10 Film Mark Wahlberg Terbaik Rating Tinggi, dari Aksi Brutal Sampai Drama Bikin Mewek!

Mark Wahlberg adalah aktor, produser, dan mantan rapper Amerika yang berhasil bertransformasi dari idola remaja “Marky Mark” menjadi salah satu bintang film terlaris di Hollywood.

Namanya mulai mendapat pujian lewat Boogie Nights dan The Departed (nominasi Oscar), sekaligus meraih sukses komersial melalui Ted dan seri Transformers.

Ia mengawali karier sebagai rapper dan model Calvin Klein, sebelum debut akting pada 1993 dan berkembang menjadi aktor papan atas.

Pada 2017, Mark Wahlberg bahkan dinobatkan sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di dunia.

Selain berakting, Wahlberg juga aktif sebagai produser, termasuk dalam serial Entourage dan film The Fighter yang masuk nominasi Oscar.

Berikut adalah rekomendasi film Mark Wahlberg terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan perpaduan akting kuat, cerita yang beragam, serta kualitas produksi yang solid:

1. Boogie Nights (1997)

Boogie Nights (1997) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.9/10

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

Film Boogie Nights adalah drama-komedi karya Paul Thomas Anderson yang mengambil latar di San Fernando Valley, Los Angeles, pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an.

Ceritanya mengikuti perjalanan Eddie Adams, seorang pemuda naif yang bekerja sebagai pencuci piring, yang kemudian “ditemukan” oleh sutradara film dewasa idealis, Jack Horner.

Eddie lalu menjelma menjadi bintang porno terkenal dengan nama Dirk Diggler.

Film ini tidak hanya menampilkan sisi glamor industri tersebut di era keemasannya, tetapi juga secara tajam menggambarkan kejatuhan Eddie akibat narkoba, ego, serta perubahan besar industri ke format video di tahun 1980-an.

Dengan jajaran pemeran ansambel yang luar biasa, film ini menghadirkan berbagai karakter kuat, seperti Amber Waves yang keibuan hingga Rollergirl yang ikonik.

Performa Mark Wahlberg sebagai Dirk Diggler dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Ia berhasil menampilkan transformasi karakter secara meyakinkan, dari sosok polos dan menawan, menjadi arogan di puncak kesuksesan, hingga akhirnya hancur dan rapuh akibat kecanduan.

Aktingnya memberikan keseimbangan antara kepolosan dan ego yang membuat karakternya terasa hidup dan kredibel sebagai seorang “bintang”.

review imdb by WHughes01: Ini sebenarnya bukan sepenuhnya ulasan, melainkan sebuah pernyataan bahwa sudah terbukti, sekali lagi, bahwa Academy lebih menghargai uang daripada pencapaian artistik. Saya juga harus mengatakan bahwa saya sedih karena para anggota IMDb yang biasanya artistik dan cerdas telah menyingkirkan film ini dari daftar Top 250. Boogie Nights adalah film yang kuat, mentah, dan berani dari segi naskah, penyutradaraan, dan akting. Sangat sedikit film yang bisa mengklaim “tiga mahkota” ini.

2. The Fighter (2010)

The Fighter (2010) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.8/10

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

The Fighter merupakan film drama biografi olahraga yang disutradarai oleh David O. Russell dan diangkat dari kisah nyata petinju “Irish” Micky Ward.

Film ini menyoroti perjuangan Micky untuk keluar dari bayang-bayang kakak tirinya, Dicky Eklund, yang bermasalah dengan narkoba, sekaligus menghadapi tekanan dari keluarganya yang cenderung toksik.

Di tengah berbagai kekalahan dan hambatan, Micky berusaha bangkit untuk meraih gelar juara dunia.

Didukung oleh akting kelas atas, terutama Christian Bale yang memenangkan Oscar, film ini tetap menjadikan Mark Wahlberg sebagai pusat emosional cerita.

Ia memerankan Micky Ward dengan pendekatan yang realistis dan membumi, seorang petarung tangguh di ring, tetapi pasif dan tertekan dalam kehidupan pribadi.

Dedikasinya terlihat jelas, apalagi Mark Wahlberg juga berperan sebagai produser dan mengembangkan proyek ini selama bertahun-tahun.

Hasilnya adalah performa yang jujur, kuat, dan penuh kedalaman emosional.

review imdb by jcaesar-01251: Dengar, saya suka film ini, saya pikir film ini luar biasa, tapi saya juga berpikir bahwa jika karakter-karakter di sini diperankan oleh aktor yang kurang efektif, film ini tidak akan sebagus ini. Kekurangan terbesar bagi saya adalah karakter utama memiliki kepribadian yang lebih lemah dibandingkan kebanyakan karakter olahraga dalam film bertema sport. Mickey Ward (Mark Wahlberg) memiliki saudara yang pecandu narkoba, mantan petinju hebat yang diperankan dengan sangat baik oleh Christian Bale, serta ibu yang juga manajer yang diperankan luar biasa oleh Melissa Leo. Mark Wahlberg memiliki kemampuan akting yang luas, dia aktor yang bagus, tetapi Mickey terasa kurang “hidup” bagi saya. Saya tidak terlalu terikat secara emosional dengan Mickey, jadi saat adegan tinju muncul, saya tidak terlalu peduli. Namun, penampilan para pemeran pendukung sangat luar biasa. Jika ada, itu sudah cukup untuk harga tiketnya.

3. Lone Survivor (2013)

Lone Survivor (2013) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.5/10

Situs atau platform streaming : Prime Video, CatchPlay+, Vidio

Lone Survivor adalah film perang aksi yang diangkat dari kisah nyata misi Navy SEALs Amerika Serikat dalam Operasi Red Wings di Afghanistan pada tahun 2005.

Cerita berfokus pada Marcus Luttrell dan timnya yang ditugaskan untuk menangkap atau membunuh pemimpin Taliban, Ahmad Shah.

Namun, misi tersebut berubah menjadi tragedi ketika keberadaan mereka diketahui oleh warga lokal dan akhirnya dibocorkan kepada musuh, memicu pertempuran brutal di medan pegunungan yang terisolasi.

Film ini dikenal dengan intensitas kekerasan perang yang tinggi dan nuansa realistis yang sangat kuat.

Mark Wahlberg memberikan performa maksimal sebagai Marcus Luttrell, menampilkan ketangguhan fisik sekaligus tekanan psikologis yang ekstrem.

Para aktor bahkan menjalani pelatihan khusus ala Navy SEALs untuk meningkatkan autentisitas.

Hasilnya, adegan pertempuran terasa sangat nyata dan brutal, sementara akting Wahlberg mampu menghadirkan penghormatan emosional terhadap kisah nyata yang tragis ini.

review imdb by s-klose: Jika Anda membaca buku dan mendengar wawancara dengan “lone survivor” asli, Anda tahu bahwa film ini dibuat sedekat mungkin dengan kejadian nyata. Keempat aktor benar-benar memberikan kemampuan terbaik mereka, dimulai jauh sebelum syuting ketika mereka menjalani pelatihan agar terlihat realistis. Film ini juga menjadi pengalaman paling visceral sejak Saving Private Ryan. Ada jatuhan dalam film ini yang bahkan terasa lebih menyakitkan hanya dengan menontonnya dibandingkan ketika saya mematahkan kaki dua tahun lalu. Dan dalam proses pembuatannya, Anda bisa melihat bahwa para stuntman gila benar-benar melakukan jatuhan itu, dan kabarnya tanpa mati. Tentu saja mustahil untuk “menspoiler” film ini karena judulnya sendiri, tetapi penting untuk dicatat bahwa pria yang membantu mengambil risiko seluruh desanya demi “orang Amerika”. Dan dia tidak berpikir dua kali. Kadang kita lupa bahwa tidak semuanya adalah Taliban. Pada akhirnya, ini adalah film yang wajib ditonton jika pernah ada.

4. Deepwater Horizon (2016)

Deepwater Horizon (2016) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.1/10

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Catchplay+

Deepwater Horizon mengangkat kisah nyata bencana ledakan rig minyak di Teluk Meksiko pada April 2010, yang menewaskan 11 orang dan menyebabkan salah satu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

Film ini berfokus pada 12 jam krusial sebelum dan sesudah ledakan, memperlihatkan bagaimana kegagalan sistem keamanan serta kelalaian perusahaan menjadi pemicu tragedi besar.

Cerita berpusat pada Mike Williams, seorang teknisi utama yang diperankan oleh Mark Wahlberg, yang harus bertahan hidup di tengah kobaran api dan ledakan dahsyat.

Mark Wahlberg berhasil menjadi pusat emosional film ini dengan menampilkan karakter yang ramah, kompeten, dan berani.

Meskipun subplot keluarganya terasa kurang dominan, aktingnya dalam adegan bencana sangat kuat dan mampu membuat penonton merasakan kepanikan serta perjuangan nyata para korban.

review imdb by alaanazrem: Saya adalah seorang insinyur yang bekerja di lepas pantai di Laut Utara. Saya menonton film ini malam ini di Inggris. Ini benar-benar film yang bagus, selamat untuk semua yang terlibat, kalian telah melakukan pekerjaan hebat dalam menunjukkan sedikit kehidupan di rig lepas pantai. Tampaknya dalam film ini kesalahannya ada pada BP, tetapi di dunia nyata di lokasi rig, setiap orang memiliki hak untuk STOP THE JOB jika ada sesuatu yang salah atau terjadi sesuatu yang tidak sesuai prosedur. Saya pernah bekerja di rig BP di Laut Utara dan saya pernah menghentikan pekerjaan ketika saya tidak puas dengan situasinya, dan saya mendapat dukungan penuh dari perusahaan jasa tempat saya bekerja serta BP sendiri memahami kekhawatiran saya. Jika Anda seorang insinyur, roughneck, derrickman, atau apa pun Anda di lokasi rig, jika Anda merasa ada yang salah dan tidak sesuai prosedur, STOP THE JOB. Saya melakukannya dan saya akan melakukannya lagi—lebih baik kehilangan pekerjaan daripada melihat orang meninggal. (Terima kasih sudah membaca ulasan saya)

5. Patriots Day (2016)

Patriots Day (2016) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.3/10

Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Prime Video

Patriots Day (2016) adalah film drama kriminal thriller yang diangkat dari kisah nyata pengeboman Boston Marathon tahun 2013.

Ceritanya dimulai dari suasana maraton yang penuh semangat, lalu berubah menjadi tragedi saat ledakan terjadi, hingga berlanjut pada perburuan besar-besaran terhadap pelaku, kakak beradik Tsarnaev, oleh FBI, kepolisian Boston, dan Watertown.

Film ini tidak hanya menampilkan aksi yang menegangkan, tetapi juga menyoroti sisi kemanusiaan, keberanian, solidaritas, dan ketahanan para korban serta petugas di tengah situasi krisis.

Mark Wahlberg memerankan Tommy Saunders, seorang sersan polisi yang sedang diskors namun justru berada di garis depan saat tragedi terjadi.

Karakternya merupakan gabungan dari beberapa sosok nyata, sehingga terasa membumi dan mudah dipahami sebagai representasi “orang biasa”.

Akting Wahlberg dinilai emosional dan relatable, sekaligus mampu menjadi penyeimbang antara ketegangan aksi dan drama manusia.

Sebagai produser sekaligus pemeran utama, ia juga berhasil menghadirkan rasa hormat terhadap para korban dan aparat, membuat film ini terasa kuat secara emosional tanpa kehilangan intensitasnya.

review imdb by fenix-24981: Saya sangat menikmati film ini sebagai seseorang dari Boston. Film ini tidak memiliki adegan aksi berlebihan atau akting yang berlebihan. Film ini hanya menceritakan kisahnya sebagaimana terjadi, dan saya sangat menyukainya. Ya, ada beberapa karakter dan elemen yang tidak benar-benar ada, tetapi saya pikir itu membuat alur film menjadi sedikit lebih lancar. Saya sangat merekomendasikan film ini.

6. Mile 22 (2018)

Mile 22 (2018) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 6.1/10

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

Mile 22 merupakan film aksi-thriller spionase garapan Peter Berg yang berfokus pada James Silva, seorang agen CIA yang memimpin tim rahasia bernama Overwatch.

Dalam cerita ini, tim Silva mendapatkan misi berbahaya untuk mengawal seorang polisi misterius bernama Li Noor, yang menyimpan informasi krusial untuk mencegah serangan teroris besar.

Misi tersebut tidak sederhana, mereka harus membawa Li Noor menempuh perjalanan sejauh 22 mil (sekitar 35 kilometer) di sebuah negara fiksi di Asia Tenggara menuju titik evakuasi, sambil terus diburu oleh berbagai pihak seperti polisi korup, geng jalanan, hingga militer yang ingin membungkam Li Noor.

Film ini mengandalkan tempo cepat, ketegangan tinggi, dan aksi brutal yang hampir tanpa jeda.

Mark Wahlberg memerankan James Silva sebagai sosok agen yang sangat intens, agresif, sering meledak secara emosional, dan memiliki masalah dalam mengontrol amarahnya.

Ini merupakan kolaborasi keempatnya dengan Peter Berg, dan di sini Wahlberg tampil seperti “mesin misi” yang dingin dan fokus.

Meski begitu, beberapa kritikus menilai karakternya terasa terlalu penuh kemarahan dan kurang sisi humanis.

Di sisi lain, kehadiran Iko Uwais justru banyak mencuri perhatian lewat koreografi aksi yang luar biasa, sehingga menciptakan kontras menarik antara gaya taktis Wahlberg dan aksi fisik eksplosif Iko.

review imdb by cyer32: Saya akan singkat saja. Saya rasa orang-orang tidak memahami film ini. Saya pikir Wahlberg memainkan perannya dengan sempurna, jika kita mempertimbangkan siapa karakternya. Seluruh pemeran tampil sangat baik. Melihat mereka dalam momen-momen mereka cukup efektif dalam membangun karakter untuk mendorong cerita. Adegan aksinya sangat bagus. Plotnya agak bisa ditebak, tetapi tetap memuaskan untuk ditonton. Saya merekomendasikannya. Saya sudah banyak menonton film buruk akhir-akhir ini sampai merasa membuang waktu, tetapi ini bukan salah satunya. Sampaikan salam saya ke ibumu.

7. Instant Family (2018)

Instant Family (2018) (Foto: plex)

Rating (IMDb) : 7.3/10

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Catchplay+

Instant Family adalah film drama komedi keluarga yang disutradarai oleh Sean Anders dan terinspirasi dari kisah nyata hidupnya sendiri.

Ceritanya mengikuti pasangan suami istri, Pete dan Ellie, yang memutuskan untuk mengadopsi anak melalui sistem foster care.

Awalnya mereka hanya ingin mengadopsi satu anak kecil, namun situasi berkembang tak terduga ketika mereka justru harus mengasuh tiga bersaudara sekaligus, Lizzy yang berusia 15 tahun dengan sifat pemberontak, serta dua adiknya yang masih kecil dan menggemaskan, Juan dan Lita.

Film ini dengan cerdas memadukan kekacauan, humor, dan kehangatan dalam perjalanan menjadi orang tua “instan”.

Mark Wahlberg tampil sangat baik sebagai Pete Wagner, menghadirkan sosok ayah yang realistis, tidak sempurna, sering salah langkah, tetapi tulus dan penuh usaha.

Chemistry-nya dengan Rose Byrne terasa sangat natural, membuat dinamika pasangan ini terasa hidup.

Mark Wahlberg juga mampu menyeimbangkan momen komedi yang ringan dengan adegan emosional yang menyentuh, terutama saat menghadapi trauma dan tantangan dalam mengasuh anak-anak tersebut.

review imdb by flicklover: Saya baru saja pulang dari menonton Instant Family bersama anak saya dan kami berdua sangat menyukainya. Jujur, ini adalah film yang sangat manis dan menghangatkan hati tentang pengasuhan anak asuh dan adopsi. Saya awalnya tidak berniat menulis ulasan, tetapi saya membaca satu ulasan yang sangat mengejutkan saya karena kebodohannya. Ulasan itu mengklaim bahwa film ini adalah propaganda pro-Trump!!! Itu sama sekali tidak benar. Ini adalah film yang sangat lucu dan menyentuh. Film ini tentang pasangan yang memutuskan menjadi orang tua asuh dan membawa pulang 3 anak, ya mereka Hispanik. Film ini sebagian besar membahas situasi secara komedi, tetapi juga memiliki drama yang menyentuh hati. Film ini ringan seperti bulu dan sangat menyenangkan. Bagi seseorang yang melihat film ini sebagai sesuatu selain film keluarga yang menghangatkan hati benar-benar tidak bisa saya pahami. BTW saya Hispanik dan TIDAK ADA yang ofensif dari film ini.

8. Ted (2012)

Ted (2012) (Foto: imdb)

Rating (IMDb): 6.9/10

Situs atau platform streaming : Google Play Movies

Ted (2012) adalah film komedi fantasi dewasa yang disutradarai oleh Seth MacFarlane, kreator Family Guy.

Film ini mengisahkan John Bennett, seorang pria yang saat kecil di tahun 1985 merasa kesepian dan berharap boneka beruang Natalnya bisa hidup sebagai sahabat.

Keajaiban itu benar-benar terjadi, dan kisah kemudian melompat 27 tahun ke depan ketika Ted masih “hidup” sebagai teman John, namun dengan kepribadian yang jauh dari kata polos, kasar, suka berpesta, merokok ganja, dan berbicara vulgar.

Sementara itu, John sudah dewasa tetapi belum bisa lepas dari ketergantungannya pada Ted, hingga konflik muncul ketika pacarnya, Lori, menuntutnya untuk bersikap lebih matang dan mulai meninggalkan kebiasaan kekanak-kanakannya.

Dengan premis yang unik dan humor dewasa yang khas, film ini menghadirkan kombinasi komedi absurd dan drama ringan tentang kedewasaan.

Mark Wahlberg dinilai sangat cocok memerankan John Bennett sebagai sosok “man-child”, pria dewasa yang masih kekanak-kanakan namun tetap simpatik.

Ia mampu berakting secara natural meskipun sebagian besar adegan mengharuskannya berinteraksi dengan karakter CGI, yaitu Ted yang diisi suaranya oleh Seth MacFarlane melalui teknik motion capture.

Chemistry antara Mark Wahlberg dan karakter Ted terasa kuat dan menjadi daya tarik utama film ini, membuat hubungan persahabatan mereka terasa hidup sekaligus menghibur sepanjang cerita.

review imdb by 0U: Sangat lucu dan di beberapa bagian sangat bodoh, Ted bukan hanya diperankan dengan sangat baik oleh para pemain bertabur bintang dan merupakan film satir yang sangat lucu dan konyol, tetapi juga memiliki naskah dan penyutradaraan yang mengesankan, musik dan suasananya sempurna sehingga membuatnya sangat mudah ditonton dan menghibur. Namun film ini memang terkadang mengulang dirinya sendiri dan terasa sedikit melelahkan serta lambat di beberapa bagian.

9. The Family Plan (2023)

The Family Plan (2023) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 6.3/10

Situs atau platform streaming : Apple TV+

The Family Plan adalah film aksi-komedi yang disutradarai oleh Simon Cellan Jones dan mengangkat konsep kehidupan ganda yang penuh konflik.

Cerita berpusat pada Dan Morgan, seorang mantan pembunuh bayaran elit pemerintah yang kini hidup sebagai pria biasa, menjadi penjual mobil, suami, dan ayah dari tiga anak di lingkungan pinggiran kota yang tenang.

Kehidupannya yang tampak sempurna mendadak runtuh ketika musuh dari masa lalunya berhasil melacak keberadaannya.

Untuk melindungi keluarganya tanpa membongkar identitas aslinya, Dan memutuskan mengajak mereka dalam perjalanan darat mendadak ke Las Vegas, yang kemudian berubah menjadi petualangan penuh aksi dan ketegangan.

Mark Wahlberg dinilai berhasil menggabungkan sisi aksi dan komedi dengan cukup baik.

Ia tampil meyakinkan dalam adegan fisik sebagai mantan pembunuh, sekaligus menghadirkan sisi humor sebagai ayah yang canggung namun penyayang.

Meski filmnya mendapat ulasan beragam, karisma Mark Wahlberg tetap menjadi daya tarik utama dan bahkan dianggap sebagai salah satu penampilannya yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

review imdb by ggarbagemail: Film yang (sebagian besar) ramah keluarga dan mudah ditebak, tetapi menyenangkan untuk ditonton bersama keluarga. Anda tidak perlu menjadi ahli plot untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana akhirnya, tetapi ada cukup banyak momen lucu dan adegan yang disunting dengan baik untuk membuat Anda tetap tertarik jika hanya ingin menikmati waktu bersama keluarga. Seperti yang saya baca dari ulasan lain, ini adalah film yang cocok untuk ditonton lalu dilupakan. Hiburan demi hiburan! Namun demikian, film ini mengingatkan tentang pentingnya keluarga dan perjuangan membesarkan remaja. Mereka cukup tepat dalam beberapa hal ini. Semoga dibuat lebih banyak film seperti ini agar saya bisa menikmatinya bersama keluarga.

10. Arthur the King (2024)

Arthur the King (2024) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.0/10

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, Bilibili (Bstation)

Arthur the King adalah film drama petualangan yang diadaptasi dari buku karya Mikael Lindnord berjudul Arthur - The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home.

Film ini menceritakan Michael Light, seorang atlet adventure racing yang sangat ambisius dan terobsesi untuk menang dalam perlombaan ekstrem selama lima hari di Republik Dominika.

Di tengah kompetisi yang melelahkan dan penuh tantangan, ia bertemu dengan seekor anjing liar yang terluka, yang kemudian diberinya nama Arthur.

Yang awalnya hanya pertemuan singkat, berubah menjadi ikatan emosional yang kuat ketika Arthur terus mengikuti tim tersebut menempuh perjalanan ratusan kilometer.

Kisah ini tidak hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang persahabatan, kesetiaan, dan kemanusiaan yang melampaui ambisi pribadi.

Mark Wahlberg berhasil menampilkan karakter yang kompleks, seorang pria ambisius yang perlahan melunak karena hubungan emosional dengan Arthur.

Aktingnya terasa hangat dan menyentuh, membuat penonton ikut larut dalam perjalanan emosional yang diangkat dari kisah nyata ini.