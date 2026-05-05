20 Lagu Motivasi Hidup yang Bisa Bangkitkan Semangat di Saat Terpuruk

Ada banyak cara untuk menikmati musik, mulai dari menikmati alunan melodi dari instrumen, nuansa, atau bisa juga mendalami lirik yang diciptakan oleh pembuatnya.

Menikmati musik dari sisi lirik bisa membuat para pendengarnya terbawa suasana, entah itu perasaan sedih, galau, atau bahagia.

Beruntung tidak semua lagu mengambil tema percintaan, ada musisi yang menulis lirik lagu dengan tema positif yang dapat membangkitkan semangat dan motivasi.

Dengan lirik yang membawa pesan tentang perjuangan, mimpi, hingga keberanian, lagu-lagu tersebut tidak hanya bisa menjadi penyemangat untuk terus melangkah, tetapi juga bisa menjadi teman yang dapat merepresentasikan perasaannya.

Lagu Indonesia yang Membangkitkan Semangat dan Memotivasi Hidup

Ada banyak lagu-lagu bertema positif yang dibuat dan dinyanyikan oleh musisi tanah air yang bisa dinikmati dalam kondisi galau atau di waktu senggang. Berikut beberapa rekomendasinya:

1. Laskar Pelangi - Nidji

Lagu OST Laskar Pelangi menceritakan kisah yang berhubungan dengan alur cerita utamanya, yaitu mimpi, perjuangan, dan keberanian dalam menghadapi keterbatasan.

“Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia.”

2. Manusia Kuat - Tulus

Lagi dengan nuansa tenang dan lirik dewasa dari Tulus yang satu ini menceritakan seseorang yang sebenarnya lelah dan rapuh, tetapi terpaksa bertahan karena keadaan.

“Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.”

3. Bebas - Iwa K

Lagu Bebas dari Iwa K yang satu ini punya nuansa yang penuh energi. Lagu ini bisa membangkitkan semangat untuk menjalani hidup dengan bebas dan penuh keberanian.

“Bebas lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku”

4. Bahagia - GAC

Lagu positif ini mengingatkan bahwa meski setiap orang punya masalah, kita harus terus melangkah hingga akhirnya menemukan kekuatan untuk melewatinya.

“Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu hadapi esok pagi”

5. Mengejar Matahari - Ari Lasso

Menceritakan tentang seseorang yang terus berjuang mengejar cita-cita walau jalannya berat.

“Selamanya kita tak akan berhenti mengejar matahari”

6. Melompat Lebih Tinggi - Sheila On 7

Lagu yang populer di tahun 2000-an yang satu ini membawa tema tentang keberanian dan dukungan kepada seseorang untuk berani keluar dari zona nyaman dan menjadi pribadi yang lebih baik.

“Kupetik bintang untuk kau simpan cahayanya tenang berikan kau perlindungan”

7. Beraksi - Kotak

Dengan tempo musiknya yang cepat, Beraksi dari Kotak mengajak semua para pendengarnya untuk keluar dari zona nyaman dan beraksi.

“Jika kau merasakan kesepian, datang kemari, kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi”

8. Jangan Menyerah - D’Masiv

Lagu ini khusus untuk mereka yang berada di fase merasa gagal atau putus asa. Dengan alunan musik yang pelan, lagu ini mengingatkan kita semua untuk terus berjuang menghadapi semua masalah.

“Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik”

9. Pesawat Kertas 365 Hari (365 Nichi no Kamihikouki) - JKT48

Dibawakan dengan alunan musik yang tenang, Pesawat Kertas 365 Hari dari JKT48, mengingatkan semua orang bahwa hidup bukan soal kecepatan, tetapi bagaimana kita terus melangkah sesuai kemampuan.

“Hidup bagaikan pesawat kertas terbang dan pergi membawa impian, sekuat tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang, jangan bandingkan jarak terbangnya tapi bagaimana dan apa yang dilalui”

10. Selamat Pagi - RAN

Lagu ini bisa bikin emosi naik karena nuansa lagunya yang sangat positif dan mengingatkan para pendengarnya untuk selalu memulai hari dengan optimis.

“Tersenyum, menyambut datangnya pagi ini”

Lagu Barat yang Bisa Membangkitkan Semangat

Berikut adalah beberapa rekomendasi lagu barat yang tidak hanya menampilkan suasana energik, tetapi juga bisa membangkitkan semangat, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuat suasana hati menjadi lebih positif:

1. Can’t Stop the Feeling! - Justin Timberlake

Lagu yang sangat cocok didengar karena bisa membangkitkan emosi positif dan bertema kebahagiaan.

“I got that sunshine in my pocket, got that good song in my feet”

2. Hall of Fame - The Script

Lagu ini membangkitkan kepercayaan bahwa siapapun bisa menjadi hebat, asal mau bertanding dengan diri sendiri dan mengejar mimpinya.

“Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong bangin' on your chest, you can beat the world, you can win the war”

3. Don’t Stop Me Now - Queen

Lagu dengan tempo cepat yang bisa meningkatkan emosi dan suasana hati dalam kondisi terbaik.

“I'm burning through the sky, yeah, two hundred degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit”

4. Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars

Uptown Funk sangat cocok sekali didengar di saat terpuruk karena suasananya bisa meningkatkan emosi dan percaya diri.

“Don't believe me, just watch”

5. Roar - Katy Perry

Lagu tentang menemukan kembali kekuatan setelah sempat terpuruk karena keadaan.

"I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire."

6. Empire State of Mind - Jay-Z ft. Alicia Keys

Lagu ini menampilkan kota besar dan megah New York dan mengingatkan pendengarnya bahwa dengan ambisi besar, mereka bisa berada di sana dan meraih kesuksesan.

“In New York, concrete jungle where dreams are made of there's nothin' you can't do”

7. Firework - Katy Perry

Mengingatkan bahwa setiap orang punya bakat yang unik dan bisa “meledak” menjadi sesuatu yang hebat.

"You just gotta ignite the light and let it shine."

8. Run the World (Girls) - Beyonce

Lagu dengan lirik yang ditulis untuk membangkitkan semangat dan kepercayaan diri untuk wanita bahwa mereka juga bisa memimpin dan mendominasi dunia.

“Who run the world? Girls!”

9. Fighter - Christina Aguilera

Lirik yang membawa motivasi dan semangat bahwa kita bisa mengubah pengalaman buruk atau kritik menjadi penyemangat untuk menjadi lebih kuat.

“Makes me that much stronger, makes me work a little bit harder, makes me that much wiser, so thanks for making me a fighter”

10. Stronger (What Doesn’t Kill You) - Kelly Clarkson

Lagu yang penuh energik dari Kelly Clarkson yang mengingatkan semua orang bahwa kita harus siap menghadapi kegagalan dan menjadi lebih kuat.