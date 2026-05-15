10 Drama China Song Weilong Rating Terbaik, Chemistry dan Ceritanya Juara!

Song Weilong adalah aktor dan model populer asal Tiongkok yang dikenal berkat visual menawan serta kemampuan aktingnya di berbagai drama hit, seperti Find Yourself (2020) dan Go Ahead (2020).

Popularitas Song Weilong terus meningkat karena sukses membintangi drama romansa, melodrama, hingga misteri sejarah dengan karakter yang beragam dan emosional.

Lahir di Dalian, Liaoning, ia memulai karier sebagai model sebelum terjun ke dunia akting. Sejak kecil, Song Weilong juga menekuni wushu dan pernah bersekolah di Sekolah Seni Bela Diri Shaolin Tagou, yang membantunya dalam berbagai adegan aksi.

Saat ini, Song Weilong berada di bawah manajemen Huanyu Entertainment dan terus aktif membintangi banyak proyek drama populer.

Bagi Anda yang ingin melihat lebih jauh pesona dan kualitas akting Song Weilong, ada banyak drama dan film terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan performanya secara maksimal dan wajib masuk daftar tontonan.

Rekomendasi Film Song Weilong Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film dan drama terbaik Song Weilong dengan rating tinggi yang menghadirkan berbagai genre menarik, mulai dari romansa modern yang bikin baper, drama keluarga yang emosional, hingga kisah sejarah penuh intrik politik:

1. Shine on Me (2025)

Shine on Me (2025) (Foto: imdb)

Genre : Romance, Workplace, Slice of Life

: Romance, Workplace, Slice of Life Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Song Weilong, Zhao Jin Mai, Lai Wei Ming, Fan Shiran, Bai Bingke

: Song Weilong, Zhao Jin Mai, Lai Wei Ming, Fan Shiran, Bai Bingke Situs atau platform streaming : Vidio, WeTV, iQIYI, Viu, Netflix

: Vidio, WeTV, iQIYI, Viu, Netflix Tonton trailer: Shine on Me (2025)

Drama China Shine on Me (2025), yang juga dikenal dengan judul Blazing Sunlight atau Jiao Yang Si Wo, menjadi salah satu drama China romansa yang cukup banyak dibicarakan sejak penayangannya pada 22 Desember 2025.

Diadaptasi dari web novel populer karya Gu Man, cerita dalam drama ini tidak hanya berfokus pada romansa semata, tetapi juga perjalanan pendewasaan seseorang ketika meninggalkan masa kuliah dan mulai menghadapi kerasnya dunia profesional.

Cerita berpusat pada Nie Xi Guang yang diperankan oleh Zhao Jin Mai, seorang mahasiswi ceria, pekerja keras, dan penuh semangat.

Semasa kuliah, Xi Guang menyimpan cinta sepihak kepada seniornya yang dingin dan sulit didekati, Zhuang Xu, yang diperankan oleh Lai Wei Ming.

Hubungan mereka menjadi bagian penting dalam perkembangan emosional Xi Guang karena ia harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua cinta pertama akan berakhir bahagia.

Setelah memasuki dunia kerja, kehidupan Xi Guang mulai berubah ketika ia bertemu dengan Lin Yu Sen, karakter yang diperankan oleh Song Weilong.

Lin Yu Sen merupakan mantan dokter bedah yang memutuskan meninggalkan profesinya dan beralih menjadi elit dalam industri energi surya.

Pertemuan awal mereka dipenuhi kesalahpahaman dan konflik kecil yang membuat hubungan keduanya terasa cukup realistis dan tidak terlalu dipaksakan.

Namun, perlahan Lin Yu Sen mulai tertarik pada kehangatan, ketulusan, dan optimisme Xi Guang.

Drama ini terdiri dari 36 episode dengan nuansa slice of life yang sangat kuat.

Salah satu kekuatan terbesar drama ini adalah chemistry antara Song Weilong dan Zhao Jin Mai yang terasa hangat dan natural.

Performa Song Weilong sebagai Lin Yu Sen mendapat banyak respon positif dari penonton maupun penggemar drama China.

Ia berhasil menampilkan sosok pria dewasa yang tenang, protektif, dan suportif tanpa terlihat berlebihan.

Review IMDb oleh toykeke: Drama ini berjalan cukup lambat dan tidak ada unsur romansa hingga mendekati akhir episode, bahkan saat itu pun hanya seperti teaser 😆, tetapi tetap mampu membuat saya terus tertarik menontonnya. Sepanjang episode banyak adegan tatapan penuh makna yang perlahan membangun romansa. Para pemeran melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pemeran utama pria digambarkan sabar, penuh kerinduan, sementara pemeran utama wanita menerima perasaannya meskipun awalnya ia bingung dan belum memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Saya sangat menyukai hubungan pemeran utama pria dengan ibunya. Secara keseluruhan, ini adalah drama yang bagus.

2. The Seven Relics of Ill Omen (2025)

The Seven Relics of Ill Omen (2025) (Foto: netflix)

Genre : Fantasi, Petualangan, Misteri, Thriller, Sci-Fi

: Fantasi, Petualangan, Misteri, Thriller, Sci-Fi Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Song Weilong, Liu Haocun, Ao Ruipeng, Wang Yiting, Zhang Yichi

: Song Weilong, Liu Haocun, Ao Ruipeng, Wang Yiting, Zhang Yichi Situs atau platform streaming : Youku, Viki, Netflix

: Youku, Viki, Netflix Tonton trailer: The Seven Relics of Ill Omen (2025)

The Seven Relics of Ill Omen (2025) hadir sebagai drama fantasi misteri dengan nuansa gelap yang memadukan unsur petualangan, thriller, dan sci-fi dalam satu cerita yang intens.

Drama ini diadaptasi dari novel populer Qi Gen Xiong Jian karya Wei Yu dan mulai tayang pada 8 Juni 2025.

Dengan total 32 episode, drama ini menawarkan pengalaman menonton yang penuh ketegangan sekaligus misteri supernatural yang terus berkembang dari awal hingga akhir.

Cerita drama ini berpusat pada tujuh relik jahat yang tersembunyi di Perbukitan Fengzi.

Relik tersebut diketahui mengandung parasit purba misterius yang mampu mempengaruhi hati manusia dan mendorong mereka melakukan tindakan kejam serta pembunuhan mengerikan.

Situasi menjadi semakin berbahaya ketika berbagai kejadian aneh mulai bermunculan dan banyak nyawa melayang secara misterius.

Untuk menghentikan kekacauan tersebut, lima pemuda yang dikenal sebagai Phoenix Squad bersatu dalam misi berbahaya untuk melacak dan menyegel kembali relik-relik tersebut sebelum semuanya terlambat.

Song Weilong memerankan Luo Ren, salah satu karakter utama yang memiliki kepribadian pendiam, misterius, dan penuh keteguhan moral.

Luo Ren bukan tipe protagonis yang banyak bicara, tetapi tindakannya selalu menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar.

Di tengah situasi penuh ancaman supernatural dan ketegangan psikologis, Luo Ren menjadi sosok penting yang menjaga keseimbangan tim.

Song Weilong berhasil membawakan karakter ini dengan aura dingin namun tetap memperlihatkan sisi peduli yang perlahan muncul sepanjang cerita.

Lawan mainnya, Liu Haocun, memerankan Mu Dai yang memiliki karakter lebih emosional dan ekspresif. Perbedaan kepribadian keduanya justru menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.

Chemistry mereka dianggap cukup kuat karena mampu menghadirkan kehangatan emosional di tengah atmosfer cerita yang gelap dan menegangkan.

Selain itu, hadir juga Ao Ruipeng sebagai Yi Wan San, Wang Yiting sebagai Yan Hongsha, dan Zhang Yichi sebagai Cao Yanhua yang masing-masing memberikan warna tersendiri dalam dinamika Phoenix Squad.

Review IMDb oleh vytran68: Akting para pemain tidak terlalu menjadi fokus karena alurnya cepat dan penuh banyak plot twist. Serial ini sangat menarik dengan elemen aksi, misteri, komedi, dan fiksi sejarah. Meskipun ceritanya terasa tidak terlalu realistis, saya sangat menikmati tayangan ini, terutama karakter pendukungnya. Chemistry pasangan utama terasa biasa saja (lebih seperti saudara), tetapi karakter lainnya sangat keren.

3. Youthful Glory (2025)

Youthful Glory (2025) (Foto: imdb)

Genre : Romansa Sejarah, Misteri, Politik

: Romansa Sejarah, Misteri, Politik Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Song Weilong, Bao Shangen, Dai Luwa, Ke Ying, Bai Shu, Qin Xiao Xuan

: Song Weilong, Bao Shangen, Dai Luwa, Ke Ying, Bai Shu, Qin Xiao Xuan Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix, Mango TV Indonesia

: Vidio, Netflix, Mango TV Indonesia Tonton trailer: Youthful Glory (2025)

Youthful Glory (2025) merupakan drama romansa sejarah yang menggabungkan unsur politik, misteri, dan intrik kerajaan dalam balutan cerita yang elegan dan emosional.

Drama ini diadaptasi dari novel Xiao Dou Kou karya Bu Zhi Shi Ke Cai dan menghadirkan kisah yang penuh strategi politik sekaligus romansa perlahan antara dua tokoh utama dengan latar Dinasti Daxian.

Cerita berpusat pada Jiang Xu yang diperankan oleh Song Weilong, seorang pangeran dingin sekaligus jenderal penjaga perbatasan Dingbei yang terkenal cerdas dan disegani.

Setelah lama berada di wilayah perbatasan, Jiang Xu kembali ke ibu kota untuk menyelidiki kasus korupsi dana militer yang telah merusak stabilitas kerajaan.

Di tengah penyelidikannya, ia menyadari bahwa banyak pihak berkuasa terlibat dalam konspirasi besar yang berbahaya.

Demi menjalankan misinya tanpa menimbulkan kecurigaan, Jiang Xu memutuskan melakukan pernikahan strategis dengan Ming Tan, putri Marquis Jing An yang diperankan oleh Bao Shangen.

Awalnya hubungan mereka hanya sebatas kerja sama politik, tetapi perlahan muncul rasa saling percaya dan perhatian yang berkembang menjadi cinta.

Dinamika hubungan keduanya menjadi salah satu daya tarik utama drama ini karena dibangun secara perlahan dan penuh perkembangan emosional yang matang.

Ming Tan bukan karakter wanita lemah, melainkan sosok cerdas yang mampu membantu Jiang Xu menghadapi berbagai konflik politik dan intrik istana.

Song Weilong mendapat banyak pujian atas perannya sebagai Jiang Xu. Ia dianggap berhasil membawakan karakter jenderal yang dingin, cerdas, dan penuh wibawa dengan sangat meyakinkan.

Di sisi lain, ia juga mampu menunjukkan sisi lembut dan perhatian terhadap wanita yang dicintainya tanpa menghilangkan aura kuat sebagai seorang pemimpin militer.

Banyak penonton menyebut karakter Jiang Xu sebagai tipe “bucin elegan” karena meskipun sangat mencintai Ming Tan, ia tetap terlihat tenang dan berkelas.

Selain chemistry utama yang kuat, drama ini juga didukung pemain pendukung, seperti Dai Luwa sebagai Bai Minmin, Ke Ying sebagai Yun Yi, Bai Shu sebagai Zhang Huaiyu, serta Qin Xiao Xuan sebagai Liu Mo yang membuat dinamika cerita semakin hidup.

Review IMDb oleh mosquitocyn: Ini adalah jenis drama romansa sejarah yang memiliki keseimbangan antara intrik istana, adegan pertarungan yang terampil, romansa komedi setelah pernikahan, serta hubungan keluarga dan persaudaraan. Serial ini minim kesalahpahaman yang berlebihan, tidak banyak konflik cinta segitiga yang membingungkan, dan tidak terlalu penuh ketegangan yang tidak perlu. Drama ini memberikan hiburan yang menyenangkan serta momen romansa yang baik, tidak hanya antara pemeran utama pria dan wanita, tetapi juga karakter pendukung. Anda juga akan melihat seorang Kaisar yang terhormat yang berusaha membersihkan korupsi di antara para pejabatnya. Saya menikmati alur cerita, eksekusi para pemain, intrik istana, serta perkembangan romansa di dalamnya. Sangat direkomendasikan.

4. Everlasting Longing (2025)

Everlasting Longing (2025) (Foto: wetv)

Genre : Romansa Sejarah, Politik, Drama

: Romansa Sejarah, Politik, Drama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Angelababy, Song Weilong, Ren Hao, Bai Bingke, Yao Chi, Wang Yiting

: Angelababy, Song Weilong, Ren Hao, Bai Bingke, Yao Chi, Wang Yiting Situs atau platform streaming : WeTV

: WeTV Tonton trailer: Everlasting Longing (2025)

Everlasting Longing (2025) menjadi salah satu drama sejarah romantis yang cukup menarik perhatian karena memadukan konflik politik, identitas tersembunyi, balas dendam, dan romansa emosional dalam satu cerita yang intens.

Drama ini diadaptasi dari novel Qiang Lai De Xin Niang karya Xi Juan dan menghadirkan kisah penuh perjuangan dengan latar dunia kerajaan yang keras dan penuh intrik.

Cerita berfokus pada Jun Qiluo yang diperankan oleh Angelababy, putri sulung keluarga pedagang kaya yang terkenal cerdas, kreatif, dan memiliki kemampuan bisnis luar biasa.

Karena hidup di masyarakat yang didominasi pria, Jun Qiluo terpaksa menyamar sebagai laki-laki dengan identitas Jun Feifan agar bisa menjalankan bisnis keluarganya dengan lebih bebas.

