Resmi Perpanjang Kontrak, Caicedo Jadi Pemain Bergaji Tinggi di Chelsea

Chelsea resmi memperpanjang kontrak gelandang andalannya, Moises Caicedo. Pemain asal Ekuador itu kini terikat kontrak jangka panjang hingga 2033.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh klub melalui laman resminya pada Jumat. Chelsea menilai Caicedo sebagai salah satu pilar penting di lini tengah sejak didatangkan dari Brighton pada Agustus 2023.

“Chelsea dengan senang hati mengumumkan Moises Caicedo telah menandatangani kontrak baru dengan klub ini hingga 2033. Sejak bergabung pada Agustus 2023, Moises telah menjadi sosok kunci dalam skuad utama kami dan salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini,” demikian pernyataan klub.

Pemain berusia 24 tahun itu disebut mendapatkan kenaikan gaji signifikan, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad The Blues. Sejauh ini, Caicedo tampil konsisten dan hampir tak tergantikan dengan catatan 140 penampilan di semua kompetisi.

Perpanjangan kontrak ini menegaskan peran sentral Caicedo dalam rencana jangka panjang klub. Ia menjadi pemain kedua yang mendapatkan kontrak besar setelah kapten Reece James pada Maret lalu.

Caicedo menyambut positif keputusan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk berkembang bersama klub asal London tersebut.

"Saya sangat senang bisa memperpanjang kontrak di Chelsea. Saya percaya pada tim ini, klub ini, dan saya tahu kami berada di jalur yang tepat. Kami baru saja memulai perjalanan bersama,” kata Caicedo.

Ia juga mengungkapkan ambisi pribadinya bersama Chelsea.

"Impian saya adalah menjadi legenda Chelsea, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mewujudkannya," ujarnya.

Perpanjangan kontrak ini dinilai sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Caicedo sekaligus kepercayaan klub terhadap perannya di masa depan tim yang kini dilatih Liam Rosenior.

Di sisi lain, performa Chelsea di Liga Inggris masih belum konsisten. Dalam tujuh pertandingan terakhir, The Blues hanya meraih satu kemenangan dan kini tertinggal empat poin dari Liverpool yang menempati batas akhir zona Liga Champions.

Chelsea dijadwalkan menghadapi Manchester United di Stamford Bridge pada Minggu dini hari.

Meski telah mengamankan Caicedo dan Reece James, situasi sejumlah pemain lain masih belum pasti. Enzo Fernandez disebut mendapat sanksi internal berupa larangan bermain dua pertandingan setelah mengungkapkan ketertarikan kepada Real Madrid.

Sementara itu, Marc Cucurella sempat mengkritik kebijakan klub terkait perekrutan pemain serta keputusan pemecatan pelatih Enzo Maresca.