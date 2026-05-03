10 Film Karya Stephen King Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Ceritanya Gak Pernah Bikin Zonk!

Stephen King dan berbagai film yang diadaptasi dari karyanya (Foto: Rani Sulistianti)

Stephen King adalah penulis terlaris asal Amerika yang dijuluki “King of Horror” berkat perannya dalam membentuk horor modern.

Dengan lebih dari 60 novel, karyanya dikenal memadukan horor dan thriller dengan eksplorasi psikologi karakter yang kuat serta konflik manusia yang terasa dekat dengan realitas.

Banyak adaptasinya sukses di layar lebar, terutama saat digarap oleh sutradara, seperti Stanley Kubrick dalam The Shining dan Frank Darabont dalam The Shawshank Redemption, yang mampu menghadirkan atmosfer cerita dengan sangat baik.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan cerita kuat, atmosfer mencekam, serta perpaduan emosi dan ketegangan yang khas, rekomendasi film Stephen King terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Stephen King Terbaik Rating Tinggi

1. The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption (1994) (Foto: imdb)

Genre : Drama

Rating (IMDb) : 9.3/10

Pemain : Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, Clancy Brown, James Whitmore

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, Bstation

Tonton trailer: The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption adalah mahakarya drama penjara yang secara luas dianggap sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa.

Film ini menceritakan kisah Andy Dufresne, seorang bankir sukses yang hidupnya berubah drastis ketika ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Shawshank atas tuduhan membunuh istri dan selingkuhannya, meskipun ia sebenarnya tidak bersalah.

Di dalam lingkungan penjara yang keras dan penuh korupsi, Andy harus belajar bertahan hidup.

Dalam prosesnya, ia menjalin persahabatan yang sangat erat dengan Ellis “Red” Redding, seorang narapidana lama yang bijak dan menjadi narator cerita.

Hubungan keduanya menjadi inti emosional film ini.

Film ini tidak hanya berbicara tentang kehidupan di balik jeruji, tetapi juga menggali tema besar seperti harapan, daya tahan manusia (resiliensi), kebebasan, serta bagaimana sistem penjara bisa merusak kemanusiaan seseorang.

Kisah ini sebenarnya bukan cerita nyata, melainkan adaptasi dari novel karya Stephen King berjudul Rita Hayworth and Shawshank Redemption.

Disutradarai oleh Frank Darabont, film ini berhasil menangkap nuansa harapan di tempat yang paling gelap.

Karakter Red yang diperankan Morgan Freeman memberikan kedalaman emosional luar biasa, sementara kritik sosial terhadap sistem penjara terasa kuat, terutama melalui konsep “institutionalized” yang menghancurkan identitas manusia.

Secara keseluruhan, ini adalah cerita yang sangat brilian, menyentuh, dan membekas lama setelah film selesai.

review IMDb oleh Sleepin_Dragon: Tidak heran film ini memiliki rating yang sangat tinggi, karena film ini benar-benar luar biasa dan memukau. Apa lagi yang bisa saya katakan yang belum pernah dikatakan sebelumnya? Tidak banyak. Yang paling menonjol adalah ceritanya, aktingnya, premisnya, tetapi yang paling utama, film ini adalah tentang bagaimana perasaan yang ditinggalkannya pada penonton. Kadang kita menonton film dan sudah lupa beberapa hari kemudian, tetapi film ini tetap hidup bersama Anda—sekali Anda menontonnya, Anda tidak akan melupakannya. Ini adalah kisah persahabatan, harapan, kehidupan, dan cara seseorang menghadapi kesulitan. Saya memahami mengapa banyak orang menyebutnya sebagai film terbaik sepanjang masa, meskipun itu bukan pilihan utama saya, saya bisa mengerti alasannya. Jika Anda belum menontonnya, atau sudah lama tidak menontonnya, Anda perlu menyaksikannya—film ini luar biasa. 10/10.

2. The Green Mile (1999)

The Green Mile (1999) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Fantasi, Kriminal

Rating (IMDb) : 8.6/10

Pemain : Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt, Sam Rockwell, Doug Hutchison, James Cromwell

Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Prime Video, Apple TV

Tonton trailer: The Green Mile (1999)

The Green Mile adalah salah satu adaptasi terbaik dari karya Stephen King yang memadukan drama, kriminal, dan elemen supranatural dengan sangat halus.

Ceritanya berpusat pada Paul Edgecomb (Tom Hanks), kepala sipir di blok hukuman mati yang dikenal sebagai “Green Mile” di Penjara Cold Mountain pada era 1930-an.

