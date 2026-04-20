10 Film Sylvester Stallone dengan Rating Terbaik, Bukan Cuma Action

Ukuran Font Kecil Besar

Sylvester Stallone adalah aktor, penulis skenario, sutradara, dan produser asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu ikon terbesar film aksi Hollywood.

Dijuluki “Sly”, ia meraih ketenaran dunia lewat perannya sebagai Rocky Balboa dalam Rocky (1976) dan John Rambo dalam First Blood (1982).

Di balik kesuksesannya, Stallone pernah mengalami masa sulit, hidup miskin, ditolak lebih dari 1.500 kali saat casting, hingga sempat mengambil peran kecil demi bertahan hidup.

Berkat ketekunannya, ia kemudian menjadi salah satu aktor langka yang mampu bertahan di puncak box office selama beberapa dekade.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan penuh aksi, emosi, dan karakter ikonik, rekomendasi film Sylvester Stallone terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Sylvester Stallone dengan Rating Tertinggi

Berikut adalah rekomendasi film Sylvester Stallone terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kombinasi akting kuat, cerita yang berkesan, serta karakter-karakter ikonik yang telah melekat sepanjang sejarah perfilman:

1. Rocky (1976)

Rocky (1976) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Olahraga

: Drama, Olahraga Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain : Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers

: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers Situs atau platform streaming : Apple TV

: Apple TV Tonton trailer: Rocky (1976)

Film Rocky (1976) adalah drama olahraga legendaris yang mengisahkan perjalanan hidup Rocky Balboa, seorang petinju kelas pekerja yang miskin dan sering diremehkan di Philadelphia.

Kehidupannya berubah drastis ketika ia mendapatkan kesempatan “sekali seumur hidup” untuk melawan juara dunia kelas berat, Apollo Creed.

Lebih dari sekadar film tinju, kisah ini berfokus pada perjuangan personal, harga diri, dan semangat mengejar “American Dream” yang terasa sangat membumi dan inspiratif.

Dalam film ini, Sylvester Stallone memerankan Robert “Rocky” Balboa, didampingi oleh Talia Shire sebagai Adrian, kekasih Rocky yang pemalu namun penuh dukungan.

Burt Young tampil sebagai Paulie, kakak Adrian yang temperamental, sementara Burgess Meredith berperan sebagai Mickey Goldmill, pelatih keras yang akhirnya percaya pada Rocky.

Carl Weathers memerankan Apollo Creed, sang juara dunia yang karismatik.

Peran Stallone di film ini dianggap luar biasa dan menjadi titik balik besar dalam kariernya.

Ia tidak hanya berakting, tetapi juga menulis naskah film ini, yang membuat karakter Rocky terasa sangat autentik.

Stallone berhasil menggambarkan Rocky sebagai sosok yang tangguh namun berhati lembut, penuh keraguan namun tidak pernah menyerah.

Berkat penampilannya, ia mendapatkan nominasi Academy Award (Oscar) untuk Aktor Terbaik dan Penulis Skenario Asli Terbaik.

Puncaknya, film ini memenangkan penghargaan Film Terbaik (Best Picture) di Academy Awards 1977, menjadikannya salah satu film paling berpengaruh sepanjang masa.

Review Rotten oleh Angelo R:

Sebuah film “rags to riches” yang luar biasa, film ini adalah sebuah klasik dan masih tetap relevan hingga sekarang. Film ini sangat menginspirasi dan tetap dapat dinikmati oleh penonton modern meskipun usianya sudah tua. Saya sangat merekomendasikan untuk menonton film ini.

2. First Blood (1982)

First Blood (1982) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller

: Aksi, Thriller Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, David Caruso

: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Jack Starrett, David Caruso Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: First Blood (1982)

First Blood (1982) merupakan film aksi-thriller ikonik yang menjadi awal dari seri Rambo, sekaligus memperkenalkan karakter legendaris John Rambo yang diperankan oleh Sylvester Stallone.

Berbeda dengan sekuel-sekuelnya yang penuh ledakan dan aksi tanpa henti, film pertama ini justru lebih menekankan pada drama psikologis dan ketegangan yang intens.

Ceritanya mengikuti John Rambo, seorang veteran Pasukan Khusus Vietnam (Green Beret) yang mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Ia melakukan perjalanan untuk mencari teman satu timnya, namun ketika tiba di kota kecil Hope, Washington, ia justru diperlakukan tidak adil oleh Sheriff Will Teasle yang kejam.

