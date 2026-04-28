Resmi Groundbreaking, Paket 4 Irigasi MYP Jadi Senjata Gubernur Sulsel Perkuat Pangan Luwu Raya

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman saat groundbreaking Paket 4 Multiyears Project (MYP) Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun Anggaran 2026-2027 yang dipusatkan di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pada Senin (27/4/2026).(Foto: dok-pemprov Sulsel)

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian. Salah satunya, melalui pembangunan infrastruktur daerah irigasi.

Hal ini ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking Paket 4 Multiyears Project (MYP) Rehabilitasi Daerah Irigasi Tahun Anggaran 2026-2027 yang dipusatkan di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, pada Senin (27/4/2026).

Prosesi groundbreaking atau peletakan batu pertama turut dihadiri Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, unsur Forkopimda Luwu Utara, tokoh masyarakat serta para petani di wilayah tersebut.

Program strategis ini memiliki nilai anggaran Rp780 miliar, khusus di daerah Luwu Raya mendapatkan anggaran Rp120 miliar untuk peningkatan jaringan 13 ribu hektare dan menjadi upaya Pemprov Sulsel dalam meningkatkan kemantapan rehabilitasi serta pemeliharaan jaringan irigasi di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan groundbreaking Paket 4 MYP Rehabilitasi Daerah Irigasi. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memudahkan para petani serta mendukung swasembada pangan nasional,” ujar Andi Sudirman dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Khusus di Luwu Utara, program ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 6.400 hektare lahan persawahan yang akan terintegrasi dengan sistem irigasi yang lebih baik setelah proyek rampung.

Tak hanya itu, program rehabilitasi irigasi ini juga mencakup sejumlah daerah lain di wilayah utara Sulsel, yakni Kabupaten Enrekang, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, serta Luwu Timur, dengan total penanganan sebanyak 8 daerah irigasi.

Andi Sudirman pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan agar pelaksanaan proyek ini berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.

“Kami berharap seluruh proses pengerjaan dapat berjalan sesuai rencana dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.

Adapun 8 daerah irigasi yang mendapat penanganan rehabilitasi pembangunan diantaranya, daerah irigasi Tallung Ura, Balombong, Makawa, Lengkong Pini, Bungadidi, Kuri-kuri Kasambi, Tubu Ampak dan Angkona.

