10 Film Sydney Sweeney dengan Rating Terbaik, dari Drama hingga Thriller

Sydney Sweeney, yang lahir pada 12 September 1997, telah menjadi salah satu aktris paling menonjol dan produktif di Hollywood.

Dikenal karena kemampuannya memerankan karakter emosional yang kompleks, ia mulai dari peran kecil di serial populer, seperti Criminal Minds dan Grey’s Anatomy hingga menjadi bintang utama di film dan serial besar.

Sweeney menarik perhatian lewat perannya di Everything Sucks! (Netflix), The Handmaid's Tale (Hulu), dan Sharp Objects (HBO), serta sukses besar bersama Glen Powell di film komedi romantis yang menghasilkan US$220 juta di box office.

Bagi Anda yang mencari kisah cinta ikonik, drama emosional, atau cerita inspiratif, rekomendasi film Sydney Sweeney terbaik dengan rating tinggi adalah pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda.

Rekomendasi Film Sydney Sweeney Terbaik, Nggak Soal Vulgar dan Erotis Melulu

Berikut adalah rekomendasi film Sydney Sweeney terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan perpaduan cerita mendalam, akting berkualitas, serta berbagai genre yang memukau:

1. The Housemaid (2025)

Genre : Thriller Psikologis, Erotis

: 6.7/10 Pemain : Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins

Film The Housemaid (2025) adalah sebuah thriller psikologis erotis yang menegangkan, diadaptasi dari novel laris berjudul sama karya Freida McFadden.

Disutradarai oleh Paul Feig, film ini dijadwalkan untuk dirilis di bioskop pada Desember 2025. Ceritanya mengikuti perjalanan Millie Calloway (diperankan oleh Sydney Sweeney), seorang wanita muda yang baru saja keluar dari penjara dan berusaha memulai hidup baru.

Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga yang tinggal bersama keluarga Winchester yang kaya raya.

Namun, kehidupan baru Millie di rumah mewah ini tidak semudah yang ia bayangkan. Ia segera menyadari bahwa majikannya, Nina Winchester (Amanda Seyfried), ternyata seorang wanita yang tidak stabil secara mental dan sangat manipulatif.

Di sisi lain, suaminya, Andrew (Brandon Sklenar), tampak seperti korban dalam hubungan tersebut.

Millie pun terjebak dalam permainan psikologis yang gelap, penuh rahasia dan dinamika hubungan yang semakin berbahaya.

Film ini menawarkan banyak plot twist di paruh kedua yang semakin meningkatkan ketegangan, membuat penonton terus berpikir dan tegang.

Ulasan mengenai peran Sydney Sweeney pun beragam.

Di awal film, penampilannya cenderung menurunkan intensitas karakter Millie, menciptakan suasana misterius yang memikat, agar penonton tidak langsung menebak apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh karakternya.

Beberapa kritikus menyebutkan bahwa akting Sweeney sangat kompeten dan berhasil menggambarkan ketegangan psikologis yang berkembang secara intens, meskipun ada yang merasa bahwa ia kurang maksimal di awal film.

Namun, peran Millie semakin kuat setelah terungkapnya plot twist besar di paruh kedua film.

Review IMDb oleh Elmoonthego: The Housemaid benar-benar menyenangkan, sangat dibuat-buat tapi tetap menghibur. Hal ini sebagian besar didorong oleh akting maksimal dari para pemeran utama, terutama Seyfried. Sejak awal sudah jelas siapa penjahat sejati dalam cerita ini, namun yang membuat tetap menarik adalah alasan di baliknya hingga akhirnya terungkap. Ini adalah film ringan yang cocok untuk hiburan popcorn yang memberikan kesenangan. Dulu, film seperti ini hanya mengandalkan penampilan tubuh dari para aktris, tetapi kini para pria juga ikut tampil dengan sedikit "kulit" mereka... haha. Ini bukan film prestisius, tapi memberikan waktu yang menyenangkan di bioskop.

2. Christy (2025)

Genre : Drama, Olahraga, Biografi

: 6.5/10 Pemain : Sydney Sweeney, Ben Foster, Merritt Wever, Katy O'Brian, Ethan Embry, Chad L. Coleman

Film Christy (2025) adalah sebuah drama olahraga biografi yang diangkat dari kisah nyata kehidupan petinju wanita legendaris, Christy Martin.

Disutradarai oleh David Michôd, film ini menggambarkan perjalanan karier Christy Martin (diperankan oleh Sydney Sweeney) yang pada tahun 1990-an menjadi petinju wanita paling terkenal di Amerika Serikat.

Film ini menggali kisahnya dari seorang petinju berbakat yang akhirnya menjadi ikon tinju wanita, serta perjuangannya yang tragis di luar ring.

Salah satu momen dramatis dalam cerita adalah masa-masa pernikahannya yang penuh dengan kekerasan dalam rumah tangga dengan pelatihnya, James Martin (Ben Foster), yang berujung pada upaya pembunuhan terhadap Christy pada tahun 2010.

Penampilan Sydney Sweeney di film ini mendapat pujian kritis yang tinggi dan dianggap sebagai salah satu performa terbaiknya.

Transformasi fisiknya untuk peran ini sangat mencolok, di mana ia menambah lebih dari 13 kg otot untuk memerankan sosok Christy yang tangguh.

Sweeney juga melatih diri untuk melakukan adegan tinju secara langsung tanpa menggunakan pemeran pengganti.

Kritik terhadap aktingnya umumnya memuji keberhasilannya dalam memadukan ketangguhan fisik dengan kerentanan emosional, menghadirkan perpaduan yang sangat kuat antara atletisitas dan penderitaan psikologis.

Sutradara David Michôd bahkan menyebutkan bahwa Sweeney adalah pilihan sempurna untuk memerankan peran yang membutuhkan aksi tinju intens sekaligus menggambarkan penderitaan fisik dan emosional yang sangat mendalam.

Review IMDb oleh lykoehler: Sydney Sweeney dan Ben Foster benar-benar menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dalam film ini. Saya suka melihat aktor-aktor yang benar-benar mengembangkan diri, dan mereka berdua melakukannya dengan sangat baik. Film ini bisa saja berjalan lebih cepat, tapi penampilan mereka sangat layak ditunggu. Banyak aktor pendukung yang solid juga. Secara keseluruhan, ini adalah kisah yang memikat dan mengungkap banyak tantangan yang dihadapi oleh atlet ini. Kerja bagus!

3. Eden (2024)

Genre : Thriller, Bertahan Hidup, Psikologis

: 6.5/10 Pemain : Sydney Sweeney, Ana de Armas, Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Felix Kammerer, Toby Wallace, Richard Roxburgh

Eden (2024) adalah sebuah thriller bertahan hidup psikologis yang disutradarai oleh Ron Howard, berdasarkan kisah nyata.

Film ini menceritakan sekelompok pemukim Eropa yang meninggalkan kehidupan modern dan mencoba memulai kehidupan baru di pulau Floreana yang terpencil di Kepulauan Galápagos pada tahun 1929.

Harapan mereka untuk menciptakan sebuah surga utopis dengan cepat berubah menjadi bencana ketika iklim yang keras dan konflik internal memicu kekacauan dan kekerasan di antara mereka.

Film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama seperti Sydney Sweeney, Ana de Armas, Jude Law, dan Vanessa Kirby.

Sweeney memerankan Margret Wittmer, seorang karakter yang lebih rasional dan "waras" di tengah kekacauan yang terjadi di sekitar pulau tersebut.

Perannya di film ini mendapatkan pujian karena kemampuannya menonjol di antara para pemeran lainnya, dengan pengulas memuji penampilannya yang sangat kuat, terutama dalam menghadirkan sisi feminin yang tetap tangguh dalam situasi ekstrem.

Karakter Margret digambarkan sebagai sosok istri yang penuh kasih, namun juga berusaha bertahan hidup di tengah situasi yang semakin tak terkendali.

Review IMDb oleh Klaus24: Saya pribadi sangat menyukai film ini: konsepnya menarik, para pemain luar biasa, dan pengaturan ceritanya primitif serta menakutkan. Ron Howard luar biasa, Sydney Sweeney tak perlu dipuji lagi, Jude Law menakutkan dan kejam. Satu-satunya hal yang harus saya kritik adalah pemilihan pemeran Baroness: dia tampil baik, tetapi dia benar-benar terasa tidak cocok di sana. Jelas, pilihan ini akan lebih dipahami jika Anda mengetahui kisah nyata di baliknya, namun jika dilihat begini, itu bukan pilihan yang tepat. Selain itu, saya rasa ini adalah salah satu film solid yang jarang saya lihat belakangan ini. Saya sangat merekomendasikan untuk menontonnya!

4. Immaculate (2024)

Genre : Horor, Psikologis, Religius

: 5.8/10 Pemain : Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli

Immaculate (2024) adalah film horor psikologis religius yang disutradarai oleh Michael Mohan, dengan Sydney Sweeney sebagai pemeran utama sekaligus produser.

Film ini berkisah tentang Cecilia (diperankan oleh Sydney Sweeney), seorang biarawati muda asal Amerika yang pindah ke biara terpencil di pedesaan Italia.

Meskipun disambut dengan baik, kehidupan Cecilia di biara tersebut dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk setelah ia menyadari bahwa biara itu menyimpan rahasia kelam yang sangat mengerikan.

Situasi semakin menegangkan ketika Cecilia mendapati dirinya hamil secara misterius, meski ia masih perawan.

Film ini mengeksplorasi tema-tema fanatisme agama, otonomi tubuh, dan perjuangan untuk bertahan hidup.

Sweeney mendapat banyak pujian atas penampilannya yang total dalam memerankan karakter yang penuh ketakutan, kerentanan, dan juga kekuatan.

Kritikus menyebutnya sebagai "penampilan suci" yang menyelamatkan film ini dari narasi horor yang biasa-biasa saja.

Di babak ketiga film, ia bertransformasi menjadi "ratu jeritan" modern, menghadirkan ketegangan dan emosi yang intens.

Banyak yang berpendapat bahwa film ini mungkin tidak akan seefektif itu tanpa akting luar biasa dari Sweeney, yang juga berperan sebagai produser dalam proyek ini.

Review IMDb oleh cabcab-72611: Sydney Sweeney benar-benar memegang film ini. Penampilannya sangat menegangkan, terutama saat situasi semakin memuncak di akhir. Saya agak terkejut melihat orang-orang menganggap film ini membosankan. Mulai bertanya-tanya apakah ada tema agama yang mengalir dalam film ini dan bahkan dalam ulasannya juga. Saya rasa begitu. Film ini membangun atmosfer dengan baik dan memiliki lebih banyak yang bisa ditawarkan daripada film horor seperti The Nun. Ini sedikit berbau pengaruh Giallo. Ini mengandung kekerasan pada tempat-tempat yang tepat namun juga menahan diri, yang saya sukai. Bisa saja plot dan tema film ini digali lebih dalam, tentu. Tapi bagi saya ini adalah film solid dengan nilai 7 dari 10. Saya benar-benar menikmatinya.

5. Madame Web (2024)

Genre : Superhero, Aksi, Thriller

: 4.1/10 Pemain : Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O'Connor, Tahar Rahim, Adam Scott, Emma Roberts

Madame Web (2024) adalah film superhero bagian dari Sony's Spider-Man Universe (SSU), yang berfokus pada kisah asal-usul Cassandra "Cassie" Webb (Dakota Johnson).

Setelah mengalami mati suri akibat kecelakaan, Cassie memperoleh kemampuan clairvoyance, yaitu bisa melihat masa depan.

Ia kemudian terpaksa melindungi tiga gadis remaja (termasuk karakter Julia Cornwall yang diperankan oleh Sydney Sweeney) dari ancaman Ezekiel Sims (Tahar Rahim), seorang sosok misterius yang ingin membunuh mereka karena penglihatan masa depan yang memperlihatkan bahwa ketiga gadis tersebut akan menjadi Spider-Women dan mengalahkannya.

Meskipun Sydney Sweeney berperan sebagai salah satu calon Spider-Woman, perannya di film ini dianggap terbatas karena skenario yang lemah dan kurangnya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan akting maksimal seperti di proyek-proyek lainnya.

Karakternya, Julia Cornwall, lebih sering berada dalam posisi yang pasif sebagai target pengejaran, bukan sebagai pahlawan aktif dalam cerita.

Kostum Spider-Woman hanya muncul di akhir film atau dalam penglihatan masa depan, membuat peran Sweeney terasa lebih sebagai tambahan yang tidak terlalu menonjol.

Meskipun penampilan Sweeney tidak bisa sepenuhnya disalahkan, kritikus menilai bahwa Madame Web gagal memenuhi ekspektasi yang diberikan oleh genre superhero.

Film ini lebih terasa seperti thriller suspens daripada aksi superhero khas Marvel yang penuh dengan pertempuran besar dan momen epik.

Banyak yang mengkritik penulisan skenario yang klise dan dialog yang terasa canggung, sementara adegan-adegan aksi yang seharusnya menjadi sorotan utama justru terkesan minim.

Selain itu, editing dan penyutradaraan juga menjadi perhatian karena beberapa adegan terasa terputus-putus, dan struktur cerita yang agak membingungkan semakin menurunkan kualitas film ini.

Film ini juga menjadi bahan candaan di internet, mirip dengan situasi Morbius (2022), dengan banyak memes yang beredar. Hal ini mencerminkan kegagalan Sony dalam membangun "Spider-Less Universe" yang diharapkan bisa bersaing dengan dunia Spider-Man lainnya.

Secara keseluruhan, meskipun film ini memiliki sejumlah aktor berbakat dan karakter menarik, Madame Web dianggap sebagai kegagalan baik dari segi kritikus maupun box office.

Review IMDb oleh ddolcevitax: Tidak mungkin menyenankan semua orang sekarang. Orang-orang terus mengkritiknya tanpa alasan. Saya menontonnya karena ulasan buruk, dan jujur, saya senang melakukannya. Saya menikmatinya dan tidak akan keberatan melihatnya di bioskop. Cukup menyegarkan melihat Dakota di film superhero, saya rasa dia melakukan pekerjaan yang hebat. Biasanya saya suka film yang banyak orang tidak suka, jadi saya tidak terlalu terkejut. Nikmatilah, beberapa film memang dibuat untuk menghibur Anda selama dua jam tanpa harus terlalu dalam atau membuat Anda mempertanyakan eksistensi Anda. Jadi saya tidak mengerti kenapa ada begitu banyak ulasan buruk. Seperti yang saya katakan, sulit untuk menyenankan orang sekarang...

6. Anyone But You (2023)

Genre : Komedi Romantis

: 6.1/10 Pemain : Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney

Anyone But You (2023) adalah sebuah film komedi romantis yang disutradarai oleh Will Gluck, yang mengisahkan tentang Bea (Sydney Sweeney) dan Ben (Glen Powell), dua orang yang memiliki kencan pertama yang luar biasa namun kemudian terhambat oleh kesalahpahaman yang membuat hubungan mereka menjadi dingin.

Takdir mempertemukan mereka lagi di sebuah pernikahan tujuan di Australia, dan untuk menghindari kecanggungan serta memenuhi harapan orang-orang di sekitar mereka, Bea dan Ben sepakat untuk berpura-pura menjadi pasangan kekasih.

Cerita ini mengusung tema "enemies-to-lovers" (dari musuh jadi cinta) yang lucu dan penuh romansa, terinspirasi secara bebas dari drama Shakespeare, Much Ado About Nothing.

Dinamika antara Bea dan Ben dibangun dengan cerdas, terutama melalui chemistry yang kuat antara Sydney Sweeney dan Glen Powell.

Ulasan untuk peran Sweeney dalam film ini cukup positif, dengan banyak pengulas memuji penampilannya yang memukau dan penuh energi.

Meskipun beberapa kritikus menilai film ini sedikit klise, namun chemistry antara Sweeney dan Powell berhasil memberikan kehidupan pada cerita tersebut.

Penampilan Sydney Sweeney yang memikat dan upayanya dalam adegan komedi fisik dan romantis mendapat banyak apresiasi, menjadikannya salah satu elemen yang menyegarkan dalam film ini.

Review IMDb oleh jhamlett-10353: Menyenangkan melihat sesuatu yang berbeda yang hanya membuat Anda tersenyum... film ini tidak berusaha menjadi masterpiece Oscar, hanya sedikit kesenangan yang membuat Anda merasa baik! Ada beberapa bagian yang dipertanyakan dan momen yang membuat Anda terkejut, tapi jika Anda ingin sesuatu yang mudah ditonton dan membuat Anda merasa sedikit lebih bahagia tentang hidup, maka film ini cocok untuk Anda! Saya rasa kita terlalu serius sekarang dan mengharapkan lebih banyak dari cinema... film ini mengingatkan saya pada romcom di tahun 90-an dan kita seharusnya lebih banyak membuat film seperti itu! Jangan berharap dunia, ini hanya sedikit kesenangan, dan pasti akan meninggalkan senyum di wajah Anda!

