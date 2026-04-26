Resahkan Warga, Polisi Sisir Titik Balap Liar di Pademangan

Polsek Pademangan menggelar patroli skala besar untuk menekan balap liar di kawasan RE Martadinata hingga Benyamin Sueb. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Polsek Pademangan bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait maraknya aksi balap liar yang kerap menghantui sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara. Pada Minggu (26/4/2026) dini hari, aparat menggelar patroli skala besar guna menyisir titik-titik rawan yang kerap dijadikan sirkuit dadakan oleh para pemuda.

Aksi kebut-kebutan ini dinilai bukan sekadar hobi yang salah tempat, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan lain serta pemicu gangguan ketertiban umum di wilayah Pademangan.

Patroli Rutin yang Ditingkatkan

Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala memimpin langsung apel malam yang dilanjutkan dengan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Dalam operasi ini, kepolisian turut menggandeng unsur potensi masyarakat (potmas) untuk mempertebal pengawasan.

"Patroli ini kami lakukan secara maksimal dengan menyasar lokasi yang berpotensi terjadi gangguan kamtibmas, termasuk jalur yang sering digunakan untuk balap liar," tegas AKP Daniel, Minggu (26/4/2026).

Titik Penyelisiran Petugas

Dimulai tepat pukul 00.05 WIB, petugas gabungan bergerak menyisir nadi-nadi jalan utama di Pademangan. Beberapa lokasi yang menjadi fokus utama antara lain:

Jalan RE Martadinata

Jalan Benyamin Sueb

Jalan Gunung Sahari

Jalan Lodan Raya

Kawasan Kampung Muka dan Budi Mulia

Selain melakukan penyisiran, petugas juga ditempatkan secara stasioner di titik-titik strategis. Langkah ini diambil untuk menutup celah bagi para pelaku balap liar yang kerap memanfaatkan kelengahan petugas saat berpatroli.

Respons Cepat Laporan Masyarakat

AKP Daniel menekankan bahwa keberhasilan menekan angka balap liar sangat bergantung pada kerja sama masyarakat. Ia menjamin setiap informasi yang masuk akan langsung ditindaklanjuti secara instan oleh personel di lapangan.

"Informasi dari masyarakat sangat penting. Itu akan segera kami respons di lapangan," pungkasnya.

Hingga menjelang subuh, situasi di wilayah Pademangan terpantau aman dan kondusif tanpa adanya gesekan berarti. Meski demikian, pihak kepolisian memastikan patroli serupa akan terus ditingkatkan secara intensif demi menjamin ketenangan warga, terutama pada jam-jam rawan malam hingga dini hari.