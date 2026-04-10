17 Serial Original Netflix Terbaik Rating Tinggi di Rotten Tomatoes & IMDb yang Tidak Boleh Dilewatkan!

Serial original Netflix adalah konten film maupun serial televisi yang diproduksi, dipesan, atau didistribusikan secara eksklusif oleh Netflix.

Artinya, tayangan ini tidak tersedia di platform streaming lain karena Netflix memegang hak siar eksklusifnya.

Konten ini bisa berupa produksi yang dibuat langsung oleh Netflix maupun hasil kerja sama dengan berbagai rumah produksi, dan mencakup beragam jenis seperti dokumenter, acara spesial, hingga animasi.

Untuk menjaga kualitasnya, Netflix bahkan menginvestasikan miliaran dolar demi menghadirkan produksi dengan standar setara film layar lebar.

Salah satu keunggulan lainnya adalah sistem rilis global secara serentak, yang membuat serial-serial ini bisa langsung populer di berbagai negara dalam waktu yang sama.

Bagi Anda yang mencari tontonan seru dan berkualitas, rekomendasi serial original Netflix dengan rating tinggi menjadi pilihan tepat karena menawarkan cerita menarik, karakter kuat, dan pengalaman menonton yang berkesan.

Rekomendasi Serial Original Netflix Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi serial original Netflix terbaik dengan rating tinggi yang menawarkan cerita seru, kualitas produksi luar biasa, serta akting yang memukau, dan tentunya wajib Anda tonton:

1. The Dinosaurs (2026)

Genre : Dokumenter, Sejarah Alam

: Dokumenter, Sejarah Alam Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Rotten Rating : 100% Avg. Tomatometer

: 100% Avg. Tomatometer Pemain : Morgan Freeman (Narator), Steven Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey, Keith Scholey, Alastair Fothergill

: Morgan Freeman (Narator), Steven Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey, Keith Scholey, Alastair Fothergill Situs atau platform streaming : Netflix

The Dinosaurs adalah serial dokumenter orisinal Netflix yang sangat dinantikan dan resmi dirilis pada 6 Maret 2026.

Serial ini merupakan proyek besar yang diproduseri oleh Steven Spielberg melalui Amblin Entertainment, bekerja sama dengan Silverback Films, studio di balik dokumenter terkenal seperti Our Planet dan Life on Our Planet.

Dokumenter ini terdiri dari empat episode yang mengeksplorasi perjalanan panjang dinosaurus selama 165 juta tahun di Bumi, dimulai dari kemunculan mereka di periode Trias, berkembang melalui berbagai fase evolusi, hingga akhirnya punah dalam peristiwa Cretaceous-Paleogene.

Pendekatan yang digunakan sangat modern dan ambisius, memanfaatkan teknologi CGI mutakhir untuk menghidupkan kembali berbagai spesies dinosaurus dengan tingkat detail yang sangat tinggi, berdasarkan riset paleontologi terbaru.

Narasi dalam serial ini tidak hanya berfokus pada fakta ilmiah, tetapi juga menggali kehidupan dinosaurus secara lebih emosional, mulai dari siklus hidup, perilaku sosial, hingga interaksi mereka dengan lingkungan.

Kekuatan utama serial ini juga terletak pada narasi yang dibawakan oleh Morgan Freeman, yang kembali menghadirkan suara khasnya yang dalam dan penuh wibawa, memberikan dimensi emosional yang kuat pada setiap cerita.

Secara keseluruhan, visualnya dinilai setara dengan film blockbuster Hollywood karena mampu menghidupkan ekosistem prasejarah dengan sangat realistis.

Meski begitu, beberapa kritikus merasa alur penceritaannya terkadang melompat terlalu cepat.

Terlepas dari itu, serial ini tetap dianggap sebagai salah satu dokumenter alam terbaik dan menjadi tontonan wajib bagi Anda penggemar dinosaurus maupun pecinta dokumenter berkualitas tinggi.

Review IMDb oleh johnnybravoctk:

Lupakan Fallout dan Stranger Things. Saya ingin lebih banyak acara seperti ini. Dan meskipun saya sangat menyukai Prehistoric Planet, acaranya lompat-lompat di timeline dinosaurus tanpa alasan yang jelas (kecuali musim terbaru yang setidaknya fokus pada Zaman Es). Saya suka bagaimana acara ini melacak seluruh timeline dari awal sampai akhir dinosaurus, mungkin untuk pertama kalinya yang saya ingat. Saya berharap, seperti orang lain, ada lebih banyak episode untuk menampilkan lebih banyak dinosaurus, tapi saya akan mengambil apa yang ada. Saya melihat acara ini adalah yang paling banyak ditonton di dunia saat ini, jadi saya berharap ada musim kedua!

2. Adolescence (2025)

Genre : Drama, Thriller Psikologis

: Drama, Thriller Psikologis Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Rotten Rating : 97% Avg. Tomatometer

: 97% Avg. Tomatometer Pemain : Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty, Christine Tremarco

: Owen Cooper, Stephen Graham, Erin Doherty, Christine Tremarco Situs atau platform streaming : Netflix

Adolescence adalah serial mini orisinal Netflix asal Inggris bergenre drama thriller psikologis yang langsung menarik perhatian luas dan mendapatkan pujian kritis yang sangat tinggi, terutama karena pendekatan teknisnya yang berani serta kualitas akting para pemainnya yang luar biasa.

Serial ini hanya terdiri dari empat episode, namun mampu menyajikan cerita yang sangat padat, intens, dan emosional.

Cerita berpusat pada Jamie Miller, seorang anak sekolah berusia 13 tahun yang tampak biasa saja, namun hidupnya berubah drastis ketika ia tiba-tiba ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap teman sekolahnya, Katie.

Dari titik inilah, serial ini berkembang menjadi eksplorasi mendalam mengenai sisi gelap kehidupan remaja, termasuk tekanan sosial yang mereka hadapi, pengaruh lingkungan, serta dampak besar media sosial terhadap pola pikir generasi muda.

Serial ini juga secara berani menyinggung isu sensitif seperti budaya incel dan misogini yang mulai meresap dalam cara pandang sebagian anak muda.

Salah satu aspek paling menonjol dari Adolescence adalah teknik pengambilan gambarnya yang unik, di mana setiap episode difilmkan dalam satu kali pengambilan tanpa potongan (long take atau one-shot).

