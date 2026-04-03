Repatriasi Tiga Personel TNI yang Gugur di Lebanon Ditargetkan Rampung Pekan Ini

Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda Indobatt XXIII-R/UNIFIL membersihkan puing-puing badan jalan untuk membuka jalur distribusi logistik di Lebanon Selatan, Senin (4/11/2024). (Foto: Dok. Penerangan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL)

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sedang mengupayakan pemulangan jenazah tiga prajurit TNI penjaga perdamaian yang gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon. Di tengah eskalasi konflik yang makin panas, pemerintah menargetkan proses repatriasi bisa rampung pada pekan pertama April 2026.

Penghormatan terakhir sudah dilakukan melalui upacara pelepasan jenazah di Bandara Internasional Rafic Hariri, Beirut, Kamis (2/4/2026). Namun, membawa pulang jenazah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur, dan Praka Farizal Rhomadhon bukan perkara mudah.

Masalahnya bukan cuma soal jarak Beirut–Jakarta yang makan waktu 17 jam. Situasi keamanan di lapangan jadi ganjalan serius. Kontak senjata dan serangan Israel di wilayah Lebanon Selatan bikin pergerakan jadi terbatas dan penuh risiko.

"Repatriasi merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi para prajurit yang gugur, sekaligus wujud tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia menjadi penguat dalam mengiringi kepulangan para pahlawan bangsa," tulis Kemenlu dalam keterangan resminya, Jumat (3/4/2026).

Ketiga prajurit tersebut gugur dalam serangan pada 29 dan 30 Maret 2026 saat menjalankan tugas di bawah bendera PBB.

Gugurnya personel TNI ini memicu reaksi keras. Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, langsung menyalak dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York. Indonesia menegaskan tidak bisa menerima begitu saja jatuhnya korban dari tim penjaga perdamaian.

"Kami tidak dapat menerima terbunuhnya penjaga perdamaian tersebut. Ini adalah kehilangan besar bagi Indonesia dan juga kehilangan besar bagi kita semua," tegas Umar Hadi.

Bagi Indonesia, serangan ini bukan sekadar kecelakaan kerja di medan perang, tapi tindakan sengaja untuk merusak mandat UNIFIL dan Resolusi DK PBB 1701 tentang gencatan senjata Israel-Hizbullah.

Indonesia mendesak PBB segera melakukan penyelidikan transparan dan menyeluruh. Tak hanya itu, serangan Israel juga dikritik habis karena dianggap melanggar kedaulatan wilayah Lebanon.

"Serangan-serangan ini mencerminkan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan mungkin merupakan bentuk kejahatan perang menurut hukum internasional," ujar Umar.

Pemerintah menegaskan akan terus memantau hasil penyelidikan ini dan meminta Dewan Keamanan PBB tidak tinggal diam atas insiden yang mengancam keamanan internasional tersebut.