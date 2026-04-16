10 Rekomendasi Film Sedih Netflix Terbaik, Siap Menguras Emosi dari Awal Sampai Akhir!

Marriage Story (2019) adalah salah satu film sedih di Netflix (Foto: imdb)

Ukuran Font Kecil Besar

Netflix memiliki banyak koleksi film sedih dengan cerita mendalam yang layak ditonton bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman emosional yang intens.

Genre ini menghadirkan kisah tentang kehilangan, perjuangan hidup, dan hubungan yang menyentuh, dengan alur yang terasa dekat dengan kehidupan serta didukung akting yang kuat.

Pilihannya pun beragam, mulai dari drama romantis hingga kisah nyata yang cocok dinikmati saat suasana mellow, sekaligus menjadi sarana pelepasan emosi yang menenangkan.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan yang menyentuh hati dan penuh makna, rekomendasi film sedih Netflix terbaik bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Sedih Netflix Terbaik

Berikut adalah rekomendasi film sedih Netflix terbaik yang menghadirkan kisah-kisah emosional penuh makna, mulai dari cinta yang tak tersampaikan, kehilangan yang menyayat hati:

1. All the Bright Places (2020)

Genre : Drama, Romantis Remaja

: 6.6/10 Pemain : Elle Fanning, Justice Smith, Alexandra Shipp, Kelli O'Hara, Lamar Johnson, Felix Mallard

: Netflix Tonton trailer: All the Bright Places (2020)

All the Bright Places (2020) adalah film drama romantis remaja yang diadaptasi dari novel populer karya Jennifer Niven dengan judul yang sama, dan disutradarai oleh Brett Haley.

Film ini dirilis secara eksklusif di Netflix dan langsung dikenal sebagai salah satu kisah cinta remaja yang tidak hanya manis, tetapi juga berat secara emosional.

Cerita berpusat pada dua remaja, Violet Markey (Elle Fanning) dan Theodore Finch (Justice Smith), yang sama-sama memikul trauma masa lalu yang dalam.

Violet adalah gadis populer yang tampak “baik-baik saja” dari luar, namun sebenarnya tenggelam dalam duka dan rasa bersalah setelah selamat dari kecelakaan mobil yang merenggut nyawa kakaknya.

Sementara itu, Finch adalah sosok yang sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, ia tampak ceria di permukaan, tetapi menyimpan luka batin dan pergulatan mental yang kompleks.

Pertemuan mereka terjadi di sebuah jembatan yang memiliki makna kelam bagi Violet, tempat kecelakaan kakaknya terjadi.

Di titik itulah, keduanya sama-sama berada dalam kondisi rapuh dan bahkan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup.

Namun, pertemuan tersebut justru menjadi awal dari hubungan yang perlahan menyembuhkan.

Mereka kemudian bekerja sama dalam proyek sekolah yang mengharuskan mereka menjelajahi berbagai tempat unik dan tersembunyi, dan dalam proses itu, keduanya mulai menemukan kembali makna hidup, kebahagiaan kecil, serta cinta yang tumbuh secara alami.

Film ini berdurasi 1 jam 47 menit dan sangat direkomendasikan bagi penonton yang menyukai kisah drama romantis remaja yang serius, menyentuh, dan penuh refleksi.

All the Bright Places juga dikenal sebagai salah satu film Netflix paling sedih karena mengangkat isu-isu berat seperti kesehatan mental, depresi, trauma, dan bunuh diri dengan cara yang cukup jujur dan emosional.

Sepanjang film, penonton diajak merasakan intensitas perjuangan kedua karakter, yang sering kali terasa menguras emosi.

Meski demikian, di balik kesedihannya, film ini tetap menyuguhkan keindahan—baik dari segi visual maupun pesan.

Ada harapan yang perlahan muncul di tengah kegelapan, membuat film ini tidak hanya menyedihkan, tetapi juga bermakna dan membekas.

review imdb oleh saeo-90520:

Saya secara tidak sengaja menemukan film ini hari ini dan saya hanya punya pujian untuknya. Aktingnya luar biasa, naskahnya ditulis dengan baik, dan filmnya dibuat dengan sangat indah. Film ini menciptakan rasa nostalgia yang kuat akan rasa ingin tahu dan keajaiban masa muda, serta memiliki pesan yang dalam dan bermakna. Para pecinta buku tampaknya cukup kritis terhadap film ini; saya menyarankan mereka untuk mencoba menontonnya kembali tanpa ekspektasi, karena film ini tidak bisa disangkal sangat menyentuh. Saya juga harus memuji musiknya yang benar-benar menghidupkan beberapa adegan paling berkesan dalam film ini. Secara keseluruhan, ini adalah salah satu produksi film Netflix terbaik yang pernah saya lihat sejauh ini.

2. Canvas (2020)

Genre : Animasi, Drama Pendek

: 6.3/10 Pemain : Tidak ada pemain suara

: Netflix Tonton trailer: Canvas (2020)

Canvas (2020) adalah film animasi pendek yang sangat emosional dan menyentuh hati, ditulis dan disutradarai oleh Frank E. Abney III.

Meski berdurasi sangat singkat, sekitar 9 menit, film ini berhasil meninggalkan dampak emosional yang kuat bagi penontonnya.

Film ini mengisahkan seorang kakek yang hidup dalam duka mendalam setelah kehilangan istrinya.

Kehilangan tersebut membuat hidupnya terasa kosong dan kehilangan arah, bahkan membuatnya menjauh dari aktivitas melukis, sebuah hobi yang dulu sangat ia cintai dan menjadi bagian penting dari hidupnya.

Hari-harinya dipenuhi kesunyian, tanpa warna, seolah dunia ikut redup bersama kepergian orang yang ia sayangi.

Segalanya mulai berubah ketika cucunya yang masih kecil datang berkunjung. Dengan kepolosan dan kreativitasnya, sang cucu perlahan mengajak kakeknya untuk kembali membuka diri terhadap dunia, terutama melalui seni.

Dari situlah, muncul kembali secercah harapan dan kehangatan, yang membantu sang kakek menemukan kembali inspirasi dan kebahagiaan yang sempat hilang.

Salah satu hal paling menarik dari Canvas adalah cara penyampaiannya. Film ini tidak menggunakan dialog sama sekali, melainkan sepenuhnya mengandalkan visual yang indah serta musik yang emosional untuk menyampaikan cerita.

Justru karena minim kata-kata, emosi yang disampaikan terasa lebih universal dan mendalam.

Canvas dikenal sebagai film yang sangat mengharukan, kombinasi antara heartwarming dan tear-jerking.

Dalam waktu yang singkat, film ini mampu menggambarkan rasa kehilangan, kerinduan, dan keputusasaan dengan sangat jujur.

Visual seperti ruangan gelap, ekspresi wajah yang murung, hingga perubahan warna secara simbolis membuat penonton benar-benar merasakan duka yang dialami sang kakek.

Meski diawali dengan nuansa yang suram dan menyedihkan, film ini berakhir dengan nada yang optimis.

Ada pesan kuat tentang penyembuhan, keluarga, dan bagaimana seni bisa menjadi jembatan untuk kembali menemukan cahaya dalam hidup.

review imdb oleh whlwtcher:

Saya menonton ini setelah melihat rekomendasi di Twitter. Tidak ada iklan yang saya lihat sebelumnya untuk film ini. Film ini tidak memiliki dialog, tetapi sebenarnya tidak membutuhkan kata-kata. Semua disampaikan melalui akting dan ceritanya indah, lembut, dan pahit-manis. Karya seninya sangat indah, realistis, bahkan sampai detail seperti bintik-bintik di pipi sang kakek. 9 menit penuh kenikmatan murni. Saya benar-benar berharap lebih banyak orang menontonnya.

3. Drawing Closer (2024)

Genre : Drama, Romansa Remaja

: 7.7/10 Pemain : Ren Nagase, Natsuki Deguchi

: Netflix Tonton trailer: Drawing Closer (2024)

Drawing Closer, yang memiliki judul Jepang panjang Yomei Ichinen no Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi, adalah film drama romansa remaja yang tayang di Netflix pada 27 Juni 2024.

Cerita berfokus pada Akito Hayasaka (Ren Nagase), seorang seniman muda berbakat yang hidupnya berubah drastis setelah didiagnosis menderita tumor jantung dengan sisa waktu hidup hanya satu tahun.

Di tengah keputusasaan dan kehilangan harapan, Akito sempat berada di titik terendah hingga mencoba mengakhiri hidupnya di atap rumah sakit.

Namun, di tempat itulah ia bertemu Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi), seorang gadis ceria yang sedang melukis dengan penuh semangat. Pertemuan yang tidak disengaja ini menjadi titik balik dalam hidup Akito.

Ia kemudian mengetahui bahwa Haruna juga mengidap penyakit serius, bahkan lebih parah, dengan sisa hidup hanya enam bulan.

Meski sama-sama berada di ambang kematian, keduanya memilih untuk menjalani sisa waktu dengan cara yang berbeda.

Mereka menjalin hubungan yang perlahan berkembang menjadi cinta yang dalam, penuh kehangatan sekaligus kepedihan.

Akito, dengan caranya sendiri, berusaha membahagiakan Haruna tanpa pernah memberitahunya bahwa ia juga sedang sekarat.

Film ini sering dibandingkan dengan karya, seperti The Fault in Our Stars dan Five Feet Apart karena sama-sama mengangkat tema cinta di tengah keterbatasan hidup.

Tingkat kesedihannya tergolong sangat tinggi, benar-benar dirancang sebagai tearjerker yang mampu membuat penonton menangis.

Namun, bukan hanya kesedihan yang ditawarkan. Film ini juga menyuguhkan keindahan dalam cara yang lembut, tentang bagaimana manusia menghadapi kematian, tentang harapan yang tetap ada di tengah keputusasaan, dan tentang cinta yang tetap bermakna meskipun waktunya singkat.

Banyak penonton menyebut film ini meninggalkan rasa “sunyi” yang dalam setelah selesai ditonton.

review imdb oleh vaidyaaaditya-81540:

Sumpah, saya biasanya tidak menulis ulasan untuk film apa pun. Tapi ini... film ini pantas mendapatkannya. Film ini terasa mirip dengan anime “I Want to Eat Your Pancreas” dan dulu saya juga menangis menonton anime itu, dan saya menangis jauh lebih banyak setelah menonton film ini. Chemistry antara Hayasaka dan Haruna sangat manis, dan cara mereka menyampaikan perasaan di akhir benar-benar membuat saya sebagai pria dewasa menangis :') Akhir ceritanya juga dibuat dengan sangat baik. Penyutradaraan dan narasi film ini luar biasa. Akting para pemain juga sangat sempurna, seolah-olah mereka benar-benar masuk ke dalam karakter dan tampil sangat baik. Menurut saya film ini sempurna, 100/10.

4. Marriage Story (2019)

Genre : Drama, Komedi Romantis

: 7.9/10 Pemain : Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta

: Netflix Tonton trailer: Marriage Story (2019)

Marriage Story adalah film karya Noah Baumbach yang menghadirkan potret sangat realistis tentang perceraian.

Alih-alih dramatis berlebihan, film ini justru terasa dekat dengan kehidupan nyata, lembut, namun perlahan menghancurkan secara emosional.

Cerita mengikuti pasangan suami istri, Charlie (Adam Driver), seorang sutradara teater, dan Nicole (Scarlett Johansson), seorang aktris, yang harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka tidak lagi bisa dipertahankan.

Dari awalnya saling mencintai, mereka terjebak dalam proses perceraian yang panjang, melelahkan, dan penuh konflik, terutama terkait hak asuh anak dan perbedaan arah hidup antara New York dan Los Angeles.

Film ini dipuji karena penggambaran emosinya yang sangat manusiawi. Tidak ada pihak yang benar-benar “jahat” atau “salah”, yang ada hanyalah dua orang yang terluka dan berusaha bertahan dalam situasi yang sulit.

Proses hukum yang rumit, keterlibatan pengacara, hingga luka lama yang kembali terbuka membuat konflik terasa semakin nyata.

Salah satu kekuatan utama film ini adalah adegan pertengkaran intens antara Charlie dan Nicole, yang sering disebut sebagai salah satu adegan paling emosional dalam film modern.

Dalam adegan tersebut, semua emosi, marah, kecewa, cinta yang tersisa, meledak dalam satu momen yang sangat jujur dan menyakitkan.

Meskipun memiliki unsur komedi, sisi drama dalam film ini jauh lebih dominan. Penonton tidak hanya akan merasa sedih, tetapi juga frustrasi, empati, bahkan kepahitan.

