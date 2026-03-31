Resmi! Avenged Sevenfold Konser Lagi di JIS 10 Oktober 2026, Cek Harga Tiketnya

Avenged Sevenfold konser Jakarta, simak harga dan cara beli tiketnya.

Kabar gembira bagi para Deathbat di Tanah Air! Grup band heavy metal legendaris asal California, Avenged Sevenfold (A7X), dipastikan akan kembali mengguncang Indonesia lewat konser bertajuk "Avenged Sevenfold Live in Indonesia". Konser berskala stadion ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada tanggal 10 Oktober 2026.

Kabar ini diumumkan secara resmi oleh Ravel Entertainment selaku pihak promotor dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Selasa. Kedatangan A7X kali ini menjadi jawaban atas rumor yang sempat memanas setelah sang vokalis, Matt Shadows, memberi "kode" dan menggoda penggemar di kanal komunitas Discord "Indonesian Chat" beberapa waktu lalu.

Kangen Penggemar Indonesia

Ravel Junardy, pendiri Ravel Entertainment, memastikan konser ini akan menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena Matt Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman sudah tidak sabar untuk kembali ke Jakarta.

“Mereka bilang sama saya antusias banget, mereka punya sesuatu yang baru, mereka kangen banget sama fansnya di Indonesia. Mereka juga merasa Indonesia itu sangat spesial dan berjanji bakal menampilkan sesuatu yang spesial,” ungkap Ravel.

Konser ini akan menjadi ajang comeback A7X dalam waktu yang terbilang singkat. Sebelumnya, pelantun Dear God ini sukses menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Mei 2024 lalu.

Kapasitas JIS dan Jadwal Penjualan Tiket

Meski berskala stadion dengan kapasitas mencapai 40.000 penonton, promotor memastikan tata letak panggung dan penonton akan diatur secara maksimal. Ravel menyebut bahwa tiket yang dijual kemungkinan mencapai angka 40.000, namun tidak akan dimaksimalkan hingga kapasitas penuh demi kenyamanan. "Kami ingin semuanya mendapat spot menonton yang baik," tegasnya.

Penjualan tiket akan dilakukan dalam dua tahap melalui laman resmi https://www.google.com/search?q=a7xindonesia.com:

Deathbat Pre-Sale: 6 April 2026, mulai pukul 13.00 WIB

General Sale: 8 April 2026, mulai pukul 13.00 WIB

Daftar Harga Tiket Konser A7X di JIS 2026

Tiket konser terbagi menjadi beberapa kategori yang bisa dipilih oleh para penggemar. Berikut adalah rincian harganya (belum termasuk pajak pemerintah dan biaya admin):

FESTIVAL A: Rp2.550.000

FESTIVAL B: Rp1.855.000

CAT 1 Center: Rp2.175.000

CAT 1 (Right / Left): Rp1.850.000

CAT 2 Center: Rp1.550.000

CAT 2 (Right / Left): Rp1.100.000

CAT 3 Center: Rp785.000

CAT 3 (Right / Left): Rp665.000