7. Reality (2023)

Genre : Drama, Kriminal, Psikologis

: 6.7/10 Pemain : Sydney Sweeney, Marchánt Davis, Josh Hamilton, Benny Elledge, John Way

Reality (2023) adalah film drama kriminal psikologis yang disutradarai oleh Tina Satter, yang mengangkat kisah nyata tentang Reality Winner, seorang kontraktor NSA yang dibekuk FBI pada 3 Juni 2017 karena membocorkan dokumen rahasia tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden AS 2016 kepada media The Intercept.

Uniknya, film ini sepenuhnya didasarkan pada transkrip nyata dari rekaman interogasi FBI, yang menjadikannya sebuah adaptasi yang sangat setia terhadap kejadian sesungguhnya.

Alih-alih menonjolkan aksi, Reality lebih menekankan pada ketegangan psikologis yang terjadi dalam ruang interogasi saat FBI perlahan-lahan memaksa Reality untuk mengakui tindakannya.

Penampilan Sydney Sweeney sebagai Reality Winner mendapat pujian yang sangat tinggi. Ia berhasil menampilkan akting yang sangat natural, tenang, namun penuh kecemasan mendalam.

Kritik menyebut penampilannya sebagai tour de force, di mana Sweeney harus meniru jeda, gumaman, dan emosi yang ada dalam rekaman interogasi tersebut.

Ia berhasil memerankan karakter Reality dengan penuh kerentanan, menunjukkan kepolosan yang terancam, serta perjuangan untuk mempertahankan diri saat kebebasannya berada dalam bahaya. Peran ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam karier Sweeney.

Review IMDb oleh UniqueParticle: Bahkan dengan tidur hanya 2 jam, film ini benar-benar menghibur. Sydney Sweeney dan Josh Hamilton luar biasa, film ini layak mendapatkan pengakuan! Saya suka bagaimana setiap orang yang terlibat di FBI sangat lembut, sangat bagus bahwa ini didasarkan pada kisah nyata, dan penyutradaraannya sangat baik. Segalanya terasa begitu otentik tentang potensi kejahatan yang akan diselidiki, sangat menyedihkan bagaimana riset yang bisa memicu masalah besar. Sydney luar biasa di setiap yang saya tonton, terutama di Euphoria, saya rasa dia belum mendapat penghargaan, tetapi dia benar-benar pantas mendapatkannya! Saya suka vibe HBO original yang kadang muncul glitch-nya, itu benar-benar tepat, sempurna sebagai debut penyutradaraan.

8. Nocturne (2020)

Genre : Horor Psikologis, Thriller

: 5.7/10 Pemain : Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon, Ivan Shaw, Julie Benz, John Rothman

Nocturne (2020) adalah film horor psikologis yang menjadi bagian dari antologi Welcome to the Blumhouse di Amazon Prime Video.

Film ini mengikuti kisah Juliet (Sydney Sweeney), seorang pianis muda yang ambisius namun selalu merasa kalah saing di bawah bayang-bayang saudara kembarnya, Vivian (Madison Iseman), yang lebih berbakat dan sukses.

Setelah seorang teman sekelasnya bunuh diri, Juliet menemukan buku catatan misterius milik temannya tersebut dan memulai perjalanan gelapnya untuk mengalahkan saudaranya dengan membuat perjanjian Faustian yang menyeramkan dan supranatural.

Film ini menggali tema iri hati, obsesi, dan harga yang harus dibayar demi kesuksesan, serta mengungkapkan betapa jauh Juliet bersedia melangkah untuk mencapai tujuannya.

Meskipun rating film ini tidak terlalu tinggi, penampilan Sydney Sweeney mendapat banyak pujian.

Ia berhasil membawakan karakter Juliet dengan penuh emosi, mulai dari pianis pemalu yang tertekan menjadi sosok yang gelap, terobsesi, dan perlahan-lahan gila.

Banyak kritikus yang menyamakan nuansa film ini dengan Black Swan (2010), di mana Sweeney memerankan karakter yang semakin tenggelam dalam kecemasan dan ambisi gelapnya.

Perannya di film ini dianggap sebagai salah satu aspek terbaik, meskipun rating film secara keseluruhan agak biasa.

Review IMDb oleh srgymrat33: Saya sangat tertarik dengan film ini. Saya merasa hubungan antara saudara perempuan itu otentik dan bisa dipahami. Musik itu kejam dan membutuhkan banyak pengorbanan, dan saya rasa film ini benar-benar menunjukkan itu dengan sangat baik – sambil tetap memperlihatkan karakter-karakternya sebagai remaja. Saya suka atmosfer, estetika, dan plotnya. Sulit untuk menentukan apakah ini kenyataan atau hanya ada di pikiran karakter utama, dan Anda tidak benar-benar mendapatkan jawaban yang jelas. Ini bukan film yang mengubah hidup, tapi film ini tidak berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya dan meninggalkan Anda dengan perasaan sedih dan kosong, yang memang mereka tuju.

9. Once Upon a Time in... Hollywood (2019)

Genre : Drama, Komedi

: 7.6/10 Pemain : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Austin Butler, Dakota Fanning, Al Pacino, Timothy Olyphant, Sydney Sweeney

Once Upon a Time in... Hollywood (2019) adalah film drama komedi karya Quentin Tarantino yang berlatar Los Angeles tahun 1969.

Film ini menceritakan kisah Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), seorang aktor televisi yang kariernya meredup, dan temannya, Cliff Booth (Brad Pitt), seorang stuntman yang setia.

Mereka berusaha bertahan hidup dan menemukan tempat mereka di industri Hollywood yang sedang berubah, sementara latar belakang cerita dihiasi dengan peristiwa-peristiwa sejarah nyata, termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh Keluarga Manson.

Film ini menampilkan banyak aktor ternama, dengan Sydney Sweeney memerankan karakter "Snake," salah satu anggota muda dari Keluarga Manson.

Meskipun perannya cukup kecil, Sweeney berhasil memberikan penampilan yang menonjol dalam adegan-adegan menegangkan, dengan komitmennya yang mendalam terhadap karakter tersebut.

Menariknya, Sweeney bahkan menulis surat dalam karakter kepada Charles Manson untuk mendalami perannya.

Meskipun durasi layar Sweeney terbatas, ia berhasil mencuri perhatian sebagai bagian dari kelompok Keluarga Manson, dengan penampilannya yang ikonik meski hanya muncul dalam beberapa adegan.

Review IMDb oleh ThomDerd: Bukan salah satu yang terbaik dari Tarantino. Tapi tetap saja, film ini cukup bagus dan cerdas dengan urutan adegan yang keren, akting dan penyutradaraan yang luar biasa, musik dan adegan yang akan tetap melekat di Anda lama setelah menontonnya, dan Anda pasti ingin menontonnya lagi. Saya sangat suka kombinasi Pitt-DiCaprio, tapi lebih suka lagi melihat beberapa karakter terkenal dalam film ini seperti Steve McQueen dan Bruce Lee, yang sangat lucu di film ini! 8/10.

10. Clementine (2019)

Genre : Drama Psikologis

: 4.9/10 Pemain : Otmara Marrero, Sydney Sweeney, Sonya Walger, Will Brittain

Clementine (2019) adalah film drama psikologis independen yang mengeksplorasi tema hubungan rumit, manipulasi, dan patah hati.

Ceritanya mengikuti Karen (Otmara Marrero), seorang wanita yang patah hati setelah hubungan cintanya berakhir dan melarikan diri dari Los Angeles ke rumah tepi danau milik mantan kekasihnya di Pacific Northwest.

Di sana, Karen bertemu dengan Lana (Sydney Sweeney), seorang wanita muda yang misterius dan provokatif. Keduanya terlibat dalam hubungan yang intens dan manipulatif, menambah ketegangan dalam dinamika mereka.

Peran Sydney Sweeney sebagai Lana mendapat banyak pujian. Sebagai salah satu peran awalnya sebelum terkenal lewat Euphoria, Sweeney berhasil menampilkan karakter Lana yang misterius, provokatif, dan manipulatif dengan cara yang meyakinkan.

Meskipun film ini mendapatkan rating yang kurang baik secara keseluruhan, penampilan Sweeney dianggap sebagai salah satu titik terang.

Banyak ulasan yang memuji kemampuannya dalam memberikan nuansa tulus dan muda yang menyegarkan, bahkan di tengah suasana film yang berat dan penuh ketegangan.

Karakter Lana yang tidak mudah ditebak, apakah ia jujur atau memanipulasi, diperankan dengan sangat baik, menjadikan peran Sweeney sebagai salah satu daya tarik utama film ini.