Penangkapan dan perlakuan kasar yang ia alami memicu trauma perang yang belum sembuh, membuat Rambo melarikan diri ke hutan dan berbalik memburu para polisi dengan kemampuan bertahan hidup dan taktik gerilya yang mematikan.

Film ini tidak hanya menyajikan aksi, tetapi juga menyampaikan pesan kuat tentang bagaimana masyarakat memperlakukan veteran perang Vietnam dan sulitnya mereka beradaptasi kembali ke kehidupan sipil.

Selain Stallone sebagai John Rambo, film ini juga dibintangi oleh Richard Crenna sebagai Kolonel Sam Trautman, mentor Rambo, Brian Dennehy sebagai Sheriff Will Teasle, serta aktor lain seperti Bill McKinney, Jack Starrett, dan David Caruso.

Penampilan Stallone dalam film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya. Ia menampilkan sosok Rambo yang rentan dan emosional, jauh dari citra “mesin pembunuh” di film-film berikutnya.

Performa emosionalnya mencapai puncak pada monolog ikonik di akhir film, di mana ia mengungkapkan trauma kehilangan rekan-rekannya di Vietnam.

Selain berakting, Sylvester Stallone juga ikut menulis skenario, sehingga karakter Rambo terasa lebih manusiawi dan kompleks, bukan sekadar tokoh aksi dua dimensi.

Review Rotten oleh Gareth E:

Saya menyadari bahwa saya belum pernah menonton ini sebelumnya dan memutuskan untuk menontonnya sebagai penggemar film Rocky. Kita sekarang lebih memahami PTSD dibandingkan dulu, dan meskipun film ini jelas terasa berlebihan, film ini tetap sangat bagus untuk ditonton. Bukan hanya untuk mengisi celah dalam sejarah film pribadi Anda, tetapi juga karena Stallone menampilkan kerentanan yang nyata, terutama di adegan awal dan akhir. Tempo yang solid, aksi klasik, dan begitu aksi dimulai, adrenalin terus mengalir sampai akhir.

3. Cop Land (1997)

Cop Land (1997) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Kriminal, Neo-Noir

: Drama, Kriminal, Neo-Noir Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, Peter Berg, Janeane Garofalo, Robert Patrick, Michael Rapaport, Annabella Sciorra, Edie Falco, Cathy Moriarty

: Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta, Robert De Niro, Peter Berg, Janeane Garofalo, Robert Patrick, Michael Rapaport, Annabella Sciorra, Edie Falco, Cathy Moriarty Situs atau platform streaming : Apple TV, Prime Video

: Apple TV, Prime Video Tonton trailer: Cop Land (1997)

Cop Land (1997) adalah film drama kriminal neo-noir yang disutradarai oleh James Mangold dan dikenal karena menghadirkan salah satu penampilan akting paling berbeda dari Sylvester Stallone.

Film ini mengisahkan Freddy Heflin, seorang sheriff yang ramah namun tampak lesu dan kurang percaya diri di kota kecil Garrison, New Jersey, sebuah tempat yang dijuluki “Cop Land” karena dihuni oleh banyak polisi NYPD yang ternyata korup.

Konflik bermula ketika seorang polisi muda yang diperankan oleh Michael Rapaport terlibat dalam insiden penembakan rasial yang berujung pada skandal besar.

Pamannya, yang diperankan oleh Harvey Keitel, berusaha menutupi kasus tersebut demi melindungi jaringan korupsi.

Freddy Heflin, yang sejak dulu mengidolakan polisi kota besar namun gagal menjadi polisi karena tuli sebelah, harus menghadapi dilema moral, yaitu melindungi para “idolanya” atau menegakkan hukum yang sebenarnya.

Film ini diperkuat oleh jajaran aktor papan atas, seperti Ray Liotta sebagai Gary “Figgsy” Figgis dan Robert De Niro sebagai Moe Tilden, seorang penyidik Internal Affairs.

Selain itu, terdapat pula pemain pendukung, seperti Peter Berg, Janeane Garofalo, Robert Patrick, Annabella Sciorra, Edie Falco, dan Cathy Moriarty.

Peran Stallone di film ini dianggap sebagai salah satu yang paling berani dan diremehkan dalam kariernya.

Ia tampil sangat berbeda dari citra Rocky atau Rambo, memerankan sosok pria yang lemah, kelebihan berat badan, tuli sebelah, dan penuh keraguan.

Demi peran ini, Sylvester Stallone bahkan menaikkan berat badan sekitar 18 kg.

Aktingnya yang “slow-burn” berhasil menggambarkan tekanan batin karakter yang perlahan memuncak hingga akhirnya mengambil tindakan tegas.

Meskipun filmnya mendapat ulasan beragam, penampilan Sylvester Stallone justru dipuji luas karena ketulusan dan kedalaman emosinya.

Review Rotten oleh Ray C:

Saya akan lebih menyukainya jika film ini lebih mengeksplorasi budaya di Cop Land. Jelas ini adalah bagian penting dari cerita, tetapi film ini tidak benar-benar meluangkan waktu untuk menunjukkan mitologi lengkap dari kota yang sepenuhnya dihuni oleh polisi korup. Cop Land akhirnya menjadi film thriller polisi yang cukup rata-rata, meskipun memiliki jajaran pemain luar biasa dan penampilan Stallone yang sangat tidak biasa dari perannya yang biasanya. Selain itu, tidak banyak hal yang benar-benar berkesan untuk dibicarakan.

4. Rocky Balboa (2006)

Rocky Balboa (2006) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Olahraga

: Drama, Olahraga Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, Tony Burton

: Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver, Milo Ventimiglia, Geraldine Hughes, Tony Burton Situs atau platform streaming : Apple TV

: Apple TV Tonton trailer: Rocky Balboa (2006)

Rocky Balboa (2006) adalah penutup emosional dari kisah panjang petinju legendaris Rocky Balboa.

Film ini ditulis, disutradarai, sekaligus dibintangi oleh Sylvester Stallone, dan hadir sebagai kebangkitan setelah kegagalan Rocky V.

Ceritanya berfokus pada Rocky yang kini telah pensiun dan memasuki usia akhir 50-an, hidup sebagai duda setelah kematian istrinya, Adrian, karena kanker.

Rocky menjalani kehidupan sederhana dengan mengelola restoran di Philadelphia, sambil mencoba memperbaiki hubungan yang renggang dengan putranya, Robert Jr.

Konflik muncul ketika sebuah simulasi komputer memperlihatkan pertandingan virtual antara Rocky di masa primanya melawan juara kelas berat saat ini, Mason “The Line” Dixon, dan hasilnya menunjukkan Rocky sebagai pemenang.

Hal ini membangkitkan kembali semangatnya untuk naik ring dalam pertandingan eksibisi demi membuktikan harga dirinya, meskipun usia sudah tidak muda lagi.

Film ini dibintangi oleh Burt Young sebagai Paulie, Antonio Tarver sebagai Mason Dixon, Milo Ventimiglia sebagai Robert Jr., Geraldine Hughes sebagai Marie, dan Tony Burton sebagai Duke, pelatih Rocky.

Penampilan Sylvester Stallone di film ini dipuji sebagai salah satu yang terbaik dalam seluruh franchise Rocky.

Ia berhasil menampilkan sosok Rocky yang rapuh karena kesepian dan kehilangan, namun tetap memiliki semangat juang yang kuat.

Selain aktingnya, Sylvester Stallone juga mendapat pujian atas penulisan dan penyutradaraan yang lebih menekankan drama manusia daripada sekadar aksi tinju.

Salah satu momen paling ikonik adalah pidato Rocky kepada anaknya tentang pentingnya terus bergerak maju dalam hidup.

Meski berusia sekitar 60 tahun saat syuting, kondisi fisik Sylvester Stallone tetap meyakinkan dan realistis untuk perannya.

Review Rotten oleh Daniel N:

Saya menyukai semua film Rocky, tetapi saya rasa ini adalah favorit saya. Meskipun semuanya luar biasa, film ini memiliki nuansa yang lebih hangat dan penuh pesan yang kuat. Film ini bukan hanya tentang Rocky mengalahkan musuh, tetapi lebih kepada bagaimana ia menerima kehidupannya setelah dunia tinju. Ini adalah salah satu penampilan terbaik Stallone tanpa diragukan lagi.

5. Rambo (2008)

Rambo (2008) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Perang

: Aksi, Perang Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Sylvester Stallone, Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish, Rey Gallegos, Tim Kang

: Sylvester Stallone, Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish, Rey Gallegos, Tim Kang Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, Apple TV

: Prime Video, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: Rambo (2008)

Rambo (2008), yang juga dikenal sebagai Rambo IV atau John Rambo, adalah film aksi-perang yang kembali menampilkan Sylvester Stallone sebagai karakter ikoniknya.

Dalam film ini, Rambo hidup menyendiri di Thailand, menjalani kehidupan tenang dengan menangkap ular berbisa dan mengoperasikan perahu di Sungai Salween.

Ketenteramannya terganggu ketika sekelompok misionaris Kristen memintanya mengantar bantuan medis ke Burma (Myanmar), wilayah yang sedang dilanda konflik brutal.

Ketika para misionaris tersebut diculik oleh tentara Burma yang kejam, Rambo memutuskan untuk memimpin tim tentara bayaran dalam misi penyelamatan yang penuh kekerasan dan risiko tinggi.

Film ini menonjolkan tema penebusan dosa, sekaligus menghadirkan aksi perang yang digambarkan secara sangat realistis dan brutal.

Selain Sylvester Stallone, film ini dibintangi oleh Julie Benz sebagai Sarah Miller, Paul Schulze sebagai Michael Burnett, Matthew Marsden sebagai School Boy, Graham McTavish sebagai Lewis, serta aktor lain seperti Rey Gallegos dan Tim Kang.

Peran Sylvester Stallone sebagai John Rambo di film ini dinilai sangat kuat dan ikonik, meskipun filmnya mendapat ulasan campuran karena tingkat kekerasannya yang tinggi.

Ia berhasil menampilkan versi Rambo yang lebih tua, lebih tenang, namun juga lebih brutal dan efisien.

Walaupun ekspresi emosinya tidak terlalu eksplisit, pendekatan tersebut justru dianggap sesuai dengan karakter.

Selain berakting, Sylvester Stallone juga menyutradarai film ini.

Di usia 60-an, ia tetap mampu menghadirkan aksi yang meyakinkan, membuat banyak penggemar menganggap film ini sebagai salah satu entri terbaik dalam seri Rambo karena pendekatannya yang lebih gelap dan langsung.

Review Rotten oleh Joshua T:

Saya sangat menyukai film ini. Film ini membuat saya marah di saat yang sama. Saya menyukai semua aksinya. Film ini membuat saya ingin pergi ke sana dan benar-benar membebaskan orang-orang tersebut—orang nyata yang direpresentasikan dalam film ini, yaitu pejuang kebebasan Burma. Sylvester Stallone melakukan pekerjaan yang luar biasa seperti biasa. Ia sangat hebat dan benar-benar membuat kita masuk ke dalam karakternya. Saya pasti akan menonton film ini berulang kali meskipun setiap kali membuat saya marah karena saya merasa iba pada rakyat Burma, tetapi ini benar-benar film aksi yang penuh.

6. The Expendables (2010)

The Expendables (2010) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller

: Aksi, Thriller Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Mickey Rourke

: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Mickey Rourke Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

: Netflix, Prime Video Tonton trailer: The Expendables (2010)

The Expendables (2010) adalah film aksi-thriller bertabur bintang laga legendaris yang disutradarai sekaligus dibintangi oleh Sylvester Stallone.

Film ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap film-film aksi era 1980-an dan awal 1990-an, dengan menghadirkan kembali nuansa aksi “klasik” yang mengandalkan kekuatan fisik, ledakan besar, dan karakter-karakter macho yang ikonik.

Cerita film ini berpusat pada sekelompok tentara bayaran elit yang berbasis di New Orleans, terdiri dari para veteran tempur dengan keahlian khusus masing-masing.

Pemimpin mereka, Barney Ross (Sylvester Stallone), menerima misi untuk menggulingkan seorang diktator kejam bernama Jenderal Garza di sebuah negara Amerika Selatan.

Namun, misi tersebut berubah menjadi jauh lebih berbahaya ketika mereka menyadari bahwa Garza hanyalah boneka yang dikendalikan oleh mantan agen CIA korup, James Munroe.

Di tengah kekacauan itu, tim juga harus menyelamatkan Sandra, putri Garza, yang ditawan.

Film ini dikenal luas karena berhasil mengumpulkan banyak bintang laga papan atas dalam satu layar, seperti Jason Statham sebagai Lee Christmas yang ahli pisau, Jet Li sebagai Yin Yang yang menguasai bela diri, Dolph Lundgren sebagai Gunner Jensen spesialis senjata, Terry Crews sebagai Hale Caesar dengan keahlian senjata berat, Randy Couture sebagai Toll Road ahli peledak, serta Mickey Rourke sebagai Tool, mentor sekaligus mantan anggota tim.

Peran Sylvester Stallone sebagai Barney Ross dinilai sangat kuat, tidak hanya sebagai aktor utama tetapi juga sebagai otak di balik layar.

Ia berhasil menghadirkan sosok pemimpin yang karismatik, tegas, setia kawan, namun juga memiliki sisi manusiawi sebagai seseorang yang lelah dengan peperangan.

Aksi yang ditampilkan terasa sangat nostalgia, menghidupkan kembali gaya film aksi “otot” era 80-an yang lebih mengutamakan aksi fisik dibandingkan efek CGI berlebihan.

Selain itu, Sylvester Stallone juga mendapatkan pujian sebagai sutradara dan penulis karena mampu menyatukan banyak aktor besar dengan ego masing-masing ke dalam satu film yang tetap terasa kohesif dan menghibur.

Review Rotten oleh Giacomo P:

The Expendables adalah film aksi tembak-menembak yang sangat bagus. Saya menontonnya untuk pertama kali tahun ini dan saya sangat menyukainya. Jason Statham, Sylvester Stallone, dan Arnold Schwarzenegger benar-benar luar biasa. Terutama Statham, menurut saya tidak adil film ini hanya mendapat 42%. Film ini seharusnya mendapatkan nilai lebih tinggi. Saya akan menutup ulasan ini dengan mengatakan bahwa The Expendables 1 adalah awal yang hebat untuk sebuah saga dan salah satu film tembak-menembak terbaik di dunia. Saya akan melanjutkan menonton tiga film berikutnya, sampai jumpa lagi.

7. F·I·S·T (1978)

F·I·S·T (1978) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Kriminal

: Drama, Kriminal Rating (IMDb) : 6.4/10

: 6.4/10 Pemain : Sylvester Stallone, Rod Steiger, Peter Boyle, Melinda Dillon, David Huffman, Tony Lo Bianco

: Sylvester Stallone, Rod Steiger, Peter Boyle, Melinda Dillon, David Huffman, Tony Lo Bianco Situs atau platform streaming : Google Play Movies, Platform nonton film online

: Google Play Movies, Platform nonton film online Tonton trailer: F.I.S.T. (1978)

F.I.S.T. (1978) adalah film drama kriminal yang disutradarai oleh Norman Jewison dan dibintangi oleh Sylvester Stallone.

Film ini mengangkat kisah yang cukup serius dan kompleks, berbeda dari citra Stallone yang lebih dikenal melalui film aksi, dengan latar dunia serikat pekerja di Amerika Serikat pada era 1930-an.

Film ini menceritakan tentang Johnny Kovak, seorang pekerja gudang di Cleveland yang kemudian menjadi pengorganisir serikat pekerja.

Ia naik pangkat dalam organisasi Federation of Inter-State Truckers (F.I.S.T.) dengan tujuan memperjuangkan hak-hak para pengemudi truk.

Namun, dalam perjalanannya memperkuat serikat tersebut, Kovak terpaksa menjalin kerja sama dengan dunia kriminal atau mafia.

Dari sinilah konflik utama berkembang, di mana film ini mengeksplorasi tema korupsi, kekuasaan, serta bagaimana cita-cita mulia perlahan runtuh karena tekanan, kerakusan, dan kompromi moral.

Cerita film ini secara longgar terinspirasi dari kehidupan Jimmy Hoffa, tokoh nyata yang merupakan pemimpin serikat pekerja Teamsters yang kontroversial di Amerika Serikat.

Selain Stallone, film ini juga dibintangi oleh Rod Steiger sebagai Senator Andrew Madison, Peter Boyle sebagai Max Graham, Melinda Dillon sebagai Anna Zarinkas (istri Kovak), David Huffman sebagai Abe Belkin, serta Tony Lo Bianco sebagai Anthony “Babe” Milano.

Penampilan Sylvester Stallone dalam film ini sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik di awal kariernya, terutama karena dirilis tidak lama setelah kesuksesan Rocky.

Ia berhasil memerankan karakter yang sangat kompleks, dari pria sederhana dan jujur menjadi sosok pemimpin yang terjebak dalam korupsi dan dilema moral.

Sylvester Stallone juga terlibat dalam penulisan ulang skenario, memberikan sentuhan personal pada karakter Johnny Kovak.

Meskipun mendapat respon campuran, terutama karena beberapa penonton merasa aktingnya sedikit kaku di paruh akhir saat karakter menua, adegan klimaks di depan komite Senat sering dipuji sebagai salah satu momen akting terbaiknya.

Review Rotten oleh Petar P:

Ini jelas salah satu film dengan akting terbaik dari Sylvester Stallone. Seluruh pemeran ansambelnya juga sangat bagus dalam peran mereka. Ceritanya menarik meskipun terinspirasi secara longgar dari kisah Jimmy Hoffa. Saya sangat merekomendasikannya.

8. Nighthawks (1981)

Nighthawks (1981) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller, Neo-Noir

: Aksi, Thriller, Neo-Noir Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Persis Khambatta, Nigel Davenport

: Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Persis Khambatta, Nigel Davenport Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Apple TV

: Netflix, Prime Video, Apple TV Tonton trailer: Nighthawks (1981)

Nighthawks (1981) adalah film thriller aksi bergaya neo-noir yang disutradarai oleh Bruce Malmuth, mengisahkan dua detektif NYPD yang harus menghadapi ancaman teroris internasional di New York City.

Film ini menghadirkan suasana kota New York era 80-an yang gelap, keras, dan penuh ketegangan.

Ceritanya mengikuti Detektif Sgt. Deke DaSilva (Sylvester Stallone) dan rekannya Matthew Fox (Billy Dee Williams), yang dipindahkan ke unit anti-teroris elit untuk memburu Heymar Reinhardt alias “Wulfgar” (Rutger Hauer), seorang teroris cerdas dan kejam yang datang dari Eropa untuk menyebarkan teror di Amerika.

Film ini menampilkan permainan kucing-dan-tikus yang intens, dengan fokus pada ketegangan psikologis dibandingkan aksi fisik semata.

Produksi film ini sendiri cukup bermasalah, mulai dari pergantian sutradara, pemotongan adegan secara besar-besaran oleh studio, hingga ketegangan di lokasi syuting antara Sylvester Stallone dan Hauer.

Meskipun begitu, hasil akhirnya tetap menghadirkan film yang cukup solid.

Peran Stallone sebagai Deke DaSilva sering dianggap sebagai salah satu penampilan terbaiknya di luar karakter Rocky dan Rambo.

Ia tampil lebih tenang, metodis, dan realistis, bahkan sering dibandingkan dengan gaya akting ala Marlon Brando atau Al Pacino.

Karakternya digambarkan sebagai polisi yang cerdas, lelah, dan mencoba menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan pekerjaannya yang berbahaya.

Dalam film ini, Stallone lebih menonjolkan kemampuan akting dramatisnya dibandingkan kekuatan fisik semata.

Meskipun naskah film mengalami banyak perubahan, performa Sylvester Stallone tetap dinilai solid dan menjadi salah satu kekuatan utama film ini.

Review Rotten oleh Johnathon W:

Aksi dalam film ini sangat luar biasa! Sylvester Stallone, Billy Dee Williams, dan Rutger Hauer sangat cocok dalam film 80-an yang sangat diremehkan ini, yang tidak mendapatkan pengakuan yang layak saat dirilis. Cobalah menonton film ini, dan Anda akan setuju seperti saya bahwa ini adalah salah satu penampilan terbaik Stallone selain Rocky.

9. Assassins (1995)

Assassins (1995) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller

: Aksi, Thriller Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Anatoli Davydov, Muse Watson

: Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Anatoli Davydov, Muse Watson Situs atau platform streaming : BiliBili, Apple TV

: BiliBili, Apple TV Tonton trailer: Assassins (1995)

Assassins (1995) adalah film thriller aksi yang disutradarai oleh Richard Donner, menghadirkan kisah duel antara dua pembunuh bayaran dengan karakter yang sangat kontras.

Film ini berfokus pada ketegangan, aksi, serta pertarungan psikologis antara generasi lama dan baru dalam dunia pembunuh profesional.

Cerita berpusat pada Robert Rath (Sylvester Stallone), seorang pembunuh bayaran veteran yang dingin, profesional, dan mulai mengalami kelelahan emosional hingga ingin pensiun.

Namun, rencananya terganggu oleh kehadiran Miguel Bain (Antonio Banderas), seorang pembunuh muda yang ambisius, tidak stabil, dan terobsesi untuk menggantikan posisi Rath sebagai yang terbaik.

Situasi semakin rumit ketika Bain mulai membunuh target-target Rath, memaksa Rath terlibat dalam permainan kucing-dan-tikus yang mematikan.

Dalam prosesnya, Rath juga terhubung dengan Electra (Julianne Moore), seorang peretas komputer yang menjadi target berikutnya.

Film ini menampilkan kontras yang menarik antara gaya akting Stallone yang tenang, dingin, dan subtil dengan energi liar serta psikotik yang dibawakan oleh Antonio Banderas.

Sylvester Stallone digambarkan sebagai pembunuh yang metodis dan berpengalaman, yang lebih mengandalkan strategi dibandingkan emosi.

Meskipun film ini mendapatkan ulasan campuran dari kritikus, penampilan Stallone tetap dianggap solid dan cukup menarik, terutama bagi penggemar film aksi 90-an.

Menariknya, peran ini sempat membuatnya dinominasikan untuk Golden Raspberry Award sebagai Aktor Terburuk, namun di sisi lain tetap dianggap sebagai salah satu entri yang layak dalam filmografinya pada dekade tersebut.

Review Rotten oleh Cameron C:

Ini adalah film yang menyenangkan. Banderas cukup bagus sebagai Miguel yang tidak stabil, dan Stallone (meskipun seperti biasa memiliki rentang akting yang cukup terbatas) cukup meyakinkan sebagai Robert yang muram. Jujur saja, film ini lebih menarik daripada 80% film aksi lainnya. Saya tidak yakin apa yang dipikirkan para kritikus saat memberi penilaian rendah pada film ini.

10. Demolition Man (1993)

Demolition Man (1993) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah, Komedi

: Aksi, Fiksi Ilmiah, Komedi Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt, Denis Leary

: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt, Denis Leary Situs atau platform streaming : BiliBili, Google Play Movies

: BiliBili, Google Play Movies Tonton trailer: Demolition Man (1993)

Demolition Man (1993) adalah film aksi fiksi ilmiah dengan sentuhan komedi satir yang menjadikannya sebagai salah satu film kultus klasik tahun 90-an.

Film ini menggabungkan aksi intens dengan humor cerdas yang mengkritik masyarakat masa depan yang terlalu steril dan terkendali.

Ceritanya dimulai pada tahun 1996, ketika Sersan LAPD John Spartan (Sylvester Stallone), seorang polisi pemberani namun sering menyebabkan kerusakan besar dalam menjalankan tugasnya, hingga dijuluki “The Demolition Man”, berhasil menangkap penjahat psikopat Simon Phoenix (Wesley Snipes).

Namun, keduanya dihukum dengan sistem Cryo-Penitentiary, yaitu dibekukan dalam kondisi kriogenik.

Pada tahun 2032, Phoenix berhasil mencairkan diri dan melarikan diri di kota utopia San Angeles, sebuah masyarakat masa depan yang damai namun rapuh karena tidak terbiasa dengan kekerasan.

Polisi masa depan yang serba lembut tidak mampu menghadapi ancaman tersebut, sehingga mereka terpaksa mencairkan kembali Spartan untuk menangkap Phoenix.

Film ini juga dibintangi oleh Sandra Bullock sebagai Letnan Lenina Huxley, Nigel Hawthorne sebagai Dr. Raymond Cocteau, Benjamin Bratt sebagai Alfredo Garcia, dan Denis Leary sebagai Edgar Friendly.

Peran Sylvester Stallone sebagai John Spartan dianggap sangat kuat karena ia berhasil memadukan karakter aksi tangguh dengan elemen komedi yang natural.

Ia memainkan sosok “man out of time” atau karakter yang ketinggalan zaman dengan cara yang menghibur, terutama saat berhadapan dengan dunia masa depan yang serba steril dan penuh aturan.

Selain aksi fisik yang tetap solid, chemistry-nya dengan Wesley Snipes yang flamboyan dan Sandra Bullock yang energik menjadi salah satu kekuatan utama film ini.

Secara keseluruhan, penampilan Sylvester Stallone di film ini dinilai sebagai salah satu faktor utama yang membuat Demolition Man tetap dikenang hingga sekarang.

Review Rotten oleh Frans B: