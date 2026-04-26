10 Film Sniper Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Taktik Cermat dan Aksi Menegangkan!

Ukuran Font Kecil Besar

Film sniper disukai karena ketegangan tinggi, aksi tenang penuh perhitungan, dan fokus pada keahlian presisi, bukan sekadar tembak-menembak.

Menariknya, film-film sniper tersebut mendapatkan rating tinggi sering berkat elemen psikologis yang kuat, kisah nyata yang menginspirasi, serta eksplorasi sisi manusiawi dan konflik batin seorang prajurit di balik teropong senapan.

Film-film ini menekankan kesabaran, keheningan, dan perhitungan detail seperti jarak dan angin, menciptakan suspense yang intens saat menunggu momen penembakan yang tepat.

Bagi Anda yang mencari tontonan dengan ketegangan luar biasa, strategi taktis cermat, dan kisah yang menyentuh, deretan film sniper terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang menarik.

Rekomendasi Film Sniper Terbaik Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film sniper terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan ketegangan luar biasa, aksi yang intens, serta kedalaman cerita yang tidak hanya berfokus pada tembak-menembak, tetapi juga strategi, psikologi, dan sisi manusiawi di balik seorang penembak jitu:

1. Enemy at the Gates (2001)

Enemy at the Gates (2001) (Foto: mubi)

Genre : Drama, War, Historical

: 7.5/10 Pemain : Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, Bob Hoskins, Ron Perlman

: Netflix, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Enemy at the Gates (2001)

Film ini merupakan salah satu drama perang sejarah paling terkenal yang berfokus pada duel intens antara dua sniper dari pihak Uni Soviet dan Jerman selama Battle of Stalingrad yang brutal.

Ceritanya mengikuti perjalanan Vasily Zaitsev (Jude Law), seorang penembak jitu muda Soviet yang secara cepat dijadikan simbol propaganda untuk membangkitkan semangat pasukan yang hampir putus asa.

Kemampuannya yang luar biasa membuat Jerman mengirim sniper elit mereka, Mayor Erwin König (Ed Harris), untuk memburu dan menghabisinya dalam duel mematikan yang penuh strategi dan kesabaran.

Berlatar musim dingin tahun 1942, film ini diadaptasi dari buku non-fiksi karya William Craig dan berhasil menggambarkan kerasnya pertempuran kota di Stalingrad.

Selain duel sniper yang menjadi pusat cerita, film ini juga mengangkat tema propaganda perang, dinamika kepemimpinan melalui karakter Nikita Khrushchev, serta konflik emosional dalam bentuk kisah cinta segitiga di tengah kekacauan perang.

Dari sisi kualitas, film ini sangat dipuji karena mampu menghadirkan ketegangan luar biasa melalui duel psikologis “kucing dan tikus” antar sniper.

Adegan-adegan menunggu dalam diam, mengintai target selama berjam-jam, hingga momen penembakan yang presisi menjadi kekuatan utamanya.

Film ini juga cukup baik dalam menunjukkan pentingnya peran sniper dalam perang perkotaan, di mana tank menjadi kurang efektif.

Meski begitu, ada kritik terkait akurasi sejarah, termasuk karakter yang difiksikan dan beberapa detail senjata yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi tahun 1942.

Namun secara keseluruhan, atmosfer intens yang dibangun membuat film ini tetap dianggap sebagai salah satu film sniper terbaik sepanjang masa.

Review IMDb oleh tkatsoufris: Secara keseluruhan, ini adalah film epik perang yang brilian dan pengalaman lebih dari dua jam yang sangat memuaskan. Penggambaran situasi suram di Stalingrad sangat fantastis, musiknya luar biasa, adegan sniper-nya luar biasa, dan aktingnya juga sangat baik. Meskipun mungkin ada sedikit kekurangan dalam menggambarkan keunikan Rusia, seperti halnya semua film Barat yang tidak bisa menghindari hal ini karena ditujukan untuk penonton Barat, namun permainan kucing dan tikus antara Zaitsev dan lawan Jermannya sungguh luar biasa dan mengasyikkan. Sangat mengharukan juga melihat para bintang masa depan di awal karir mereka. Penampilan mereka sangat menggugah. Para aktor senior, seperti Ed Harris, juga sangat brilian seperti biasa. Sangat direkomendasikan!!!

2. Shooter (2007)

Shooter (2007) (Foto: google play movies)

Genre : Action, Thriller

: 7.2/10 Pemain : Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Ned Beatty

: Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Shooter (2007)

Film thriller aksi ini disutradarai oleh Antoine Fuqua dan diadaptasi dari novel Point of Impact karya Stephen Hunter.

Ceritanya berpusat pada Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg), seorang mantan sniper elite Marinir yang mengasingkan diri di pegunungan setelah mengalami pengkhianatan dalam misi di Ethiopia yang merenggut nyawa sahabatnya.

Kehidupannya yang tenang berubah ketika ia dipanggil kembali oleh Kolonel Isaac Johnson (Danny Glover) untuk membantu mencegah rencana pembunuhan Presiden Amerika Serikat.

Namun situasi menjadi rumit ketika Swagger justru dijebak dan difitnah sebagai pelaku.

Dalam kondisi terluka dan diburu, ia harus bertahan hidup, melarikan diri, dan menggunakan kemampuan snipernya untuk mengungkap konspirasi besar di dalam pemerintahan.

Film ini dikenal karena pendekatan teknisnya yang cukup detail dalam menggambarkan dunia sniper, termasuk perhitungan angin, jarak tembak, sudut elevasi, hingga penggunaan scope.

Adegan aksinya juga sangat intens, terutama saat Swagger melakukan penembakan jarak jauh di lingkungan ekstrem seperti pegunungan bersalju.

Selain aksi, film ini juga menonjolkan sisi taktis seorang sniper, kesabaran, strategi, dan ketelitian menjadi elemen penting, bukan sekadar baku tembak biasa.

Walaupun plot konspirasinya tergolong klise, eksekusi cerita yang solid dan performa Mark Wahlberg membuat film ini tetap sangat menghibur dan dianggap sebagai salah satu film sniper modern terbaik di Hollywood.

Review IMDb oleh chris-976-332846: Saya menonton film ini dengan harapan akan kecewa. Namun ternyata film ini berhasil memenuhi hampir semua harapan saya. Saya merasa terlibat dan terhibur sepanjang film, sebuah film yang membuat Anda ingin menonton sampai akhir karena Anda BENAR-BENAR ingin menontonnya, bukan karena dorongan masokistik untuk "mencari tahu apa yang terjadi". Akting Mark Wahlberg sangat luar biasa. Meskipun ada beberapa momen "tidak mungkin" seperti yang biasa ada dalam film jenis ini, sebagian besar dari film ini menurut saya masih dalam batas kemungkinan. Soundtrack-nya juga luar biasa dan sangat mendukung aksi di layar. Baik saya dan tunangan saya sangat menikmati film ini. Saya tidak bisa menemukan banyak kekurangan dari film ini dan hanya bisa merekomendasikannya.

3. Jack Reacher (2012)

Jack Reacher (2012) (Foto: imdb)

Genre : Action, Thriller, Crime

: 7.0/10 Pemain : Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Werner Herzog, David Oyelowo, Jai Courtney, Robert Duvall

: Netflix, Prime Video, Apple TV, Vidio, Google Play Movies Tonton trailer: Jack Reacher (2012)

Diadaptasi dari novel One Shot karya Lee Child, film ini mengikuti Jack Reacher (Tom Cruise), seorang mantan penyelidik Polisi Militer yang hidup sebagai pengembara tanpa identitas tetap.

Cerita dimulai dari kasus penembakan misterius yang menewaskan lima orang oleh seorang sniper terlatih.

Polisi segera menangkap tersangka bernama James Barr, namun ia hanya menulis satu pesan: “Panggil Jack Reacher.”

Reacher datang dengan tujuan awal memastikan Barr dihukum, tetapi kemudian menemukan bahwa kasus ini jauh lebih kompleks dari yang terlihat.

Ia mulai mengungkap konspirasi besar yang tersembunyi di balik kejadian tersebut, menggunakan kecerdasan analitis, kemampuan taktis, dan keahliannya dalam militer.

Film ini menonjol terutama di bagian awal, yang memperlihatkan perspektif seorang sniper saat mempersiapkan senjata dan melakukan penembakan dengan presisi tinggi menggunakan M1A Super Match.

Selain itu, analisis Reacher terhadap pola kerja sniper, seperti arah angin, posisi menembak, dan pemilihan target, menjadi salah satu kekuatan utama film ini.

Atmosfer film terasa dingin dan penuh ketegangan dengan nuansa neo-noir.

Review IMDb oleh samsinthebigredbarn: Saya tidak suka Tom Cruise secara umum, jadi saya ragu untuk menonton film ini. Saya khawatir film ini akan menjadi film Misson Impossible yang bodoh. Saya sangat senang istri saya memaksa saya untuk menontonnya, karena film ini luar biasa. Tidak ada CGI super lambat ala Matrix, hanya film dengan gaya Dirty Harry yang memiliki cerita hebat, musuh yang hebat, dan pertarungan yang hebat. Saya rasa tidak ada CGI sama sekali dalam film ini! Luar biasa! Sangat kuno, sangat mengejutkan, sangat bagus. Saya sangat menikmatinya dan belum pernah menonton film jenis ini yang saya nikmati dalam waktu yang lama. Saya sangat menyukai cara film ini berakhir... Meskipun cukup mudah untuk menebak jalan ceritanya dan mengetahui apa yang sedang terjadi, tetap sangat menghibur. Ini adalah film WAJIB tonton bagi siapa saja yang suka dengan film-film seperti Dirty Harry. Tidak ada banyak tambahan yang tidak penting, tidak ada romansa bodoh, plot yang bisa dipercaya, dan pengejaran mobil yang bagus. Musuh dihukum seperti yang seharusnya. Fantastis!

4. American Sniper (2014)

American Sniper (2014) (Foto: imdb)

Genre : Biography, War, Drama

: Biography, War, Drama Rating (IMDb) : 7.3/10

: Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: American Sniper (2014)

Disutradarai oleh Clint Eastwood, film ini merupakan adaptasi dari kisah nyata Chris Kyle, seorang sniper Navy SEAL yang dikenal sebagai penembak jitu paling mematikan dalam sejarah militer Amerika Serikat dengan lebih dari 160 korban terkonfirmasi selama penugasannya di Irak.

Film ini tidak hanya berfokus pada aksi di medan perang, tetapi juga menggali sisi psikologis Kyle, terutama dampak trauma (PTSD) yang ia alami saat kembali ke kehidupan sipil bersama keluarganya.

Di satu sisi, ia adalah pahlawan yang menyelamatkan banyak nyawa rekan tentara; di sisi lain, ia harus menghadapi beban mental yang berat akibat perang.

Dari segi teknis, film ini cukup detail dalam menggambarkan pekerjaan seorang sniper, termasuk perhitungan jarak, arah angin, koordinasi dengan spotter, dan kebutuhan akan ketenangan ekstrem sebelum menembak.

Adegan-adegan pertempuran dibuat sangat intens dan realistis, terutama momen ketika Kyle harus mengambil keputusan hidup dan mati dalam hitungan detik.

Penampilan Bradley Cooper mendapat banyak pujian karena berhasil menggambarkan konflik batin yang kompleks.

Meski berbasis kisah nyata, beberapa elemen cerita mengalami dramatisasi, termasuk karakter musuh utama “Mustafa”.

Review IMDb oleh bbickley13-921-58664: Kerja bagus dari Bradley Cooper juga, dia berhasil menambah berat badan dan benar-benar masuk ke karakter Chris Kyle, seorang sniper Navy SEAL yang melakukan empat penugasan di Irak untuk melindungi rekan-rekannya dengan tembakan legendaris. Film ini mengeksplorasi bagaimana Kyle harus menghadapi seorang sniper saingan yang menghalanginya untuk melaksanakan tugas melindungi pasukannya, serta bagaimana dia harus menghadapi kenyataan saat kembali ke rumah dan merasa misinya belum selesai. Clint Eastwood, sang maestro, memadukan aksi, drama, dan humor dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh sutradara legendaris. Dia masih memiliki kemampuan untuk menyampaikan cerita yang sangat menarik. Bradley Cooper menunjukkan kemampuan yang lebih dari apa yang dia lakukan di Silver Linings Playbook. Film ini menyenangkan dari awal hingga akhir. Layak untuk ditonton.

5. Saving Private Ryan (1998)

Saving Private Ryan (1998) (Foto: imdb)

Genre : War, Drama

: War, Drama Rating (IMDb) : 8.6/10

: Netflix, Vidio, Google Play Movies Tonton trailer: Saving Private Ryan (1998)

Disutradarai oleh Steven Spielberg, film ini dikenal sebagai salah satu film perang paling realistis dan brutal yang pernah dibuat.

Berlatar tahun 1944 setelah invasi D-Day di Normandia, cerita mengikuti Kapten John Miller (Tom Hanks) dan timnya yang ditugaskan menyusup ke wilayah musuh untuk menyelamatkan seorang prajurit bernama James Ryan (Matt Damon), yang menjadi satu-satunya anak yang masih hidup dalam keluarganya.

Sepanjang perjalanan, tim ini harus menghadapi bahaya besar sekaligus mempertanyakan nilai dari misi mereka, apakah layak mempertaruhkan banyak nyawa demi menyelamatkan satu orang.

Film ini sangat kuat dalam menggambarkan sisi manusiawi perang, termasuk ketakutan, pengorbanan, dan dilema moral.

Dalam konteks sniper, karakter Daniel Jackson (Barry Pepper) menjadi salah satu yang paling ikonik.

Ia digambarkan sebagai sniper yang sangat terampil, dengan adegan terkenal saat menembak dari menara gereja.

Menariknya, karakter ini juga diperlihatkan memiliki sisi religius, sering berdoa sebelum menembak.

Dari sisi teknis, film ini sangat detail, namun tidak sepenuhnya tanpa kesalahan.

Salah satu catatan yang sering disebut adalah adegan di mana Jackson menembakkan Springfield rifle hingga 8 kali tanpa reload, padahal kapasitas aslinya hanya 5 peluru.

Meski begitu, hal ini tidak mengurangi kualitas film secara keseluruhan yang tetap dianggap sebagai standar emas film perang realistis.

Review IMDb oleh weiz_one: Saya belum pernah merasakan dampak sebuah film seperti yang saya rasakan dengan Saving Private Ryan. Film ini benar-benar membuat saya merasa seolah-olah saya ada di medan perang bersama John Miller. Ketika seseorang meninggal dalam film ini, rasanya seperti kita bisa merasakan rasa sakit mereka. Spielberg melakukan pekerjaan luar biasa dalam menambahkan realisme dalam film ini, terutama dalam hal pengambilan gambar dan segala sesuatunya. Sungguh menakjubkan. Ini adalah film yang akan dikenang sepanjang masa.

6. Phone Booth (2002)

Phone Booth (2002) (Foto: prime video)

Genre : Thriller, Psychological

: Thriller, Psychological Rating (IMDb) : 7.0/10

: Apple TV, Amazon Video, Google Play Movies Tonton trailer: Phone Booth (2002)

Film ini adalah thriller psikologis yang sangat unik karena hampir seluruh ceritanya berlangsung di satu lokasi saja, yaitu sebuah bilik telepon umum di Manhattan, New York.

Ceritanya mengikuti Stuart “Stu” Shepard (Colin Farrell), seorang agen humas Broadway yang arogan, manipulatif, dan terbiasa berbohong.

Suatu hari, ia menggunakan bilik telepon umum terakhir di Times Square untuk menghubungi selingkuhannya secara diam-diam agar perselingkuhannya tidak diketahui oleh sang istri.

Namun, setelah ia selesai menelepon, telepon tersebut berdering kembali. Ketika diangkat, Stu langsung terjebak dalam permainan mematikan dengan seorang sniper misterius yang mengawasinya dari gedung seberang.

Sniper tersebut mengancam akan menembaknya jika ia keluar dari bilik atau mencoba menutup telepon.

Tidak hanya itu, sang sniper juga memaksa Stu untuk mengakui semua kebohongan dan pengkhianatannya, baik kepada istrinya maupun kepada selingkuhannya, secara jujur dan terbuka.

Dari segi kualitas, film ini sangat kuat dalam membangun ketegangan, meskipun bukan film sniper aksi konvensional.

Fokus utamanya ada pada permainan psikologis antara penembak jitu dan korbannya.

Sniper digambarkan sebagai sosok yang sangat manipulatif, cerdas, dan mampu mengendalikan situasi hanya melalui suara dan ancaman dari kejauhan.

Ketegangan terasa maksimal sepanjang durasi film yang hanya sekitar 81 menit, karena ancaman terasa konstan dan sangat nyata.

Penampilan suara Kiefer Sutherland sebagai penelepon misterius mendapat banyak pujian karena mampu menghadirkan nuansa dingin, mengintimidasi, dan penuh tekanan tanpa perlu tampil secara fisik.

Selain itu, penggunaan konsep real-time, di mana cerita berjalan mengikuti waktu sebenarnya, membuat rasa urgensi dan kepanikan yang dialami Stu terasa semakin intens dan mendalam.

Review IMDb oleh whpratt1: Sulit bagi saya untuk percaya bahwa saya melewatkan film ini, yang sangat mengejutkan saya. Fotografi di sekitar NYC dan Times Square sangat bagus, dan bilik telepon khusus itu benar-benar membuat saya gila. Film ini dimulai dengan seorang penipu yang tidak berhenti berbohong dan berhasil menipu semua orang sampai suatu hari dia melakukan panggilan telepon sebagai rutinitas harian terakhirnya. Saya benar-benar dibuat gila ketika dia harus mengakui kebohongannya kepada audiens, termasuk istri dan selingkuhannya. Penipu itu mengubah hidupnya sepenuhnya dan bahkan membantu seorang detektif NYC berharap dia juga bisa jujur dengan istrinya. Ada banyak ketegangan mendalam yang membuat Anda terpaku pada layar dan kursi Anda. Film yang menyegarkan dan layak untuk ditonton.

7. Jarhead (2005)

Jarhead (2005) (Foto: letterboxd)

Genre : War, Biography, Drama

: 7.0/10 Pemain : Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black, Chris Cooper

: Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Jarhead (2005)

Film ini adalah drama perang biografi yang disutradarai oleh Sam Mendes dan diadaptasi dari memoar Anthony Swofford.

Berbeda dari kebanyakan film perang yang penuh aksi heroik dan pertempuran besar, Jarhead justru mengambil pendekatan yang jauh lebih realistis dan introspektif dengan menyoroti pengalaman pribadi Swofford sebagai Marinir Amerika Serikat selama Perang Teluk Persia pada awal 1990-an.

Alih-alih menghadirkan pertempuran sengit, film ini lebih menekankan pada kebosanan, ketegangan psikologis, isolasi, dan frustrasi para prajurit muda yang telah dilatih keras untuk berperang, tetapi justru jarang mendapatkan kesempatan untuk benar-benar bertempur.

Istilah “Jarhead” sendiri merujuk pada potongan rambut khas Marinir, yang dalam konteks film ini melambangkan bagaimana para prajurit dibentuk menjadi mesin perang yang siap digunakan kapan saja.

Dalam konteks sniper, film ini memberikan perspektif yang sangat berbeda dibandingkan film seperti American Sniper.

Karakter Swoff (Jake Gyllenhaal) dan rekannya Troy (Peter Sarsgaard) digambarkan sebagai sniper yang lebih banyak “menunggu” daripada menembak.

Mereka harus berjuang melawan tekanan mental, menjaga fokus, dan tetap waras di tengah situasi perang yang stagnan dan tidak pasti.

Film ini dipuji karena kejujurannya dalam menggambarkan realitas perang, termasuk aspek psikologis yang sering diabaikan.

Akting para pemain dan sinematografi juga mendapatkan banyak apresiasi.

Meskipun minim aksi tembak-menembak, Jarhead tetap menjadi salah satu film perang yang kuat karena berani menampilkan sisi frustrasi dan kehampaan dalam kehidupan seorang prajurit.

Review IMDb oleh azpaul50: Saya rasa tidak banyak orang yang menangkap makna dari karakter veteran Vietnam yang mengenakan rompi motor dan meminta izin duduk sejenak di bus. Bagi para veteran Vietnam yang kembali, tidak ada banyak perayaan, melainkan perjalanan terisolasi kembali ke anonimitas. Pada momen singkat itu, veteran Vietnam tersebut melihat dan merasakan apa yang seharusnya dia dapatkan bertahun-tahun sebelumnya... pengakuan dan pengakuan. Bagi saya, itu menyentuh hati saya dengan cara yang tidak saya duga. Pada momen itu, saya merasa seolah-olah saya sedang menaiki bus yang sama... bersama ribuan veteran lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan sangat menghargai pembuatan film ini.

8. The American (2010)

The American (2010) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Crime, Neo-noir

: Thriller, Crime, Neo-noir Rating (IMDb) : 6.3/10

: Netflix, Amazon Prime Video Tonton trailer: The American (2010)

Film ini adalah thriller bergaya neo-noir yang lebih menekankan ketegangan psikologis daripada aksi.

Ceritanya mengikuti Jack (George Clooney), seorang pembunuh bayaran profesional sekaligus perakit senjata khusus yang hidup dalam kesendirian dan paranoia tinggi.

Setelah sebuah misi di Swedia berakhir tragis, ia memutuskan untuk bersembunyi di sebuah desa kecil yang tenang di wilayah Abruzzo, Italia.

Di sana, sambil menunggu tugas terakhirnya, Jack mencoba menjalani kehidupan yang lebih “normal”.

Ia mulai menjalin hubungan dengan seorang pendeta setempat dan juga terlibat hubungan asmara dengan seorang wanita bernama Clara.

Namun, upayanya untuk keluar dari dunia gelap justru membuat situasinya semakin berbahaya. Ia mulai mencurigai bahwa dirinya sedang dijebak oleh pihak yang selama ini bekerja dengannya.

Film ini bukan film sniper penuh aksi, melainkan lebih fokus pada keahlian teknis seorang pembunuh profesional.

Jack digambarkan sangat teliti dalam merakit senapan sniper dari nol, bahkan membuat peredam suara sendiri dengan presisi tinggi.

Alurnya cenderung lambat (slow-burn), namun justru di situlah kekuatannya. Film ini menyoroti kesendirian, paranoia, dan sisi manusiawi seorang pembunuh bayaran.

Aksi memang terbatas, tetapi setiap momen terasa intens karena dibangun dengan perencanaan matang dan atmosfer yang menegangkan.

Review IMDb oleh elroy_geronimo: Sinematografi film ini memukau, tetapi dengan fotografer top Anton Corbijn sebagai sutradara, Anda tidak mengharapkan yang lain. Dialog dalam film ini sangat sedikit, hanya sekitar 500 baris, yang menonjolkan akting dan spektakel visual. Jangan harap ada CGI atau adegan aksi luar biasa. Ini bukan film seperti itu. Ini adalah penghormatan kepada C'era una volta il West oleh Sergio Leone, The Day of the Jackal (asli!) oleh Fred Zinnemann dan penulis Frederick Forsyth, ke Italia, dan dalam beberapa cara, untuk Clooney. Kecepatan lambat yang disengaja mungkin akan membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Film ini adalah tentang profesionalisme, pengkhianatan, kesendirian, balas dendam, dan cinta. Betapa "buruknya" orang-orang bisa sangat baik. Film yang luar biasa, yang mungkin tidak akan dihargai oleh penonton Hollywood biasa, tetapi wajib ditonton oleh orang-orang yang menyukai film dan melihat pembuatan film sebagai seni.

9. Sniper (1993)

Sniper (1993) (Foto: prime video)

Genre : Action, War, Thriller

: 6.1/10 Pemain : Tom Berenger, Billy Zane, J.T. Walsh, Aden Young

: Catchplay+, Prime Video Tonton trailer: Sniper (1993)

Film ini merupakan salah satu film klasik dalam genre sniper yang berfokus pada dunia penembak jitu militer.

Ceritanya mengikuti Master Gunnery Sergeant Thomas Beckett (Tom Berenger), seorang sniper Marinir Amerika Serikat yang sangat berpengalaman dan tangguh, yang ditugaskan menjalankan misi berbahaya di hutan Panama.

Dalam misinya, Beckett dipasangkan dengan Richard Miller (Billy Zane), seorang penembak jitu pemula dari tim SWAT yang belum pernah merasakan pertempuran nyata.

Mereka ditugaskan untuk menghabisi seorang pemimpin pemberontak yang didukung oleh jaringan narkoba.

Konflik utama muncul dari perbedaan karakter keduanya, Beckett yang dingin, pragmatis, dan berpengalaman harus bekerja sama dengan Miller yang cemas, kurang percaya diri, dan belum siap menghadapi tekanan perang sesungguhnya.

Film ini dipuji karena cukup realistis dalam menggambarkan dunia sniper pada masanya.

Detail seperti penggunaan ghillie suit (kamuflase), teknik bersembunyi, serta kesabaran dalam menunggu momen yang tepat untuk menembak digambarkan dengan baik.

Selain itu, suasana hutan yang penuh ancaman juga berhasil membangun tensi tinggi sepanjang film, membuat penonton ikut merasakan tekanan saat berburu maupun diburu.

Review IMDb oleh nicholls905-280-546911: Cerita yang biasa saja, tetapi akhir film ini patut untuk diperiksa. Karakter Billy Zane sangat tidak masuk akal dan sebagai seorang sniper yang kesulitan menembak siapapun adalah karakteristik yang aneh. Film ini sangat khas dan penuh klise, tidak ada yang istimewa. Saya menontonnya sering ketika masih muda dan sayangnya film ini gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Bagian akhir yang bagus menyelamatkan cerita yang membosankan.

10. The Hurt Locker (2008)

The Hurt Locker (2008) (Foto: imdb)

Genre : War, Drama, Thriller

: War, Drama, Thriller Rating (IMDb) : 7.5/10

: Amazon Prime Video, Netflix, Google Play Movies Tonton trailer: The Hurt Locker (2008)

Disutradarai oleh Kathryn Bigelow, film ini adalah drama-thriller perang yang berfokus pada tim elit penjinak bom (EOD) Angkatan Darat Amerika Serikat di Baghdad selama Perang Irak.

Ceritanya mengikuti Sersan William James (Jeremy Renner), seorang ahli penjinak bom yang berani, nekat, dan sering mengambil risiko besar, yang membuat hubungannya dengan rekan satu tim, Sersan JT Sanborn dan Spesialis Owen Eldridge, menjadi tegang.

Film ini mengeksplorasi tekanan psikologis ekstrem yang dialami para prajurit, serta bagaimana adrenalin dan bahaya bisa menjadi sesuatu yang “adiktif”.

Meskipun fokus utamanya bukan sniper, film ini memiliki salah satu adegan sniper paling intens dalam film perang modern.

Adegan tersebut terjadi ketika tim EOD terjebak di gurun bersama tentara Inggris dan harus menghadapi sniper musuh dari jarak jauh.

Ketegangan dalam adegan ini sangat tinggi, menampilkan rasa takut, kelelahan, dan tekanan ekstrem saat harus menembak dengan presisi di kondisi yang sangat tidak menguntungkan.

Namun, dari sisi teknis, adegan ini juga menuai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa detail seperti perhitungan jarak dan angin kurang akurat jika dibandingkan dengan prosedur militer nyata.

Meski begitu, dari segi penyajian, film ini sangat berhasil menggambarkan sisi psikologis penembak jitu, mirip dengan American Sniper, namun dengan fokus yang lebih kuat pada rasa takut, tekanan mental, dan dorongan adrenalin daripada aspek teknis semata.