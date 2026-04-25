Resmi! BWF Sahkan Aturan Sistem Skor 15 Poin Mulai 2027, PBSI Siapkan Strategi

Sejumlah pebulu tangkis melakukan latihan jelang turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) secara resmi membawa perubahan fundamental dalam regulasi olahraga tepok bulu.

Mulai 4 Januari 2027, seluruh pertandingan resmi BWF akan menggunakan format sistem skor 15 poin kali tiga gim (best of three games), menggantikan format 21 poin yang telah lama berlaku.

Keputusan krusial ini ditetapkan dalam forum 87th BWF Annual General Meeting (AGM) yang diselenggarakan di Horsens, Denmark, pada Sabtu.

Perubahan sistem skor ini merupakan salah satu agenda utama dari Council Proposals.

BWF menilai transisi ke sistem 15 poin ini bertujuan untuk meningkatkan dinamika dan intensitas pertandingan, sekaligus mendongkrak daya tarik olahraga bulu tangkis di panggung global.

Pengesahan regulasi baru tersebut diambil melalui mekanisme pemungutan suara (voting) yang melibatkan negara-negara anggota BWF.

Hasilnya menunjukkan dukungan mayoritas mutlak; sebanyak 198 negara menyetujui perubahan tersebut, sementara 43 negara memilih untuk menolak.

Merespons kebijakan fundamental ini, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) langsung mengambil langkah antisipatif.

Kabid Hubungan Luar Negeri PP PBSI, Bambang Roedyanto, yang mewakili Indonesia dalam AGM ke-87 BWF tersebut, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengkaji regulasi baru ini secara mendalam.

“Kami akan mempelajari secara komprehensif dampak perubahan sistem skor ini terhadap pola permainan dan strategi atlet. PBSI berkomitmen untuk memastikan atlet Indonesia tetap kompetitif dan siap menghadapi implementasi kebijakan ini,” ungkap Bambang dalam keterangan resmi PBSI di Jakarta, Sabtu (25/4).

Dengan jeda waktu yang cukup panjang sebelum regulasi ini resmi diketuk palu pada awal 2027, PBSI dan tim pelatih memiliki pekerjaan rumah baru.

Perubahan ini menuntut armada Merah Putih untuk merombak ulang taktik, pola latihan, hingga ketahanan stamina guna menyesuaikan diri dengan ritme permainan yang diproyeksikan akan berjalan jauh lebih cepat dan agresif.