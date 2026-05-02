10 Film Willem Dafoe Terbaik Rating Tinggi, Dari Jadi Goblin hingga Sosok Paling Tragis

Willem Dafoe adalah aktor Amerika Serikat yang dikenal luas karena kemampuan aktingnya yang sangat fleksibel, mulai dari film arthouse hingga blockbuster Hollywood.

Dengan ekspresi wajah yang khas dan intensitas akting yang kuat, ia telah membintangi lebih dari 100 film sepanjang kariernya.

Dafoe mengawali karier dari teater eksperimental sebagai pendiri The Wooster Group, sebelum debut di layar lebar lewat The Loveless.

Namanya melejit berkat peran Sersan Elias dalam Platoon karya Oliver Stone, yang memberinya nominasi Oscar pertama.

Willem Dafoe juga dikenal sebagai Green Goblin dalam trilogi Spider-Man dan Spider-Man: No Way Home.

Sepanjang kariernya, Willem Dafoe telah meraih empat nominasi Academy Award dan pada 2024 menerima bintang Hollywood Walk of Fame.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan akting kuat, cerita berkelas, dan karakter ikonik, rekomendasi film Willem Dafoe terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Willem Dafoe Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Willem Dafoe terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, karakter-karakter kuat dan ikonik, serta cerita yang mendalam dan berkesan:

1. Platoon (1986)

Platoon (1986) (Foto: imdb)

: Drama, War Rating (IMDb) : 8.1/10

: Charlie Sheen, Willem Dafoe, Tom Berenger, Keith David, Forest Whitaker, Kevin Dillon, John C. McGinley Situs atau platform streaming : Prime Video (Indonesia), Google Play Movies

: Prime Video (Indonesia), Google Play Movies Tonton trailer: Platoon (1986)

Film Platoon adalah salah satu karya drama perang paling legendaris yang pernah dibuat, disutradarai oleh Oliver Stone yang mengambil inspirasi langsung dari pengalaman pribadinya sebagai veteran Perang Vietnam.

Karena latar belakang ini, filmnya terasa sangat autentik, keras, dan tanpa glorifikasi, bahkan sering disebut sebagai salah satu film anti-perang paling realistis sepanjang masa.

Ceritanya mengikuti Chris Taylor, seorang pemuda Amerika idealis yang secara sukarela mendaftar dan dikirim ke Vietnam pada periode 1967–1968.

Namun, alih-alih menemukan kehormatan, ia justru dihadapkan pada kekacauan moral dan brutalitas yang menghancurkan.

Konflik utama dalam film ini sangat kuat karena Taylor terjebak di antara dua sosok sersan yang menjadi simbol pertentangan moral, yaitu Sersan Elias yang penuh empati dan menjunjung kemanusiaan, serta Sersan Barnes yang dingin, brutal, dan tanpa belas kasihan.

Ketegangan antara dua figur ini bukan hanya konflik pribadi, tetapi juga mencerminkan perpecahan nilai di dalam pasukan itu sendiri.

Secara tematik, Platoon menggambarkan bagaimana perang menghancurkan kepolosan manusia, memaksa tentara muda menghadapi dilema moral ekstrem, dan bertahan hidup di tengah kegilaan lingkungan hutan Vietnam yang tanpa ampun.

Keunikan film ini terletak pada keberaniannya menampilkan sisi gelap tentara Amerika, termasuk tindakan kejahatan perang, sesuatu yang sangat jarang ditampilkan secara jujur dalam film Hollywood pada masa itu.

Hal inilah yang membuatnya kontroversial sekaligus sangat berpengaruh.

Performa Willem Dafoe sebagai Sersan Elias menjadi salah satu elemen paling ikonik dalam film ini.

Ia berperan sebagai pusat moral peleton, menghadirkan sosok yang tenang namun kuat secara emosional. Karakternya sering dipandang seperti figur “mesias” di tengah neraka perang.

Puncak aktingnya terlihat dalam adegan kematian yang sangat terkenal dalam sejarah sinema, yang hingga kini masih sering dibahas.

Berkat penampilannya yang luar biasa, Willem Dafoe mendapatkan nominasi Oscar untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Review IMDb oleh brown301: Platoon adalah film yang wajib ditonton bagi penggemar film perang. Film ini yang membuat Oliver Stone dikenal luas, dan dianggap oleh para veteran Vietnam sebagai salah satu yang paling realistis (ayah saya sendiri termasuk salah satunya). Namun, penting juga untuk memberi kredit pada pihak yang berjasa—sebagian besar kesuksesan film ini juga berkat penasihat militer Kapten Dale Dye, yang terlibat dalam banyak film perang hebat selama dua dekade terakhir. Pujian besar juga layak diberikan kepada Tom Berenger, yang penampilannya sebagai Sersan Barnes menjadi puncak kariernya (adegan di desa menjelang akhir film sangat brutal dan sesuai dengan karakternya). Dengan naskah yang kuat, akting yang hebat, dan sinematografi yang luar biasa, Platoon jelas merupakan film klasik sejati.

2. The Florida Project (2017)

The Florida Project (2017) (Foto: mubi)

: Drama Rating (IMDb) : 7.6/10

: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, Valeria Cotto, Christopher Rivera Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV

: Prime Video, Apple TV Tonton trailer: The Florida Project (2017)

The Florida Project adalah film drama independen karya Sean Baker yang menyajikan potret kehidupan masyarakat marjinal di Amerika Serikat dengan pendekatan yang unik dan menyentuh.

Film ini berfokus pada Moonee, seorang anak perempuan berusia enam tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, yang tinggal bersama ibunya, Halley, di sebuah motel murah bernama “Magic Castle” di Kissimmee, Florida.

Yang membuat film ini begitu kuat adalah kontras antara lokasi motel tersebut yang berada sangat dekat dengan Walt Disney World, simbol kebahagiaan dan dunia fantasi, dengan kenyataan pahit kehidupan kemiskinan yang dialami para penghuninya.

Sepanjang musim panas, Moonee dan teman-temannya menjalani petualangan kecil yang terasa polos dan menyenangkan, tetapi di balik itu, ibunya berjuang mati-matian mencari uang dengan cara-cara yang semakin putus asa demi menghindari kehilangan tempat tinggal.

Film ini menampilkan kombinasi aktor profesional dan pendatang baru, yang memberikan nuansa natural dan realistis.

Peran Willem Dafoe sebagai Bobby, manajer motel, menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Ia digambarkan sebagai sosok yang tegas namun sangat peduli, terutama terhadap anak-anak yang tinggal di sana.

Bobby menjadi figur ayah tidak resmi bagi Moonee, melindungi dan mengawasi mereka di tengah lingkungan yang penuh risiko.

Penampilan Willem Dafoe dipuji luas karena berhasil menyeimbangkan emosi antara frustrasi menghadapi penghuni motel yang bermasalah dan empati tulus terhadap kondisi mereka.

Perannya ini bahkan membawanya meraih berbagai nominasi penghargaan bergengsi, termasuk Academy Awards untuk Aktor Pendukung Terbaik.

Review IMDb oleh bstack-10969: Saya sangat menyukai akting dalam film ini. Alur cerita dan karakternya terasa meyakinkan, tetapi karakter utama hampir membuat saya berhenti menonton karena sikapnya yang “tidak peduli pada siapa pun”. Saya merasa kasihan pada anak-anaknya—sebagai seseorang yang juga pernah hidup dalam kesulitan, saya memahami kondisi tersebut. Namun, latar belakang karakter utama tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga membuat saya sulit bersimpati padanya. Secara keseluruhan, ini adalah film yang bagus.