Kehidupannya berubah drastis ketika ia dibawa ke Beixuan dan terjebak dalam berbagai konflik politik, tuduhan mata-mata, hingga pengkhianatan dari orang-orang terdekat yang berusaha merebut kekayaan keluarganya.

Di tengah pelarian dan situasi berbahaya tersebut, ia bertemu dengan Xuan Lie yang diperankan oleh Song Weilong.

Xuan Lie adalah seorang jenderal tangguh sekaligus pemimpin Klan Srigala di Kota Beixuan. Karakternya dikenal dingin, dominan, keras, dan sangat disegani di medan perang.

Namun di balik sifat keras tersebut, ia memiliki sisi emosional yang perlahan muncul ketika mulai jatuh cinta pada Jun Qiluo.

Hubungan keduanya berkembang dalam situasi penuh konflik, pengkhianatan, dan perjuangan bertahan hidup sehingga romansa mereka terasa lebih emosional dan dramatis.

Karakter Xuan Lie sering disebut memiliki sisi “bucin” yang kuat, tetapi tetap mempertahankan kewibawaan sebagai pemimpin militer yang ditakuti.

Chemistry antara Song Weilong dan Angelababy juga menjadi salah satu kekuatan utama drama ini.

Interaksi keduanya dipenuhi ketegangan emosional, konflik batin, serta rasa saling melindungi yang membuat hubungan mereka terasa intens.

Secara visual, drama ini menampilkan kostum dan setting kerajaan yang cukup mewah dengan nuansa peperangan dan politik yang kuat.

Adegan aksi serta konflik perebutan kekuasaan juga menjadi elemen penting yang membuat cerita tidak hanya berfokus pada romansa semata.

Review MyDramaList oleh chrisogb: Ini adalah review pertama saya di MDL, tetapi saya sudah lama menjadi penggemar sejak 2009. Drama ini memiliki segalanya!! Penulisannya luar biasa 🤩, adegan pertarungannya sangat mengagumkan, dan alur ceritanya membuat Anda terus memperhatikan setiap adegan!!! Drama ini akan saya masukkan ke dalam daftar tontonan ulang saya 💯😜😜🎉🥰!!!! Saya sangat menantikan episode selanjutnya dan saya yakin tidak akan kecewa ☹️. Sangat bersemangat dengan chemistry antara pemeran utama pria dan wanita yang sangat eksplosif, serta para pemeran pendukung yang juga melakukan pekerjaan luar biasa. Di awal saya sempat ragu untuk menonton, tetapi saya sangat senang akhirnya menontonnya.

5. The Bionic Life (2023)

The Bionic Life (2023) (Foto: iqiyi)

Genre : Thriller, Sci-Fi, Misteri

: Thriller, Sci-Fi, Misteri Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Song Weilong, Vicky Chen, Lee Hong Chi, Liu Lin, Liu Dan

: Song Weilong, Vicky Chen, Lee Hong Chi, Liu Lin, Liu Dan Situs atau platform streaming : iQIYI International, Prime Video

: iQIYI International, Prime Video Tonton trailer: The Bionic Life (2023)

The Bionic Life (2023) atau Fang Sheng Ren Jian merupakan drama thriller fiksi ilmiah bertema masa depan yang menghadirkan konsep menarik tentang hubungan manusia dengan robot humanoid.

Drama ini tayang perdana pada 18 Oktober 2023 dan langsung menarik perhatian karena menawarkan cerita yang berbeda dari drama China mainstream pada umumnya.

Latar cerita berada di tahun 2035 ketika teknologi humanoid berkembang sangat pesat.

Robot bionik yang memiliki penampilan dan perilaku sangat mirip manusia mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai pendukung emosional bagi manusia yang merasa kesepian.

Namun, perkembangan teknologi tersebut menimbulkan ketakutan besar di masyarakat karena batas antara manusia dan robot mulai terasa kabur.

Banyak orang mulai mempertanyakan apakah makhluk bionik benar-benar hanya alat, atau justru memiliki kesadaran sendiri.

Cerita utama berfokus pada organisasi bernama “Mingmou” yang bertugas menyelidiki berbagai kasus pembunuhan dan insiden misterius yang melibatkan makhluk bionik.

Dua tokoh utama dalam organisasi ini adalah Cheng Nuo yang diperankan oleh Song Weilong dan An Qiu yang diperankan oleh Vicky Chen atau Wen Qi.

Cheng Nuo digambarkan sebagai penyelidik berkepala dingin, rasional, dan sangat analitis, sementara An Qiu memiliki kepribadian lebih empatik dan emosional.

Drama ini tidak hanya menghadirkan misteri pembunuhan biasa, tetapi juga mengangkat pertanyaan filosofis mengenai kemanusiaan, emosi, dan identitas.

Penonton diajak memikirkan apakah robot yang memiliki emosi buatan masih bisa dianggap sekadar mesin, serta bagaimana manusia mulai bergantung secara emosional pada teknologi.

Peran Song Weilong sebagai Cheng Nuo mendapat banyak apresiasi karena dianggap menunjukkan perkembangan besar dalam kemampuan aktingnya.

Chemistry-nya dengan Vicky Chen juga dianggap sangat kuat karena keduanya memiliki gaya karakter yang bertolak belakang namun saling melengkapi.

Review MyDramaList oleh E3Fw: Pertama-tama, Weilong adalah aktor yang sempurna. Saya mengunduh serial ini tanpa banyak ekspektasi karena ratingnya rendah, tetapi saya benar-benar terkejut betapa bagusnya drama ini, ini benar-benar sempurna. Karakternya ditulis dengan baik, ceritanya tidak bertele-tele, Cheng Nuo tidak tanpa kekurangan tetapi ia terlihat megah dan berbeda dari aktor drama idol lainnya. Sangat direkomendasikan!!

6. A League of Nobleman (2023)

A League of Nobleman (2023) (Foto: imdb)

Genre : Misteri, Historis, Suspense, Investigasi

: Misteri, Historis, Suspense, Investigasi Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Song Weilong, Jing Boran, Guo Cheng, Hong Yao

: Song Weilong, Jing Boran, Guo Cheng, Hong Yao Situs atau platform streaming : WeTV Indonesia, Viki, Prime Video

: WeTV Indonesia, Viki, Prime Video Tonton trailer: A League of Nobleman (2023)

A League of Nobleman (2023) merupakan drama Tiongkok bergenre misteri sejarah yang memadukan unsur investigasi, suspense, dan intrik politik dalam latar era kekaisaran.

Cerita berpusat pada Zhang Ping yang diperankan oleh Song Weilong, seorang yatim piatu miskin yang hidup sederhana sebagai penjual mie.

Meski berasal dari kalangan bawah, Zhang Ping memiliki kemampuan deduksi luar biasa dan kecerdasan alami dalam memecahkan misteri.

Ia digambarkan sebagai sosok yang jujur, fokus, naif, namun juga cukup usil dan keras kepala ketika berusaha mengungkap kebenaran.

Kemampuan observasinya membuat ia sering terlibat dalam berbagai kasus aneh yang bahkan sulit dipecahkan oleh pejabat kerajaan.

Takdir mempertemukannya dengan Lan Jue yang diperankan oleh Jing Boran, seorang wakil menteri upacara yang terkenal elegan, tenang, dan berkelas.

Namun di balik penampilannya yang sempurna, Lan Jue menyimpan banyak rahasia gelap mengenai masa lalunya serta berbagai konspirasi politik yang terjadi di istana.

Awalnya hubungan Zhang Ping dan Lan Jue dipenuhi kesalahpahaman dan ketegangan karena keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda.

Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai bekerja sama memecahkan berbagai kasus misterius yang perlahan mengarah pada konspirasi besar di lingkungan kerajaan.

Peran Song Weilong sebagai Zhang Ping mendapatkan respon yang cukup beragam dari penonton maupun kritikus.

Meski begitu, chemistry keduanya tetap dianggap berhasil menghidupkan keseluruhan cerita dan membuat hubungan karakter terasa kuat secara emosional.

Selain dua pemeran utama, drama ini juga dibintangi Guo Cheng sebagai Chen Chou yang merupakan sahabat Zhang Ping, serta Hong Yao sebagai Wang Yan, menteri kehakiman sekaligus sahabat Lan Jue.

Review IMDb oleh piretveski-31943: Jika Anda ingin menonton sesuatu yang sangat menyenangkan di malam hari, pilihlah film ini. Ceritanya menarik, filmnya seperti karya visual seni dengan banyak elemen visual yang bisa dinikmati. Para aktor bagus, cantik, dan menggemaskan. Ada juga kucing lucu di dalamnya (kurangnya kucing di film China memang terasa). Dan kucing di film ini melakukan hal yang sama seperti sejak zaman Mesir: membuat manusia menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan sedikit keras kepala dengan cara yang baik. Ceritanya bagus, filmnya tidak bertele-tele, tidak menciptakan masalah yang tidak ada, bahkan tidak ada romansa sama sekali—tetapi ada banyak misteri dan ketegangan. Romansa lebih baik terjadi di kehidupan nyata, jadi lebih baik menonton hal-hal yang tidak perlu kita alami sendiri. Jadi, siapkan anggur yang enak, sedikit keju favorit, atau makanan ringan lainnya, lalu tonton selama beberapa malam berturut-turut.

7. Go Ahead (2020)

Go Ahead (2020) (Foto: imdb)

Genre : Keluarga, Romansa, Slice of Life, Drama

: Keluarga, Romansa, Slice of Life, Drama Rating (IMDb) : 8.5–8.9/10

: 8.5–8.9/10 Pemain : Tan Songyun, Song Weilong, Zhang Xincheng, Tu Songyan

: Tan Songyun, Song Weilong, Zhang Xincheng, Tu Songyan Situs atau platform streaming : Viu, Netflix

: Viu, Netflix Tonton trailer: Go Ahead (2020)

Go Ahead (2020) merupakan salah satu drama China keluarga paling populer dan emosional yang pernah tayang dalam beberapa tahun terakhir.

Cerita berfokus pada tiga anak muda yang tumbuh bersama layaknya saudara kandung meskipun tidak memiliki hubungan darah sama sekali.

Mereka adalah Li Jianjian yang diperankan oleh Tan Songyun, Ling Xiao yang diperankan oleh Song Weilong, dan He Ziqiu yang diperankan oleh Zhang Xincheng.

Ketiganya memiliki latar belakang keluarga yang penuh luka dan trauma masa kecil, namun mereka menemukan kenyamanan dan kasih sayang dalam keluarga kecil yang mereka bangun bersama.

Li Jianjian menjadi sosok perekat keluarga dengan kepribadiannya yang ceria, hangat, dan penuh semangat.

Ling Xiao adalah kakak tertua yang terlihat tenang, dingin, dan dewasa di luar, tetapi sebenarnya menyimpan luka emosional mendalam akibat trauma keluarganya.

Sementara He Ziqiu dikenal sebagai sosok pengertian dan lembut yang selalu berusaha menjaga orang-orang di sekitarnya.

Kehidupan mereka semakin lengkap dengan kehadiran Li Hai Chao yang diperankan Tu Songyan, ayah Jianjian yang penuh kasih dan menjadi figur ayah bagi ketiganya.

Drama ini tidak hanya membahas romansa, tetapi lebih menekankan pentingnya ikatan emosional dan keluarga pilihan.

Penonton diajak melihat bagaimana ketiga karakter utama tumbuh dari masa kecil hingga dewasa sambil menghadapi berbagai luka batin, konflik keluarga, rasa kehilangan, hingga pencarian jati diri.

Peran Song Weilong sebagai Ling Xiao menjadi salah satu yang paling dipuji dalam drama ini.

Ling Xiao digambarkan sebagai pria yang tampak sempurna di luar, tenang, tampan, dan dewasa, tetapi sebenarnya rapuh dan penuh trauma di dalam dirinya.

Song Weilong dinilai berhasil memperlihatkan konflik emosional karakter ini dengan sangat baik.

Ia mampu menampilkan perubahan ekspresi yang halus namun penuh makna, terutama ketika Ling Xiao berusaha menyembunyikan rasa sakit dan kesepiannya.

Chemistry antara Song Weilong dan Tan Songyun juga mendapatkan banyak pujian karena terasa natural dan emosional.

Hubungan mereka berkembang perlahan dari ikatan keluarga menjadi romansa yang kompleks namun hangat.

Selain itu, hubungan persaudaraan antara Ling Xiao dan He Ziqiu juga menjadi salah satu bagian paling menyentuh dalam drama ini.i.

Review IMDb oleh Applecrumbless: Drama ini sepenuhnya tentang keluarga, cinta, dan persahabatan. Drama yang sangat khas dan mampu membuat hati meleleh. Konfliknya sebenarnya cukup sederhana karena hanya melibatkan hubungan antar keluarga, tetapi sangat membuat saya menangis. Saya selalu menangis setiap kali soundtrack diputar dan adegan tentang orang tua muncul di layar LOL. Awalnya saya kurang menyukai pemeran utama wanita karena dia terlihat terlalu manja dan semuanya harus tentang dirinya, sementara dua saudaranya memiliki beban masing-masing. Adegan favorit saya adalah tentang makanan yang terlihat sangat menggugah selera, serta hubungan antara para ayah dan anak-anak yang menunjukkan cinta tanpa syarat seorang ayah. Sebagai nilai tambah, saya sangat menyukai soundtrack-nya yang terus saya putar di playlist saya.

8. In a Class of Her Own (2020)

In a Class of Her Own (2020) (Foto: amazon)

Genre : Historis, Komedi, Romantis, Persahabatan, Sekolah

: Historis, Komedi, Romantis, Persahabatan, Sekolah Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Ju Jing Yi, Song Weilong, Bi Wen Jun, Wang Rui Chang

: Ju Jing Yi, Song Weilong, Bi Wen Jun, Wang Rui Chang Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: In a Class of Her Own (2020)

In a Class of Her Own (2020) adalah drama China bertema sejarah dan kehidupan akademi yang diadaptasi dari serial Korea populer Sungkyunkwan Scandal (2010).

