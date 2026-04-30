11 Film Kristen Stewart Terbaik Rating Tinggi, Gak Cuma Bella Swan!

Kristen Stewart adalah aktris dan pembuat film asal Amerika Serikat yang mengalami transformasi besar dalam kariernya, dari bintang remaja global lewat seri Twilight (2008–2012) menjadi aktris film independen yang diakui secara kritis.

Ia dikenal dengan gaya akting yang natural dan subtil, serta berhasil meraih nominasi Oscar lewat perannya sebagai Putri Diana dalam film Spencer (2021).

Kristen Stewart sendiri sudah mulai berakting sejak usia 8 tahun dan pertama kali menarik perhatian publik melalui peran pentingnya di film Panic Room (2002) bersama Jodie Foster.

Namanya kemudian melejit secara internasional saat memerankan Bella Swan dalam The Twilight Saga, yang menjadikannya ikon remaja sekaligus salah satu aktris dengan bayaran tertinggi pada masanya.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan akting kuat, cerita emosional, dan pilihan peran yang beragam, rekomendasi film terbaik Kristen Stewart ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Kristen Stewart Terbaik

Berikut adalah rekomendasi film Kristen Stewart terbaik yang menampilkan perjalanan kariernya dari aktris muda berbakat hingga menjadi performer yang matang dengan pilihan peran yang berani, beragam, dan penuh kedalaman emosi:

1. Still Alice (2014)

Genre : Drama

: Drama Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish

: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish Situs atau platform streaming : Prime Video Indonesia, CatchPlay+ Indonesia

: Prime Video Indonesia, CatchPlay+ Indonesia Tonton trailer: Still Alice (2014)

Still Alice adalah film drama independen tahun 2014 yang sangat menyentuh hati, mengangkat kisah Dr. Alice Howland, seorang profesor linguistik ternama di Universitas Columbia yang diperankan dengan luar biasa oleh Julianne Moore.

Cerita berfokus pada perjalanan hidup Alice ketika ia mulai mengalami gejala penyakit Alzheimer yang perlahan merenggut ingatannya, mulai dari kata-kata sederhana, tempat yang familiar, hingga kemampuan mengenali orang-orang terdekatnya sendiri.

Film ini dengan sangat halus mengikuti bagaimana Alice dan keluarganya berjuang menghadapi kenyataan pahit tersebut, sembari berusaha tetap menikmati sisa waktu yang dimiliki.

Film ini diadaptasi dari novel terlaris karya Lisa Genova tahun 2007, dan berhasil menghadirkan emosi yang kuat tanpa terasa berlebihan.

Julianne Moore bahkan memenangkan Oscar untuk perannya sebagai Alice, yang menunjukkan betapa kuatnya performa dalam film ini.

Kristen Stewart, yang berperan sebagai Lydia, putri bungsu Alice, memberikan salah satu penampilan terbaiknya pada masa itu.

Ia berhasil keluar dari bayang-bayang citra “Twilight” dan tampil lebih dewasa, natural, serta emosional.

Karakter Lydia digambarkan sebagai sosok yang paling memahami ibunya, meskipun sering berselisih dengan kakaknya soal cara merawat Alice.

Akting Kristen Stewart terasa sangat halus dan penuh empati, membuat hubungan ibu-anak dalam film ini terasa begitu nyata dan menyentuh.

review IMDb oleh potter98: Still Alice adalah kisah yang realistis dan emosional tentang seorang wanita yang hidup dengan penyakit Alzheimer. Julianne Moore berhasil menunjukkan perjuangan, kebingungan, kemarahan, rasa sakit, dan keterasingan akibat penyakit tersebut melalui penampilannya yang luar biasa. Ia memungkinkan penonton untuk benar-benar merasakan seperti apa hidup dengan Alzheimer. Film ini juga memiliki naskah yang luar biasa, terasa mentah dan jujur. Selain itu, terdapat penampilan ensemble yang sangat kuat dari para pemain, termasuk Alec Baldwin sebagai suami yang suportif dan penuh kasih. Film ini membuat penonton berpikir mendalam tentang aspek kehidupan seperti ingatan, keluarga, kehilangan, dan kebingungan, yang semuanya diangkat dalam Still Alice. Tonton film ini untuk kisah yang menyentuh, tetapi terutama untuk penampilan ajaib Moore. Tidak akan mengejutkan jika ia memenangkan Best Actress di Academy Awards berikutnya.

