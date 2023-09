10 HP Gaming 4 Jutaan dengan Spek Terbaik di 2023

Ada begitu banyak pilihan HP gaming 4 jutaan dari berbagai merek ternama yang bisa ditemukan di marketplace online, namun tidak semua HP dapat memainkan game yang berat seperti Genshin Impact.

Genshin Impact menjadi salah satu acuan para pecinta game dalam menentukan kualitas smartphone gaming yang canggih.

Selain karena termasuk game berat, Genshin Impact memiliki jumlah pemain yang sangat banyak, yakni 60 juta atau setara dua kali lipat penduduk Jawa Tengah.

Maka dari itu dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan 7 rekomendasi HP gaming 4 jutaan yang memiliki spesifikasi mumpuni untuk bermain Genshin Impact dan game berat lainnya.

Rekomendasi HP Gaming 4 Jutaan, dijamin Semua Game Rata Kanan!

Jangan langsung tergiur promo dan rayuan sales marketing, ini 7 rekomendasi HP gaming 4 jutaan yang benar-benar value for money.

1. realme 9 Pro+

realme 9 Pro+. Photo: Beauty Journal

Rekomendasi HP gaming 4 jutaan yang pertama adalah Realme 9 Pro+ yang memiliki desain yang sangat unik.

Pasalnya, smartphone ini memiliki fitur yang bernama Light Shift yang dapat merubah warna bagian belakang HP ini saat terkena paparan sinar matahari.

Dimensi HP ini adalah 164.3 x 75.6 x 8.5 mm dengan bobot 195 gram. Sebagai bayangan untuk anda, dimensi dan bobot HP ini tidak terlalu besar dan berat.

Bisa dibilang sangat nyaman untuk digenggam dalam waktu lama saat bermain game.

Chipset yang digunakan pada HP ini menggunakan SoC Snapdragon 695 yang baru saja rilis di Indonesia. Chipset ini termasuk kategori kelas menengah dengan performa yang cukup bagus untuk gaming.

Berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh Jagat Review, game populer seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends dapat dimainkan dengan lancar pada setelan grafis tertinggi.

Sedangkan untuk game berat seperti Genshin Impact masih bisa dimainkan pada setelah grafis terendah, yakni 60 FPS. Rata-rata frame rate yang dihasilkan berkisar 33-42 FPS saat karakter berjalan dan 29-38 FPS saat pertarungan.

Untuk masalah frame drop masih ada dan tergolong wajar. Meskipun begitu, realme 9 Pro+ masih terbilang stabil dan tidak menimbulkan efek panas walaupun dipakai bermain Genshin Impact selama kurang lebih satu jam.

HP realme 9 Pro+ dijual di harga Rp4.999.000-an di marketplace online kesayangan anda.

2. realme 10 Pro 5G

realme 10 Pro 5G. Photo: YouTube IMTEKNO

Berikutnya ada realme 10 Pro 5G yang merupakan smartphone pembaruan dari model sebelumnya, yakni realme 9 Pro.

Salah satu pembaharuan yang terjadi di model ini ada di bagian bezel-nya yang berukuran 1 mm saja. Realme memang sengaja mengubah dimensi bezel HP ini supaya pengguna bisa melihat tampilan layar dengan puas.

Realme 10 Pro 5G memiliki dimensi 163,7 x 74,2 x 8,1 mm dengan bobot 190 gram dengan layar sebesar 6,72 inci. Sedangkan untuk chipset, HP ini menggunakan SoC yang sama dengan realme 9 Pro, yakni Snapdragon 695.

Sederhananya, chipset ini mampu menjalankan banyak game populer seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, sampai Genshin Impact dengan grafis standar.

Biar semakin puas bermain game, HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5.000 mAh. Berdasarkan pengujian GSM Arena, realme 10 Pro 5G akan tetap menyala selama 1,5 sampai 2 hari untuk pemakaian normal.

Menariknya, realme 10 Pro 5G ini sudah didukung dengan teknologi fast charging 33W. Berdasarkan ulasan YouTuber teknologi, waktu untuk mengecas HP ini dari 0 persen sampai penuh hanya berkisar 1 jam 12 menit saja.

Untuk masalah kamera, HP ini memiliki kamera utama dengan resolusi 108 MP, f/1.8, dan lensa depth 2 MP, f/2.4. Jadi HP ini sangat cocok sekali untuk anda yang hobi bermain game dan foto.

Smartphone Realme 10 Pro 5G bisa anda dapatkan dengan harga Rp4.399.000-an untuk 8+8/128GB atau Rp4.799.000 untuk 8+8/256GB.

3. OPPO Reno8 T 4G

OPPO Reno8 T 4G. Photo: YouTube Gadgetin

OPPO Reno8 T 4G yang baru saja rilis pada September 2022 silam ini masuk sebagai smartphone mid-range dengan spesifikasi smartphone flagship atau sultan.

Selain dapat digunakan untuk gaming, smartphone ini juga bisa diandalkan untuk penggunaan foto-foto dan pekerjaan sehari-hari.

Pasalnya, HP ini memiliki kamera utama 64 MP dengan sensor Sony IMX, kamera bokeh 2 MP, dan kamera makro 2MP.

OPPO Reno8 T 4G menggunakan chipset Helio G99 dengan konfigurasi delapan inti prosesor yang mencakup klaster high performance.

Di dalam chipset ini terdapat dua unit Cortex A7 dengan kekuatan 2.2 GHz sehingga HP ini memiliki performa gaming yang mumpuni.

Berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh Gadgetin, smartphone ini mampu menjalankan game Genshin Impact dengan lancar.

Namun pengaturan grafisnya harus di bagian rendah atau Lowest. Untuk rata-rata frame rate yang dihasilkan berkisar 45 FPS, cukup halus dan mulus untuk HP gaming 4 jutaan.

OPPO Reno8 T 4G tersedia dalam 8/256GB di harga Rp 4.899.000-an di martketplace online.

4. OPPO Reno7 Z 5G

OPPO Reno7 Z 5G. Photo: Pinoy Techno Guide

OPPO Reno7 Z 5G menjadi smartphone mid range yang memiliki desain bodi yang sangat memukau berkat fitur Dual Orbit Lights yang mengelilingi panel lensa belakang.

Cahaya lampu ini akan menyala saat smartphone menerima notifikasi atau saat sedang mengisi baterai.

Tidak perlu khawatir akan boros daya karena lampu notifikasi hanya memakan 1 persen kapasitas baterai, meskipun dalam kondisi menyala selama 2 jam.

Untuk kualitas layar HP, OPPO Reno7 Z 5G sudah menggunakan panel OLED ukuran 6,43 inci dengan resolusi Full HD+.

Hal yang patut disayangkan dari smartphone ini hanya terletak di kapasitas baterainya sebesar 4.500 mAh.

Untuk masalah performa dan kinerja saat bermain game, HP ini dapat menjalankan banyak game populer seperti Mobile Legends.

Namun untuk game berat seperti Genshin Impact, PUBG Mobile, dan Call of Duty, kinerja HP ini terbilang pas-pasan atau biasa saja.

Bukan tanpa alasan, HP ini masih menggunakan chipset Snapdragon 695 yang bisa dikatakan biasa saja untuk bermain gim.

Tapi jika anda memang mencari smartphone yang dapat menunjang mobilitas dan kebutuhan entertainment, performa HP OPPO Reno7 Z 5G masih bisa diandalkan.

OPPO Reno7 Z 5G 8/128GB hadir dalam 2 varian warna, Cosmic Black dan Rainbow Spectrum di harga Rp4.299.000.

5. Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G. Photo: mi.co.id

Setelah penantian panjang, akhirnya Redmi Note 12 Pro 5G dirilis secara resmi di Indonesia pada 30 Maret 2023 kemarin.

HP Redmi memang dikenal sebagai smartphone dengan nilai dan kualitas yang baik atau value for money.

Bagaimana tidak? HP gaming 4 jutaan yang dirilis oleh Redmi ini menghadirkan spesifikasi yang tidak kalah bagusnya dengan smartphone flagship.

Pertama, Redmi Note 12 Pro 5G sudah dibekali chipset Dimensity 1080 yang merupakan SoC terbaru di akhir tahun 2022. SoC ini juga disematkan pada smartphone merek lain seperti Infinix Note 5G 2023.

Performa SoC semakin canggih dengan hadirnya delapan inti prosesor yang dibagi menjadi dua klaster, high performance dengan dua unit Cortex A78 dan power 2.6 GHz dan efisiensi daya dengan enam inti cortex A55 dan clock speed 2.0 GHz.

Melihat dari performa SoC diatas, Redmi Note 12 Pro 5G mampu menjalankan game berat seperti Genshin Impact.

Namun untuk setting grafis tetap di bagian rendah atau Lowest supaya frame rate yang dihasilkan tetap stabil di angka 30-40 FPS.

Kedua, HP mid-range ini sudah menunjang konektivitas 5G dan Wi-Fi 6. Fitur terbaru yang hampir tidak dimiliki oleh smartphone mid-range pada umumnya.

Jadi buat anda yang ingin beli smartphone untuk jangka panjang, HP ini bisa masuk dalam daftar wishlist.

Ketiga, kamera utama pada Redmi NOte 12 Pro 5G sudah menggunakan sensor flagship Sony IMX 766 dengan resolusi 50 MP.

Sebagai informasi, spesifikasi lensa kamera HP ini serupa dengan HP flagship lainnya seperti Xiaomi 13 Lite, ASUS ROG Phone 6D, dan Huawei Mate 50 Pro.

Harga Redmi Note 12 Pro 5G dibanderol Rp4.499.000 dengan dua pilihan warna Midnight Black dan Sky Blue.

HP mid range ini sangat cocok untuk yang mencari HP murah dengan spesifikasi dewa yang setara smartphone flagship.

6. Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite. Photo: Android Central

Xiaomi 12 Lite merupakan versi termurah dari versi Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro.

Dengan kata lain, HP ini diperuntukkan untuk mereka yang menyukai desain dan fitur yang ada di Xiaomi 12 tapi dihadirkan dalam spesifikasi yang sedikit lebih rendah.

Walau menjadi versi termurah, Xiaomi 12 Lite masuk sebagai salah satu smartphone mid-range yang paling banyak dicari oleh pecinta gadget.

Sebab, HP ini memiliki tiga varian warna Pink, Black, dan Green yang membuat smartphone ini terlihat lebih menarik.

HP Ini memiliki bobot yang sangat ringan, hanya berkisar 173 gram dengan dimensi 159,3 x 73,7 x 7,29 mm.

Ukurannya yang slim dan ringan sangat memudahkan penggunanya untuk menyimpan HP ini di kantong celana atau di dalam tas atau dompet khusus.

Xiaomi 12 Lite memiliki layar sebesar 6,55 inci yang sudah menggunakan AMOLED resolusi FHD+ 1080 x 2400 piksel.

Kemewahan HP ini semakin memukau saat dengan tampilan grafisnya yang lembut berkat refresh rate hingga 120 Hz.

Untuk chipset, Xiaomi 12 Lite menggunakan SoC Snapdragon 778G yang disebut-sebut sebagai chipset yang memiliki performa tinggi berkat adanya core berbasis Cortex A78 yang memiliki mikroarsitektur yang serupa dengan chipset flagship Snapdragon 888.

Bisa dipastikan bahwa HP ini sangat tangguh dan mampu menjalankan banyak game berat, kebutuhan entertainment dan multitasking untuk menunjang mobilitas pengguna.

Dari segi kamera, versi Xiaomi 12 termurah ini sudah menggunakan sensor kamera Samsung ISOCELL HM2 dengan resolusi 108 MP.

Kapan lagi smartphone mid range punya lensa kamera seperti HP sultan?

Xiaomi 12 Lite menjadi smartphone andalan para gamers dan penikmat fotografi yang memiliki dana terbatas. Berdasarkan toko official Xiaomi, harga Xiaomi 12 Lite dibanderol Rp4.800.000-an.

7. Infinix Zero X Pro

Infinix Zero X Pro. Photo: infinixmobilitys.com

Rekomendasi HP gaming 4 jutaan yang terakhir ada Infinix Zero X Pro. Bisa dikatakan, seri X merupakan versi smartphone Premium yang dimiliki oleh Infinix tapi dengan spesifikasi dan harga yang lebih menarik.

Infinix Zero X memiliki tiga versi, yakni Infinix Zero X Neo, Infinix Zero X Reguler, dan Infinix Zero X Pro. Kebetulan versi Pro merupakan versi termahal dan terbagus dari seri Zero X di harga 4.6 jutaan saja.

Salah satu spesifikasi terunggul HP ini terletak di bagian lensa kamera utama dengan resolusi 108 MP, kamera periskop 8MP, dan kamera makro 8 MP.

Bisa dikatakan semua lensa kamera yang disematkan pada HP ini sangat berfungsi atau tidak ada satupun lensa yang mubazir (tidak dipakai) seperti kamera makro.

Dari performa, HP ini hadir dengan MediaTek Helio G95 yang umum digunakan pada HP mid range seperti Realme 8 dan Realme Narzo.

Biar semakin canggih, HP ini sudah dikemas dalam kemasan 8GB dengan memori internal yang tersedia dalam dua pilihan, 128GB dan 256 GB.

Untuk masalah gaming berat? Kabar bagus untuk pemain Genshin Impact. HP ini dapat dijalankan dengan sangat lancar di pengaturan Highest atau 60 FPS.

Untuk beberapa momen, anda mungkin akan melihat stutter saat bermain, namun hal ini hampir jarang terjadi.

Dua hal yang disayangkan pada HP ini adalah belum mendukung konektivitas 5G dan tidak memiliki fitur NFC.

Namun jika merasa kedua fitur ini masih tidak dibutuhkan dan sangat tertarik memiliki HP ini, anda bisa membelinya di marketplace online di harga Rp4.600.000-an.

.

.

Baca berita dan artikel menarik lain Inilah.com di Google News.