3. Poor Things (2023)

Poor Things (2023) (Foto: imdb)

: Sci-Fi, Comedy, Drama, Romance Rating (IMDb) : 7.7/10

: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Jerrod Carmichael Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar, Apple TV+, Prime Video

: Disney+ Hotstar, Apple TV+, Prime Video Tonton trailer: Poor Things (2023)

Disutradarai oleh Yorgos Lanthimos, Poor Things adalah film yang unik, surealis, dan penuh keberanian dalam mengeksplorasi tema identitas, kebebasan, dan feminisme.

Film ini sering dianggap sebagai reinterpretasi modern dan feminis dari konsep Frankenstein.

Ceritanya mengikuti Bella Baxter (Emma Stone), seorang wanita yang dihidupkan kembali oleh ilmuwan eksentrik Dr. Godwin Baxter setelah melakukan bunuh diri.

Dalam eksperimen yang tidak biasa, otak Bella diganti dengan otak bayi yang ia kandung, sehingga menciptakan sosok wanita dewasa dengan pikiran polos seperti anak kecil.

Dari sini, perjalanan Bella menjadi eksplorasi besar tentang dunia, kebebasan, dan jati diri.

Film ini dikenal dengan gaya visual yang sangat artistik, absurd, sensual, serta dipenuhi humor gelap.

Tidak mengherankan jika film ini diklasifikasikan sebagai R (dewasa) karena konten eksplisitnya.

Peran Willem Dafoe sebagai Dr. Godwin Baxter sangat mencuri perhatian. Ia memerankan ilmuwan aneh dengan wajah cacat akibat eksperimen masa lalu, tetapi memiliki sisi lembut sebagai figur ayah bagi Bella.

Aktingnya menghadirkan keseimbangan antara keanehan, kehangatan, dan kedalaman emosional, menjadikannya salah satu elemen paling menarik dalam film yang penuh absurditas ini.

Review IMDb oleh kygian: Film ini mengeksplorasi kondisi perempuan dalam masyarakat melalui kisah seorang wanita yang hidup kembali. Semua pengalaman yang ia lalui merupakan metafora dari kehidupan nyata, membuat penonton merenungkan apa yang terjadi di sekitar kita. Emma Stone tampil luar biasa dalam perannya, sementara Willem Dafoe dan Mark Ruffalo menjadi pendukung yang sempurna. Dari sisi penyutradaraan, film ini ditampilkan dengan sangat brilian—menggabungkan komedi gelap (mengingatkan pada gaya Tim Burton) dengan adegan-adegan dramatis. Sinematografinya juga berubah sepanjang film, dengan berbagai sudut pandang yang menarik. Musiknya pun sangat tepat dan berhasil membangun suasana. Hasil akhirnya adalah film yang orisinal dan mampu menganalisis kondisi masa kini secara mendalam.

4. The English Patient (1996)

The English Patient (1996) (Foto: imdb)

: Drama, Romance, War Rating (IMDb) : 7.4/10

: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Colin Firth, Naveen Andrews Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The English Patient (1996)

Film epik ini merupakan salah satu drama romantis paling terkenal yang berhasil memenangkan 9 Academy Awards, termasuk Film Terbaik.

Berlatar akhir Perang Dunia II, kisahnya berpusat pada Hana, seorang perawat Kanada yang merawat pasien luka bakar parah di sebuah vila terpencil di Italia.

Pasien tersebut, yang dikenal sebagai “pasien Inggris”, perlahan mengungkap masa lalunya melalui kilas balik yang tragis.

Ia sebenarnya adalah seorang kartografer Hungaria bernama Count Laszlo de Almásy, yang terlibat dalam kisah cinta terlarang dengan Katharine Clifton, seorang wanita yang telah menikah.

Peran Willem Dafoe sebagai David Caravaggio memberikan dimensi berbeda dalam cerita.

Ia adalah mantan agen intelijen yang disiksa oleh Jerman dan datang dengan kecurigaan bahwa pasien tersebut adalah pengkhianat.

Karakternya menghadirkan ketegangan, dendam, sekaligus menjadi kunci dalam mengungkap misteri masa lalu.

Review IMDb oleh orionschwert: Terkadang saya benar-benar tidak mengerti dengan penilaian di IMDb. Saya menulis ulasan ini karena terkejut melihat film ini hanya mendapat rating 7,3—ini sangat tidak masuk akal. Sulit menemukan film lain yang diceritakan dengan lebih baik, digarap dengan lebih rapi, memiliki kisah cinta yang lebih dalam, serta aura yang begitu memikat. Memang, selera itu subjektif, tetapi film ini adalah mahakarya yang penuh keindahan dan drama, sehingga rasanya tidak pantas diberi nilai di bawah 8. Jika Anda tidak terlalu menyukainya = 8, jika Anda menyukainya = 9, dan jika Anda jatuh cinta pada keindahannya = 10. Sekarang, tontonlah film ini—Anda tidak akan menyesal jika menyukai kisah cinta dan film yang dibuat dengan indah.

5. The Lighthouse (2019)

The Lighthouse (2019) (Foto: imdb)

: Horror, Psychological Thriller Rating (IMDb) : 7.4/10

: Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman Situs atau platform streaming : Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies

: Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Lighthouse (2019)

Disutradarai oleh Robert Eggers, The Lighthouse adalah film horor psikologis yang sangat atmosferik, dengan visual hitam-putih yang khas dan narasi yang penuh simbolisme serta ambiguitas.

Berlatar di akhir abad ke-19 di wilayah New England, film ini menceritakan dua penjaga mercusuar, Willem Dafoe dan Robert Pattinson, yang terisolasi di pulau terpencil akibat badai.

Selama berminggu-minggu, mereka harus hidup bersama dalam kondisi ekstrem, yang perlahan memicu konflik, kebencian, halusinasi, dan paranoia.

Hubungan mereka yang awalnya profesional berubah menjadi penuh ketegangan hingga keduanya mulai kehilangan kewarasan.

Penampilan Willem Dafoe sebagai Thomas Wake benar-benar luar biasa. Ia menghadirkan karakter yang kompleksm keras, otoriter, namun juga rapuh secara psikologis.

Salah satu kekuatan utamanya adalah monolog panjang bergaya Shakespearean yang penuh emosi dan intensitas tinggi, yang menjadi highlight film ini.

Banyak kritikus menyebut penampilannya sebagai “powerhouse performance” karena kekuatan aktingnya yang mendominasi dan tak terlupakan.

Review IMDb oleh prberg2: Film ini dibuat dengan sangat baik. Aktingnya luar biasa dan benar-benar membawa saya ke tempat dan waktu yang berbeda. Dari segi teknis, film ini sangat rapi. Namun, pada akhirnya saya tidak sepenuhnya yakin apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan—meskipun mungkin memang itu yang diinginkan oleh sutradaranya. Terasa seperti kekacauan yang disengaja. Meski begitu, ini tetap film yang kuat.

6. To Live and Die in L.A. (1985)

To Live and Die in L.A. (1985) (Foto: imdb)

: Neo-Noir, Crime, Thriller Rating (IMDb) : 7.3/10

: William Petersen, Willem Dafoe, John Pankow, Debra Feuer, John Turturro, Darlanne Fluegel, Dean Stockwell Situs atau platform streaming : Prime Video (melalui MGM+)

: Prime Video (melalui MGM+) Tonton trailer: To Live and Die in L.A. (1985)

Film To Live and Die in L.A. adalah thriller neo-noir tahun 1985 yang disutradarai oleh William Friedkin, sineas legendaris di balik The French Connection.

Film ini diadaptasi dari novel karya Gerald Petievich, mantan agen U.S. Secret Service, sehingga nuansa investigasi dan dunia kriminalnya terasa autentik dan tajam.

Ceritanya berfokus pada Richard Chance, seorang agen Secret Service yang keras kepala, nekat, dan terobsesi menangkap Eric “Rick” Masters, seorang pemalsu uang yang sangat cerdas, elegan, namun juga kejam.

Obsesi Chance semakin menjadi setelah rekannya dibunuh oleh Masters tepat sebelum pensiun, memicu dendam pribadi yang membuatnya rela melanggar hukum dan prinsip moral yang seharusnya ia tegakkan.

Film ini dikenal karena atmosfer Los Angeles yang gelap namun stylish, adegan aksi yang intens, termasuk salah satu kejar-kejaran mobil paling ikonik dalam sejarah film, serta penggunaan soundtrack khas dari Wang Chung yang memperkuat nuansa era 80-an.

Peran Willem Dafoe sebagai Eric Masters dianggap sangat brilian dan ikonik. Ia menghadirkan sosok penjahat yang “dingin”, cerdas, artistik, manipulatif, dan sepenuhnya tanpa empati.

Karakternya bukan sekadar antagonis biasa, tetapi figur yang memikat sekaligus menakutkan.

Banyak kritikus menyebut ini sebagai salah satu penggambaran penjahat terbaik di era 80-an, bahkan menjadi titik penting dalam karier Willem Dafoe sebelum ia semakin dikenal luas lewat Platoon (1986).

Review IMDb oleh mm-39: Cerita dalam film ini sangat khas era 80-an dan sangat dipengaruhi oleh serial TV Miami Vice. Gaya visual, pakaian, musik, dan karakternya benar-benar mencerminkan periode tersebut. Penyutradaraannya memberikan nuansa yang stylish, di mana aksi, gaya, dan sisi gelap dunia kriminal berpadu dengan baik. Ceritanya memang bisa terasa cukup mudah ditebak, tetapi adanya plot twist serta tema “berhati-hatilah saat memburu monster agar tidak menjadi monster itu sendiri” memberikan sentuhan orisinal. Film ini juga memiliki adegan aksi yang luar biasa, termasuk kejar-kejaran mobil yang menegangkan—bahkan jika Anda pernah menonton Ronin, Anda bisa melihat inspirasinya dari sini. Secara keseluruhan, film ini memberikan sensasi terlibat dalam peristiwa yang bergerak cepat, berbahaya, dan penuh liku. Film ini menunjukkan bagaimana obsesi dapat mengubah hati seseorang. Tontonlah film ini—Anda akan menyukainya.

7. Mississippi Burning (1988)

Mississippi Burning (1988) (Foto: imdb)

: Crime, Drama, Thriller Rating (IMDb) : 7.8/10

: Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Michael Rooker Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Mississippi Burning (1988)

Mississippi Burning adalah film thriller kriminal-drama yang disutradarai oleh Alan Parker, terinspirasi dari peristiwa nyata pembunuhan tiga aktivis hak sipil, James Chaney, Andrew Goodman, dan Michael Schwerner, di Mississippi pada tahun 1964.

Film ini mengangkat isu rasisme yang mengakar kuat di Amerika Selatan melalui sudut pandang investigasi dua agen FBI fiksi, yaitu Rupert Anderson dan Alan Ward.

Keduanya dikirim ke sebuah kota kecil yang penuh kebencian rasial untuk menyelidiki hilangnya para aktivis tersebut.

Namun, mereka menghadapi tembok kebisuan dari warga lokal, intimidasi brutal dari Ku Klux Klan, serta aparat hukum setempat yang korup dan terlibat dalam kejahatan tersebut.

Suasana film sangat tegang, menggambarkan kekerasan rasial yang nyata dan berbahaya, sekaligus perjuangan menegakkan keadilan di tengah kondisi yang hampir mustahil.

Peran Willem Dafoe sebagai Agen Alan Ward sangat penting dan dipuji luas. Ia tampil sebagai agen muda yang idealis, disiplin, dan percaya pada prosedur hukum, menjadi kontras dengan karakter Gene Hackman yang lebih pragmatis dan keras.

Willem Dafoe berhasil menunjukkan konflik batin seorang agen yang harus menghadapi kenyataan pahit rasisme yang brutal, menguji keyakinannya terhadap sistem hukum.

Dinamika antara kedua karakter ini menjadi pusat kekuatan film, diperkuat oleh chemistry yang sangat solid.

Secara keseluruhan, film ini mendapat tujuh nominasi Oscar, yang sekaligus menegaskan kualitas akting dan penyutradaraannya.

Review IMDb oleh SmileysWorld: Film ini merupakan representasi yang baik—meskipun tidak sempurna—dari kondisi Amerika Selatan yang penuh gejolak pada tahun 1960-an. Penggambaran karakternya cukup kuat, meskipun terkadang terasa sedikit berlebihan. Gene Hackman kembali memberikan penampilan luar biasa, begitu juga dengan Willem Dafoe. Jajaran pemerannya sangat solid, meskipun pemilihan Gailard Sartain sebagai Sheriff Stuckey cukup mengejutkan mengingat reputasinya di film-film kurang bagus. Film ini diangkat dari kisah nyata, dan seperti yang kita tahu, kisah nyata tidak pernah bisa ditampilkan secara sempurna. Namun, film ini menyajikannya dengan sangat baik. Hasilnya adalah film yang menegangkan, membuat penonton terus berada di ujung kursi, dan sangat layak diapresiasi.

8. Togo (2019)

Togo (2019) (Foto: imdb)

: Adventure, Drama, History Rating (IMDb) : 7.9/10

: Willem Dafoe, Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Togo, Michael Gaston, Michael McElhatton Situs atau platform streaming : Disney+

: Disney+ Tonton trailer: Togo (2019)

Togo adalah film drama petualangan sejarah produksi Walt Disney Pictures yang mengangkat kisah nyata luar biasa dari salah satu anjing penarik kereta salju paling hebat dalam sejarah.

Berlatar tahun 1925, film ini menceritakan wabah difteri mematikan yang melanda kota terpencil Nome, Alaska.

Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan warga, terutama anak-anak, adalah mengirimkan serum anti-toksin dari Nenana yang berjarak lebih dari 600 mil dalam kondisi cuaca ekstrem.

Fokus cerita berada pada Leonhard Seppala, seorang musher (pelatih kereta anjing), dan anjing pemimpinnya, Togo.

Meski awalnya dianggap terlalu kecil, nakal, dan tidak layak, Seppala justru mempercayakan misi paling berbahaya kepada Togo.

Film ini secara khusus menyoroti bahwa dalam peristiwa bersejarah “Great Race of Mercy”, Togo-lah yang menempuh jarak terjauh dan paling berbahaya, berbeda dari narasi populer yang lebih menyoroti Balto.

Peran Willem Dafoe sebagai Seppala mendapat pujian tinggi karena sangat emosional dan menghangatkan hati.

Ia berhasil menggambarkan sosok yang awalnya kaku namun penuh kasih, terutama dalam hubungan mendalamnya dengan Togo.

Selain itu, akting fisik Willem Dafoe juga sangat menonjol, memperlihatkan ketahanan, dedikasi, dan perjuangan menghadapi alam yang ekstrem.

Perannya dianggap sebagai “jiwa” dari film ini, menjadikannya lebih dari sekadar kisah tentang anjing, tetapi tentang kepercayaan, kesetiaan, dan ikatan yang luar biasa antara manusia dan hewan.

Review IMDb oleh Cylac: Film ini benar-benar luar biasa, dengan cerita tentang anjing hebat bernama Togo. Saya menontonnya bersama putri saya yang berusia 11 tahun, dan kami berdua berusaha menahan air mata. Di akhir film, putri saya bahkan menangis karena sangat tersentuh. Ini adalah film yang benar-benar layak ditonton!

9. Spider-Man (2002)

Spider-Man (2002) (Foto: imdb)

: Action, Superhero, Adventure Rating (IMDb) : 7.4/10

: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris Situs atau platform streaming : CATCHPLAY+, Vidio, Google Play Movies

: CATCHPLAY+, Vidio, Google Play Movies Tonton trailer: Spider-Man (2002)

Disutradarai oleh Sam Raimi, Spider-Man (2002) merupakan salah satu film superhero paling berpengaruh yang membantu mendefinisikan era modern film komik.

Ceritanya mengikuti Peter Parker (Tobey Maguire), seorang siswa SMA yang canggung dan kutu buku, yang hidupnya berubah total setelah digigit laba-laba hasil rekayasa genetika, memberinya kekuatan super.

Setelah kematian tragis Paman Ben, Peter belajar bahwa “kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar”, dan memutuskan menggunakan kemampuannya untuk melindungi kota New York.

Namun, ia harus menghadapi musuh utamanya, Green Goblin, alter ego dari Norman Osborn.

Peran Willem Dafoe sebagai Norman Osborn/Green Goblin dianggap sebagai salah satu penampilan penjahat terbaik dalam sejarah film superhero.

Ia menampilkan dualitas kepribadian yang sangat kuat antara sosok ayah yang rapuh dan ilmuwan yang ambisius dengan alter ego yang gila, sadis, dan penuh kekacauan.

Salah satu adegan paling terkenal adalah adegan cermin, di mana ia berbicara dengan dirinya sendiri.

Penampilan Willem Dafoe begitu membekas hingga ia kembali memerankan karakter ini dalam Spider-Man: No Way Home (2021), membuktikan betapa ikoniknya peran tersebut sebagai Green Goblin.

Review IMDb oleh pratham048: Saat ini memang sudah banyak film Spider-Man, tetapi film ini memiliki tempat khusus di hati saya karena saya menontonnya saat masih kecil dan memiliki banyak kenangan dengannya. Ketika saya menontonnya kembali sekarang, film ini ternyata masih sangat bagus—baik dari segi akting, cerita, maupun efek visual (VFX dan CGI) yang sangat solid. Jika Anda belum menontonnya, Anda wajib mencobanya karena film ini benar-benar layak.

10. At Eternity's Gate (2018)

At Eternity's Gate (2018) (Foto: imdb)

: Biography, Drama Rating (IMDb) : 6.9/10

: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric Situs atau platform streaming : Netflix, Google Play Movies, Apple TV

: Netflix, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: At Eternity's Gate (2018)

At Eternity’s Gate adalah film drama biografi yang menggambarkan hari-hari terakhir kehidupan pelukis legendaris Vincent van Gogh.

Film ini tidak disajikan sebagai biografi konvensional, melainkan sebagai eksplorasi artistik dan filosofis tentang bagaimana Van Gogh melihat dunia, merasakan emosi, dan menciptakan karya-karyanya.

Fokus cerita berada pada periode produktif namun penuh penderitaan di Arles dan Auvers-sur-Oise, Prancis, di mana Van Gogh berjuang melawan penyakit mental, depresi, kesepian, serta hubungannya dengan sang saudara, Theo.

Film ini juga menampilkan interaksinya dengan pelukis lain seperti Paul Gauguin, sekaligus menggambarkan momen-momen kelam menjelang akhir hidupnya dengan pendekatan yang puitis dan reflektif.

Peran Willem Dafoe di film ini dianggap fenomenal dan termasuk salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Meskipun secara usia lebih tua dibanding Van Gogh saat meninggal, Willem Dafoe mampu menghadirkan intensitas emosional, kerapuhan, dan obsesi seorang seniman dengan sangat meyakinkan.

Aktingnya tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga sangat menyentuh secara emosional, seolah menghidupkan kembali sosok Van Gogh sebagai individu yang bermasalah namun visioner.

Penampilan ini membawa Willem Dafoe meraih Volpi Cup untuk Aktor Terbaik di Venice Film Festival serta nominasi Oscar.