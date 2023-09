Ini 5 Game RPG Android Pilihan dengan Gameplay Seru dan Menarik

RPG adalah singkatan dari role playing game yang dimana pemain berperan sebagai karakter utama di dalam game. Dengan kata lain, pemain memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran sesuai dengan narasi yang sudah dibuat.

Game RPG memberikan lima elemen yang menjadi daya tarik utama, yaitu kebebasan untuk meningkatkan level, memilih skill atau kekuatan, membeli peralatan, menyelesaikan quest, dan mengikuti alur cerita.

Elemen utama yang selalu ada di dalam game RPG Android ini adalah alur cerita fiksi klasik yang menarik. Tapi ini sudah tidak menjadi kewajiban sejak hadirnya genre game terbaru, Massively Multiplayer Online RPGs (MMORPGs).

Baik RPG dan MMORPGs memiliki gameplay yang sama. Hal yang membedakan keduanya adalah alur cerita yang dimana RPG menggunakan cerita klasik sedangkan MMORPGs menggunakan cerita fantasi atau Sci-Fi.

Dahulu game RPG hanya bisa dimainkan dari PlayStation, Nintendo, dan PC karena ukurannya yang sangat besar. Berkat perkembangan teknologi digital, sekarang semua orang bisa menikmati game RPG Android di smartphone.

Rekomendasi Game RPG Android Terbaik

Game RPG sudah ada sejak tahun 1974 dengan judul Dungeons & Dragons. Popularitas genre game yang satu ini semakin meningkat saat Final Fantasy (FF) rilis di tahun 1987.

Hingga saat ini masih banyak penggemar game RPG yang senantiasa menantikan video game RPG terbaru dengan cerita dan gameplay yang berbeda.

Jika anda berminat bermain game yang satu ini, berikut adalah 5 rekomendasi game RPG Android yang populer selain Final Fantasy dan World of Warcraft.

1. Pokémon Quest

Photo: Google Play Store

Generasi 80 sampai 90-an tentu mengenal game yang satu ini, Pokémon. Game ini pertama kali hadir di tahun 1996 dengan judul Pocket Monsters Red and Green di Jepang untuk platform GameBoy.

Setahun setelahnya, The Pokémon Company akhirnya merilis anime Pokémon yang jalan ceritanya masih terus berlanjut hingga saat ini.

Kisah dan karakter game ini memang sudah tua, tapi siapa yang menyangka jika sampai saat ini masih banyak penggemar Pokémon yang terus menantikan judul game terbaru?

Salah satu judul yang sempat populer adalah Pokémon Go yang menggunakan konsep AR (Augmented Reality) di tahun 2016. Dua tahun setelahnya Nintendo dan The Pokémon Company merilis Pokémon Quest untuk Android dan iOS.

Hebatnya, Pokémon Quest ini berhasil mendapat 7.5 juta unduh satu minggu setelah perilisan.

Secara visual, Pokémon Quest memiliki desain animasi yang hampir sama seperti Minecraft yang dimana semua karakternya berbentuk kotak yang disebut "Pokéxel".

Latar belakang game ini berada di Pulau Tumblecube. Para pemain memiliki tugas utama untuk menyelesaikan semua misi dan mengalahkan Pokémon liar.

Untuk bisa menyelesaikan misi dengan cepat, pemain diwajibkan untuk melatih dan memaksimalkan level Pokémon supaya bisa bertarung dengan Pokémon liar. Tentunya hal ini bisa dicapai melalui ekspedisi dan menemukan Pokémon jenis baru.

Pokémon Quest bisa dimainkan secara gratis yang bisa anda unduh di Google Play Store.

2. Genshin Impact

Photo: Epic Games

Game Genshin Impact hanya bisa dimainkan untuk pemain loyal dan berdedikasi tinggi saja atau tidak mudah bosan. Pasalnya, game ini memiliki banyak misi dan map yang sangat luas sehingga banyak daerah yang harus dijelajahi.

Namun game ini hanya bisa dimainkan pada smartphone gaming dengan spesifikasi sultan atau di atas 5 juta rupiah. Soalnya, Genshin Impact masuk sebagai kategori game berat dengan grafis yang sangat tinggi.

Sebenarnya bisa saja dimainkan di smartphone mid range, namun performanya tidak akan maksimal alias sering stutter.

Sama seperti game RPG pada umumnya, pemain diwajibkan untuk menjelajah seluruh map untuk bertarung dengan monster untuk mendapat EXP dan gold untuk membentuk tim yang kuat dan membeli peralatan.

Biar permainan semakin seru, anda bisa mengajak teman dekat atau komunitas Genshin Impact untuk bermain dan menjelajah map secara bersama-sama.

Cara ini sangat efektif untuk menaikkan level untuk pemain baru. Jika tidak, anda pasti akan tergoda untuk melakukan in-app purchase di dalam game. Maka dari itu, banyak orang yang menyebut game ini P2W (play to win).

Tapi jika sabar, anda bisa menyelesaikan semua misi-misinya tanpa mengeluarkan uang sepeserpun.

Genshin Impact bisa dimainkan di Android, iOs, dan PC secara gratis. Sebagai informasi, Genshin Impact mendapat predikat sebagai "#4 Top Grossing Adventure" di Google Play Store.

3. Eternium

Photo: Google Play Store

Eternium menjadi salah satu game RPG Android terbaik yang sudah diunduh sebanyak 10 juta dan mengantongi rating 4.8 di Google Play Store.

Berdasarkan klaim officialnya, Eternium adalah game action role-playing pertama yang benar-benar di desain untuk mobile devices.

Klaim tersebut ada benarnya, sebab game ini tidak memiliki banyak tombol skill untuk digunakan. Jadi pemain hanya perlu tapping dan swiping layar HP sambil rebahan saja. Game yang sangat sempurna untuk bermalas-malasan bukan?

Game ini mengisahkan sebuah perpecahan dunia yang disebabkan oleh Rogadam. Di awal permainan, anda diminta untuk memilih 1 warrior yang akan terus dimainkan, Mage, Warrior, atau Bounty Hunter. Setiap warrior memiliki senjata, skills dan abilities yang berbeda tentunya.

Selama permainan, anda akan disajikan banyak monster di setiap jalan dan hutan yang harus dimusnahkan. Setiap monster yang dimusnahkan anda akan mendapat EXP dan gold untuk menaikkan level karakter.

Level maksimal karakter game ini adalah 70 yang dimana kekuatannya menjadi tidak terbatas dan lebih stabil. Pada tahap ini anda bisa mengalahkan Rogadam dengan lebih mudah.

Game RPG klasik santai ini bisa dimainkan di Android, iOs, maupun PC secara gratis.

4. Sword Art Online VS

Photo: Google Play Store

Game yang satu ini diadaptasi dari sebuah novel ringan berjudul Sword Art Online yang ditulis oleh Kawahara di website resminya pada tahun 2002-2008.

Memiliki jalan cerita yang menarik, akhirnya A-1 Pictures diproduksi sebagai Anime pada Desember 2012 yang berjudul Sword Art Online.

Satu tahun kemudian, season kedua tayang di bulan Desember 2013 dengan judul Sword Art Online II dan season ketiga tayang pada April 2018 dengan judul Sword Art Online: Alicization.

Serial anime ini mendapatkan banyak ulasan positif, mulai dari alur cerita, animasi, musik, dan visual. Tercatat, Sword Art Online berhasil menjual 30 juta novel di seluruh dunia.

Game Sword Art Online pertama kali rilis di tahun 2013 untuk platform PlayStation Portable (PSP). Kesuksesan game ini terus berlanjut hingga akhirnya pada November 2022, Bandai Namco Entertainment merilis Sword Art Online Variant Showdown khusus untuk mobile platform.

Walaupun baru rilis tahun lalu, game ini sudah mendapat rating 4.4 dengan total download sebanyak 1 juta di Google Play Store.

Dalam game ini anda akan berperan sebagai Kirito yang sedang mempelajari tentang Cross Edge (sebuah game yang dirancang oleh anak SMA).

Kemudian dia mendengar rumor bahwa seseorang misterius kerap menyerang orang-orang dan menyebabkan mereka kehilangan sebagian ingatannya.

Akhirnya, Kirito dan teman-temannya sepakat untuk menginvestigasi orang tersebut dengan menggunakan Cross Edge.

5. Sky: Children of the Light

Photo: Nintendo

"The Most Heartwarming Video Game From THATGAMECOMPANY" - Pop Insider.

Pernyataan Pop Insider memang benar, game ini memiliki visual grafis dan musik yang sangat menenangkan. Satu hal yang patut dipertanyakan, apakah benar game ini "Heartwarming"?

Jika pernah menonton Anime Made in Abyss, visual dan musik yang indah seperti game ini akan mengingatkan kita kepada jalan cerita Made in Abyss yang jauh diluar prediksi banyak orang.

Tapi tenang saja, game yang satu ini memang benar-benar "Heartwarming" dan cocok sekali untuk menghilangkan rasa stress. Bahkan game ini juga mendapat predikat sebagai "iPhone Game of the Year 2019" juga.

Dalam permainan ini, Anda akan diajak berkeliling banyak daerah indah untuk menyelesaikan misi tertentu. Menariknya, Anda bisa mengajak teman atau pemain lain untuk menyelesaikan misi bersama.

Berdasarkan banyak ulasan dari beberapa pemain, hampir setiap misi dalam game ini sangat sulit untuk diselesaikan. Meskipun begitu, mereka tetap menikmati game ini karena visual dan musiknya yang menenangkan hati.

Tidak banyak yang bisa dibicarakan di dalam game ini karena setiap pemain memiliki makna yang berbeda setelah berhasil menyelesaikan game ini.

Jika penasaran dengan gameplay keseluruhan game ini, anda bisa download game ini secara gratis di Google Play Store.