10 Film Robert De Niro Rating Terbaik di IMDb, Dijamin Gak Akan Mengecewakan!

Robert De Niro adalah salah satu aktor legendaris Hollywood, lahir pada 17 Agustus 1943 di New York.

Ia dikenal karena kemampuan mendalami karakter secara intens, teknik method acting yang luar biasa, dan dedikasinya pada setiap peran.

Robert De Niro telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk dua Academy Awards, Golden Globe, Cecil B. DeMille Award, dan Presidential Medal of Freedom.

Kariernya melejit setelah memerankan Vito Corleone muda di The Godfather Part II (1974), yang memberinya Oscar untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Dedikasinya terlihat dari transformasi fisik ekstrem untuk Raging Bull dan pengalaman bekerja sebagai sopir taksi malam untuk Taxi Driver.

Bagi Anda yang ingin menikmati film dengan karakter kuat, akting memukau, dan perpaduan emosi serta ketegangan yang khas, rekomendasi film Robert De Niro terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan tepat.

Rekomendasi Film Robert De Niro Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Robert De Niro terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan puncak karier aktor legendaris ini, sekaligus memperlihatkan berbagai dimensi aktingnya yang luar biasa:

1. The Godfather Part II (1974)

Genre: Kejahatan, Drama Rating (IMDb): 9.0/10

The Godfather Part II (1974) adalah film kejahatan epik yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola.

Film ini unik karena berfungsi ganda sebagai sekuel sekaligus prekuel dari film pertama, The Godfather (1972), dan banyak kritikus menilai film ini setara atau bahkan lebih baik dari film aslinya.

Film ini memenangkan enam Academy Awards, termasuk Best Picture, menjadikannya sekuel pertama yang meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Narasi film ini dibagi menjadi dua alur paralel yang saling mengontraskan. Alur pertama mengikuti Michael Corleone (Al Pacino) pada tahun 1958, saat ia melanjutkan peranannya sebagai Don baru keluarga Corleone.

Michael berusaha memperluas bisnis keluarga ke Las Vegas, Hollywood, dan Kuba, namun menghadapi berbagai pengkhianatan serta ancaman yang membahayakan keluarganya.

Alur kedua merupakan kisah prekuel yang menyoroti masa muda Vito Corleone (Robert De Niro), mulai dari masa kecilnya di Sisilia, pelariannya ke New York, hingga perjalanan membangun kekuasaan kejahatan keluarga Corleone.

Ansambel pemainnya luar biasa, termasuk Al Pacino sebagai Michael Corleone, Robert De Niro sebagai Vito muda, Robert Duvall sebagai Tom Hagen, Diane Keaton sebagai Kay Adams-Corleone, John Cazale sebagai Fredo, dan Talia Shire sebagai Connie.

Peran De Niro sangat mencuri perhatian, ia berhasil menangkap gestur, suara parau, dan ketenangan berbahaya yang sebelumnya diperankan Marlon Brando, sambil memberi nuansa ambisi muda yang dingin dan tajam.

Kritikus menilai kilas balik Robert De Niro sebagai bagian terbaik dari film ini, dan aktingnya memenangkan Oscar untuk Aktor Pendukung Terbaik, menjadikannya aktor pertama yang meraih Oscar untuk peran dengan sebagian besar dialog dalam bahasa asing (Italia/Sisilia).

Review IMDb oleh umunir-36959: Salah satu film terbesar sepanjang masa. Atau mungkin hal terhebat yang pernah dibuat dalam sejarah sinematografi. Film ini sekaligus berfungsi sebagai "prekuel" dan "sekuel" dari film Godfather pertama. Saya belum pernah menonton sesuatu seperti ini sepanjang hidup saya. Film ini menjelaskan kehidupan orang-orang dunia bawah dengan cara yang luar biasa. Film ini juga menunjukkan bagaimana dendam dapat menghancurkan kebahagiaan dalam hidup. Orang-orang bahkan tidak peduli pada keluarganya demi keserakahan akan kekuasaan. Ini adalah mahakarya yang tidak akan bisa dilupakan bahkan setelah berabad-abad. Bahkan jika Anda bukan penggemar jenis film ini, saya sarankan untuk menontonnya setidaknya sekali dalam hidup Anda, atau Anda akan melewatkan salah satu karya terbesar yang pernah dibuat.

2. Mean Streets (1973)

Genre: Drama, Kriminal Rating (IMDb): 7.2/10

Mean Streets (1973) adalah film drama kriminal Amerika yang disutradarai Martin Scorsese dan menjadi awal penting kolaborasi antara Scorsese dan Robert De Niro.

Berlatar di Little Italy, New York City, film ini mengikuti Charlie (Harvey Keitel), seorang pemuda Italia-Amerika yang religius sekaligus bekerja sebagai penagih hutang kecil untuk pamannya yang mafioso.

Charlie menghadapi dilema moral ketika sahabatnya yang impulsif dan bermasalah, Johnny Boy (Robert De Niro), menimbulkan kekacauan karena tidak bisa membayar hutangnya kepada lintah darat lokal.

Johnny Boy adalah karakter liar, impulsif, dan tidak bisa diprediksi, sementara Charlie berusaha menyeimbangkan kesetiaan terhadap teman dan keselamatan dirinya sendiri.

Film ini menyoroti kehidupan jalanan yang keras, dosa, dan rasa bersalah, serta gaya penyutradaraan Scorsese yang mentah dan realistis, menjadikan film ini ikon sinema independen Amerika.

Selain Robert De Niro dan Harvey Keitel, film ini menampilkan Amy Robinson sebagai Teresa, David Proval sebagai Tony DeVienazo, Richard Romanus sebagai Michael, Cesare Danova sebagai paman Charlie, dan cameo Martin Scorsese sebagai Shorty.

De Niro memenangkan Best Supporting Actor dari New York Film Critics Circle dan National Society of Film Critics, dan peran Johnny Boy menjadi titik balik kariernya sekaligus awal kolaborasi ikonik dengan Scorsese yang berlanjut di Taxi Driver, Raging Bull, dan Goodfellas.

Review IMDb oleh magnie: Film ini sering tertutup oleh pujian terhadap film Martin Scorsese/Robert De Niro lainnya, tetapi ini adalah klasik yang sama bagusnya dengan Casino atau Goodfellas. Film ini lebih kasar di beberapa bagian dan alurnya tidak seketat film-film tersebut, tetapi tidak sekeras hati, dan De Niro serta Keitel luar biasa dalam peran awal mereka ini. Sensasi ketegangan dan bahaya di akhir film, saat situasinya semakin tak terkendali, dilakukan dengan sempurna. Anda bisa melihat pengaruh ini dalam film-film Danny Boyle dan terutama Quentin Tarantino. Film ini wajib bagi penggemar Scorsese/De Niro.

3. Taxi Driver (1976)

Genre: Drama, Psikologis, Neo-noir Rating (IMDb): 8.2/10

Taxi Driver (1976) adalah film drama psikologis neo-noir yang disutradarai Martin Scorsese, menampilkan Robert De Niro sebagai Travis Bickle, seorang veteran Perang Vietnam yang kesepian, menderita insomnia, dan bekerja sebagai supir taksi shift malam di New York.

Travis merasakan keterasingan mental yang ekstrem dan kerap paranoid, terdorong oleh kebobrokan kota dan kriminalitas yang ia saksikan setiap hari, hingga akhirnya mempertimbangkan tindakan kekerasan sebagai bentuk “pembersihan” kota.

Film ini menampilkan suasana gritty yang kelam dan eksplorasi psikologis yang mendalam. De Niro benar-benar meresapi karakter kompleks ini, bahkan mengendarai taksi sungguhan selama berminggu-minggu untuk mempersiapkan peran.

Adegan ikonik seperti improvisasi “You talkin’ to me?” menjadi simbol budaya pop yang legendaris.

Selain De Niro, film ini dibintangi Jodie Foster sebagai Iris, Cybill Shepherd sebagai Betsy, Harvey Keitel sebagai Sport, dan Albert Brooks sebagai Tom.

Penampilan Robert De Niro dianggap salah satu yang terbaik dalam sejarah perfilman, menyampaikan nuansa psiko-sosial yang intens dan karakter yang terasing sekaligus berbahaya.

Review IMDb oleh elliotjeory: Saya sudah lama tidak menonton film ini, tetapi film ini masih membuat saya tertawa. Penuh dengan adegan ikonik, dan De Niro melakukan pekerjaan luar biasa dalam menggambarkan penurunan seorang pria menjadi gila. Salah satu kolaborasi hebat antara Scorsese dan De Niro.

4. Raging Bull (1980)

Genre: Drama, Biografi, Olahraga Rating (IMDb): 8.1/10

Raging Bull (1980) adalah film biografi drama olahraga hitam-putih yang disutradarai Martin Scorsese, berdasarkan memoar petinju Jake LaMotta.

Film ini mengeksplorasi kehidupan LaMotta, seorang petinju kelas menengah yang memiliki sifat merusak diri sendiri, kemarahan obsesif, kecemburuan seksual, dan nafsu makan yang ekstrem.

Film ini bukan sekadar tentang tinju, tetapi juga menggambarkan bagaimana kekerasan dan ambisi LaMotta dalam ring menghancurkan hubungan pribadi dengan istri dan keluarganya di luar ring.

Robert De Niro melakukan transformasi fisik luar biasa untuk peran ini, menaikkan berat badan sekitar 27 kg untuk menggambarkan LaMotta tua, setelah sebelumnya membentuk tubuhnya menjadi atletis untuk adegan tinju.

Robert De Niro memenangkan Oscar untuk Aktor Terbaik, dan penampilannya dianggap salah satu yang paling intens dan luar biasa dalam sejarah perfilman.

Joe Pesci memerankan adik sekaligus manajer Jake, Cathy Moriarty sebagai istri Vickie, Frank Vincent sebagai Salvy, dan Nicholas Colasanto sebagai Tommy Como.

Review IMDb oleh solitaryman2: Kisah Jake La Motta jelas merupakan film tentang tinju terbaik sepanjang masa bersama dengan The Set-Up karya Robert Wise. Selain penampilan legendaris Robert De Niro, ada banyak hal dalam film ini yang akan tetap teringat di hati saya selamanya: hitam-putih yang luar biasa, kontras antara adegan lambat dan cepat, pilihan musik, serta rasa kehilangan yang meresap ke seluruh film. De Niro menghadapi peran "lahir untuk kalah" lainnya (setelah Travis Bickle, John Rubin, Johnny Boy) dan sukses lagi; Martin Scorsese adalah sutradara paling puitis dalam 30 tahun terakhir.

5. Casino (1995)

Genre: Drama, Kriminal, Epik Rating (IMDb): 8.2/10

Casino (1995) adalah film drama kriminal epik karya Martin Scorsese yang berlatar Las Vegas tahun 1970-an, menampilkan sisi gemerlap namun brutal dari kota kasino yang dikuasai oleh Mafia.

Robert De Niro memerankan Sam “Ace” Rothstein, seorang ahli judi profesional yang ditunjuk oleh Chicago Outfit untuk mengelola Kasino Tangiers di Las Vegas.

Meskipun bisnisnya sukses besar, kejayaan Ace perlahan runtuh akibat keserakahan, perselingkuhan istrinya Ginger (Sharon Stone), dan perilaku tidak terkendali sahabatnya Nicky Santoro (Joe Pesci).

Film ini berdasarkan buku non-fiksi karya Nicholas Pileggi, yang terinspirasi dari kisah nyata Frank “Lefty” Rosenthal, seorang pengelola kasino mafia pada era 1970-an dan 80-an.

Selain De Niro, film ini dibintangi Sharon Stone sebagai Ginger McKenna, Joe Pesci sebagai Nicky Santoro, James Woods sebagai Lester Diamond, dan Frank Vincent sebagai Frankie Marino.

Peran De Niro sebagai Ace sering dianggap sebagai salah satu puncak kariernya. Ia berhasil memerankan sosok perfeksionis yang tenang namun mematikan.

De Niro menunjukkan evolusi karakter Ace secara mendalam, dari pengelola kasino yang berkuasa menjadi pria yang hancur secara emosional akibat pengkhianatan di sekitarnya.

Narasi dan cara Robert De Niro menghidupkan karakter Ace memberikan wawasan unik tentang industri kasino dan cara berpikir mafia, menjadikan peran ini tidak hanya ikonik tetapi juga menjadi studi karakter yang luar biasa dalam dunia perfilman.

Review IMDb oleh contronatura: Film yang kompleks, multilapis, dan disutradarai dengan indah, Casino karya Martin Scorsese adalah mahakarya tentang kehancuran dan pengkhianatan. Hanya sedikit film yang mengambil begitu banyak risiko dan berhasil dengan luar biasa. Film ini mengambil beberapa formula dasar yang ditemukan dalam Goodfellas dan menerapkannya pada jenis cerita lain—sementara pandangan Goodfellas berada di level bawah, menceritakan kisah "gangster kelas pekerja" di NYC, film ini menceritakan kisah para orang yang mengendalikan mereka. Menarik untuk melihat orang-orang ini menjalankan Las Vegas, mengontrol aliran uang, dan kemudian jatuh dari puncak kekuasaan akibat nafsu, kesombongan, dan keserakahan. Film yang menakjubkan yang semoga akan mendapatkan pengakuan yang layak di masa mendatang.

6. The King of Comedy (1982)

Genre: Dark Comedy, Satire, Psikologis Rating (IMDb): 7.8/10

The King of Comedy adalah film dark comedy dan satir psikologis yang disutradarai Martin Scorsese dan menampilkan Robert De Niro dalam salah satu peran paling unik sepanjang kariernya.

Film ini mengikuti Rupert Pupkin, seorang komedian amatir yang delusi, terobsesi pada ketenaran, dan yakin bahwa ia pantas menjadi bintang besar meski tidak memiliki bakat yang nyata.

Obsesi Pupkin terhadap idola televisinya, Jerry Langford (Jerry Lewis), membawa kisah ini ke wilayah gelap antara kekaguman dan kegilaan.

Pupkin menguntit Langford, mencoba berbagai cara untuk mendapatkan kesempatan tampil di acara talk show-nya, hingga akhirnya merencanakan penculikan yang ekstrem sebagai jalan untuk mewujudkan ambisinya.

Cerita film ini menyingkap sisi gelap obsesif manusia terhadap ketenaran dan media, dan mengeksplorasi batas tipis antara kekaguman yang sehat dan delusi berbahaya.

Robert De Niro memerankan Pupkin dengan kombinasi unik antara konyol, menyebalkan, namun juga menakutkan.

Gestur canggung, mimik wajah yang eksentrik, dan tatapan obsesifnya membuat penonton sekaligus tertawa dan merasa tidak nyaman.

Sandra Bernhard menambah dimensi gelap satir sebagai Masha, seorang penguntit lain yang juga terobsesi dengan Jerry, sementara Diahnne Abbott sebagai Rita menjadi kontras romantis yang membuat Pupkin tampak lebih tragis dan manusiawi.

Peran De Niro dalam film ini dipuji karena aktingnya yang berbeda dari peran intensnya di Taxi Driver atau Raging Bull, menampilkan karakter menyedihkan namun kompleks, dengan nuansa komedi gelap yang mengalir natural.

Film ini dianggap sebagai inspirasi utama Todd Phillips dalam membangun karakter Arthur Fleck di Joker (2019), dan menyoroti obsesi manusia modern terhadap popularitas instan.

Review IMDb oleh Naoufel_Boucetta: Saat Scorsese mengambil arah berbeda dengan membuat komedi gelap yang mengganggu. Film ini menyoroti industri hiburan dengan mengeksplorasi tema ketenaran dan selebriti serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan nada yang tepat, sinematografi yang luar biasa, setting yang baik, dan alur cerita yang mendebarkan, Scorsese menciptakan gambaran sempurna seorang sosiopat delusi dan obsesif yang diperankan oleh Robert De Niro. Saya harus mengatakan bahwa The King of Comedy, bersama After Hours, adalah film yang paling sering diabaikan dalam katalog Martin Scorsese.

7. The Intern (2015)

Genre: Komedi, Drama Rating (IMDb): 7.1/10

The Intern adalah film komedi-drama hangat yang disutradarai Nancy Meyers, menampilkan Robert De Niro sebagai Ben Whittaker, seorang duda berusia 70 tahun yang merasa kehidupan pensiun tidak lagi menantang.

Untuk mencari tujuan baru, ia melamar sebagai “magang senior” di sebuah perusahaan fashion online yang sedang berkembang pesat, About The Fit.

Ben ditempatkan langsung di bawah Jules Ostin (Anne Hathaway), pendiri perusahaan yang perfeksionis, ambisius, dan gila kerja.

Cerita film ini menekankan nilai persahabatan lintas generasi, di mana Ben, dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya, membantu Jules menghadapi tekanan dalam mengelola perusahaan serta masalah pribadi.

Chemistry antara Robert De Niro dan Hathaway terasa natural dan tulus, menciptakan hubungan mentor-murid yang hangat namun realistis.

Rene Russo sebagai Fiona menambah elemen humor dan relaksasi kantor, Anders Holm sebagai Matt memberikan dinamika keluarga, dan Adam DeVine sebagai Jason menambah komedi modern, membuat keseharian kantor terasa hidup dan penuh warna.

Robert De Niro menghadirkan karakter yang tenang, bijaksana, suportif, dan menghibur, sangat kontras dengan peran ikoniknya sebelumnya sebagai karakter keras atau penjahat.

Review IMDb oleh wembleyfm: Tanpa mengetahui banyak tentang plot, saya mengira ini akan membawa De Niro ke jalur peran yang familiar seperti "Fokker". Ternyata saya salah! Ini adalah petualangan yang sangat menghibur, lembut, dan mudah ditonton yang menampilkan De Niro yang sudah menua diberi kesempatan magang di perusahaan e-commerce fashion dan menjadi sangat berguna dengan pengetahuan luasnya bagi rekan-rekan barunya. Saya tidak ingat pernah melihat De Niro memerankan peran yang begitu menyenangkan tanpa kekurangan yang jelas pada karakternya. Anne Hathaway menawan sepanjang film, dan ada cameo manis dari Rene Russo sebagai pasangan cinta. Film ini tidak berusaha terlalu keras untuk lucu, dan justru menjadi lebih baik karena itu.

8. Joker (2019)

Genre: Drama, Psikologis, Thriller Rating (IMDb): 8.4/10

Joker adalah film drama psikologis dan thriller yang disutradarai Todd Phillips, menampilkan kisah Arthur Fleck, seorang komedian gagal yang juga bekerja sebagai badut pesta, yang menderita gangguan mental yang membuatnya tertawa di saat yang salah.

Hidup di Gotham City yang kumuh, korup, dan penuh ketimpangan sosial pada awal 1980-an, Arthur terus diabaikan dan dirundung masyarakat.

Penolakan dan pengabaian ini memicu kemerosotan mentalnya, hingga ia berubah menjadi sosok kriminal yang merangkul kekacauan.

Robert De Niro berperan sebagai Murray Franklin, pembawa acara talkshow populer yang menjadi idola sekaligus pemicu kehancuran mental Arthur.

Hubungan mereka menyoroti tema eksploitatif media dan ketimpangan sosial, di mana Murray mewakili kekuasaan yang memanfaatkan orang lemah sebagai tontonan.

Joaquin Phoenix memberikan penampilan yang intens dan emosional sebagai Arthur, Zazie Beetz sebagai Sophie Dumond menambahkan dimensi kemanusiaan, Frances Conroy sebagai Penny Fleck menyoroti trauma keluarga, dan Brett Cullen sebagai Thomas Wayne menambah konteks politik Gotham.

Peran Robert De Niro menghadirkan kontras dramatis yang menekankan kehancuran mental Arthur, sekaligus menjadi penghormatan pada The King of Comedy, menegaskan peran ikonis De Niro dalam menggambarkan karakter kompleks di dunia media dan hiburan.

Review IMDb oleh MihaVrhunc: Kadang-kadang muncul film yang benar-benar memberi dampak. Penampilan Joaquin dan sinematografinya sungguh brilian. Mengerikan, menakutkan, dan canggung. Sulit ditonton di beberapa bagian… tapi begitu memikat, Anda tidak akan berkedip saat menonton. Tragis, tetapi ada momen lucu yang serius. Rollercoaster emosional—kadang-kadang beberapa emosi muncul bersamaan. Film ini jauh dari film superhero aksi yang mudah ditebak; ini adalah thriller/drama psikologis sejati, dengan pengembangan karakter terbaik yang pernah saya lihat.

9. The Irishman (2019)

Genre: Kejahatan, Drama, Gangster Rating (IMDb): 7.8/10

The Irishman adalah film epik kejahatan Amerika yang disutradarai Martin Scorsese, berdurasi panjang sekitar 3 jam 29 menit.

Film ini diadaptasi dari buku I Heard You Paint Houses karya Charles Brandt dan menceritakan kisah Frank Sheeran (Robert De Niro), seorang veteran Perang Dunia II yang awalnya menjadi sopir truk sebelum beralih menjadi pembunuh bayaran untuk keluarga kriminal Bufalino di Pennsylvania.

Narasi film bergerak maju-mundur, dari Frank yang tua di panti jompo hingga masa lalunya yang penuh intrik kriminal, termasuk hubungan dekatnya dengan Jimmy Hoffa (Al Pacino) dan loyalitasnya pada bos mafia Russell Bufalino (Joe Pesci).

Robert De Niro memerankan Frank dari usia muda hingga tua dengan presisi luar biasa, menggunakan teknologi de-aging, menampilkan transformasi emosional yang realistis dan mendalam.

Ansambel pemainnya termasuk Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Jesse Plemons, dan Harvey Keitel, masing-masing memberi kontribusi signifikan dalam membangun dunia kriminal yang kompleks.

Penampilan Robert De Niro menonjol karena ketenangan, ketelitian, dan dilema moral sebagai pembunuh bayaran, serta refleksi mendalam tentang hidup dan konsekuensi tindakannya.

Review IMDb oleh g_cotterell: Klasik Scorsese. De Niro menunjukkan akting terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Pacino benar-benar magnetis dan menawan. Tapi bagi saya, Joe Pesci adalah sorotan utama. Diam-diam mematikan, magnetis, setia, rumit, dia yang akan mendapatkan Oscar. Saya menontonnya di bioskop (maaf Netflix, tapi saya tidak menonton Scorsese di rumah) dan itu luar biasa. Anna Paquin juga digunakan dengan cerdik. Aktingnya bagus. Film ini sangat layak ditonton di bioskop, Anda akan mengingat para maestro ini kembali untuk satu perjalanan terakhir.

10. Zero Day (2025)

Genre: Thriller, Politik Rating (IMDb): 7.0/10

Zero Day adalah miniseries thriller politik berdurasi 6 episode yang dirilis Netflix pada 20 Februari 2025.

Cerita berfokus pada George Mullen (Robert De Niro), mantan Presiden AS yang dipanggil kembali untuk memimpin “Zero Day Commission” setelah serangan siber dahsyat melumpuhkan infrastruktur negara dan menewaskan ribuan orang.

Serial ini menggali isu disinformasi, ketakutan perang teknologi, dan konflik etika dalam menangani krisis global.

Lizzy Caplan memerankan Alexandra Mullen, anak George sekaligus anggota Kongres, Jesse Plemons sebagai mantan ajudan Roger Carlson, Connie Britton sebagai mantan kepala staf Valerie Whitesell, dan Joan Allen sebagai Sheila Mullen, mantan Ibu Negara.

Robert De Niro menghadirkan George Mullen dengan karisma dan bobot emosional yang mendalam, menampilkan kepemimpinan, strategi cerdas, sekaligus konflik pribadi seorang pemimpin di bawah tekanan besar.

Rating IMDb sekitar 7.0/10. Zero Day menandai debut utama De Niro di serial televisi, dengan penampilan yang mendapat pujian kritis tinggi karena kompleksitas emosional dan kepemimpinan karakter.

Semua episode menampilkan ketegangan politik, intrik teknologi, dan drama manusia yang sangat mendalam, dengan Robert De Niro sebagai pusat kekuatan naratif yang membawa serial ini hidup dan mengesankan.