Rekor Baru! Gaji Hakim RI Resmi Salip Malaysia dan Singapura

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang senilai Rp10,2 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). (Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku senang gaji hakim di Indonesia bisa ketika bertemu dengan Ketua Hakim Negara Malaysia.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara penyerahan uang ke kas negara di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Awalnya, Ketua Hakim Negara Malaysia menyampaikan kepada Prabowo untuk pertama kalinya gaji hakim Indonesia lebih besar dari Malaysia.

"Saya harus cerita begini karena saya ada suatu kepuasan minggu lalu, Ketua Mahkamah Agung ketemu saya. Dan beliau sampaikan ke saya, beliau habis rapat ketua-ketua Mahkamah Agung se-ASEAN. Kemudian Ketua Mahkamah Agung Malaysia sampaikan ke Ketua Mahkamah Agung Indonesia," kata Prabowo.

"Disampaikan, 'Yang Mulia, saya salut sama Indonesia',dia bilang, 'pertama kali gaji hakim Indonesia di atas gaji hakim Malaysia'. Dan gaji hakim paling junior Indonesia, ceritanya ya, yang paling junior sudah hampir dua kali gaji hakim paling junior Malaysia," ujarnya melanjutkan.

Prabowo ingin gaji hakim mendapat kenaikan gaji hingga 300 persen ketika ia menjabat. Akan tetapi, Kementerian Keuangan hanya menyetujui kenaikan gaji hakim sebesar 280 persen.

"Karena pemerintah yang saya pimpin, salah satu langkah kita pertama adalah menaikkan gaji-gaji hakim kita hampir 300 persen. Saya maunya 300 persen, tapi Menteri Keuangan hanya setuju 280 persen," jelasnya.

Selain itu, ia juga mendapat cerita dari Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto yang baru bertemu dengan ketua Mahkamah Agung Singapura. Sunarto, ungkap Prabowo, mendapat apresiasi karena sudah mendapat kenaikan gaji.

"Kemudian Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Profesor Sunarto ya, laporkan lagi ke saya, 'Pak, Ketua Mahkamah Agung Singapura juga sampaikan ke saya, selamat Yang Mulia, penghasilan Anda sekarang, penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas penghasilannya Ketua Mahkamah Agung Singapura," jelasnya.

Prabowo lantas mengaku senang. Sebab, dengan meningkatnya kesejahteraan para hakim, maka ia optimis kasus suap dan disuap di peradilan bisa ditekan.

"Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok. Saya juga sudah instruksikan Menteri Perumahan Rakyat untuk membuat rumah jabatan untuk semua hakim," tuturnya.