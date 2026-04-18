Relevansi Trisakti Bung Karno, PDIP Singgung Ketokohan Mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah pidato di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). (Foto: Inilah.com/ Diana Rizky)

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika (KAA) sempat menyinggung ketokohan mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei berkaitan dengan Trisakti Bung Karno.

"Yang sangat relevan untuk konteks hari ini adalah bahwa terdapat fakta, bahwa konsep Trisakti Bung Karno ternyata telah menginspirasi pemimpin-pemimpin bangsa lain yang menghadapi tekanan imperialisme dalam bentuknya yang paling keras," ujar Basarah di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Dalam memoar bertajuk "Sel Nomor 14" yang diterbitkan pada 2021, Ali Khamenei yang wafat akibat agresi brutal militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 lalu, mencatat bagaimana dirinya sejak muda di dalam penjara rezim Syah Iran, pada pertengahan 1970-an telah berkenalan dengan pemikiran Bung Karno.

"Bagi Khamenei muda, Bung Karno bukanlah sekadar pemimpin bangsa Indonesia, melainkan arsitek dekolonisasi global yang meleburkan semangat nasionalisme dalam semangat internasionalisme," ungkapnya.

Kemandirian Nasional

Lebih lanjut dia menjelaskan konsep "resisten ekonomi" yang menjadi tulang punggung kebijakan ekonomi Iran selama lebih dari empat dekade, yang menekankan kemandirian nasional melalui penguatan produksi dalam negeri, kedaulatan pangan, dan pengembangan teknologi, secara substantif selaras dengan semangat berdikari dalam Trisakti Bung Karno.

"Keduanya lahir dari penolakan yang sama terhadap ketergantungan ekonomi sebagai instrumen pendudukan politik. Meskipun Iran menghadapi sanksi embargo Barat selama lebih empat dekade, sistem pemerintahannya tetap beroperasi, kapasitas teknologinya tumbuh, dan kedaulatannya tidak tergadaikan," tuturnya.

Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama.

"Jika bangsa Iran saja mampu mempraktikkan ajaran Trisakti Bung Karno, bagaimana dengan pemerintah dan bangsa Indonesia sendiri? Pertanyaan itu bukanlah pertanyaan retoris, ia adalah panggilan untuk introspeksi dan pembaharuan komitmen," jelas Basarah.

Dalam menghadapi situasi global yang kompleks ini, Basarah mengatakan Indonesia harus kembali pada fondasi ideologis negara. Pembukaan UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Amanat konstitusi ini bukanlah sekadar pernyataan normatif, tetapi menjadi dasar sikap politik luar negeri Indonesia. Nilai tersebut sejalan dan sebangun dengan Dasa Sila Bandung yang menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, kesetaraan, serta penyelesaian konflik secara damai," tambahnya.