Kehidupan Paul berubah drastis ketika seorang narapidana baru, John Coffey, tiba.

Coffey adalah pria bertubuh besar yang lembut dan tampak polos, namun dihukum mati atas kejahatan yang sangat keji.

Seiring waktu, Paul mulai menyadari bahwa Coffey memiliki kemampuan supranatural misterius, ia bisa menyembuhkan penyakit dan merasakan penderitaan orang lain.

Hal ini menciptakan konflik moral yang mendalam, karena para sipir harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin akan mengeksekusi seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan bahkan bisa dianggap sebagai “mukjizat hidup”.

Meskipun durasinya hampir tiga jam, alur cerita yang dibangun oleh Frank Darabont terasa mengalir perlahan namun pasti, membuat penonton tetap terikat secara emosional dari awal hingga akhir.

Akting Michael Clarke Duncan sebagai John Coffey menjadi sorotan utama dan bahkan membuatnya mendapatkan nominasi Oscar.

Perpaduan antara realisme penjara yang kelam dan sentuhan fantasi yang emosional menjadikan film ini sebagai salah satu karya paling menyentuh dari Stephen King.

review IMDb oleh oundjianm: FILM TERHEBAT YANG PERNAH SAYA TONTON. Saya ingat pertama kali menontonnya saat film ini rilis ketika saya berusia 12 tahun. Sekarang saya baru saja selesai menontonnya lagi dan saya menghabiskan hampir satu kotak tisu… cinta dan kejujuran murni yang diperankan oleh Michael Clarke Duncan benar-benar digambarkan dengan sangat indah… sampai membuat saya ingin menangis karena terlalu emosional. Jika ada sesuatu di dunia ini yang mengingatkan saya pada cinta dan belas kasih manusia yang sejati, maka itu adalah film ini. Jika Anda pernah kehilangan harapan terhadap umat manusia dan kehancuran yang telah dilakukan oleh ras kita terhadap dunia ini, tontonlah “The Green Mile”. Semoga film ini bisa mengubah cara pandang Anda sedikit, seperti yang baru saja terjadi pada saya. 11/10 SEHARUSNYA MENANG SEMUA PENGHARGAAN PADA TAHUN PERILISANNYA.

3. The Shining (1980)

The Shining (1980) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Psikologis, Supranatural

Rating (IMDb) : 8.4/10

Pemain : Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

Tonton trailer: The Shining (1980)

The Shining adalah film horor psikologis ikonik yang disutradarai oleh Stanley Kubrick dan diadaptasi dari novel Stephen King.

Ceritanya mengikuti Jack Torrance, seorang penulis yang sedang berjuang dengan masalah alkohol, yang menerima pekerjaan sebagai penjaga hotel terpencil di pegunungan Colorado selama musim dingin.

Ia membawa serta istri dan anaknya, Danny, tanpa menyadari bahwa hotel tersebut menyimpan sejarah kelam dan kekuatan jahat.

Seiring isolasi yang semakin dalam, Jack perlahan kehilangan kewarasannya dan berubah menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri.

Sementara itu, Danny yang masih kecil memiliki kemampuan “shining”, yaitu semacam intuisi atau penglihatan supranatural yang membuatnya merasakan teror yang tersembunyi di hotel tersebut.

Film ini tidak mengandalkan jumpscare, melainkan membangun ketegangan secara perlahan (slow-burn), menciptakan atmosfer yang mencekam dan tidak nyaman.

Menariknya, meskipun film ini dianggap masterpiece oleh banyak kritikus, Stephen King sendiri tidak menyukai adaptasi ini karena Kubrick mengubah banyak elemen penting dari novel, terutama dengan lebih menekankan kegilaan psikologis dibanding aspek supranatural.

Namun, justru pendekatan inilah yang membuat film ini sangat kuat dalam menggambarkan “cabin fever”, kegilaan akibat isolasi, dan kehancuran mental manusia.

Hasilnya adalah karya horor yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga artistik dan sangat berpengaruh dalam sejarah perfilman.

review IMDb oleh yancyscott1: Meskipun The Shining sudah berusia lebih dari seperempat abad, saya menantang siapa pun untuk tidak merasa takut melihat penurunan kewarasan Jack Nicholson. Ini adalah contoh langka dari karya yang begitu unik sehingga tidak ada yang bisa menirunya; justru film ini sering direferensikan dalam budaya populer. Anak kembar, lift darah, RedRum, tulisan yang tidak masuk akal… film ini wajib ditonton, setidaknya untuk memahami berbagai referensi yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Film ini sekaligus menakutkan, penuh ketegangan, indah, dan sangat menarik secara psikologis. Ia memiliki misteri klasik ala Hitchcock dan ketegangan thriller modern. Dan yang paling penting, sesuatu yang sering tidak dimiliki film horor: naskah yang sangat bagus.

