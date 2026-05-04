Resmi! Persija Vs Persib Digelar di GBK

Teka-teki mengenai venue laga sarat gengsi antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung akhirnya terjawab.

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan "lampu hijau" bagi duel klasik ini untuk mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang sempat membuat suporter kedua kesebelasan was-was. Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran laga ini harus pindah lokasi karena adanya jadwal perawatan rumput stadion untuk persiapan FIFA Matchday Timnas Indonesia pada Juni mendatang.

Restu dari PSSI

Yunus Nusi menegaskan bahwa jadwal pertandingan Liga Super yang jatuh pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB ini, tidak akan mengganggu agenda Timnas.

Jeda waktu menuju laga internasional dinilai masih sangat cukup untuk melakukan perawatan lapangan."Karena rentang waktunya lama antara tanggal 10 Mei dengan waktu sampai bulan Juni, bagi PSSI silakan (menggunakan SUGBK). Tidak ada masalah lapangan tersebut digunakan untuk pertandingan-pertandingan Liga Super," ujar Yunus Nusi, Senin (4/5/2026).

Sebelumnya, Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, sempat berdiskusi dengan pengelola SUGBK. Ada rencana awal bahwa rumput stadion mulai diangkat pada 5 Mei demi mengejar kualitas standar internasional untuk laga Timnas per 5 Juni.

Namun, setelah koordinasi intensif antara Panpel dan federasi, diputuskan bahwa SUGBK tetap bisa "bergoyang" untuk menyambut laga Macan Kemayoran kontra Maung Bandung.

Pengelola SUGBK sendiri kabarnya sangat mengapresiasi upaya Persija dan The Jakmania dalam menjaga ketertiban stadion selama ini.

Dengan kepastian ini, SUGBK diprediksi bakal membara pada 10 Mei nanti. Duel dua tim raksasa ini memang selalu menjadi magnet terbesar di sepak bola Indonesia. Bagi para suporter, kini saatnya bersiap memberikan dukungan terbaik secara langsung di stadion kebanggaan Indonesia tersebut.