Teknik ini menciptakan pengalaman menonton yang sangat imersif, seolah-olah penonton berada langsung di dalam ruang interogasi, rumah keluarga, atau situasi emosional yang dialami para karakter.

Ketegangan terasa sangat nyata dan terus terjaga dari awal hingga akhir, membuat penonton sulit untuk berpaling.

Dari sisi cerita, ending serial ini memberikan penegasan yang kuat ketika Jamie akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tersebut, sekaligus mengonfirmasi bukti rekaman CCTV yang telah ditampilkan sejak awal.

Momen ini menjadi klimaks emosional yang memperkuat keseluruhan narasi yang sudah dibangun secara perlahan namun pasti.

Penampilan para pemain juga menjadi kekuatan utama, terutama Owen Cooper yang memerankan Jamie Miller dengan sangat meyakinkan hingga berhasil memenangkan Emmy Awards 2025 sebagai aktor pendukung terbaik, menjadikannya aktor termuda yang pernah meraih penghargaan tersebut.

Stephen Graham, yang juga merupakan salah satu kreator serial ini, tampil kuat sebagai Eddie Miller, ayah Jamie yang harus menghadapi kenyataan pahit tentang anaknya.

Sementara itu, Erin Doherty sebagai psikolog anak dan Christine Tremarco sebagai ibu Jamie turut memberikan performa emosional yang mendalam.

Review IMDb oleh pyswrg:

Penampilan luar biasa dari seorang pendatang baru. Setiap episode menggunakan satu kali pengambilan gambar yang berkelanjutan, dan dia mampu mengimbangi itu selama lebih dari 50 menit per episode. Owen Cooper adalah seorang jenius. Owen Cooper adalah bintang baru dari Adolescence, sebuah drama menegangkan yang menampilkan Stephen Graham. Remaja berusia 15 tahun dari Manchester ini tampil perdana sebagai Jamie Miller, seorang anak yang dituduh melakukan kejahatan mengejutkan. Penampilannya menarik perhatian besar, dengan banyak yang memprediksi masa depan cerah bagi aktor muda ini. Serial ini mengeksplorasi konflik mendalam yang dialami Jamie dan keluarganya, dan peran Cooper menangkap kompleksitas seorang remaja dalam situasi yang mengerikan. Dia berubah dari anak sekolah biasa menjadi pemeran utama dalam drama Netflix berskala tinggi.

3. Supacell (2024)

Genre : Fiksi Ilmiah, Superhero, Drama

: Fiksi Ilmiah, Superhero, Drama Rating (IMDb) : 7.0 – 7.6/10

: 7.0 – 7.6/10 Rotten Rating : 100% Avg. Tomatometer

: 100% Avg. Tomatometer Pemain : Tosin Cole, Nadine Mills, Eric Kofi-Abrefa, Calvin Demba, Josh Tedeku, Adelayo Adedayo

: Tosin Cole, Nadine Mills, Eric Kofi-Abrefa, Calvin Demba, Josh Tedeku, Adelayo Adedayo Situs atau platform streaming : Netflix

Supacell adalah serial orisinal Netflix bergenre fiksi ilmiah dan drama superhero yang dibuat oleh Rapman.

Serial ini menghadirkan premis yang segar dan berbeda dari kebanyakan cerita superhero, dengan berfokus pada sekelompok warga kulit hitam biasa di London Selatan yang secara tiba-tiba mengembangkan kekuatan super.

Cerita utamanya mengikuti lima individu dari latar belakang yang sangat beragam, mulai dari pengantar barang, pemimpin geng, perawat, seorang ayah yang kesulitan finansial, hingga pengedar narkoba. yang menemukan bahwa mereka memiliki kemampuan luar biasa.

Hal yang menghubungkan mereka ternyata adalah riwayat keluarga yang menderita penyakit sel sabit (sickle cell disease), yang dalam cerita ini bermanifestasi menjadi kekuatan yang disebut “supacell”.

Konflik mulai berkembang ketika seorang pria bernama Michael menyadari pentingnya menyatukan mereka demi melindungi orang-orang yang ia cintai, sekaligus menghadapi ancaman dari organisasi rahasia yang ingin mengendalikan kekuatan mereka.

Serial ini juga telah dikonfirmasi akan berlanjut ke musim kedua, menunjukkan kesuksesan dan antusiasme yang tinggi dari penonton.

Supacell dipuji karena pendekatannya yang grounded atau membumi, menghadirkan kehidupan sehari-hari yang realistis di London Selatan, sekaligus menyisipkan isu sosial yang relevan.

Akting para pemainnya juga mendapat banyak pujian, dengan narasi yang kuat, penuh ketegangan, serta perpaduan yang seimbang antara aksi dan drama.

Banyak ulasan menyebut serial ini sebagai tontonan yang sangat binge-worthy dan memberikan perspektif baru dalam genre superhero yang selama ini didominasi oleh formula Marvel dan DC.

Review IMDb oleh rebeccapolgr:

Pertama-tama, plotnya benar-benar berbeda. Tentu saja, kekuatan super sudah ada di banyak film dan serial, tapi dalam serial ini, plotnya menambahkan sesuatu yang benar-benar unik. Eksekusinya bisa lebih baik di beberapa bagian, tapi secara keseluruhan, ini adalah acara yang sangat menarik untuk ditonton! Saya menontonnya secara binge-watch. Selain itu, sebagai orang kulit putih, saya menghargai dan sangat menyukai keberagaman yang ditampilkan! Kita membutuhkan lebih banyak serial dengan karakter kulit hitam. Saya juga belum sepenuhnya memahami keseluruhan cerita, tapi saya sangat ingin tahu kelanjutannya. Harus ada musim kedua, bahkan mungkin lebih. Kamu harus menonton serial ini!

4. Baby Reindeer (2024)

Genre : Thriller Psikologis, Drama, Komedi Gelap

: Thriller Psikologis, Drama, Komedi Gelap Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Rotten Rating : 99% Avg. Tomatometer

: 99% Avg. Tomatometer Pemain : Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau, Tom Goodman-Hill

: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau, Tom Goodman-Hill Situs atau platform streaming : Netflix

Baby Reindeer adalah miniseri thriller psikologis yang sangat populer dan mendapat pujian luas dari kritikus.

Serial ini diadaptasi dari kisah nyata Richard Gadd, seorang komedian dan penulis asal Skotlandia, yang juga memerankan versi dirinya sendiri dalam cerita.

Kisahnya mengikuti Donny Dunn, seorang komedian sekaligus bartender yang sedang berjuang dalam hidupnya.

Suatu hari, ia menunjukkan kebaikan kecil kepada seorang wanita rentan bernama Martha di tempat kerjanya.

Namun, tindakan sederhana tersebut justru memicu obsesi yang sangat berbahaya.

Martha mulai menguntit Donny secara ekstrem, mengirimkan puluhan ribu email, serta mengganggu kehidupan pribadinya hingga ke lingkaran sosialnya.

Lebih dari sekadar cerita tentang penguntit, serial ini menggali tema yang jauh lebih dalam, seperti trauma masa lalu, kerentanan emosional, dan bagaimana pengalaman traumatis dapat memengaruhi perilaku seseorang di masa kini.

Penampilan Jessica Gunning sebagai Martha mendapat pujian luar biasa karena berhasil menghadirkan karakter yang kompleks, menakutkan sekaligus manusiawi.

Serial ini dikenal dengan nuansa gelapnya yang intens, menggabungkan unsur komedi gelap, thriller psikologis, dan drama emosional yang menyakitkan.

Banyak kritikus menyebutnya sebagai mahakarya yang mentah dan jujur, sekaligus salah satu serial terbaik tahun 2024.

Review IMDb oleh marcelbenoitdeux:

Ya ampun! Acara ini benar-benar mengejutkan saya, dan begitu sampai episode ke-4, Anda sudah terjebak sepenuhnya. Kita tahu semua yang perlu diketahui, meskipun kadang tidak masuk akal. Dikatakan bahwa ini adalah kisah nyata. Richard Gaad, penulis sekaligus bintang serial ini, tidak menahan apapun. Dia menceritakan semuanya dengan detail yang mengejutkan. Apakah ini kisah yang diceritakan, ingatan, mimpi, mimpi buruk, atau pengakuan? Kadang rasanya campuran dari semua itu. Saya tidak ingin memberi terlalu banyak spoiler karena kejutan adalah bagian dari ketegangan yang menjijikkan saat menonton cerita yang mengganggu ini. Cukup saya katakan, Richard Gaad dan Jessica Gunning luar biasa. Luar biasa.

5. Lupin (2021)

Genre : Thriller, Misteri, Heist

: Thriller, Misteri, Heist Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Rotten Rating : 98% Avg. Tomatometer

: 98% Avg. Tomatometer Pemain : Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Clotilde Hesme

: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Clotilde Hesme Situs atau platform streaming : Netflix

Lupin adalah serial thriller misteri asal Prancis yang dibuat oleh George Kay dan François Uzan, terinspirasi dari karakter legendaris Arsène Lupin karya Maurice Leblanc.

Cerita berfokus pada Assane Diop, seorang pria karismatik yang menjadikan kisah Lupin sebagai inspirasi hidupnya.

Assane berusaha membalas dendam atas ketidakadilan yang menimpa ayahnya, yang dijebak oleh keluarga kaya raya Pellegrini.

Dalam misinya, ia menggunakan kecerdasan, kemampuan penyamaran, serta strategi ala “pencuri ulung” untuk mengungkap kebenaran, sering kali selangkah lebih maju dari pihak berwenang.

Serial ini dikenal dengan alur yang cepat, cerdas, dan sangat menghibur, sering dibandingkan dengan gaya Mission Impossible namun dengan sentuhan khas Prancis.

Penampilan Omar Sy menjadi salah satu kekuatan utama, menghadirkan karakter yang karismatik sekaligus emosional.

Selain itu, visual kota Paris yang indah juga menjadi daya tarik tersendiri, dengan sinematografi yang elegan dan memikat.

Hingga awal 2026, serial ini telah memiliki beberapa bagian, dan Part 4 dijadwalkan rilis pada musim gugur 2026

Review IMDb oleh bbosma-24403:

Ya, ada banyak lubang plot, pelarian dan petualangan yang tidak masuk akal, tapi saya tetap menikmati setiap menitnya. Karakter utama yang diperankan Omar Sy membawa kita melalui semua itu. Lihatlah sebagai hiburan murni dan jangan terlalu memikirkan detail kecil, maka kamu bisa duduk santai dan menikmati kecerdikan beberapa bagian, humor di bagian lain, dan keseluruhan kesenangan.

6. The Queen’s Gambit (2020)

Genre : Drama

: Drama Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Rotten Rating : 96% Avg. Tomatometer

: 96% Avg. Tomatometer Pemain : Anya Taylor-Joy, Isla Johnston, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling

: Anya Taylor-Joy, Isla Johnston, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling Situs atau platform streaming : Netflix

The Queen's Gambit berlatar pada era 1950-an hingga 1960-an dan mengikuti perjalanan hidup Beth Harmon, seorang anak yatim piatu yang tumbuh menjadi jenius catur.

Cerita ini menggambarkan bagaimana Beth meniti karier dari panti asuhan hingga menjadi grandmaster dunia, sambil menghadapi kecanduan obat penenang, alkohol, dan berbagai konflik emosional.

Tema yang diangkat sangat kuat, mencakup ambisi, obsesi, ketahanan mental, serta perjuangan seorang wanita dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki.

Meskipun terasa sangat realistis, kisah ini sebenarnya merupakan fiksi yang diadaptasi dari novel karya Walter Tevis tahun 1983.

Serial ini menjadi fenomena global saat dirilis, bahkan menjadi miniseri drama dengan jumlah penonton tertinggi di Netflix pada masanya.

Pujian datang dari berbagai aspek, mulai dari akting luar biasa Anya Taylor-Joy, sinematografi yang indah, hingga detail produksi yang sangat teliti dalam menggambarkan era 60-an.

Menariknya, meskipun berfokus pada catur, serial ini mampu membuat setiap pertandingan terasa menegangkan layaknya film thriller.

Bahkan penonton yang tidak memahami catur tetap dapat menikmati ceritanya. Kesuksesan ini juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Emmy Awards dan Golden Globe Awards, menjadikannya salah satu serial terbaik yang pernah diproduksi Netflix.

Review IMDb oleh anileoyoseliani:

Saat kamu sudah menonton semua di Netflix, kamu akan menonton acara baru apapun yang mereka tayangkan. Saya awalnya tidak terlalu berharap banyak. Tapi saya salah. Sangat salah. Kami menonton Queen's Gambit, semua tujuh jamnya, dalam satu kali duduk. Acara ini benar-benar permata. Akting Anya Taylor-Joy luar biasa dan akan menjadi kekuatan besar. Versi anaknya—luar biasa. Serial ini cerdas, terkadang inspiratif, terkadang sedih dan menguras emosi. Siapa sangka menonton permainan catur simulasi bisa membuat jantung berdebar kencang? Sebuah kisah tentang tekad, persahabatan, penemuan diri, perjuangan, dan kemenangan. Saya tidak tahu denganmu, tapi langit-langit kamar saya akan penuh dengan potongan catur malam ini.

7. Dark (2017)

Genre : Thriller Misteri, Fiksi Ilmiah

: Thriller Misteri, Fiksi Ilmiah Rating (IMDb) : 8.7/10

: 8.7/10 Rotten Rating : 95% Avg. Tomatometer

: 95% Avg. Tomatometer Pemain : Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari, Oliver Masucci, Maja Schöne, Andreas Pietschmann

: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari, Oliver Masucci, Maja Schöne, Andreas Pietschmann Situs atau platform streaming : Netflix

Dark adalah serial orisinal Netflix pertama dari Jerman yang langsung mendapatkan pengakuan luas berkat alur ceritanya yang sangat kompleks, gelap, dan penuh teka-teki.

Berlatar di kota kecil bernama Winden, cerita dimulai dengan hilangnya seorang anak secara misterius, yang kemudian memicu kepanikan besar sekaligus membuka rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di antara empat keluarga utama di kota tersebut.

Seiring perkembangan cerita, Dark tidak hanya berhenti pada misteri orang hilang, tetapi berkembang menjadi eksplorasi mendalam tentang perjalanan waktu (time travel), takdir, kehendak bebas, serta hubungan antargenerasi yang saling terikat satu sama lain.

Alur ceritanya melintasi berbagai periode waktu, termasuk tahun 1953, 1986, 2019, dan seterusnya, yang semuanya terhubung dalam sebuah lingkaran waktu kompleks yang dikenal sebagai bootstrap paradox.

Hal ini membuat setiap peristiwa di masa lalu, sekarang, dan masa depan saling memengaruhi secara langsung.

Inti dari cerita ini berfokus pada usaha Jonas Kahnwald dan penduduk Winden lainnya untuk memutus siklus waktu yang menyebabkan kiamat dan penderitaan yang terus berulang selama tiga generasi.

Dengan penulisan cerita yang sangat rapi dan penuh detail, hampir semua misteri yang diperkenalkan sejak awal berhasil terhubung dan terjawab di akhir cerita, sesuatu yang jarang terjadi pada serial dengan kompleksitas tinggi.

Dari segi visual, Dark menghadirkan sinematografi yang suram, atmosfer yang misterius, dan nuansa artistik yang kuat, memperkuat kesan gelap yang menyelimuti seluruh cerita.

Namun, karena kompleksitasnya yang tinggi dan banyaknya karakter dalam berbagai timeline, serial ini menuntut perhatian penuh dari penonton.

Secara keseluruhan, Dark sering dianggap sebagai salah satu serial orisinal Netflix terbaik sepanjang masa, dengan ulasan kritikus yang sangat positif terutama dalam aspek akting, penyutradaraan, dan kekuatan naskahnya.

Review IMDb oleh jimajima-320-952298:

Ini mungkin adalah acara terbaik yang pernah saya kenal. Begitu murni. Setiap adegan penuh substansi. Begitu bagusnya sampai saya tidak ingin binge-watch. Saya menikmati setiap episodenya (mungkin tanpa berkedip) dan menyerap setiap pengalaman. Saya ingin menulis lebih banyak, tapi pikiran saya benar-benar tercengang.

8. Sex Education (2019)

Genre : Drama, Komedi Remaja

: Drama, Komedi Remaja Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Rotten Rating : 93% Avg. Tomatometer

: 93% Avg. Tomatometer Pemain : Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells

: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells Situs atau platform streaming : Netflix

Sex Education adalah serial yang berlatar di kota pedesaan fiktif di Inggris, yang berfokus pada kehidupan Otis Milburn, seorang remaja SMA yang canggung secara sosial namun memiliki pemahaman mendalam tentang seksualitas karena ibunya, Jean, adalah seorang terapis seks profesional.

Keunikan karakter Otis inilah yang kemudian menjadi dasar cerita yang menarik dan berbeda.

Bersama Maeve Wiley, teman sekolahnya yang cerdas, tajam, dan pemberontak, Otis mendirikan sebuah “klinik seks” rahasia di sekolah mereka.

Klinik ini bertujuan membantu teman-teman mereka mengatasi berbagai masalah seputar seksualitas, hubungan, identitas diri, hingga kebingungan emosional yang sering dialami remaja.

Serial ini tidak hanya menghadirkan humor yang segar, tetapi juga menyentuh berbagai tema penting seperti pencarian jati diri, kesehatan seksual, hubungan interpersonal, serta representasi LGBTQ+ dengan pendekatan yang jujur dan penuh empati.

Sepanjang empat musimnya, dengan musim keempat sebagai penutup, cerita berkembang secara konsisten dan memberikan penyelesaian yang memuaskan.

Sex Education dipuji karena kualitas penulisannya yang mampu membahas topik sensitif tanpa terasa menggurui.

Karakter-karakternya terasa hidup dan berkembang secara emosional, menjadikannya lebih dari sekadar komedi remaja biasa.

Selain itu, serial ini juga memberikan edukasi yang cukup eksplisit mengenai seks yang aman dan konsekuensi dari hubungan seksual, meskipun dikemas dengan bahasa yang vulgar dan terbuka (rating TV-MA), sehingga lebih cocok untuk penonton dewasa atau remaja usia lanjut.

Review IMDb oleh cpbigalke:

Saya sangat terkejut dengan acara ini! Saya pria berusia 38 tahun yang biasanya tidak menonton acara seperti ini. Saya hanya menontonnya secara acak karena bosan sebelum tidur. Biasanya saya menonton dokumenter atau serial seperti The Wire atau Game of Thrones. Semuanya di acara ini luar biasa! Akting yang hidup, narasi cerita, sinematografi yang indah, lokasi menakjubkan (Penarth, South Wales), karakter yang hebat, hubungan antar karakter, dan Gillian Anderson! Saya biasanya tidak suka adegan seks di film atau TV karena sering canggung, tapi ini menyenangkan dan edukatif. Rasanya seperti film coming of age yang menyenangkan tapi membahas hal-hal penting dan kompleks. Biasanya saya tidak cepat terpikat oleh sebuah serial, tapi Netflix berhasil membuat saya terpesona! Hebat!

9. Peaky Blinders (2013)

Genre : Drama Kriminal, Sejarah

: Drama Kriminal, Sejarah Rating (IMDb) : 8.7/10

: 8.7/10 Rotten Rating : 93% Avg. Tomatometer

: 93% Avg. Tomatometer Pemain : Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole

: Cillian Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Sophie Rundle, Finn Cole Situs atau platform streaming : Netflix

Peaky Blinders adalah serial drama kriminal epik asal Inggris yang menjadi salah satu tayangan paling populer di Netflix secara global.

Cerita berlatar di Birmingham, Inggris, tak lama setelah Perang Dunia I, tepatnya mulai tahun 1919, dan berfokus pada keluarga gangster Shelby yang terkenal dengan nama Peaky Blinders.

Geng ini dipimpin oleh Thomas “Tommy” Shelby, sosok yang cerdas, ambisius, dan tak kenal takut.

Di bawah kepemimpinannya, keluarga Shelby menguasai dunia kriminal melalui berbagai aktivitas ilegal seperti taruhan kuda, pemerasan, kekerasan, hingga penyelundupan senjata.

Namun, di balik itu semua, mereka juga berusaha meningkatkan status sosial mereka dan bertransformasi menjadi pebisnis sah yang berpengaruh.

Serial ini terinspirasi dari geng jalanan nyata yang pernah aktif di Birmingham pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, yang dikenal karena menjahit silet di topi mereka sebagai senjata.

Meskipun awalnya merupakan produksi BBC, Netflix kemudian membeli hak distribusi internasional dan menjadikannya sebagai “Netflix Original” di banyak wilayah, termasuk Indonesia.

Bahkan, kisahnya akan berlanjut melalui film sekuel berjudul Peaky Blinders: The Immortal Man (2026) serta proyek lanjutan lainnya.

Peaky Blinders sering dianggap sebagai masterpiece dalam genre drama kriminal, bahkan kerap disejajarkan dengan serial legendaris seperti The Sopranos.

Penampilan Cillian Murphy sebagai Tommy Shelby sangat dipuji karena karisma dan kedalaman emosionalnya.

Didukung dengan sinematografi yang stylish, kostum yang autentik, serta atmosfer pasca-perang yang gelap, serial ini menghadirkan pengalaman visual yang kuat.

Alur ceritanya penuh intrik politik, konflik keluarga, dan ketegangan tinggi, diperkuat oleh penggunaan soundtrack modern yang ikonik. Serial ini terdiri dari 6 musim dengan total 36 episode.

Review IMDb oleh kepemepe:

Peaky Blinders adalah salah satu acara yang menahanmu dan tidak melepaskan. Kombinasi drama keras, akting luar biasa, dan sinematografi menakjubkan membuatnya tak terlupakan. Cillian Murphy fenomenal sebagai Tommy Shelby—intens, terukur, dan benar-benar magnetik. Dinamika seluruh keluarga Shelby menarik. Setting periode hidup dengan jelas. Konfrontasi tegang, plot twist, momen hening penuh refleksi—semuanya sempurna. Saya sangat menantikan filmnya dan berharap acara ini punya lebih banyak cerita karena luar biasa.

10. Stranger Things (2016)

Genre : Fiksi Ilmiah, Horor Supernatural, Drama Misteri

: Fiksi Ilmiah, Horor Supernatural, Drama Misteri Rating (IMDb) : 8.6/10

: 8.6/10 Rotten Rating : 90% Avg. Tomatometer

: 90% Avg. Tomatometer Pemain : Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp

: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp Situs atau platform streaming : Netflix

Stranger Things adalah serial yang menggabungkan berbagai genre seperti fiksi ilmiah, horor supernatural, drama misteri, serta nuansa nostalgia kuat dari era 1980-an.

Berlatar di kota fiksi Hawkins, Indiana, cerita dimulai dengan hilangnya seorang anak laki-laki bernama Will Byers secara misterius, yang kemudian membuka rangkaian kejadian aneh dan berbahaya.

Dalam proses pencarian, terungkap adanya eksperimen rahasia pemerintah yang terinspirasi dari proyek seperti MKUltra, keberadaan dunia paralel menyeramkan bernama Upside Down, serta ancaman monster supernatural yang mengintai.

Cerita kemudian berkembang mengikuti sekelompok anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang bersama-sama berusaha mengungkap misteri tersebut sambil menghadapi berbagai bahaya.

Serial ini dikenal karena kemampuannya memadukan elemen horor, persahabatan, drama keluarga, dan humor secara seimbang.

Salah satu keunggulan utamanya adalah penggambaran suasana tahun 80-an yang sangat hidup, dengan inspirasi dari karya-karya Steven Spielberg, John Carpenter, dan Stephen King.

Secara budaya, Stranger Things menjadi fenomena global yang sangat besar, bahkan menghasilkan lebih dari US$1 miliar bagi Netflix dan menjadi salah satu serial paling berpengaruh di platform tersebut.

Meskipun musim terakhirnya (musim 5, sekitar 2025–2026) mendapat ulasan yang sedikit campuran terutama terkait pacing, secara keseluruhan serial ini tetap dianggap sebagai masterpiece dengan kualitas cerita yang emosional, menegangkan, dan sangat menghibur.

Review IMDb oleh Supermanfan-13:

Stranger Things benar-benar memenuhi semua hype. Fenomena global ini telah menjadi salah satu acara yang paling banyak dibicarakan sejak rilis pertama pada 2016, dan itu wajar… luar biasa! Sangat menyenangkan untuk ditonton dan membuatmu tetap terhibur sepanjang serial. Ini memiliki semua yang dibutuhkan sebuah acara hebat… aksi, komedi, drama, ketegangan, bahkan nostalgia. Kamu benar-benar peduli dengan karakter dan apa yang terjadi pada mereka. Musim 1 jelas yang terbaik, tapi musim lain juga tidak kalah. Semua benar-benar layak ditonton.

11. Orange Is the New Black (2013)

Genre : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Rotten Rating : 90% Avg. Tomatometer

: 90% Avg. Tomatometer Pemain : Taylor Schilling, Laura Prepon, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Kate Mulgrew

: Taylor Schilling, Laura Prepon, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Kate Mulgrew Situs atau platform streaming : Netflix

Orange Is the New Black (sering disingkat OITNB) adalah serial drama komedi orisinal Netflix yang pertama kali dirilis pada tahun 2013 dan menjadi salah satu pionir yang berperan besar dalam mendongkrak popularitas Netflix sebagai platform streaming global.

Serial ini mendapatkan pengakuan luas berkat keberaniannya dalam bercerita, keberagaman karakter yang ditampilkan, serta kedalaman emosional yang jarang ditemukan dalam serial sejenis.

Cerita dalam serial ini diadaptasi dari memoar Piper Kerman berjudul Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison.

Alurnya mengikuti kehidupan Piper Chapman, seorang wanita kulit putih dari kelas menengah atas di New York, yang harus menjalani hukuman penjara selama 15 bulan di penjara federal wanita.

Hukuman tersebut merupakan konsekuensi dari keterlibatannya sepuluh tahun sebelumnya dalam membantu menyelundupkan uang narkoba untuk mantan kekasihnya.

Saat memasuki kehidupan di dalam penjara, Piper harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupannya sebelumnya.

Ia bertemu dengan berbagai narapidana dengan latar belakang yang unik, membangun hubungan pertemanan, menghadapi konflik, hingga terlibat dalam dinamika romansa yang kompleks.

Dari sinilah cerita berkembang menjadi potret kehidupan penjara yang tidak hanya keras, tetapi juga penuh warna dan emosi.

Serial ini dikenal memiliki jajaran pemeran ansambel yang sangat kuat, di mana setiap karakter memiliki cerita dan perkembangan yang mendalam.

Beberapa di antaranya termasuk Alex Vause, mantan kekasih Piper yang juga terlibat dalam kasus yang sama; Suzanne “Crazy Eyes” Warren yang menjadi salah satu karakter paling ikonik dan bahkan memenangkan berbagai penghargaan; Tasha “Taystee” Jefferson yang karismatik; Nicky Nichols yang penuh humor; serta Galina “Red” Reznikov yang berpengaruh di dalam penjara.

Secara keseluruhan, Orange Is the New Black memiliki rating yang sangat solid, yaitu 8.0/10 di IMDb, serta skor tinggi di Rotten Tomatoes.

Serial ini sering dianggap sebagai salah satu tayangan terbaik Netflix karena konsistensinya dalam menghadirkan cerita yang menarik selama tujuh musim tanpa terasa membosankan.

Selain itu, serial ini juga dinilai realistis dan emosional, bahkan banyak penonton mengaku mendapatkan perspektif baru tentang kehidupan di dalam penjara.

Review IMDb oleh gingerbread-89453:

Acara ini sangat menyentuh dan indah. Mungkin ada beberapa bagian lambat, tapi benar-benar layak ditonton dari awal sampai akhir. Saya belum pernah melihat acara yang mengembangkan karakter dengan begitu baik, sehingga kamu bisa melihat sisi manusiawi setiap individu. Sering menjadi pengingat tajam tentang kondisi politik saat ini, dan bagaimana privilese menang, bahkan di penjara. Dinamika kekuasaan dan hubungan kompleks ditulis dengan sangat baik. Tanpa ragu, saya akan merekomendasikannya kapan saja.

12. You (2018)

Genre : Thriller Psikologis, Drama

: Thriller Psikologis, Drama Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Rotten Rating : 89% Avg. Tomatometer

: 89% Avg. Tomatometer Pemain : Penn Badgley, Elizabeth Lail, Victoria Pedretti, Jenna Ortega, Shay Mitchell

: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Victoria Pedretti, Jenna Ortega, Shay Mitchell Situs atau platform streaming : Netflix

You adalah serial thriller psikologis yang sangat populer dan sukses, yang berpusat pada karakter Joe Goldberg, seorang manajer toko buku yang tampak menawan, cerdas, dan romantis di permukaan, namun sebenarnya adalah seorang penguntit obsesif dan psikopat manipulatif.

Setiap musim menghadirkan pola yang menarik sekaligus mengerikan, di mana Joe “jatuh cinta” pada wanita baru yang sebenarnya menjadi objek obsesinya.

Ia menggunakan media sosial dan teknologi untuk melacak kehidupan targetnya secara detail, menyusup ke dalam kehidupan mereka, dan tidak ragu menyingkirkan siapa pun, bahkan dengan cara membunuh, yang dianggap menghalangi jalan cintanya.

Salah satu keunikan utama dari serial ini adalah penggunaan sudut pandang orang pertama melalui narasi internal Joe, yang membuat penonton seolah masuk ke dalam pikirannya dan memahami bagaimana ia membenarkan tindakan-tindakan ekstremnya.

Serial ini berakhir pada musim ke-5 yang dirilis pada April 2025 sebagai penutup kisah Joe Goldberg.

You dikenal sebagai salah satu serial paling addictive di Netflix karena alurnya yang penuh ketegangan dan sulit untuk berhenti ditonton.

Penampilan Penn Badgley mendapat banyak pujian karena berhasil menghadirkan karakter yang menyeramkan namun tetap karismatik.

Selain itu, serial ini juga terkenal dengan plot twist yang mengejutkan di setiap musim, serta kritik sosial yang tajam terhadap budaya oversharing di media sosial modern.

Review IMDb oleh Rob1331:

Acara ini jauh lebih baik dari yang saya kira. Saya tahu sejak musim pertama sudah banyak hype dan mendapat rating bagus dari hampir semua orang, tapi saya tidak mengira akan menyukainya. Saya dipaksa menonton musim pertama dan menyukainya. Setelah itu saya menonton musim berikutnya sendiri dengan cepat. Saya tidak bilang ini favorit saya, tapi ini salah satu acara paling mengejutkan yang pernah saya tonton. Awalnya direncanakan sebagai miniseri, tapi karena popularitasnya, terus diperpanjang. Musim 4 tayang awal 2023. Penn Badgley memerankan karakternya dengan sangat baik, sangat meyakinkan sebagai psikopat yang lovable.

13. Griselda (2024)

Genre : Drama Kriminal, Biografi

: Drama Kriminal, Biografi Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Rotten Rating : 86% Avg. Tomatometer

: 86% Avg. Tomatometer Pemain : Sofía Vergara, Alberto Guerra, Juliana Aidén Martinez, Martín Rodríguez, Karol G, Vanessa Ferlito

: Sofía Vergara, Alberto Guerra, Juliana Aidén Martinez, Martín Rodríguez, Karol G, Vanessa Ferlito Situs atau platform streaming : Netflix

Griselda adalah miniseri drama kriminal biografi yang terinspirasi dari kisah nyata Griselda Blanco, seorang ibu rumah tangga asal Kolombia yang cerdas, ambisius, dan penuh perhitungan, yang kemudian bertransformasi menjadi salah satu gembong narkoba paling kejam dan ditakuti di Miami pada era 1980-an.

Ia bahkan dijuluki sebagai “Cocaine Godmother” karena perannya yang sangat besar dalam membangun jaringan perdagangan narkoba yang masif.

Serial ini menyoroti bagaimana Griselda membangun salah satu kartel narkoba paling menguntungkan dalam sejarah, memadukan kecerdikan bisnis yang tajam dengan kekerasan ekstrem untuk mempertahankan kekuasaannya.

Ceritanya disajikan dalam format limited series sebanyak 6 episode, sehingga kisahnya padat, intens, dan tidak berlanjut ke musim berikutnya.

Penampilan Sofía Vergara menjadi sorotan utama karena ia berhasil keluar dari citra komedi yang selama ini melekat padanya, dan tampil sangat meyakinkan sebagai sosok yang dingin, kejam, namun tetap karismatik.

Secara keseluruhan, kualitas produksinya dinilai tinggi, dengan alur cerita yang cepat, penuh ketegangan, dan mampu menjaga intensitas dari awal hingga akhir.

Kritikus juga memberikan ulasan positif, terutama terhadap performa Sofia Vergara, meskipun ada catatan bahwa beberapa bagian cerita mengambil kebebasan fiksi dari fakta sejarah.

Meski begitu, serial ini tetap sangat direkomendasikan, khususnya bagi penggemar drama kriminal biografi seperti Narcos, karena fokusnya yang kuat pada perkembangan karakter kriminal yang kompleks.

Review IMDb oleh eloudelouvain:

Akhirnya Sofía Vergara bermain di sesuatu selain Modern Family. Karakternya sangat berbeda dan menurut saya dia tampil luar biasa. Griselda hanya enam episode, yang menurut saya sayang sekali. Saya merasa bisa dibuat lebih panjang untuk sekali ini. Ini adalah jenis acara yang bisa kamu binge-watch. Griselda adalah satu-satunya orang yang menakuti Pablo Escobar, yang sudah cukup menjelaskan tentang wanita yang mengambil alih bisnis kokain di Miami. Seperti serial tentang gembong narkoba lainnya, banyak kekerasan, pembunuhan, dan penggunaan narkoba. Banyak perilaku macho, tapi kali ini dari seorang wanita juga. Ceritanya menarik bagi mereka yang menyukai Narcos atau film seperti The Godfather. Kali ini tentang The Godmother.

14. Squid Game (2021)

Genre : Survival Thriller, Drama

: Survival Thriller, Drama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Rotten Rating : 85% Avg. Tomatometer

: 85% Avg. Tomatometer Pemain : Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon

: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon Situs atau platform streaming : Netflix

Squid Game adalah serial orisinal Netflix asal Korea Selatan yang dirilis pada September 2021 dan langsung menjadi fenomena global berkat konsepnya yang unik dan eksekusi yang sangat kuat.

Cerita berpusat pada 456 orang yang terlilit utang besar dan berada dalam kondisi putus asa, yang kemudian menerima undangan misterius untuk mengikuti serangkaian permainan anak-anak tradisional Korea dengan hadiah uang tunai fantastis sebesar ₩45,6 miliar.

Namun, permainan tersebut ternyata memiliki taruhan mematikan, peserta yang kalah akan langsung dieksekusi di tempat, dan setiap kematian justru menambah jumlah hadiah yang diperebutkan.

Fokus cerita mengikuti Seong Gi-hun, seorang pria yang berjuang untuk bertahan hidup sambil berinteraksi dengan karakter lain seperti sahabat masa kecilnya Cho Sang-woo dan pembelot Korea Utara Kang Sae-byeok.

Serial ini tidak hanya menawarkan ketegangan dari permainan survival yang brutal, tetapi juga menyajikan kritik sosial yang tajam tentang kesenjangan ekonomi, keserakahan manusia, dan nilai kemanusiaan dalam kondisi ekstrem.

Kesuksesannya luar biasa, bahkan memecahkan rekor sebagai tayangan Netflix paling populer pada masanya dengan lebih dari 1,65 miliar jam tayang dalam 28 hari pertama.

Secara keseluruhan, Squid Game dinilai sangat bagus karena alurnya yang menegangkan, emosional, serta didukung oleh kualitas produksi dan akting yang sangat solid.

Review IMDb oleh matthewjleming:

Sungguh. Semua hal dipertimbangkan, peran mereka cukup kecil dan mandiri. Karakter utama brilian dalam perannya. Saya rasa para aktor menyadari bahwa bagian mereka yang memakai topeng sepanjang waktu tidak akan mendapat banyak sorotan. Tempo dan pengembangan karakter sangat bagus.

15. Wednesday (2022)

Genre : Komedi Horor, Supranatural, Misteri

: Komedi Horor, Supranatural, Misteri Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Rotten Rating : 80% Avg. Tomatometer

: 80% Avg. Tomatometer Pemain : Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie

: Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie Situs atau platform streaming : Netflix

Wednesday adalah serial komedi horor supranatural yang berfokus pada karakter ikonik Wednesday Addams dari keluarga The Addams Family.

Serial ini meraih popularitas luar biasa dan bahkan memecahkan berbagai rekor penonton, menjadikannya salah satu serial berbahasa Inggris tersukses di Netflix.

Cerita mengikuti Wednesday Addams saat ia bersekolah di Nevermore Academy, sebuah sekolah berasrama khusus bagi individu dengan kemampuan supranatural.

Di sana, ia berusaha mengendalikan kekuatan psikisnya yang baru muncul, sambil menyelidiki misteri pembunuhan berantai yang ternyata berkaitan dengan masa lalu orang tuanya 25 tahun sebelumnya, serta mengungkap keberadaan monster yang meneror kota Jericho.

Karakter Wednesday digambarkan sebagai sosok yang sarkastik, cerdas, dingin, dan tidak mudah menunjukkan emosi, namun tetap harus beradaptasi dengan kehidupan sekolah yang penuh drama, persahabatan, dan konflik sosial.

Disutradarai oleh Tim Burton, serial ini memiliki nuansa gotik yang kuat, gelap, misterius, namun tetap dibalut dengan humor khas.

Penampilan Jenna Ortega mendapat pujian luas karena dianggap sangat ikonik dan berhasil menghidupkan karakter Wednesday dengan sempurna.

Selain itu, visual dan gaya penyutradaraan juga menjadi kekuatan utama. Serial ini bahkan mencatat rekor 341,2 juta jam tayang dalam satu minggu.

Dengan rating usia TV-14, serial ini cocok untuk remaja dan dewasa, meskipun tetap mengandung unsur kekerasan ringan dan horor.

Review IMDb oleh KOOLAIDBRO:

Saya pikir ini akan sangat buruk seperti kebanyakan adaptasi Netflix, tapi saya justru tertawa dan menghargai sinematografi, kostum, warna, akting, dll. Semua terlihat penuh warna dan hidup sementara Wednesday justru terlihat pucat dan tanpa emosi, membuat Wednesday menonjol. Kamu hampir bisa merasakan betapa dia membenci hampir segalanya. Dia pintar, cerdas, dan cukup menakutkan. Catherine Zeta Jones membuat saya percaya lewat penampilannya. Dari awal sampai akhir, ini tontonan yang mudah dan menyenangkan. Rasanya terlalu cepat berlalu dan sekarang saya ingin lebih.

16. Alice in Borderland (2020)

Genre : Fiksi Ilmiah, Thriller, Survival

: Fiksi Ilmiah, Thriller, Survival Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Rotten Rating : 75% Avg. Tomatometer

: 75% Avg. Tomatometer Pemain : Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Keita Machida, Yuki Morinaga, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada

: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Keita Machida, Yuki Morinaga, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada Situs atau platform streaming : Netflix

Alice in Borderland adalah serial survival thriller fiksi ilmiah asal Jepang yang diadaptasi dari manga populer karya Haro Aso.

Ceritanya mengikuti Ryohei Arisu, seorang pemuda pengangguran yang terobsesi dengan video game, yang tiba-tiba terjebak bersama teman-temannya dalam versi Tokyo yang kosong, misterius, dan penuh bahaya.

Di dunia tersebut, mereka dipaksa untuk mengikuti berbagai permainan mematikan yang ditentukan oleh kartu remi.

Setiap permainan memiliki tingkat kesulitan dan jenis tantangan berbeda, mulai dari logika, strategi, hingga kekuatan fisik.

Untuk tetap hidup, mereka harus terus memperpanjang “visa” mereka, jika waktu habis, mereka akan dieksekusi oleh laser dari langit.

Serial ini sangat menegangkan karena memadukan aksi survival dengan teka-teki psikologis yang kompleks, di mana setiap keputusan bisa berujung pada hidup atau mati.

Visualnya juga cukup intens dengan banyak adegan kekerasan, cedera, dan kematian, sehingga tidak disarankan untuk penonton di bawah umur.

Secara keseluruhan, Alice in Borderland dianggap sebagai salah satu serial survival terbaik di Netflix, sering dibandingkan dengan Squid Game, namun dengan pendekatan yang lebih fokus pada permainan strategi dan teka-teki.

Banyak penonton juga menilai adaptasi live-action ini sangat berhasil dalam menghadirkan ketegangan dan atmosfer dari manga aslinya.

Review IMDb oleh Bear-496:

Dua musim pertama sangat bagus. Permainannya kreatif dan lebih kompleks daripada Squid Game, dengan plot twist hebat, terutama di episode terakhir musim 2, yang unik dan brilian. Dua musim ini memberikan akhir cerita yang sempurna. Sayangnya, Netflix menunda dengan musim 3 hanya untuk mengambil keuntungan lebih, merusak penutupan cerita. Bahkan akhir musim 3 jelas mereka ingin terus mengeksploitasi… Meskipun permainan di musim 3 bagus, keseluruhan ceritanya kurang baik. Musim 1: 10/8.4, Musim 2: 10/8.8, Musim 3: 10/7.

17. The Witcher (2019)

Genre : Fantasi, Drama, Petualangan

: Fantasi, Drama, Petualangan Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Rotten Rating : 75% Avg. Tomatometer

: 75% Avg. Tomatometer Pemain : Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Liam Hemsworth

: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Liam Hemsworth Situs atau platform streaming : Netflix

The Witcher adalah serial drama fantasi yang diadaptasi dari karya penulis Polandia Andrzej Sapkowski, yang juga terkenal melalui adaptasi video game-nya.

Cerita berpusat pada Geralt of Rivia, seorang pemburu monster bayaran yang telah mengalami mutasi, yang berusaha menemukan tempatnya di dunia yang justru seringkali lebih kejam oleh manusia dibandingkan monster.

Dalam perjalanannya, Geralt terikat oleh takdir dengan dua tokoh penting, yaitu Yennefer of Vengerberg, seorang penyihir kuat dengan masa lalu kompleks, dan Ciri, seorang putri muda dengan kekuatan misterius yang sangat besar.

Alur cerita pada musim pertama dikenal cukup membingungkan karena menggunakan tiga lini waktu berbeda yang akhirnya menyatu di akhir.

Serial ini menghadirkan dunia yang kaya akan politik, sihir, dan makhluk mistis, dengan berbagai konflik yang saling terkait.

Penampilan Henry Cavill sebagai Geralt mendapat banyak pujian karena dianggap sangat sesuai dengan karakter, menunjukkan dedikasi tinggi terhadap perannya.

Adegan pertarungan pedangnya juga dikenal brutal dan memiliki koreografi yang memukau, didukung oleh visual dunia fantasi yang indah.

Namun, serial ini juga tidak lepas dari kritik, terutama terkait alur cerita yang dianggap terlalu kompleks di awal, penyimpangan dari materi asli buku, serta kontroversi penggantian pemeran utama dari Henry Cavill ke Liam Hemsworth di musim selanjutnya yang memicu perdebatan di kalangan penggemar.

Secara keseluruhan, The Witcher memiliki ulasan yang cukup terbagi, namun tetap dianggap sebagai tontonan fantasi gelap yang sangat menghibur, terutama bagi penggemar genre sword & sorcery yang menyukai dunia penuh sihir, konflik, dan petualangan epik.

Review IMDb oleh codyambeault: