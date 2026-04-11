10 Film Remaja Indonesia Rating Tinggi, Penuh Drama dan Romansa yang Menggugah!

Posesif (2017), salah satu film remaja Indonesia dengan rating 7.3/10 di IMDb (Foto: imdb)

Ingin menonton film remaja Indonesia yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh emosi dan memberikan pelajaran berharga? Temukan pilihan film remaja Indonesia dengan rating tinggi yang siap membawa Anda ke dalam kisah penuh warna dan makna.

Film remaja Indonesia menarik karena mengangkat cerita yang relatable, penuh nostalgia masa sekolah, dan romansa manis yang bikin baper.

Banyak yang diadaptasi dari novel best-seller dengan basis penggemar yang kuat, membuatnya semakin menarik.

Visual estetis dan karakter unik juga jadi daya tarik utama bagi penonton muda. Tema persahabatan, cinta monyet, dan kehidupan sekolah sering kali diangkat, membangkitkan kenangan masa lalu yang dekat dengan pengalaman sehari-hari penonton.

Bagi Anda yang mencari tontonan yang menyentuh perasaan, deretan film remaja Indonesia terbaik dengan rating tinggi bisa menjadi pilihan menarik.

Film-film ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang berharga.

Rekomendasi Film Remaja Indonesia Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film remaja Indonesia terbaik dengan rating tinggi yang penuh dengan kisah emosional, relatable, dan inspiratif yang wajib Anda tonton:

1. Dear Nathan (2017)

Dear Nathan (2017) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Remaja

Rating (IMDb) : 6.8/10

Pemain : Jefri Nichol, Amanda Rawles, Surya Saputra, Rayn Wijaya, Diandra Agatha, Bebby Tsabina, Chicco Kurniawan

Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix

: Vidio, Netflix Tonton trailer: Dear Nathan (2017)

Film Dear Nathan (2017) adalah adaptasi dari novel populer karya Erisca Febriani yang mengisahkan kehidupan remaja yang penuh gejolak dan perasaan pertama kali jatuh cinta.

Salma (Amanda Rawles), seorang siswi pindahan yang awalnya sangat fokus pada pelajaran, bertemu dengan Nathan (Jefri Nichol), seorang siswa nakal dengan hobi tawuran.

Meskipun keduanya awalnya tidak saling suka, hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang indah.

Namun, cerita ini tidak hanya berfokus pada romansa, tetapi juga mengeksplorasi latar belakang keluarga Nathan yang penuh luka dan tantangan.

Nathan berusaha berubah menjadi sosok yang lebih baik demi orang-orang yang ia cintai, terutama Salma.

Para pemeran seperti Surya Saputra sebagai ayah Nathan, Rayn Wijaya, Diandra Agatha, dan Bebby Tsabina turut memberikan nuansa yang kuat dalam film ini.

Film ini cocok untuk ditonton remaja karena menggambarkan dinamika kehidupan SMA yang realistis, dari masalah kencan pertama hingga tekanan orang tua.

Dear Nathan juga menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang perubahan pribadi, empati, dan keluarga, dengan arahan yang pas dari Indra Gunawan, yang tidak terjebak dalam melodrama berlebihan.

Karakter-karakter dalam film ini menggambarkan dengan sangat baik perjuangan dalam menghadapi latar belakang keluarga yang kompleks dan cara mereka tumbuh bersama.

Penggambaran hubungan yang tumbuh dari ketidaksukaan menjadi cinta ini sangat relate dengan pengalaman banyak remaja, yang sering kali harus berhadapan dengan ketegangan dan tekanan dalam mencari jati diri mereka.

Review IMDb oleh keziadahsyat:

Dear Nathan adalah salah satu film favorit saya, karena alur ceritanya menarik, lucu, dan tidak membosankan. Dear Nathan juga memberikan gambaran kehidupan yang layak untuk ditiru. Ada banyak sisi positif yang bisa diambil dari film ini.

2. Galih & Ratna (2017)

Galih & Ratna (2017) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Remaja

Rating (IMDb) : 6.9/10

Pemain : Refal Hady, Sheryl Sheinafia, Joko Anwar, Maudy Koesnaedi, Ayu Dyah Pasha, Dian Sastrowardoyo (cameo)

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Galih & Ratna (2017)

Galih & Ratna (2017) adalah remake modern dari film klasik Gita Cinta dari SMA (1979) yang kini disesuaikan untuk generasi milenial.

Disutradarai oleh Lucky Kuswandi, film ini menggambarkan kisah cinta pertama remaja yang sederhana namun penuh gejolak.

Galih (Refal Hady), seorang siswa introvert yang gemar mendengarkan musik klasik, bertemu dengan Ratna (Sheryl Sheinafia), siswi baru yang lebih modern dan ceria.

Walaupun cinta pertama mereka sangat manis, hubungan ini harus menghadapi banyak tantangan, termasuk ambisi orang tua dan perbedaan dunia yang mereka miliki.

Film ini sangat cocok untuk remaja, karena cerita yang relatable dengan kehidupan mereka, mulai dari kegalauan cinta hingga tekanan orang tua.

Galih & Ratna juga menawarkan visual dan musik modern, dengan soundtrack catchy yang membuat film ini semakin enak ditonton.

Gaya modern yang stylish dan alur cerita yang ringan menjadikannya pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari romansa remaja yang tidak terlalu berat, namun tetap menghibur.

Ada banyak tema yang dieksplorasi dalam film ini, seperti pencarian jati diri, impian masa muda, dan perasaan cinta pertama yang sering kali terasa rumit, sehingga film ini sangat relate bagi banyak remaja yang sedang berada dalam fase pencarian identitas dan tujuan hidup mereka.

Bahkan, penampilan musik dari Sheryl Sheinafia menambah nilai plus, karena tidak hanya menghadirkan suasana yang cocok dengan zaman milenial, tetapi juga memberikan nuansa emosional dalam cerita cinta mereka.

Seiring berjalannya cerita, film ini menunjukkan bahwa meskipun cinta pertama sering kali manis dan penuh kenangan, perjalanan cinta yang sebenarnya juga penuh dengan tantangan dan perbedaan.

Review IMDb Galih & Ratna (2017):

(Tidak ada review)

3. Dua Garis Biru (2019)

Dua Garis Biru (2019) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Keluarga, Remaja

Rating (IMDb) : 7.8/10

Pemain : Adhisty Zara, Angga Aldi Yunanda, Cut Mini Theo, Arswendy Bening Swara, Lulu Tobing, Dwi Sasono, Rachel Amanda

Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix

: Vidio, Netflix Tonton trailer: Dua Garis Biru (2019)

Dua Garis Biru (2019) adalah film drama keluarga Indonesia yang menyajikan cerita tentang konsekuensi nyata dari seks bebas di kalangan remaja.

Dara (Adhisty Zara) dan Bima (Angga Aldi Yunanda), pasangan remaja SMA, terjebak dalam permasalahan besar setelah Dara hamil di luar nikah.

Film ini tidak bertujuan untuk romantisisasi seks bebas, tetapi lebih untuk memberikan edukasi mengenai dampaknya.

Mengangkat tema yang berat namun penting, film ini mengeksplorasi kepanikan dan tantangan yang dihadapi Dara dan Bima, termasuk konflik dengan orang tua dan tekanan sosial.

Dengan alur cerita yang realistis, Dua Garis Biru memberikan pesan moral yang sangat kuat tentang tanggung jawab, komunikasi antara anak dan orang tua, serta pentingnya pendidikan seks sejak dini.

Dengan rating yang cukup tinggi di IMDb, film ini memberikan gambaran yang mendalam tentang masa remaja yang penuh ketidakpastian dan emosi, menjadikannya sangat relevan untuk ditonton oleh remaja, meskipun disarankan ada pendampingan untuk mereka yang masih di bawah 17 tahun.

Penggambaran emosi remaja yang takut dengan masa depan dan terjepit dalam dilema besar sangat terasa dalam film ini.

Selain itu, film ini juga berhasil menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, yang sangat relevan dengan kehidupan remaja saat ini.

Review IMDb oleh Areh_Alamin:

Bagi saya, ini adalah cerita yang sangat bagus. Film ini menunjukkan apa yang mungkin menjadi konsekuensi dari perselingkuhan, terutama dalam masyarakat Muslim dan Asia. Namun, film ini juga menunjukkan bahwa kita tidak seharusnya terlalu memikirkan kesalahan, tapi lebih fokus pada solusi. Akhir ceritanya oke... saya belum menonton bagian kedua yang berjudul "Dua Garis Biru," jadi saya belum bisa mengomentari tentang akhir cerita... Saya sangat merekomendasikan film ini... layak untuk ditonton.

4. Eiffel... I'm in Love (2003)

Eiffel... I'm in Love (2003) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis, Remaja

Rating (IMDb) : 6.3/10

Pemain : Shandy Aulia, Samuel Rizal, Helmy Yahya, Cory Sahara

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Eiffel... I'm in Love (2003)

Eiffel... I'm in Love (2003) adalah salah satu film komedi romantis remaja yang sangat ikonik di Indonesia.

Dibintangi oleh Shandy Aulia sebagai Tita, seorang remaja yang ceria namun hidupnya dibatasi oleh orang tua yang protektif, dan Samuel Rizal sebagai Adit, pemuda cuek yang datang dari Paris.

Cerita dimulai dengan pertemuan yang penuh kebencian antara Tita dan Adit setelah Adit menumpang tinggal di rumah Tita.

Mereka dijodohkan oleh orang tua Tita, dan meskipun mereka saling membenci di awal, hubungan mereka perlahan berubah menjadi cinta.

Dengan latar belakang yang indah, film ini membawa penonton pada perjalanan emosional khas remaja yang diwarnai dengan konflik cinta pertama. Eiffel... I'm in Love sangat cocok untuk remaja yang menginginkan film ringan dan menghibur.

Dengan gaya fashion dan atmosfer yang khas awal 2000-an, film ini menghadirkan nostalgia bagi penonton yang tumbuh pada masa itu.

Chemistry antara Shandy Aulia dan Samuel Rizal sangat kuat, membuat penonton gemas dan merasa terhubung dengan cerita yang sederhana namun manis ini.

Film ini juga memberikan gambaran tentang dinamika keluarga remaja dan bagaimana perasaan cemas serta emosional dihadapi oleh remaja dalam menghadapi cinta pertama mereka.

Penonton yang menyukai genre romansa ringan yang penuh dengan tawa dan sedikit pertengkaran, namun pada akhirnya berujung pada kisah cinta yang menghangatkan hati, pasti akan menikmati film ini.

Review IMDb oleh nexton:

Pertama, jangan bandingkan film ini dengan yang lain sama sekali. Bahkan jika Anda melakukannya, masukkan juga film-film Indonesia lainnya dalam daftar. Pemberian enam bintang ini karena - menandakan kebangkitan film Indonesia. Mendapat banyak perhatian dari teman-teman. Plotnya terlalu klise, dan sebagian ada yang tidak masuk akal (siapa yang akan bertindak galak jika pertama kali bertemu gadis cantik?). Sandy terlalu sederhana dan Samuel benar-benar menyebalkan. Namun, di luar semua itu, tidak ada yang perlu dikeluhkan, ini adalah salah satu film Indonesia yang paling layak ditonton saat ini. Jadi, tidak ada kaitan dengan plotnya, kosongkan pikiran Anda, jangan berharap lebih atau sesuatu yang cerdas, ini hanya film remaja lainnya, ikuti saja pertunjukannya, nikmati...

5. 5 cm (2012)

5 cm (2012) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Petualangan, Persahabatan

Rating (IMDb) : 7.3/10

Pemain : Fedi Nuril, Herjunot Ali, Denny Sumargo, Raline Shah, Pevita Pearce, Saykoji

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: 5 cm (2012)

5 cm (2012) adalah film drama petualangan yang menyajikan kisah persahabatan lima orang sahabat yang sangat erat, yaitu Genta, Arial, Zafran, Riani, dan Ian.

Setelah tujuh tahun bersahabat, mereka merasa jenuh dan sepakat untuk tidak berkomunikasi selama tiga bulan.

Namun, setelah masa perpisahan itu, mereka bertemu kembali dan merencanakan petualangan besar untuk mendaki Puncak Mahameru di Gunung Semeru, sebagai simbol persahabatan dan nasionalisme mereka.

Dengan latar belakang keindahan alam Indonesia, film ini menginspirasi remaja untuk menghargai persahabatan sejati, mengejar impian, dan mencintai tanah air.

Selain itu, 5 cm memberikan visual yang sangat memanjakan mata dengan sinematografi yang menampilkan pemandangan indah dari gunung Semeru.

Meski ada beberapa elemen romansa, film ini lebih menekankan pada nilai persahabatan dan semangat pantang menyerah.

Film ini cocok untuk usia 13+ dan sangat direkomendasikan untuk remaja yang ingin merasakan semangat petualangan dan kebersamaan dalam mengejar cita-cita.

Tema nasionalisme dan cinta tanah air juga dihadirkan dengan sangat baik dalam film ini, memberikan pesan yang kuat bahwa kita tidak hanya harus peduli dengan diri kita sendiri, tetapi juga dengan negara kita.

Petualangan menuju puncak Mahameru menggambarkan betapa pentingnya tekad dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama.

Review IMDb oleh zulfaainitul:

Secara keseluruhan, film ini sangat bagus. Dari segi alur cerita, lokasi syuting, para pemain, dan aktingnya sangat baik dan sangat terasa animasinya di setiap adegan. Meskipun judulnya sederhana, tetapi film ini memberikan banyak pesan moral kepada penonton. Terutama bagi pecinta alam, film ini bisa menginspirasi untuk mengunjungi tempat-tempat alam yang menarik dan indah yang terekam dalam film ini. Namun, ada beberapa tempat yang pasti tidak termasuk dalam film saat perjalanan mendaki gunung, karena memang medan yang cukup berat, jadi hanya spot-spot tertentu yang diambil kameranya. Tidak pernah merasa menyesal menonton film ini.

6. Dilan 1991 (2019)

Dilan 1991 (2019) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Remaja

Rating (IMDb) : 6.5/10

Pemain : Iqbaal Ramadhan, Vanesha Prescilla, Jefri Nichol, Ira Wibowo, Happy Salma

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Dilan 1991 (2019)

Dilan 1991 adalah sekuel dari film Dilan 1990, yang kembali diadaptasi dari novel karya Pidi Baiq. Melanjutkan kisah cinta Dilan (Iqbaal Ramadhan) dan Milea (Vanesha Prescilla), film ini mengangkat konflik yang lebih emosional dan dewasa.

Berbeda dengan film pertama yang penuh dengan gombalan manis, Dilan 1991 lebih fokus pada kecemasan Milea terhadap keterlibatan Dilan dalam geng motor yang berujung pada pertengkaran dan aksi kekerasan.

Milea merasa khawatir dengan keselamatan Dilan, yang terlibat dalam kehidupan yang penuh bahaya dan kejahatan.

Ia pun menuntut Dilan untuk keluar dari geng motor tersebut, tetapi Dilan, dengan sifat keras kepalanya, merasa bahwa bergabung dengan geng motor adalah bagian dari harga dirinya sebagai seorang pria.

Konflik semakin rumit dengan hadirnya Yugo (Jefri Nichol), saudara jauh Milea yang baru pulang dari Belgia dan membawa warna baru dalam kehidupan Milea.

Latar cerita yang terjadi di Bandung pada tahun 1991 memberikan nuansa nostalgia yang kuat, ditambah dengan visual romantis khas film Indonesia.

Kisah cinta Dilan dan Milea semakin matang, meskipun mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hubungan berjalan mulus.

Dilan dan Milea harus berjuang melewati konflik batin dan perasaan cemburu, serta menghadapi kenyataan bahwa terkadang cinta bisa berujung pada masalah yang lebih besar.

Dilan 1991 sangat populer di kalangan remaja, terutama di kalangan perempuan, karena banyak yang merasa relate dengan dinamika pacaran remaja yang penuh dengan emosi dan dilema.

Di samping itu, beberapa kutipan ikonik dari film ini menjadi populer dan dikenang oleh para penggemarnya.

Meskipun beberapa ulasan menyebutkan bahwa cerita dalam film ini terasa "cheesy" atau melodramatik, film ini tetap sukses menyajikan kisah cinta yang intens dan penuh perasaan.

Review IMDb oleh saiyaimannn:

Jadi saya sangat bersemangat ketika melihat episode baru ini, tapi saya tidak tahu di mana menontonnya secara gratis. Bisakah seseorang membantu saya atau memberi tahu saya di mana? Saya sangat ingin menonton drama ini, serius.

7. Posesif (2017)

Posesif (2017) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Psikologis, Remaja

Rating (IMDb) : 7.3/10

Pemain : Putri Marino, Adipati Dolken, Gritte Agatha, Chicco Kurniawan

Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix

: Vidio, Netflix Tonton trailer: Posesif (2017)

Posesif (2017) adalah film drama psikologis Indonesia yang mengangkat tema tentang hubungan tidak sehat (toxic relationship) di kalangan remaja dengan cara yang jujur dan intens.

Film ini mengisahkan tentang Lala (Putri Marino), seorang siswi SMA yang juga seorang atlet loncat indah berbakat, yang jatuh cinta pada Yudhis (Adipati Dolken), siswa pindahan yang tampan, karismatik, namun memiliki sisi gelap dalam kepribadiannya.

Awalnya, hubungan mereka terasa manis dan penuh dengan kasih sayang, namun lama kelamaan, Yudhis menunjukkan sifat posesif, manipulatif, dan mengontrol kehidupan Lala secara berlebihan.

Hal ini membuat hubungan mereka berubah menjadi hubungan yang penuh dengan ketegangan dan tekanan psikologis.

Film ini dengan tajam menggambarkan bagaimana cinta pertama bisa berubah menjadi hubungan yang traumatis dan menyakitkan, terutama ketika cinta tersebut berubah menjadi pengontrolan berlebihan dan kecemburuan yang tidak sehat.

Tema tentang batasan antara perhatian dan kekangan dalam hubungan sangat terasa dalam film ini, dan mengajarkan penonton untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan percintaan, terutama pada usia remaja.

Posesif berhasil menyampaikan pesan yang sangat kuat tentang red flags dalam hubungan pacaran, seperti kontrol berlebihan, manipulasi, dan kecemasan yang tidak sehat.

Akting Putri Marino sebagai Lala sangat kuat dan emosional, sehingga penonton bisa merasakan intensitas dari perasaan Lala yang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat.

Begitu juga dengan Adipati Dolken yang berhasil memerankan karakter Yudhis dengan sangat baik, memberikan nuansa yang mencekam dan menegangkan dalam film ini.

Film ini sangat layak ditonton oleh remaja, khususnya yang berusia 13 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas, karena temanya yang berat dan dapat menjadi edukasi penting tentang bagaimana mengenali perilaku posesif dan abusive dalam hubungan.

Posesif bukan hanya sekadar film drama, tetapi juga sebuah peringatan bagi remaja untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang bisa merugikan diri sendiri.

Film ini juga mengingatkan bahwa sebuah hubungan harus didasarkan pada rasa saling menghargai dan bukan dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya.

Review IMDb oleh LDRmuffin:

Wow, film ini melebihi ekspektasi saya. Koneksi antara karakter utama terasa sangat nyata dan kuat. Mereka bahkan memiliki beberapa vlog di YouTube tentang kegiatan sehari-hari mereka (sungguh ekstra - dalam cara yang baik!). Saya tidak bisa membayangkan bagaimana tema (cemburu) bisa begitu menarik dan menyenangkan untuk ditonton. Putri Marino dan Adipati melakukannya dengan sangat baik!

8. Ada Apa dengan Cinta? (2002)

Ada Apa dengan Cinta? (2002) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Remaja

Rating (IMDb) : 7.7/10

Pemain : Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Ladya Cheryl, Titi Kamal, Adinia Wirasti

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Ada Apa dengan Cinta? (2002)

Ada Apa dengan Cinta? (2002) adalah salah satu film drama romantis yang paling ikonik dalam sejarah perfilman Indonesia.

Disutradarai oleh Rudi Soedjarwo, film ini membawa penonton ke dalam kisah cinta remaja yang penuh dengan kecanggungan, tetapi juga keindahan yang tidak terduga.

Cerita ini berfokus pada Cinta (Dian Sastrowardoyo), seorang siswi populer di SMA yang memiliki empat sahabat setia.

Kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan Rangga (Nicholas Saputra), seorang pemuda penyendiri yang cerdas, suka membaca buku, dan menulis puisi.

Hubungan mereka yang awalnya canggung perlahan berkembang menjadi lebih dekat, namun itu memicu konflik antara Cinta dan sahabat-sahabatnya, yang merasa terancam oleh kedekatannya dengan Rangga.

Selain itu, perbedaan kepribadian antara Rangga yang lebih introvert dan geng sosial Cinta yang lebih ceria menjadi salah satu konflik yang menggerakkan alur cerita.

Ada Apa dengan Cinta? tidak hanya mengangkat kisah cinta pertama yang indah, tetapi juga mengeksplorasi persahabatan dan kesetiaan.

Film ini sangat relevan dengan kehidupan remaja, karena tema tentang cinta pertama dan persahabatan selalu menjadi topik yang universal.

Dalam konteks budaya pop Indonesia, film ini menjadi semacam cult classic yang dikenang oleh banyak orang.

Banyak kutipan dari Rangga, seperti puisi-puisi yang ia tulis dan ungkapan-ungkapan ikonik lainnya, yang menjadi bagian dari budaya populer di Indonesia.

Bahkan, lagu tema yang dinyanyikan oleh Melly Goeslaw, "Ada Apa dengan Cinta", turut memberikan kontribusi besar terhadap popularitas film ini.

Ada Apa dengan Cinta? sangat direkomendasikan untuk ditonton oleh remaja (dan dewasa) karena alur ceritanya yang manis, akting para pemain yang natural, serta sinematografi yang memukau.

Film ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana cinta bisa mengubah seseorang dan memperkenalkan mereka pada dunia yang berbeda.

Dengan rating IMDb 7.7/10, AADC menjadi film yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberi pelajaran tentang cinta, persahabatan, dan bagaimana menghadapi tekanan sosial di sekolah.

Review IMDb oleh rayfienta22:

Ini adalah salah satu film Indonesia terbaik. Ini adalah film chick-flick yang manis namun mengharukan yang akan selalu menjadi favorit. Ceritanya mengandung beberapa pesan yang baik - terutama tentang persahabatan, sikap, dan seni sastra. Para aktor dan aktris melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menampilkan keunikan setiap karakter. Rangga, yang diperankan oleh Nicholas Saputra, pastinya sangat disukai. Bukan hanya karena penampilannya yang menawan, tetapi juga kepribadiannya. Begitu juga dengan Cinta, yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo - seorang gadis yang lucu, berani, dan populer. Naskah & konsepnya juga sangat bagus. Ada beberapa kutipan dan puisi yang sangat diingat yang pasti akan disukai semua orang. Tidak heran jika film ini menjadi "hit" lagi pada tahun 2014. Bahkan bagi remaja yang baru berusia satu atau dua tahun saat film ini pertama kali dirilis. 'Ada Apa dengan Cinta?' pasti akan selalu menjadi favorit abadi dan referensi yang baik untuk tujuan pembelajaran film.

9. Mariposa (2020)

Mariposa (2020) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Komedi, Romantis, Remaja

Rating (IMDb) : 6.7/10

Pemain : Adhisty Zara, Angga Yunanda, Abun Sungkar, Dannia Salsabilla

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Mariposa (2020)

Mariposa (2020) adalah film drama komedi romantis yang diadaptasi dari novel laris di Wattpad karya Luluk HF.

Film ini menceritakan kisah Natasha Kay Loovy (Acha), seorang siswi pintar dan aktif, yang jatuh cinta pada Iqbal Guanna Freedy (Angga Yunanda), teman sekelasnya yang cerdas namun tampak dingin dan cuek.

Acha yang terpesona dengan sikap Iqbal pun berusaha keras untuk memenangkan hatinya. Namun, Iqbal selalu menghindarinya seperti kupu-kupu yang terbang ketika didekati.

Dengan semangat yang pantang menyerah, Acha terus mengejar perhatian Iqbal.

Cerita film ini diwarnai dengan dinamika kehidupan SMA yang ceria, persaingan di kompetisi cerdas cermat, dan persahabatan yang hangat.

Mariposa sangat relate bagi remaja, karena mengangkat tema cinta pertama yang manis namun penuh perjuangan.

Chemistry antara Angga Yunanda dan Adhisty Zara sangat kuat, membuat penonton merasa gemas dan ikut baper dengan setiap adegan mereka.

Film ini juga memberikan pesan tentang pentingnya berjuang untuk apa yang kita inginkan, meskipun rintangan datang menghadang.

Dengan sinematografi yang bagus dan musik tema yang menyentuh, Mariposa berhasil membawa penonton ke dalam suasana penuh romansa yang ringan namun menghibur.

Meskipun film ini lebih fokus pada romansa yang manis, ada pesan moral yang bisa diambil, yaitu tentang kesabaran, usaha, dan pantang menyerah dalam mengejar apa yang kita inginkan.

Review IMDb oleh Mysterygeneration:

Angga Yunanda dan Adhisty Zara membintangi kisah cinta muda yang menyentuh, persahabatan, dan penemuan jati diri dalam film remaja Indonesia yang mengharukan ini, yang disutradarai oleh Fajar Bustomi. Film ini, yang menggabungkan komedi dan drama dengan soundtrack HiVi! yang ceria, menawarkan pengalaman visual yang memikat sambil menangkap suka dan duka emosi remaja. Film ini menonjol sebagai salah satu drama romansa Indonesia yang paling populer pada tahun 2020 berkat pengakuan penghargaan, spin-off (The Twelve Stories of Glen Anggara), dan penampilan luar biasa. Penggemar film remaja sentimental tidak boleh melewatkannya.

10. Catatan Akhir Sekolah (2005)

Catatan Akhir Sekolah (2005) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Komedi, Remaja

Rating (IMDb) : 7.3/10

Pemain : Vino G. Bastian, Ramon Y. Tungka, Marcel Chandrawinata, Christian Sugiono, Joanna Alexandra

Situs atau platform streaming : Platform film online

: Platform film online Tonton trailer: Catatan Akhir Sekolah (2005)

Catatan Akhir Sekolah (2005) adalah film drama komedi remaja yang mengisahkan perjuangan tiga sahabat—Agni (Vino G. Bastian), Alde (Ramon Y. Tungka), dan Arian (Marcel Chandrawinata)—yang dianggap "pecundang" di SMA Fajar Harapan.

Menjelang kelulusan, mereka bertekad untuk membuktikan diri kepada teman-teman mereka dengan membuat sebuah film dokumenter tentang dinamika kehidupan di sekolah mereka.

Tujuannya adalah untuk diputar di pesta kelulusan akhir tahun.

Film ini mengangkat tema persahabatan yang kuat, pencarian jati diri, dan semangat untuk tidak menyerah meskipun dipandang sebelah mata oleh lingkungan sosial mereka.

Dengan rating IMDb 7.3/10, Catatan Akhir Sekolah memberikan gambaran yang jujur dan penuh semangat tentang kehidupan remaja yang berjuang untuk diterima dan dihargai.

Film ini sangat relevan bagi remaja karena banyak mengandung pesan tentang persahabatan, keberanian untuk melawan rasa tidak aman, dan pentingnya memiliki tujuan hidup.

Meskipun film ini memiliki konten yang cukup berani untuk masanya, Catatan Akhir Sekolah dianggap sebagai salah satu film remaja terbaik Indonesia yang berhasil menangkap esensi kehidupan SMA dengan cara yang jujur dan nostaljik.

Dengan klasifikasi umur 17+, film ini mengangkat tema yang lebih berani dan sangat relevan bagi remaja yang sedang menghadapi dinamika pergaulan di sekolah.

Review IMDb Catatan Akhir Sekolah (2005):