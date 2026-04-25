10 Film Thriller Indonesia Terbaik Rating Tinggi dengan Teror dan Plot Twist Tak Terduga

Tampilan Joe Taslim dan Iko Uwais dalam film thriller Indonesia berjudul The Night Comes for Us (2018) (Foto: netflix)

Film thriller Indonesia kini semakin diminati karena mampu menghadirkan ketegangan tinggi, alur cerita yang kompleks, dan plot twist yang tak terduga.

Kualitas produksinya pun terus meningkat, mulai dari visual, tata suara, hingga sinematografi yang semakin matang dan berstandar internasional.

Tak hanya itu, banyak film thriller lokal yang memadukan misteri dengan unsur budaya, mitos, atau kepercayaan khas Indonesia, sehingga terasa lebih unik dan dekat dengan penonton.

Hasilnya, genre ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi di berbagai festival film.

Bagi Anda yang mencari tontonan menegangkan dengan cerita kuat dan rating tinggi, deretan film thriller Indonesia terbaik ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menghadirkan pengalaman menonton yang seru dan berkesan.

Rekomendasi Film Thriller Indonesia Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film thriller Indonesia terbaik dengan rating tinggi yang menawarkan cerita menegangkan, alur cerdas, kualitas akting luar biasa, serta visual sinematik yang kuat:

1. Dead Time: Kala (2007)

Dead Time: Kala (2007) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Neo-Noir, Misteri, Fantasi

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Fachri Albar, Ario Bayu, Shanty, Fahrani, August Melasz, Tipi Jabrik, Arswendi Nasution

Situs atau platform streaming : Platform nonton film online, Catchplay+

: Platform nonton film online, Catchplay+ Tonton trailer: Dead Time: Kala (2007)

Film Dead Time: Kala merupakan karya thriller neo-noir Indonesia yang sangat ikonik, ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar.

Film ini sering disebut sebagai salah satu pelopor film noir modern di Indonesia karena berani menggabungkan elemen misteri, fantasi, serta sindiran sosial yang tajam terhadap kondisi negara yang digambarkan kacau, korup, dan penuh kekerasan.

Cerita film ini berlatar di sebuah negeri fiktif yang suram dan penuh keputusasaan.

Narasinya mengikuti dua karakter utama dengan latar belakang yang sama-sama kompleks: Eros (Ario Bayu), seorang polisi yang sudah lelah secara mental dan emosional dalam menghadapi sistem yang rusak, serta Janus (Fachri Albar), seorang wartawan yang menderita narkolepsi, penyakit yang membuatnya bisa tertidur secara tiba-tiba.

Keduanya terlibat dalam penyelidikan kasus pembakaran lima orang yang dituduh sebagai maling, yang kemudian membawa mereka ke dalam konspirasi besar terkait perebutan harta karun warisan negeri.

Yang membuat film ini begitu unik adalah bagaimana cerita kriminalnya dipadukan dengan unsur mistis seperti primbon Jawa, khususnya ramalan Jangka Jayabaya, sehingga menciptakan lapisan makna yang lebih dalam.

Secara visual, film ini sangat kuat dengan gaya khas noir, yaitu gelap, penuh bayangan, hujan, dan atmosfer muram yang konsisten.

Selain itu, film ini juga sarat dengan kritik sosial dan satire terhadap ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Dari sisi prestasi, Kala berhasil meraih berbagai penghargaan di Festival Film Indonesia (FFI) 2007, termasuk untuk kategori sinematografi dan tata artistik terbaik, serta film berbahasa Indonesia terpilih.

Shanty juga memenangkan penghargaan Best Supporting Actress dari Indonesia Film Critics Circle.

Film ini dipuji sebagai “lompatan besar” dalam perfilman Indonesia, terutama karena keberaniannya dalam storytelling dan visual.

Bahkan, film ini berhasil menembus pasar internasional dan diputar di berbagai festival, serta dibeli oleh 86 negara.

Kritikus juga menilai Kala sebagai thriller cerdas dengan plot twist brilian, alur rapi, dan pendekatan yang sangat khas Indonesia namun dibungkus dengan gaya sinematik Barat.

Review oleh anandserpi: Joko Anwar mengambil risiko besar dan berhasil melakukannya. Hasilnya: DIA BERHASIL! Sesederhana itu! Kota dalam film ini terlihat nyata dan digarap dengan sangat baik, sinematografinya luar biasa (bergaya noir), karakter-karakternya kuat dan terasa hidup, dan ceritanya… YA TUHAN! Cara dia menggabungkan berbagai genre dalam satu film benar-benar sempurna. Saya tidak bisa berhenti menonton! Dan Joko memberikan twist yang tidak biasa di akhir, sebuah twist genre! Memang ada beberapa kekurangan, tetapi semuanya bersifat teknis karena keterbatasan anggaran. Meski begitu, ini tetap film yang luar biasa. Joko Anwar bekerja sangat keras untuk menciptakan standar baru bagi film Indonesia dan ia berhasil melakukannya. Sekarang, saya justru merasa kasihan padanya karena di film berikutnya, ia harus bekerja lebih keras lagi. Kalau tidak, saya akan sangat kecewa.

2. Fiksi. (2008)

Fiksi. (2008) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Thriller Psikologis

Rating (IMDb) : 7.7/10

Pemain : Ladya Cheryl, Donny Alamsyah, Kinaryosih, Rina Hasyim, Egi Fedly, Inong Ayu

Situs atau platform streaming : BiliBili, Netflix

: BiliBili, Netflix Tonton trailer: Fiksi. (2008)

Film Fiksi. adalah thriller psikologis yang disutradarai oleh Mouly Surya dalam debut penyutradaraannya, dengan naskah yang ditulis bersama Joko Anwar.

Film ini dikenal luas di kalangan pecinta film Indonesia karena pendekatannya yang gelap, cerdas, dan sangat tidak konvensional.

Cerita berfokus pada Alisha (Ladya Cheryl), seorang wanita muda kaya yang hidup dalam kemewahan namun merasa terkurung dalam “sangkar emas”.

Kehidupannya berubah ketika ia terobsesi pada Bari (Donny Alamsyah), seorang penulis yang hidup sederhana di rumah susun yang kumuh.

Obsesi ini mendorong Alisha untuk meninggalkan dunianya dan masuk ke realitas Bari, namun bukan dengan cara yang normal, ia mulai membangun “fiksi”-nya sendiri demi mendapatkan cinta.

Seiring cerita berjalan, terungkap bahwa Alisha memiliki kecenderungan psikopat: manipulatif, obsesif, dan rela melakukan tindakan ekstrem demi memenuhi fantasinya.

Film ini sering disebut sebagai reinterpretasi gelap dari konsep Alice in Wonderland, di mana alih-alih masuk ke dunia fantasi, karakter utama justru keluar dari dunia idealnya menuju realitas yang keras dan brutal.

Fiksi. menonjol karena tidak mengandalkan jumpscare, melainkan membangun ketegangan secara perlahan namun intens melalui eksplorasi psikologis karakter.

Fokus utamanya adalah perjalanan mental Alisha yang semakin tidak stabil. Film ini mendapat rating tinggi 7.7/10 di IMDb dan memenangkan berbagai penghargaan di FFI 2008, termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik.

Review oleh D_RIVIEW: Di sisi lain, kita akan dibuat tercengang dengan apa yang terjadi dalam film ini, karena semuanya berubah tanpa kita duga. Karakter Alisha cukup kompleks, tetapi kita masih bisa memahami apa yang ia rasakan. Karakter lainnya juga beragam dan menarik. Tempo film terasa lambat, namun justru itulah yang membuat intensitasnya terbangun dengan sempurna. Sinematografinya cenderung statis dan terlihat sederhana, tetapi mampu menangkap emosi di setiap adegan. Desain produksi, khususnya lingkungan apartemen, terasa sangat autentik dan hidup. Musiknya disusun dengan sangat baik dan indah, namun tetap memberikan nuansa gelap. Akting para pemain secara keseluruhan bagus, meskipun ada beberapa yang terasa berlebihan atau dipaksakan. Secara keseluruhan, film ini bukan hanya bagus, tetapi juga memberikan pelajaran yang bisa dipetik.

3. The Raid: Redemption (2011)

The Raid: Redemption (2011) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller, Kriminal

Rating (IMDb) : 7.6/10

Pemain : Iko Uwais, Yayan Ruhian, Joe Taslim, Ray Sahetapy, Donny Alamsyah

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: The Raid: Redemption (2011)

The Raid: Redemption adalah film aksi-thriller kriminal yang disutradarai oleh Gareth Evans dan diakui secara internasional sebagai salah satu film laga terbaik yang pernah dibuat.

Film ini menjadi sorotan dunia berkat penggunaan pencak silat yang cepat, brutal, dan sangat realistis.

Ceritanya mengikuti Rama (Iko Uwais), anggota pasukan khusus SWAT yang ikut dalam misi penggerebekan sebuah gedung apartemen kumuh berlantai 15.

Gedung tersebut adalah sarang gembong narkoba kejam bernama Tama (Ray Sahetapy), yang dilindungi oleh pasukan kriminal bersenjata.

Misi yang awalnya tampak sederhana berubah menjadi mimpi buruk ketika pasukan polisi terjebak di dalam gedung tanpa jalan keluar.

Sepanjang film, penonton disuguhkan perjuangan hidup-mati saat para polisi harus bertarung dari lantai ke lantai melawan ratusan musuh.

Tidak ada jalan mundur, hanya bertahan hidup atau mati. Film ini menonjol karena koreografi pertarungan jarak dekat yang sangat intens, penggunaan senjata yang kreatif, serta minimnya efek CGI sehingga terasa sangat nyata.

Dengan rating IMDb 7.6 dari lebih dari 230 ribu penonton, film ini dianggap sebagai “game changer” bagi perfilman aksi Indonesia.

Rotten Tomatoes bahkan memberikan skor 85%, memuji film ini sebagai aksi yang inventif, efektif, dan penuh ketegangan tanpa basa-basi.

The Raid juga memenangkan Audience Award di Toronto International Film Festival dan sukses membawa nama Indonesia ke panggung dunia.’’

Review oleh ThomDerd: Ini adalah film aksi/bela diri yang tanpa henti dan sangat mengesankan. Adegan pertarungannya mungkin termasuk yang terbaik yang pernah saya lihat, dan penampilan para protagonis yang sederhana justru sangat cocok. Saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa melewatkan film ini 10 tahun lalu… mungkin karena ini film Indonesia! Ditulis dan disutradarai oleh seorang pria asal Wales—yang menemukan aktor utama Indonesia, Iko—dipadukan dengan editing yang rapi dan adegan pertarungan yang gila (kebanyakan bela diri Indonesia dan sebagian mixed martial arts), menjadikan film ini wajib ditonton, bukan hanya untuk penggemar bela diri. Jika Anda ingin terpaku di kursi saat menonton film aksi—dan tidak keberatan dengan kekerasan—maka tontonlah film ini. Salah satu dari 10 film bela diri kontemporer terbaik, 9/10.

4. The Raid 2: Berandal (2014)

The Raid 2: Berandal (2014) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller, Kriminal

Rating (IMDb) : 7.9/10

Pemain : Iko Uwais, Arifin Putra, Julie Estelle, Tio Pakusadewo, Oka Antara, Alex Abbad, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman

Situs atau platform streaming : Vidio, Apple TV

: Vidio, Apple TV Tonton trailer: The Raid 2: Berandal (2014)

Perlu diluruskan bahwa film tahun 2014 adalah The Raid 2: Berandal, bukan “The Raid 3”. Film ini merupakan sekuel langsung dari The Raid: Redemption dan masih mengikuti kisah Rama (Iko Uwais).

Kali ini, ceritanya berkembang jauh lebih luas. Rama harus menyamar dan masuk ke dalam jaringan kriminal untuk membongkar korupsi di institusi kepolisian yang bekerja sama dengan sindikat besar.

Ia bahkan harus menjalani kehidupan di penjara untuk mendekati Ucok (Arifin Putra), anak dari bos mafia besar, demi mendapatkan akses ke organisasi tersebut.

Berbeda dengan film pertama yang fokus pada survival dalam satu gedung, sekuel ini lebih kompleks dengan elemen crime thriller yang kuat, melibatkan politik kriminal, pengkhianatan, dan konflik antar geng.

Skala ceritanya jauh lebih besar, begitu juga dengan aksi yang lebih brutal dan variatif.

Koreografi pencak silat tetap menjadi kekuatan utama, ditambah dengan sinematografi yang lebih sinematik dan penyutradaraan yang semakin matang dari Gareth Evans.

Ketegangan dibangun tidak hanya dari aksi, tetapi juga dari permainan psikologis antar karakter.

Review oleh 0U: Sulit dipercaya, tetapi film ini lebih besar dan lebih baik daripada film pertamanya. Ada ambisi besar untuk memperluas dunia cerita menjadi drama mafia, bukan hanya thriller terbatas di satu lokasi. Unsur mafia dalam plot memang kadang terasa klise, tetapi tetap menarik. Namun kita menonton film ini tentu untuk aksinya, dan itu benar-benar brutal. Tempo cepat, koreografi luar biasa, dan sangat intens. Adegan pertarungannya benar-benar mengesankan dan mengalahkan banyak film aksi lainnya.

5. Night Bus (2017)

Night Bus (2017) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Kriminal, Drama

Rating (IMDb) : 6.9/10

Pemain : Teuku Rifnu Wikana, Yayu A.W. Unru, Edward Akbar, Hana Prinantina, Tio Pakusadewo, Lukman Sardi

Situs atau platform streaming : Netflix, Platform nonton film online

: Netflix, Platform nonton film online Tonton trailer: Night Bus (2017)

Film Night Bus adalah thriller kriminal yang mendapat pengakuan luas dan bahkan memenangkan Film Terbaik di Festival Film Indonesia 2017.

Disutradarai oleh Emil Heradi dan diproduseri oleh Darius Sinathrya bersama Teuku Rifnu Wikana, film ini menawarkan pengalaman menegangkan dengan pendekatan yang realistis.

Cerita berpusat pada perjalanan sebuah bus malam menuju kota Sampar, wilayah kaya sumber daya alam namun dilanda konflik separatis.

Para penumpang yang berada di dalam bus memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda, namun mereka dipersatukan oleh satu situasi, terjebak di tengah baku tembak antara militer dan kelompok pemberontak.

Film ini diadaptasi dari cerpen “Selamat” karya Teuku Rifnu Wikana, yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya.

Sepanjang perjalanan, ketegangan terus meningkat karena ancaman datang dari berbagai arah, sementara para penumpang harus berjuang untuk bertahan hidup.

Night Bus dipuji karena premisnya yang solid dan atmosfernya yang sangat mencekam. Penggambaran konflik dibuat realistis dan penuh nuansa abu-abu, tanpa hitam-putih yang sederhana.

Warga sipil digambarkan sebagai korban utama, menambah kedalaman emosional cerita. Akting para pemain juga menjadi salah satu kekuatan terbesar film ini, menghadirkan karakter yang hidup dan kompleks.

Dengan rating IMDb 6.9, film ini tetap dianggap sebagai salah satu thriller terbaik Indonesia karena keberaniannya mengangkat tema konflik sosial-politik dengan pendekatan yang serius dan manusiawi.

Kemenangannya di FFI 2017, mengalahkan film besar seperti Pengabdi Setan dan Kartini, menjadi bukti kualitasnya yang diakui secara luas.

Review oleh mendurdanielcristofer: Saya tetap menyukai film ini. Ceritanya secara keseluruhan bagus dan alur yang berkembang cukup menarik untuk diikuti. Film ini menghadirkan gambaran moral yang abu-abu antara pihak pemberontak dan militer. Penampilan para aktor terasa alami, terutama di babak ketiga. Premis tentang bus malam yang melewati wilayah konflik terasa autentik dan mampu menjaga ketegangan sepanjang film. Sangat disayangkan tidak adanya subtitle yang memadai pada beberapa bagian, namun secara keseluruhan ini tetap film yang sangat bagus.

6. Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)

Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Thriller, Neo-Western

Rating (IMDb) : 6.9/10

Pemain : Marsha Timothy, Egi Fedly, Dea Panendra, Yoga Pratama, Yayu A.W. Unru

: Marsha Timothy, Egi Fedly, Dea Panendra, Yoga Pratama, Yayu A.W. Unru Situs atau platform streaming: Netflix

Netflix Tonton trailer: Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)

Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak adalah drama thriller bergaya neo-Western (sering dijuluki “satay western”) yang disutradarai oleh Mouly Surya.

Film ini diakui secara internasional sebagai sebuah mahakarya berkat narasi yang unik, visual yang sangat estetis, serta kekuatan akting yang luar biasa.

Ceritanya berpusat pada Marlina (Marsha Timothy), seorang janda yang hidup sendirian di perbukitan sabana Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Kehidupannya yang awalnya tenang berubah drastis ketika sekelompok perampok yang dipimpin Markus datang ke rumahnya.

Mereka tidak hanya merampas ternaknya, tetapi juga mengancam harga diri dan keselamatannya.

Dalam situasi terdesak tersebut, Marlina melakukan perlawanan yang ekstrem, ia meracuni para perampok dan bahkan memenggal kepala sang pemimpin, Markus.

Setelah kejadian tersebut, cerita berkembang menjadi perjalanan simbolis sekaligus fisik. Marlina menunggang kuda sambil membawa kepala Markus menuju kantor polisi untuk mencari keadilan.

Perjalanan ini dibagi menjadi empat babak yang menjadi struktur utama film, Perampokan, Perjalanan, Pengakuan, dan Kelahiran.

Setiap babak memiliki nuansa emosional dan visual yang berbeda, memperkuat pengalaman sinematik yang sangat khas.

Film ini masuk dalam seleksi Directors’ Fortnight di Festival Film Cannes 2017 dan meraih berbagai penghargaan internasional, termasuk penghargaan Aktris Terbaik untuk Marsha Timothy di Sitges International Fantastic Film Festival.

Dari sisi kualitas, film ini dianggap sebagai salah satu thriller terbaik Indonesia karena keunikannya dalam menggabungkan genre Western dengan budaya lokal Sumba.

Ketegangan dibangun tanpa banyak dialog, mengandalkan sinematografi yang kuat dan ekspresi emosional para karakter.

Penampilan Marsha Timothy sangat dipuji karena mampu menghadirkan sosok perempuan pendiam yang kuat dan penuh determinasi.

Visual film ini juga menjadi daya tarik utama, lanskap alam yang indah kontras dengan kekerasan yang brutal, menciptakan pengalaman menonton yang terasa sekaligus “indah” dan “mengerikan”.

Review oleh redrobin62-321-207311: Sepanjang menonton thriller ini, saya sebenarnya ingin memberikan nilai tinggi. Akting para pemain cukup baik, begitu juga musik latarnya. Kekerasannya, meskipun tidak berlebihan, cukup kuat untuk genre ini. Namun penggunaan shot jarak jauh yang terlalu sering sedikit mengurangi ketegangan. Meski begitu, film ini tetap menonjol karena elemen orisinalnya, terutama konsep perempuan yang melakukan perjalanan balas dendam dengan latar Western yang unik. Film ini juga banyak memberikan penghormatan kepada karya-karya klasik genre Western.

7. The Night Comes for Us (2018)

The Night Comes for Us (2018) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller, Kriminal

Rating (IMDb) : 6.9/10

Pemain : Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle, Sunny Pang, Zack Lee, Abimana Aryasatya, Dian Sastrowardoyo, Hannah Al Rashid, Shareefa Daanish

Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: The Night Comes for Us (2018)

The Night Comes for Us (dirilis di Indonesia dengan judul Malam Datang untuk Kita) adalah film aksi-thriller brutal karya Timo Tjahjanto yang dikenal karena intensitasnya yang ekstrem serta koreografi pertarungan kelas dunia.

Film ini mengisahkan Ito (Joe Taslim), seorang anggota elit organisasi kriminal Triad yang mengalami konflik batin setelah diperintahkan untuk membantai satu desa.

Dalam momen tersebut, ia memilih untuk membelot dan menyelamatkan seorang gadis kecil bernama Reina, yang seharusnya menjadi korban.

Keputusan ini membuat Ito menjadi target utama organisasi, memicu perburuan tanpa henti dari para pembunuh bayaran, termasuk mantan sahabatnya sendiri, Arian (Iko Uwais), yang kini menjadi algojo kejam.

Cerita berkembang menjadi pelarian berdarah di Jakarta, di mana Ito harus bertahan hidup sekaligus melindungi Reina dari kejaran para pembunuh.

Film ini dipenuhi adegan pertarungan brutal dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi, mulai dari pertarungan tangan kosong, penggunaan senjata tajam, hingga adegan gore yang eksplisit.

Dari segi kualitas, film ini sering dipuji karena koreografi aksinya yang luar biasa.

Pertarungan antara Joe Taslim dan Iko Uwais, serta penampilan mencuri perhatian dari Julie Estelle sebagai karakter misterius “The Operator”, dianggap sebagai salah satu highlight terbaik.

Namun, film ini juga memiliki kelemahan pada sisi cerita yang cenderung sederhana dan lebih berfokus pada aksi beruntun.

Karena tingkat kekerasannya yang tinggi, film ini tidak cocok untuk semua penonton, tetapi bagi pecinta aksi brutal, film ini adalah salah satu yang terbaik dari Indonesia.

Review oleh MrSelfPaid: Film ini sangat ekstrem dari segi aksi dan kekerasan. Banyak adegan intens yang penuh dengan pertarungan brutal, menjadikannya pengalaman menonton yang sangat menegangkan. Peringatan bagi penonton, film ini tidak cocok untuk yang tidak terbiasa dengan kekerasan tingkat tinggi.

8. Autobiography (2022)

Autobiography (2022) (Foto: prime video)

Genre : Drama, Thriller Psikologis

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Kevin Ardilova, Arswendy Bening Swara, Yusuf Mahardika, Lukman Sardi, Rukman Rosadi

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, BiliBili

: Prime Video, Google Play Movies, BiliBili Tonton trailer: Autobiography (2022)

Film Autobiography merupakan thriller psikologis yang disutradarai oleh Makbul Mubarak dalam debut film panjangnya.

Film ini mendapat pengakuan internasional luas dan bahkan memenangkan penghargaan bergengsi seperti FIPRESCI Prize di Venice Film Festival 2022.

Cerita berfokus pada Rakib (Kevin Ardilova), seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga rumah kosong milik seorang pensiunan jenderal bernama Purnawinata (Arswendy Bening Swara).

Ketika sang jenderal kembali ke kampung halaman untuk mencalonkan diri sebagai bupati, ia mulai menjalin hubungan dekat dengan Rakib, memperlakukannya seperti anak sendiri.

Namun, hubungan ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ketika spanduk kampanye Purnawinata dirusak, Rakib berusaha menunjukkan loyalitasnya dengan mencari pelaku.

Tindakan ini justru memicu rangkaian kekerasan yang semakin meningkat, membuka lapisan-lapisan kelam tentang kekuasaan, kepatuhan, serta warisan trauma dari masa Orde Baru.

Film ini menonjol karena pendekatannya yang slow-burn, di mana ketegangan dibangun secara perlahan namun pasti.

Tidak ada elemen horor, tetapi atmosfernya justru terasa lebih mencekam karena ancaman yang dihadirkan sangat nyata dan manusiawi.

Akting Arswendy Bening Swara sangat dipuji karena mampu menampilkan sosok yang karismatik sekaligus menakutkan, berpadu kuat dengan performa Kevin Ardilova.

Dengan sinematografi yang indah dan atmosfer yang pekat, Autobiography menjadi salah satu contoh thriller Indonesia berkualitas festival yang diakui dunia.

Review oleh mademoisherl: Ketegangan dalam film ini berhasil mengangkat performa para aktor utama. Ceritanya sederhana, tetapi semakin berkembang menjadi semakin menegangkan dan terasa dekat dengan realitas. Film ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan, bagaimana ambisi dan warisan keluarga dapat membentuk seseorang, serta bagaimana kepentingan pribadi sering kali mengalahkan nilai kemanusiaan. Meskipun fiksi, cerita ini terasa sangat relevan dengan kehidupan nyata.

9. Katarsis (2023)

Katarsis (2023) (Foto: vidio)

Genre : Thriller Psikologis, Dark Comedy

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Pevita Pearce, Revaldo, Bront Palarae, Slamet Rahardjo, Prisia Nasution, Sigi Wimala

Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Katarsis (2023)

Katarsis adalah serial web thriller psikologis yang disutradarai oleh Randolph Zaini dan diadaptasi dari novel karya Anastasia Aemilia.

Serial ini dikenal karena pendekatannya yang unik, menggabungkan elemen dark comedy dengan thriller psikologis, sesuatu yang masih jarang di industri hiburan Indonesia.

Cerita berpusat pada Tara (Pevita Pearce), seorang gadis muda yang menjadi satu-satunya saksi hidup dalam pembantaian brutal terhadap orang tua angkatnya.

Ia ditemukan dalam kondisi trauma berat, tersekap di dalam sebuah kotak kayu di lokasi kejadian.

Saat menjalani terapi dengan psikiater bernama Alfons, mulai muncul berbagai kejanggalan yang membuat kasus ini semakin misterius.

Pihak kepolisian mulai mencurigai bahwa Tara menyimpan rahasia besar dan mungkin tidak sepolos yang terlihat.

Situasi semakin kompleks dengan hadirnya Ello, teman masa kecil Tara, yang mencoba membantu sekaligus mengungkap kebenaran di balik kepribadian dan trauma Tara.

Serial ini mendapat rating 7.5/10 di IMDb dan dipuji karena alurnya yang penuh teka-teki serta sulit ditebak.

Penampilan Pevita Pearce menjadi sorotan karena ia tampil berbeda dari biasanya, memerankan karakter yang dingin, kompleks, dan cenderung menyeramkan.

Dari sisi produksi, Katarsis juga menawarkan visual yang rapi dan atmosfer yang intens, menjadikannya salah satu serial thriller lokal dengan kualitas yang menonjol.

Review IMDb – Katarsis (2023): Tidak ditemukan review di IMDb maupun sumber lainnya.

10. Berbalas Kejam (2023)

Berbalas Kejam (2023) (Foto: prime video)

Genre : Thriller, Drama, Revenge

Rating (IMDb) : 6.5/10

Pemain : Reza Rahadian, Laura Basuki, Baim Wong, Yoga Pratama, Kiki Narendra, Irgi Fahrezi, Haydar Salishz

Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Berbalas Kejam (2023)

Film Berbalas Kejam adalah thriller balas dendam yang gelap dan emosional, disutradarai oleh Teddy Soeriaatmadja.

Film ini mengeksplorasi trauma mendalam serta transformasi psikologis seseorang yang kehilangan segalanya.

Cerita mengikuti Adam (Reza Rahadian), seorang arsitek yang hidupnya hancur setelah menyaksikan istri dan anaknya dibunuh secara brutal di depan matanya.

Selama dua tahun, ia hidup dalam bayang-bayang trauma dan duka yang mendalam. Namun, rasa kehilangan tersebut perlahan berubah menjadi dorongan untuk membalas dendam.

Adam mulai melacak satu per satu pelaku yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Dalam prosesnya, film ini juga mengeksplorasi hubungannya dengan seorang psikolog bernama Amanda (Laura Basuki), yang mencoba membantunya menghadapi trauma, tetapi justru memperlihatkan bagaimana Adam semakin tenggelam dalam sisi gelap dirinya.

Film ini tidak hanya berfokus pada aksi balas dendam, tetapi juga pada perkembangan karakter dan konflik batin yang dialami Adam.

Performa Reza Rahadian sangat dipuji karena mampu menggambarkan transformasi emosional yang kompleks, dari sosok yang rapuh menjadi penuh amarah dan dendam.

Atmosfer film dibangun dengan sangat intens, gelap, dan penuh tekanan dari awal hingga akhir.

Meski demikian, beberapa kritik menyebutkan bahwa alurnya terasa lambat di awal dan mengandung beberapa elemen klise, serta penggunaan musik yang terkadang berlebihan.

Namun secara keseluruhan, film ini tetap dianggap menyegarkan dalam genre revenge thriller Indonesia.

Film ini sangat direkomendasikan bagi penonton yang menyukai eksplorasi psikologis karakter, bukan sekadar aksi, dengan catatan bahwa film ini memiliki rating usia 17+ karena mengandung adegan kekerasan yang cukup ekstrem.