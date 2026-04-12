10 Rekomendasi Film Komedi Netflix Terbaik yang Bikin Ketawa Sampai Perut Sakit

One of Them Days (2025), adalah salah satu film komedi di Netflix yang menghadirkan humor, intrik, dan sentuhan emosional

Banyak pelanggan Netflix memilih film komedi sebagai sarana pelarian (eskapisme) sekaligus cara untuk melepas penat dari rutinitas harian yang padat dan penuh tekanan.

Genre komedi, dikenal sebagai cara yang cepat dan efektif untuk memperbaiki suasana hati.

Setelah seharian beraktivitas, baik belajar maupun bekerja, penonton cenderung membutuhkan hiburan yang ringan, menyenangkan, dan tidak menuntut pemikiran yang rumit.

Film komedi pun menawarkan tawa yang spontan sehingga mampu membuat perasaan menjadi lebih bahagia dan rileks.

Bagi Anda yang ingin menikmati hiburan ringan yang penuh tawa, rekomendasi film komedi Netflix terbaik bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda.

Rekomendasi film komedi netflix terbaik

Berikut adalah rekomendasi film komedi Netflix terbaik yang dijamin menghibur, penuh momen kocak, dan mampu menghilangkan penat setelah hari yang melelahkan, wajib Anda tonton untuk menemani waktu santai Anda:

1. The Ballad of Buster Scruggs (2018)

The Ballad of Buster Scruggs (2018) (Foto: imdb)

Genre: Western, Dark Comedy, Anthologi | Rating (IMDb): 7.2/10

Pemain: Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Brendan Gleeson, Zoe Kazan, Tyne Daly, Harry Melling, Tom Waits | Platform streaming: Netflix

Film The Ballad of Buster Scruggs (2018) adalah sebuah film antologi Western komedi gelap yang disutradarai oleh Coen Bersaudara (Joel dan Ethan Coen), dan dirilis di Netflix dengan konsep yang cukup unik.

Film ini terdiri dari enam cerita pendek yang berdiri sendiri namun memiliki benang merah berupa tema kehidupan, kematian, dan nasib di era Wild West Amerika.

Setiap segmen menghadirkan nuansa yang berbeda, mulai dari ringan hingga tragis, dengan gaya khas Coen yang absurd sekaligus brutal.

Cerita pertama, “The Ballad of Buster Scruggs,” menampilkan sosok penyanyi koboi yang ceria namun mematikan; sementara “Near Algodones” mengikuti perampok bank muda di gurun; “Meal Ticket” menyajikan kisah impresario dan aktor tanpa anggota tubuh; “All Gold Canyon” tentang pencari emas tua di lembah indah.

Selanjutnya, ada “The Gal Who Rattled” yang menggambarkan perjalanan emosional seorang wanita dalam karavan; dan “The Mortal Remains” memperlihatkan lima orang asing dalam perjalanan misterius.

Film ini terasa sangat lucu, tetapi humornya adalah dark comedy yang satir, bukan slapstick ringan, karena sering memadukan absurditas dengan kekerasan yang mengejutkan.

Tingkat humornya cerdas dan menggelitik, namun juga mengajak penonton merenungkan kerasnya nasib dan ironi kehidupan.

Suasananya pun bervariasi, dari musikal yang ringan di awal hingga semakin intens dan tragis di segmen-segmen berikutnya.

Film ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai Western yang tidak konvensional, penuh sindiran, dan sedikit ganjil.

Review IMDb oleh unyan:

Vignette yang diamati dengan indah ini memberikan gambaran yang terasa nyata tentang kehidupan para pemukim awal di Wild West. Ironis, tragis, dan terkadang komikal, setiap bagian menghadirkan hiburan dengan caranya sendiri sekaligus menjadi pengingat akan kerasnya kehidupan pada masa itu.

2. Dolemite Is My Name (2019)

Dolemite Is My Name (2019) (Foto: imdb)

Genre: Komedi, Biografi | Rating (IMDb): 7.2/10

Pemain: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Keegan-Michael Key, Da'Vine Joy Randolph, Mike Epps | Platform streaming: Netflix

Dolemite Is My Name (2019) adalah film biografi komedi yang mengangkat kisah nyata Rudy Ray Moore, seorang komedian, musisi, dan produser film yang berjuang keras menembus industri hiburan Los Angeles pada era 1970-an.

