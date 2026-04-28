Rekomendasi Hero Tank Tahun 2026, Apa Saja?

Peran tank dalam Mobile Legends tetap menjadi salah satu elemen penting dalam setiap pertandingan. Di tahun 2026, perkembangan meta membuat hero tank tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga memiliki peran besar dalam membuka serangan dan mengatur jalannya team fight.

Dengan kombinasi ketahanan dan kemampuan crowd control, tank yang tepat bisa menjadi penentu kemenangan.

Seiring perubahan meta, beberapa hero tank mulai lebih sering digunakan karena dinilai lebih efektif dalam berbagai situasi. Berikut rekomendasi hero tank di tahun 2026 yang layak untuk dipertimbangkan.

1 Fredrinn

Fredrinn masih menjadi salah satu tank yang sering digunakan karena keseimbangan antara ketahanan dan damage. Kemampuannya dalam menyerap damage sekaligus membalas serangan membuatnya sulit dijatuhkan. Selain itu, Fredrinn juga fleksibel karena bisa dimainkan di lebih dari satu role.

2 Akai

Akai tetap menjadi pilihan yang stabil berkat kemampuan crowd control yang dimilikinya. Skill ultimate yang bisa mengunci dan mengganggu pergerakan lawan membuatnya sangat efektif dalam team fight. Perannya sebagai pembuka war juga cukup konsisten.

3 Baxia

Baxia dikenal sebagai tank dengan mobilitas tinggi dan ketahanan yang baik. Ia mampu bergerak cepat untuk membantu tim di berbagai area. Selain itu, kemampuannya dalam mengurangi efek regenerasi membuatnya efektif menghadapi hero dengan sustain tinggi.

4 Minotaur

Minotaur kembali populer karena kemampuan heal dan sustain yang dimilikinya. Dalam kondisi yang tepat, ia bisa menjadi pelindung sekaligus pendukung tim saat team fight berlangsung. Skill crowd control yang dimiliki juga cukup membantu dalam mengatur jalannya pertarungan.

5 Tigreal

Tigreal tetap menjadi salah satu tank klasik yang masih relevan hingga sekarang. Kombinasi skill yang dimiliki membuatnya mampu mengumpulkan lawan dalam satu area. Hal ini sangat membantu tim dalam melakukan serangan lanjutan.

6 Atlas

Atlas dikenal dengan kemampuan inisiasi yang kuat. Skill ultimate yang dimilikinya bisa menjadi pembuka war yang efektif jika digunakan dengan timing yang tepat. Dalam team fight, Atlas sering menjadi kunci untuk menciptakan momen penting.

7 Khufra

Khufra menjadi pilihan yang cukup efektif untuk menghadapi hero dengan mobilitas tinggi. Skill yang dimiliki mampu menghentikan pergerakan lawan sekaligus memberikan efek crowd control. Kehadirannya sangat membantu dalam menjaga keseimbangan permainan.

Pemilihan hero tank yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan tim dan situasi pertandingan. Tidak hanya soal ketahanan, tetapi juga kemampuan untuk membaca permainan dan menentukan waktu yang tepat untuk masuk ke dalam pertarungan.

Selain itu, persiapan dalam game juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Memiliki akses ke berbagai hero dan item dapat membantu meningkatkan performa saat bermain.

Dengan pilihan hero yang semakin beragam di tahun 2026, peran tank tetap tidak tergantikan dalam setiap pertandingan.