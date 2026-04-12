Rekor Perundingan Terlama 25 Jam: Diplomasi 'Islamabad Talks' Iran-AS Berakhir Buntu

Perundingan maraton Iran dan AS di Islamabad selama 25 jam berakhir tanpa kesepakatan.

Ukuran Font Kecil Besar

Upaya diplomatik maraton untuk mengakhiri ketegangan di Timur Tengah melalui 'Islamabad Talks' resmi berakhir tanpa kesepakatan. Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang dimediasi Pakistan ini tercatat sebagai negosiasi terlama sepanjang tahun 2026, dengan durasi mencapai 25 jam.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengonfirmasi intensitas pertemuan tersebut. Dimulai sejak Sabtu (11/4/2026) dan berlangsung semalaman hingga Minggu (12/4/2026) pagi, para delegasi papan atas kedua negara bergulat dengan ego dan kepentingan di meja perundingan.

“Putaran perundingan itu merupakan yang terpanjang dalam tahun ini dan berlangsung selama total 24 hingga 25 jam,” ujar Baghaei sebagaimana dikutip dari kantor berita Mehr News.

Delegasi Kelas Berat di Meja Perundingan

Keseriusan kedua belah pihak terlihat dari profil delegasi yang hadir. Di kubu Iran, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf memimpin langsung delegasi, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sementara itu, Washington menerjunkan Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Steve Witkoff, hingga menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner.

Namun, kehadiran tokoh-tokoh kunci ini tidak menjamin lahirnya kesepakatan permanen. J.D. Vance menegaskan bahwa meskipun dialog berlangsung sangat panjang, kedua pihak gagal menemukan titik temu. Ia memastikan delegasi AS pulang ke Washington dengan tangan kosong.

Peran Kunci Pakistan dan Nasib Gencatan Senjata

Pakistan, di bawah pengawasan Panglima Angkatan Darat Asim Munir, memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog langsung maupun tidak langsung ini. Diplomasi ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata dua pekan yang diumumkan Presiden Donald Trump pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mendesak agar Teheran dan Washington tidak terpancing untuk melanggar komitmen gencatan senjata meski negosiasi di Islamabad berakhir buntu. Pakistan berharap "semangat positif" tetap dijaga demi stabilitas kawasan yang telah diguncang konflik sejak akhir Februari lalu.

"Pakistan akan terus memainkan perannya dalam memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Iran dan AS di hari-hari mendatang," tegas Ishaq Dar saat melepas kepulangan kedua delegasi.

Komunikasi Regional Terus Berlanjut

Pasca-perundingan, delegasi Iran yang dipimpin Qalibaf langsung bertolak menuju Teheran. Meski gagal membawa draf perjanjian, pihak Iran mengisyaratkan bahwa saluran komunikasi tidak akan tertutup sepenuhnya.

Esmail Baghaei menekankan bahwa Iran meyakini komunikasi dengan Pakistan dan sekutu regional lainnya akan tetap berlanjut untuk mencari jalan keluar atas konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut.

Kini, dunia menunggu apakah gencatan senjata yang rapuh ini mampu bertahan tanpa adanya kesepakatan hitam di atas putih.