Marriage Story bukan sekadar kisah perceraian, tetapi juga refleksi tentang cinta, ego, kompromi, dan bagaimana hubungan bisa berubah seiring waktu.

review imdb oleh lucascastaneda-56244:

Tidak pernah sebelumnya gambaran tentang mengikat tali sepatu membuat saya begitu emosional. Film ini adalah potret perceraian yang sangat realistis dan menunjukkan dampak ekstrem yang bisa ditimbulkannya pada kedua pihak. Di saat yang sama, film ini melelahkan, tetapi juga sangat lucu dan terasa nyata. Kedua pemeran utama memberikan penampilan yang luar biasa. Meskipun semua orang menginginkan akhir yang bahagia, kehidupan jarang berjalan seperti yang diharapkan. Film ini menjadi gelap, tetapi ada cahaya kecil yang hangat namun tidak sempurna di ujung terowongan. Tidak ada pihak, baik istri maupun suami, yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi keduanya tetap merasa cukup. Ada ketenangan aneh yang muncul di akhir film. Tidak ada yang bisa sempurna, tetapi dengan cukup usaha, semuanya bisa menjadi “cukup”.

5. Pieces of a Woman (2020)

Genre : Drama

: 7.0/10 Pemain : Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Molly Parker

: Netflix Tonton trailer: Pieces of a Woman (2020)

Pieces of a Woman adalah film drama yang sangat intens secara emosional, disutradarai oleh Kornél Mundruczó dan ditulis oleh Kata Wéber, yang terinspirasi dari pengalaman pribadi mereka kehilangan anak.

Film ini mengikuti kisah Martha (Vanessa Kirby) dan Sean (Shia LaBeouf), pasangan dari Boston yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Namun, kebahagiaan tersebut berubah menjadi tragedi ketika proses persalinan di rumah yang seharusnya menjadi momen indah justru berakhir dengan kematian bayi mereka.

Sejak saat itu, film berfokus pada perjalanan duka Martha selama satu tahun, sebuah perjalanan yang tidak mudah.

Ia harus menghadapi kesedihan yang begitu dalam hingga terasa melumpuhkan, keretakan hubungan dengan suaminya, tekanan dari ibunya yang dominan, serta proses hukum terhadap bidan yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Salah satu aspek paling mencolok dari film ini adalah adegan pembuka: sebuah adegan persalinan panjang tanpa putus selama hampir 24 menit yang terasa sangat realistis, intens, dan menyesakkan.

Sepanjang film, duka digambarkan secara jujur tanpa filter, bagaimana kehilangan bisa menghancurkan hubungan, menciptakan jarak emosional, dan memicu kemarahan maupun isolasi.

Tidak ada pelarian mudah dari rasa sakit yang ditampilkan di sini.

Pieces of a Woman sering dianggap sebagai film yang sangat sedih, bahkan traumatis bagi sebagian penonton.

Nuansa film cenderung suram dan berat, dengan fokus pada kesunyian, kehilangan, dan depresi.

Namun, justru karena kejujurannya itulah film ini terasa sangat kuat dan autentik, sebuah potret duka yang tidak dilebih-lebihkan, tetapi juga tidak disederhanakan.

review imdb oleh david-meldrum:

Drama yang sangat kuat, tetapi tetap halus. Adegan pembukaan persalinan benar-benar luar biasa, dan penampilan Vanessa Kirby dalam adegan itu—dan sepanjang film—adalah sebuah kelas master. Ini adalah potret brilian tentang seorang wanita yang selama sebagian besar film mengalami berbagai hal tanpa banyak kontrol, di mana orang lain melakukan hal-hal yang mereka anggap ia butuhkan, sehingga agensinya sebagai individu perlahan diambil, meskipun dengan niat baik. Keteguhan batinnya yang keras perlahan ditunjukkan sepanjang film, dan ketika akhirnya muncul ke permukaan, itu diekspresikan dengan sangat indah di beberapa menit terakhir yang mungkin terlihat seperti pameran berlebihan, tetapi justru disampaikan dengan pengendalian yang tepat. Pemeran pendukung juga sangat baik, terutama Shia LaBeouf sebagai pasangannya. Mengharukan, sensitif, dan dibuat dengan sangat baik.

6. Dreamy Eyes (2019)

Genre : Drama, Romantis

: 6.9/10 Pemain : Trần Nghĩa, Trúc Anh, Trần Phong, Đỗ Khánh Vân

: Netflix Tonton trailer: Dreamy Eyes (2019)

Dreamy Eyes (2019), atau yang dikenal dengan judul aslinya Mắt Biếc, adalah film drama romantis asal Vietnam yang disutradarai oleh Victor Vũ dan diadaptasi dari novel terkenal karya Nguyễn Nhật Ánh.

Film ini menghadirkan kisah cinta yang sederhana di permukaan, tetapi menyimpan emosi yang dalam dan menyayat hati seiring berjalannya cerita.

Kisahnya berpusat pada Ngạn, seorang pemuda desa yang polos, jujur, dan memiliki hati yang sangat tulus.

Sejak kecil, ia telah jatuh cinta pada sahabatnya sendiri, Hà Lan, seorang gadis dengan mata yang sangat indah, yang menjadi asal julukan “dreamy eyes”, namun memiliki kepribadian yang cenderung keras kepala dan penuh keinginan.

Cinta Ngạn tumbuh diam-diam, setia, dan tidak pernah berubah, bahkan ketika hidup membawa mereka ke arah yang berbeda.

Konflik mulai muncul ketika mereka beranjak dewasa dan pindah ke kota. Hà Lan mulai terpesona oleh gemerlap kehidupan kota, gaya hidup modern, dan kebebasan yang sebelumnya tidak ia rasakan di desa.

Dalam proses itu, ia jatuh cinta pada pria lain, meninggalkan Ngạn yang tetap setia dengan perasaannya.

Dari sinilah kisah berubah menjadi perjalanan cinta bertepuk sebelah tangan yang berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa kepastian.

Yang membuat film ini terasa sangat emosional adalah kesetiaan Ngạn yang seolah tidak tergoyahkan.

Ia tetap hadir dalam hidup Hà Lan, bahkan setelah disakiti, bahkan ketika Hà Lan telah memiliki anak bernama Trà Long.

Ngạn bukan hanya mencintai Hà Lan, tetapi juga ikut merawat dan menjaga anaknya, sebuah bentuk cinta yang begitu tulus, tetapi juga menyakitkan karena tidak pernah benar-benar terbalas.

Dreamy Eyes sering disebut sebagai film “tearjerker” dari Vietnam karena mampu membuat penonton larut dalam kesedihan yang pelan namun mendalam.

Nuansa filmnya sangat bittersweet, manis sekaligus menyedihkan, membawa penonton merasakan harapan yang tidak pernah padam, tetapi juga keputusasaan yang terus mengiringinya.

Banyak penonton menganggap film ini sangat menyentuh, meskipun ada juga yang merasa bagian awalnya berjalan cukup lambat. Namun justru dari alur yang perlahan itulah emosi film ini terasa semakin kuat dan membekas.

review imdb oleh v-86934:

Saya tidak tahu, saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan film ini, sangat emosional. Jika Anda orang Vietnam, Anda akan memahami mengapa cinta ini begitu bermakna dan begitu indah. Akan selalu ada seseorang yang kita cintai begitu dalam sampai kita tidak bisa menerima orang lain lagi dalam hidup kita. Pekerjaan yang sangat baik, saya sangat menyukai film ini dan merekomendasikannya.

7. Irreplaceable You (2018)

Genre : Komedi, Drama, Romantis

: 6.4/10 Pemain : Gugu Mbatha-Raw, Michiel Huisman, Christopher Walken, Steve Coogan, Jacki Weaver, Kate McKinnon

: Netflix Tonton trailer: Irreplaceable You (2018)

Irreplaceable You adalah film komedi-drama romantis dari Netflix yang disutradarai oleh Stephanie Laing, dan menghadirkan kisah cinta yang hangat sekaligus menyayat hati.

Film ini mengikuti perjalanan Abbie (Gugu Mbatha-Raw) dan Sam (Michiel Huisman), pasangan yang telah bersama sejak kecil dan tumbuh menjadi sahabat sekaligus kekasih, hingga akhirnya bertunangan.

Kehidupan mereka yang tampak sempurna mendadak berubah drastis ketika Abbie didiagnosis mengidap kanker stadium akhir.

Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Abbie justru mengambil pendekatan yang tidak biasa, ia memulai “misi” untuk mencari calon pasangan baru bagi Sam.

Tujuannya sederhana namun menyakitkan: ia ingin memastikan bahwa Sam tidak akan sendirian setelah ia meninggal.

Dalam perjalanan tersebut, Abbie bertemu dengan berbagai orang, termasuk kelompok support pasien kanker, yang masing-masing memiliki cerita unik dan cara berbeda dalam menghadapi kematian.

Dari interaksi inilah Abbie perlahan belajar bagaimana menjalani sisa hidupnya dengan lebih bermakna, tidak hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang menerima, melepaskan, dan tetap menemukan kebahagiaan di tengah keterbatasan waktu.

Film ini memiliki keseimbangan yang menarik antara kesedihan dan humor. Meskipun temanya berat, tentang kematian, perpisahan, dan merelakan orang yang dicintai, film ini tidak terasa sepenuhnya depresif.

Justru ada banyak momen ringan, hangat, bahkan lucu yang membuat emosi penonton naik turun secara alami.

Irreplaceable You termasuk dalam kategori “weepie”, yaitu film yang memang dirancang untuk mengundang air mata.

Tingkat kesedihannya tergolong tinggi, terutama menjelang akhir cerita. Anda sangat disarankan untuk menyiapkan tisu, karena film ini perlahan membangun emosi hingga mencapai titik yang benar-benar menguras perasaan.

review imdb oleh ramirezleo:

Saya pribadi merasa film ini cukup menghibur, namun bagian akhirnya benar-benar memberikan tekanan kuat di hati saya. Film ini menghancurkan hati saya karena saya bisa merasa terhubung dengannya. Film ini menjadi pengingat kuat tentang bagaimana kita sering menganggap hidup sebagai sesuatu yang biasa saja.

8. My Oxford Year (2025)

Genre : Drama, Komedi Romantis

: 5.9/10 Pemain : Sofia Carson, Corey Mylchreest, Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn

: Netflix Tonton trailer: My Oxford Year (2025)

My Oxford Year (2025) adalah film drama komedi romantis yang tayang di Netflix pada 1 Agustus 2025, diadaptasi dari novel karya Julia Whelan.

Film ini menggabungkan suasana akademik khas Inggris dengan kisah cinta yang perlahan berubah menjadi tragedi emosional.

Ceritanya mengikuti Anna De La Vega (Sofia Carson), seorang mahasiswi Amerika yang ambisius, cerdas, dan memiliki rencana hidup yang sangat terstruktur.

Ia mendapatkan kesempatan impian untuk belajar di Universitas Oxford, dengan tujuan akhir meniti karier di perusahaan bergengsi seperti Goldman Sachs.

Namun, semua rencana tersebut mulai goyah ketika ia bertemu dengan Jamie Davenport (Corey Mylchreest), seorang dosen puisi yang awalnya terasa menyebalkan namun perlahan menunjukkan sisi lain yang lebih dalam dan menarik.

Hubungan mereka berkembang dari rasa tidak suka menjadi cinta yang kuat.

Namun, konflik besar muncul ketika terungkap bahwa Jamie menyimpan rahasia serius tentang kesehatannya, ia ternyata mengidap penyakit mematikan dan memilih untuk tidak melanjutkan pengobatan, agar bisa menikmati sisa hidupnya dengan cara yang lebih bermakna bersama Anna.

Film ini sering disebut sebagai salah satu film paling menyedihkan tahun 2025 oleh sebagian penonton, dengan nuansa yang mengingatkan pada Me Before You.

Akhir ceritanya jelas mengarah pada sad ending, dengan momen emosional ketika Anna harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Jamie meninggal di tempat tidur.

Fokus utama film ini adalah tentang kehilangan orang yang dicintai, serta bagaimana seseorang harus belajar menerima kenyataan yang tidak bisa diubah.

Meski dibalut dengan romansa yang indah, film ini pada akhirnya meninggalkan rasa patah hati yang cukup dalam.

review imdb oleh tudorcrihana:

Saya tertawa, saya jatuh cinta, dan saya menangis—banyak sekali. Dampak emosionalnya bertahan lama bahkan setelah kredit film berakhir. Film ini mengingatkan saya betapa langkanya menemukan cerita yang menghargai baik sisi terang maupun sisi gelap kehidupan. Jika Anda mencari film yang romantis, menyentuh, dan sedikit menghancurkan hati—dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh cerita hebat—My Oxford Year sangat layak untuk Anda tonton.

9. Roma (2018)

Genre : Drama, Sejarah

: 7.6/10 Pemain : Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero, Marco Graf, Daniela Demesa

: Netflix Tonton trailer: Roma (2018)

Roma (2018) adalah film drama yang sangat dipuji secara kritis, disutradarai oleh Alfonso Cuarón, yang menghadirkan kisah semi-autobiografi berdasarkan masa kecil sang sutradara di kawasan Colonia Roma, Mexico City, pada awal 1970-an.

Film ini mengikuti kehidupan Cleo (Yalitza Aparicio), seorang pembantu rumah tangga dari suku pribumi Mixteca yang bekerja untuk keluarga kelas menengah.

Melalui sudut pandang Cleo, penonton diajak melihat keseharian yang tampak sederhana, namun perlahan dipenuhi konflik emosional, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam keluarga tempat ia bekerja.

Roma tidak hanya bercerita tentang individu, tetapi juga tentang struktur sosial. Film ini menyentuh isu ketimpangan sosial, hak istimewa (privilege), serta posisi perempuan dalam masyarakat.

Di tengah latar gejolak politik Meksiko saat itu, cerita berjalan dengan gaya yang tenang, bahkan cenderung kontemplatif, diperkuat dengan sinematografi hitam-putih yang sangat indah.

Kesedihan dalam Roma tidak disajikan secara dramatis atau meledak-ledak. Justru sebaliknya, ia hadir secara perlahan, melalui kehilangan, kesepian, dan kenyataan hidup yang keras.

Beberapa adegan tragis, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi Cleo dan nasib anak yang dikandungnya, menjadi momen yang sangat menyayat hati.

Namun, di balik kesedihan tersebut, film ini juga menghadirkan kehangatan, terutama dalam hubungan antara Cleo dan anak-anak yang ia asuh.

Kombinasi antara duka dan kasih sayang inilah yang membuat Roma terasa begitu manusiawi dan membekas lama setelah selesai ditonton.

review imdb oleh bryanberrios96:

Saya merasa sangat senang bisa keluar dari pola pikir sinema mainstream dan menemukan film ini. Sebuah mahakarya yang mentah dan luar biasa. Sinematografi dan color grading-nya sangat cerdas dan indah, membawa penonton seolah-olah masuk ke dalam periode waktu tersebut. Emosinya juga ditempatkan dengan sangat tepat. Tidak ada yang terasa dipaksakan—semuanya mengalir alami.

10. Cargo (2017)

Genre : Horor, Thriller, Drama Post-Apocalyptic

: 6.3/10 Pemain : Martin Freeman, Simone Landers, Anthony Hayes, Susie Porter, Caren Pistorius

: Netflix Tonton trailer: Cargo (2017)

Cargo (2017) adalah film drama horor thriller asal Australia yang berlatar di dunia pasca-apokaliptik akibat wabah zombie.

Namun, berbeda dari film zombie pada umumnya yang penuh aksi dan ketegangan, Cargo justru lebih menekankan sisi emosional dan hubungan manusia, terutama kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya.

Cerita berpusat pada Andy (Martin Freeman), seorang ayah yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah ia tergigit dan mengetahui bahwa ia hanya memiliki waktu sekitar 48 jam sebelum berubah menjadi zombie.

Dalam waktu yang sangat terbatas itu, satu-satunya tujuan Andy adalah memastikan keselamatan putrinya yang masih bayi, Rosie.

Perjalanan Andy menjadi sangat menegangkan sekaligus menyentuh. Ia harus melintasi pedalaman Australia yang berbahaya, menghadapi ancaman zombie, serta mencari seseorang yang bisa dipercaya untuk merawat anaknya setelah ia tiada.

Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Thoomi, seorang gadis Aborigin yang kemudian membantu dan menjadi bagian penting dari perjalanan emosional ini.

Cargo dikenal sebagai film yang sangat mengharukan karena menonjolkan tema pengorbanan. Di tengah dunia yang runtuh dan penuh ancaman, yang paling terasa justru adalah ikatan batin antara orang tua dan anak.

Nuansanya gelap, melankolis, dan penuh keputusasaan, tetapi juga dipenuhi cinta yang tulus.

Alih-alih hanya menakutkan, film ini meninggalkan kesan mendalam tentang kemanusiaan, tentang bagaimana seseorang tetap berjuang melakukan hal yang benar, bahkan ketika waktunya hampir habis.

review imdb oleh sammy8780: