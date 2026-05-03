Resepsi El-Syifa di Bali, Kelakar Maia Estianty: Semoga Dul dan Tissa Menyusul, Baby S Tunggu Oma Ya

Minggu, 3 Mei 2026 - 17:34 WIB

Ibunda dari El Rumi, Maia Estianty mencuri perhatian saat hadir di pesta pernikahan sang putra dan Syifa Hadju yang bersifat lebih pribadi atau intimate wedding di Pulau Dewata, Bali.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Minggu (3/5/2026), Maia membagikan beberapa potret saat dia dan sang suami Irwan Musry hadir di tengah-tengah acara yang tampak lebih santai dari resepsi di Jakarta.

Menariknya bukan menyorot kepada El dan Syifa, Maia tampak membuat postingan khusus kepada anak ketiganya, Dul Jaelani yang turut hadir bersama sang kekasih Tissa Biani.

"Upload ini dulu ya, lagi liburan. Dul sama Tissa mohon doanya semoga segera menyusul, Aamiin, Bismillah," tulis Maia dalam unggahannya.

Dalam momen itu, Maia juga menghaturkan doa kepada putra pertamanya Al Ghazali yang sebentar lagi akan berganti status sebagai seorang ayah. Maklum, sang istri Alyssa Daguise sedang mengandung anak pertama mereka.

Menariknya dalam momen itu, Maia juga membocorkan inisial calon buah hati Alyssa dan Al.

"Baby S -nya Alyssa sama Al, tunggu oma pulang ya," lanjutnya.