Resmi Comeback, Citroën Luncurkan 3 Mobil Sekaligus di Indonesia

Citroën resmi kembali ke pasar otomotif Tanah Air dan langsung menggebrak dengan meluncurkan tiga model sekaligus, yakni New Citroën C3, New Citroën C5 Aircross, New Citroën e-C4, di Jakarta, Rabu (7/12/2022). (foto: Inilah.com/Aan)

Citroën resmi kembali ke pasar otomotif Tanah Air dan langsung menggebrak dengan meluncurkan tiga model sekaligus, yakni New Citroën C3, New Citroën C5 Aircross, dan kendaraan listrik berbasis baterai New Citroën e-C4.

Comeback ke Indonesia, Citroën akan kembali memasarkan produk mereka di bawah bendera PT Indomobil Wahana Trada yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Indomobil Group.

"Ketiga produk baru yang kami luncurkan hari ini akan memberikan mobilitas penuh gaya dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas," ujar Business Development Head Indomobil Group Stefan Hutahayan di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

New Citroën C3 dibekali mesin bertenaga 81 hp dan torsi maksimum 115 Nm, yang tenaganya disalurkan ke roda melalui transmisi manual lima percepatan. Mobil ini merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar, dengan klaim konsumsi sebesar 19,8 kilometer per liter.

Sementara New Citroën C5 Aircross disebut menjadi Sport Utility Vehicle paling nyaman dan fleksibel. Kendaraan ini mengandalkan mesin berkapasitas 1.600cc dengan kemampuan 165 hp dan torsi 240 Nm serta terhubung ke transmisi otomatis enam percepatan.

Terakhir ada New Citroën e-C4, mobil listrik yang bisa menjangkau jarak 350 kilometer dalam sekali pengisian baterai. Motor listriknya memiliki tenaga hingga 130 hp dan torsi maksimum sebesar 300 Nm.

Soal harga, New Citroën C3 dipasarkan dengan banderol Rp225 juta on the road DKI Jakarta. Dua model lain belum ada informasi resmi, tapi berdasarkan brosur yang dibagikan tenaga penjual, kisaran harga untuk New Citroën C5 Aircross adalah Rp1,1 miliar dan New Citroën e-C4 Rp1,18 miliar.

Komitmen Citroën beri pengalaman luar biasa

Stefan menambahkan, berpegang pada tiga nilai dasarnya, yakni kemanusiaan, kesejahteraan, dan keberanian, Citroën berkomitmen akan menghadirkan pengalaman luar biasa bagi para penggunanya.

"Berdasarkan tiga nilai dasar kami, Citroën berkomitmen penuh untuk menyajikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dengan memberikan solusi cerdas melalui inovasi produk dan teknologi. Ketiga produk baru yang kami luncurkan hari ini, akan memberikan mobilitas penuh gaya dan terjangkau oleh masyarakat luas," kata dia.

Sementara itu, Head of ASEAN and General Distributors of Stellantis Christophe Musy mengatakan, Citroën siap tampil berbeda ketimbang para pesaingnya. Ia juga menyebut akan menyediakan beragam pilihan mobilitas kepada masyarakat agar merasa nyaman.

“Kami berani tampil beda. Kami juga mempersiapkan berbagai pilihan mobilitas dengan fokus kepada kenyamanan masyarakat pengguna saat mereka beraktivitas," ucapnya.

"Dengan janji dare to care, kami berkomitmen untuk membuat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik," sambung dia.

Sebelumnya, perusahaan otomotif Prancis ini sempat hengkang dari pasar Indonesia. Namun mereka kembali hadir. Pecinta otomotif pastinya sudah menunggu hal ini sedari jauh-jauh hari.

Citroën telah berdiri sejak 1919. Pendirinya adalah André Gustave Citroën. Sebagai tolak ukur dalam hal kenyamanan, produk ini mengutamakan layanan yang memberikan kenyamanan bagi para penggunanya.

Secara historis, brand ini sudah sempat hadir di pasar otomotif Indonesia sejak tahun 1930-an. Populasinya baru terlihat semakin banyak di era 1960-an. Awalnya, mobil ini biasa dipakai para ekspatriat Perancis.

Salah satunya oleh para insinyur yang dipekerjakan dalam proyek pembangunan Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, pada 1957-1967. Kebanyakan yang dipakai berjenis Citroën DS. Namun sayangnya, pada 1994, brand ini hengkang dari pasar otomotif Indonesia. Dan hari ini, Citroën resmi hadir kembali di pasar Indonesia.