4. Stand by Me (1986)

Stand by Me (1986) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Petualangan, Coming-of-age

Rating (IMDb) : 8.1/10

Pemain : Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland, Richard Dreyfuss

Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV, Google Play Movies

Tonton trailer: Stand by Me (1986)

Stand by Me adalah film coming-of-age yang hangat dan penuh emosi, berlatar musim panas tahun 1959.

Film ini mengikuti empat sahabat berusia 12 tahun, Gordie, Chris, Teddy, dan Vern, yang melakukan perjalanan menyusuri rel kereta untuk mencari jasad seorang anak laki-laki yang hilang.

Namun, perjalanan ini jauh lebih dari sekadar pencarian, ini adalah eksplorasi mendalam tentang masa kecil, persahabatan, dan proses tumbuh dewasa.

Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi ketakutan pribadi, konflik keluarga, dan realitas kehidupan yang mulai terasa semakin kompleks.

Film ini diadaptasi dari novel Stephen King berjudul The Body, dan menjadi salah satu karya yang menunjukkan sisi lain King yang tidak selalu horor.

Ceritanya terasa sangat realistis, dengan dialog yang natural dan hubungan antar karakter yang autentik.

Stephen King sendiri mengakui bahwa ini adalah salah satu adaptasi terbaik dari karyanya.

Kekuatan utama film ini terletak pada kemampuannya membangkitkan nostalgia, mengingatkan penonton pada masa kecil, persahabatan, dan petualangan sederhana yang bermakna besar.

review IMDb oleh yummyballerina: Film ini adalah mahakarya yang brilian dan diperankan dengan sangat baik! Yang paling menyentuh saya adalah akting mendiang River Phoenix, tetapi seluruh pemeran muda juga tampil luar biasa. Mereka adalah alasan utama Anda harus menonton film ini. Stand By Me bukan film Disney yang manis dan ringan, juga bukan film Hollywood yang kaku; ini adalah film yang menangkap masa kecil dengan cara yang jujur, emosional, dan tidak dipoles berlebihan. Saya menonton film ini beberapa bulan lalu dan benar-benar terpukau oleh gaya serta aktingnya. Sangat jarang melihat penampilan yang segar, natural, dan mendalam seperti yang ditampilkan para aktor di film ini. Meskipun bukan film baru, ini adalah film yang tulus dan menginspirasi, sangat berbeda dari kebanyakan film Hollywood. Saya memberi nilai 100+ dan merekomendasikannya kepada semua orang. Anda akan mendapatkan manfaat dari pesan dan aktingnya yang luar biasa.

5. Misery (1990)

Misery (1990) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Psikologis

Rating (IMDb) : 7.8/10

Pemain : Kathy Bates, James Caan, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen, Lauren Bacall

Situs atau platform streaming : Prime Video

Tonton trailer: Misery (1990)

Misery adalah thriller psikologis yang sangat intens dan berbeda dari karya Stephen King lainnya karena tidak mengandalkan elemen supranatural.

Film ini menceritakan Paul Sheldon, seorang penulis terkenal yang mengalami kecelakaan mobil dan diselamatkan oleh Annie Wilkes, seorang penggemar fanatik yang mengaku sebagai “penggemar nomor satu”-nya.

Awalnya, Annie terlihat seperti penyelamat, tetapi situasi dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk.

Ketika Annie mengetahui bahwa Paul “membunuh” karakter favoritnya dalam novel terakhir, ia menjadi sangat marah dan menyandera Paul di rumahnya yang terpencil.

Ia memaksa Paul menulis ulang cerita sesuai keinginannya, menciptakan situasi yang sangat menegangkan dan penuh ancaman.

Film ini terasa sangat claustrophobic karena sebagian besar berlangsung di satu lokasi, dengan tekanan psikologis yang terus meningkat.

Kathy Bates memberikan performa luar biasa sebagai Annie Wilkes, yang membuatnya memenangkan Academy Award (Oscar) untuk Best Actress.

Karakter Annie menjadi salah satu villain paling ikonik karena terasa sangat nyata, ketakutannya berasal dari kemungkinan bahwa orang seperti ini bisa benar-benar ada.

Dengan alur sederhana namun sangat intens, serta adaptasi skenario yang rapi oleh William Goldman dan arahan Rob Reiner, Misery menjadi contoh sempurna bagaimana ketegangan bisa dibangun tanpa efek berlebihan, cukup dengan karakter dan situasi yang kuat.

review IMDb oleh lesallen-68268: Sebuah klasik sejati. Film ini memiliki semua elemen penting—cerita yang hebat, pemilihan pemeran yang bagus, dan ritme yang pas. Masih mampu mengejutkan bahkan setelah tiga dekade. Karya yang dirancang dengan cerdas ini menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh penyutradaraan yang tajam dan sinematografi yang kuat—bahkan lebih terasa di era sebelum CGI berlebihan seperti sekarang. Sebuah film wajib dalam koleksi film horor.

6. Dolores Claiborne (1995)

Dolores Claiborne (1995) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Thriller Psikologis

Rating (IMDb) : 7.4/10

Pemain : Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfitt, Christopher Plummer, David Strathairn, John C. Reilly

Situs atau platform streaming : Apple TV, Prime Video, Google Play Movies

Tonton trailer: Dolores Claiborne (1995)

Dolores Claiborne adalah film drama thriller psikologis yang diadaptasi dari novel karya Stephen King tahun 1992, yang menawarkan pendekatan berbeda dari karya King yang biasanya identik dengan horor supranatural.

Film ini berpusat pada sosok Dolores Claiborne, seorang pengurus rumah tangga yang dikenal tangguh, keras kepala, dan hidup di sebuah pulau terpencil di Maine.

Hidupnya kembali diguncang ketika ia dituduh membunuh majikannya yang kaya dan lumpuh, Vera Donovan.

Namun, seiring penyelidikan berjalan, polisi mulai membuka kembali kasus lama yang mencurigakan, kematian suami Dolores sekitar 20 tahun sebelumnya yang juga diduga bukan kecelakaan.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika putrinya, Selena St. George, yang kini menjadi reporter sukses dan selama ini menjaga jarak dari ibunya, kembali ke kampung halaman untuk membantu.

Kepulangan Selena justru memaksanya menghadapi trauma masa kecil serta rahasia kelam keluarga yang selama ini ia kubur dalam-dalam.

Film ini menonjol melalui penggunaan alur maju-mundur (kilas balik) yang memperlihatkan keterkaitan masa lalu dan masa kini dengan sangat rapi, serta atmosfer dingin dan kelam yang memperkuat nuansa emosionalnya.

Sebagai adaptasi, film ini dianggap salah satu yang terbaik dari karya Stephen King karena tidak mengandalkan horor supranatural, melainkan menggali “horor nyata”, seperti kekerasan domestik, trauma psikologis, dan kekuatan bertahan hidup seorang wanita.

Penulisan karakter yang kuat membuat cerita ini terasa sangat emosional dan realistis, sementara naskah yang ditulis oleh Tony Gilroy berhasil merangkai dua timeline dengan sangat halus dan kohesif.

review IMDb oleh Spuzzlightyear: Saat saya mengambil DVD Dolores Claiborne, saya tidak yakin apa yang akan saya harapkan. Saya ingat banyak orang mengeluh karena film ini bukan Misery yang dibintangi Kathy Bates, dan ritmenya dianggap agak lambat. Namun ketika saya menontonnya, saya benar-benar terbawa oleh alur cerita yang sangat menarik tentang “dia bersalah atau tidak?”. Kathy Bates kembali memberikan penampilan yang luar biasa (dia tidak pernah mengecewakan saya). Semua pemeran lainnya, mulai dari Jennifer Jason Leigh, Christopher Plummer, hingga John C. Reilly yang saat itu belum terkenal, juga tampil sangat baik. Arahan Taylor Hackford sangat solid, dan hal terbesar dari film ini adalah sinematografinya yang luar biasa, terutama penggunaan fotografi periode yang kontras (kusam dan abu-abu di masa kini, berwarna di masa lalu) serta adegan gerhana yang benar-benar menakjubkan. Sebuah tontonan yang mengejutkan dan sangat menghibur.

7. It (2017)

It (2017) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Supernatural

Rating (IMDb) : 7.3/10

Pemain : Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, Netflix

Tonton trailer: It (2017)

It (atau It: Chapter One) adalah film horor supernatural yang diadaptasi dari novel legendaris Stephen King tahun 1986.

