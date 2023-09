8 Tempat Bukber Rooftop Jakarta dengan Pemandangan Spektakuler

Momen buka bersama di bulan Ramadan menjadi salah satu kegiatan tahunan yang sering dilakukan umat muslim. Biasanya, acara bukber ini diadakan di rumah, kantor, atau restoran mewah yang menyajikan hidangan yang sangat lezat.

Menariknya, sekarang sudah banyak tempat bukber rooftop Jakarta yang tidak hanya menawarkan hidangan makanan yang enak. Mereka juga menawarkan ambience yang berbeda dengan pemandangan city lights yang tidak dapat anda temukan di restoran pada umumnya.

Tempat Bukber Rooftop Jakarta dengan Suasana Asik

Nikmati momen buka bersama sambil menikmati city lights Kota Jakarta yang sangat cantik. Berikut delapan rekomendasi tempat bukber rooftop Jakarta yang menyajikan pemandangan yang indah dan hidangan yang sangat lezat.

1. Cloud Lounge Jakarta

Photo: TripAdvisor

Rekomendasi tempat bukber rooftop Jakarta yang pertama ada Cloud Lounge Jakarta yang berlokasi di Jl. MH Thamrin tepatnya gedung The Plaza lantai 49.

Salah satu keunggulan lounge ini terletak di desain interiornya yang sangat mewah serta rooftop yang dikelilingi oleh pemandangan gedung-gedung tinggi di Jakarta Pusat. Semakin malam, suasana rooftop-nya akan begitu mempesona dengan pemandangan lampu-lampu gedung perkantoran.

Untuk jenis makanan yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari camilan, makanan berat, dessert, dan minuman dingin tersedia disini. Salah satu menu andalan mereka ada Grilled Wagyu Ribeye, Ayam Kalasan, Margarita Pizza, dan Sop Buntut.

Estimasi perkiraan total makan di Cloud Lounge Jakarta berkisar Rp650.000 untuk dua orang. Harga yang cukup tinggi, namun sepadan dengan fasilitas dan pemandangan kota yang ditawarkan.

2. Sky Garden Cafe

Photo: TripAdvisor

Sedang mencari cafe di lokasi pusat kota Jakarta dengan suasana asri dengan rimbunya pepohonan? Sky Garden Cafe adalah jawabannya.

Sky Garden Cafe berlokasi di rooftop Hotel Rasuna Icon ini menawarkan suasana cafe yang menyatu dengan alam. Suasana asrinya semakin kental dengan furniturenya yang menggunakan material kayu.

Di cafe ini tersedia ruangan indoor, outdoor, dan private room. Jika anda ingin mengadakan acara bukber santai dengan teman-teman, anda bisa memilih ruangan outdoor yang penuh dengan tanaman-tanaman indah.

Tapi jika tidak ingin berbaur dengan banyak orang, anda bisa memilih ruangan private. Namun untuk menyewa tempat ini ada minimum charge Rp600.000 untuk 5-8 orang. Kira-kira, satu orang bisa menghabiskan Rp100.000 sampai Rp 200.000.

Menu yang disajikan cukup beragam, mulai dari masakan western, asian, sampai home delight (masakan lokal). Salah satu hidangan lokal yang wajib anda coba ada Sop Buntut (Rp149.000), Mie Jawa (Rp 75.000), dan Mie Goreng Kampung (Rp75.000).

Sedangkan untuk masakan western, anda bisa coba Meat Lover Smoked Beef (Rp139.000), Bolognese Homemade Beef Ragout Sauce (Rp89.000), dan Sandwich Cheese (Rp89.000).

3. Pain De Mie Rooftop Lounge

Photo: Google Maps @Dyah

Rooftop lounge yang berlokasi di Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini tidak hanya menawarkan pemandangan kota Jakarta saja. Pengunjung bisa menyaksikan MRT yang melintas secara langsung karena posisinya berada di samping Stasiun MRT Blok A.

Dari segi desain interiornya memang terlihat sederhana. Namun, alasan utama kenapa Pain De Mie menjadi tempat nongkrong dan bukber terbaik di Jakarta Selatan adalah menu makanannya yang sangat unik.

Pasalnya, Pain De Mie memadukan teknik masakan Prancis dengan Asia, sehingga cita rasa makanan yang disajikan cukup unik dan berbeda. Salah satu menu yang direkomendasikan Pain De Mie adalah Pizza Tuna dan Kari Kambing Roti Paratha.

Buat yang vegetarian, adna bisa mencoba Goma Salad, Thai Beef Salad, atau Modern Pecel Salad. Untuk menu utama andalan mereka ada Ayam Taliwang Nasi Kerabu, Seafood Tom Yum Goong, dan Ikan Goreng Sambal Andaliman.

Perkiraan total makan di Pain De Mie Rooftop ini berkisar Rp 100.000 sampai Rp200.000 per orang.

4. The Awan Lounge

Photo: Manual Jakarta

The Awan Lounge menjadi tempat bukber rooftop Jakarta terbaik untuk anda yang ingin merasakan suasana rooftop yang berbeda pada umumnya. Bagaimana tidak? Lounge ini dikelilingi oleh tanaman hias yang sangat indah. Suasana asrinya semakin nyata dengan musik ambience yang menenangkan telinga.

Luas rooftop-nya memang tidak begitu besar. Namun hidangan yang mereka sajikan cukup memanjakan perut. Salah satu menu yang bisa anda coba adalah Prawn Aglio Olio (Rp78.000), Veggie Burger (Rp68.000), Chicken Karage Burger (Rp78.000), Ayam Goreng Lengkuas (Rp78.000), dan Sate Ayam (Rp58.000).

Perkiraan total pengeluaran untuk menikmati hidangan dan pemandangan di The Awan Lounge berkisar Rp100.000 sampai Rp150.000 per orang.

5. The Edge Bistro

Photo: Jelajah Indonesia

The Edge Bistro adalah rooftop bar dan restoran yang berada di Boutique Hotel Kemang Icon, di Jakarta Selatan. Disini, pengunjung tidak hanya disajikan pemandangan lampu-lampu kota saja, mereka juga bisa menikmati pemandangan kolam renang yang mewah dan kerimbunan tanaman yang indah.

Restoran ini biasanya dikunjungi anak-anak muda Jakarta Selatan untuk hangout bersama teman atau menikmati malam romantis bersama pasangan karena suasananya yang terasa sangat damai.

Menu hidangan yang mereka sajikan adalah western dan lokal. Salah satu menu andalannya ada Seared Salmon Fillet with Grainy Mustard Sauce (Rp125.000), Nasi Goreng Mengkudu (Rp95.000), Premium Australian Tenderloin (Rp249.000), Sop Buntut Icon Style (Rp149.000), Ayam Taliwang (Rp85.000), dan Spaghetti Durum Wheat (Rp95.000).

Perkiraan total makan di The Edge Bistro berkisar Rp100.000 sampai Rp200.000 per orang. Harga yang cukup terjangkau mengingat pemandangan romantis yang mereka tawarkan, bukan?

6. Henshin Jakarta

Photo: The Yak Magazine

Pertama kali berdiri pada Jul 2017, Henshin yang memiliki ruangan indoor dan outdoor ini merupakan rooftop bar tertinggi di Jakarta.

Lokasinya berada di lantai 67-60 The Westin Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said kav. C-22 A, Jakarta Selatan. Selain menjadi rooftop bar tertinggi di Jakarta, Henshin juga menawarkan 360 degree pemandangan kota Jakarta.

Salah satu keunikan yang ditawarkan oleh Henshin adalah masakan Nikkei (Peru-Jepang) yang sangat jarang ditemukan di Jakarta. Menariknya, hidangan Nikkei ini dibuat oleh Chef Hajime Kasuga yang merupakan generasi ketiga masakan Nikkei.

Mengingat pemandangan dan pelayanan yang menakjubkan yang ditawarkan oleh lounge ini, jangan heran jika total perkiraan makan di Henshin Jakarta berkisar di atas Rp200.000 per orang.

7. Lucy in the Sky SCBD

Photo: Google Maps @Opal Bob

Lucy in the Sky berlokasi di Fairgrounds, SCBD Lot 14 ini menjadi salah satu tempat hangout dan bukber asik di daerah Jakarta Selatan.

Rooftop yang disediakan Lucy in the Sky cukup luas dengan ambience yang sangat asyik karena terdapat live music.

Menu andalan Lucy in the Sky cukup banyak, salah satunya ada Dory A’La Meunirre (Rp95.000), Iga Bakar (Rp105.000), Lucy Fried Rice (Rp69.000), Nasi Goreng Buntut (Rp85.000), Lucy Platters (Rp75.000), Wagyu (Rp150.000), Sunbathing Prawn (Rp150.000) dan Carbonara (Rp85.000).

Berdasarkan menu-menu diatas, perkiraan total makan di Lucy in the Sky SCBD berkisar Rp100.000 sampai Rp200.000 per orang.

8. SKYE Jakarta

Photo: TripAdvisor

Sebelum Henshin, SKYE Jakarta menjadi rooftop bar tertinggi dan populer di kalangan anak-anak muda Jakarta. Posisinya tepat berada di Menara BCA Lantai 56 atau bersebelahan dengan Mall Grand Indonesia.

Mengingat posisinya yang cukup tinggi, para pengunjung bisa menikmati golden sunset dari SKYE Jakarta. Semakin malam, pengunjung bisa menikmati pemandangan city light Jakarta dari gedung perkantoran yang berada di sekeliling gedung ini.

Menu andalan SKYE Jakarta cukup banyak, salah satunya ada Aburi Miyazaki Wagyu (Rp 180.000), Maple Glazed Salmon (Rp240.000), Smoked Spare Ribs (Rp280.000), Salmon Feuillete (Rp150.000), dan cocktail non alcohol R&R Fizz (Rp75.000).