Film ini berfokus pada perjalanan Rudy, diperankan dengan penuh energi oleh Eddie Murphy, dalam menciptakan alter ego bernama “Dolemite,” karakter yang cabul, konyol, percaya diri, dan penuh gaya.

Setelah berkali-kali diremehkan di dunia stand-up konvensional, Rudy mengambil langkah nekat dengan menggunakan uangnya sendiri untuk memproduksi film Blaxploitation berjudul Dolemite.

Film ini tidak hanya menampilkan perjuangan dan kreativitas tanpa batas, tetapi juga menyoroti pentingnya tekad, persahabatan, dan semangat independen dalam berkarya meskipun dengan keterbatasan.

Humor dalam film ini tergolong R-rated, penuh dialog kasar dan situasi absurd khas komedi era 70-an, namun tetap terasa cerdas dan menghibur.

Interaksi antar karakter menjadi salah satu kekuatan utama, terutama penampilan Wesley Snipes yang sering mencuri perhatian dengan gaya aktingnya yang berlebihan namun lucu.

Secara keseluruhan, film ini dianggap sebagai salah satu komedi paling seru dan heartwarming di tahun 2019, sekaligus menjadi momen “kembalinya” Eddie Murphy sebagai raja komedi dengan karisma dan energi yang luar biasa.

Review IMDb oleh sarinamanina:

Film ini adalah kisah yang digambarkan dengan indah tentang kegigihan serta pentingnya dukungan dari orang-orang baik di sekitar kita. Penulis dan Murphy menampilkan Rudy Ray Moore sebagai seorang entertainer sejati yang tidak peduli untuk menonjolkan egonya—ia hanya ingin memberikan apa yang ia tahu disukai penonton. Teman-temannya mungkin tidak selalu sejalan dengan visinya, tetapi mereka tetap mendukungnya hingga akhir. Peran mereka dimainkan oleh para aktor yang mampu memancarkan “jiwa” di layar, dan pengambilan gambarnya pun memaksimalkan hal tersebut. Bahkan soundtrack-nya juga sangat bagus dan membuat film ini semakin menghibur sekaligus menginspirasi!

3. Nonnas (2025)

Nonnas (2025) (Foto: imdb)

Genre: Komedi, Drama, Keluarga | Rating (IMDb): 6.8/10

Pemain: Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Linda Cardellini | Platform streaming: Netflix

Film Nonnas (2025) adalah komedi keluarga yang hangat dan menyentuh, dirilis di Netflix pada 9 Mei 2025, dan diangkat dari kisah nyata Joe Scaravella, pemilik restoran Enoteca Maria di Staten Island yang unik karena mempekerjakan nenek-nenek sebagai koki.

Ceritanya mengikuti Joe (Vince Vaughn), seorang pria paruh baya yang merasa hidupnya stagnan setelah kehilangan ibunya.

Dalam masa duka dan kerinduan akan masakan rumahan, ia mengambil langkah besar dengan membuka restoran Italia yang berbeda dari biasanya, mengundang para “nonnas” lokal untuk memasak resep tradisional keluarga mereka.

Film ini tidak hanya menampilkan dinamika dapur yang penuh konflik dan perbedaan pendapat antar para nenek, tetapi juga perjalanan emosional tentang kehilangan, kenangan, dan makna keluarga.

Humornya bukan slapstick, melainkan berasal dari interaksi karakter yang natural dan sering kali menggemaskan, terutama dari perdebatan khas para nonna tentang cara memasak yang “paling benar.”

Film ini lebih menonjolkan sisi sentimental dibanding komedi murni, menjadikannya sebuah feel-good movie yang santai namun sangat menghibur.

Banyak penonton menganggapnya sebagai tontonan wajib karena nuansanya yang hangat, penuh nostalgia, dan tentunya menggugah selera dengan sajian kuliner Italia yang menggoda.

Review IMDb oleh mga-65088:

Ini bukan konten biasa hasil produksi generik Netflix, melainkan film yang benar-benar memiliki emosi. Dengan jajaran pemeran luar biasa yang memberikan performa terbaik dalam sebuah film indah dengan kisah nyata yang inspiratif, soundtrack yang menyentuh, serta semua elemen yang Anda inginkan dari sebuah komedi romantis—film ini terasa sempurna untuk apa adanya. Memang, ada banyak film serupa yang dibuat pada awal 2000-an, tetapi kini jarang ada film seperti ini, apalagi yang dieksekusi dengan baik. Mungkin film ini membutuhkan lebih banyak detail, tetapi setiap karakter memiliki latar belakang yang cukup dan, yang terpenting, pesona yang membuat penonton peduli. Para pemainnya juga dipilih dengan sangat tepat—penggemar The Sopranos pasti akan merasa senang.

