10 Film Terbaik yang Dibintangi Sandra Bullock, Ada Sci-Fi dan Thriller!

Ukuran Font Kecil Besar

Sandra Bullock adalah salah satu aktris Hollywood paling terkenal yang dikenal karena kemampuan aktingnya yang serbabisa.

Ia sukses membintangi berbagai genre film, mulai dari komedi romantis, aksi, thriller, hingga drama emosional.

Nama Sandra Bullock mulai dikenal dunia setelah tampil dalam film aksi ikonik Speed (1994) bersama Keanu Reeves.

Karier Sandra Bullock terus bersinar lewat berbagai film populer, seperti While You Were Sleeping (1995), The Proposal (2009), The Blind Side (2009), dan Gravity (2013).

Berkat perannya di The Blind Side, Sandra Bullock berhasil memenangkan Academy Award (Oscar) untuk kategori Aktris Terbaik dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris paling berpengaruh di Hollywood.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan cerita menarik, akting berkualitas, serta perpaduan drama, aksi, komedi, dan thriller yang seru, rekomendasi film Sandra Bullock terbaik dengan rating tinggi berikut ini wajib Anda tonton.

Rekomendasi Film Sandra Bullock Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Sandra Bullock terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan berbagai genre menarik, mulai dari thriller menegangkan, drama emosional, kisah inspiratif, hingga komedi romantis yang menghibur:

1. Gravity (2013)

Gravity (2013) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Sci-Fi, Survival

: Thriller, Sci-Fi, Survival Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris Situs atau platform streaming : CATCHPLAY+, Prime Video, Netflix

: CATCHPLAY+, Prime Video, Netflix Tonton trailer: Gravity (2013)

Gravity adalah film thriller fiksi ilmiah (sci-fi) garapan sutradara Alfonso Cuarón yang berhasil menghadirkan pengalaman menegangkan sekaligus emosional tentang perjuangan manusia untuk bertahan hidup di luar angkasa.

Film ini berfokus pada dua astronot, yaitu Dr. Ryan Stone yang diperankan Sandra Bullock, seorang insinyur medis yang sedang menjalani misi pertamanya di luar angkasa, serta Matt Kowalski yang diperankan George Clooney, seorang astronot veteran yang tenang, santai, dan berpengalaman.

Awalnya, misi mereka terlihat berjalan normal ketika keduanya melakukan pekerjaan perbaikan di luar wahana antariksa.

Namun situasi berubah drastis ketika puing satelit menghantam pesawat ulang-alik mereka hingga hancur berkeping-keping.

Peristiwa tersebut membuat Ryan Stone dan Matt Kowalski terlempar ke tengah kegelapan luar angkasa tanpa arah yang jelas.

Mereka kehilangan komunikasi dengan Bumi, persediaan oksigen semakin menipis, dan harus menghadapi kondisi tanpa gravitasi yang sangat berbahaya.

Ketegangan dalam film ini dibangun bukan hanya melalui ancaman fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang sangat intens.

Penonton diajak merasakan kesepian, kepanikan, dan rasa putus asa ketika karakter utama berusaha mencari cara untuk tetap hidup dan kembali ke Bumi.

Gravity tidak hanya mengandalkan efek visual spektakuler, tetapi juga berhasil membuat suasana terasa sangat realistis dan mencekam sepanjang film.

Film ini hampir sepenuhnya bertumpu pada dua aktor utama.

Sandra Bullock memerankan Dr. Ryan Stone dengan sangat kuat dan emosional, sementara George Clooney tampil sebagai Matt Kowalski yang karismatik dan mampu memberikan keseimbangan emosional di tengah situasi genting.

Selain itu, Ed Harris hadir sebagai pengisi suara Mission Control yang menjadi satu-satunya koneksi samar dengan Bumi.

Peran Sandra Bullock di Gravity sering dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dalam sepanjang kariernya.

Sebagian besar durasi film hanya berfokus pada dirinya, sehingga ia harus mampu mempertahankan emosi dan ketegangan hampir sendirian di layar selama sekitar 90 menit.

Bullock berhasil menampilkan rasa takut, trauma, kepanikan, keputusasaan, hingga tekad bertahan hidup dengan sangat meyakinkan.

Dari sisi fisik, perannya juga sangat berat karena banyak adegan dilakukan dalam simulasi zero-gravity yang menuntut ekspresi dan gerakan tubuh yang tidak biasa.

Berkat kualitas aktingnya, Sandra Bullock menerima nominasi Academy Award untuk kategori Best Actress.

