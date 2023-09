Resmi Diperkenalkan, All-new Subaru Forester Siap Mengaspal di Indonesia

Subaru Corporation Japan bersama dengan PT Plaza Auto Mega resmi memperkenalkan wajah baru dari generasi kelima Subaru Forester yang akan siap mengaspal di pasar Indonesia.

The All-new Subaru Forester hadir dengan Subaru Core Technology terbaru seperti, Subaru Global Platform, BOXER Engine, dan Symmetrical All-Wheel Drive dengan X-Mode terbaru, serta tampilan perdana dari sistem keselamatan aktif Subaru EyeSight generasi ke-4.

"Dengan Subaru Core Technology terbaru seperti, Subaru Global Platform, BOXER Engine, dan Symmetrical All-Wheel Drive dengan X-Mode terbaru, serta tampilan perdana dari sistem keselamatan aktif Subaru EyeSight generasi ke-4, kami yakin The All-new Subaru Forester akan menjadi benchmark baru di kelasnya, sebuah SUV harian yang aman dan nyaman, serta memiliki kemampuan off-road yang dapat diandalkan," ungkap Chief Operating Officer (COO) Subaru Indonesia Arie Christopher Setiadharma.

Momen ini menjadi sangat bersejarah, karena melalui peluncuran The All-new Subaru Forester secara resmi akhirnya Subaru kembali beroperasi secara penuh 3S, sales, service, dan spare part di Indonesia.

"Tahun ini sendiri adalah 25th anniversary dari model Subaru Forester, dan kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan versi terbaru model year 2022 yang juga baru saja diperkenalkan di berbagai belahan dunia pada awal tahun ini, tidak berselang lama untuk Indonesia," kata Arie.

"Dengan dukungan penuh Subaru Corporation Japan, kami yakin dapat memberikan produk dengan inovasi terkini dan layanan terbaik yang mencerminkan value statement Subaru yaitu Enjoyment and Peace of Mind," ucap dia.

Generasi kelima dari Forester akan membawa penumpang di dalamnya merasakan kenyamanan dengan sisi ruang interior lega dari penggunaan Subaru Global Platform, handling yang didukung Symmetrical All-Wheel Drive, ragam fitur yang mudah dioperasikan, hingga tampilan eksterior terbaru yang lebih berkarakter.

The All-new Subaru Forester meluncur dengan dua varian, yakni Subaru Forester 2.0i-L yang ditawarkan dengan harga Rp579,5 juta (on-the-road Jakarta) dan Subaru Forester 2.0i-S EyeSight ditawarkan dengan harga Rp659,5 juta (on-the-road Jakarta).