4. Saturday Night (2024)

Saturday Night (2024) (Foto: imdb)

Genre: Drama, Komedi, Biografi | Rating (IMDb): 6.9/10

Pemain: Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Dylan O'Brien, Ella Hunt, Matt Wood | Platform streaming: Netflix

Saturday Night (2024) adalah drama komedi biografi yang menggambarkan kekacauan di balik layar menjelang siaran perdana Saturday Night Live (SNL) pada 11 Oktober 1975.

Disutradarai oleh Jason Reitman, film ini berfokus pada 90 menit penuh tekanan sebelum acara dimulai, memperlihatkan konflik internal, ego para komedian muda, serta ketegangan dengan pihak jaringan NBC yang hampir membatalkan acara tersebut.

Film ini menampilkan ansambel karakter ikonik, termasuk Lorne Michaels sebagai pencipta acara, serta figur legendaris, seperti Chevy Chase, Dan Aykroyd, Gilda Radner, dan John Belushi.

Gaya komedinya terasa “frantic,” cepat, dan penuh energi, dengan humor yang muncul dari situasi kacau, interaksi tegang, serta dialog yang kasar dan spontan.

Penampilan para aktor, terutama Gabriel LaBelle dan Cory Michael Smith, banyak dipuji karena berhasil menangkap karakter asli tokoh-tokoh tersebut.

Namun, film ini lebih terasa sebagai penghormatan terhadap sejarah SNL daripada komedi ringan, sehingga bisa terasa padat atau membingungkan bagi penonton yang tidak familiar dengan latar belakangnya.

Dengan rating R karena bahasa dan konten dewasa, film Saturday Night mencerminkan suasana liar dunia hiburan tahun 70-an.

Review IMDb oleh MJB784:

Saya menikmati Saturday Night, tetapi tidak sebanyak yang saya harapkan. Terasa sedikit repetitif melihat Lorne Michaels menghadapi begitu banyak masalah dalam acara tersebut. Ada banyak momen lucu dan penampilan yang meyakinkan dari para karakter/aktor utama, tetapi rasanya film ini bisa menghadirkan lebih dari sekadar dua jam terakhir sebelum episode pertama tayang. Saya ingin mengetahui lebih jauh dari mana ide Saturday Night Live berasal dan apa yang diproduksi Lorne Michaels sebelumnya. Secara keseluruhan, film ini cukup menghibur dengan humor yang baik, meskipun terasa agak sempit karena sebagian besar adegan berlangsung di dalam studio dengan hanya beberapa adegan luar ruangan.

5. Leo (2023)

Leo (2023) (Foto: imdb)

Genre: Animasi, Komedi, Musikal | Rating (IMDb): 7.0/10

Pemain: Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Sadie Sandler, Sunny Sandler | Platform streaming: Netflix

Leo (2023) adalah film komedi musikal animasi produksi Happy Madison yang dirilis di Netflix, mengisahkan seekor kadal tua bernama Leo yang telah hidup selama 74 tahun di dalam terarium kelas sekolah dasar di Florida bersama temannya, kura-kura bernama Squirtle.

Ketika Leo menyadari bahwa usianya hampir mencapai batas hidup spesiesnya, ia mengalami krisis eksistensial dan ingin merasakan dunia luar.

Kesempatan itu datang ketika seorang guru pengganti yang ketat mengharuskan murid-murid membawa pulang hewan peliharaan kelas secara bergiliran.

Alih-alih melarikan diri, Leo justru menjadi semacam “terapis” bagi anak-anak kelas 5 SD, mendengarkan masalah mereka, memberikan nasihat bijak, dan membantu mereka menghadapi masa transisi kehidupan.

Film ini menghadirkan humor khas Adam Sandler yang santai, konyol, namun juga menyentuh hati, dengan kombinasi komedi anak-anak dan sindiran halus yang bisa dinikmati orang dewasa.

Karakter Squirtle yang diisi suara oleh Bill Burr menjadi sumber comic relief tambahan yang sering kali paling mencuri tawa.

Selain itu, unsur musikal dengan lagu-lagu lucu dan kadang absurd semakin memperkuat nuansa ceria film ini, menjadikannya tontonan yang ringan, menghibur, sekaligus bermakna.

Review IMDb oleh reyesjerardo:

Film yang luar biasa. Seru dan menghibur untuk seluruh keluarga—baik orang dewasa maupun anak-anak sama-sama tertawa. Sangat hangat dan menyenangkan! Ini adalah film anak dan keluarga terbaik yang saya tonton dalam beberapa tahun terakhir. Disney, harap perhatikan. Saya menyebut film seperti ini sebagai “Disney Destroyers”. Film ini menyampaikan pesan positif yang hangat tanpa terasa dipaksakan, melainkan disampaikan dengan cara yang komikal. Film ini menghibur, lucu, sekaligus emosional, serta memancarkan nilai-nilai positif untuk anak-anak. Saya suka bagaimana anak-anak dalam film diajak untuk merefleksikan diri, menghadapi masalah, dan berubah. Saya juga menyukai bahwa topik politik yang kontroversial dihindari—tidak ada pesan politik yang dipaksakan kepada saya dan keluarga.

6. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025)

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025) (Foto: imdb)

Genre: Misteri, Komedi Gelap (Dark Comedy), Whodunnit | Rating (IMDb): 7.3/10

Pemain: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church | Platform streaming: Netflix

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (2025) merupakan film ketiga dalam seri Knives Out yang disutradarai oleh Rian Johnson, kembali menghadirkan detektif eksentrik Benoit Blanc (Daniel Craig) dalam sebuah kasus pembunuhan yang rumit dan penuh teka-teki.

Kali ini, Blanc menyelidiki sebuah “pembunuhan mustahil” yang terjadi di gereja kecil bernama Our Lady of Perpetual Fortitude, yang melibatkan seorang pastor muda, jemaatnya, serta berbagai rahasia kelam dan dosa masa lalu yang perlahan terungkap.

Dengan durasi 2 jam 24 menit, film ini membawa nuansa yang lebih atmosferik dan serius dibandingkan Glass Onion, namun tetap mempertahankan sentuhan komedi gelap khas seri ini.

Humor dalam film ini tidak terlalu mencolok, melainkan hadir secara halus melalui dialog tajam, situasi yang ganjil, serta karakter-karakter unik yang sering kali terasa aneh namun menarik.

Secara keseluruhan, film ini menyeimbangkan ketegangan misteri dengan komedi cerdas, menjadikannya tontonan yang memancing rasa penasaran sekaligus menghibur bagi penggemar genre whodunnit.

Review IMDb oleh eali-04035:

Yang benar-benar mengangkat film ini adalah rasa percaya dirinya. Film ini tidak terburu-buru untuk mengesankan dengan plot twist murahan; sebaliknya, ia membangun intrik secara bertahap, mempercayai penonton untuk mengikutinya. Ada peningkatan tensi yang halus sepanjang cerita yang membuat Anda tetap terlibat, terus menebak, bahkan sesekali meragukan setiap karakter di layar. Sebuah film misteri yang cerdas dan digarap dengan penuh percaya diri, menghargai penontonnya, serta menghadirkan ketegangan, humor, dan gaya secara seimbang—tanpa merusak kesenangan dalam proses penemuannya.

7. The Thursday Murder Club (2025)

The Thursday Murder Club (2025) (Foto: imdb)

Genre: Komedi, Misteri (Cozy Mystery) | Rating (IMDb): 6.5/10

Pemain: Helen Mirren, Celia Imrie, Ben Kingsley, Pierce Brosnan, Naomi Ackie, Jonathan Pryce | Platform streaming: Netflix

The Thursday Murder Club (2025) adalah film komedi-misteri Inggris yang diadaptasi dari novel laris karya Richard Osman dan disutradarai oleh Chris Columbus.

Ceritanya berpusat pada empat penghuni panti jompo mewah bernama Cooper’s Chase di pedesaan Inggris yang mengisi waktu luang mereka dengan memecahkan kasus-kasus pembunuhan lama setiap hari Kamis.

Kelompok ini terdiri dari Elizabeth (mantan agen intelijen), Joyce (mantan perawat), Ibrahim (psikiater), dan Ron (aktivis serikat pekerja), yang masing-masing memiliki latar belakang unik dan kecerdasan tajam.

Kehidupan mereka yang awalnya tenang berubah drastis ketika sebuah pembunuhan nyata terjadi tepat di depan lingkungan mereka, memaksa mereka untuk turun tangan langsung dalam penyelidikan.

Film ini mengusung konsep cozy mystery, yaitu misteri ringan yang nyaman ditonton, dengan perpaduan antara humor, intrik, dan sentuhan emosional.

Komedinya tidak bersifat slapstick, melainkan mengandalkan pesona karakter, interaksi antar tokoh, serta humor halus khas Inggris (sly humour).

Beberapa adegan yang sering disebut lucu antara lain momen tak terduga dari Joyce atau adegan ringan seperti aktivitas sehari-hari yang berubah menjadi absurd, termasuk aksi Pierce Brosnan dalam situasi santai yang menggelitik.

Film ini juga menyoroti tema bahwa para lansia sering diremehkan, padahal mereka memiliki pengalaman dan kecerdasan yang luar biasa.

Review IMDb oleh julymermaid:

Sebagai seseorang yang belum membaca bukunya, saya benar-benar menyukai film ini. Film ini tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang lebih dari dirinya sendiri, dan jajaran bintang papan atas membuatnya semakin menyenangkan untuk ditonton. Karakter Joyce yang lebih genit sebenarnya bisa menambah warna (saya mengetahui dari suami bahwa ini merupakan kekurangan besar dibandingkan versi buku). Namun secara keseluruhan—untuk malam santai di hari Jumat dengan piyama dan segelas wine—film ini adalah pelarian yang menyenangkan dan membuat hati hangat. Sangat direkomendasikan untuk ditonton, abaikan saja para pengkritik dan puris buku.

8. One of Them Days (2025)

One of Them Days (2025) (Foto: imdb)

Genre: Komedi, Buddy Comedy | Rating (IMDb): 6.5/10

Pemain: Keke Palmer, SZA, Katt Williams, Lil Rel Howery, Janelle James, Vanessa Bell Calloway | Platform streaming: Netflix

One of Them Days (2025) adalah film komedi persahabatan (buddy comedy) yang penuh energi, kekacauan, dan situasi konyol, mengikuti kisah dua sahabat, Dreux (Keke Palmer) dan Alyssa (SZA), yang harus menghadapi hari terburuk dalam hidup mereka.

Tinggal bersama di Baldwin Village, Los Angeles, hidup mereka mendadak berantakan ketika pacar Alyssa kabur membawa uang sewa mereka.

Dengan waktu yang sangat terbatas, hanya sembilan jam hingga pukul 6 sore, mereka harus mengumpulkan US$1.500 agar tidak diusir dari tempat tinggal mereka oleh pemilik kontrakan, Uche.

Film One of Them Days mengusung gaya komedi yang raucous (riuh dan liar), sering dibandingkan dengan film seperti Friday, dengan alur yang mengikuti petualangan gila mereka di berbagai sudut kota Los Angeles.

Humor dalam film ini sangat mengandalkan chemistry kuat antara Keke Palmer dan SZA, yang terasa natural dan penuh energi, serta situasi absurd yang terus bermunculan sepanjang cerita.

Gaya humornya mencakup slapstick, dialog cepat, dan kejadian-kejadian tak terduga yang membuat film terasa hidup dan menghibur.

Meskipun tidak selalu membuat penonton tertawa terbahak-bahak tanpa henti, film ini tetap dianggap sangat menyenangkan dan menawan.

Perlu dicatat bahwa film ini berperingkat R karena mengandung humor dewasa, termasuk bahasa kasar dan unsur seksual.

Review IMDb oleh gpzbfajr:

One of Them Days sejauh ini adalah salah satu komedi paling absurd sekaligus paling lucu di tahun ini. Film ini menghadirkan nuansa humor absurd ala awal 90-an/Y2K, di mana film tidak terlalu bergantung pada alur cerita yang kuat. Keke Palmer memang luar biasa dalam komedi, terutama setelah penampilannya di NOPE (2022), tetapi yang paling mengejutkan saya adalah SZA. Kurangnya logika dari karakter Alyssa yang diperankan SZA tidak jatuh pada stereotip komedi “bodoh” biasa. Sebaliknya, film ini memanfaatkannya untuk menunjukkan sikap cuek yang justru melengkapi karakter Dreux yang diperankan Palmer dengan sempurna.

