10 Film Tom Cruise yang Peroleh Rating Tinggi, Bukan Cuma Action

Tom Cruise adalah ikon Hollywood yang dikenal karena dedikasinya dalam peran aksi dan kemampuan memilih film sukses secara kritis dan komersial.

Sejak awal 1980-an, dengan Risky Business dan Top Gun, kariernya terus melejit. Selain aksi, Cruise juga menunjukkan jangkauan akting yang luar biasa dalam drama, seperti A Few Good Men dan Jerry Maguire, yang membawanya meraih empat nominasi Oscar.

Dengan film-film yang meraup lebih dari US$12 miliar di seluruh dunia, ia menjadi salah satu aktor terlaris dan berbayar tertinggi sepanjang masa.

Bagi Anda yang ingin menikmati kualitas akting terbaik Tom Cruise, terdapat berbagai film dengan rating tinggi yang menampilkan performa terbaiknya.

Mulai dari aksi menegangkan hingga drama emosional yang mendalam, setiap filmnya menawarkan pengalaman sinematik yang layak untuk masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Film Tom Cruise Terbaik, dari Action hingga Drama

1. Risky Business (1983)

Risky Business (1983) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 6.8/10

Tonton trailer: Risky Business (1983)

Risky Business adalah film komedi-drama remaja yang menjadi sangat ikonik pada masanya dan melambungkan nama Tom Cruise ke puncak kesuksesan global.

Dikenal dengan tema kapitalisme remaja, materialisme, dan hilangnya kesucian, film ini mengisahkan Joel Goodson (diperankan oleh Tom Cruise), seorang siswa SMA kelas atas yang tinggal di pinggiran Chicago.

Joel dikenal sebagai anak baik-baik yang patuh pada aturan, namun ketika orang tuanya pergi berlibur, ia memutuskan untuk memanfaatkan kebebasan tersebut.

Kekacauan dimulai saat ia bertemu dengan Lana (Rebecca De Mornay), seorang pekerja seks komersial, yang akhirnya membuat Joel terjebak dalam situasi yang jauh dari harapan.

Ketika mobil Porsche milik ayahnya jatuh ke Danau Michigan, Joel harus mencari uang dalam jumlah besar dengan cepat, yang memaksanya untuk mengubah rumah orang tuanya menjadi tempat bisnis bordil sementara.

Peran Tom Cruise sebagai Joel Goodson sangat menentukan kesuksesan film ini. Ini merupakan peran utama pertama Cruise, yang melambungkannya menjadi bintang internasional.

Akting Cruise yang sangat brilian berhasil menggambarkan transformasi Joel dari seorang remaja yang kaku dan patuh menjadi seorang pengusaha muda yang nekat, karismatik, dan sedikit gelap.

Salah satu adegan paling ikonik dalam sejarah film, yaitu saat Cruise menari dengan kemeja, celana dalam, dan kacamata hitam sambil mendengarkan lagu Old Time Rock and Roll, menjadi salah satu momen yang paling dikenang dalam kariernya.

Penampilannya dalam Risky Business mendapat banyak pujian karena membawa energi yang membuat karakter yang seharusnya "nakal" tetap terasa simpatik dan menarik.

Review IMDb oleh cardsrock: Memainkan peran yang menjadikannya nama besar, Tom Cruise memimpin film klasik tahun 80-an ini yang ternyata lebih gelap dan mendalam dari yang saya bayangkan. Ini bukan komedi remaja tentang seks khas tahun 80-an. Ada banyak komentar tajam tentang kapitalisme, fantasi remaja, dan proses pendewasaan. Rebecca De Mornay sangat pas memerankan wanita panggilan yang memikat dan penuh misteri yang terlibat dengan Cruise, dan langsung membekas di peran tersebut. Risky Business memiliki lebih banyak pesan daripada yang Anda kira dan layak untuk ditonton meskipun sudah hampir 40 tahun berlalu.

2. Top Gun (1986) & Top Gun: Maverick (2022)

Top Gun (1986) & Top Gun: Maverick (2022) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.0/10 (Top Gun), 8.2/10 (Top Gun: Maverick)

Tonton trailer: Top Gun (1986) | Top Gun: Maverick (2022)

Film pertama Top Gun (1986) adalah sebuah karya ikonik dalam genre film aksi-drama yang mengisahkan Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), seorang pilot muda Angkatan Laut AS yang berbakat namun sembrono.

Maverick dikirim ke sekolah pelatihan elit Top Gun di Miramar, California, di mana ia bersaing untuk menjadi yang terbaik, berurusan dengan trauma masa lalu, dan juga menjalin hubungan romantis dengan seorang instruktur bernama Charlie (Kelly McGillis).

Top Gun berhasil merebut hati penonton dengan kombinasi aksi udara yang mendebarkan dan kisah cinta yang menyentuh.

Lebih dari 30 tahun kemudian, Top Gun: Maverick (2022) hadir dengan cerita yang berfokus pada Maverick yang kini kembali sebagai instruktur di sekolah Top Gun.

Kali ini, ia ditugaskan untuk melatih lulusan Top Gun muda, termasuk Rooster (Miles Teller), putra almarhum sahabatnya, Goose.

Film ini juga menyelami dinamika emosional antara Maverick dan Rooster, serta menghadirkan kembali kesan nostalgia dari film pertama.

Tom Cruise kembali memerankan Maverick dengan sempurna, memberikan kedalaman emosional yang lebih matang, yang mengungkapkan sisi lebih dalam dari karakter tersebut.

Salah satu aspek yang sangat disorot adalah keaslian practical stunts yang ada dalam film, di mana Tom Cruise menolak menggunakan CGI untuk adegan terbang dan benar-benar menerbangkan pesawat F-18.

Kualitas peran Tom Cruise di kedua film ini sangat dipuji, menjadikannya sebagai salah satu bintang aksi dengan kemampuan dramatis yang mumpuni.

Review IMDb oleh nihal-38544: Ini adalah salah satu pengalaman teater terbaik yang saya alami, dan saya sangat senang ada yang memilih pendekatan praktis daripada melemparkan semua orang ke layar hijau. Saya sudah menonton film pertama berkali-kali dan saya tidak percaya ini bisa melampaui film tersebut dengan jarak yang sangat jauh. Tom Cruise akan dikenang sebagai pembuat film yang paling bersemangat dalam sejarah. Maksud saya, menempatkan seluruh pemeran di dalam pesawat F-18 dan berakting di pesawat itu, serta merekam sendiri adalah hal besar. Jika film ini tidak berhasil meraih lebih dari satu miliar dolar, berarti ada yang salah dengan selera orang-orang saat ini. Fans Marvel yang katanya. Inilah yang disebut dengan pengalaman sinematik, bukan adegan CGI yang dipotong-potong.

3. Rain Man (1988)

Rain Man (1988) (Foto: prime video)

Rating (IMDb) : 8.0/10

Tonton trailer: Rain Man (1988)

Rain Man adalah film drama-komedi perjalanan darat yang sukses besar pada masanya, memenangkan empat Academy Awards, termasuk Film Terbaik.

Film ini mengisahkan Charlie Babbitt (Tom Cruise), seorang pedagang mobil mewah yang egois dan abrasif.

Setelah ayahnya meninggal, Charlie terkejut mengetahui bahwa seluruh warisan sebesar US$3 juta jatuh ke tangan saudaranya, Raymond (Dustin Hoffman), yang ternyata seorang pengidap autisme savant.

Dengan niat manipulatif untuk mendapatkan uang tersebut, Charlie memutuskan untuk "menculik" Raymond dari institusi tempatnya tinggal dan membawanya melakukan perjalanan darat melintasi Amerika Serikat.

Namun, sepanjang perjalanan, hubungan mereka mulai berkembang dari yang awalnya canggung menjadi akrab, dan Charlie mulai merasakan empati terhadap saudaranya, yang secara perlahan mengubah pandangan hidupnya.

Peran Tom Cruise sebagai Charlie Babbitt mendapatkan banyak pujian karena menunjukkan transformasi karakter yang luar biasa.

Meskipun Dustin Hoffman memenangkan Oscar untuk peran Raymond, akting Cruise sebagai saudara yang egois namun berkembang menjadi lebih peduli dan manusiawi tetap menjadi "jangkar" emosional film ini.

Kritikus film legendaris Roger Ebert memuji kemampuan Tom Cruise dalam menyeimbangkan intensitas akting Hoffman, menjadikan Rain Man sebagai salah satu film terbaik dalam kariernya.

Review IMDb oleh SmileysWorld: Penampilan Dustin Hoffman sebagai Raymond Babbitt adalah, tanpa diragukan lagi, penampilan akting terbaik yang pernah saya lihat. Saya belum pernah melihat seorang aktor begitu tenggelam dalam peran seperti yang dilakukan Hoffman dalam film ini. Dia sangat luar biasa, dan dia pantas mendapatkan Oscar yang dimenangkannya. Sebagai Tom Cruise, perannya sebagai saudara Raymond yang kekanak-kanakan dan gampang marah juga patut dicatat. Melihat karakter Cruise yang perlahan melepaskan ketidaktahuannya sepanjang film sungguh menyenangkan. Jika Anda belum menontonnya, jangan menunda lagi. Beli dan tonton. Ini film yang layak disimpan.

4. The Color of Money (1986)

The Color of Money (1986) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.0/10

Tonton trailer: The Color of Money (1986)

The Color of Money adalah film drama olahraga yang disutradarai oleh Martin Scorsese dan merupakan sekuel dari film The Hustler (1961).

Film ini mengisahkan "Fast Eddie" Felson (Paul Newman), seorang mantan pemain biliar legendaris yang kini pensiun dan menjadi distributor minuman keras.

Eddie melihat potensi besar pada Vincent Lauria (Tom Cruise), seorang pemain biliar muda yang berbakat namun sombong dan kurang ajar.

Eddie pun memutuskan untuk menjadi mentor Vincent, membawanya dalam perjalanan menuju turnamen biliar 9-ball di Atlantic City, di mana mereka berhadapan dengan manipulasi, keserakahan, dan belajar untuk mengendalikan ego.

Tom Cruise berhasil menampilkan karakter Vincent Lauria dengan sangat memukau, berbeda jauh dengan perannya di Top Gun yang keluar pada tahun yang sama.

Ia memerankan sosok anak muda yang mentah, berenergi tinggi, dan cenderung menjengkelkan, namun memiliki bakat luar biasa.

Banyak pengulas film yang menganggap peran Tom Cruise sebagai Vincent adalah salah satu penampilan terbaiknya di awal karier, dan menyebutnya sebagai tandingan yang sempurna untuk Paul Newman yang bermain sebagai mentor.

Dedikasi Cruise yang berlatih keras hingga mampu bermain biliar di level profesional juga mendapat apresiasi.

Review IMDb oleh blanche-2: Melihat Tom Cruise pada tahun 1986 cukup mengejutkan karena sekarang, bagian bawah wajahnya telah berubah drastis karena operasi plastik. Di sini, dia menyampaikan energi muda yang mentah yang membantunya menjadi bintang. Seperti banyak aktor film terkenal, dia memiliki kelincahan fisik yang luar biasa. Vince yang berpomade-nya adalah seorang pemuda yang cepat marah, cemburu, berbakat, dan tidak tahu berterima kasih. Cruise sangat efektif di peran ini, begitu pula Mary Elizabeth Mastroantonio yang memerankan pacarnya yang menggoda dan cantik, dalam peran lain yang membuatnya terkenal pada tahun 80-an. Disutradarai dengan indah oleh Scorsese, The Color of Money menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar impianmu, dan dengan aktor dan skrip yang tepat, kamu bisa membuat sekuel yang bagus meskipun 25 tahun setelah film pertama.

5. Born on the Fourth of July (1989)

Born on the Fourth of July (1989) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.2/10

Tonton trailer: Born on the Fourth of July (1989)

Born on the Fourth of July adalah film drama perang biografi yang disutradarai oleh Oliver Stone, berdasarkan otobiografi karya Ron Kovic, seorang veteran Perang Vietnam.

Film ini menceritakan perjalanan hidup Ron Kovic (Tom Cruise), seorang pemuda Amerika yang idealis dan patriotik yang bergabung dengan militer untuk berperang di Vietnam.

Setelah terluka parah dan lumpuh dari pinggang ke bawah akibat tembakan, film ini menggambarkan penderitaan fisik dan mental Kovic saat kembali ke Amerika Serikat, serta perjuangannya melawan kecanduan dan transformasinya menjadi seorang aktivis antiperang yang vokal.

Penampilan Cruise dalam Born on the Fourth of July menjadi titik balik penting dalam kariernya, mengubah citranya dari bintang aksi menjadi aktor serius.

Peran ini memberinya nominasi Academy Award untuk Aktor Terbaik dan memenangkan Golden Globe Award untuk Aktor Terbaik dalam Film Drama.

Penampilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan aktingnya yang luar biasa, tetapi juga dedikasi besar yang ia lakukan dalam mempersiapkan perannya.

Tom Cruise menghabiskan hampir setahun untuk mempersiapkan peran ini, termasuk mengunjungi rumah sakit veteran, membaca buku tentang Vietnam, dan berlatih menggunakan kursi roda untuk merasakan pengalaman fisik yang dialami oleh karakter yang ia mainkan.

Film ini menjadi salah satu film yang paling dihargai dalam karier Cruise, dengan kritik yang sangat memuji bagaimana ia menghidupkan karakter Ron Kovic yang penuh emosi dan kompleksitas.

Kritikus film legendaris seperti Roger Ebert menilai penampilan Cruise sebagai sesuatu yang sangat mengesankan, mengatakan bahwa tidak ada peran Cruise sebelumnya yang mempersiapkan penonton untuk seberapa hidup dan penuh emosi karakter yang ia perankan.

Dalam film ini, Tom Cruise menunjukkan kemampuan untuk menggali sisi gelap dari patriotisme dan trauma perang, membawa penonton dalam perjalanan batin yang mendalam dari semangat heroik hingga keputusasaan yang mengguncang jiwa.

Penampilan dalam Born on the Fourth of July juga memperlihatkan kedewasaan Tom Cruise sebagai seorang aktor.

Film ini tidak hanya menjadi titik balik dalam kariernya, tetapi juga menempatkan Tom Cruise dalam kategori aktor serius yang mampu menangani peran-peran kompleks dan berat.

Review IMDb oleh mhmt_korkmaz: Baru-baru ini saya menontonnya untuk kedua kalinya. Sebuah gambaran kelas satu tentang era Perang Vietnam. Tom Cruise berperan sebagai Ron Kovic. Perkembangan karakter sangat luar biasa, mencakup ayah, ibu, teman, saudara, dan sebagainya. Pekerjaan yang sangat baik oleh Oliver Stone.

6. Mission: Impossible (1996-2025)

Mission: Impossible (1996-2025) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : ~7.2/10 (Mission: Impossible 1996), ~7.1/10 (The Final Reckoning 2025)

Tonton trailer: Mission: Impossible (1996) | Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One (2023)

Seri Mission: Impossible adalah waralaba film aksi mata-mata yang telah mengukuhkan Tom Cruise sebagai bintang aksi utama di dunia film.

Dimulai pada tahun 1996, film ini menceritakan kisah Ethan Hunt (Tom Cruise), seorang agen dari Impossible Missions Force (IMF) yang sering beroperasi sendiri karena timnya disusupi atau ia dituduh berkhianat.

Misi-misi yang harus diselesaikan sering kali melibatkan aksi ekstrem, teknologi canggih, dan intrik mata-mata di berbagai belahan dunia.

Dengan berbagai elemen yang memunculkan ketegangan, film-film ini menampilkan kejar-kejaran spektakuler, pengkhianatan dalam organisasi, pencurian data, dan berbagai pengejaran teroris yang berbahaya.

Seri ini telah berevolusi seiring berjalannya waktu. Dari film pertama yang penuh intrik spionase, Mission: Impossible berkembang menjadi aksi spektakuler dengan fokus pada aksi fisik yang nyata, banyak di antaranya dilakukan oleh Tom Cruise sendiri tanpa bantuan CGI.

Di film-film terbarunya, seperti Dead Reckoning Part One (2023) dan The Final Reckoning (2025), cerita berfokus pada tim IMF yang berusaha menghentikan kecerdasan buatan bernama "The Entity" yang mengancam dunia.

Penampilan Cruise sebagai Ethan Hunt telah menjadi salah satu peran aksi ikonik terbaik dalam sejarah sinema, terutama karena dedikasinya untuk melakukan stunts berbahaya.

Dari memanjat Burj Khalifa (Ghost Protocol), bergelantungan di luar pesawat (Rogue Nation), terjun payung HALO (Fallout), hingga melompat dari tebing dengan motor (Dead Reckoning), aksi nyata yang dilakukan Cruise meningkatkan kualitas setiap film.

Tidak hanya sebagai bintang utama, Tom Cruise juga berperan sebagai produser, memastikan bahwa standar kualitas aksi semakin meningkat, membuat Mission: Impossible menjadi salah satu seri film aksi terlaris dan paling dihormati di dunia.

Dengan total pendapatan mencapai US$4.74 miliar, waralaba ini terus menjadi favorit penggemar hingga saat ini.

Review IMDb oleh Dr. Nick Riviera: Semua orang sepertinya mengeluhkan bahwa plot dalam film ini terlalu membingungkan, tetapi hanya karena Anda tidak 'memahaminya' bukan berarti film ini buruk. Saya pikir plotnya luar biasa; mungkin sedikit sulit diikuti, tapi dengan sedikit pemikiran, sebenarnya tidak sulit dimengerti. Sangat menyegarkan memiliki thriller beranggaran besar dengan plot cerdas, bukan hanya ledakan dan tembakan.

7. Jerry Maguire (1996)

Jerry Maguire (1996) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.3/10

Tonton trailer: Jerry Maguire (1996)

Jerry Maguire adalah sebuah film drama komedi romantis klasik yang sangat terkenal dengan dialog-dialog ikonik dan penampilan brilian Tom Cruise.

Film ini mengisahkan tentang Jerry Maguire (Tom Cruise), seorang agen olahraga sukses yang bekerja di sebuah perusahaan besar, namun mulai merasa krisis moral.

Jerry merasa bahwa dunia manajemen olahraga terlalu berfokus pada profit dan tidak cukup peduli dengan kesejahteraan atlet.

Karena itu, ia menulis sebuah misi yang mengharuskan hubungan yang lebih pribadi dan jujur dengan klien-kliennya, yang berujung pada pemecatannya.

Setelah dipecat, Jerry memulai perusahaan kecilnya sendiri, dengan hanya dua orang yang mendampinginya, klien setianya, Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.), seorang pemain sepak bola yang flamboyan, dan seorang asisten muda, Dorothy Boyd (Renée Zellweger), seorang ibu tunggal yang percaya padanya.

Meskipun harus menghadapi kesulitan besar, Jerry bertahan dengan prinsipnya dan perlahan membangun kembali kariernya.

Penampilan Tom Cruise di film ini sangat dipuji karena ia berhasil membawa karisma dan kerentanannya secara seimbang.

Ini adalah salah satu penampilan terbaik dalam kariernya, yang membawanya meraih nominasi Academy Award untuk Aktor Terbaik.

Review IMDb oleh GilbertAlmond42: Saya menolak menonton Jerry Maguire selama bertahun-tahun, menganggapnya sebagai film murahan tentang uang, olahraga, dan seks. Ketika akhirnya saya menontonnya di TV, saya benar-benar terkejut. Film ini tentang harapan, penebusan, cinta, dan menemukan makna hidup. Tom Cruise melakukan pekerjaan spektakuler memerankan seseorang yang tidak memiliki apa-apa untuk kehilangan, dan penampilan Cuba Gooding membawa air mata ke mata saya. Renee Zellweger sangat cocok memerankan karakter yang memiliki chemistry luar biasa dengan Jerry, serta tampilan yang sederhana dan biasa. Film ini berhasil karena sangat nyata dan mudah dipahami; ini lebih merupakan drama romantis yang cerdas daripada komedi romantis yang membuktikan bahwa tidak pernah terlalu terlambat untuk memulai lagi atau mengambil risiko.

8. Minority Report (2002)

Minority Report (2002) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.6/10

Tonton trailer: Minority Report (2002)

Minority Report adalah film thriller aksi fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Steven Spielberg, diadaptasi dari cerita pendek karya Philip K. Dick.

Berlatar tahun 2054 di Washington, D.C., teknologi canggih memungkinkan polisi untuk menangkap penjahat sebelum mereka beraksi, menggunakan unit bernama Precrime yang memanfaatkan penglihatan tiga manusia mutan yang disebut Precogs.

Namun, segalanya berubah saat Kapten John Anderton (Tom Cruise), kepala Unit Precrime, menjadi target sistem tersebut.

Para Precogs meramalkan bahwa Anderton akan membunuh seseorang dalam waktu 36 jam, dan ia pun menjadi buronan, mencoba untuk membuktikan bahwa sistem ini tidak sempurna.

Cruise berperan dengan luar biasa sebagai John Anderton, seorang polisi yang percaya penuh pada sistem Precrime namun kemudian menjadi sangat rentan dan putus asa ketika dirinya menjadi target.

Peran ini menampilkan perpaduan antara aksi fisik dan emosi yang mendalam, dengan Cruise membawa karakter yang kompleks dan penuh nuansa.

Ia juga melibatkan diri dalam banyak adegan aksi berbahaya, termasuk kejar-kejaran yang intens dan perkelahian rumit, yang semakin memperkaya kualitas film ini.

Minority Report menggabungkan unsur aksi dan teka-teki dengan sangat memukau, menjadikannya salah satu film fiksi ilmiah terbaik yang pernah ada, dengan penampilan Tom Cruise yang solid dan mengesankan.

Review IMDb oleh TechnicallyTwisted: Steven Spielberg terus menyalurkan semangat Stanley Kubrick yang telah meninggal dalam film terbarunya, Minority Report. Dia juga memasukkan sedikit pengaruh Terry Gilliam, Ridley Scott, Paul Verhoeven, serta Hitchcock dan John Huston, ditambah jiwa Philip K. Dick untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar unik. Minority Report memukau dengan visualnya, adegan aksi yang hebat, alur cerita yang mendesak, dan isu-isu terkini. Untuk mengatakan lebih banyak akan memberikan terlalu banyak informasi. Ini berbeda dari film Spielberg lainnya. Tidak boleh dilewatkan.

9. Edge of Tomorrow (2014)

Edge of Tomorrow (2014) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.9/10

Tonton trailer: Edge of Tomorrow (2014)

Edge of Tomorrow (2014), yang juga dikenal dengan tagar Live Die Repeat, adalah salah satu film aksi fiksi ilmiah terbaik dengan konsep lingkaran waktu (time loop) yang sangat unik.

Di film ini, Tom Cruise berperan sebagai Mayor William Cage, seorang perwira PR militer yang belum pernah bertempur dan dipaksa untuk turun ke medan perang melawan ras alien yang disebut Mimics.

Dalam pertempuran pertama, Cage tewas, namun anehnya, ia kembali hidup di hari yang sama setiap kali ia mati, terjebak dalam lingkaran waktu.

Film ini menggambarkan perjalanan karakter Cage yang awalnya pengecut dan tidak berdaya menjadi seorang prajurit yang terampil dan tangguh.

Peran Tom Cruise di sini sangat menarik karena dia harus berperan sebagai karakter yang berkembang pesat dari yang awalnya cemas dan bingung menjadi seorang pahlawan.

Kombinasi aksi dan komedi dalam film ini sangat menghibur, dengan Cruise yang menghidupkan adegan-adegan kematian berulang dengan keseriusan sekaligus sentuhan humor.

Chemistry yang kuat antara Tom Cruise dan Emily Blunt, yang memerankan Sersan Rita Vrataski, menciptakan hubungan mentor-murid yang segar dan berbeda, tidak terjebak dalam klise romantis.

Review IMDb oleh jsbfraser: Apakah saya punya sesuatu di wajah saya? Di antara penampilan Emily yang berani dan sarkasme lucu dari Paxton (GRHS), film ini sangat layak untuk ditonton ulang. Ini lucu saat dibutuhkan, menakutkan di tempat yang tepat, dan membuat Anda tetap terlibat sepanjang film. Suka sekali!

10. American Made (2017)

American Made (2017) (Foto: imdb)

Rating (IMDb) : 7.1/10

Tonton trailer: American Made (2017)

American Made (2017) adalah film aksi-komedi kriminal biografi yang terinspirasi dari kisah nyata Barry Seal, seorang pilot TWA yang beralih menjadi penyelundup narkoba dan senjata di tahun 1980-an.

Dalam film ini, Tom Cruise berperan sebagai Barry Seal, yang direkrut oleh CIA untuk melakukan misi pengintaian rahasia di Amerika Tengah.

Namun, ia kemudian juga terjebak dalam dunia penyelundupan narkoba bersama Kartel Medellín, termasuk Pablo Escobar, yang menjadikannya salah satu penyelundup terkaya di dunia.

Peran Tom Cruise dalam film ini sangat berbeda dari peran aksi konvensionalnya. Sebagai Barry Seal, Cruise memerankan sosok yang penuh karisma, nekat, lucu, dan sedikit kacau.

American Made dianggap sebagai film kebangkitan akting Cruise, setelah kekecewaan besar yang dialaminya dengan The Mummy (2016).

Aksi nyata dalam film ini juga patut diacungi jempol, karena Cruise, sebagai pilot sungguhan, melakukan banyak adegan terbang yang memberikan otentisitas pada peran tersebut.

Penampilannya dalam film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan gambaran menarik tentang karakter yang mengeksploitasi kekacauan untuk keuntungan pribadi, namun tetap mampu membuat penonton merasa simpatik.