Plot utama mengikuti perjalanan Andre selama satu hari di New York saat ia diwawancarai oleh jurnalis tajam dan jujur, Chelsea Brown (Rosario Dawson).

Wawancara ini berubah menjadi perjalanan reflektif yang memaksanya menghadapi masa lalu, kecanduan alkohol, dan identitasnya sebagai komedian.

Film ini mengangkat tema ketenaran, integritas artistik, pemulihan diri, serta percintaan dengan pendekatan yang cerdas dan personal.

Dalam film ini, Kevin Hart berperan sebagai Charles, agen Andre yang ambisius dan penuh tekanan. Meskipun durasi kemunculannya tidak panjang, perannya sangat mencuri perhatian.

Ia menghadirkan komedi yang intens, cepat, dan penuh energi, menggambarkan karakter agen yang hanya peduli pada kesuksesan komersial dan terus mendorong Andre untuk tetap berada di jalur film blockbuster.

Penampilannya sering dianggap sebagai salah satu bagian paling lucu dalam film ini, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian cameo brilian yang memperkaya keseluruhan cerita.

Review IMDb oleh Hellmant:

Film ini memang lucu, tetapi yang paling mengesankan bagi saya adalah kemampuan Rock sebagai sutradara dan penulis naskah. Saya sudah tahu dia lucu dan mampu menulis serta menyampaikan banyak lelucon yang bagus, tetapi saya tidak menyangka dia sehebat ini sebagai pembuat film. Meskipun sebagian humornya cukup konyol, tetap terasa seperti Anda sedang melihat orang-orang nyata dalam situasi yang nyata. Komentar Rock tentang industri film, stand-up comedy, dan reality TV juga terasa sangat tepat. Ia tampil baik sebagai pemeran utama, dan para pemeran pendukungnya hampir sama mengesankannya; Dawson selalu menarik dan menyenangkan untuk ditonton, dan Union juga terlihat memukau. Cameo-cameo di film ini juga luar biasa. Secara keseluruhan, ini adalah film yang sangat bagus!

3. About Last Night (2014)

About Last Night (2014) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis

: Komedi, Romantis Rating (IMDb) : 6.0/10

: 6.0/10 Pemain : Kevin Hart, Regina Hall, Michael Ealy, Joy Bryant

: Kevin Hart, Regina Hall, Michael Ealy, Joy Bryant Situs atau platform streaming : Apple TV

: Apple TV Tonton trailer: About Last Night (2014)

About Last Night adalah remake dari film tahun 1986 yang diadaptasi dari karya David Mamet berjudul “Sexual Perversity in Chicago”.

Film ini mengangkat dinamika hubungan modern melalui dua pasangan di Los Angeles.

Danny dan Debbie mencoba membangun hubungan serius setelah pertemuan satu malam, sementara sahabat mereka, Bernie dan Joan, menjalani hubungan yang jauh lebih liar, penuh gairah, dan sering diwarnai pertengkaran.

Cerita berfokus pada bagaimana kedua pasangan ini mencoba membawa hubungan mereka dari sekadar ketertarikan fisik menuju komitmen nyata di kehidupan sehari-hari.

Film ini menyoroti realitas hubungan modern dengan cara yang jujur, lucu, dan kadang kasar, membuatnya terasa relevan dan dekat dengan penonton.

Peran Kevin Hart sebagai Bernie dianggap sangat menonjol dan bahkan menjadi salah satu alasan utama film ini sukses.

Ia memerankan karakter yang blak-blakan, liar, dan penuh energi dengan gaya komedi verbal yang cepat dan tajam.

Banyak kritikus menilai bahwa Hart, bersama Regina Hall, berhasil “menyelamatkan” film dari plot romantis yang cukup standar.

Chemistry mereka disebut luar biasa, bahkan adegan pertengkaran mereka digambarkan seperti “final Wimbledon” dalam hal adu dialog yang tajam, seksi, dan sangat lucu.

Review IMDb oleh tavm:

Sebelum membahas filmnya, saya tahu bahwa cerita ini awalnya adalah sebuah drama panggung berjudul “Sexual Perversity in Chicago” karya David Mamet, kemudian pertama kali difilmkan pada tahun 1986 dengan judul yang sama, meskipun saya belum menonton kedua versi tersebut. Jadi reaksi saya terhadap versi ini benar-benar segar. Kesimpulan saya: saya menyukai banyak adegan seksual yang cukup vulgar dan pertengkaran di kemudian hari antara Kevin Hart dan Regina Hall. Hubungan yang lebih romantis namun tetap sensual antara Michael Ealy dan Joy Bryant juga menarik untuk disimak. Tidak ada yang benar-benar sempurna, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam bagaimana cerita berkembang. Karena versi ini dibuat untuk tujuan komersial, tidak mengherankan bagaimana akhir ceritanya. Dengan demikian, saya cukup menikmati versi “About Last Night” ini.

4. Central Intelligence (2016)

Central Intelligence (2016) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Komedi

: Aksi, Komedi Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Aaron Paul, Danielle Nicolet, Jason Bateman

: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Aaron Paul, Danielle Nicolet, Jason Bateman Situs atau platform streaming : Amazon

: Amazon Tonton trailer: Central Intelligence (2016)

Film Central Intelligence yang disutradarai oleh Rawson Marshall Thurber menggabungkan aksi dan komedi dalam kisah reuni dua teman SMA dengan kehidupan yang sangat berbeda.

Bob Stone, yang dulu menjadi korban bullying, kini berubah menjadi agen CIA yang tangguh.

Ia kembali bertemu dengan Calvin Joyner, mantan siswa populer yang kini menjalani hidup biasa sebagai akuntan dan merindukan masa lalunya.

Pertemuan ini membawa Calvin ke dalam misi spionase berbahaya, penuh kekacauan dan aksi.

Dalam film ini, Kevin Hart tampil sangat solid sebagai Calvin. Ia tetap membawa ciri khas komedi cepatnya, tetapi juga memberikan sentuhan karakter yang lebih “membumi”, seorang pria biasa yang panik dan ketakutan dalam situasi ekstrem.

Perannya menjadi penyeimbang sempurna bagi karakter Bob yang lebih over-the-top. Chemistry antara Hart dan Dwayne Johnson kembali menjadi kekuatan utama, menciptakan kombinasi aksi dan komedi yang sangat efektif dan menghibur.

Review IMDb oleh thehamster1:

Hindari film ini! Alur cerita yang lemah tidak terbantu sedikit pun oleh usaha akting Kevin Hart dan Dwayne Johnson yang buruk. Meskipun Kevin Hart adalah komedian stand-up yang dihormati, tidak ada satu pun momen lucu dalam film ini yang belum ditampilkan di trailer. Hemat uang dan waktu Anda dengan cukup menonton trailernya saja, karena di situlah terdapat sedikit bagian yang layak ditonton. Alur cerita yang mudah ditebak tentang atlet populer di SMA (Kevin Hart) yang kemudian menjadi orang biasa dengan pekerjaan buntu, sementara si kutu buku berubah menjadi agen FBI keren (Dwayne Johnson), terasa sangat malas dan tidak berkembang. Ditambah lagi, usaha Dwayne Johnson untuk memainkan karakter berbeda dari tipikalnya terasa aneh dan tidak meyakinkan—bahkan menjadi salah satu contoh akting terburuk yang pernah saya lihat.

5. Fatherhood (2021)

Fatherhood (2021) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Kevin Hart, Melody Hurd, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Paul Reiser

: Kevin Hart, Melody Hurd, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Paul Reiser Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Fatherhood (2021)

Fatherhood adalah film drama-komedi yang diadaptasi dari kisah nyata Matt Logelin, berdasarkan memoar “Two Kisses for Maddy”.

Disutradarai oleh Paul Weitz, film yang dibintangi oleh Kevin Hart ini mengisahkan perjalanan emosional seorang ayah baru, Matt, yang harus membesarkan anak perempuannya sendirian setelah istrinya meninggal sehari setelah melahirkan.

Film ini menggambarkan perjuangan seorang ayah tunggal dalam menghadapi duka, tanggung jawab besar, tekanan pekerjaan, serta momen-momen canggung sekaligus hangat dalam mengasuh anak.

Ceritanya menyentuh, realistis, dan penuh emosi, namun tetap diselingi humor yang ringan.

Performa Kevin Hart di film ini mendapat banyak pujian dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Ia tampil “against-type”, keluar dari zona nyaman komedi murni dan menunjukkan sisi dramatis yang kuat.

Aktingnya dinilai sangat mengharukan, tulus, dan meyakinkan dalam menggambarkan seorang ayah yang berduka namun tetap berusaha tegar.

Ia berhasil membawakan adegan emosional dengan kedalaman tanpa terasa berlebihan, membuktikan bahwa dirinya bukan hanya komedian, tetapi juga aktor drama yang cemerlang.

Review IMDb oleh ansharora-12638:

Saya tidak pernah menyangka bahwa orang ini bisa menjadi aktor emosional yang sama baiknya dengan kemampuan komedinya. Ceritanya sederhana, indah, dan sangat relevan bagi banyak orang. Film ini menggambarkan kesulitan seorang orang tua tunggal muda dalam membesarkan anak—bukan hanya saat bayi, tetapi juga saat memasuki usia pra-remaja, yang tentu sangat menantang. Tantangan itu mencakup bagaimana menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan tanggung jawab sebagai orang tua, memberikan lingkungan yang sehat tanpa banyak bantuan, serta dilema antara menikmati masa muda dan tidak ingin mengabaikan anak. Kevin Hart memainkan perannya dengan sangat baik, sesuai kapasitas dan tuntutan cerita. Ada juga beberapa aktor hebat lain yang sering terlupakan tetapi selalu menyenangkan untuk ditonton. Ini adalah film keluarga yang bagus untuk ditonton saat Hari Ayah.

6. The Upside (2017)

The Upside (2017) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Golshifteh Farahani, Aja Naomi King

: Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman, Golshifteh Farahani, Aja Naomi King Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Apple TV

: Netflix, Catchplay+, Apple TV Tonton trailer: The Upside (2017)

Film The Upside adalah drama-komedi yang diadaptasi dari kisah nyata dan merupakan remake dari film Prancis terkenal The Intouchables.

Ceritanya berpusat pada dua karakter dengan latar belakang yang sangat berbeda. Phillip Lacasse (diperankan oleh Bryan Cranston) adalah seorang miliarder yang mengalami kelumpuhan total (quadriplegia) akibat kecelakaan paragliding.

Meski hidup dalam kemewahan, ia diliputi depresi dan merasa hidupnya kehilangan makna.

Di sisi lain, Dell Scott (Kevin Hart) adalah mantan narapidana yang baru bebas bersyarat, menganggur, dan sedang berusaha memperbaiki hubungannya dengan mantan istri serta anaknya.

Kehidupan keduanya berubah ketika Dell dipekerjakan sebagai perawat pribadi Phillip.

Berbeda dengan pengasuh profesional lainnya, Dell tidak memperlakukan Phillip dengan rasa kasihan, melainkan dengan kejujuran, spontanitas, dan humor khasnya.

Pendekatan ini justru membuat Phillip kembali menemukan semangat hidup, sementara Dell perlahan belajar tentang tanggung jawab dan menemukan arah hidup yang lebih jelas.

Penampilan Kevin Hart dalam film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya, terutama karena ia berhasil keluar dari zona nyaman komedi murni.

Ia tidak hanya mengandalkan komedi fisik, tetapi juga menunjukkan sisi emosional yang tulus dan menyentuh.

Chemistry antara Kevin Hart dan Bryan Cranston menjadi kekuatan utama film ini, menggambarkan dinamika dua dunia yang berbeda namun saling melengkapi dengan sangat meyakinkan.

Selain itu, perkembangan karakter Dell, dari sosok yang berantakan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dibawakan dengan sangat natural, sehingga terasa realistis dan menyentuh bagi penonton.

Review IMDb oleh nancyldraper:

Ini adalah film yang bagus. Saya cukup yakin bahwa Bryan Cranston akan menjadi pilar utama film ini, tetapi sempat khawatir gaya komedi Kevin Hart akan merusaknya. Ternyata kekhawatiran itu tidak terbukti. Film ini adalah jenis “dramedy” (drama/komedi) yang saya sukai—humornya berasal dari kehidupan nyata, bukan dari hal-hal yang dilebih-lebihkan. Para pemeran pendukungnya luar biasa dan tampil sesuai ekspektasi: sangat baik, menyentuh, dan berani. Saya kemudian mengetahui bahwa premis film ini diangkat dari hubungan nyata yang sebelumnya digambarkan dalam film Prancis yang sangat diapresiasi, “The Intouchables” (2011). Sekarang saya jadi tertarik untuk menontonnya. Saya memberi nilai 7 dari 10 (bagus).

7. Think Like a Man (2012, 2014)

Think Like a Man (2012, 2014) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis

: Komedi, Romantis Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Kevin Hart, Taraji P. Henson, Michael Ealy, Regina Hall, Jerry Ferrara, Meagan Good, Romany Malco

: Kevin Hart, Taraji P. Henson, Michael Ealy, Regina Hall, Jerry Ferrara, Meagan Good, Romany Malco Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Think Like a Man (2012) & Think Like a Man Too (2014)

Film Think Like a Man dan sekuelnya Think Like a Man Too diadaptasi dari buku populer karya Steve Harvey berjudul Act Like a Lady, Think Like a Man.

Film pertama berfokus pada empat wanita yang menggunakan panduan dari buku tersebut untuk memperbaiki hubungan mereka dengan pasangan masing-masing.

Namun, situasi menjadi kacau ketika para pria mengetahui bahwa mereka sedang “dimainkan” menggunakan strategi dari buku itu, sehingga mereka pun menyusun rencana balasan.

Sekuelnya membawa seluruh karakter utama ke Las Vegas dalam rangka pernikahan, tetapi rencana romantis tersebut berubah menjadi kekacauan komedi akibat persaingan antara kelompok pria dan wanita yang semakin memanas.

Kedua film ini dikenal dengan ensemble cast yang kuat dan dinamika hubungan yang penuh humor serta konflik ringan.

Dalam film ini, Kevin Hart memerankan Cedric, karakter yang bertindak sebagai narator sekaligus “ahli hubungan” yang sok tahu, meskipun kehidupan cintanya sendiri jauh dari sempurna.

Perannya menjadi salah satu sorotan utama karena komedi fisik dan dialog cepatnya berhasil menghidupkan suasana film.

Cedric juga berfungsi sebagai comic relief yang energik di tengah konflik romantis karakter lainnya.

Bahkan, penampilan Kevin Hart di film pertama dianggap sangat solid dan menjadi salah satu faktor penting kesuksesan komersial film ini.

Review IMDb oleh xsophietaylorx:

Teman saya merekomendasikan film ini, dan awalnya saya ragu. Namun setelah menontonnya, saya mengerti maksudnya—film ini sangat lucu. Meskipun terlihat lebih ditujukan untuk wanita, saya rasa pria juga bisa menikmatinya. Film ini terasa lucu karena sangat relatable, dan tentu saja Kevin Hart memang selalu jadi “emas” dalam komedi. “Think Like a Man” memiliki jajaran pemain yang kuat dengan banyak aktor yang saya sukai dari berbagai film lain. Film ini menyenangkan, relatable, dan memiliki karakter yang bisa mewakili berbagai tipe orang. Ini adalah tontonan ringan yang cocok untuk malam santai, mungkin untuk ditonton bersama teman atau pasangan—saya bahkan berhasil mengajak pasangan saya menontonnya dan dia juga menikmatinya! Nilai: 7/10.

8. The Wedding Ringer (2015)

The Wedding Ringer (2015) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis

: Komedi, Romantis Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco, Affion Crockett, Jorge Garcia, Cloris Leachman

: Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco, Affion Crockett, Jorge Garcia, Cloris Leachman Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: The Wedding Ringer (2015)

Film The Wedding Ringer yang disutradarai oleh Jeremy Garelick mengangkat konsep unik tentang persahabatan tak terduga antara seorang pengantin pria yang kesepian dan penyedia jasa best man profesional.

Doug Harris (Josh Gad) adalah seorang pengacara sukses yang hendak menikah, tetapi tidak memiliki sahabat untuk dijadikan pendamping pengantin.

Dalam keputusasaan, ia menyewa Jimmy Callahan (Kevin Hart), pemilik perusahaan “Best Man, Inc.” yang menyediakan pendamping palsu.

Permintaan Doug sangat rumit karena ia membutuhkan tujuh pendamping sekaligus agar seimbang dengan pihak pengantin wanita.

Dari sinilah berbagai kekacauan, sandiwara, dan situasi kocak terjadi, terutama saat mereka berusaha meyakinkan keluarga pengantin wanita.

Namun di balik semua kepalsuan itu, tumbuh persahabatan yang tulus antara Jimmy dan Doug.

Peran Kevin Hart sebagai Jimmy Callahan menjadi motor utama komedi film ini. Ia tampil dengan karisma komikal yang kuat, percaya diri, cepat bicara, dan sedikit licik, namun perlahan menunjukkan sisi yang lebih manusiawi dan simpatik.

Chemistry antara Kevin Hart dan Josh Gad juga banyak dipuji karena mampu menghasilkan momen-momen lucu yang efektif.

Meskipun film ini mendapat kritik karena humornya yang dianggap terlalu kasar, banyak yang sepakat bahwa Hart tetap memberikan penampilan yang sangat energik.

Beberapa momen paling berkesan termasuk adegan tari di resepsi pernikahan dan pidato best man yang surprisingly menyentuh.

Review IMDb oleh LenaS15:

Saya sudah lama tidak tertawa sebanyak ini saat menonton film. Ini benar-benar film yang sangat menghibur dan penuh tawa. Film yang positif dan menyenangkan, yang akan membuat Anda tersenyum lebar setelah selesai menontonnya. Saya sangat merekomendasikan film ini kepada siapa pun. Kevin Hart tampil sangat baik dalam perannya, begitu juga Josh Gad. Saya tidak menyangka film ini akan sebaik dan selucu ini. Saya menyukai setiap adegan dan setiap karakternya sangat lucu. Satu-satunya hal yang kurang menurut saya adalah akting Kaley Cuoco-Sweeting yang agak mengganggu. Namun itu tidak terlalu masalah karena yang lainnya hampir sempurna. Anda tidak akan kecewa menonton film ini—film ini akan meninggalkan senyum besar di wajah Anda.

9. Borderlands (2024)

Borderlands (2024) (Foto: imdb)

Genre : Fiksi Ilmiah, Aksi, Komedi

: Fiksi Ilmiah, Aksi, Komedi Rating (IMDb) : 4.7/10

: 4.7/10 Pemain : Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramírez

: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Edgar Ramírez Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Borderlands (2024)

Film Borderlands merupakan adaptasi live-action dari video game populer karya Gearbox Software, yang disutradarai oleh Eli Roth.

Ceritanya mengikuti Lilith (Cate Blanchett), seorang pemburu hadiah dengan masa lalu misterius yang kembali ke planet asalnya, Pandora, untuk menjalankan misi menemukan putri dari sosok paling berkuasa di alam semesta yang hilang.

Dalam perjalanannya, Lilith harus bekerja sama dengan sekelompok orang aneh (misfits), menghadapi berbagai ancaman mulai dari bandit hingga monster alien di planet yang kacau tersebut.

Film ini mencoba menggabungkan aksi, humor, dan elemen dunia sci-fi yang unik seperti dalam versi gamenya.

Kevin Hart memerankan Roland, seorang tentara bayaran berpengalaman. Berbeda dari peran-perannya yang biasanya penuh komedi, di sini Hart tampil lebih serius, disiplin, dan fokus pada aksi.

Ia bahkan melakukan persiapan intens, termasuk latihan bersama Navy SEALs, demi mendalami perannya.

Namun, meskipun dedikasinya tinggi, banyak penilaian menyebutkan bahwa karakternya kurang menonjol dibandingkan karakter lain, terutama karena penulisan karakter yang kurang mendalam.

Unsur komedi dalam film ini justru lebih didominasi oleh Jack Black sebagai pengisi suara Claptrap, sehingga peran Hart terasa lebih kalem dan tidak sekuat biasanya.

Review IMDb oleh qureshimaq:

Ini adalah film yang cukup baik, saya menikmatinya. Tidak ada momen yang canggung atau akting yang buruk, meskipun mungkin bagian akhirnya terasa terburu-buru. Secara keseluruhan, kebencian terhadap film ini terasa berlebihan. Mungkin terlalu banyak orang yang mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Jika film ini dibuat di era 90-an, mungkin tidak akan ada yang mengeluh. Namun sekarang, semua orang merasa keren jika membenci sesuatu. Itulah yang terjadi pada film ini—bukan film yang buruk, tetapi beberapa orang di internet menyebutnya jelek, membuat video ejekan, dan banyak orang langsung percaya. Seolah-olah opini pribadi tidak lagi penting dan kita hanya mengikuti apa kata orang lain.

10. Night School (2018)

Night School (2018) (Foto: imdb)

Genre : Komedi

: Komedi Rating (IMDb) : 5.6/10

: 5.6/10 Pemain : Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran Killam, Romany Malco

: Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Taran Killam, Romany Malco Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies

: Netflix, Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Night School (2018)

Film Night School yang disutradarai oleh Malcolm D. Lee menceritakan Teddy Walker (Kevin Hart), seorang penjual BBQ yang hidupnya tiba-tiba berantakan setelah secara tidak sengaja meledakkan tempat kerjanya sendiri.

Demi mendapatkan pekerjaan baru dan mempertahankan gaya hidupnya, Teddy terpaksa kembali ke sekolah malam untuk mendapatkan ijazah SMA (GED).

Di sana, ia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk guru yang sangat keras dan tidak kompromi, Carrie (Tiffany Haddish), serta rival lamanya di SMA yang kini menjadi kepala sekolah. Situasi ini memicu berbagai konflik sekaligus momen komedi yang khas.

Dalam film ini, Kevin Hart kembali menggunakan gaya komedi khasnya, energik, cerewet, dan penuh ekspresi fisik.

Penampilannya dipuji karena mampu memberikan energi tinggi pada film, terutama dalam adegan-adegan komedi fisik, seperti saat berpura-pura tidak tahu atau interaksi di kelas malam.

Namun, beberapa kritik menyebutkan bahwa gaya aktingnya terasa terlalu mirip dengan peran-perannya sebelumnya, bahkan cenderung terlalu “bising” dan mengandalkan humor merendahkan diri sendiri.

Meski begitu, chemistry antara Kevin Hart dan Tiffany Haddish menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat film ini tetap menghibur, walaupun secara keseluruhan dianggap bermain aman dalam hal humor.