Tidak hanya itu, Gravity sendiri menjadi salah satu film paling sukses di Academy Awards dengan memenangkan 7 penghargaan Oscar.

review IMDb oleh cricketbat: Gravity bukan sekadar film, tapi sebuah pengalaman. Ini adalah pengalaman visual, pengalaman suara, dan juga pengalaman emosional. Film ini membuat Anda merasa seperti benar-benar melayang di antara bintang-bintang, bukan hanya sekadar menonton cerita yang berlatar di luar angkasa. Efek visualnya unik, menakjubkan, sekaligus menegangkan, dan meskipun alurnya sederhana, justru ada keindahan dalam kesederhanaannya. Saya belum pernah melihat film seperti Gravity sebelumnya.

2. Crash (2004)

Crash (2004) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Crime, Thriller

: Drama, Crime, Thriller Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, Terrence Howard, Ludacris, Thandie Newton

: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, Terrence Howard, Ludacris, Thandie Newton Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Crash (2004)

Crash (2004) adalah film drama kriminal thriller yang disutradarai Paul Haggis dan dikenal luas karena alur ceritanya yang saling berkaitan atau intertwined stories.

Film ini mengeksplorasi tema rasisme, prasangka sosial, ketakutan terhadap orang lain, serta keterasingan sosial yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dengan pendekatan cerita yang realistis dan emosional, Crash memperlihatkan bagaimana tindakan kecil, prasangka tersembunyi, dan konflik sehari-hari dapat memicu konsekuensi besar yang mengubah hidup banyak orang.

Cerita film berlangsung selama sekitar 36 jam di Los Angeles dan mempertemukan berbagai karakter dari latar belakang ras, budaya, serta status sosial yang berbeda.

Mereka terhubung melalui serangkaian insiden, kecelakaan mobil, tindakan kriminal, dan konflik personal yang perlahan membuka sisi manusiawi sekaligus sisi gelap masing-masing karakter.

Film ini tidak menghadirkan tokoh yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat. Sebaliknya, setiap karakter memiliki prasangka, ketakutan, kelemahan, dan alasan pribadi yang membuat cerita terasa sangat kompleks dan realistis.

Paul Haggis mendapatkan inspirasi untuk membuat Crash dari pengalaman pribadinya ketika mobil Porsche miliknya dirampok pada tahun 1991.

Pengalaman tersebut kemudian berkembang menjadi kisah yang lebih luas tentang hubungan antar manusia, stereotip rasial, dan ketegangan sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari.

Karena keberanian tema dan cara penyampaiannya yang kuat, Crash berhasil memenangkan Academy Award untuk kategori Best Picture pada Academy Awards ke-78.

Film ini diperkuat oleh jajaran pemeran ensemble cast yang sangat terkenal. Sandra Bullock memerankan Jean Cabot, seorang istri jaksa wilayah yang kaya raya namun penuh prasangka dan ketakutan terhadap orang asing.

Don Cheadle tampil sebagai Detektif Graham Waters, Matt Dillon sebagai Sersan John Ryan, Brendan Fraser sebagai Rick Cabot, Terrence Howard sebagai Cameron Thayer, Ludacris atau Chris Bridges sebagai Anthony, dan Thandie Newton sebagai Christine Thayer.

Sandra Bullock mendapatkan banyak pujian atas perannya sebagai Jean Cabot.

Karakternya digambarkan sebagai perempuan neurotik, emosional, dan rasis yang hidup dalam ketakutan setelah mengalami perampokan mobil.

Meskipun pada awalnya karakter Jean terasa menyebalkan dan penuh prasangka, Bullock berhasil menunjukkan perkembangan emosional yang perlahan membuka sisi rapuh dan kesepiannya.

review IMDb oleh asbufra: Ada kebaikan dan keburukan dalam diri kita semua. Film ini mengeksplorasi hal tersebut seperti tidak ada film lain. Film ini akan membuat Anda berpikir tentang sifat fanatisme dan stereotip. Karakter-karakternya berubah dari sosok biasa menjadi pahlawan dengan cara yang sangat menyentuh dan menggetarkan. Gaya penulisannya seperti drama televisi di mana beberapa kelompok karakter dan alur cerita saling terjalin (Paul Haggis), tetapi tanpa keterbatasan seperti di TV. Film ini mengingatkan saya pada Hill Street Blues, yang bagi saya adalah pujian besar. Saya adalah penggemar Don Cheadle dan dia berhasil memerankan perannya dengan sangat baik. Sandra Bullock bermain di luar kebiasaannya dan melakukannya dengan mudah. Penampilan paling mengesankan menurut saya adalah Ryan Phillippe. Hampir setiap etnis di Los Angeles terwakili dan semuanya terasa menarik serta realistis. Para pemeran ensemble dan berbagai alur cerita berpadu dengan baik dan membuat Anda tetap tertarik. Pemeran hebat, musik yang menghantui, dan penulisan yang sangat bagus. Tonton film ini.

3. The Blind Side (2009)

The Blind Side (2009) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Biography, Sports

: Drama, Biography, Sports Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw, Jae Head, Lily Collins, Kathy Bates

: Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim McGraw, Jae Head, Lily Collins, Kathy Bates Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: The Blind Side (2009)

The Blind Side adalah film drama biografi yang diangkat dari kisah nyata Michael Oher, seorang remaja tunawisma yang mengalami masa kecil penuh trauma dan kesulitan hidup sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan baru melalui keluarga Tuohy.

Film ini menceritakan perjalanan Michael dalam menemukan tempat tinggal, pendidikan, rasa percaya diri, dan masa depan yang lebih baik setelah diadopsi oleh keluarga kaya yang dipimpin Leigh Anne Tuohy dan Sean Tuohy.

Michael Oher digambarkan sebagai sosok pendiam, tertutup, dan kesulitan beradaptasi karena masa lalunya yang berat.

Kehidupannya berubah ketika Leigh Anne Tuohy melihat potensinya dan memutuskan untuk membantunya tanpa syarat.

Dari sana, film berkembang menjadi kisah tentang kasih sayang, dukungan keluarga, kesempatan kedua, dan bagaimana perhatian sederhana dapat mengubah hidup seseorang secara drastis.

Selain drama keluarga yang kuat, film ini juga menampilkan perjalanan Michael dalam dunia football American hingga akhirnya berkembang menjadi pemain berbakat yang sukses menembus NFL.

Sandra Bullock tampil sebagai Leigh Anne Tuohy, sosok ibu yang tegas, berani, tetapi juga sangat penyayang.

Quinton Aaron memerankan Michael Oher dengan pendekatan emosional yang tenang namun menyentuh.

Tim McGraw hadir sebagai Sean Tuohy, sementara Jae Head berperan sebagai S.J. Tuohy yang energik dan humoris.

Lily Collins memerankan Collins Tuohy, dan Kathy Bates tampil sebagai tutor Michael bernama Miss Sue.

Performa Sandra Bullock di film ini mendapatkan pujian luar biasa dan dianggap sebagai jantung utama dari keseluruhan cerita.

Ia berhasil memerankan Leigh Anne sebagai sosok perempuan kuat yang tidak takut melawan lingkungan sosial demi membantu Michael. A

kting Bullock terasa natural, emosional, sekaligus penuh karisma sehingga hubungan antara dirinya dan Michael terasa sangat hangat dan meyakinkan.

Berkat penampilannya tersebut, Sandra Bullock berhasil memenangkan penghargaan Academy Award untuk kategori Best Actress atau Aktris Terbaik di ajang Oscar.

review IMDb oleh jeremyscates: Saya biasanya tidak merasa perlu meninggalkan komentar, tetapi film ini terlalu bagus untuk tidak ditulis. Saya masuk dengan ekspektasi lebih banyak football, lebih banyak pukulan dan highlight, dan sebagai penggemar berat football itu adalah salah satu daya tarik utama. Namun ternyata football justru menjadi latar belakang dari cerita yang luar biasa dan dieksekusi dengan sangat baik oleh semua pihak. Saya selalu menganggap Sandra Bullock sedikit terlalu dilebih-lebihkan, tetapi dia benar-benar berhasil memerankan peran ini dan pantas mendapat pengakuan. Film ini begitu fantastis sehingga siapa pun bisa merasa terhubung dengan karakternya. Target penonton idealnya adalah anak-anak maupun orang dewasa. Film ini seharusnya menjadi kandidat Oscar, meskipun saya tahu film seperti ini jarang menang. Sangat pantas mendapat suara saya!

4. A Time to Kill (1996)

A Time to Kill (1996) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Crime, Thriller, Courtroom

: Drama, Crime, Thriller, Courtroom Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Donald Sutherland

: Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Donald Sutherland Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Prime Video

: Netflix, Catchplay+, Prime Video Tonton trailer: A Time to Kill (1996)

A Time to Kill adalah film drama hukum sekaligus thriller intens yang berlatar di wilayah Selatan Amerika Serikat dengan tema utama rasisme, keadilan, moralitas, dan sistem hukum yang penuh konflik sosial.

Film ini diadaptasi dari novel debut karya John Grisham dan dikenal sebagai salah satu film courtroom drama terbaik pada era 1990-an.

Cerita dimulai di Canton, Mississippi, ketika seorang gadis kulit hitam berusia 10 tahun mengalami pemerkosaan dan penyiksaan brutal oleh dua pria kulit putih.

Ayah sang gadis, Carl Lee Hailey, merasa sistem hukum tidak akan memberikan keadilan yang setimpal karena kuatnya diskriminasi rasial di wilayah tersebut.

Dalam keputusasaan dan amarah, Carl Lee akhirnya menembak mati kedua pelaku di pengadilan.

Tindakannya memicu kontroversi besar dan membuat kota kecil tersebut dipenuhi ketegangan rasial, ancaman kekerasan, hingga keterlibatan kelompok supremasi kulit putih seperti Ku Klux Klan.

Fokus utama film kemudian berpindah ke persidangan Carl Lee Hailey yang dibela oleh pengacara muda idealis bernama Jake Brigance.

Jake harus menghadapi tekanan sosial, ancaman keselamatan, serta konflik moral yang sangat berat ketika mencoba membela kliennya di tengah masyarakat yang penuh prasangka.

Film ini diperkuat oleh jajaran aktor papan atas. Matthew McConaughey tampil sebagai Jake Brigance, Sandra Bullock sebagai Ellen Roark, Samuel L. Jackson sebagai Carl Lee Hailey, Kevin Spacey sebagai jaksa distrik Rufus Buckley, dan Donald Sutherland sebagai Lucien Wilbanks.

Sandra Bullock memerankan Ellen Roark, seorang mahasiswa hukum kaya raya yang cerdas dan berani yang memutuskan membantu Jake Brigance ketika kasus mulai memanas.

Chemistry antara Bullock dan McConaughey juga dianggap sangat baik dan membuat dinamika cerita terasa lebih hidup.

review IMDb oleh pegasus-67050: Cerita hebat, akting hebat, dan penuh SEMANGAT! Inilah pembuatan film yang sesungguhnya! BUKAN “cash grab” modern dari perusahaan korup seperti Disney modern! Penampilan luar biasa dari semua pemain dalam film ini membuat penonton MERASAKAN dan terhubung dengan KARAKTER, berbeda dengan aktor yang DIPAKSA berada dalam film atau acara yang tidak mereka inginkan karena kontrak. Disney adalah salah satu contoh perusahaan dengan terlalu banyak keserakahan dan kekuasaan sehingga menjadi salah satu bisnis PALING KORUP sepanjang masa! Industri film sedang dalam bahaya karena raksasa ini. Saya sepenuhnya mendukung aksi mogok Hollywood. Ini lebih dari sekadar uang. KEADILAN HARUS DITEGAKKAN SEPERTI DALAM FILM YANG LUAR BIASA DAN PENUH SEMANGAT INI!! 👏💪

5. Speed (1994)

Speed (1994) (Foto: imdb)

Genre : Action, Thriller

: Action, Thriller Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Jeff Daniels, Joe Morton

: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Jeff Daniels, Joe Morton Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

: Disney+ Hotstar Tonton trailer: Speed (1994)

Speed adalah film thriller aksi ikonik yang hingga sekarang masih dianggap sebagai salah satu film aksi terbaik era 1990-an.

Disutradarai oleh Jan de Bont, film ini menghadirkan konsep sederhana namun sangat menegangkan: sebuah bus kota akan meledak jika kecepatannya turun di bawah 50 mil per jam atau sekitar 80 km/jam.

Dari premis tersebut, Speed berhasil menciptakan ketegangan nonstop yang membuat penonton terus merasa tegang sepanjang film.

Cerita berpusat pada Jack Traven yang diperankan Keanu Reeves, seorang polisi SWAT Los Angeles yang harus menghadapi teroris pemeras bernama Howard Payne yang diperankan Dennis Hopper.

Setelah gagal membunuh Jack dalam aksi sebelumnya, Payne memasang bom di sebuah bus kota sebagai bentuk balas dendam sekaligus pemerasan.

Situasi menjadi semakin kacau ketika sopir bus terluka dan seorang penumpang biasa bernama Annie Porter yang diperankan Sandra Bullock terpaksa mengambil alih kemudi bus tersebut.

Bersama Jack, Annie harus menjaga kecepatan bus tetap tinggi sambil melewati jalan raya padat, hambatan lalu lintas, dan berbagai situasi berbahaya demi menyelamatkan seluruh penumpang.

Selain Keanu Reeves dan Sandra Bullock, film ini juga dibintangi Jeff Daniels sebagai Detektif Harry Temple serta Joe Morton sebagai Kapten McMahon.

Dennis Hopper tampil sangat kuat sebagai penjahat yang dingin, manipulatif, dan penuh ancaman.

Peran Sandra Bullock sebagai Annie Porter sering dianggap sebagai titik balik terbesar dalam kariernya hingga menjadikannya superstar Hollywood.

Annie bukan hanya karakter pendamping biasa, tetapi menjadi bagian penting dari ketegangan dan dinamika film.

Bullock berhasil memerankan sosok perempuan biasa yang tiba-tiba terjebak dalam situasi ekstrem dengan cara yang sangat natural, lucu, cerdas, dan penuh energi.

Chemistry antara Sandra Bullock dan Keanu Reeves juga dinilai sangat kuat dan menjadi salah satu alasan utama mengapa film ini begitu disukai hingga sekarang.

review IMDb oleh SmileysWorld: Jika ada film yang saya harap saya tonton di bioskop, ini adalah salah satunya. Ini adalah kombinasi hebat antara cerita yang ditulis dengan baik, arahan yang bagus, dan pemeran yang hebat. Ini salah satu film yang sangat ingin Anda sukai, dan film ini tidak mengecewakan. Satu-satunya hal yang mengganggu saya mungkin adalah penyisipan komentar klise yang kurang tepat waktu (“He lost his head”), dan ending-nya bisa dibuat lebih baik, tetapi secara keseluruhan ini adalah film aksi yang sangat bagus dan layak dimiliki.

6. Infamous (2006)

Infamous (2006) (Foto: imdb)

Genre : Biography, Drama, Crime

: Biography, Drama, Crime Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Toby Jones, Sandra Bullock, Daniel Craig, Sigourney Weaver, Jeff Daniels, Gwyneth Paltrow, Hope Davis

: Toby Jones, Sandra Bullock, Daniel Craig, Sigourney Weaver, Jeff Daniels, Gwyneth Paltrow, Hope Davis Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Infamous (2006)

Infamous adalah film drama biografi yang mengangkat kisah di balik proses penulisan novel non-fiksi legendaris In Cold Blood karya Truman Capote.

Film ini mengambil latar akhir tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an dan memperlihatkan bagaimana seorang penulis terkenal bisa terobsesi pada kisah kriminal yang sedang ia teliti.

Cerita dimulai ketika Truman Capote mengetahui kasus pembunuhan brutal terhadap sebuah keluarga di Kansas.

Tertarik untuk menjadikannya bahan tulisan, Capote pergi ke Kansas bersama sahabat masa kecilnya, Harper Lee, penulis novel terkenal To Kill a Mockingbird.

Selama proses penelitian, Capote mulai mendalami kehidupan para pelaku pembunuhan, khususnya Perry Smith.

Hubungan antara Capote dan Perry berkembang menjadi sangat kompleks, penuh simpati, manipulasi emosional, rasa bersalah, hingga ketergantungan psikologis.

Film ini kemudian berkembang menjadi kisah tentang obsesi, ambisi artistik, ketenaran, dan harga mahal yang harus dibayar demi menciptakan sebuah karya besar.

Infamous sering dibandingkan dengan film Capote (2005) yang dirilis setahun sebelumnya.

Namun, banyak penonton dan kritikus menilai Infamous lebih menonjolkan sisi emosional dan hubungan interpersonal Capote dengan orang-orang di sekitarnya dibandingkan pendekatan yang lebih dingin dan observasional pada film Capote

Film ini didukung deretan pemeran papan atas dengan performa yang sangat kuat. Toby Jones tampil luar biasa sebagai Truman Capote, sementara Daniel Craig memerankan Perry Smith dengan intens dan emosional.

Sandra Bullock hadir sebagai Harper Lee, sahabat sekaligus “penyeimbang moral” bagi Capote.

Selain itu, ada Sigourney Weaver sebagai Babe Paley, Jeff Daniels sebagai Alvin Dewey, Gwyneth Paltrow sebagai Kitty Dean, dan Hope Davis sebagai Slim Keith.

Peran Sandra Bullock sebagai Harper Lee mendapatkan banyak pujian karena sangat berbeda dari image komedi romantis yang selama ini melekat padanya.

Dalam film ini, Bullock tampil lebih tenang, serius, dan emosional. Ia memerankan Harper Lee sebagai sosok perempuan cerdas, sinis, tetapi sangat peduli terhadap sahabatnya.

Karakternya menjadi semacam kompas moral yang terus mengingatkan Capote agar tidak kehilangan sisi kemanusiaannya di tengah obsesinya terhadap kasus pembunuhan tersebut.

review IMDb oleh dracula739: Lupakan Capote! Film ini benar-benar mengalahkan versi Bennett Miller. Bukan untuk mengurangi penampilan Hoffman, tetapi Toby Jones luar biasa sebagai Truman Capote, membuat saya memahami rasa sakit, cinta, dan rasa bersalahnya terhadap Perry Smith serta kematiannya. Semua ini dicapai dari tempat yang benar-benar nyata, bukan gaya musik dramatis yang “memancing emosi ala Ron Howard”. Adegan setelah ia kembali dari pertemuannya dengan Perry dan perubahan emosi di wajah Jones mengingatkan pada “train sequence” Diane Lane di Unfaithful. Luar biasa. Dan Sandra Bullock… ke mana saja Anda selama ini? Tolong Academy, jangan takut untuk memberi penghargaan pada film ini meskipun dirilis berdekatan dengan film sebelumnya.

7. Extremely Loud & Incredibly Close (2011)

Extremely Loud & Incredibly Close (2011) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Mystery, Adventure

: Drama, Mystery, Adventure Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, Viola Davis, John Goodman

: Thomas Horn, Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow, Viola Davis, John Goodman Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, Apple TV Store

: Prime Video, Google Play Movies, Apple TV Store Tonton trailer: Extremely Loud & Incredibly Close (2011)

Extremely Loud & Incredibly Close adalah film drama emosional yang diadaptasi dari novel karya Jonathan Safran Foer.

Film ini menghadirkan kisah yang menyentuh tentang kehilangan, trauma, hubungan keluarga, dan proses menerima kenyataan setelah tragedi besar.

Cerita berpusat pada Oskar Schell, seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 hingga 11 tahun yang sangat cerdas, unik, dan memiliki kecenderungan Asperger atau spektrum autisme ringan.

Oskar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya, Thomas Schell, yang diperankan Tom Hanks.

Kehidupan Oskar berubah total ketika ayahnya meninggal dalam tragedi serangan 11 September 2001 atau tragedi World Trade Center (9/11).

Kehilangan tersebut meninggalkan luka emosional yang sangat dalam bagi dirinya. Setahun setelah kejadian itu, Oskar menemukan sebuah kunci misterius di dalam vas milik ayahnya.

Ia kemudian yakin bahwa kunci tersebut adalah pesan terakhir yang ditinggalkan sang ayah untuk dirinya.

Dengan penuh rasa penasaran dan harapan, Oskar memulai perjalanan panjang menyusuri berbagai sudut New York City untuk mencari tahu kunci itu cocok untuk membuka apa.

Perjalanan Oskar bukan hanya pencarian benda fisik, tetapi juga perjalanan emosional untuk memahami rasa kehilangan, menghadapi duka, dan menemukan kembali hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Thomas Horn memerankan Oskar Schell dengan sangat emosional dan natural.

Tom Hanks tampil hangat sebagai Thomas Schell, sementara Sandra Bullock memerankan Linda Schell, ibu Oskar yang diam-diam menyimpan rasa sakit mendalam setelah kehilangan suaminya.

Selain itu, Max von Sydow tampil sebagai “The Renter,” sosok misterius yang menemani perjalanan Oskar, serta Viola Davis dan John Goodman yang memperkuat sisi emosional cerita.

Peran Sandra Bullock dalam film ini mendapat banyak pujian karena sangat berbeda dari karakter ceria atau romantis yang biasa ia mainkan.

Sebagai Linda Schell, Sandra Bullock tampil jauh lebih tenang, terkekang, dan emosional. Ia memerankan seorang ibu yang sedang berusaha menahan rasa duka luar biasa sambil mencoba memahami perilaku anaknya yang berubah setelah tragedi tersebut.

Penampilannya terasa heartbreaking karena banyak emosinya ditampilkan secara halus dan tidak meledak-ledak.

review IMDb oleh whitx5: Saya pribadi sangat menyukai film ini dan terkejut melihat banyak ulasan negatif. Saya suka fakta bahwa film ini berpusat pada 9/11, karena menurut saya, sepedih dan seemosional apa pun itu, kita tidak boleh melupakannya. Saya merasa aktingnya luar biasa dan pemandangan New York sangat indah. Saya menyukai pesannya dan meskipun saya sangat lelah secara emosional di akhir film, saya tetap merasa baik setelah menontonnya. Saya memberi film ini 10 bintang dan berharap mendapatkan banyak penghargaan. Saya akan membeli DVD-nya saat dirilis. Akting seluruh pemain, meskipun anak laki-laki itu hampir membawa film ini sendirian, sangat bagus, dan film ini benar-benar menyentuh hati saya.

8. The Proposal (2009)

The Proposal (2009) (Foto: imdb)

Genre : Romantic Comedy, Drama

: Romantic Comedy, Drama Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Malin Akerman

: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Malin Akerman Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar, Netflix, Prime Video

: Disney+ Hotstar, Netflix, Prime Video Tonton trailer: The Proposal (2009)

The Proposal adalah film komedi romantis Amerika yang dirilis pada tahun 2009 dan menjadi salah satu rom-com paling sukses secara finansial pada masanya.

Film ini menggabungkan humor ringan, chemistry kuat antar pemain, dan drama romantis yang menghibur sehingga berhasil menarik perhatian penonton di seluruh dunia. .

Bahkan, film ini sukses meraup pendapatan lebih dari 300 juta dolar secara global.

Cerita berpusat pada Margaret Tate yang diperankan Sandra Bullock, seorang pemimpin redaksi buku sukses di New York City yang terkenal dingin, perfeksionis, dan sangat ditakuti oleh bawahannya.

Di balik kesuksesannya, Margaret menghadapi masalah besar ketika visa kerjanya bermasalah dan ia terancam dideportasi kembali ke Kanada.

Dalam keadaan panik, ia memaksa asistennya yang sering diperlakukan semena-mena, Andrew Paxton yang diperankan Ryan Reynolds, untuk menikahinya agar ia bisa tetap tinggal di Amerika Serikat.

Andrew akhirnya setuju dengan syarat tertentu, dan keduanya mulai berpura-pura menjadi pasangan yang sedang bertunangan.

Namun keadaan menjadi semakin kacau ketika mereka harus pergi ke kampung halaman Andrew di Alaska untuk bertemu keluarganya.

Di sana, Margaret dan Andrew harus mempertahankan sandiwara mereka di depan keluarga besar yang penuh rasa ingin tahu. Situasi demi situasi lucu mulai bermunculan, mulai dari momen canggung, konflik keluarga, hingga interaksi romantis yang perlahan berkembang secara alami.

Film ini juga diperkuat oleh penampilan Betty White sebagai Grandma Annie yang sangat ikonik dan mencuri perhatian lewat berbagai adegan komedi.

Selain itu, Mary Steenburgen tampil sebagai Grace Paxton, Craig T. Nelson sebagai Joe Paxton, serta Malin Akerman sebagai Gertrude.

Peran Sandra Bullock di The Proposal dianggap sebagai salah satu penampilan komedi romantis terbaik dalam kariernya.

Ia berhasil memerankan sosok bos yang arogan, dingin, dan menakutkan di awal film, namun perlahan menunjukkan sisi rapuh dan kesepian yang membuat penonton mulai bersimpati.

Chemistry antara Sandra Bullock dan Ryan Reynolds menjadi salah satu kekuatan terbesar film ini karena terasa natural, spontan, dan penuh humor.

review IMDb oleh seszter-58440: Saya tidak pernah mengerti ketika orang mengkritik film seperti ini. Menurut saya film ini menjalankan tujuannya dengan sempurna. Saya ingin menonton sesuatu yang ringan, sesuatu yang bisa membuat saya tertawa, dan ini adalah pilihan yang sempurna. Saya tidak mengerti kenapa orang memberi rating rendah untuk film seperti ini. Tentu saja ini bukan film “layak Oscar”, tetapi menurut saya ini adalah komedi yang indah dan ramah, yang sekarang sangat jarang ditemukan. Yang saya lihat saat ini adalah banyak “komedi” yang bodoh dan menjijikkan. Tapi tidak dengan The Proposal. Ini adalah romcom yang sempurna, cerita yang hangat dan sangat lucu. Saya sangat menyukai Sandra Bullock, dia aktris luar biasa yang bisa melakukan komedi maupun peran lain dengan sangat baik.

9. The Lake House (2006)

The Lake House (2006) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romance, Fantasy

: Drama, Romance, Fantasy Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Sandra Bullock, Keanu Reeves, Christopher Plummer, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo, Ebon Moss-Bachrach

: Sandra Bullock, Keanu Reeves, Christopher Plummer, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo, Ebon Moss-Bachrach Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Lake House (2006)

The Lake House adalah film drama romantis fantasi yang menggabungkan kisah cinta, perjalanan waktu, dan nuansa melankolis dalam sebuah cerita yang emosional dan unik.

Film ini mempertemukan kembali pasangan ikonik dari Speed (1994), yaitu Sandra Bullock dan Keanu Reeves, yang chemistry-nya kembali menjadi daya tarik utama film ini.

Cerita berfokus pada Dr. Kate Forster yang diperankan Sandra Bullock, seorang dokter kesepian yang memutuskan meninggalkan rumah danau modern berbahan kaca di pinggiran Chicago.

Sebelum pergi, Kate meninggalkan surat di kotak pos untuk penghuni berikutnya. Surat tersebut kemudian ditemukan oleh Alex Wyler yang diperankan Keanu Reeves, seorang arsitek berbakat yang ternyata hidup di tahun 2004, sementara Kate berada di tahun 2006.

Perbedaan waktu selama dua tahun itu menjadi inti misteri utama film.

Meski terpisah dimensi waktu, Kate dan Alex mulai rutin berkomunikasi melalui surat-surat ajaib yang dapat menembus waktu.

Dari percakapan sederhana, hubungan mereka berkembang menjadi ikatan emosional yang semakin dalam hingga keduanya jatuh cinta.

Namun, hubungan tersebut tidak mudah karena mereka hidup di waktu yang berbeda. Mereka pun berusaha mencari cara agar bisa benar-benar bertemu dan memecahkan misteri yang menghubungkan kehidupan mereka.

Film ini merupakan adaptasi dari film Korea Selatan tahun 2000 berjudul Il Mare atau Siworae.

Sandra Bullock dipuji karena berhasil membawakan karakter Kate dengan sangat natural dan emosional.

Chemistry antara Sandra Bullock dan Keanu Reeves juga kembali menjadi sorotan utama karena terasa kuat dan meyakinkan, bahkan ketika sebagian besar hubungan mereka hanya dibangun melalui surat dan tidak banyak berbagi adegan langsung bersama.

review IMDb oleh Berylliuum: Saya benar-benar dan tanpa syarat jatuh cinta dengan film ini.. Saya pikir saya akan terkena serangan jantung di bagian akhir dan tidak bisa tidur karena patah hati, tapi untungnya film ini berakhir bahagia.. Tidak perlu lagi dikatakan bahwa Sandra Bullock dan Keanu Reeves sangat hebat, tetapi chemistry mereka juga luar biasa kuat. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari film ini, ini adalah salah satu film paling romantis yang pernah saya tonton dalam hidup saya.

10. The Heat (2013)

The Heat (2013) (Foto: imdb)

Genre : Action, Comedy, Crime

: Action, Comedy, Crime Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demián Bichir, Marlon Wayans, Michael Rapaport, Jane Curtin, Taran Killam

: Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demián Bichir, Marlon Wayans, Michael Rapaport, Jane Curtin, Taran Killam Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Heat (2013)

The Heat adalah film komedi aksi populer yang disutradarai Paul Feig, sosok di balik kesuksesan Bridesmaids.

Film ini mengusung konsep buddy cop comedy dengan dua karakter utama yang memiliki kepribadian sangat bertolak belakang, sehingga menghasilkan banyak situasi kocak sekaligus penuh aksi.

Cerita mengikuti Sarah Ashburn yang diperankan Sandra Bullock, seorang agen khusus FBI yang sangat pintar, ambisius, tetapi arogan dan sulit bekerja sama dengan orang lain.

Karena sifatnya yang terlalu serius dan kaku, Ashburn tidak disukai rekan-rekannya sendiri.

Dalam sebuah kasus besar untuk menangkap gembong narkoba berbahaya, ia dipasangkan secara terpaksa dengan Shannon Mullins yang diperankan Melissa McCarthy, seorang detektif Boston yang kasar, impulsif, emosional, dan bermulut tajam.

Pertemuan dua karakter dengan kepribadian ekstrem ini langsung memicu konflik dan kekacauan.

Ashburn yang selalu mengikuti aturan harus menghadapi Mullins yang bekerja dengan cara brutal dan serampangan.

Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan membangun kerja sama yang solid.

Dari sinilah muncul berbagai adegan komedi khas buddy cop movie yang dipenuhi pertengkaran, sindiran, aksi absurd, hingga momen persahabatan yang hangat.

Selain Sandra Bullock dan Melissa McCarthy, film ini juga dibintangi Demián Bichir sebagai Hale, Marlon Wayans sebagai Levy, Michael Rapaport sebagai Jason Mullins, Jane Curtin sebagai Mrs. Mullins, dan Taran Killam sebagai Adam.

Sandra Bullock mendapatkan banyak pujian karena berhasil memainkan karakter “straight-man” atau karakter serius yang menjadi penyeimbang bagi komedi liar Melissa McCarthy.

Kontras antara Ashburn yang kaku dan Mullins yang brutal menjadi sumber humor utama film ini.

Sandra Bullock mampu membuat karakter FBI yang sombong dan perfeksionis terasa sangat lucu tanpa kehilangan sisi realistisnya.

Chemistry antara Bullock dan McCarthy juga dinilai luar biasa karena interaksi mereka terasa natural, penuh energi, dan sangat menghibur.