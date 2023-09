10 Tempat Bukber di Jakarta Selatan, dari Warung Tenda hingga Restoran

Tidak heran jika banyak orang kantoran yang mencari tempat bukber di Jakarta Selatan. Sebab, lokasinya sangat strategis, banyak transportasi umum, dan dekat pusat perkantoran.

Di tempat ini, anda bisa menemukan tempat makan dengan vibes yang berbeda-beda. Mulai dari angkringan, warung makan, cafe kekinian, sampai restoran mewah bisa ditemukan di Jakarta Selatan.

Sejak dulu, Jakarta Selatan memang dikenal memiliki tempat nongkrong yang anak-anak hits di Jakarta. Jadi tidak heran jika ada banyak restoran yang menyajikan hidangan kuliner lokal hingga mancanegara.

10 Rekomendasi Tempat Bukber di Jakarta Selatan

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut adalah 10 rekomendasi untuk mengadakan bukber di Jakarta Selatan yang bisa anda pilih sesuai budget masing-masing.

1. Nasi Goreng Kebuli Apjay Pak Ivan

Photo: nasi goreng kebuli pak ivan

Buat yang senang dengan nasi goreng dan cita rasa khas Portugal, anda bisa coba mampir ke Nasi Goreng Kebuli Apjay Pak Ivan yang berlokasi di Jl. Panglima Polim IX No.18.

Hal yang membuat banyak orang menyukai nasi goreng ini adalah porsinya yang besar dengan cita rasa khas Kebuli yang sangat nendang dan daging kambingnya yang sangat empuk dan tidak berbau.

Selain nasi goreng, tempat makan ini juga menyediakan menu bakmi goreng, bihun, dan nasi godhog.

Untuk masalah harga, setiap menu memiliki harga yang berbeda-beda. Namun untuk menu utamanya, Nasi Goreng Kambing bumbu Kebuli dibanderol Rp 31.000 per porsi.

2. Lounge in the Sky

Photo: Lounge in the Sky Indonesia

Lounge in the Sky adalah restoran yang menyajikan sensasi menyantap hidangan buka puasa di ketinggian 50 meter dalam satu jam.

Restoran ini menjadi pilihan yang tepat untuk anda yang ingin mendapat pengalaman baru makan malam yang luar biasa.

Lounge in the Sky menyediakan tiga paket yang bisa dipilih. Paket pertama adalah Standar dengan harga Rp 1,6 juta. Di dalam paket ini, pengunjung akan mendapat four-course dinner, free flow drink, dan menikmati pemandangan Kota Jakarta dari ketinggian selama 1 jam.

Paket yang kedua ada Business Package di harga Rp 2,2 juta. Paket ini sudah termasuk five-course dinner, complimentary beverages, dan free flow drink. Pengunjung yang mengambil paket ini berhak mendapatkan priority boarding atau didahulukan untuk naik ke platform.

Paket yang ketiga ada First Class Package di harga Rp 3,7 juta. Untuk hidangan makanannya sama seperti Business Package, namun pengunjung akan mendapat hadiah yang bisa dibawa pulang dan berkesempatan untuk menginap satu malam di Deluxe Room AROTEL Suites Mangkuluhur.

3. Roti Bakar Eddy

Photo: Google Maps @Hana Lestari Putri

Buat anda yang tidak terbiasa langsung makan makanan berat saat berbuka puasa, anda bisa mampir ke Roti Bakar Eddy.

Roti Bakar Edy memiliki dua cabang, pertama di Cilandak (Jl. H. Nawi Raya No.53), dan Blok M (Jl. Raden Patah No.11)

Untuk cabang yang ada di Blok M terbilang sangat strategis. Sebab, lokasinya dekat dengan pusat perkantoran dan dekat dengan Masjid Agung Al Azhar. Jadi setelah membatalkan puasa, anda bisa langsung melaksanakan ibadah disana.

Selain roti bakar, disini juga tersedia menu Nasi Uduk, Bubur Ayam, Sate Ayam/Kambing, Nasi goreng, Bakso, dan Mie Instan.

Untuk harga makanannya terbilang cukup standar, yakni Rp21.000 untuk roti bakar medium, Rp28.000 Sate ayam + lontong, Rp18.000 untuk Nasi Goreng Ayam.

4. Abunawas Restaurant

Photo: Abunawas Restaurant

Abunawas Restaurant menjadi salah satu tempat bukber di Jakarta Selatan yang direkomendasikan untuk keluarga besar.

Abunawas Restaurant adalah restoran khas timur tengah authentic yang menyediakan aneka masakan mulai dari appetizer, main course, dessert, sampai minuman.

Dekorasi dan furniture yang digunakan di restoran ini menggunakan konsep ala Middle East yang terlihat cukup mewah.

Untuk perkiraan harga makanan dan minuman disini berkisar mulai dari Rp 16.000 sampai Rp 3 juta untuk paket makanan dengan porsi besar.

Salah satu menu favorit di Abunawas ini adalah Royal Package Quarter Lamb di harga Rp 450.000. Terdengar mahal, tapi menu ini adalah paket untuk lima orang.

Isi menu ini terdiri dari Nasi Mandi, Nasi Briyani, Braised Lamb, Veggies, dan Sambal.

Berdasarkan ulasan pelanggan yang sudah pernah mencoba hidangan ini, braised lamb-nya memiliki tekstur yang sangat empuk dan mudah copot dari tulang.

Abunawas Restaurant Kemang berlokasi di Jl. Kemang Utara No. 15 dan buka setiap hari mulai dari 9:30 AM - 9:30 PM.

5. Soto Kudus Blok M

Photo: Google Photo: byUrmo

Sebuah restoran yang sudah ada lebih dari 20 tahun ini masih menjadi tempat makan favorit untuk pecinta masakan Indonesia, Soto Kudus Blok M.

Walaupun sudah berdiri selama 20 tahun, restoran ini masih menjaga cita rasa kaldu Soto Kudusnya yang sangat khas dan merindukan.

Tidak hanya sotonya, hidangan pendamping seperti tempe bacem, sate kerang, dan telur puyuhnya cukup diacungi jempol.

Untuk varian menunya cukup beragam, seperti Soto Kudus Blok "M" (Rp25.000 - Rp32.000), Nasi Pindang Kudus (Rp 29.000 - Rp 36.000), dan Nasi Rawon Daging (Rp29.000 - Rp 36.000).

6. Warung MJS

Photo: Google Map Warung MJS

"Don't judge a book by it's cover," itulah kalimat yang selalu dilontarkan para pengunjung yang baru pertama kali ke Warung MJS.

Dari luar, Warung MJS terlihat sangat kecil dan biasa saja. Tapi setelah masuk ke dalam, pengunjung dikejutkan dengan luasnya Warung MJS yang dihiasi dengan pernak-pernik khas Jawa.

Untuk yang pertama kali datang kesini, mereka akan menganggap Warung MJS adalah elevated Warteg dengan vibes klasik Jawa. Sebab, Warung MJS menggunakan konsep prasmanan yang dimana para pelanggan hanya perlu menunjuk makanan yang diinginkan. Hampir sama seperti Warteg.

Tapi, setelah suapan pertama. Kesan Warteg yang biasa seketika berubah. Tidak ada yang menyangka jika rasa hidangan Warung MJS melebihi Warteg pada umumnya.

Untuk menu hidangannya juga bervariatif, ada Cumi Hulk (cum asik dengan cabe hijau), Ayam Bakar Abang (ayam kampung dengan bumbu pedas), Sayur Asem Merah, Nasi Merah, Nasi Hijau (Nasi Uduk dengan Pandan), Es Cincau, Es Air Mata Buaya, dan masih banyak lainnya.

Perkiraan harga makan per orang di Warung MJS berkisar Rp 50.000 sampai Rp 100.000.

7. Hasea Eatery Dharmawangsa

Photo: Jakarta in Food

Buat anda yang sedang mencari suasana yang tenang dan menyenangkan untuk berbuka puasa, Hasea Eatery adalah jawabannya.

Lokasinya tepat berada di Jl. Wijaya II No.46, Jakarta Selatan, bersebelahan dengan Beauty Bar Salon.

Desain interior restoran ini dikemas dengan menggunakan kayu rotan dengan sentuhan warna hijau untuk menimbulkan nuansa tropikal. Secara sekilas, restoran ini sangat cocok untuk tempat hangout atau kerja, tapi tidak ada salahnya bukan untuk mengadakan acara bukber bersama keluarga disini?

Hidangan yang disajikan Hasea Eatery cukup beragam, mulai dari masakan Indonesia, Asia, sampai Western ada disini. Porsi makanannya terbilang pas dan tidak terlalu membuat perut penuh setelah berbuka puasa.

Menu yang wajib dicoba saat berkunjung ke Hasea Eatery ada Grilled Cheese Sandwich, Spaghetti Pesto, Loco Moco Fried Rice, Aglio Olio Cakalang, dan Peanut Butter Banana Sandwich.

Estimasi total makan untuk satu orang di Hasea Eatery cukup terjangkau, yakni Rp 50.000 sampai Rp 100.000.

8. Plataran Dharmawangsa

Photo: Google Maps Plataran Dharmawangsa

Plataran Dharmawangsa merupakan fine dining restaurant yang sudah lama terkenal untuk menikmati makanan kh Indonesia.

Restoran ini menggunakan desain interior Jawa Klasik dengan suasana yang cukup mewah dan nyaman.

Namun, anda harus melakukan reservasi terlebih dahulu untuk mengadakan acara bukber di Plataran Dharmawangsa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, restoran mewah ini cukup terkenal sehingga banyak keluarga dan orang perkantoran ingin menikmati buka bersama disini.

Menu yang wajib dicoba di restoran ini cukup banyak, mulai dari Dendeng Batokok, Salad Putri Dewi, Bola Bola Cokro, Tahu Telor Asin, Ayam Bakar Joglo, Ayam Dharmawangsa, Gurame Goreng Kremes, Es Kopyor Duren, dan Es Dawet Nangka.

Estimasi total makan untuk satu orang di Plataran Dharmawangsa berkisar Rp 100.000 sampai Rp 200.000.

9. Blue Jasmine

Photo: Google Maps @Mila Fuziah

Buat yang senang dengan desain interior klasik khas British Anglo Colonial Past, anda bisa coba mampir ke Blue Jasmine yang berlokasi di Jl. Kyai Maja No.39, Gandaria, Jakarta Selatan.

Tempat ini menjadi salah satu restoran hits di Jakarta Selatan karena dikelilingi oleh taman vertikal yang dilengkapi dengan gemericik suara air mancur yang lembut. Suasananya cukup instagrammable, deh.

Restoran ini tidak hanya diperuntukkan untuk keluarga saja, rekan kerja atau acara bukber kantor juga bisa dilaksanakan di Blue Jasmine.

Untuk hidangan yang disajikan tersedia makanan khas Indonesia dengan sentuhan oriental. Salah satu hidangan favoritnya ada Udang Goreng Mayonnaise, Sop Buntut, dan Salmon Saus Laksa.

Estimasi perkiraan total harga untuk menyantap di Blue Jasmine berkisar Rp100.000 sampai Rp 200.000 per orang.

10. 3 Wise Monkeys

Photo: Google Maps @Austin

Rekomendasi tempat bukber di Jakarta Selatan yang terakhir adalah 3 Wise Monkeys yang berlokasi di Jl. Senopati No. 46, Jakarta Selatan.

Restoran ini menjadi pilihan yang tepat untuk penggemar sushi. Sebab, 3 Wise Monkeys menawarkan konsep AYCE dan a la carte yang menyajikan hidangan khas Jepang berkualitas.

Untuk harga paket AYCE (all you can eat) dikenakan biaya sebesar Rp 259.000. Pelanggan dapat menikmati hidangan Sushi, Sashimi, grilled, noodle, sampai donburi sepuasnya dalam durasi 90 menit.

Sedangkan untuk a la carte, pengunjung bisa memesan Ebi Tempura, Unagi Kabayaki, dan Wagyu Steak.