Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik VKTR di Magelang, Prabowo Tekankan Pentingnya Energi Terbarukan

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk., di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini turut didampingi Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk Anindya Novyan Bakrie, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan beberapa pejabat lainnya.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis 9 April tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik Vektor," kata Prabowo.

Penggunaan Energi Terbarukan

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya pemerintah mendukung penggunaan energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil. Salah satu langkahnya dengan menggerakkan elektrifikasi kendaraan sebagai upaya penghematan subsidi energi.

"Menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrik, elektrifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon," ujarnya.

Oleh karena itu, Prabowo menyampaikan kebanggaannya atas peresmian pabrik ini. Pasalnya, kehadiran Vektor tepat di saat dunia tengah krisis energi fosil.

"Jadi inilah yang kita harapkan dari putra-putri bangsa Indonesia, ya. Memang negara butuh, kita harus tinggalkan energi karbon dari fosil," tuturnya.

Bus Listrik Transjakarta

Dalam kesempatan ini Prabowo juga sempat meninjau bus listrik Transjakarta yang dirakit di pabrik kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas. Pada momen itu, Prabowo sempat masuk bus listrik Transjakarta.

Prabowo duduk di kursi baris belakang sambil merasakan kenyamanan kendaraan itu selama sekitar lima menit, sembari mendengarkan penjelasan dari Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Anindya Novyan Bakrie.

Setelah itu, Prabowo kembali melanjutkan peninjauan ke sejumlah unit kendaraan listrik lainnya yang berada di dalam pabrik.