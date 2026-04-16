10 Film Shah Rukh Khan Terbaik Rating Tinggi dengan Cerita Paling Ikonik Sepanjang Masa

Shah Rukh Khan atau SRK, lahir pada 2 November 1965, adalah aktor dan produser legendaris asal India yang dijuluki “Baadshah of Bollywood”.

Ia meraih kesuksesan melalui perjalanan panjang, memulai karier dari serial televisi seperti Fauji dan Circus, sebelum debut film lewat Deewana (1992).

Di awal kariernya, ia dikenal berani mengambil peran antagonis dalam film seperti Darr dan Baazigar.

Seiring waktu, ia mendapat julukan “Raja Romantis” berkat film ikonik, seperti Dilwale Dulhania Le Jayenge dan Kuch Kuch Hota Hai.

Sepanjang kariernya, SRK telah memenangkan 14 penghargaan Filmfare serta menerima Padma Shri dari pemerintah India pada tahun 2005.

Bagi Anda yang ingin menikmati kisah cinta yang ikonik, drama emosional, hingga cerita inspiratif, rekomendasi film Shah Rukh Khan terbaik dengan rating tinggi bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda.

Rekomendasi Film Shah Rukh Khan Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah Rekomendasi film Shah Rukh Khan terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan perpaduan cerita emosional, akting berkualitas, serta nilai hiburan yang kuat khas Bollywood:

1. Swades: We, the People (2004)

Swades: We, the People (2004) (Foto: imdb)

Genre : Drama

: Drama Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Gayatri Joshi, Kishori Ballal, Smith Seth, Rajesh Vivek

: Shah Rukh Khan, Gayatri Joshi, Kishori Ballal, Smith Seth, Rajesh Vivek Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Swades: We, the People (2004)

Swades: We, the People adalah film drama India yang disutradarai oleh Ashutosh Gowariker, sosok yang juga dikenal lewat film epik Lagaan.

Film ini secara luas diakui sebagai salah satu karya terbaik Bollywood dan bahkan telah mencapai status cult classic karena kedalaman cerita serta pesan sosialnya yang kuat.

Kisahnya berpusat pada Mohan Bhargava (Shah Rukh Khan), seorang ilmuwan muda berbakat yang bekerja sebagai Manajer Proyek di NASA di Amerika Serikat.

Meski hidupnya sudah mapan dan modern, Mohan memutuskan untuk mengambil cuti dan kembali ke India demi mencari pengasuh masa kecilnya, Kaveri Amma.

Pencariannya membawanya dari panti jompo di Delhi hingga ke desa kecil bernama Charanpur.

Selama tinggal di desa tersebut, Mohan mengalami transformasi besar.

Ia yang terbiasa dengan kehidupan modern Amerika mulai tersentuh oleh realitas kehidupan pedesaan India, berinteraksi langsung dengan masyarakat, serta menyaksikan berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, sistem kasta, dan keterbatasan akses pendidikan.

Puncak cerita terjadi ketika Mohan memutuskan untuk menggunakan keahlian teknisnya demi membantu desa mendapatkan listrik, sebuah langkah nyata yang tidak hanya mengubah kehidupan warga, tetapi juga mengubah cara pandangnya tentang arti “rumah”.

Penampilan Shah Rukh Khan dalam film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang kariernya.

Ia berhasil melepaskan gaya akting khasnya yang biasanya romantis dan dramatis, lalu bertransformasi menjadi karakter yang jauh lebih realistis, matang, dan bersahaja.

Aktingnya dipuji karena terasa sangat natural, penuh ketulusan, dan minim melodrama. Bahkan banyak kritikus menyebut penampilannya sebagai “tanpa akting” dalam arti positif, karena ia benar-benar menyatu dengan karakter Mohan.

Atas peran ini, Shah Rukh Khan memenangkan penghargaan Aktor Terbaik di Filmfare Awards 2005.

Review IMDb oleh pathaniav:

Film ini jelas layak untuk ditonton. Penyutradaraannya terasa terkendali, Shah Rukh Khan tampil sangat baik setelah sekian lama, dan ada idealisme yang polos namun menawan yang menjadi dasar cerita film ini. Film ini mungkin bisa dibuat sedikit lebih singkat, dengan editing yang lebih rapi agar terasa lebih padat. Dari sisi box office, film ini cukup berisiko—tidak meminta maaf dalam menggambarkan kemiskinan dan hampir terasa kekanak-kanakan dalam mengajak kaum NRI dan kelas menengah India untuk menyadari kemiskinan dan melakukan sesuatu. Gowariker benar-benar memiliki niat yang tulus—adegan keluarga yang tidak mampu membayar sewa tanah serta adegan pembawa air terasa indah dan menyentuh. Menurut saya, terlepas dari hasil box office-nya, film ini adalah karya penting yang akan terus dikenang selama bertahun-tahun ke depan.

2. Chak De! India (2007)

Chak De! India (2007) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Olahraga

: Drama, Olahraga Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Vidya Malvade, Sagarika Ghatge, Shilpa Shukla, Chitrashi Rawat

: Shah Rukh Khan, Vidya Malvade, Sagarika Ghatge, Shilpa Shukla, Chitrashi Rawat Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Chak De! India (2007)

Chak De! India adalah film drama olahraga yang mengangkat dunia hoki lapangan wanita di India. Judulnya sendiri berarti “Ayo India” atau “Semangatlah India”, yang mencerminkan semangat perjuangan dalam cerita.

Film ini mengikuti kisah Kabir Khan (Shah Rukh Khan), mantan kapten tim hoki putra India yang reputasinya hancur setelah dituduh berkhianat akibat kekalahan dari Pakistan.

Tujuh tahun kemudian, ia kembali sebagai pelatih tim nasional hoki wanita India, membawa beban masa lalu sekaligus harapan baru.

Tantangan yang dihadapinya tidak mudah. Ia harus melatih 16 pemain wanita dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya, ego, dan konflik internal yang berbeda-beda.

Selain itu, mereka juga harus menghadapi seksisme serta minimnya dukungan terhadap olahraga wanita.

Namun, Kabir bertekad menyatukan tim ini dan membawa mereka meraih gelar juara dunia, sekaligus menebus nama baiknya.

Penampilan Shah Rukh Khan di sini kembali dipuji luar biasa. Ia meninggalkan citra “King of Romance” dan tampil sebagai sosok pelatih yang tegas, disiplin, dan penuh emosi.

Salah satu kekuatan aktingnya terletak pada ekspresi mata, yang mampu menyampaikan rasa sakit, kemarahan, dan tekad tanpa perlu dialog berlebihan.

Yang menarik, meskipun ia adalah bintang utama, SRK memberikan ruang bagi para pemain wanita untuk bersinar, sehingga perannya terasa autentik sebagai seorang mentor sejati.

Review IMDb oleh ammarshaikh1005:

Shah Rukh Khan yang dikenal lewat film-film romantis sempat membuat banyak orang terkejut ketika ia mengambil proyek ini yang disutradarai oleh Shimit Amin, sutradara yang diakui secara kritis. Film ini dimulai dengan kehancuran reputasi mantan pemain hoki Kabir Khan yang gagal mencetak gol kemenangan. Bertahun-tahun kemudian, ia kembali untuk mendapatkan kembali kehormatannya dengan melatih tim hoki wanita agar memenangkan Piala Dunia. Banyak film olahraga telah dibuat di Bollywood, namun hanya sedikit yang benar-benar meninggalkan jejak—sementara yang lain menghilang begitu saja. Chak De India berada di puncak daftar tersebut. Muatan emosionalnya sangat kuat hingga beberapa adegan bisa membuat Anda tercekik haru. Shah Rukh Khan benar-benar menyatu dengan karakter, memerankannya dengan begitu alami dan meyakinkan. Chak De adalah kemenangan besar sepanjang masa bagi SRK.

3. Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)

Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Drama

: Romantis, Drama Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Kajol, Amrish Puri, Farida Jalal, Anupam Kher

: Shah Rukh Khan, Kajol, Amrish Puri, Farida Jalal, Anupam Kher Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)

Dilwale Dulhania Le Jayenge atau yang sering disebut DDLJ adalah salah satu film romantis paling ikonik dalam sejarah Bollywood.

Film ini menceritakan kisah Raj Malhotra (Shah Rukh Khan) dan Simran Singh (Kajol), dua warga India yang tumbuh besar di London.

Mereka pertama kali bertemu saat liburan di Eropa, dan awalnya justru saling tidak menyukai. Namun seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi cinta.

Konflik muncul ketika Simran harus kembali ke India untuk menjalani pernikahan yang telah dijodohkan oleh ayahnya yang konservatif.

Alih-alih membawa kabur Simran, Raj memilih jalan yang lebih terhormat, ia pergi ke India dan berusaha memenangkan hati keluarga Simran, terutama sang ayah.

Peran Shah Rukh Khan sebagai Raj Malhotra dianggap legendaris dan menjadi titik balik dalam kariernya.

Ia berhasil menciptakan karakter yang karismatik, nakal, santai, dan percaya diri, tetapi tetap memiliki hati yang lembut dan menghormati tradisi.

Chemistry antara SRK dan Kajol juga dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah film India. Film ini mengukuhkan SRK sebagai “King of Romance”, meskipun sebelumnya ia dikenal lewat peran-peran antagonis.

Review IMDb oleh shaheena_ali:

DDLJ adalah film favorit saya sepanjang masa. Ini adalah kisah cinta yang luar biasa tentang generasi kedua anak Asia! Raj, karakter utama yang diperankan oleh Shah Rukh Khan, memberikan penampilan yang luar biasa, begitu juga Simran yang diperankan oleh Kajol. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang tinggal di London, yang pernikahannya telah diatur oleh ayahnya dengan putra sahabatnya. Ia menerima nasibnya sampai ia bertemu Raj di Eropa dan jatuh cinta. Film ini telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk Penghargaan Nasional di India untuk cerita terbaik. Lagu-lagunya juga sangat layak didengar, digubah oleh Jatin Lalit dengan nuansa yang merdu dan romantis. Secara keseluruhan, film ini benar-benar layak mendapat nilai 10/10, tanpa keraguan!

4. Kal Ho Naa Ho (2003)

Kal Ho Naa Ho (2003) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Komedi, Romantis

: Drama, Komedi, Romantis Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Saif Ali Khan, Jaya Bachchan, Sushma Seth

: Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Saif Ali Khan, Jaya Bachchan, Sushma Seth Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Kal Ho Naa Ho (2003)

Kal Ho Naa Ho adalah film drama komedi romantis yang sangat populer dan berlatar di New York.

Ceritanya berfokus pada Naina Catherine Kapur (Preity Zinta), seorang mahasiswi yang introvert, pesimis, dan hidup dalam tekanan keluarga.

Hidupnya berubah ketika Aman Mathur (Shah Rukh Khan) hadir sebagai tetangga baru yang ceria dan penuh energi.

Aman membantu Naina menemukan kembali kebahagiaan dan arti hidup, hingga akhirnya Naina jatuh cinta padanya.

Namun, Aman menyimpan rahasia besar, ia menderita penyakit jantung parah dan tidak memiliki banyak waktu.

Karena menyadari hal itu, Aman memilih mengorbankan cintanya dengan menjodohkan Naina dengan sahabatnya, Rohit (Saif Ali Khan), agar Naina tidak hidup dalam kesedihan setelah kepergiannya.

Peran SRK sebagai Aman dianggap ikonik. Ia mampu menyeimbangkan karakter yang sangat ceria dan humoris dengan sisi emosional yang mendalam.

Monolog-monolognya, terutama saat menyembunyikan perasaannya, menjadi salah satu momen akting terbaiknya.

Karakter Aman bahkan sering disebut sebagai “malaikat” yang datang untuk menyembuhkan orang lain.

Review IMDb oleh AishFan:

Karan Johar kembali membuktikan kemampuannya. Film ini benar-benar luar biasa. Semuanya ada di sini—komedi, romansa, dan emosi yang mendalam. Peringatan: film ini bisa membuat Anda menangis. Jangan menontonnya jika Anda tidak menyukai film yang sensitif. Shah Rukh Khan, tentu saja, menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang bisa menggantikan bintang luar biasa ini yang mampu bertransformasi sempurna ke dalam karakternya. Saif, yang sering diremehkan, tampil hebat dengan timing komedi yang baik seperti dalam Dil Chahta Hai dan Na Tum Jaano Na Hum. Preity Zinta tampil baik, meskipun tidak sekuat perannya di Koi Mil Gaya. Jaya Bachchan juga mendapatkan peran yang bagus. Lagu-lagunya luar biasa, bahkan menurut saya merupakan soundtrack terbaik tahun itu. Bagian “6 din, ladki in” di paruh kedua terasa agak panjang. Namun, bagian terbaik film ini adalah temanya: Carpe diem! Orang-orang terlalu sibuk memikirkan masa depan hingga lupa menikmati masa kini. Tidak ada yang tahu di mana kita akan berada besok, jadi nikmatilah hari ini sebelum terlambat.

5. My Name Is Khan (2010)

My Name Is Khan (2010) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Sosial

: Drama, Sosial Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Kajol, Jimmy Shergill, Zarina Wahab, Sonya Jehan

: Shah Rukh Khan, Kajol, Jimmy Shergill, Zarina Wahab, Sonya Jehan Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: My Name Is Khan (2010)

My Name Is Khan adalah film drama sosial yang disutradarai oleh Karan Johar, mengangkat isu berat seperti Islamofobia dan diskriminasi pasca tragedi 9/11 di Amerika Serikat.

Film ini mengikuti perjalanan Rizwan Khan (Shah Rukh Khan), seorang pria Muslim dengan sindrom Asperger yang tinggal di San Francisco.

Setelah tragedi 9/11, ia dan istrinya Mandira (Kajol) mengalami diskriminasi yang berat.

Sebuah tragedi pribadi membuat hubungan mereka retak, hingga Mandira menantangnya untuk bertemu Presiden AS dan menyampaikan pesan, “Nama saya Khan, dan saya bukan teroris”.

Perjalanan Rizwan melintasi Amerika menjadi inti cerita, sebuah perjalanan penuh tantangan yang menggambarkan pencarian keadilan, identitas, dan cinta.

Performa Shah Rukh Khan di film ini dinilai sebagai salah satu yang paling berani dan luar biasa dalam kariernya.

Ia berhasil memerankan karakter dengan sindrom Asperger secara meyakinkan, mulai dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, hingga cara berbicara.

SRK bahkan melakukan riset mendalam dengan berinteraksi langsung dengan penderita autisme.

Hasilnya adalah penampilan yang sangat emosional, jujur, dan membuat karakter Rizwan terasa sangat manusiawi serta menyentuh hati penonton.

Review IMDb oleh Fella_shibby:

Saya menonton film ini bersama keluarga di bioskop. Film yang luar biasa. Memang ada beberapa bagian yang terasa agak lambat. Kali ini, Shah Rukh Khan tidak berakting berlebihan. Saya bukan penggemar SRK, tetapi di film ini ia tampil cukup baik. Ia benar-benar menyatu dengan karakternya. Kajol juga tampil bagus. Adegan banjir terasa agak berlebihan dan tidak terlalu diperlukan. Meski begitu, film ini tetap layak ditonton. Film ini membahas isu rasisme, kehilangan, stigma terhadap komunitas tertentu, kebencian antar kelompok, harapan, dan ketekunan. Jika Anda ingin mendapatkan pengalaman emosional yang kuat, tontonlah film ini. Film yang sangat bagus dan tidak boleh dilewatkan. Jangan ragu hanya karena ini film India—film ini jauh lebih baik dibanding “copycat BARFI” dan lebih layak mendapatkan nominasi Oscar meskipun tidak mendapatkannya.

6. Veer-Zaara (2004)

Veer-Zaara (2004) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Epik

: Drama, Romantis, Epik Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Rani Mukerji, Manoj Bajpayee, Kirron Kher, Anupam Kher

: Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Rani Mukerji, Manoj Bajpayee, Kirron Kher, Anupam Kher Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Veer-Zaara (2004)

Veer-Zaara merupakan salah satu film drama romantis epik Bollywood paling ikonik yang disutradarai oleh Yash Chopra.

Film ini dikenal luas karena kisah cintanya yang begitu mendalam, emosional, dan melintasi batas negara, menjadikannya salah satu karya paling menyentuh dalam sejarah sinema India.

Cerita berfokus pada hubungan cinta yang tragis antara Veer Pratap Singh (Shah Rukh Khan), seorang pilot angkatan udara India, dengan Zaara Hayaat Khan (Preity Zinta), seorang wanita Pakistan dari keluarga politik terpandang.

Kisah mereka dimulai ketika Veer menyelamatkan Zaara yang terdampar di India. Dari pertemuan tersebut, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya.

Namun, hubungan ini tidak berjalan mulus karena perbedaan latar belakang sosial serta kenyataan bahwa Zaara telah dijodohkan dengan pria lain.

Konflik semakin dalam ketika Veer akhirnya dipenjara di Pakistan selama 22 tahun dengan tuduhan sebagai mata-mata.

Kisahnya kemudian diangkat kembali oleh seorang pengacara HAM Pakistan, Saamiya Siddiqui (Rani Mukerji), yang berusaha mengungkap kebenaran di balik kasus tersebut.

Melalui perjuangannya, terungkaplah pengorbanan besar yang dilakukan Veer demi menjaga kehormatan Zaara, sebuah bentuk cinta yang tidak hanya tulus, tetapi juga penuh martabat.

Film ini sukses besar secara kritis dan memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Filmfare Awards untuk Film Terbaik, Cerita Terbaik, dan Dialog Terbaik.

Penampilan Shah Rukh Khan sebagai Veer Pratap Singh dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Ia mampu menampilkan transisi karakter yang sangat kuat, dari sosok pilot yang ceria dan romantis menjadi pria tua yang sabar, tenang, dan penuh penderitaan setelah bertahun-tahun dipenjara.

Berbeda dari peran romantis ringan yang biasa ia bawakan, di sini SRK menunjukkan kedewasaan akting yang luar biasa, menggambarkan cinta yang penuh pengorbanan dan kehormatan.

Peran ini semakin memperkuat reputasinya sebagai “Raja Romantis” Bollywood dengan pendekatan yang lebih emosional dan mendalam.

Review IMDb oleh mrexx:

Film terbaik dalam sejarah sinema India. Veer-Zaara adalah mahakarya sinematik yang benar-benar menangkap esensi cinta, pengorbanan, dan kekuatan hubungan manusia lintas batas negara. Disutradarai oleh legenda Yash Chopra, film ini memadukan emosi dengan visual yang indah, didukung oleh musik yang menyentuh. Shah Rukh Khan dan Preity Zinta memberikan penampilan yang tak terlupakan sebagai Veer dan Zaara. Chemistry mereka terasa hangat dan autentik, membuat perjalanan cinta mereka sangat mengharukan. Dengan visual yang memukau, musik indah karya Madan Mohan, serta pesan yang melampaui batas negara, Veer-Zaara adalah tontonan wajib bagi siapa pun.

7. Darr (1993)

Darr (1993) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Psikologis

: Thriller, Psikologis Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Juhi Chawla, Sunny Deol, Anupam Kher, Tanvi Azmi

: Shah Rukh Khan, Juhi Chawla, Sunny Deol, Anupam Kher, Tanvi Azmi Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Darr (1993)

Darr adalah film thriller psikologis ikonik yang juga disutradarai oleh Yash Chopra.

Film ini terkenal karena berani membalikkan ekspektasi penonton terhadap kisah cinta tradisional dengan menghadirkan sisi gelap dari obsesi dan cinta yang tidak sehat.

Cerita berpusat pada Rahul Mehra (Shah Rukh Khan), seorang pria yang terobsesi secara berlebihan dengan Kiran Awasthi (Juhi Chawla).

Obsesi ini berkembang menjadi perilaku menguntit yang menakutkan dan tidak terkendali.

Di sisi lain, Kiran telah bertunangan dengan Sunil Malhotra (Sunny Deol), seorang perwira angkatan laut yang berani dan protektif.

Ketika Rahul tidak bisa menerima kenyataan tersebut, ia mulai melakukan berbagai tindakan ekstrem, termasuk meneror Kiran dan mencoba menyingkirkan Sunil.

Salah satu elemen paling ikonik dari film ini adalah dialog legendaris yang diucapkan Rahul, “I love you, K-K-K-Kiran,” yang hingga kini masih melekat dalam budaya pop India.

Peran Shah Rukh Khan sebagai Rahul Mehra dianggap sebagai salah satu penampilan paling menentukan dalam kariernya.

Pada masa itu, sangat jarang aktor utama berani mengambil peran sebagai antagonis yang gelap dan kompleks.

Namun, SRK berhasil mendefinisikan ulang karakter penjahat dengan menghadirkan sosok yang sekaligus menakutkan dan memikat.

Ia memadukan karisma dengan teror secara sempurna, membuat penonton merasa ngeri namun tetap terpikat.

Film ini, bersama Baazigar, menjadi batu loncatan besar yang mengangkat Shah Rukh Khan dari aktor berbakat menjadi superstar Bollywood.

Review IMDb oleh elysiriar21:

Saya telah menonton banyak film Shah Rukh Khan dan ini adalah salah satu peran yang sangat bagus untuknya. Ia memiliki fleksibilitas akting yang luar biasa, meskipun biasanya bermain dalam peran positif. Sebagai Rahul, ia tampil sangat gelap dan mengganggu, namun saya tetap merasa bersimpati padanya sepanjang film. Bahkan jika tidak ada alasan lain, tontonlah film ini hanya untuk melihat akting SRK. Ia memerankan karakter yang kompleks dan nyata dengan sangat meyakinkan. Ceritanya memang cukup umum dan sudah sering digunakan, tetapi pengembangan karakternya sangat kuat dan menghibur. Awalnya mungkin sedikit membingungkan, tetapi di akhir semua terasa tidak masalah. Lagu-lagunya juga sangat menarik dan membantu memahami perasaan karakter. Sangat cerdas. Film ini sangat bagus dan wajib ditonton oleh penggemar SRK.

8. Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001)

Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Keluarga, Musikal

: Drama, Keluarga, Musikal Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Kajol, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor

: Shah Rukh Khan, Kajol, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor Situs atau platform streaming : Netflix, Amazon Prime, Apple TV

: Netflix, Amazon Prime, Apple TV Tonton trailer: Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001)

Kabhi Khushi Kabhie Gham, yang sering disingkat K3G, adalah film drama keluarga musikal yang sangat ikonik dan sukses besar secara komersial.

Film ini disutradarai oleh Karan Johar dan dikenal karena menghadirkan kisah keluarga yang emosional dengan jajaran bintang besar Bollywood.

Cerita berpusat pada keluarga kaya Raichand di Delhi, yang mengalami keretakan akibat perbedaan kelas sosial dan ego.

Yashvardhan Raichand (Amitabh Bachchan), seorang pengusaha sukses, merasa kecewa ketika anak angkatnya, Rahul (Shah Rukh Khan), memilih menikahi Anjali (Kajol), wanita dari latar belakang sederhana.

Keputusan tersebut membuat Rahul diusir dari keluarga dan memulai hidup baru di London.

Bertahun-tahun kemudian, adik angkatnya, Rohan (Hrithik Roshan), berusaha menyatukan kembali keluarga yang terpecah tersebut dengan mencari Rahul dan membawanya pulang.

Peran Shah Rukh Khan sebagai Rahul menjadi salah satu karakter “putra idaman” paling ikonik dalam Bollywood.

Ia berhasil menampilkan sosok pria yang patuh dan penuh cinta kepada orang tua, namun tetap memiliki prinsip kuat dalam memilih pasangan hidup.

Aktingnya terasa sangat emosional dan karismatik, terutama dalam adegan-adegan melodrama yang menggambarkan rasa sakit hati karena ditolak oleh ayahnya sendiri.

Selain itu, chemistry-nya dengan Kajol kembali menjadi kekuatan utama film ini. Penampilan SRK di sini semakin memperkuat posisinya sebagai aktor romantis sekaligus bintang drama keluarga yang sangat handal.

Review IMDb oleh hansbearnl:

Saya bukan penggemar Bollywood, sungguh. Terutama dengan film-film yang penuh ular kobra, pembunuhan, dan polisi korup. Namun hari ini saya memutuskan untuk menonton karena melihat wajah tampan di poster bioskop, dan duduk menikmati sekitar 3 jam hiburan khas Bollywood. Tidak menyesal sama sekali! Ini adalah cerita modern tentang konflik antar generasi, tumbuh di zaman yang berbeda dengan tradisi yang berbeda pula. Cerita ini terasa relevan bagi penonton di berbagai negara. Bahkan musiknya tidak mengganggu, dan humornya cukup menyegarkan. Musiknya bahkan layak untuk dikoleksi, bahkan bagi penonton Barat seperti saya. Satu-satunya hal kecil yang mengganggu adalah kemunculan piramida Mesir secara tiba-tiba sebagai latar lagu romantis. Setelah sebelumnya film Indonesia dan Prancis seperti Amelie memenangkan hati saya, kini Bollywood juga berhasil, sementara Hollywood mulai kehilangan daya tariknya.

9. Mohabbatein (2000)

Mohabbatein (2000) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Musikal

: Drama, Romantis, Musikal Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, Jimmy Sheirgill, Uday Chopra

: Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, Jimmy Sheirgill, Uday Chopra Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Mohabbatein (2000)

Mohabbatein adalah film drama romantis musikal yang disutradarai oleh Aditya Chopra. Film ini menghadirkan konflik ideologi yang kuat antara dua karakter utama dengan pandangan hidup yang sangat bertolak belakang.

Kisahnya berpusat pada Raj Aryan Malhotra (Shah Rukh Khan), seorang guru musik yang percaya pada kekuatan cinta dan kebebasan, yang berhadapan langsung dengan Narayan Shankar (Amitabh Bachchan), kepala sekolah Gurukul yang sangat disiplin dan meyakini bahwa cinta hanya membawa kelemahan.

Raj kembali ke Gurukul, tempat di mana ia pernah belajar dan jatuh cinta pada Megha (Aishwarya Rai), dengan misi menyebarkan nilai cinta kepada para siswa yang dilarang menjalin hubungan.

Melalui interaksinya dengan tiga siswa, Raj perlahan mengubah pandangan kaku Narayan, menciptakan konflik emosional yang kuat sepanjang film.

Penampilan Shah Rukh Khan di sini sangat berbeda dari perannya yang biasanya ekspresif. Ia tampil lebih tenang, dewasa, dan penuh karisma sebagai sosok guru yang bijaksana.

Menariknya, ia juga mampu mengimbangi aura dominan Amitabh Bachchan, sehingga dinamika antara keduanya terasa sangat intens dan dramatis.

Selain itu, gaya berpakaian SRK dengan sweater khas dalam film ini bahkan sempat menjadi tren fashion pada masanya.

Review IMDb oleh 0U:

Beberapa kisah cinta akan hidup selamanya… begitu juga film ini. Dua superstar besar memberikan akting yang luar biasa. Melihat Amitabh Bachchan dan Shah Rukh Khan tampil bersama benar-benar mengagumkan. Ceritanya mengingatkan kita bahwa cinta memiliki kekuatan besar untuk mengatasi berbagai kesulitan. Para pemeran wanita tampil cukup baik. Soundtrack-nya luar biasa, dengan musik biola yang sangat merdu. Lokasinya pun sangat indah. Film ini sangat layak untuk ditonton.

10. Dil To Pagal Hai (1997)

Dil To Pagal Hai (1997) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Musikal, Drama

: Romantis, Musikal, Drama Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Karisma Kapoor, Akshay Kumar

: Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit, Karisma Kapoor, Akshay Kumar Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

: Netflix, Apple TV Tonton trailer: Dil To Pagal Hai (1997)

Dil To Pagal Hai adalah film musikal romantis yang disutradarai oleh Yash Chopra, yang mengangkat tema cinta, takdir, dan persahabatan dalam dunia seni pertunjukan tari.

Cerita mengikuti Rahul (Shah Rukh Khan), seorang sutradara dan koreografer yang tidak percaya pada konsep cinta sejati atau takdir.

Namun pandangannya mulai berubah ketika ia bertemu dengan Pooja (Madhuri Dixit), seorang penari yang justru sangat percaya bahwa setiap orang memiliki pasangan yang telah ditakdirkan.

Konflik muncul ketika hubungan mereka semakin rumit dengan kehadiran Nisha (Karisma Kapoor), sahabat Rahul yang diam-diam mencintainya, serta Ajay (Akshay Kumar), pria yang melamar Pooja.

Film ini menjadi salah satu hit terbesar tahun 1997 dan meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Filmfare Awards.

Penampilan Shah Rukh Khan sebagai Rahul dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam era kejayaan film romantis 90-an.

Ia berhasil menggambarkan karakter yang penuh semangat terhadap seni, energik, namun awalnya “buta” terhadap makna cinta sejati.

Seiring perkembangan cerita, SRK menunjukkan transformasi emosional yang kuat, dari sosok yang rasional menjadi seseorang yang akhirnya percaya pada keajaiban cinta.

Chemistry-nya dengan Madhuri Dixit juga sangat dipuji, sementara performanya dalam adegan-adegan tari memberikan energi besar yang memperkuat daya tarik film ini secara keseluruhan.

Review IMDb oleh dia_deewani: