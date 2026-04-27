Rekrutmen SDM Kampung Nelayan Membeludak, Menteri Trenggono: Harus Jadi Motor Ekonomi Pesisir

Minat masyarakat untuk bergabung dalam program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) membeludak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, hingga penutupan pendaftaran, Jumat (24/4/2026), jumlah pelamar menembus ratusan ribu orang.

Beberapa jam sebelum penutupan saja, total pelamar dari empat posisi yang dibuka telah mencapai 118.676 orang. Angka ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Program ini sendiri merupakan bagian dari transformasi besar pemerintah di bawah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam membangun ekonomi biru berbasis kawasan pesisir.

"KNMP harus menjadi motor penggerak ekonomi di desa pesisir. Kita ingin memastikan pengelolaan perikanan dilakukan secara modern, terintegrasi, dan memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, SDM yang direkrut harus unggul, berintegritas, dan siap menjadi agen perubahan di lapangan," tutur Menteri Trenggono, dalam keterangannya dikutip, Senin (27/4/2026).

Empat Posisi Kunci

Dalam program ini, setiap lokasi KNMP akan diisi oleh empat posisi kunci, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Seluruh posisi tersebut dirancang saling terintegrasi untuk memastikan operasional kawasan berjalan efektif.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menegaskan proses rekrutmen tidak hanya mencari tenaga kerja, tetapi juga calon pemimpin yang siap menghadapi tantangan di lapangan.

"KNMP membutuhkan SDM yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memimpin, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah. Karena itu, peserta terpilih akan dibekali pelatihan komponen cadangan untuk membentuk kedisiplinan dan ketahanan, serta pelatihan manajerial dan tematik sesuai kebutuhan lapangan," ujar Nyoman.

Ia menjelaskan, pelatihan komponen cadangan menjadi atau Komcad bagian penting dalam tahapan seleksi nasional. Selain menguji kompetensi, pendekatan ini juga membentuk karakter, kepemimpinan, serta kemampuan problem solving peserta.

Kebutuhan SDM

Secara nasional, kebutuhan SDM untuk KNMP mencapai 5.476 orang yang akan ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia. Para SDM ini nantinya akan menjadi penggerak utama kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Peran masing-masing posisi pun cukup krusial. Manajer Operasional bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh aktivitas usaha dan mengambil keputusan strategis.

Kepala Produksi fokus pada efisiensi dan kualitas produksi, sementara Penjamin Mutu memastikan standar kualitas produk terpenuhi dari hulu hingga hilir. Adapun Administrasi Keuangan menjaga transparansi serta keberlanjutan usaha melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Dengan tingginya minat pendaftar, program KNMP dinilai membuka peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat langsung dalam pengembangan sektor perikanan yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing.