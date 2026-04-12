9 Film Macaulay Culkin Terbaik yang Wajib Tonton, Nggak Cuma Home Alone!

Macaulay Culkin (lahir 26 Agustus 1980) adalah seorang aktor dan musisi Amerika yang dikenal sebagai salah satu bintang cilik paling sukses dan ikonik pada era 1990-an.

Namanya melejit secara global melalui peran utamanya sebagai Kevin McCallister dalam film komedi liburan klasik Home Alone (1990) dan sekuelnya Home Alone 2: Lost in New York (1992). Culkin mulai berakting sejak usia delapan tahun.

Sebelum Home Alone, ia muncul di beberapa film seperti Uncle Buck (1989), yang mempertemukannya dengan sutradara John Hughes.

Di masa puncaknya, ia menjadi aktor cilik dengan bayaran tertinggi, menjadikannya salah satu sosok terkaya di Hollywood pada usia yang sangat muda.

Bagi Anda yang ingin mengeksplorasi karya-karya terbaik dari Macaulay Culkin, deretan film yang melibatkan dirinya bisa memberikan pengalaman menonton yang sangat beragam.

Rekomendasi Film Macaulay Culkin Terbaik

Berikut adalah rekomendasi film Macaulay Culkin terbaik yang menampilkan keahlian aktingnya yang luar biasa dan kemampuannya untuk bertransformasi dalam berbagai peran:

1. Home Alone (1990) & Home Alone 2: Lost in New York (1992)

Home Alone (1990) & Home Alone 2: Lost in New York (1992) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Keluarga, Natal

Rating (IMDb) : Home Alone (1990) 7.8/10, Home Alone 2: Lost in New York (1992) 6.9/10

Pemain : Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard

Situs atau platform streaming : Disney+

: Disney+ Tonton trailer: Home Alone (1990), Home Alone 2 (1992)

Home Alone (1990) adalah film komedi keluarga yang telah menjadi klasik Natal sepanjang masa, disutradarai oleh Chris Columbus dan ditulis oleh John Hughes.

Film pertama ini mengisahkan tentang Kevin McCallister (Macaulay Culkin), seorang bocah berusia 8 tahun yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di rumah ketika keluarganya pergi berlibur ke Paris.

Awalnya, Kevin merasa senang dengan kebebasannya yang baru, namun kebahagiaan tersebut segera berubah ketika ia harus melindungi rumahnya dari sepasang pencuri ceroboh, Harry dan Marv (Joe Pesci dan Daniel Stern), yang berniat merampok rumahnya.

Kevin menggunakan kecerdasannya untuk memasang serangkaian jebakan lucu namun efektif untuk menggagalkan upaya pencurian tersebut.

Home Alone 2: Lost in New York (1992), sekuel yang juga disutradarai oleh Chris Columbus, menceritakan kisah Kevin yang kembali terpisah dari keluarganya saat liburan.

Kali ini, Kevin secara tidak sengaja naik pesawat ke New York City sementara keluarganya pergi ke Miami.

Di kota tersebut, Kevin bertemu lagi dengan Harry dan Marv yang ingin merampok sebuah toko mainan besar.

Kevin kembali bertindak cerdas dengan memasang jebakan yang lebih besar dan lebih berbahaya untuk menggagalkan rencana pencurian mereka.

Peran Macaulay Culkin sebagai Kevin McCallister telah menjadi sangat ikonik dan mendefinisikan kariernya sebagai aktor cilik.

Aktingnya yang natural dan lucu, dengan kombinasi antara kelicikan dan kepolosan, membuatnya sangat memikat penonton.

Ia berhasil menciptakan karakter yang tidak hanya nakal dan pemberani, tetapi juga menggemaskan dan menyentuh hati di saat-saat tertentu.

Bahkan, meskipun masih anak-anak, Culkin menunjukkan profesionalisme luar biasa di lokasi syuting.

Salah satu bukti kematangannya adalah bagaimana Joe Pesci, yang berperan sebagai Harry, sengaja menghindari interaksi dengan Culkin di lokasi syuting agar reaksinya di depan kamera menjadi lebih natural dan terasa nyata.

Perannya dalam Home Alone 2 bahkan menjadikannya aktor cilik dengan bayaran tertinggi pada saat itu, yaitu sekitar US$4,5 juta atau sekitar Rp9.2 miliar dengan asumsi kurs pada saat itu sebesar Rp2.050, membuktikan betapa besar dampak dari perannya di dua film ini.

Review IMDb oleh Slarkshark:

Saya sebenarnya lebih menikmati yang ini daripada yang pertama. Senang melihat beberapa tempat ikonik di Kota New York, dan bagaimana tampilannya pada tahun 1992. Formula ceritanya sangat mirip dengan yang pertama, tapi tentunya kali ini berlatar di NYC, jadi ada banyak potensi untuk ide-ide berbeda yang saya rasa dimanfaatkan dengan baik. Tertawa terus sepanjang film dari semua karakter. Penambahan Tim Curry sangat luar biasa. Joe Pesci dan Daniel Stern selalu membuat saya tertawa dalam peran mereka sebagai Wet/Sticky Bandits. Sekuel yang sangat bagus yang berhasil di hampir semua aspek, terutama dalam menghadirkan suasana Natal.

2. My Girl (1991)

My Girl (1991) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Komedi Romantis

Rating (IMDb) : 7.4/10

Pemain : Anna Chlumsky, Macaulay Culkin, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Griffin Dunne

Situs atau platform streaming : Apple TV, Google Play Movies

: Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: My Girl (1991)

My Girl (1991) adalah film drama komedi romantis yang menyentuh hati dan mengharukan, berfokus pada kisah persahabatan anak-anak yang tumbuh dewasa.

Film ini berlatar musim panas tahun 1972 di Madison, Pennsylvania, dan mengikuti kehidupan Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky), seorang gadis berusia 11 tahun yang hipokondriak dan terobsesi dengan kematian.

Vada tumbuh di rumah pemakaman yang dikelola oleh ayahnya, Harry (Dan Aykroyd), seorang duda yang terkesan kaku dan mengabaikan emosi, serta merasa bersalah karena ibunya meninggal saat melahirkannya.

Vada menjalin persahabatan yang sangat berharga dengan Thomas J. Sennett (Macaulay Culkin), seorang anak laki-laki yang alergi terhadap segala hal.

Keduanya menghabiskan musim panas bersama, menghadapi banyak perubahan dalam hidup mereka, seperti ciuman pertama, kehilangan, dan perubahan dalam hubungan keluarga.

Konflik emosional semakin kompleks ketika ayah Vada mulai jatuh cinta pada wanita baru, Shelly (Jamie Lee Curtis), yang bekerja di rumah duka tempat ayahnya bekerja.

Peran Macaulay Culkin sebagai Thomas J. Sennett dalam film ini menunjukkan sisi lain dari aktingnya yang lebih rapuh, sensitif, dan penuh perasaan, berbeda jauh dari karakter nakal di Home Alone.

Chemistry antara Culkin dan Anna Chlumsky sebagai Vada dianggap sebagai inti dari film ini, mereka memainkan persahabatan yang polos dan canggung, namun sangat bisa dipercaya.

Adegan-adegan emosional, terutama yang melibatkan alergi lebah, menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah film era 90-an.

Culkin berhasil membuktikan dirinya sebagai aktor cilik yang tidak hanya mampu bermain komedi, tetapi juga memainkan peran dramatis yang penuh perasaan.