2. Welcome to the Rileys (2010)

Genre : Drama

: Drama Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : James Gandolfini, Kristen Stewart, Melissa Leo, Ally Sheedy

: James Gandolfini, Kristen Stewart, Melissa Leo, Ally Sheedy Situs atau platform streaming : Prime Video (sewa/beli)

: Prime Video (sewa/beli) Tonton trailer: Welcome to the Rileys (2010)

Welcome to the Rileys adalah film drama independen yang mengangkat tema duka, penebusan, dan hubungan manusia yang tak terduga.

Disutradarai oleh Jake Scott, film ini bercerita tentang Doug dan Lois Riley, pasangan suami istri yang hidupnya hancur setelah kehilangan putri mereka dalam kecelakaan mobil delapan tahun sebelumnya.

Trauma tersebut membuat Lois mengembangkan agorafobia dan mengurung diri di rumah, sementara hubungan pernikahan mereka menjadi dingin dan renggang.

Doug kemudian pergi ke New Orleans untuk urusan bisnis, di mana ia bertemu dengan Mallory, seorang remaja 16 tahun yang hidup di jalanan dan bekerja sebagai penari telanjang sekaligus prostitusi.

Karakter Mallory yang diperankan oleh Kristen Stewart menjadi pusat emosional cerita ketika Doug memutuskan untuk membantunya, bukan dalam hubungan romantis, melainkan sebagai figur ayah pengganti.

Hubungan ini secara perlahan membantu Doug menghadapi luka masa lalunya dan membuka jalan untuk memperbaiki hubungannya dengan Lois.

Peran Kristen Stewart sebagai Mallory sering dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dan paling diremehkan dalam kariernya.

Ia tampil dengan akting yang raw, emosional, kasar namun rapuh, menggambarkan remaja bermasalah dengan sangat meyakinkan.

Kritikus ternama Roger Ebert bahkan memuji penampilan Kristen Stewart sebagai sesuatu yang lebih kuat dibandingkan perannya di film lain saat itu.

review IMDb oleh iisdbomb: Realistis, keras, penuh air mata, lucu, dan apa adanya! Tennessee Williams hidup kembali dalam tulisan Ken Hixon! Pemeran yang sempurna: James Gandolfini luar biasa sebagai pria besar yang sentimental, yang tidak ingin melihat batu nisannya saat masih hidup, sehingga ia menjalani setiap momen hidupnya sepenuhnya. Lalu ada istrinya yang diperankan Melissa Leo, apa yang ia lakukan di jalan masuk rumah benar-benar sangat lucu hingga membuat tertawa keras. Dan akhirnya, trio hebat ini dilengkapi Kristen Stewart yang luar biasa (dan siapa pun yang mengurus riasan “pelacur”-nya—salut!) sebagai gadis lelah yang berjuang secara seksual, memainkan peran sebagai sosok paling rendah dengan martabat yang menyimpang sedemikian rupa hingga saya ingin langsung memberinya Oscar sekarang juga. Terakhir, New Orleans adalah karakter keempat, sebuah kota yang juga penuh luka dan sedang berusaha bangkit kembali, jadi bisa dibilang ia juga memainkan dirinya sendiri. Ken Hixon, saya berjanji akan menonton semua karya Anda karena Anda benar-benar luar biasa!

3. Panic Room (2002)

Genre : Thriller

: Thriller Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Jared Leto, Dwight Yoakam

: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Jared Leto, Dwight Yoakam Situs atau platform streaming : Vidio, Catchplay+, Prime Video (sewa/beli), Apple TV, Google Play Movies

: Vidio, Catchplay+, Prime Video (sewa/beli), Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Panic Room (2002)

Panic Room adalah film thriller menegangkan garapan sutradara David Fincher yang berfokus pada Meg Altman dan putrinya, Sarah, yang baru pindah ke rumah mewah di Manhattan.

Rumah tersebut dilengkapi dengan panic room, ruangan rahasia super aman yang dirancang untuk melindungi penghuni dari ancaman luar.

Ketegangan dimulai ketika tiga perampok masuk ke rumah mereka untuk mencari sesuatu yang justru berada di dalam panic room itu sendiri, memaksa Meg dan Sarah bersembunyi sambil mempertahankan hidup mereka.

Kristen Stewart yang saat itu masih berusia sekitar 12 tahun memerankan Sarah dengan sangat impresif.

Ia mampu beradu akting dengan Jodie Foster tanpa terlihat kalah, bahkan memberikan kedalaman emosional yang penting bagi cerita.

Karakter Kristen Stewart yang mengidap diabetes menambah lapisan ketegangan, karena kondisi kesehatannya menjadi faktor krusial dalam situasi hidup dan mati.

Penampilan Stewart di film ini sering dipuji karena sangat natural, ia mampu menunjukkan rasa takut, kebingungan, sekaligus ketahanan seorang anak dalam situasi ekstrem.

review IMDb oleh long-ford: David Fincher menyutradarai thriller yang dirancang dengan cerdas ini tentang seorang ibu dan anak perempuan yang terjebak di dalam sebuah panic room oleh tiga penjahat. Film ini berjalan dengan tempo yang baik dan sinematografinya sangat mulus. Film ini berhasil mengeksplorasi ruang terbatas di dalam rumah dengan baik. Jodie Foster tampil efektif dan mempertahankan intensitas tinggi sepanjang film. Kristen Stewart tampil cukup baik sebagai putrinya. Forest Whitaker memerankan penjahat yang agak simpatik dan melakukannya dengan baik. Sayangnya, setelah permainan kejar-kejaran yang sangat menarik, bagian akhir terasa lemah. Klise-klise standar muncul dan film ini memilih akhir yang terlalu “memuaskan penonton” sehingga terasa kurang tepat. Namun tetap masih layak ditonton.

4. Camp X-Ray (2014)

Genre : Drama

: Drama Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Kristen Stewart, Peyman Moaadi, John Carroll Lynch, Lane Garrison, Joseph Julian Soria, Tara Holt

: Kristen Stewart, Peyman Moaadi, John Carroll Lynch, Lane Garrison, Joseph Julian Soria, Tara Holt Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies (sewa/beli)

: Prime Video, Google Play Movies (sewa/beli) Tonton trailer: Camp X-Ray (2014)

Camp X-Ray adalah film drama independen yang berfokus pada karakter Amy Cole, seorang tentara muda yang bergabung dengan militer untuk melarikan diri dari kehidupan kota kecilnya.

Alih-alih dikirim ke medan perang seperti yang diharapkannya, ia justru ditempatkan sebagai penjaga di penjara Guantanamo Bay.

Di sana, ia menghadapi lingkungan yang keras dan penuh tekanan, serta menjalin hubungan tak biasa dengan salah satu tahanan bernama Ali Amir.

Film ini lebih menekankan studi karakter dan hubungan manusia daripada isu politik secara langsung.

Peran Kristen Stewart sebagai Amy Cole mendapat banyak pujian karena kedalaman emosinya.

Ia berhasil menampilkan sosok tentara yang terlihat tangguh di luar, namun sebenarnya rapuh, bosan, dan bergulat dengan dilema moral di dalam dirinya.

Chemistry antara Kristen Stewart dan Peyman Moaadi menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Interaksi mereka yang terbatas oleh jeruji justru menciptakan dialog yang intim dan penuh makna.

review IMDb oleh awanharis90: Sebuah pengalaman yang layak ditonton. Setelah sekian lama, saya menemukan film yang benar-benar menggambarkan kehidupan di salah satu penjara paling dibenci di dunia. Film ini menjelaskan bagaimana kehidupan menjadi tidak normal dan juga mengungkap situasi penuh kepanikan saat Anda hidup di penjara di mana aturan dibuat oleh orang lain, seperti yang dikatakan dengan jelas oleh Peyman Moadi: “Ini hidup mereka, bukan hidup kita. Kalian ingin kami mengikuti aturan kalian.” Tidak ada kekerasan dalam film ini, namun banyak hal yang dijelaskan tentang kehidupan di penjara dan betapa mengganggunya situasi tersebut. Saya rasa inilah keindahan film ini. Selamat untuk produser dan sutradara.

5. Spencer (2021)

Genre : Drama Psikologis, Biografi

: Drama Psikologis, Biografi Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris

: Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, Sean Harris Situs atau platform streaming : KlikFilm, Prime Video (tergantung ketersediaan)

: KlikFilm, Prime Video (tergantung ketersediaan) Tonton trailer: Spencer (2021)

Spencer (2021) adalah film drama psikologis bernuansa biografi yang mengambil pendekatan unik, lebih sebagai “fabel dari kisah nyata”, dalam menggambarkan kehidupan Diana Princess of Wales.

Film ini berfokus pada tiga hari libur Natal yang dibayangkan secara fiktif di Sandringham House pada tahun 1991, sebuah periode krusial ketika Diana mulai mengambil keputusan besar untuk mengakhiri pernikahannya dengan Charles III.

Disutradarai oleh Pablo Larraín dan ditulis oleh Steven Knight, film ini tidak sekadar menceritakan peristiwa, tetapi menggali kondisi batin Diana secara mendalam.

Alur ceritanya menyoroti bagaimana Diana berjuang menghadapi tekanan mental yang intens di tengah aturan kerajaan yang kaku, hubungan yang dingin dengan Charles, serta pergulatan pribadinya dengan gangguan makan seperti bulimia.

Selama tiga hari tersebut, penonton diajak masuk ke dalam pikirannya yang penuh kecemasan, rasa terisolasi, dan keinginan kuat untuk menemukan kebebasan.

Lingkungan istana yang megah justru terasa menyesakkan, memperkuat konflik internal yang ia alami hingga akhirnya mengarah pada keputusan untuk bercerai.

Film ini juga didukung oleh jajaran pemeran seperti Jack Farthing sebagai Pangeran Charles, Timothy Spall sebagai Mayor Alistair Gregory, Sally Hawkins sebagai Maggie yang merupakan penata busana kerajaan, serta Sean Harris sebagai Darren, kepala koki kerajaan.

Salah satu kekuatan terbesar film ini tentu terletak pada penampilan Kristen Stewart.

Aktingnya sebagai Diana dianggap menakjubkan dan ikonik, karena ia mampu menghadirkan sosok yang rapuh secara psikologis namun juga memiliki sisi pemberontak yang kuat.

Ia menampilkan kecemasan, tekanan, dan keinginan untuk bebas dengan sangat subtil namun terasa intens.

Peran Kristen Stewart ini menuai pujian luas dari para kritikus dan membawanya ke berbagai nominasi penghargaan bergengsi, bahkan sering disebut sebagai salah satu penampilan terbaik dalam sepanjang kariernya, sekaligus bukti bahwa ia telah sepenuhnya melepaskan citra lamanya dan berkembang menjadi aktris dengan kualitas akting yang matang.



review IMDb oleh cardsrock: Film ini terasa seperti pendekatan menarik terhadap film sejarah kerajaan pada umumnya. Menggunakan keluarga kerajaan sebagai representasi horor Diana adalah perangkat naratif yang unik, tetapi terasa seperti penonton terus-menerus “dipukul” dengan trauma Diana selama dua jam. Bahkan bagi seseorang yang sudah menonton The Crown, Anda tetap perlu membawa banyak pengetahuan sebelumnya untuk memahami semuanya. Film ini penuh simbolisme dan tidak terlalu subtil, tetapi penampilan Stewart layak mendapatkan hype yang ada dan menjadi alasan utama untuk menontonnya.

6. Clouds of Sils Maria (2014)

Genre : Drama Psikologis

: Drama Psikologis Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz, Lars Eidinger

: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz, Lars Eidinger Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Clouds of Sils Maria (2014)

Clouds of Sils Maria adalah film drama psikologis yang cerdas dan reflektif tentang dunia seni, penuaan, serta konflik antara generasi lama dan baru di industri hiburan.

Film ini mengikuti Maria Enders, seorang aktris terkenal yang diminta untuk kembali bermain dalam drama yang dulu melambungkan namanya, namun kali ini ia harus memerankan karakter yang lebih tua, bukan lagi karakter muda yang dulu ia mainkan.

Maria kemudian pergi ke pegunungan Alpen bersama asistennya, Valentine (Kristen Stewart), untuk mempersiapkan peran tersebut.

Di sana, hubungan profesional mereka perlahan berubah menjadi kompleks, dipenuhi ketegangan, kecemburuan, dan refleksi diri.

Kehadiran aktris muda yang akan memerankan karakter versi muda Maria semakin memperuncing konflik batin tersebut.

Peran Kristen Stewart sebagai Valentine dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya.

Ia berhasil tampil subtil namun kuat, bahkan mampu mengimbangi akting Juliette Binoche yang sangat berpengalaman.

Penampilan Kristen Stewart mendapat pujian luas dari kritikus dan membawanya memenangkan berbagai penghargaan, termasuk César Award, menjadikannya aktris Amerika pertama yang meraih penghargaan tersebut.

review IMDb oleh georges-nahas: Saya sangat senang bisa menghadiri upacara pembukaan Beirut International Film Festival dengan kehadiran Juliette Binoche yang menayangkan film menyentuh ini! Kita sedang berbicara tentang film festival, jadi jika Anda tidak siap untuk banyak adegan dialog, film ini bukan untuk Anda! Cerita ini sendiri diangkat oleh Binoche kepada sutradara Olivier Assayas tentang seorang aktris di puncak kariernya yang diminta kembali memainkan peran dalam drama yang pernah membuatnya terkenal bertahun-tahun lalu. Jelas, film ini sepenuhnya tentang penampilan luar biasa dari tiga aktris hebat: Binoche, Stewart, dan Moretz. Semua tampil sangat hebat dalam memerankan karakter masing-masing. Binoche menjelaskan bahwa film ini juga berbicara tentang kariernya sendiri dan bagaimana karier itu bisa terguncang secara emosional di berbagai level ketika usia bertambah dan generasi baru aktor mulai muncul. Film wajib untuk pecinta sinema, terutama aktor profesional.

7. The Runaways (2010)

Genre : Biografi, Drama, Musik

: Biografi, Drama, Musik Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Kristen Stewart, Dakota Fanning, Michael Shannon, Stella Maeve, Scout Taylor-Compton

: Kristen Stewart, Dakota Fanning, Michael Shannon, Stella Maeve, Scout Taylor-Compton Situs atau platform streaming : Google Play Movies (sewa/beli, tidak selalu tersedia di Indonesia)

: Google Play Movies (sewa/beli, tidak selalu tersedia di Indonesia) Tonton trailer: The Runaways (2010)

The Runaways (2010) adalah film biografi drama musik yang mengangkat kisah nyata perjalanan band rock remaja perempuan pertama yang cukup berpengaruh di era 1970-an, yaitu The Runaways.

Film ini berfokus pada hubungan persahabatan sekaligus dinamika antara vokalis Cherie Currie dan gitaris Joan Jett, serta bagaimana keduanya dipertemukan dengan sosok manajer kontroversial Kim Fowley di Los Angeles yang kemudian membentuk dan mengarahkan band tersebut.

Ceritanya tidak hanya menampilkan awal terbentuknya band, tetapi juga menyoroti kenaikan popularitas mereka yang begitu cepat, pengaruh besar Kim Fowley sebagai produser, hingga gaya hidup rock-and-roll yang liar, bebas, dan penuh risiko.

Dibintangi oleh Kristen Stewart, Dakota Fanning, dan Michael Shannon, film ini juga menampilkan anggota band lain, seperti Sandy West dan Lita Ford, sehingga memberikan gambaran cukup utuh tentang perjalanan The Runaways sebagai band remaja perempuan yang menembus industri musik yang saat itu didominasi laki-laki.

Film ini mendapat rating R karena mengandung bahasa kasar, penggunaan narkoba, serta adegan seksual yang melibatkan remaja, sehingga memang ditujukan untuk penonton dewasa.

Dari sisi akting, Kristen Stewart mendapat pujian luas karena berhasil memerankan Joan Jett dengan sangat meyakinkan, terlihat “badass”, penuh energi, dan autentik sebagai rocker.

review IMDb oleh jsole-152-875117: Saya pikir film ini cukup baik dalam menggambarkan masa awal karier Joan Jett. Saya sangat menghargai Joan Jett yang masih terus bermusik dan tampil hingga sekarang. Tapi bagaimana dengan Lita Ford? Ketika saya memikirkan Joan Jett, saya teringat “I Love Rock and Roll”. Ketika saya memikirkan Lita Ford, saya teringat lagu seperti “Kiss Me Deadly” dan “Close My Eyes Forever” yang keduanya sangat populer di era 80-an. Film ini hampir tidak membahasnya. Bahkan di bagian akhir film saat memberikan pembaruan tentang Joan, Cherie, dan Kim, Lita Ford tidak disebutkan sama sekali. Saya rasa ia setidaknya layak disebutkan, karena banyak orang masih menganggapnya sebagai Queen of Metal hingga sekarang.

8. In the Land of Women (2007)

Genre : Drama, Romantis

: Drama, Romantis Rating (IMDb) : 6.4/10

: 6.4/10 Pemain : Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan, Olympia Dukakis

: Adam Brody, Kristen Stewart, Meg Ryan, Olympia Dukakis Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies (sewa/beli)

: Prime Video, Google Play Movies (sewa/beli) Tonton trailer: In the Land of Women (2007)

In the Land of Women (2007) adalah film drama romantis yang mengisahkan perjalanan emosional seorang penulis muda bernama Carter Webb yang sedang patah hati.

Ia memutuskan pindah ke Michigan untuk merawat neneknya, dan di sana ia bertemu dengan tetangganya, Sarah, serta putrinya, Lucy.

Hubungan yang terjalin di antara mereka menjadi inti dari cerita yang mengeksplorasi tema cinta, keluarga, kehilangan, dan proses pendewasaan.

Lucy, yang diperankan oleh Kristen Stewart, digambarkan sebagai remaja yang dewasa sebelum waktunya, memiliki kedalaman emosi yang cukup kompleks dan menjalin hubungan yang cukup intim secara emosional dengan Carter.

Interaksi ini memberikan warna tersendiri dalam cerita, karena tidak hanya soal romansa, tetapi juga tentang pemahaman dan koneksi antarmanusia di masa sulit.

Dari sisi akting, peran Kristen Stewart dinilai cukup baik dan menyentuh. Ia mampu menunjukkan bakat akting emosionalnya sejak awal karier, bahkan di luar genre yang kemudian membuatnya terkenal.

review IMDb oleh Iamsaaddar: Saya suka bagaimana film ini mengalir, saya cukup terkejut karena ternyata saya sangat menikmatinya. Film ini membahas emosi perempuan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Setiap hubungan memiliki pesan indah di dalamnya. Ini adalah film drama yang sangat indah. Hubungan favorit saya dalam film ini adalah hubungan ibu dan anak. Ending-nya cukup menyenangkan dan damai. Akting anak kecilnya luar biasa, bahkan lebih baik daripada Kristen Stewart. Emosi yang sangat beragam digambarkan dengan sangat baik. Neneknya juga sangat manis. Ia tidak terlalu banyak berperan, tetapi tetap menarik melihatnya.

9. Zathura A Space Adventure (2005)

Genre : Fiksi Ilmiah, Petualangan

: Fiksi Ilmiah, Petualangan Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Kristen Stewart, Dax Shepard, Tim Robbins

: Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Kristen Stewart, Dax Shepard, Tim Robbins Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Zathura: A Space Adventure (2005)

Zathura: A Space Adventure (2005) adalah film fiksi ilmiah-petualangan yang disutradarai oleh Jon Favreau, yang mengisahkan dua saudara laki-laki yang tanpa sengaja memainkan permainan papan misterius yang membawa rumah mereka meluncur ke luar angkasa.

Dalam situasi yang tidak terduga tersebut, mereka harus menghadapi berbagai bahaya sekaligus belajar bekerja sama dan memperbaiki hubungan mereka sebagai saudara.

Film ini menonjolkan dinamika persaudaraan, konflik keluarga, serta elemen survival dalam balutan petualangan yang imajinatif.

Kristen Stewart berperan sebagai Lisa, kakak perempuan mereka yang awalnya digambarkan sebagai remaja 16 tahun yang egois dan kurang akur dengan adik-adiknya.

Peran Kristen Stewart cukup ikonik karena sebagian besar adegannya melibatkan kondisi “membeku” akibat efek permainan, yang membuatnya seperti patung es.

Hal ini memberikan sentuhan komedi sekaligus meningkatkan ketegangan bagi kedua adiknya.

Meski bukan karakter utama, penampilannya tetap dinilai cukup baik sebagai pendukung dalam film petualangan keluarga ini.

review IMDb oleh watchmanz: Tidak sering ada film “anak-anak” yang bisa membuat saya tetap terhibur dari awal sampai akhir, tetapi Zathura berhasil melakukan itu. Para aktor tampil sangat baik, ada banyak plot twist, dan film ini benar-benar menyenangkan seperti film klasik. Saya sangat terkejut saat menontonnya dan di akhir saya berharap film ini lebih panjang. Jonah Bobo dan Josh Hutcherson bekerja sangat baik sebagai dua karakter utama, dan dengan efek visual yang realistis (sejauh film fantasi bisa realistis), hasil akhirnya adalah film yang sangat bagus untuk semua usia. Jumanji memang bagus, tetapi Zathura lebih hebat dan saya sangat merekomendasikannya untuk semua orang.

10. Snow White and the Huntsman (2012)

Genre : Aksi, Fantasi

: Aksi, Fantasi Rating (IMDb) : 6.1/10

: 6.1/10 Pemain : Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin

: Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video (sewa/beli)

: Netflix, Prime Video (sewa/beli) Tonton trailer: Snow White and the Huntsman (2012)

Snow White and the Huntsman (2012) adalah film aksi-fantasi bernuansa gelap yang menghadirkan interpretasi baru dari dongeng klasik Putri Salju.

Dalam versi ini, Putri Salju yang diperankan oleh Kristen Stewart tidak hanya digambarkan sebagai sosok cantik, tetapi juga sebagai pejuang yang tangguh dan memiliki peran penting dalam pertempuran melawan kejahatan.

Cerita berpusat pada Ratu Ravenna yang kejam, yang mempertahankan kecantikannya dengan menyerap energi dari gadis-gadis muda.

Ketika cermin ajaib menyatakan bahwa Putri Salju adalah ancaman bagi kekuasaannya, ia berusaha membunuhnya.

Namun Putri Salju berhasil melarikan diri ke hutan terlarang dan bertemu dengan seorang pemburu yang awalnya ditugaskan untuk membunuhnya, tetapi kemudian justru menjadi pelindung sekaligus pelatihnya dalam mempersiapkan pemberontakan.

Film ini lebih menekankan pada aksi, pertempuran epik, dan unsur sihir dibandingkan romansa dongeng tradisional.

Kristen Stewart menampilkan perkembangan karakter yang jelas, dari sosok yang rapuh di awal menjadi pemimpin yang berani di akhir cerita.

Meskipun beberapa kritik menilai peran Kristen Stewart kurang mencolok dibandingkan Charlize Theron yang sangat karismatik sebagai Ratu Ravenna, Stewart tetap berhasil menghadirkan karakter yang serius, intens, dan penuh ketahanan.

review IMDb oleh zack_wall: Saya harus mengakui, ketika pertama kali mendengar akan ada film live-action Snow White, saya tertawa. Ketika saya tahu Kristen Stewart akan menjadi Snow White, saya tertawa lebih keras. Tapi saat saya melihat trailernya, saya berhenti tertawa. Dan setelah menonton filmnya, saya merasa harus menulis ulasan ini. Film ini mungkin tidak akan memenangkan banyak penghargaan (jika ada), dan bukan juga film favorit tahun ini, tetapi ini tetap film yang bagus. Efek visual yang menakjubkan, banyak pemandangan indah, akting yang baik, aksi yang kuat, dan alur cerita yang meyakinkan. Ini bukan film Disney yang biasa Anda tonton, melainkan versi yang lebih gelap dan dewasa dari cerita asli. Anda tidak boleh membawa anak-anak untuk menonton film ini, tetapi intensitasnya tidak seharusnya membuat Anda takut. Saya menikmatinya dari awal hingga akhir, dan saya pikir banyak orang juga akan begitu.

11. Twilight dan The Twilight Saga (2008–2012)

Genre : Romantis, Fantasi

: Romantis, Fantasi Rating (IMDb) : 4.8–5.6/10

: 4.8–5.6/10 Pemain : Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Nikki Reed, Kellan Lutz, Jackson Rathbone

: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Nikki Reed, Kellan Lutz, Jackson Rathbone Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, Prime Video

: Netflix, Vidio, Prime Video Tonton trailer: Twilight (2008)

Twilight (2008) merupakan film romansa fantasi bertema vampir yang menceritakan kisah Bella Swan, seorang remaja manusia yang pindah ke kota kecil bernama Forks dan kemudian jatuh cinta dengan Edward Cullen, vampir berusia lebih dari satu abad.

Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta terlarang yang dipenuhi bahaya supernatural, sekaligus melibatkan konflik cinta segitiga dengan Jacob Black.

Kesuksesan film ini melahirkan The Twilight Saga yang terdiri dari lima film: Twilight (2008), New Moon (2009), Eclipse (2010), Breaking Dawn – Part 1 (2011), dan Breaking Dawn – Part 2 (2012).

Secara keseluruhan, rating IMDb untuk seri ini berada di kisaran 4.8 hingga 5.6, dengan masing-masing film memiliki variasi skor yang berbeda.

Peran Kristen Stewart sebagai Bella Swan menjadi salah satu yang paling ikonik dalam kariernya.

Ia berhasil membawakan karakter remaja yang canggung, introvert, dan emosional dengan cukup kuat, terutama melalui ekspresi wajah dan tatapan mata yang khas.