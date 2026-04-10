Resmi Dilantik Prabowo, Dubes Andi Rahadian Siap Kawal Kepentingan RI dan WNI di Oman-Yaman

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman Andi Rahadian menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Antara/Galih Pradipta)

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik diplomat karier, Andi Rahadian, sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman. Pelantikan yang dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026), ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengamankan kepentingan nasional di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis.

Pengisian pos diplomatik krusial ini ditujukan untuk mempertebal sabuk diplomasi Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis.

Sosok Andi Rahadian sendiri bukan nama baru di lintasan birokrasi dan diplomasi. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Monash University Australia ini memiliki rekam jejak panjang. Ia tercatat pernah mengemban tugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Addis Ababa, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) San Francisco, hingga Konsulat Republik Indonesia (KRI) Darwin.

Menariknya, Andi juga memiliki jam terbang mumpuni di dalam negeri. Sejak 2019, ia meniti karier di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik hingga Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III.

Usai prosesi pelantikan, Andi menegaskan kesiapannya untuk langsung tancap gas menjalankan instruksi Kepala Negara.

"Insyaallah saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden untuk meningkatkan hubungan bilateral secara baik dan positif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun protokol dan konsuler sesuai dengan penugasan," ujar Andi kepada awak media di kompleks Istana Negara.

Fokus Keselamatan WNI di Tengah Dinamika Timur Tengah

Lebih jauh, Andi menyoroti salah satu poin paling krusial dalam misinya: perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah yang kerap bergejolak, memastikan keamanan dan hak-hak WNI di Oman dan Yaman menjadi prioritas utama yang tak bisa ditawar.

Terkait strategi menghadapi situasi regional yang menantang tersebut, Andi menegaskan akan bergerak dalam satu komando tegak lurus dengan kebijakan Jakarta.

"Insyaallah, sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, kami akan laksanakan semua arahan dari pusat. Perintah yang diberikan dari pusat akan kami laksanakan sebaik-baiknya sesampainya kami bertugas," pungkasnya tegas.

Dengan latar belakang hukum, pengalaman diplomatik lintas benua, serta pemahaman birokrasi yang matang, Andi Rahadian kini memanggul ekspektasi besar untuk menjaga marwah dan kepentingan Republik Indonesia di wilayah Teluk.