Berlatar di kota fiktif Derry, Maine, pada tahun 1989, film ini mengikuti tujuh anak yang sering menjadi korban perundungan dan menamakan diri mereka “The Losers’ Club”.

Kehidupan mereka berubah ketika sebuah entitas iblis kuno muncul dari selokan dan mulai meneror kota.

Makhluk ini memiliki kemampuan berubah bentuk, tetapi paling sering muncul sebagai sosok ikonik Pennywise si badut penari yang menyeramkan dan memangsa anak-anak setiap 27 tahun sekali.

Film ini tidak hanya menghadirkan teror, tetapi juga mengeksplorasi ketakutan personal masing-masing karakter, menjadikannya lebih dari sekadar film horor biasa.

Akting para pemeran muda dipuji karena mampu membangun chemistry yang kuat dan membuat hubungan persahabatan mereka terasa autentik.

Adaptasi ini dianggap berhasil karena mampu menangkap esensi coming-of-age dari novel aslinya, menggabungkan horor dengan cerita tentang persahabatan, trauma masa kecil, dan keberanian menghadapi ketakutan.

Dengan rating R, film ini menyajikan horor yang lebih berani, penuh darah, dan intens dibandingkan miniseri versi 1990.

Sutradara Andrés Muschietti juga membuat keputusan cerdas dengan memindahkan latar waktu ke era 1980-an, yang justru memberikan nuansa nostalgia yang kuat sekaligus terasa segar bagi penonton modern.

review IMDb oleh willferrie: Meskipun IT tidak sepenuhnya memenuhi faktor “ketakutan” yang diharapkan, film ini menyentuh sisi kemanusiaan yang tidak dimiliki banyak film horor modern. IT lebih tepat ditonton sebagai thriller dramatis. Waktu ekstra yang digunakan untuk membangun karakter membuat penonton terhubung dengan pertanyaan sejati tentang apa yang sebenarnya mereka takuti dan mengapa mereka belum menghadapinya.

8. The Mist (2007)

The Mist (2007) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Fiksi Ilmiah

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Toby Jones, Andre Braugher, William Sadler, Jeffrey DeMunn

Situs atau platform streaming : Netflix, Google Play Movies

Tonton trailer: The Mist (2007)

The Mist adalah film horor fiksi ilmiah yang diadaptasi dari novel karya Stephen King, yang menggabungkan teror monster dengan studi mendalam tentang perilaku manusia dalam situasi ekstrem.

Ceritanya mengikuti David Drayton dan putranya yang terjebak di dalam sebuah supermarket bersama warga kota lainnya setelah badai dahsyat melanda.

Tak lama kemudian, kabut tebal misterius menyelimuti kota, dan di dalamnya bersembunyi makhluk-makhluk mengerikan dari dimensi lain yang siap memangsa siapa pun yang keluar.

Namun, horor sebenarnya dalam film ini bukan hanya monster di luar, melainkan apa yang terjadi di dalam supermarket.

Ketakutan memicu paranoia, konflik sosial, dan perilaku ekstrem, termasuk munculnya tokoh fanatik agama yang memanfaatkan situasi untuk mengendalikan orang lain.

Disutradarai oleh Frank Darabont, yang juga sukses dengan The Shawshank Redemption dan The Green Mile, film ini menonjol karena fokusnya pada karakter dan dinamika manusia.

Salah satu aspek paling terkenal dari film ini adalah ending-nya yang berbeda dari versi novel.

Darabont memilih akhir yang jauh lebih gelap dan tragis, bahkan Stephen King sendiri memuji perubahan tersebut dan menganggapnya lebih efektif.

review IMDb oleh guythebruce: Saya biasanya tidak pernah menulis ulasan film, tetapi saya dan teman saya baru saja menonton The Mist dan ini adalah film horor favorit kami sejauh ini. Dari makhluk-makhluknya hingga atmosfernya, film ini luar biasa. Akting dan cara orang bereaksi terhadap situasi juga sangat realistis. Ending-nya juga tidak akan mudah dilupakan. Ini adalah film yang wajib ditonton bagi siapa saja yang menyukai sci-fi atau horor.

9. 1408 (2007)

1408 (2007) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Psikologis

Rating (IMDb) : 6.8/10

Pemain : John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Jasmine Jessica Anthony

Situs atau platform streaming : Catchplay+, Apple TV, Prime Video, Bstation

Tonton trailer: 1408 (2007)

1408 adalah film horor psikologis yang diadaptasi dari cerita pendek Stephen King, dengan pendekatan yang sangat fokus pada teror mental daripada visual yang berlebihan.

Film ini mengikuti Mike Enslin, seorang penulis skeptis yang terbiasa membongkar mitos paranormal dan tidak percaya pada hal-hal gaib.

Namun, keyakinannya mulai runtuh ketika ia memutuskan untuk menginap di kamar 1408 di Hotel Dolphin, New York, sebuah kamar yang terkenal karena puluhan kematian misterius yang terjadi di dalamnya.

Meski telah diperingatkan oleh manajer hotel, Gerald Olin, Mike tetap masuk ke kamar tersebut, hanya untuk menemukan bahwa teror yang ia hadapi bukanlah hantu biasa.

Kamar itu seolah hidup dan menyerang pikirannya, memanipulasi realitas, waktu, dan trauma masa lalunya.

Film ini tidak mengandalkan darah atau jumpscare, melainkan menciptakan ketegangan melalui atmosfer, isolasi, dan kehancuran psikologis karakter utama.

Dengan lokasi yang hampir sepenuhnya terbatas pada satu ruangan, film ini berhasil membangun rasa takut yang intens sejak awal hingga akhir.

Banyak kritikus menyebutnya sebagai horor yang menyegarkan di tengah tren film sadis pada masanya, karena lebih mengandalkan cerita dan emosi daripada kekerasan visual.

review IMDb oleh shilbrecht: Pertama, saya sangat menyukai John Cusack. Kedua, saya dulu menyukai Stephen King saat remaja (sekarang dia terlalu menakutkan bagi saya!). Tapi saya memutuskan menonton film ini di siang hari saat sedang melipat pakaian. Di tengah film, sekitar jam 1:30 siang, saya terlalu takut untuk turun ke basement mengambil pakaian lagi, jadi saya hanya duduk dan menonton! Ini bukan jenis horor yang penuh pembunuhan sadis. Ini adalah horor yang masuk ke dalam pikiran dan membuat Anda menoleh ke belakang karena merasa ada sesuatu yang mengintai. Mirip seperti The Shining (apa hubungannya King dengan hotel tua besar?), tetapi tidak semenakutkan itu, meskipun hampir mendekati. Akting Cusack luar biasa! Saya SANGAT menyukai film ini, meskipun membuat saya ketakutan setengah mati!

10. Mr. Harrigan's Phone (2022)

Mr. Harrigan's Phone (2022) (Foto: netflix)

Genre : Drama, Horor, Supernatural

Rating (IMDb) : 6.0/10

Pemain : Donald Sutherland, Jaeden Martell, Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold

Situs atau platform streaming : Netflix

Tonton trailer: Mr. Harrigan's Phone (2022)

Mr. Harrigan’s Phone adalah film drama-horor supernatural yang diadaptasi dari novel Stephen King dalam buku If It Bleeds.

Ceritanya berfokus pada Craig, seorang remaja yang menjalin persahabatan unik dengan seorang miliarder tua bernama Mr. Harrigan.

Craig sering membacakan buku untuk Harrigan dan perlahan hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang hangat dan bermakna.

Namun, setelah Harrigan meninggal dunia, Craig secara simbolis memasukkan iPhone ke dalam peti mati sang miliarder, dan dari sinilah keanehan mulai terjadi.

Craig mendapati bahwa ia masih bisa mengirim pesan ke nomor Harrigan, dan yang lebih aneh lagi, ia menerima balasan dari “balik kubur”.

Film ini tidak menonjolkan horor yang intens atau jumpscare, melainkan lebih berfokus pada suasana misterius, hubungan emosional, dan dampak teknologi terhadap kehidupan manusia.

Nuansanya lebih dekat ke drama dengan sentuhan horor psikologis.

Film ini mendapat tanggapan yang beragam. Di satu sisi, banyak yang memuji akting Donald Sutherland dan Jaeden Martell yang menjadi kekuatan utama film.

Ceritanya juga terasa sentimental dan mengingatkan pada karya King lain, seperti Stand by Me atau The Green Mile. Namun di sisi lain, beberapa penonton merasa alurnya terlalu lambat dan kurang menegangkan.

Meski begitu, Stephen King sendiri sempat memuji film ini dan menyebutnya “brilian”, menunjukkan bahwa adaptasi ini tetap memiliki nilai tersendiri dalam dunia karya-karyanya.