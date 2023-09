Repsol Honda Rilis RC213V untuk MotoGP Musim 2022

Tim Repsol Honda merilis motor balap RC213V yang mendapat pembaruan besar-besaran termasuk sasis yang direvisi dan mesin yang ditingkatkan guna menghadapi ajang MotoGP musim 2022.

Direktur Honda Racing Corporation (HRC) Tetsuhiro Kuwata mengatakan bahwa mesin RC213V mengusung konsep 'break out of our shell' untuk meningkatkan kinerja sehingga keseluruhan mesin benar-benar berbeda dari dua tahun terakhir.

"Kami mengubah mesin, sasis dan elektronik dengan konsep tersebut. Kami sudah menerapkan konsep baru ini dari tahun lalu, dan kami telah memeriksa kinerja konsep mesin baru dan kami dapat mengonfirmasi bahwa itu berfungsi untuk memperbaiki titik lemah kami. Jadi, mesin 2022 ini memiliki evolusi lebih lanjut dengan arah yang sama," ujar Kuwata dalam video presentasi tim HRC, Selasa (8/2/2022).

Baca Juga: Sirkuit Mandalika Bersolek Jelang MotoGP Oktober

Lebih jauh, Manajer Teknis HRC Takeo Yokoyama, mengungkapkan bahwa pengembangan konsep atau filosofi mesin baru tersebut dilakukan selama dua tahun di tengah situasi COVID-19 yang serba dibatasi.

Sisi baiknya, Yokoyama melanjutkan, tim HRC memiliki waktu yang lebih lama dari yang biasanya untuk melakukan studi lebih mendalam.

"Pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa kita sebenarnya harus berubah lebih banyak dari apa yang biasanya kita lakukan. Ini juga memengaruhi cara mesin dipasang ke sasis dan tentu saja tentang bagaimana tampilan motornya," kata Yokoyama.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

"Karena keadaan COVID, kami memiliki periode pengembangan yang lebih lama. Jadi inilah mengapa motornya berubah sedikit lebih dari fase satu langkah biasanya," lanjut dia.

Sementara itu, Manajer Tim Repsol Honda Alberto Puig mengatakan bahwa konsep baru tersebut juga melibatkan gagasan dari para pebalap, orang yang menurut dia paling tahu tentang 'titik lemah dan poin bagus' untuk meningkatkan performa motor.

Puig mengatakan bahwa motor tersebut telah diuji coba pada tes MotoGP di Misano, juga di Jerez pada November 2021 lalu.

"Kami akhirnya bisa melakukannya dengan tidak lagi motor purwarupa tetapi nyata, motor yang tepat untuk musim ini," tutup Puig.