8 Drama Lee Da In Terbaik Rating Tinggi, Siap Temani Binge Watching Anda!

Ukuran Font Kecil Besar

Lee Da In, yang lahir 5 November 1992, adalah aktris Korea Selatan yang dikenal dengan kemampuan aktingnya yang stabil dan konsisten di berbagai drama populer.

Ia merupakan putri dari aktris veteran Kyeon Mi Ri dan adik dari Lee Yu Bi, sehingga berasal dari keluarga selebriti ternama.

Pada April 2023, ia menikah dengan aktor dan penyanyi Lee Seung Gi.

Lee Da In memulai debutnya pada tahun 2014 melalui web drama Twenty Years Old dan mulai dikenal luas berkat peran-peran pendukung yang kuat dalam sejumlah drama sukses.

Bagi Anda yang ingin menikmati akting Lee Da In lebih jauh, ada beberapa drama dan film dengan rating tinggi yang layak masuk daftar tontonan karena menampilkan perkembangan aktingnya yang semakin matang, serta cerita yang menarik dan beragam.

Rekomendasi Film Lee Da In Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Lee Da In terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan perpaduan cerita emosional, akting yang kuat, serta kualitas produksi yang memukau:

1. My Dearest (2023)

My Dearest (2023) (Foto: imdb)

Genre : Sageuk (Sejarah), Romansa, Melodrama, War

: Sageuk (Sejarah), Romansa, Melodrama, War Rating (IMDb) : 8.9/10

: 8.9/10 Pemain : Namkoong Min, Ahn Eun-jin, Lee Hak-joo, Lee Da-in, Kim Yoon-woo

: Namkoong Min, Ahn Eun-jin, Lee Hak-joo, Lee Da-in, Kim Yoon-woo Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, Prime Video

: Netflix, Vidio, Prime Video Tonton trailer: My Dearest (2023)

“My Dearest” (2023) adalah drama sejarah romansa epik yang sangat populer dan bahkan berhasil memenangkan penghargaan Best Drama di Baeksang Arts Awards 2024.

Berlatar pada masa Dinasti Joseon saat invasi Qing (1636–1637), drama ini menghadirkan kisah cinta yang tragis sekaligus mengharukan antara Lee Jang-hyun (Namkoong Min).

Lee Jang-hyun digambarkan sebagai seorang pria misterius yang tampak dingin namun sebenarnya hangat dan ceria, dengan Yoo Gil-chae (Ahn Eun-jin), seorang wanita bangsawan yang awalnya egois tetapi berkembang menjadi sosok yang kuat dan tangguh seiring berjalannya waktu.

Alur ceritanya berfokus pada perjuangan bertahan hidup di tengah peperangan, kesalahpahaman dalam hubungan romantis, serta berbagai bentuk pengorbanan yang emosional dan menyayat hati.

Salah satu sorotan penting adalah karakter Kyung Eun-ae (Lee Da-in), sahabat dari Gil-chae yang digambarkan sebagai sosok lembut, bijaksana, teguh pada prinsip, dan sangat penyabar.

Karakter ini menjadi kontras yang seimbang terhadap sifat Gil-chae yang lebih berapi-api. Perannya terasa krusial karena menunjukkan kekuatan perempuan yang tidak selalu terlihat dari luar, terutama di tengah situasi perang yang kejam.

Akting Lee Da-in pun banyak dipuji karena mampu menghadirkan emosi yang tenang namun mendalam, sehingga memperkaya dinamika hubungan antar karakter.

Review IMDb oleh tpradeepkkumar: Pertama-tama, drama ini memiliki tag melodrama, jadi kebanyakan orang seperti saya mungkin akan melewatkannya. Namun hanya karena Namgoong Min, saya mencoba menontonnya. Seperti yang saya duga, dua episode pertama memang terasa seperti melodrama. Tapi saya tetap melanjutkan hingga dua episode berikutnya. Di situlah semuanya mulai berubah. Episode 4 membuat saya menangis tersedu-sedu. Saya benar-benar terlibat secara emosional dalam cerita ini. Ini bukan sekadar melodrama, tetapi juga aksi, kekerasan, dan thriller. Sekarang saya paham kenapa Namgoong Min menerima drama periodik ini. Ini sama sekali bukan seperti drama romansa sejarah yang biasanya di mana karakter utama saling mencintai dan berakhir bahagia. Ini serius, setiap karakter ditulis dengan sangat baik. Ini adalah tontonan yang wajib.

2. Alice (2020)

Alice (2020) (Foto: imdb)

Genre : Sci-fi, Misteri, Fantasi, Melodrama

: Sci-fi, Misteri, Fantasi, Melodrama Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Joo Won, Kim Hee-seon, Kwak Si-yang, Lee Da-in, Choi Won-young, Kim Sang-ho

: Joo Won, Kim Hee-seon, Kwak Si-yang, Lee Da-in, Choi Won-young, Kim Sang-ho Situs atau platform streaming : Viu, Prime Video

: Viu, Prime Video Tonton trailer: Alice (2020)

“Alice” adalah drama Korea bergenre sci-fi dan misteri yang mengangkat konsep perjalanan waktu dengan sentuhan emosional yang kuat.

Ceritanya berpusat pada Park Jin Gyeom (Joo Won), seorang detektif yang lahir tanpa emosi akibat kelainan otak, yang berusaha mengungkap misteri kematian ibunya.

Dalam proses penyelidikan tersebut, ia menemukan keberadaan “Hotel Alice”, sebuah tempat bagi para penjelajah waktu dari masa depan (tahun 2050) yang datang ke masa lalu.

Hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu dengan Yoon Tae Yi (Kim Hee-seon), seorang fisikawan jenius yang memiliki wajah identik dengan ibunya dan menjadi kunci dari rahasia perjalanan waktu.

Dalam cerita ini, Kim Do Yeon (Lee Da-in) hadir sebagai seorang reporter berita yang ceria, percaya diri, dan penuh empati.

Ia adalah teman sekolah Jin Gyeom yang tetap peduli padanya, bahkan ketika Jin Gyeom menghadapi tuduhan serius di masa lalu.

Karakter Do Yeon menjadi salah satu elemen yang memberikan sentuhan emosional dan sedikit kehangatan di tengah cerita yang penuh ketegangan.

Meskipun bukan pemeran utama dalam jalur romansa, perannya tetap terasa penting karena menunjukkan sisi loyalitas dan ketulusan yang jarang dimiliki karakter lain dalam cerita tersebut.

Review IMDb oleh Chaokage: Ini adalah serial yang tidak biasa. Saya sama sekali tidak kecewa dengan serial ini. Ceritanya dibangun di sekitar sebuah ramalan yang menambahkan elemen fantasi yang sangat saya sukai. Hal yang paling menarik dari serial ini adalah pertanyaan yang diajukan mengenai hubungan antara dua pemeran utama, Joo Won dan Kim Hee-seon. Karena serial ini menggunakan perjalanan waktu sebagai penggerak utama alur cerita, Anda akan dihadapkan pada pertanyaan yang mungkin belum pernah Anda temui sebelumnya. Bahkan penulisnya sendiri terlihat sangat berhati-hati atau bahkan tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Saya rasa hal itu cukup merusak cerita. Anda bisa dengan mudah merasakan bagaimana penulis enggan memberikan jawaban dan membiarkan semuanya terbuka, bahkan pada bagian paling penting dari serial ini, yaitu AKHIR CERITA.

3. Doctor Prisoner (2019)

Doctor Prisoner (2019) (Foto: imdb)

Genre : Medis, Thriller, Suspense, Hukum

: Medis, Thriller, Suspense, Hukum Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Namgoong Min, Kwon Nara, Kim Byung-chul, Choi Won-young, Lee Da-in, Park Eun-seok

: Namgoong Min, Kwon Nara, Kim Byung-chul, Choi Won-young, Lee Da-in, Park Eun-seok Situs atau platform streaming : Netflix, Viu, Prime Video

: Netflix, Viu, Prime Video Tonton trailer: Doctor Prisoner (2019)

“Doctor Prisoner” (2019) adalah drama thriller medis yang intens, bertempo cepat, dan penuh strategi cerdas.

Ceritanya mengikuti Na Yi-je (Namgoong Min), seorang dokter bedah jenius yang jujur dan berdedikasi, namun hidupnya hancur setelah difitnah melakukan malpraktik oleh keluarga konglomerat berkuasa.

Setelah kehilangan segalanya, ia memilih bekerja sebagai dokter di penjara untuk menyusun rencana balas dendam yang sistematis.

Dengan memanfaatkan pengetahuan medis serta memahami sistem penjara, ia mulai memainkan berbagai strategi dan permainan pikiran untuk menghancurkan musuh-musuhnya yang selama ini kebal hukum.

Drama ini hampir tidak memiliki unsur romansa karena fokus utamanya adalah balas dendam dan intrik kekuasaan, dan berhasil meraih rating 7.6/10 di IMDb.

Di tengah konflik tersebut, Lee Jae-in (Lee Da-in) hadir sebagai putri bungsu keluarga konglomerat yang berprofesi sebagai pengacara.

Ia digambarkan sebagai sosok yang cerdas, anggun, dan berusaha tetap adil meskipun berada di lingkungan keluarga yang penuh korupsi.

Meskipun bukan karakter utama, perannya cukup krusial karena memberikan perspektif moral dan sisi kemanusiaan dalam cerita yang didominasi intrik gelap.

Akting Lee Da In dinilai solid dan mampu mengimbangi para aktor senior, sekaligus menambah kedalaman emosi dalam cerita.

Review IMDb oleh paulinairawanzhao: Ini adalah penampilan hebat lainnya dari Namgoong Min setelah perannya sebagai penjahat di The Girl Who Can See Smell. Bedanya, di sini ia bukan penjahat, melainkan seorang dokter baik hati yang berjuang untuk orang miskin dan mereka yang tidak berdaya. Saya sangat menyukai bagaimana ia digambarkan sebagai sosok yang tak kenal takut dan cerdas dalam menghadapi semua orang jahat. Drama ini benar-benar wajib ditonton!!!

4. Between Friendship and Love Season 3 (2018)

Between Friendship and Love Season 3 (2018) (Foto: prime video)

Genre : Romantis, Drama, Web Drama

: Romantis, Drama, Web Drama Rating (MyDramaList) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Kim Chae-eun, Moo Jin-sung, Kim Wook, Han So-eun, Hong Seung-bum, Lee Da-in

: Kim Chae-eun, Moo Jin-sung, Kim Wook, Han So-eun, Hong Seung-bum, Lee Da-in Situs atau platform streaming : YouTube (KOKTV), Plex, Prime Video

: YouTube (KOKTV), Plex, Prime Video Tonton trailer: Between Friendship and Love Season 3 (2018)

Drama web ini memiliki judul asli “Sadangboda Meon Uijeongbuboda Kakkaun Season 3” dan terdiri dari 12 episode dengan cerita yang ringan namun dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kisahnya berfokus pada hubungan cinta dan persahabatan di lingkungan kerja, khususnya di sekitar stasiun kereta bawah tanah.

Cerita utama mengikuti Han Sa Rang (Kim Chae-eun), seorang penulis naskah yang masih memiliki perasaan terhadap mantan kekasihnya, Nam Woo Jung (Kim Wook), yang kini hanya menjadi teman.

Situasi menjadi semakin rumit ketika Jung Woo (Moo Jin-sung), seorang PD, menyatakan perasaannya kepada Sa Rang.

Drama ini menyoroti kompleksitas hubungan, perasaan yang belum selesai, serta dinamika cinta segitiga yang terasa realistis.

Dalam drama ini, Cho Sook (Lee Da-in) hadir sebagai karakter pendukung. Meskipun porsinya tidak besar, kehadirannya tetap memberikan kontribusi dalam memperkaya dinamika cerita, terutama dalam interaksi antar karakter di sekitar tokoh utama.

Review MyDramaList oleh Booklover_95: Ini jelas favorit saya dari ketiga musimnya. Saya merasa setiap musim semakin bagus, bukan berarti saya tidak menyukai musim pertama—saya juga menyukainya karena sangat lucu. Tapi saya sangat menyukai aspek realistisnya. Pasangan utama benar-benar menunjukkan hubungan yang terasa nyata. Saya jelas jatuh cinta dengan Woo PD. Ia menunjukkan bagaimana hubungan dewasa yang matang seharusnya. Saya suka bagaimana ia lebih tenang dan stabil dibanding Woo Jung. Bahkan di musim pertama kita sudah bisa merasakan bahwa Woo Jung dan Sa Rang memiliki cinta yang lebih polos dan manis seperti yang bisa dibayangkan oleh anak kuliahan atau anak SMA, sementara Woo PD membuatnya terasa lebih dewasa (jika itu masuk akal).

5. My Golden Life (2017)

My Golden Life (2017) (Foto: prime video)

Genre : Drama Keluarga, Romansa, Slice of Life

: Drama Keluarga, Romansa, Slice of Life Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Shin Hye-sun, Park Si-hoo, Seo Eun-soo, Lee Tae-hwan, Cheon Ho-jin

: Shin Hye-sun, Park Si-hoo, Seo Eun-soo, Lee Tae-hwan, Cheon Ho-jin Situs atau platform streaming : Netflix, KBS World TV (YouTube), Bilibili (Bstation), Prime Video

: Netflix, KBS World TV (YouTube), Bilibili (Bstation), Prime Video Tonton trailer: My Golden Life (2017)

“My Golden Life” (2017) adalah drama keluarga yang sangat populer dan dikenal memiliki rating tinggi saat penayangannya di Korea, bahkan sempat mencapai lebih dari 40% secara nasional.

Ceritanya mengikuti Seo Ji-an (Shin Hye-sun), seorang wanita yang berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan tetap setelah keluarganya jatuh miskin.

Hidupnya berubah drastis ketika ia terlibat dalam situasi tertukar saat bayi yang membawanya masuk ke dalam keluarga kaya raya.

Dari sinilah cerita berkembang dengan berbagai konflik yang menyentuh, mulai dari perbedaan kelas sosial, tekanan hidup, depresi, hingga pencarian makna kebahagiaan sejati.

Choi Seo-hyun (Lee Da-in) muncul sebagai salah satu karakter pendukung. Meskipun perannya tidak terlalu banyak disorot secara khusus, kehadirannya tetap penting dalam membangun keseluruhan cerita.

Secara umum, akting seluruh pemain, termasuk peran pendukung, dipuji karena mampu menghadirkan karakter yang terasa realistis dan membumi, sehingga penonton dapat benar-benar merasakan emosi dan konflik yang dialami setiap tokohnya.

Review IMDb oleh alaningle7: Ini adalah serial panjang sebanyak 52 episode dan memiliki lebih dari cukup plot gila serta kebetulan-kebetulan yang umum dalam banyak drama Korea. Namun, akting seluruh pemain, alur cerita, dan penyutradaraannya tetap mampu menarik perhatian Anda, dan ritme cerita yang sangat baik membuat Anda terus ingin tahu ke mana arah cerita ini. Drama utama bercerita tentang seorang pekerja kontrak dari keluarga miskin yang diperlakukan tidak adil dan kemudian terlibat dengan anak seorang chaebol, tetapi ada banyak subplot lain yang melibatkan karakter lain yang akan membuat Anda bersorak, mencemooh, atau merasa sedih.

6. Hwarang (2016)

Hwarang (2016) (Foto: imdb)

Genre : Sageuk (Sejarah), Romantis, Drama, Youth

: Sageuk (Sejarah), Romantis, Drama, Youth Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain : Park Seo-joon, Park Hyung-sik, Go Ara, V (Kim Tae-hyung), Choi Minho, Do Ji-han, Jo Yoon-woo, Seo Yea-ji, Lee Da-in

: Park Seo-joon, Park Hyung-sik, Go Ara, V (Kim Tae-hyung), Choi Minho, Do Ji-han, Jo Yoon-woo, Seo Yea-ji, Lee Da-in Situs atau platform streaming : Viu, Netflix, iQIYI

: Viu, Netflix, iQIYI Tonton trailer: Hwarang (2016)

“Hwarang” (2016) adalah drama historis romantis yang berlatar di Kerajaan Silla sekitar 1.500 tahun yang lalu, mengangkat kisah sekelompok pemuda elit bangsawan yang dikenal sebagai Hwarang atau “ksatria bunga”.

Para pemuda ini tidak hanya dilatih dalam seni bela diri, tetapi juga dalam seni, sastra, serta nilai-nilai moral untuk menjadi pelindung kerajaan.

Drama ini memadukan unsur sejarah dengan nuansa persahabatan, cinta, dan pencarian jati diri yang kuat di tengah konflik politik yang tidak stabil.

Cerita berpusat pada Moo-myung (Park Seo-joon), seorang pria dari kalangan bawah yang menyamar menjadi bangsawan dengan identitas Sun-woo demi menyelidiki kematian sahabatnya.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Sam Maek-jong (Park Hyung-sik), raja muda yang menyembunyikan identitasnya demi keselamatan, serta Aro (Go Ara), seorang wanita cerdas dan hangat yang kemudian menjadi pusat konflik cinta di antara mereka.

Hubungan mereka berkembang di tengah intrik kekuasaan, persaingan, dan tekanan sebagai bagian dari Hwarang.

Drama ini juga terkenal karena deretan pemainnya yang bertabur bintang, termasuk Han-sung (V / Kim Tae-hyung), Soo-ho (Choi Minho), Ban-ryu (Do Ji-han), Yeo-wool (Jo Yoon-woo), dan Putri Sookmyung (Seo Yea-ji).

Di antara mereka, Soo-yeon (Lee Da-in) tampil sebagai adik dari Soo-ho, yang digambarkan sebagai gadis bangsawan yang ceria, berani, dan tidak kaku seperti stereotip bangsawan pada umumnya.

Peran Soo-yeon (Lee Da-in) sangat disukai penonton karena menghadirkan nuansa ringan di tengah cerita yang penuh intrik politik.

Ia memiliki chemistry romantis yang lucu dan menggemaskan dengan Ban-ryu (Do Ji-han), yang menjadikan mereka salah satu pasangan second lead yang paling diingat dalam drama ini.

Karakternya menjadi semacam “penyegar” yang membuat cerita terasa lebih seimbang antara konflik berat dan momen hangat.

Review IMDb oleh paryanazari: Saya menyukai cerita, karakter, momen lucu, dan semuanya, tetapi menurut saya OST-nya kurang sesuai. Selain itu, aktris utama kadang berakting terlalu datar sehingga bagian romansa tidak seimpress yang saya harapkan. Namun selain itu, semua aktor tampil sangat baik dan bagi saya seluruh episode sangat menghibur. Saya tetap merekomendasikannya meskipun ada beberapa kekurangan.

7. Make a Woman Cry (2015)

Make a Woman Cry (2015) (Foto: imdb)

Genre : Melodrama, Romansa, Keluarga

: Melodrama, Romansa, Keluarga Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Kim Jung-eun, Song Chang-ui, Ha Hee-ra, Lee Tae-ran, In Gyo-jin, Lee Da-in

: Kim Jung-eun, Song Chang-ui, Ha Hee-ra, Lee Tae-ran, In Gyo-jin, Lee Da-in Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

: Platform nonton film online Tonton trailer: Make a Woman Cry (2015)

“Make a Woman Cry” (2015) adalah drama melodrama-romantis sepanjang 40 episode yang disiarkan di MBC, dengan fokus pada tema kehilangan, balas dendam, serta proses penyembuhan emosional.

Cerita berpusat pada Jung Deok-in (Kim Jung-eun), seorang mantan detektif unit kejahatan kekerasan yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya setelah kehilangan anak laki-lakinya secara tragis.

Untuk mengenang anaknya, ia membuka restoran kecil di depan sekolah tempat anaknya dulu belajar.

Di sana, ia tidak hanya berjualan, tetapi juga berusaha melindungi para siswa dari bullying dan kekerasan sekolah, seolah-olah menjaga anak-anak lain seperti anaknya sendiri.

Dalam proses tersebut, ia berjuang mengungkap kebenaran di balik kematian anaknya yang penuh misteri.

Seiring berjalannya cerita, Jung Deok-in (Kim Jung-eun) terlibat dalam hubungan romantis dengan Kang Jin-woo (Song Chang-ui), seorang guru yang lembut dan penuh empati.

Namun, hidupnya semakin rumit karena harus berhadapan dengan konflik keluarga chaebol yang penuh intrik dan kekuasaan.

Drama ini menghadirkan emosi yang kuat, konflik keluarga yang kompleks, serta perjalanan karakter yang penuh luka dan harapan.

Dalam drama ini, Park Hyo-jung (Lee Da-in) hadir sebagai karakter pendukung yang memberikan sentuhan kehangatan di tengah cerita yang cukup berat dan emosional.

Meskipun ini merupakan salah satu karya awal dalam kariernya sebelum ia dikenal luas, perannya tetap memberikan kesan yang cukup mendalam.

Karakter yang ia bawakan terasa hidup dan mampu menambah warna dalam cerita, sehingga mendapatkan respons positif sebagai peran pendukung yang berkesan.

Review MyDramaList oleh Lorrapatricia: Sangat menyenangkan. Saya menonton maraton drama ini, semua 40 episode! BUKAN INI TENTANG MEMBUAT WANITA MENANGIS—judulnya benar-benar konyol mengingat isi dramanya. INI LAYAK DITONTON. Serius. Saya sudah beberapa kali melewatkan drama ini karena sinopsisnya. Tolong diketahui bahwa sinopsisnya tidak benar-benar menggambarkan betapa adiktif dan bagusnya drama ini. Tentu saja ini adalah drama keluarga biasa, tetapi hanya dalam arti bahwa ia mengikuti semua standar drama keluarga yang sudah kita kenal.

8. Twenty Years Old (2014)

Twenty Years Old (2014) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Komedi, Drama Pendek (Mobile Drama)

: Romantis, Komedi, Drama Pendek (Mobile Drama) Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Lee Ki Kwang, Lee Da-in, Kim Hye Ji, Kang Tae Oh

: Lee Ki Kwang, Lee Da-in, Kim Hye Ji, Kang Tae Oh Situs atau platform streaming : Bilibili (Bstation)

: Bilibili (Bstation) Tonton trailer: Twenty Years Old (2014)

“Twenty Years Old” (2014) adalah drama pendek bergenre romantis-komedi yang dirancang sebagai mobile drama dengan durasi singkat, hanya terdiri dari 4 episode dengan panjang sekitar 15–30 menit per episode.

Meskipun singkat, drama ini mampu menyajikan cerita cinta yang manis, ringan, dan mudah dinikmati.

Ceritanya mengikuti Kim Hye Rim (Lee Da-in), seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang belum pernah menjalin hubungan asmara. Hidupnya berubah ketika ia secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Lee Ki Kwang (Lee Ki Kwang), seorang idola populer yang ternyata adalah teman SMP-nya.

Pertemuan tersebut memicu hubungan romantis yang manis namun harus dirahasiakan dari publik karena status Ki Kwang sebagai selebriti.

Drama ini menyoroti kegugupan, kegembiraan, dan kehangatan cinta pertama dengan cara yang sederhana namun relatable.

Sebagai salah satu peran awalnya, penampilan Kim Hye Rim (Lee Da-in) dinilai cukup mengesankan.

Ia mampu membawakan karakter yang naif, pemalu, namun penuh semangat dalam menjalani cinta pertamanya dengan sangat natural.

Chemistry antara Kim Hye Rim (Lee Da-in) dan Lee Ki Kwang (Lee Ki Kwang) terasa manis dan meyakinkan, membuat penonton ikut merasakan gemasnya hubungan mereka.

Selain itu, meskipun tergolong drama ringan, Lee Da-in juga mampu mengekspresikan berbagai emosi dengan baik, mulai dari adegan haru hingga momen komedi, sehingga menunjukkan potensi aktingnya sejak awal karier.