9. People We Meet on Vacation (2026)

People We Meet on Vacation (2026) (Foto: imdb)

Genre: Romantis, Komedi (Romantic Comedy) | Rating (IMDb): 6.6/10

Pemain: Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lukas Gage, Jameela Jamil, Alan Ruck | Platform streaming: Netflix

People We Meet on Vacation (2026) adalah adaptasi film dari novel best-seller karya Emily Henry yang menggabungkan unsur romansa dan komedi dalam kisah persahabatan yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam.

Film ini mengikuti Poppy Wright (Emily Bader), seorang travel writer yang ceria dan spontan, serta Alex Nilsen (Tom Blyth), seorang guru yang pendiam dan menyukai rutinitas.

Meskipun memiliki kepribadian yang sangat bertolak belakang, keduanya menjadi sahabat dekat sejak masa kuliah dan memiliki tradisi unik, yaitu setiap musim panas selama sepuluh tahun, mereka selalu pergi berlibur bersama selama satu minggu.

Namun, hubungan mereka merenggang setelah sebuah perjalanan ke Kroasia dua tahun sebelumnya berakhir canggung.

Untuk memperbaiki keadaan, Poppy mengajak Alex melakukan satu perjalanan terakhir ke Barcelona, dengan harapan mereka bisa memperbaiki persahabatan sekaligus menghadapi perasaan yang selama ini terpendam.

Film People We Meet on Vacation mengandalkan chemistry antara dua pemeran utamanya, dengan dialog santai dan banter yang terasa natural serta mengundang senyum.

Tingkat komedinya tergolong ringan namun efektif, menjadikannya romcom yang genuinely funny tanpa berlebihan.

Suasananya hangat dan menyegarkan, meskipun beberapa ulasan menyebut film ini lebih condong ke arah slow-burn romance yang menekankan emosi daripada komedi slapstick, mengingatkan pada nuansa film romantis era 90-an yang lembut dan menyentuh.

Review IMDb oleh andrewjlowe-84302:

Akting dari para pemeran utama cukup baik dengan performa yang kuat, tetapi “percikan” dari novelnya terasa hilang. Sebagai penggemar buku aslinya, cerita dalam film ini terasa terlalu dipadatkan dan banyak poin penting yang diubah atau bahkan dihilangkan. Kisah ini sebenarnya akan lebih cocok dijadikan serial terbatas di platform Max, dengan konsep seperti The White Lotus, di mana setiap episode menampilkan liburan masa lalu yang berbeda sebelum beralih ke timeline masa kini.

10. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) (Foto: imdb)

Genre: Animasi, Aksi, Superhero, Komedi | Rating (IMDb): 8.4/10

Pemain: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez | Platform streaming: Netflix

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) adalah film animasi superhero yang sangat diakui secara luas, baik dari segi kualitas cerita maupun gaya visualnya yang inovatif.

Film ini mengisahkan Miles Morales, seorang remaja dari Brooklyn yang secara tak terduga mendapatkan kekuatan seperti Spider-Man.

Di tengah tekanan untuk memenuhi harapan orang tuanya dan kebingungan dalam menguasai kekuatan barunya, Miles bertemu dengan versi lain Spider-Man, yaitu Peter B.

Parker yang lebih tua dan kelelahan, serta berbagai Spider-People dari dimensi paralel yang terjebak di dunianya akibat eksperimen berbahaya Kingpin.

Bersama-sama, mereka harus bekerja sama untuk menghentikan ancaman yang bisa menghancurkan seluruh realitas dan mengembalikan masing-masing Spider-People ke dimensi asalnya.

Salah satu kekuatan utama film ini adalah gaya animasinya yang unik, menyerupai komik hidup dengan warna, tekstur, dan efek visual yang sangat khas.

Dari segi humor, film ini sangat cerdas dan menghibur, dengan komedi yang berasal dari interaksi antar karakter, situasi canggung Miles sebagai Spider-Man baru, serta sindiran terhadap klise film superhero.

Karakter seperti Spider-Ham yang kartunis dan Spider-Man Noir yang bergaya detektif hitam-putih memberikan elemen komedi tambahan yang kuat.

Meskipun penuh aksi intens, film ini tetap seimbang dengan momen emosional yang menyentuh, menjadikannya tontonan yang ringan namun tetap bermakna dan berisi.

Review IMDb oleh aglescout910: