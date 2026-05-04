10 Film Michelle Yeoh dengan Rating Terbaik, dari Action Sampai Sci-Fi

Michelle Yeoh adalah aktris asal Malaysia yang mencetak sejarah sebagai perempuan Asia pertama peraih Oscar untuk Aktris Terbaik pada 2023.

Ia dikenal sebagai ikon film aksi global yang sukses berkarier dari Hong Kong hingga Hollywood selama lebih dari empat dekade.

Berbekal latar belakang tari, Yeoh kerap melakukan adegan laga sendiri dengan koreografi yang presisi.

Perannya dalam Everything Everywhere All at Once mengantarkannya meraih Academy Award, dan pada Februari 2026 ia mendapat bintang di Hollywood Walk of Fame atas kontribusinya di dunia film.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan akting kuat, cerita emosional, dan peran yang beragam, rekomendasi film terbaik Michelle Yeoh dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Michelle Yeoh yang Peroleh Rating Tinggi

1. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) / Wo Hu Cang Long

Genre : Wuxia, Drama, Aksi, Fantasi

: Wuxia, Drama, Aksi, Fantasi Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Michelle Yeoh, Chow Yun-fat, Zhang Ziyi, Chang Chen, Cheng Pei-pei

: Michelle Yeoh, Chow Yun-fat, Zhang Ziyi, Chang Chen, Cheng Pei-pei Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio

: Netflix, Vidio Tonton trailer: Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Film legendaris yang disutradarai oleh Ang Lee ini mengambil latar Dinasti Qing di Tiongkok dan menghadirkan kisah yang memadukan aksi bela diri yang indah dengan drama emosional yang mendalam.

Ceritanya berpusat pada Li Mu Bai (Chow Yun-fat), seorang pendekar pedang Wudang yang ingin pensiun dari dunia persilatan.

Ia mempercayakan pedang legendarisnya, Green Destiny, kepada sahabat sekaligus wanita yang diam-diam dicintainya, Yu Shu Lien (Michelle Yeoh), untuk diberikan kepada seorang bangsawan.

Namun situasi berubah drastis ketika pedang tersebut dicuri oleh Jen Yu (Zhang Ziyi), seorang wanita muda bangsawan yang memiliki kemampuan bela diri luar biasa tetapi memberontak terhadap aturan hidupnya.

Pencurian ini memicu rangkaian konflik yang melibatkan pertarungan spektakuler, hubungan cinta terpendam, hingga pencarian jati diri masing-masing karakter.

Sosok Lo “Dark Cloud” (Chang Chen), seorang bandit gurun sekaligus kekasih Jen, menambah kompleksitas cerita, sementara Jade Fox (Cheng Pei-pei) menjadi antagonis berbahaya dengan latar belakang dendam.

Peran Michelle Yeoh sebagai Yu Shu Lien sangat ikonik karena ia berhasil menghadirkan karakter pendekar wanita yang anggun namun kuat, penuh kontrol emosi, sekaligus menyimpan luka batin dari cinta yang tak tersampaikan.

Tanpa banyak efek visual, Michelle Yeoh menunjukkan kemampuan bela diri yang realistis dan elegan, menjadikannya salah satu performa terbaik dalam kariernya dan mengukuhkan statusnya sebagai bintang aksi kelas dunia.

Review IMDb oleh Xstal: Meringkuk dalam bayangan, bersembunyi di kegelapan, terjerat emosi, dengan hati yang tersembunyi, menunggu momen yang mungkin tak pernah terungkap—kesempatan untuk membuka tabir, membebaskan hasrat, dan melepaskan segala yang terpendam. Mengalir mulus seperti air di atas batu yang tergerus waktu, film ini menghadirkan kisah yang anggun dan memikat tentang benar versus salah, baik versus buruk, tentang belajar dan memaafkan, seperti yang jarang ditemukan. Sinematografinya luar biasa, akting dan penampilannya berada di level tertinggi, serta pesannya sederhana namun kuat. Benamkan diri Anda dalam sebuah karya sinema yang indah dan akan terus bertahan melampaui waktu.

2. Everything Everywhere All at Once (2022)

Genre : Sci-Fi, Komedi, Drama, Aksi

: Sci-Fi, Komedi, Drama, Aksi Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtis, Harry Shum Jr.

: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Jamie Lee Curtis, Harry Shum Jr. Situs atau platform streaming : HBO GO, Prime Video, Google Play Movies

: HBO GO, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Everything Everywhere All at Once (2022)

Disutradarai oleh duo kreatif Daniel Kwan dan Daniel Scheinert (The Daniels), film ini menawarkan pengalaman sinematik yang unik dengan memadukan absurditas sci-fi, aksi, dan drama keluarga yang emosional.

Cerita mengikuti Evelyn Wang (Michelle Yeoh), seorang imigran Tionghoa-Amerika yang hidupnya terasa kacau, usaha binatunya terancam karena masalah pajak, hubungannya dengan putrinya Joy (Stephanie Hsu) renggang, dan pernikahannya dengan Waymond (Ke Huy Quan) berada di ambang kehancuran.

Di tengah tekanan tersebut, Evelyn tiba-tiba terseret dalam petualangan multiverse, di mana ia harus terhubung dengan berbagai versi dirinya dari alam semesta lain untuk memperoleh kemampuan unik dan menyelamatkan realitas.

Konsep ini menjadi fondasi cerita yang liar sekaligus emosional, karena di balik kekacauan multiverse, inti film tetap berfokus pada hubungan ibu dan anak, krisis eksistensial, serta pengalaman hidup sebagai imigran.

Michelle Yeoh tampil luar biasa dengan performa yang sangat kompleks, ia memainkan berbagai versi karakter sekaligus, mulai dari sosok ibu biasa yang lelah hingga petarung tangguh dalam dunia alternatif.

Ia mampu menyatukan aksi, komedi absurd, dan emosi mendalam dengan sangat mulus.

Aktingnya di film ini secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam karier Michelle Yeoh dan memperkuat posisinya sebagai aktris dengan jangkauan performa yang sangat luas.

Review IMDb oleh dvqpbfp: Siapa pun yang mengira film ini hanya tentang multisemesta benar-benar melewatkan inti ceritanya. Multisemesta hanyalah metafora untuk kehidupan lain yang lebih “sukses” atau menarik yang sering kita bayangkan. Mengutip dialognya: “Di sini, yang kita dapatkan hanyalah beberapa kepingan waktu kecil di mana semua ini terasa masuk akal.” Lalu jawabannya: “Maka aku akan menghargai kepingan waktu itu.” Jadi, makna hidup bukan tentang kesuksesan, kemewahan, atau pencapaian. Seperti yang dikatakan film ini, dalam hidup “tidak ada yang benar-benar berarti.” Hidup adalah tentang hubungan dan momen-momen kecil itu—“kepingan waktu” yang kita bagikan bersama orang lain, menciptakan kenangan indah yang mendefinisikan hidup kita. Hanya beberapa momen kecil yang penuh keajaiban.

3. Memoirs of a Geisha (2005)

Genre : Drama, Romansa, Sejarah

: Drama, Romansa, Sejarah Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Zhang Ziyi, Michelle Yeoh, Gong Li, Ken Watanabe, Suzuka Ohgo

: Zhang Ziyi, Michelle Yeoh, Gong Li, Ken Watanabe, Suzuka Ohgo Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, Prime Video

: Netflix, Vidio, Prime Video Tonton trailer: Memoirs of a Geisha (2005)

Diadaptasi dari novel karya Arthur Golden, film ini berlatar di Kyoto sebelum dan sesudah Perang Dunia II, dan mengisahkan perjalanan hidup Chiyo Sakamoto (Zhang Ziyi), seorang gadis dari desa nelayan yang dijual ke rumah geisha (okiya).

Kehidupannya dimulai dari posisi paling bawah sebagai pelayan yang harus menghadapi kerasnya lingkungan serta tekanan dari geisha lain, terutama Hatsumomo (Gong Li) yang penuh kecemburuan.

Seiring waktu, Chiyo mendapatkan kesempatan untuk dilatih oleh Mameha (Michelle Yeoh), seorang geisha senior yang elegan dan berpengaruh.

Di bawah bimbingannya, Chiyo bertransformasi menjadi Sayuri Nitta, geisha legendaris yang dikenal karena kecantikan, kecerdasan, dan pesonanya.

Cerita ini menyoroti persaingan, pengorbanan, serta perjuangan mempertahankan martabat dalam dunia yang penuh aturan ketat dan intrik sosial.

Peran Michelle Yeoh sebagai Mameha sangat penting karena ia menjadi mentor yang membentuk perjalanan hidup Sayuri.

Ia menampilkan karakter yang anggun, bijaksana, dan penuh kendali, sekaligus tegas dalam menghadapi realitas keras dunia geisha.

Aktingnya memberikan keseimbangan emosional dalam film, terutama sebagai kontras dari karakter Hatsumomo yang lebih agresif dan emosional.

Review IMDb oleh Calicodreamin: Sebagai seseorang yang membaca bukunya sebelum menonton filmnya, saya puas dengan adaptasinya. Bagian-bagian penting ditonjolkan dengan tepat, dan pemotongan yang dilakukan terasa perlu demi durasi. Ceritanya benar-benar tragis sekaligus indah, dan para aktor sangat cocok dengan karakter mereka. Akting yang hebat serta sinematografi yang indah. Adegan tarian Sayuri sangat memukau.

4. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Genre : Aksi, Superhero, Fantasi

: Aksi, Superhero, Fantasi Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-wai, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang, Fala Chen, Benedict Wong

: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-wai, Michelle Yeoh, Meng'er Zhang, Fala Chen, Benedict Wong Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

: Disney+ Hotstar Tonton trailer: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Sebagai bagian dari Marvel Cinematic Universe, film ini memperkenalkan Shang-Chi, seorang pahlawan dengan latar belakang keluarga yang kompleks.

Ia adalah anak dari Xu Wenwu (Tony Leung), pemimpin organisasi kriminal kuno Ten Rings.

Setelah melarikan diri dari masa lalunya untuk hidup normal di San Francisco, Shang-Chi terpaksa kembali menghadapi ayahnya dan masa lalu yang selama ini ia hindari.

Cerita berkembang menjadi konflik keluarga yang emosional, dipadukan dengan aksi bela diri yang memukau serta elemen mitologi Tiongkok, termasuk dunia mistis Ta Lo.

Di sinilah Michelle Yeoh berperan sebagai Ying Nan, bibi Shang-Chi yang menjadi penjaga tradisi dan pengetahuan kuno.

Peran Yeoh memberikan kedalaman emosional dalam cerita, karena ia menjadi sosok mentor yang membantu Shang-Chi memahami warisan ibunya dan menguasai pendekatan bela diri yang lebih harmonis.

Dengan karisma yang tenang dan penuh wibawa, Michelle Yeoh menghadirkan figur yang mengayomi sekaligus kuat.

Review IMDb oleh crom-dubh: Film ini sangat menyenangkan. Ceritanya mungkin tidak seketat yang seharusnya, tetapi saya tetap menikmati keseluruhannya. Koreografi pertarungannya keren, dan semua adegan aksi disutradarai dengan sangat baik. Segalanya terasa memiliki tujuan dan sangat memacu adrenalin. Awal film terasa seperti film bela diri murni, lalu secara bertahap unsur fantasi mulai masuk, menciptakan kontras yang menarik. Musiknya juga memberikan kontribusi besar—mengingatkan saya pada bagaimana perpaduan elemen modern dengan orkestra tradisional bekerja dengan sangat baik di soundtrack Black Panther, bahkan menurut saya film ini melakukannya lebih baik. Secara keseluruhan, ini mungkin karya terbaik Marvel sejak Endgame.

5. Sunshine (2007)

Genre : Sci-Fi, Thriller, Psikologis

: Sci-Fi, Thriller, Psikologis Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Cillian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne, Michelle Yeoh, Hiroyuki Sanada, Cliff Curtis, Benedict Wong, Mark Strong

: Cillian Murphy, Chris Evans, Rose Byrne, Michelle Yeoh, Hiroyuki Sanada, Cliff Curtis, Benedict Wong, Mark Strong Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies (sewa/beli)

: Prime Video, Google Play Movies (sewa/beli) Tonton trailer: Sunshine (2007)

Disutradarai oleh Danny Boyle dan ditulis oleh Alex Garland, film ini mengambil latar tahun 2057 ketika matahari mulai sekarat dan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Sebuah tim astronot internasional dikirim dalam misi terakhir menggunakan pesawat Icarus II untuk menyalakan kembali matahari dengan bom nuklir raksasa.

Namun perjalanan ini tidak hanya menjadi tantangan fisik, melainkan juga psikologis.

Isolasi di luar angkasa, tekanan misi, dan kekaguman sekaligus ketakutan terhadap matahari perlahan menguji kewarasan para kru.

Ketegangan meningkat seiring konflik internal dan ancaman eksternal yang muncul selama perjalanan.

Michelle Yeoh berperan sebagai Corazon, ahli botani yang bertanggung jawab atas taman oksigen di pesawat, elemen vital bagi kelangsungan hidup seluruh kru.

Ia menampilkan karakter yang tenang, rasional, dan berorientasi pada sains, tetapi tetap memperlihatkan sisi manusiawi berupa ketakutan dan kerentanan ketika situasi semakin kritis.

Peran Michelle Yeoh menjadi penyeimbang emosional di tengah karakter lain yang lebih agresif dan tegang, sekaligus simbol harapan dan kehidupan di tengah kehampaan luar angkasa.

Review IMDb oleh alexanderleonard-77746: Film yang brilian karena banyak alasan (pacar saya memiliki pandangan yang sangat berbeda, tetapi saya justru menyukai diskusi yang muncul karenanya). Para pemainnya mampu bersinar dengan caranya masing-masing, visualnya tetap terasa luar biasa bahkan bertahun-tahun kemudian, musiknya mampu memicu merinding, dan konsepnya sangat menggugah pemikiran serta menyoroti berbagai aspek kemanusiaan. Bagi sebagian orang, babak ketiga mungkin terasa agak goyah, seolah arah penyutradaraan sempat berubah selama sekitar 20 menit, tetapi semuanya disatukan dalam akhir yang memukau. Skala luasnya ruang angkasa dibandingkan dengan ambisi manusia untuk mengendalikan takdir, serta ragam karakter yang dipercaya menyelamatkan bumi, berpadu secara indah sekaligus kelam. Jika sebuah film masih membuat saya memikirkan konsep, kepercayaan, dan moralitas setelah menontonnya, serta musiknya memberikan dampak emosional, maka sebagai sutradara saya bisa mengatakan itu adalah pekerjaan yang sangat berhasil.

6. The Children of Huang Shi (2008)

Genre : Drama, Perang, Sejarah

: Drama, Perang, Sejarah Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Jonathan Rhys Meyers, Radha Mitchell, Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Guang Li

: Jonathan Rhys Meyers, Radha Mitchell, Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Guang Li Situs atau platform streaming : Prime Video, BiliBili (Bstation), PLatform nonton film online

: Prime Video, BiliBili (Bstation), PLatform nonton film online Tonton trailer: The Children of Huang Shi (2008)

Film yang juga dikenal dengan judul Children of the Silk Road ini merupakan drama perang sejarah yang diangkat dari kisah nyata jurnalis Inggris, George Hogg, dan berlatar pada tahun 1937 saat pendudukan Jepang di Tiongkok dalam peristiwa Second Sino-Japanese War.

Disutradarai oleh Roger Spottiswoode dan dirilis pada April 2008, film ini menghadirkan perjalanan emosional yang penuh keberanian dan kemanusiaan di tengah kekejaman perang.

Ceritanya mengikuti George Hogg (Jonathan Rhys Meyers), yang berhasil melarikan diri dari eksekusi tentara Jepang dan akhirnya menemukan perlindungan di sebuah panti asuhan terpencil di Huang Shi.

Di sana, ia mengambil tanggung jawab besar untuk merawat sekitar 60 anak yatim piatu korban perang.

Bersama seorang perawat asal Australia, Lee Pearson (Radha Mitchell), dan pejuang Tiongkok Chen Hansheng atau Jack (Chow Yun-fat), Hogg memimpin anak-anak tersebut dalam perjalanan panjang dan berbahaya melintasi pegunungan sejauh ratusan mil demi menyelamatkan mereka dari ancaman wajib militer dan kekerasan perang.

Michelle Yeoh dalam film ini berperan sebagai Mrs. Wang, seorang aristokrat yang telah kehilangan segalanya akibat perang namun tetap menunjukkan kepedulian dan dedikasi tinggi terhadap perjuangan kemanusiaan.

Meskipun bukan tokoh utama, penampilannya sangat menonjol dengan kehadiran layar yang kuat dan elegan.

Ia menghadirkan karakter yang aristokrat namun tetap tangguh, sekaligus memberikan dukungan penting bagi Hogg dalam mempertahankan kehidupan anak-anak tersebut.

Review IMDb oleh Samuela55: Ini adalah film berkualitas tinggi yang sangat inspiratif. Akting Jonathan Rhys Meyers luar biasa. Pemandangannya indah dan anak-anak dalam film ini sangat menyentuh. Saya sangat merekomendasikan film ini. George Hogg digambarkan sebagai pahlawan sejati—ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak-anak tak berdosa, sekaligus untuk menyuarakan kebenaran. Orang tuanya adalah penganut pasifisme yang berani. Ia bergulat dengan dilema kapan pasifisme tepat diterapkan dan kapan harus melawan. Chow Yun-Fat dan Michelle Yeoh juga tampil luar biasa. Film ini juga menarik dan memberikan wawasan tentang periode sejarah dan lokasi yang tidak banyak dikenal di Barat.

7. American Born Chinese (2023)

Genre : Fantasi, Aksi, Komedi, Coming-of-age

: Fantasi, Aksi, Komedi, Coming-of-age Rating (IMDb) : 7.0–7.6/10

: 7.0–7.6/10 Pemain : Ben Wang, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jimmy Liu, Daniel Wu, Yeo Yann Yann, Chin Han

: Ben Wang, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jimmy Liu, Daniel Wu, Yeo Yann Yann, Chin Han Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

: Disney+ Hotstar Tonton trailer: American Born Chinese (2023)

Serial ini diadaptasi dari novel grafis karya Gene Luen Yang dan menghadirkan perpaduan unik antara kisah remaja (coming-of-age), aksi kung fu, serta fantasi mitologi Tiongkok.

Cerita berfokus pada Jin Wang (Ben Wang), seorang remaja Tionghoa-Amerika yang berusaha menavigasi kehidupan sosial di sekolah menengah, menghadapi tantangan adaptasi budaya, serta mencari jati diri di tengah tekanan identitas.

Kehidupan Jin berubah drastis ketika ia bertemu dengan siswa pertukaran baru bernama Wei-Chen (Jimmy Liu), yang ternyata adalah putra dari sosok mitologi legendaris Sun Wukong.

Wei-Chen sedang menjalankan misi penting untuk mencegah pemberontakan di dunia para dewa, sehingga membawa Jin terlibat dalam konflik besar antara dunia manusia dan dunia langit.

Michelle Yeoh berperan sebagai Guanyin, Dewi Welas Asih yang menjadi figur penting dalam membimbing Wei-Chen sekaligus memberikan arah bagi Jin.

Perannya sangat krusial karena ia menjadi jembatan antara dunia mitologi yang penuh kekacauan dan kehidupan manusia yang emosional.

Dengan penampilan yang elegan, berwibawa, dan tetap memamerkan kemampuan bela diri yang menjadi ciri khasnya, Michelle Yeoh berhasil menghadirkan karakter yang penuh ketenangan sekaligus kekuatan, sehingga memberikan keseimbangan emosional yang kuat dalam keseluruhan cerita.

Review IMDb oleh illiamrbabcock: Saya merasa serial ini sangat menyenangkan. Saya tumbuh bersama banyak teman dari Asia dan India, jadi terasa cukup akrab bagi saya. Penulisannya bagus, aktingnya juga kuat, dan humornya sangat pas. Saya yakin banyak orang mungkin tidak menyukainya karena, secara umum, orang Amerika kurang menikmati tontonan dengan subtitle. Tentu saja akan ada juga yang memberi penilaian buruk hanya karena latar etnis para pemainnya. Bagi saya, orang-orang seperti itu hanya dipenuhi kebencian terhadap apa pun yang berbeda dari mereka. Saya justru merasa ini adalah salah satu serial yang cukup realistis dalam menggambarkan perilaku siswa SMA. Dan pemeran utamanya, Ben Wang, sangat luar biasa—ia punya nuansa seperti Michael Cera versi Asia, dan itu bekerja dengan sangat baik. Saya benar-benar berharap ada musim berikutnya.

8. The Lady (2011)

Genre : Drama, Biografi, Romansa

: Drama, Biografi, Romansa Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Michelle Yeoh, David Thewlis, Jonathan Raggett, Htun Lin

: Michelle Yeoh, David Thewlis, Jonathan Raggett, Htun Lin Situs atau platform streaming : Catchplay+, Prime Video

: Catchplay+, Prime Video Tonton trailer: The Lady (2011)

Disutradarai oleh Luc Besson, film ini merupakan biopik yang mengangkat kisah nyata Aung San Suu Kyi, pemimpin gerakan demokrasi Myanmar sekaligus peraih Nobel Perdamaian.

Film ini tidak hanya berfokus pada perjuangan politiknya melawan rezim militer, tetapi juga menggambarkan sisi personal yang penuh pengorbanan, terutama dalam hubungannya dengan sang suami, Michael Aris (David Thewlis), dan anak-anak mereka.

Cerita menyoroti keputusan berat Suu Kyi untuk tetap berada di Myanmar demi memimpin perjuangan rakyatnya, meskipun ia harus terpisah dalam waktu lama dari keluarganya di Inggris dan hidup dalam tekanan tahanan rumah.

Film ini menjadi lebih dari sekadar kisah politik, melainkan juga potret cinta yang kuat dan penuh kesetiaan di tengah kondisi yang sangat sulit.

Michelle Yeoh memberikan penampilan yang luar biasa kuat, anggun, dan menyentuh sebagai Suu Kyi.

Ia melakukan persiapan mendalam, termasuk mempelajari bahasa Burma, menurunkan berat badan, dan menonton ratusan jam rekaman asli untuk meniru gestur dan cara bicara tokoh tersebut dengan sangat akurat.

Meskipun penyutradaraan film ini sempat dikritik oleh sebagian kritikus Barat karena dianggap terlalu melodramatis, akting Michelle Yeoh justru mendapatkan pujian luas dan menjadi kekuatan utama film ini, terutama di kawasan Asia.

Review IMDb oleh Old_Harrovian: Penampilan ini akan dikenang sebagai puncak akting, bahkan melampaui Sophie’s Choice (1982), dan menghadirkan pemenang Aktris Terbaik berikutnya. Ia kemungkinan besar akan kembali sering dinominasikan dan memenangkan penghargaan di masa depan. Selamat kepada Meryl Streep, peraih Aktris Terbaik di Academy Awards ke-84. Filmnya sendiri saya beri nilai 8,5/10, sementara Meryl Streep 12/10—rata-ratanya menjadi 9.

9. Crazy Rich Asians (2018)

Genre : Komedi, Romansa, Drama

: Komedi, Romansa, Drama Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, Awkwafina, Ken Jeong, Lisa Lu

: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, Awkwafina, Ken Jeong, Lisa Lu Situs atau platform streaming : Prime Video, Catchplay+, Netflix, Google Play Movies, Apple TV

: Prime Video, Catchplay+, Netflix, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: Crazy Rich Asians (2018)

Diadaptasi dari novel karya Kevin Kwan, film ini mengisahkan Rachel Chu (Constance Wu), seorang profesor ekonomi keturunan Tiongkok-Amerika yang pergi ke Singapura bersama pacarnya, Nick Young (Henry Golding), untuk menghadiri pernikahan sahabatnya.

Tanpa ia ketahui sebelumnya, Nick ternyata berasal dari keluarga super kaya dan berpengaruh di Singapura, menjadikannya salah satu bujangan paling diincar di kalangan sosialita.

Kehadiran Rachel langsung memicu kecemburuan sosial dan penolakan, terutama dari ibu Nick, Eleanor Young (Michelle Yeoh), yang memiliki pandangan tradisional dan standar tinggi terhadap calon pasangan anaknya.

Konflik antara Rachel dan Eleanor menjadi inti emosional film ini, di tengah kemewahan gaya hidup kelas atas yang ditampilkan secara glamor.

Michelle Yeoh tampil sangat brilian sebagai Eleanor Young, menghadirkan karakter yang elegan, dingin, dan penuh wibawa.

Ia tidak sekadar menjadi “antagonis”, tetapi menggambarkan sosok ibu yang kompleks, yang percaya bahwa tindakannya dilakukan demi menjaga tradisi dan kehormatan keluarga.

Penampilannya sangat kuat terutama dalam adegan konfrontasi yang tenang namun penuh ketegangan, menjadikannya salah satu aspek paling menonjol dalam film ini.

Review IMDb oleh MikeC19: Saya harus mengatakan bahwa saya sangat terkesan dengan film ini. Saya sudah sangat menantikannya, meskipun belum membaca materi aslinya, dan hasilnya bahkan lebih baik dari yang saya bayangkan. Banyak hal yang bisa diapresiasi! Pengambilan gambarnya sangat indah, lokasi-lokasinya juga terlihat luar biasa. Para pemainnya tampil sangat baik dan membuat karakternya terasa nyata. Saya suka bagaimana kita bisa memahami tindakan dan alasan di balik perilaku mereka. Ini jelas salah satu film terbaik tahun ini dalam segala aspek. Benar-benar film yang fantastis!

10. Wing Chun (1994)

Genre : Aksi, Komedi, Bela Diri

: Aksi, Komedi, Bela Diri Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Michelle Yeoh, Donnie Yen, Cheng Pei-pei, Waise Lee, Kingdom Yuen, Norman Chui

: Michelle Yeoh, Donnie Yen, Cheng Pei-pei, Waise Lee, Kingdom Yuen, Norman Chui Situs atau platform streaming : Vidio, Bilibili.tv

: Vidio, Bilibili.tv Tonton trailer: Wing Chun (1994)

Film aksi-komedi klasik ini berfokus pada Yim Wing Chun (Michelle Yeoh), seorang wanita tangguh yang menguasai kung fu untuk melindungi desa dan keluarganya dari ancaman bandit yang dipimpin oleh sosok eksentrik bernama “Flying Chimpanzee”.

Selain menghadapi bahaya fisik, Wing Chun juga harus berhadapan dengan tekanan sosial karena dianggap terlalu maskulin oleh masyarakat desa akibat kemampuannya dalam bertarung.

Cerita menjadi semakin menarik dengan hadirnya unsur romansa komedi ketika teman masa kecilnya, Leung Pok To (Donnie Yen), kembali ke dalam hidupnya.

Interaksi mereka menghadirkan keseimbangan antara humor ringan dan aksi bela diri yang intens.

Peran Michelle Yeoh dalam film ini sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam karier awalnya.

Ia melakukan sebagian besar adegan aksi sendiri dengan disiplin tinggi, memadukan teknik bela diri yang presisi dengan gerakan yang anggun seperti tarian.

Ia juga berhasil menghadirkan karakter wanita mandiri yang kuat, sekaligus menantang stereotip gender pada masanya.

Penampilannya terasa santai, menghibur, namun tetap memukau dalam setiap adegan pertarungan, menjadikan film ini salah satu karya aksi solo paling ikonik dalam filmografinya.