Cerita berfokus pada Xue Wen Xi yang diperankan oleh Ju Jing Yi, seorang gadis miskin berbakat yang terpaksa menyamar sebagai laki-laki demi membantu ekonomi keluarganya.

Dengan identitas baru sebagai Wen Bin, ia bekerja sebagai penulis naskah dan akhirnya mendapatkan kesempatan masuk ke Akademi Yun Shang, sebuah sekolah elit khusus pria yang hanya dihuni para bangsawan dan cendekiawan terbaik.

Di akademi tersebut, Wen Xi bertemu dengan tiga pemuda tampan yang kemudian dikenal sebagai “Yun Shang Quartet”.

Salah satunya adalah Feng Cheng Jun yang diperankan oleh Song Weilong, putra perdana menteri yang terkenal cerdas, disiplin, dan memiliki kepribadian serius.

Selain Feng Cheng Jun, ada Yu Yue Xuan yang ramah dan populer, diperankan Bi Wen Jun, serta Lei Ze Xin yang pemberontak dan penuh semangat, diperankan Wang Rui Chang.

Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan erat yang dipenuhi banyak momen lucu, konflik identitas, dan romansa perlahan.

Salah satu daya tarik utama drama ini adalah bagaimana Wen Xi harus terus menyembunyikan identitas aslinya di tengah lingkungan yang seluruhnya dihuni laki-laki.

Situasi tersebut melahirkan banyak adegan komedi sekaligus momen emosional yang membuat cerita terasa ringan namun tetap menarik.

Song Weilong mendapat cukup banyak pujian lewat perannya sebagai Feng Cheng Jun. Karakternya digambarkan sebagai pria yang lurus, jujur, cerdas, dan sedikit kaku karena terlalu fokus pada aturan dan pendidikan.

Namun perlahan, Feng Cheng Jun mulai menunjukkan sisi lembut dan perhatian ketika jatuh cinta pada Wen Xi.

Song Weilong dianggap berhasil memperlihatkan perkembangan karakter ini dengan baik, dari sosok terpelajar yang dingin menjadi pria yang lebih hangat dan suportif.

Chemistry antara Song Weilong dan Ju Jing Yi juga menjadi salah satu kekuatan utama drama.

Hubungan mereka terasa canggung namun manis, terutama karena Feng Cheng Jun perlahan mulai menyadari perasaannya tanpa mengetahui identitas asli Wen Xi.

Review IMDb oleh shawninsandiego2002: Set-nya terlihat seperti panggung buatan dan itu sedikit mengganggu. Namun kemudian para aktor mulai benar-benar masuk ke dalam karakter mereka, leluconnya menjadi lebih sering dan benar-benar lucu! Saya yakin tetangga di lantai atas mungkin kesal karena saya menonton maraton sambil tertawa keras. Meskipun awalnya terasa kurang meyakinkan, akhirnya menjadi komedi yang sangat solid dengan alur cerita yang sedikit berbeda. Saya hanya berharap episode terakhir dibuat menjadi dua bagian (karena terasa sedikit terburu-buru—sesuatu yang seharusnya 30 menit diselesaikan hanya dalam 10 menit). Tetapi secara keseluruhan sangat menyenangkan. Sangat saya rekomendasikan.

9. Beautiful Reborn Flower (2020)

Beautiful Reborn Flower (2020) (Foto: prime video)

Genre : Melodrama, Romantis, Misteri

: Melodrama, Romantis, Misteri Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Song Weilong, Jelly Lin, Peter Ho, David Wang, Lee Hsin Ai

: Song Weilong, Jelly Lin, Peter Ho, David Wang, Lee Hsin Ai Situs atau platform streaming : Viu, iQIYI, WeTV

: Viu, iQIYI, WeTV Tonton trailer: Beautiful Reborn Flower (2020)

Beautiful Reborn Flower atau Bi An Hua merupakan drama melodrama romantis yang diadaptasi dari novel terkenal karya Annie Baobie.

Cerita dimulai dengan kisah Nan Sheng yang diperankan oleh Jelly Lin, seorang pelukis berbakat yang jatuh cinta pada Lin He Ping yang diperankan oleh Song Weilong.

Hubungan mereka sejak awal sudah dipenuhi konflik karena He Ping ternyata merupakan putra dari kekasih ayah Nan Sheng.

Situasi rumit tersebut membuat hubungan mereka berkembang dalam tekanan emosional yang besar hingga akhirnya berakhir tragis dengan kematian Nan Sheng.

Bertahun-tahun kemudian, Lin He Ping yang kini menjadi kurator seni terkenal bertemu dengan seorang wanita bernama Qiao Man yang juga diperankan oleh Jelly Lin.

Qiao Man memiliki wajah yang sangat mirip dengan Nan Sheng sehingga menimbulkan misteri besar mengenai identitas sebenarnya.

Pertanyaan apakah Qiao Man adalah saudara kembar, reinkarnasi, atau seseorang yang memiliki hubungan lain dengan masa lalu Nan Sheng menjadi inti misteri emosional dalam drama ini.

Latar cerita yang berpindah antara kota-kota seperti Barcelona dan Paris membuat drama ini memiliki visual yang cukup artistik dan romantis.

Nuansa Eropa yang elegan dipadukan dengan atmosfer melankolis membuat cerita terasa lebih dramatis dan emosional.

Selain kisah cinta utama, drama ini juga banyak membahas trauma masa lalu, rasa kehilangan, serta usaha seseorang untuk membuka hati kembali setelah mengalami luka mendalam.

Song Weilong memerankan Lin He Ping sebagai pria yang dingin, serius, dan penuh luka batin.

Ia berhasil memperlihatkan transformasi emosional karakter dari seorang pria yang hancur karena kehilangan menjadi seseorang yang perlahan mencoba menerima masa lalu dan membuka diri kembali.

Review IMDb oleh Moviebuff2019: Agak aneh karena sedikit sekali informasi tentang serial ini di sini. Saya mulai menontonnya di Amazon Prime tetapi harus pindah ke Fawesome dengan iklan yang mengganggu. Ngomong-ngomong, Jelly Lin sangat cantik dan sempat berpacaran dengan pemeran utama pria untuk sementara waktu. Satu hal yang saya perhatikan, setelah menonton lebih dari 100 drama Asia di Viki dan Netflix, serial ini memiliki subtitle bahasa Inggris terburuk sejauh ini, bahkan sangat buruk sampai terasa lucu!

10. Find Yourself (2020)

(Find Yourself (2020) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Slice of Life, Drama

: Komedi Romantis, Slice of Life, Drama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Victoria Song, Song Weilong, David Wang, Zhang Yujian, Esther Yu

: Victoria Song, Song Weilong, David Wang, Zhang Yujian, Esther Yu Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Find Yourself (2020)

Find Yourself (2020), yang juga dikenal dengan judul Next Station is Happiness, merupakan drama komedi romantis populer yang mengangkat tema hubungan beda usia atau noona romance.

Cerita berpusat pada He Fan Xing yang diperankan oleh Victoria Song, seorang direktur administrasi berusia 32 tahun yang sukses dalam karier tetapi belum pernah benar-benar menjalani hubungan cinta serius.

Kehidupannya yang stabil mulai berubah ketika ia bertemu Yuan Song yang diperankan oleh Song Weilong, seorang pegawai magang muda berusia 21 tahun di perusahaan tempatnya bekerja.

Berbeda dari Fan Xing yang lebih hati-hati dan realistis, Yuan Song digambarkan sebagai pria muda yang percaya diri, jujur, agresif dalam cinta, namun tetap memiliki sisi manja dan hangat khas anak muda.

Hubungan mereka berkembang secara diam-diam karena takut menghadapi penilaian sosial mengenai perbedaan usia yang cukup jauh.

Konflik semakin rumit dengan hadirnya Ye Lu Ming yang diperankan David Wang, pria dewasa dan mapan yang juga tertarik pada Fan Xing.

Drama ini sangat disukai karena berhasil menggambarkan hubungan beda usia secara realistis tanpa terasa berlebihan.

Penonton diperlihatkan bagaimana Fan Xing harus menghadapi tekanan keluarga, omongan orang sekitar, dan ketakutannya sendiri mengenai masa depan hubungan mereka.

Sementara itu, Yuan Song terus berusaha membuktikan bahwa usianya bukan penghalang untuk mencintai seseorang dengan tulus.

Peran Song Weilong sebagai Yuan Song dianggap sangat ikonik dan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam kariernya.

Song Weilong berhasil membawakan karakter ini dengan sangat natural sehingga hubungan romantis dalam drama terasa meyakinkan dan membuat penonton terbawa suasana.

Selain romansa utama, drama ini juga menghadirkan cerita keluarga dan persahabatan yang cukup hangat.

Kehadiran Zhang Yujian sebagai He Canyang dan Esther Yu sebagai Cai Minmin menambah warna dalam cerita dengan dinamika karakter yang menyenangkan dan menghibur.