Review IMDb oleh SnoopyStyle:

Ini tahun 1972 di kota kecil Madison, Pennsylvania. Tomboy Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) memiliki Thomas J (Macaulay Culkin) sebagai sahabat terbaiknya. Dia tinggal bersama ayahnya (Dan Aykroyd) dan neneknya di rumah pemakaman milik keluarganya. Suatu hari, Shelly DeVoto (Jamie Lee Curtis) menjawab iklan untuk menjadi ahli rias di rumah duka tersebut. Anna Chlumsky dan Macaulay Culkin tidak bisa lebih imut lagi. Anna mendapat beberapa dialog lucu yang hebat. Ini mungkin salah satu cerita coming-of-age terbaik dan paling manis. Romansa antara Dan Aykroyd dan Jamie Lee Curtis juga indah. Saya suka adegan bumper car-nya. Mungkin ada terlalu banyak spoiler. Saya rasa orang-orang takut terkejut. Film ini menangani kematian dengan cara yang elegan. Jangan khawatir, bahkan untuk anak-anak. Ini adalah film yang sangat bagus.

3. The Good Son (1993)

The Good Son (1993) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Psikologis

Rating (IMDb) : 6.4/10

Pemain : Elijah Wood, Macaulay Culkin, Wendy Crewson, David Morse

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video, Google Play Movies, Apple TV

: Amazon Prime Video, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: The Good Son (1993)

The Good Son (1993) adalah thriller psikologis yang menampilkan Macaulay Culkin dalam peran yang sangat berbeda dari citra komedi ciliknya.

Film ini bercerita tentang Mark Evans (Elijah Wood), seorang anak laki-laki yang berduka setelah ibunya meninggal dan dikirim untuk tinggal bersama pamannya di Maine.

Di sana, Mark bertemu dengan sepupunya, Henry Evans (Macaulay Culkin), yang awalnya terlihat seperti anak yang sopan dan ramah.

Namun, tidak lama kemudian, Mark menyadari bahwa Henry adalah seorang psikopat cilik yang manipulatif, kejam, dan memiliki ketertarikan abnormal pada kematian.

Konflik film memuncak ketika Mark mencoba memperingatkan orang dewasa di sekitarnya tentang bahaya yang ada, namun tidak ada yang mempercayainya.

Sementara itu, Henry merencanakan sesuatu yang lebih besar dan berbahaya, termasuk ancaman terhadap adik perempuannya sendiri.

Peran Macaulay Culkin sebagai Henry Evans adalah salah satu penampilan terbaiknya, menunjukkan keberaniannya untuk mengubah citra anak cilik yang dikenal luas dalam peran komedi menjadi sosok psikopat yang dingin dan penuh perhitungan.

Akting Culkin dalam film ini mendapat ulasan campuran, beberapa kritikus memuji penampilannya yang sangat meyakinkan, sementara yang lain merasa bahwa ia kurang menunjukkan "kegelapan" yang dibutuhkan untuk karakter tersebut.

Meskipun demikian, The Good Son tetap dianggap sebagai langkah besar dalam karier Culkin, menandakan keberhasilannya beralih dari peran cilik ke genre thriller yang lebih gelap.

Review IMDb oleh whpratt1:

Film ini membuat mata saya terpaku di layar dari awal hingga akhir. Macaulay Culkin (Henry Evans, "Party Monsters", 2003) memberikan salah satu penampilan terbaiknya dan benar-benar menunjukkan bakat hebatnya yang membuat Anda membencinya sepanjang film. Henry harus berbagi rumah dengan seorang anak laki-laki muda yang baru saja kehilangan ibunya dan sedang berduka, anak dari David Morse (Jack, "Hack", TV Series, 2002) yang harus meninggalkannya dengan keluarga saudaranya. Kekacauan mulai terjadi setelah kedua anak laki-laki itu saling mengenal. Jika Anda menonton film The Bad Seed, Anda akan memiliki gambaran tentang apa yang akan terjadi. Ini adalah film yang penuh ketegangan dan membuat Anda penasaran bagaimana cerita ini akan berakhir! Jika Anda menyukai Macaulay Culkin, ini adalah FILM TERBAIKnya!

4. Getting Even with Dad (1994)

Getting Even with Dad (1994) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Keluarga

Rating (IMDb) : 4.9/10

Pemain : Macaulay Culkin, Ted Danson, Glenne Headly, Saul Rubinek

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video, Tubi, Google Play Movies

: Amazon Prime Video, Tubi, Google Play Movies Tonton trailer: Getting Even with Dad (1994)

Getting Even with Dad (1994) adalah film komedi keluarga yang mengisahkan tentang hubungan antara seorang penjahat kelas teri dan anak laki-lakinya.

Ray Gleason (Ted Danson), seorang mantan narapidana dan perancang kue, berencana melakukan perampokan koin langka terakhir sebelum pensiun.

Namun, rencananya terganggu ketika anak laki-lakinya, Timmy (Macaulay Culkin), tiba-tiba dititipkan kepadanya.

Timmy, yang merasa diabaikan oleh ayahnya, menemukan koin hasil curian Ray dan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pemerasan terhadap ayahnya, dengan syarat bahwa Ray harus menghabiskan waktu bersamanya melakukan aktivitas menyenangkan layaknya ayah dan anak normal.

Peran Macaulay Culkin sebagai Timmy Gleason dalam Getting Even with Dad dianggap kurang kuat dibandingkan dengan penampilannya di Home Alone.

Meskipun Timmy adalah karakter yang pintar dan nakal, akting Culkin dinilai sedikit formulaik dan tidak seimpactful peran-perannya sebelumnya.

Beberapa kritikus merasa bahwa perannya terasa "datar" dan tidak seberwarna peran-peran sebelumnya.

Namun, ada juga penonton yang merasa bahwa karakter Timmy tetap menghibur, dengan nuansa melankolis yang memberi kedalaman pada komedi film ini.

Review IMDb oleh willowjv:

Saya menonton ini lagi baru-baru ini, dan film ini sejak terakhir kali saya tonton waktu saya masih kecil (film ini tayang tahun saya lahir) dan tidak mendapatkan pengakuan yang seharusnya. Ini pada dasarnya adalah komedi slapstick, dan seluruh cast bekerja dengan sangat baik. Saya selalu suka film-film Macaulay Culkin. Dia adalah aktor cilik yang cukup bagus dan benar-benar lucu (saya sempat sedikit naksir dia waktu usia 7 atau 8 tahun). Selain rambut panjangnya, Ted juga luar biasa. Saya tidak mengerti kenapa orang-orang memberi rating rendah. Film ini tidak dimaksudkan untuk menjadi drama atau thriller, hanya sebuah komedi. Yah, saya menikmatinya!

5. Ri¢hie Ri¢h (1994)

Ri¢hie Ri¢h (1994) (Foto: prime video)

Genre : Komedi, Petualangan

Rating (IMDb) : 5.5/10

Pemain : Macaulay Culkin, John Larroquette, Edward Herrmann, Jonathan Hyde

Situs atau platform streaming : Google Play Movies

: Google Play Movies Tonton trailer: Ri¢hie Ri¢h (1994)

Ri¢hie Ri¢h (1994) adalah film komedi-petualangan yang diadaptasi dari komik Harvey Comics tentang anak terkaya di dunia, Richie Rich (Macaulay Culkin), yang memiliki segala sesuatu yang bisa dibayangkan, dari rumah mewah, pelayan pribadi, hingga McDonald's di rumahnya.

Namun, meskipun hidup dalam kemewahan, Richie merasa sangat kesepian karena tidak memiliki teman sebaya.

Konflik utama dimulai ketika Laurence Van Dough (John Larroquette), seorang eksekutif licik, berencana membunuh orang tua Richie untuk menguasai kekayaan keluarga Rich.

Richie kemudian harus menggunakan kecerdasannya dan dengan bantuan teman-temannya, ia berusaha menyelamatkan orang tuanya dan menghentikan rencana jahat tersebut.

Peran Macaulay Culkin sebagai Richie Rich dianggap unik, karena film ini menandai titik balik dalam kariernya.

Pada usia 14 tahun, Culkin sudah mulai beranjak remaja, dan hal ini tampak jelas dalam aktingnya, yang membuat beberapa kritikus merasa peran Richie sedikit kurang "anak-anak".

Meskipun begitu, Culkin masih berhasil memberi kesan polos dan menarik pada karakter Richie, menyeimbangkan antara kemewahan dan kesepian yang dirasakannya.

Film ini adalah yang terakhir Culkin perankan sebagai aktor cilik, dan meskipun mendapat ulasan campuran, Ri¢hie Ri¢h tetap menjadi momen penting dalam kariernya.

Review IMDb oleh robb4964:

Saya memberi film ini nilai 7 dari skala 1-10 karena saya mempertimbangkan bahwa ini adalah film anak-anak dan harus dinilai berdasarkan hal itu. Ketika film ini keluar, saya berusia 13 tahun dan tentu saja saya menikmatinya jauh lebih banyak pada saat itu dibandingkan sekarang. Namun, setelah menonton film ini sebagai anak-anak dan juga sebagai orang dewasa, saya ingat betapa saya sangat menikmatinya waktu kecil. Berdasarkan rating rendah 4.4, sepertinya orang-orang membandingkannya dengan film-film yang lebih kompleks dengan plot yang hebat. Anak-anak tidak seharusnya disuguhi hanya tema orang dewasa. Jadi, saat Anda memberi rating film ini, ingatlah siapa audiens yang dimaksudkan. Sebagai anak-anak, saya akan memberi film ini nilai 7. Apakah Anda akan menyetir mobil metro dan berharap performanya seperti Porsche?

6. Uncle Buck (1989)

Uncle Buck (1989) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Keluarga

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : John Candy, Macaulay Culkin, Jean Louisa Kelly, Gaby Hoffmann, Amy Madigan

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, Apple TV

: Prime Video, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: Uncle Buck (1989)

Uncle Buck (1989) adalah film komedi klasik yang ditulis dan disutradarai oleh John Hughes, yang juga dikenal sebagai otak di balik film-film terkenal seperti Home Alone dan Ferris Bueller's Day Off.

Film ini mengisahkan tentang Buck Russell (John Candy), seorang bujangan santai yang tidak terlalu bertanggung jawab namun memiliki hati yang besar.

Ketika saudara perempuannya dan suaminya menghadapi situasi darurat keluarga, Buck harus mengambil alih tugas merawat tiga keponakannya yang sulit, Tia (Jean Louisa Kelly), Miles (Macaulay Culkin), dan Maizy (Gaby Hoffmann).

Konflik utama dalam film ini muncul ketika Buck berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan suburban dan menghadapi karakter-karakter keponakannya yang tidak mudah diatur, terutama Tia, remaja pemberontak yang terus menantang autoritasnya.

Meskipun Buck tampak tidak serius dan ceroboh, ia berusaha menjadi pengasuh yang baik, sering kali menciptakan kekacauan lucu yang menjadi inti dari komedi film ini.

Peran Macaulay Culkin sebagai Miles Russell, anak keponakan Buck yang cerdas dan penasaran, sangat menonjol dan menjadi batu loncatan penting dalam kariernya sebelum meraih ketenaran global lewat Home Alone (1990).

Dalam film ini, Culkin yang baru berusia 8 tahun berhasil memberikan penampilan yang sangat lucu, cerdas, dan natural, yang memunculkan salah satu adegan ikonik di mana ia melakukan interogasi kepada Buck lewat slot surat di pintu.

Interaksi antara Culkin dan John Candy sangat luar biasa, menciptakan hubungan paman-keponakan yang tulus dan penuh kehangatan.

Film ini dengan cepat menjadi favorit banyak orang karena humor fisik yang khas dari Candy dan kecerdasan yang dibawa oleh Culkin.

Review IMDb oleh famousgir1:

Uncle Buck adalah komedi yang brilian dan menyenangkan untuk semua orang. John Candy memerankan Uncle Buck, seorang pria yang harus menjaga anak-anak saudaranya sementara saudaranya dan istrinya pergi. Anak-anak tersebut termasuk remaja pemberontak, Tia, dan dua anak kecil yang manis, Maisy dan Miles. Selain John Candy yang hebat, ada juga Gaby Hoffmann dan Macaulay Culkin yang berperan dalam film ini. Saya memberi Uncle Buck nilai 10/10.

7. Party Monster (2003)

Party Monster (2003) (Foto: prime video)

Genre : Drama, Kriminal, Biografi

Rating (IMDb) : 6.2/10

Pemain : Macaulay Culkin, Seth Green, Chloë Sevigny, Natasha Lyonne, Wilson Cruz

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Party Monster (2003)

Party Monster (2003) adalah film biografi kriminal yang diadaptasi dari buku Disco Bloodbath karya James St. James, yang menceritakan kehidupan Michael Alig, seorang promotor pesta terkenal di New York City pada awal 1990-an.

Alig dikenal sebagai "King of the Club Kids," sosok yang memimpin dunia malam yang glamor dan eksentrik.

Namun, kehidupan Alig berbalik tragis ketika ia terjerumus dalam kecanduan narkoba yang menghancurkan hidupnya dan memuncak pada tindak kriminal mengerikan, yaitu pembunuhan terhadap teman sekamarnya sekaligus pengedar narkoba, Angel Melendez.

Macaulay Culkin berperan sebagai Michael Alig, dan ini menandai kembalinya Culkin ke dunia akting setelah sembilan tahun absen dari layar lebar.

Perannya sebagai Alig yang narsistik dan gelisah mendapat ulasan yang beragam. Beberapa kritikus memuji penampilannya sebagai "berani" dan berhasil menangkap sisi dangkal serta kepribadian eksentrik Alig.

Namun, ada juga yang merasa bahwa penampilannya kurang meyakinkan, terutama jika dibandingkan dengan penampilan Seth Green sebagai James St. James.

Meskipun begitu, Party Monster jelas menjadi film yang sangat berbeda dari peran-peran komedi masa kecil Culkin, seperti yang kita lihat di Home Alone.

Review IMDb oleh Mr_Vai:

Alasan saya memberi film ini 10 bintang adalah karena tampilan dan suaranya. Film ini seperti melihat kilas balik dari era 1980-an. Maksud saya, Anda benar-benar berada di sana, di ruangan bersama mereka, saat mereka masuk dan mencium bau. Musiknya 1980-an, sikapnya 1980-an, sulit untuk menjelaskan. Banyak dari film ini terasa seperti mimpi. Selain itu, Culkin memukau sebagai karakter yang terlalu aneh untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tidak, cerita dan aktingnya tidak layak Oscar, tetapi penampilan visual dan suasana film ini, wow! Saya memprediksi film ini akan semakin populer seiring berjalannya waktu. Ini memiliki kualitas yang sama seperti film-film mid-night keren di era 1980-an. Saya sangat merekomendasikan film ini bagi mereka yang ingin sesuatu yang berbeda dan historis (dalam arti yang aneh).

8. Saved! (2004)

Saved! (2004) (Foto: amazon)

Genre : Komedi, Satir, Remaja

Rating (IMDb) : 6.7/10

Pemain : Jena Malone, Mandy Moore, Macaulay Culkin, Eva Amurri, Patrick Fugit

Situs atau platform streaming : Apple TV

: Apple TV Tonton trailer: Saved! (2004)

Saved! (2004) adalah film komedi satir yang menyentuh dan penuh humor, yang mengambil latar di sebuah sekolah menengah Kristen yang konservatif.

Film ini berfokus pada Mary (Jena Malone), seorang siswi populer yang hidupnya berantakan setelah pacarnya, Dean, mengaku gay.

Dalam upaya untuk "menyembuhkan" Dean, Mary malah berakhir hamil, dan akibatnya ia dikucilkan oleh teman-temannya, khususnya Hilary Faye (Mandy Moore), yang sangat fanatik.

Mary kemudian terpaksa bergabung dengan kelompok "misfits" (orang buangan) di sekolah tersebut, yang akhirnya membawa kisah film ini ke dalam tema penerimaan, toleransi, dan kasih sayang yang sebenarnya.

Peran Macaulay Culkin sebagai Roland, kakak laki-laki Hilary Faye yang menggunakan kursi roda, mendapatkan ulasan yang sangat positif.

Dalam film ini, Culkin berperan sebagai karakter yang cerdas, sarkastik, dan sedikit sinis, namun juga memiliki sisi yang lebih dalam dan tulus.

Penampilan Culkin berhasil membuktikan bahwa ia sudah lepas dari citra aktor cilik yang dulu ia bawa di film-film sebelumnya.

Karakternya yang penuh humor kering (dry humor) dan nuansa romantis yang subtil bersama Cassandra (Eva Amurri) memberikan dimensi yang lebih dalam pada film ini.

Saved! bukan hanya sekadar komedi remaja, tetapi juga sebuah kritik terhadap kemunafikan dan pendekatan penghakiman yang kaku dalam kehidupan agama dan remaja.

Review IMDb oleh mgoodst:

Bukan film yang buruk untuk konsumsi keluarga. Menghibur dan menyampaikan pesan dengan baik (bahwa orang Kristen harus bertindak seperti orang Kristen dan bukan orang yang besar kepala) tanpa terlalu kasar. Saya menonton ini dengan istri dan dua putri SMA saya... kami semua menikmatinya. Tentu saja, jika Anda orang yang "sophisticated", Anda mungkin akan mengejek film ini — tetapi lihatlah film ini untuk apa adanya, sebuah cerita sederhana dengan pemeran muda yang berbakat (bintang utamanya, Jena Malone, menyegarkan!), dan Anda akan menemukan bahwa film ini layak untuk ditonton dan uang yang dikeluarkan untuk menyewanya. Jika ada yang perlu dikritik, mungkin hanya durasinya yang pendek. Mereka bisa saja mengembangkan lebih banyak lagi dalam format yang lebih panjang. Namun, itu kritik kecil. Secara keseluruhan, film ini solid dan menghibur.

9. Changeland (2019)

Changeland (2019) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Drama

Rating (IMDb): 5.7/10

Pemain : Seth Green, Breckin Meyer, Macaulay Culkin, Brenda Song, Clare Grant

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video, Hulu, Paramount+

: Amazon Prime Video, Hulu, Paramount+ Tonton trailer: Changeland (2019)

Changeland (2019) adalah film komedi-drama yang menandai debut penyutradaraan Seth Green.

Film ini mengisahkan dua sahabat, Brandon (Seth Green) dan Dan (Breckin Meyer), yang pergi ke Thailand setelah Brandon mengetahui bahwa istrinya berselingkuh.

Perjalanan yang awalnya direncanakan sebagai kejutan ulang tahun pernikahan berubah menjadi perjalanan penemuan diri, di mana mereka berdua menghadapi perasaan yang mereka sembunyikan selama ini.

Selama perjalanan mereka di Phuket, mereka bertemu dengan berbagai karakter eksentrik yang membantu mereka untuk melihat hidup dari perspektif yang berbeda dan mendalam.

Macaulay Culkin berperan sebagai Ian, seorang teman lama Brandon yang memiliki pesona santai dan sifat yang sangat natural.

Meskipun perannya bukanlah yang utama, Culkin memberikan warna yang menyegarkan dengan penampilannya yang lebih dewasa, jauh dari sosok anak-anak yang dulu ia perankan.

Kehadirannya memberi nuansa indie yang ringan pada film ini, dan ia berperan sebagai salah satu karakter yang mampu memberikan dimensi lebih pada cerita yang sudah cukup emosional.

Selain itu, film ini juga menjadi momen istimewa bagi Culkin, karena Changeland mempertemukannya dengan Brenda Song, yang kemudian menjadi pasangannya dalam kehidupan nyata.

Review IMDb oleh jhmacleod: